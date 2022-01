Bộ Văn hóa đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội 2022. VN ghi nhận 30 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. SG: 6 ca mắc biến thể Omicron đã xuất viện. Công ty Việt Á thú nhận: đã hoa hồng cho cán bộ 900 tỷ đồng VN (35,3 triệu USD). Hàng ngàn công nhân Pouchen ngừng việc do tiền thưởng Tết giảm.

- 15 cựu viên chức chính phủ Trump sẽ họp, thảo luận về cách ngăn cản Trump sẽ ra quậy tiếp năm 2024

Bộ Văn hóa đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội 2022. Hướng dẫn mới nhất về tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm vaccine Vero Cell. VN ghi nhận 30 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. SG: 6 ca mắc biến thể Omicron đã xuất viện. Ưu tiên tối đa cấp ôxy cho các cơ sở y tế. Quân y sẽ rút khỏi SG trước Tết Nguyên đán. Khoa COVID-19 trẻ em đầu tiên tại SG chính thức đi vào hoạt động. Công ty Việt Á thú nhận: đã hoa hồng cho cán bộ 800 tỷ đồng VN (35,3 triệu USD). Hàng ngàn công nhân Pouchen ngừng việc do tiền thưởng Tết giảm.

- Hạ Viện, Thượng Viện tưởng niệm 1 năm ngày bạo loạn 6/1/2021; Cộng Hòa lặn mất, chỉ DB Liz Cheney có mặt

- nhiều cựu quan chức phụ tá của Trump sẽ kiện để buộc Trump trả luật phí cho họ liên hệ tới vụ bạo loạn

- Kỷ niệm 1 năm bạo loạn, hai DB Cộng Hòa Matt Gatez và Marjorie Taylor Greene nói: không mắc cỡ vì bạo loạn

- Mạng xã hội TRUTH Social của Trump sẽ ra ngày 21/2/2022, các chức năng có thể thay cho mạng Twitter

- Công ty Cyber Ninjas tuyên bố giải tán, sau khi báo cáo đếm lại phiếu bầu Arizona lộ ra toàn sai trái, bịa đặt.

- phòng rẻ nhất ở khách sạn Trump International Hotel ở thủ đô là $446/ngày, ngày bạo loạn tăng tới $8,000/ngày

- dân quan tâm nhất về sức khỏe và thể thao là: 1. San Francisco; 2. Chicago; 3. New York; 4. San Diego; 5. Honolulu

- 1 nữ cảnh sát bị người bạo loạn gây chấn thương não bộ, kiện Trump để đòi tiền thiệt hại $75,000

- Bắc California: giải thưởng $10,000 cho ai cho tin để bắt hung phạm bắn chết học viên cảnh sát David Nguyen

- Quận Cam: thêm 1 bé dưới 5 tuổi chết vì dịch, kêu gọi người lớn chích ngừa để khỏi lây dịch cho trẻ em

- HỎI 1: Chiến binh Đài Loan tập tác chiến trong thành phố? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều phụ nữ Hồi giáo bị đấu giá ở Ấn Độ? ĐÁP 2: Cảnh sát đã bắt 3 người.

QUẬN CAM (7/1/2022) --- Các viên chức Quận Cam báo cáo hôm Thứ Năm 6/1/2021 rằng có thêm 1 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì biến chứng do lây nhiễm COVID-19. Báo cáo không ghi rõ nạn nhân là bé trai hay gái, chỉ ghi bé này chết trong tháng 12/2021.

Bác sĩ Clayton Chau, Giám đốc Sở Y Tế Quận Cam, nói đây là em bé thứ 3 trong Quận Cam chết vì dịch; trước đó là 1 bé dưới 5 tuổi chết hồi tháng 8/2021, và một bé gái 14 tuổi chết hồi tháng 8/2020. BS Chau nói rằng vì các trẻ em không được phép chích ngừa, cho nên người lớn cần phải chích ngừa vaccine để khỏi lây dịch vào các em.

