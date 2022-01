FBI đã bắt, truy tố 725 người bạo loạn 6/1/2021, đang truy nã 350 người bạo loạn khác đang lẩn trốn - Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam ra viện. Hà Nội lại lập đỉnh ca mắc mới; thêm 3 quận, huyện chuyển 'vùng cam' nguy cơ cao. Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà. Giám đốc CDC Bình Phước "xin" trả lại quà của Công ty Việt Á. Cô gái ở Lào Cai tử vong sau ti

Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam ra viện. Hà Nội lại lập đỉnh ca mắc mới; thêm 3 quận, huyện chuyển 'vùng cam' nguy cơ cao. Giám đốc CDC Bình Phước "xin" trả lại quà của Công ty Việt Á. Cô gái ở Lào Cai tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 do phản ứng phản vệ.

- FBI đã bắt, truy tố 725 người bạo loạn 6/1/2021, đang truy nã 350 người bạo loạn khác đang lẩn trốn

- Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam ra viện. Hà Nội lại lập đỉnh ca mắc mới; thêm 3 quận, huyện chuyển 'vùng cam' nguy cơ cao. Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà. Giám đốc CDC Bình Phước "xin" trả lại quà của Công ty Việt Á. Cô gái ở Lào Cai tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 do phản ứng phản vệ.

- Hugo Lowell (phóng viên báo Guardian): Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra có thể trực tiếp trên TV quy tội Trump bạo loạn

- thủ đô: một thời từng kiện về lệnh chống dịch, bây giờ Đức Hồng Y Wilton Gregory thông báo dính COVID-19

- Nhóm 10 người giàu nhất thế giới tính sổ năm 2021 đã có thêm $402 tỷ đôla cộng vào tài sản của họ

- quận L.A. trong 10 năm: dân gốc Ấn tăng 39%, gốc Hoa tăng 18%, gốc Phi tăng 11%, gốc Nhật giảm 10%, gốc Hàn giảm 8%, gốc Việt giảm 3%.

- Xài tưng bừng mùa lễ: dân Mỹ nợ thêm $1,200 đôla sau lễ, bất kể nỗi sợ biến chủng Omicron và giá tăng

- Pew Research: đại dịch làm giảm tín đồ, tăng 6% rời bỏ tôn giáo so với 5 năm trước, tổng cộng 29% vô thần

- quân đội Nam Hàn: có 1 người vượt biên giới khu phi quân sự để vào Bắc Hàn qua đường bộ

- Quận Cam: đóng cửa nhiều bờ biển vì 8.5 triệu gallons nước cống bẩn tràn ra gây ô nhiễm

- kỷ lục bắt giam nhà báo: toàn cầu 488 người, TQ đầu sổ với 127 nhà báo, Myanmar với 53, VN với 43 nhà báo.

- HỎI 1: Có phải cảm cúm bình thường được gọi là biến chủng Omicron? ĐÁP 1: Không.

- HỒ SƠ: KIẾN NGHỊ 117: YÊU CẦU HỦY BỎ 3 ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

QUẬN CAM (2/1/2022) --- Tới lúc đếm tiền... Nhóm 10 người giàu nhất thế giới sau khi tính sổ năm 2021 đã có thêm $402 tỷ đôla cộng vào tài sản của họ, theo bản tin Bloomberg Billionaires Index.

Người được nhiều nhất là Elon Musk, khởi đầu năm 2021 có tài sản $156 tỷ đôla, và kết thúc năm có tài sản $277 tỷ đôla. Musk nói rằng ông dự định nộp thuế hơn $11 tỷ đôla.

--- Báo Korea Times ghi nhận rằng quân đội Nam Hàn hôm Chủ Nhật thông báo có 1 người chưa rõ lý lịch đã vượt biên giới đường bộ để vào Bắc Hàn bất chấp nỗ lực phía quân Nam Hàn kêu gọi trở về.

Quân đội Nam Hàn nhận ra có người vượt tuyến vào lúc 10:40 p.m. khuya Thứ Bảy, 80 phút sau khi máy radar đã ghi nhận có người bước qua biên giới. Sáng Chủ Nhật, quân đội Nam Hàn thông báo cho quân đội Bắc Hàn về chuyện có người vượt tuyến.