--- Hội Cảnh Sát Quận Alameda County (Bắc California) hôm Thứ Năm loan báo sẽ trao giải thưởng $10,000 cho ai cấp thông tin để bắt hung phạm đối với cái chết của học viên cảnh sát David Nguyen, người hôm Thứ Ba trong khi lái xe trên đoạn nối xa lộ I-580 với I-80 ở Oakland thì bị một người lạ bắn, sau đó chết tại bệnh viện. Ai có thông tin về hung phạm, xin gọi về Investigation Tip Line ở số (707) 917-4491.

Nguyen đang là học viên cảnh sát ở lớp 172nd Academy -- dự kiến là sẽ tốt nghiệp học viện cảnh sát vào tháng 2/2022. Hội Alameda County Sheriff’s Charitable Foundation đã mở 1 trương mục tại ngân hàng Police Credit Union để giúp gia đình Nguyen.

Người muốn giúp đỡ có thể vào gửi tiền trực tiếp ở Police Credit Union hay gửi bưu điện về:

The Police Credit Union

Alameda County Sheriff’s Charitable Foundation

In Memory of David Nguyen

2550 Irving Street

San Francisco, CA 94122

--- Một nữ cảnh sát thuộc sở Capitol Police, người bị buộc nghỉ 1 năm sau trận bạo loạn 6/1/2021 vì cô bị người bạo loạn gây chấn thương não bộ, đã nộp đơn kiện Trump để đòi tiền thiệt hại $75,000 vì Trump là người kích động bạo loạn.

Cảnh sát Briana Kirkland đã nộp đơn kiện hôm Thứ Năm. Đơn kiện ghi rằng cô giữ một cửa vào tòa nhà Quốc Hội và bị 450 người bạo loạn tấn công cô, rồi tràn vào cổng này. Cô bị người bạo loạn xit hơi cay, đánh gậy, đấm đá.

--- Cyber Ninjas (công ty được Cộng Hòa Thượng Viện Arizona thuê để xem xét vụ Trump thua trong bầu cử 2020) tuyên bố đóng cửa và giải tán, sau khi các báo cáo của công ty bị các viên chức Cộng Hòa quận Maricopa County chỉ ra là sai lầm, bịa đặt.

Công ty Cyber Ninjas cho biết tất cả nhânv iên đều bị sa thải. Quyết định đưa ra 1 ngày sau khi các viên chức quận Maricopa County nói rằng 76 trong 77 điều công ty báo cáo về bầuc ử 2020 là sai, hay cố ý sai lạc.

Hôm Thứ Năm 6/1/2022, một chánh án nói ông sẽ phạt công ty bồi thường $50,000/ngày nếu không tức khắc phổ biến ra công chúng các tài liệu liên hệ việc đếm lại phiếu ở quận Maricopa County, nơi Trump và công ty nghi là có phiếu từ Trung Quốc đưa vào, và công ty muốn tìm xem có phiếu nào dính tới nguyên liệu bột cây tre hay không.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 06/01 đến 16h ngày 07/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước (giảm 163 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 11.423 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.723), Hải Phòng (795), Khánh Hòa (790), Bình Phước (716), Vĩnh Long (699), Cà Mau (676), Bình Định (667), Tây Ninh (583), Trà Vinh (498), TP. Hồ Chí Minh (489), Bến Tre (443), Hải Dương (443), Bắc Ninh (351), Quảng Ninh (345), Hưng Yên (319), Đà Nẵng (309), Thanh Hóa (275), Bà Rịa - Vũng Tàu (263), Hà Giang (263), Lâm Đồng (245), Thừa Thiên Huế (235), Kiên Giang (229), Cần Thơ (213), Bạc Liêu (210), Hòa Bình (197), An Giang (188), Quảng Ngãi (186), Quảng Nam (173), Nam Định (172), Thái Nguyên (165), Bắc Giang (162), Quảng Trị (160), Vĩnh Phúc (157), Hậu Giang (148), Đồng Tháp (135), Thái Bình (132), Nghệ An (131), Đồng Nai (127), Bình Thuận (121), Đắk Nông (106), Phú Thọ (103), Hà Nam (98), Tiền Giang (97), Sơn La (96), Sóc Trăng (91), Yên Bái (73), Phú Yên (56), Quảng Bình (54), Bắc Kạn (53), Bình Dương (52), Ninh Thuận (39), Tuyên Quang (35), Long An (32), Lai Châu (32), Cao Bằng (31), Lào Cai (27), Kon Tum (23), Điện Biên (21), Gia Lai (2).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 06/01 đến 17h30 ngày 07/01 ghi nhận 233 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (20) trong đó có 02 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (1), Tây Ninh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23 ca trong 2 ngày), Long An (16), Tiền Giang (14), Vĩnh Long (14), Bình Dương (12), Bến Tre (11), Cần Thơ (11), Sóc Trăng (11), An Giang (10), Kiên Giang (10), Hậu Giang (10), Đồng Tháp (9), Tây Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Định (6), Khánh Hoà (6), Bình Phước (6), Bình Thuận (6), Quảng Ngãi (2), Huế (2), Đà Nẵng (2), Nghệ An (1), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 212 ca.





Hướng dẫn mới nhất về tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm vaccine Vero Cell. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccnine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm). Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Vero Cell. Trong văn bản khẩn gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, thực hiện Chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021, về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, trong đó đã hướng dẫn tiêm liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm) thì có thể sử dụng vaccine cùng loại hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine véc tơ virus (vaccine AstraZeneca).





Bộ Văn hóa đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội 2022. Lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị các sở quản lý văn hóa trên cả nước chủ động tham mưu cho địa phương tạm dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội năm 2022. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký văn bản số 58 ngày 7/1, gửi các sở quản lý văn hóa cả nước xung quanh nội dung tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Ưu tiên tối đa cấp ôxy cho các cơ sở y tế. Bộ Công Thương sẽ đánh giá, huy động năng lực sản xuất tối đa trong những tình huống khẩn cấp, điều tiết các lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác để ưu tiên tối đa cấp ôxy cho y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trấn Văn Thuấn cho rằng việc để xảy ra thiếu ôxy y tế ở một vài địa phương, trong nhiều thời điểm là do chính quyền địa phương đó vẫn có sự lơ là, đặc biệt một số tỉnh thành, mặc dù đã được ngành y tế cảnh báo. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương cần nâng cao vai trò của Tổ điều phối ôxy y tế để chủ động, có kế hoạch dự phòng sớm nhằm đảm bảo ôxy y tế phục vụ công tác điều trị.





Hà Nội: Tây Hồ, Thanh Trì nới lỏng hoạt động, được bán hàng ăn uống tại chỗ. Sau khi xác định dịch ở cấp độ 2, UBND quận Tây Hồ và huyện Thanh Trì đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ.

Sáu ca mắc biến thể Omicron ở SG đã xuất viện. Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong số 11 bệnh nhân mắc biến thể Omicron, đã có 6 bệnh nhân xuất viện, 5 ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Về tình hình của những bệnh nhân mắc biến chủng mới Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong số 11 bệnh nhân, đã có 6 bệnh nhân xuất viện, 5 ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Diễn biến bệnh của các F0 này rất nhẹ, không có triệu chứng.





VN ghi nhận 30 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron; trong đó tại Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca, Thanh Hoá 2 ca và Hải Phòng 1 ca. Tối 6/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thành phố đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 biến chủng Omicron, nâng tổng số trường hợp nhiễm Omiron được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh lên 11 ca. Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron; trong đó tại Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca, Thanh Hóa 2 ca và Hải Phòng 1 ca.





Quân y sẽ rút khỏi SG trước Tết

Khoa COVID-19 trẻ em đầu tiên

Những lời khai ban đầu của tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Hàng ngàn công nhân Pouchen ngừng việc

Stephanie Grisham

Cộng Hòa rủ nhau bỏ chạy

Hôm Thứ Năm, phóng viên Maggie Haberman

Trump hốt tiền nhờ bạo loạn.