Không rõ người này có an nguy thế nào, vì chính sách quân đội Bắc Hàn là nơi biên giới thấy người là bắn hạ để ngăn cản người vào trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Năm 2020, lính Bắc Hàn đã bắn và thiêu xác 1 người vô ý lạc vào Bắc Hàn qua đường biển.

--- Xài tưng bừng... Dân Mỹ mang nợ thêm $1,200 đôla sau mùa lễ này. Nỗi sợ biến chủng Omicron và giá tăng vọt không ngăn cản dân Mỹ tiêu xài cho mùa lễ. LendingTree nói hơn 1/3 khách hàng báo cáo họ đã xài nhiều hơn khả năng họ có.

Do vậy hầu hết là nợ qua thẻ tín dụng. Có gần 40% đã mua hàng mùa lễ bằng cách xài trước rồi trả nợ sau. Thêm nữa, các công ty bán hàng cũng rủ nhau kêu gọi người dân Mỹ tiêu xài nhiều hơn khả năng trả sớm nợ.

--- Tổng kết 1 năm nghề báo: Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris cho biết số nhà báo bị giam giữ trên khắp thế giới vì công việc ở mức kỷ lục là 488 người. Bản tin NHK ghi lời RSF cho biết con số này là cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1995.

Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong, đứng đầu danh sách trong năm thứ năm liên tiếp với 127 nhà báo bị giam giữ. Tiếp theo là Myanmar với 53, Việt Nam với 43 và Belarus với 32 nhà báo.

Một nhiếp ảnh gia tự do đã qua đời trong khi bị giam giữ ở Myanmar. Ông đã ghi lại các cuộc biểu tình chống quân đội, lực lượng đã nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái. Truyền thông Myanmar cho rằng ông có thể đã qua đời do bị hành hung trong khi thẩm vấn.

Bản tin cũng ghi lời Tổng thư ký RSF Christophe Deloire kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ nhà báo bằng cách cân nhắc trừng phạt các quốc gia bắt giữ nhà báo một cách phi lý.

--- Có phải Thượng Đế đã tạo ra đại dịch? Bản thăm dò mới của Pew Research Center cho thấy đại dịch đã làm thêm nhiều người rời bỏ các tổ chức tôn giáo. Có 29% người thành niên nói họ không ở trong các tôn giáo tổ chức, tăng 6% so với 5 năm trước.

Có 1/3 người nói là họ "đôi khi hay không bao giờ" cầu nguyện, tăng gần 15% so với năm 2007.

Bản nghiên cứu từ Hartford Institute for Religion Research cho thấy số người vào nơi thờ tự trực tiếp trung bình đã giảm 12% trong 18 tháng qua.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Tính từ 16h ngày 01/01 đến 16h ngày 02/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.948 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.045), Hải Phòng (1.804), Vĩnh Long (1.280), Tây Ninh (946), Bình Phước (782), Khánh Hòa (780), Cà Mau (619), Bình Định (576), Hải Dương (545), Bạc Liêu (464), Trà Vinh (452), Bắc Ninh (403), TP. Hồ Chí Minh (384), Thừa Thiên Huế (350), Cần Thơ (293), Lâm Đồng (240), An Giang (235), Hưng Yên (223), Quảng Ninh (219), Đà Nẵng (202), Đắk Lắk (185), Hậu Giang (184), Sóc Trăng (171), Kiên Giang (169), Nghệ An (162), Hà Giang (148), Hòa Bình (147), Gia Lai (146), Bình Dương (145), Quảng Trị (143), Lạng Sơn (141), Đồng Tháp (140), Đồng Nai (139), Quảng Nam (127), Bến Tre (120), Phú Yên (119), Thanh Hóa (117), Tiền Giang (115), Quảng Ngãi (112), Đắk Nông (105), Ninh Bình (99), Nam Định (93), Vĩnh Phúc (92), Bắc Giang (90), Hà Nam (85), Thái Nguyên (80), Bà Rịa - Vũng Tàu (72), Thái Bình (69), Phú Thọ (65), Quảng Bình (55), Kon Tum (54), Long An (51), Sơn La (50), Ninh Thuận (49), Cao Bằng (46), Lào Cai (41), Bắc Kạn (39), Tuyên Quang (24), Bình Thuận (22), Điện Biên (21), Yên Bái (20), Lai Châu (11), Hà Tĩnh (9).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 01/01 đến 17h30 ngày 02/01 ghi nhận 221 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (30) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (41 ca trong 02 ngày), An Giang (17), Vĩnh Long (16), Đồng Tháp (15), Cần Thơ (15), Tiền Giang (11), Hậu Giang (9), Tây Ninh (8 ), Hà Nội (8 ), Sóc Trăng (7), Bình Dương (7), Kiên Giang (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Khánh Hoà (5), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Cà Mau (3), Nam Định (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1), Hà Giang (1), Gia Lai (1), Long An (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 224 ca.



Hà Nội lại lập đỉnh ca mắc mới; thêm 3 quận, huyện chuyển 'vùng cam' nguy cơ cao. Ngày 2/1 đánh dấu ca mắc COVID-19 kỷ lục ở Hà Nội với 2.045 người nhiễm, 555 ca cộng đồng, riêng 3 quận/huyện mới chuyển "vùng cam" là Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm có hơn 510 ca. Tối 2/1, Sở Y tế Hà Nội thông báo 24 giờ qua TP ghi nhận 2.045 ca bệnh trong đó có 555 ca cộng đồng, 1.462 ca tại khu cách ly và 28 ca tại khu phong tỏa.

Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam ra viện. Ngày 2/1, sau gần 2 tuần cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện 108, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện. Bệnh viện 108 sáng 2/1 cho biết ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam này không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1/1. Trước đó, ngày 19/12, Bệnh viện 108 tiếp nhận hành khách K.V.H.M trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài người này có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm RT - PCR khẳng định dương tính. Ngay sau đó Bệnh viện 108 đã tiến hành giải trình tự gene khẳng định bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron.



Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà. Hà Nội thiết lập Tổng đài 1022, huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc F0 điều trị tại nhà, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết. Theo bà Hà, TP Hà Nội đang theo dõi, điều trị cho hơn 19.000 F0, trong đó hàng chục nghìn trường hợp nhẹ và không triệu chứng được điều trị tại nhà hoặc tuyến y tế cơ sở. Trong đại dịch phức tạp, việc đáp ứng y tế không tránh khỏi có nơi, có lúc quá tải, nhưng thành phố đã kịp thời lắng nghe, tiếp thu và đưa ra giải pháp để chăm sóc, tư vấn và điều trị cho F0 tại nhà. Ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện trung ương trên địa bàn và y tế tư nhân, Hà Nội đã huy động các y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên trường y. Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố đã sử dụng hiệu quả mạng lưới hơn 4.000 y bác sĩ để kịp thời tư vấn cho F0.

Cô gái ở Lào Cai tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 do phản ứng phản vệ độ IV. Sở Y tế tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo về trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc xin COVID-19. Người không may qua đời là chị P.S.M., dân tộc Dao, sinh năm 1998, ngụ tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, Lào Cai. Theo Sở Y tế Lào Cai, chị M. tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer ngày 21-11-2021 và không có phản ứng sau tiêm. Khoảng 15h30 ngày 30-12-2021, chị được tiêm mũi 2 tại Phòng khám đa khoa khu vực bản Khoang, thị xã Sa Pa. Khoảng 30 phút sau tiêm, chị cảm thấy mệt mỏi, tức ngực, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Chị được cán bộ y tế tại điểm tiêm xử trí theo phác đồ của Bộ Y tế. Ngay sau đó, chị được chuyển về tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa, kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên chị đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 21h cùng ngày.