Kỷ niệm tròn 1 năm ngày bạo loạn

Mạng xã hội TRUTH Social

Cư dân thành phố nào

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Nguyên đán. Chiều 7/1, Sở Y tế cho biết lực lượng quân y chi viện sẽ rời thành phố trước tết âm lịch, các trạm y tế lưu động vẫn được duy trì bằng nhân sự địa phương. Để tiếp quản lại các trạm y tế lưu động, Sở Y tế đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương sắp xếp lại các trạm trên tinh thần tận dụng tất các các nhân viên y tế trên địa bàn quận, huyện.tại SG chính thức đi vào hoạt động. Chiều nay (7/1), Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết đã chính thức đưa khoa COVID-19 điều trị cho bệnh nhi với quy mô 150 giường đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đầu tiên của TP.HCM thành lập riêng một khoa COVID-19 trẻ em thay vì khu/đơn vị điều trị COVID-19. Theo đó, khoa điều trị COVID-19 này sẽ có 120 giường tiếp nhận các bệnh nhi có triệu chứng nhẹ - trung bình hoặc có chỉ định điều trị bệnh lý nền và không cần hồi sức tích cực. Bên cạnh đó sẽ có 30 giường, tiếp nhận và điều trị F0, thân nhân người bệnh mắc hoặc nghi mắc COVID-19 được phân loại điều trị thuộc nhóm bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch. Tại đây được trang bị các kỹ thuật chuyên sâu như thở áp lực dương liên tục (NCPAP), oxy dòng cao (HFNC), thở máy không xâm lấn và xâm lấn, lọc máu liên tục, ECMO.Ngày 7-1, trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - đã cung cấp thêm những thông tin mới về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "đưa hối lộ, nhận hối lộ"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỉ đồng, 100.000 USD và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỉ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp. Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỉ đồng; số tiền "hoa hồng" mà Việt Á chi cho các "đối tác" là gần 800 tỉ đồng (35,3 triệu USD). Công an chưa cho biết những cán bộ nào đã nhận tiền hoa hồng hơn 35,3 triệu đôla này.do tiền thưởng Tết giảm. Do mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn năm trước, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam - TP Biên Hòa, Đồng Nai - đã ngừng việc tập thể. Ngày 7-1, bà Nguyễn Thị Như Ý - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - cho biết đang phối hợp các sở, ngành, TP Biên Hòa và ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam giải quyết việc hàng ngàn công nhân ngừng việc. Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, hàng ngàn công nhân của công ty bất ngờ ngừng làm việc, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm 2021. Nhiều công nhân sau đó tràn ra quốc lộ 1K ngay trước cổng công ty phản đối đòi quyền lợi. Vì tình hình hàng trăm công nhân đã ngừng việc tập thể, kéo theo hơn 16.000 công nhân trong công ty phải nghỉ việc theo.--, cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc trong chính phủ Trump, nói hôm Thứ Năm rằng bà và một nhóm viên chức từng làm việc trong chính phủ Trump sẽ họp vào tuần tới để "tìm cách ngăn chận" Trump.Grisham nói rằng bà và các cựu =viên chức kia sẽ họp trực tiếp và qua Zoom. Bà Grisham cũng từng giữ chức Chánh văn phòng cho Đệ nhất phu nhân Melania Trump, từ chối tiết lộ tên các cựu viên chức dự định tham dự, chỉ nói có khoảng 15 người đã hứa tới dự, trong đó có vài người mà việc trực tiếp trong Bạch Ốc của Trump.Bà nói tham dự sẽ có các viên chức cao cấp hơn bà, và vài người thấp hơn. Hôm Thứ Tư, bà Grisham đã điều trần, trả lời các câu hỏi, kể cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn về những gì bà chứng kiến xảy ra tại Bạch Ốc vào ngày bạo loạn 6/1/2021.Bà nói buổi họp tuần sau là kết quả liên lạc giữa nhiều người làm việc cho Trump, đã nhìn thấy Trump ngồi trong Bạch Ốc xem trên TV cuộc bạo loạn 6/1/2021, và sau đó Trump phun ra những lời dối trá về bầu cử 2020 tới giờ.