Giám đốc CDC Bình Phước "xin" trả lại quà của Công ty Việt Á. Sau khi thực hiện các hợp đồng cung cấp kít xét nghiệm và máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty Việt Á đã chủ động "gửi quà" cảm ơn Giám đốc CDC Bình Phước. Sáng 2-1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước xác nhận CDC Bình Phước có thực hiện các hợp đồng mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, vụ việc hiện đang được công an vào cuộc làm rõ. Giám đốc CDC Bình Phước khẳng định không ăn chia hoa hồng với Công ty Việt Á, mãi đến đầu tháng 10-2021, phía Công ty Việt Á có đến cơ quan và gửi quà cho ông. Sự việc này ông đã báo cáo với tổ chức, lãnh đạo các cấp. "Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng", ông Sáu cho hay.

--- Sở Y Tế Quận Cam, Phòng Y Tế Môi Trường đã thông báo mở rộng khu vực đóng cửa một số bờ biển, trong đó bao gồm cả bờ biển Surfside Beach của thị trấn Seal Beach, bờ biển Sunset Beach của thị trấn Huntington Beach vì tình hình nước cống tràn ra.

Ước tính có khoảng 8.5 triệu gallons nước cống tràn ra biển vì đường cống chính của thành phố Carson bị hỏng. Các vùng ảnh hưởng vẫn còn đóng cửa bở biển, không cho bơi, trượt sóng và lặn vì nước nhiễm bẩn hơn tiêu chuẩn.

Các câu hỏi liên hệ tới vùng bờ biển, cầu tàu, và cảng tại Quận Cam, xin gọi số (714) 433-6400 hay là vào trang: www.OCBeachinfo.com. Cư dân Quận Cam nếu gặn nạn nước cống tràn ra, xin gọi (714) 433-6419.

--- Kể như tròn 1 năm từ ngày bạo loạn 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội. FBI nói đã bắt 725 người tham dự bạo loạn. Nhưng vẫn còn 350 người bạo loạn mà FBI đã chụp hình và nhận diện nhưng chưa bắt được, vẫn nằm trong danh sách đang bị truy nã.

Cho tới giờ đã có 165 người thú tội và lãnh án ân giảm từ án treo cho tới vài năm tù, tùy mức độ tội phạm và tùy theo có tiền án hình sự hay không. Bạn có thể nhìn thấy hình chân dung người bạo loạn đang bị FBI truy nã trên trang:

https://www.fbi.gov/wanted/capitol-violence

--- Nói chuyện trên đài MSNBC hôm Thứ Bảy, Hugo Lowell, phóng viên báo Guardian cảnh báo rằng trong các tuần lễ sắp tới, Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 có thể sẽ quy tội Bạch Ốc xúi giục hay chủ mưu bạo loạn 6/1/2021.

Lowell nói rằng trong nhiều tuần qua, đã có nhiều thông tin nộp lên Ủy Ban trong đó cho thấy Trump và các cố vấn đã chủ mưu, kích động bạo lạon 6/1/2021. Trong tháng 1/2022 sẽ là sôi nổi vì Ủy Ban sẽ cho truyền hình trực tiếp quay một số cuộc phỏng vấn những người tổ chức biểu tình trước giờ bạo loạn, phỏng vấn các viên chức Cộng Hòa ở Quốc Hội và các thủ hạ của Trump trong Bộ Tư Lệnh Bạo Loạn đóng bản doanh ở Willard Hotel trước và trong khi bạo loạn.

Lowell nói anh tiên đoán Ủy Ban sẽ cho dân Mỹ nhìn trên TV những chứng cớ bạo loạn mà Ủy Ban đã thu thập được tới giờ, qua những cuộc phỏng vấn hơn 300 người thời gian qua và đã có hơn 30,000 tài liệu bao gồm emails, tin nhắn, và các văn thư liên hệ bạo loạn.

Lowell nói các tài liệu nộp lên từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã cho thấy có thể kết tội Trump và Bạch Ốc, cả các con trai của Trump và các xướng ngôn viên Đài Fox, và các thành viên Cộng Hòa ở Quốc Hội.

--- Chuyện bất ngờ: Đức Tổng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo tại Tổng giáo phận thủ đô Washington DC thông báo hôm Thứ Sáu 31/12/2021 rằng ngài đã dính dương tính COVID-19. Đức Hồng Y Wilton Gregory viết như thế trong bản văn mục vụ.

Ngài thêm rằng ngài đã chích ngừa đầy đủ, và đã chích cả mũi tăng cường, nên tuy xét nghiệm dương tính nhưng hôm Thứ Sáu vẫn chưa thấy triệu chứng. Hiện thời ngài cách ly ở nhà, hủy bỏ các buổi thánh lễ trong hai ngày 1 và ngày 2 tháng 1/2022, và sẽ làm việc trực tuyến từ nhà nếu cần.

Bản văn của ngài kêu gọi giáo dân tuân phục chỉ thị của các quan chức y tế địa phương, nhưng ngài không nhắc rằng trong quá khứ ngài đã kiện các quan chức địa phương: vào tháng 12/2020, Tổng giáo phận thủ đô của ngài đã kiện thành phố vì hạn chế để ngừa COVID mà nhà thờ cho là quá đáng.

Cụ thể, Tổng giáo phận kiện rằng lệnh Thị Trưởng chỉ cho tối đa 50 người tụ họp trong nhà thờ là vi phạm Tu Chánh Án số 1, gọi lệnh cấm đông người đó là "kỳ thị" và "tùy tiện" trong khi nhà thờ có thể chứa hàng trăm người trong 1 nghi lễ. Bây giờ, khi ngài thông báo dính COVID, cũng kêu gọi giáo dân hay tuân phục Thị Trưởng về phòng chống dịch.

--- Nếu dân số gốc Á không tăng, dân số quận Los Angeles hẳn là không đổi trong thập niên vừa qua. Theo Thống Kê 2020, số dân gốc Á trong quận đã tăng 11.4%, như thế là tăng nhiều hơn bất kỳ nhóm dân nào khác, và là tương đương mức tăng 153,199. Trong khi đó, tăng dân số toàn quận Los Angeles trong thập niên qua là 195,404 người, tức là tăng 2%.

Trong thời kỳ 10 năm, dân số cư dân quận cả da trắng và da đen đều giảm. Trong khi đó, dân gốc Á trong quận là 1,499,984 người (thường tính tròn, là 1.5 triệu dân gốc Á). Như thế, dân gốc Á trong quận là 14.6% trên tổng dân số quận.

Trong khối dân gốc Á tại quận Los Angeles County, hiện nay là:

- 30.1% gốc Trung Quốc (không tính Đài Loan),

- 23.2% gốc Filipino,

- 14.2% gốc Hàn,

- 7.0% gốc Ấn Độ,

- 6.6% gốc Nhật,

- 6.3% gốc Việt,

- 2.2% gốc Cam Bốt,

- 1.8% gốc Đài Loan,

- 1.7% gốc Thái Lan.

Phần còn lại gốc Pakistani, Indonesian, Sri Lankan, Bangladeshi, Burmese, Laotian, Mongolian, Nepalese, Hmong, Malaysian, Okinawan, Bhutanese, vv.

Tỷ lệ thay đổi 6 nhóm dân gốc Á tại quận Los Angeles County trong 10 năm 2010-2019:

dân gốc Ấn Độ tăng 39%, gốc Hoa tăng 18%, gốc Phi tăng 11%, gốc Nhật giảm 10%, gốc Hàn giảm 8%, gốc Việt giảm 3%.

--- HỎI 1: Có phải cảm cúm bình thường được gọi là biến chủng Omicron?

ĐÁP 1: Không. Các chuyên gia y tế không gọi kiểu gộp chung cho tiện. Thực tế là kết quả nghiên cứu, phân tích các loại siêu vi khuẩn (viruses) thì biến chủng Omicron là từ gia đình COVID-19, trong khi các loại cảm cúm bình thường là khác.

Cindy Prins, phó giáo sư dịch tễ học tại University of Florida, nói biến chủng Omicron của siêu vi SARS CoV-2 rất khác với các loại cảm cúm bình thường