---. Chỉ trừ 1 dân biểu Cộng Hòa. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) hôm Thứ Năm đã hướng dẫn một phút mặc niệm để tưởng niệm tròn 1 năm ngày bạo loạn 6/1/2021 tại sàn Hạ Viện với các Dân biểu Dân Chủ và chỉ một Dân biểu Cộng Hòa -- DB Liz Cheney (Wyo.).Bà Pelosi đọc lời vinh danh các nhân viên Quốc Hội có mặt ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, đặc biệt những người cất giấu các thùng phiếu đại cử tri trong khi người bạo loạn tràn vào, cũng như các cảnh sát bảo vệ trong và ngoài tòa nhà Capitol.DB Cheney hôm Thứ Năm xác nhận rằng không có mặt Dân Biểu Cộng Hòa nào trong nghi lễ tưởng niệm đệ nhất chu niên bạo loạn là "phản ánh nơi đảng Cộng Hòa của chúng tôi đang đứng" và "rất là quan ngại."Tham dự hôm Thứ Năm bên cạnh DB Liz Cheney có thân phụ bà là cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney. Khi phóng viên hỏi cựu PTT Dick Cheney về tình hình Cộng Hòa cô lập DB Liz Cheney, ông nói: "Con gái tôi biết cách tự đối phó."Thượng Viện hôm Thứ Năm cũng có nghi thức 1 phút mặc niệm ghi nhớ ngày bạo loạn 6/1/2021. Nơi sàn Thượng Viện không có dân cử Cộng Hòa nào, chỉ toàn là Dân Chủ.Đọc lời tưởng niệm và ghi ơn những người chống bạo loạn là Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.), và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ-Minn.), Chủ tịch Ủy Ban Hành Chánh và Nội Quy Thượng Viện.---của báo The New York Times loan tin rằng nhiều cựu quan chức phụ tá của Trump đang suy tính "hành vi pháp lý" (tức là kiện) để buộc Trump phải chi trả các chi phí pháp lý liên hệ tới vụ bạo loạn 6/1/2021, mà Trump đã cho biết Trump không chi trả tiền pháp lý cho ai hết.Nhiều cựu phụ tá và đương nhiệm phụ tá cho Trump đang bị Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 gọi ra điều trần về các hành vi của họ, hay là những gì họ biết trong ngày bạo loạn 6/1/2021.Điều này bi hài, vì Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC mới đây chi 1.6 triệu đôla cho các chi phí pháp lý của Trump trong cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp New York về gian lận tài chánh tại Trump Organization.Trump có truyền thống không trả tiền pháp lý cho các đồng minh. Mới vài tháng trước, khi Rudy Giuliani xin Trump giúp chi trả tiền pháp lý khi Giuliani bị điều tar và cơ nguy bị tước bằng luật sư, thì Trump đã từ chối chi tiền.---Khách sạn Trump International Hotel Washington, D.C. trong tuần này tính tiền cho phòng rẻ nhất là $446/ngày. Nhưng tròn một năm trước, trong ngày bạo loạn 6/1/2021, khách sạn này tính giá $8,000/ngày cho phòng rẻ nhất.Hồi tháng 12/2020, Trump đã kêu gọi người ủng hộ tiến về thủ đô để chuẩn bị cho ngày 6/1/2021 biểu tình, vì đúng ngày này lưỡng viện Quốc Hội xác minh phiếu đại cử tri.Trump phóng tweet ngày 19/12/2020, mời mọi người về biểu tình ở thủ đô ngày 6/1/2021, và "Hãy có mặt đó, hãy chơi táo bạo." (Be there, will be wild.)Một tuần sau, Trump phóng tweet tương tự. Gần như tức khắc, giá phòng khách sạn của Trump tăng từ $476 tới $1,999/ngày. Một tuần sau, giá phòng tăng tới $3,600/ngày, trước khi tăng tới giá $8,000/ngày cho phòng rẻ nhất. Người quản lý khách sạn nói với báo Forbes rằng khách sạn Trump hết chỗ. Bây giờ, một năm sau, giá phòng rẻ nhất hôm Thứ Năm 6/1/2022 là $446/ngày.---, hai Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gatez và Marjorie Taylor Greene hôm Thứ Năm 6/1/2022 tuyên bố họ không mắc cỡ vì bạo loạn, nguyên kích động từ lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020 do Trump phóngr a.DB Gaetz nói trên làn sóng phát thanh War Room của Steve Bannon sáng thứ Năm rằng, "Chúng ta không hề mắc cỡ." Lúc đó, Bannon nói chen vào, "Hãy nắm lấy ngày đó."Gaetz tiếp tục, trong khi DB Greene nói theo, "Chúng ta tự hào về những gì chúng ta đã làm trong ngày 6/1/2021 để đưa ra lý luận về bầu cử liêm chính."Gaetz nói rằng các sự kiện ngày 6/1/2021 "không phải là bạo loạn, mà nhiều phần là do liên bang gài bẫy." (Gaetz called the Jan. 6 events “less of an insurrection and more of a fed-surrection.”). Đó là lời vu cáo vô căn cứ của Gaetz liên tục nói từ lâu.---của Trump sẽ khánh thành vào ngày 21/2/2022, theo một danh sách từ Apple App Store cho biết. Mạng xã hội mới này do Trump phóng ra với nhiều chức năng có thể thay thế cho mạng Twitter, nơi Trump bị cấm cửa sau ngày bạo loạn 6/1/2021 bùng nổ. Hiện thời Trump cũng bị mạng Facebook cấm cửa.Tương tự như Twitter, nhu liệu app của mạng xã hội TRUTH Socia sẽ có chức năng theo dõi người khác, cũng như các chủ đề đang lôi cuốn (trending).---quan tâm nhất về sức khỏe và thể dục thể thao? Công ty WalletHub khảo sát 100 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ, dựa vào hơn 3 tá thước đo, gom làm 2 lĩnh vực: thể thao và sinh hoạt ngoài thiên nhiên, cũng như thói quen tiêu xài của dân tại các trung tâm thể dục thể thao.Thành phố cư dân quan tâm nhất về sức khỏe và thể dục thể thao là:1. San Francisco2. Chicago3. New York4. San Diego5. Honolulu6. Los Angeles7. Portland, Ore.8. Philadelphia9. Denver10. SeattleTệ nhất là ở:91. Jersey City, NJ92. Bakersfield, Calif.93. Newark, NJ94. Santa Ana, Calif.9.5 San Bernardino, Calif.96. Irving, Texas97. Fort Wayne, Ind.98. Wichita, Kansas99. Winston-Salem, NC100. North Las Vegas, Nev.---Chiến binh Đài Loan tập tác chiến trong thành phố?Đúng vậy. Báo Taiwan News cho biết chiến binh Đài Loan hôm Thứ Năm 6/1/2022 đã tập trận ở trung tâm huấn luyện gần Kaohsiung, với nhiều tòa nhà dựng lên giả như một thành thị có khu thương mại, nơi các cửa tiệm ghi tên các thương hiệu lớn. Chiến binh tập tấn công, giành từng góc phố, từng cửa tiệm. Thành phố giả dựng lên từ 26 buildings, quân nhân chia 2 phe đỏ và xanh, tác chiến từng căn một. Các cửa tiệm ghi nhiều thương hiệu như 7-Eleven và Watsons.Chi tiết:---: Nhiều phụ nữ Hồi giáo bị đấu giá ở Ấn Độ?: Cảnh sát đã bắt 3 người. Những người bị bắt vì bị nghi là làm ra hay liên hệ việc làm ra một app trong đó chia sẻ hình các phụ nữ Hồi Giáo cho một cuộc đấu giá ảo. Nhu liệu tên là 'Bulli Bai' (chữ nhục mạ, chỉ phụ nữ Hồi Giáo) đã phóng lên hình của hàng chục phụ nữ mà không có sự đồng ý của bất kỳ ai.Cảnh sát Mumbai đã bắt 2 sinh viên ngành kỹ thuật 21 tuổi, và một thiếu nữ 18 tuổi liên hệ app đấu giá đó.Cảnh sát nói thực sự không có chuyện đấu giá, mà chỉ là trò nhục mạ xấu xa. Nhiều nhà báo Ấn Độ theo Hồi Giáo bị đưa vào app để bêu xấu, trong đó có phóng viên Ismat Ara, người đã đưa lên mạng một khiếu nại lên cảnh sát trong đó nói rằng app đấu giá ảo nhằm "nhục mạ phụ nữ Hồi Giáo."Chi tiết: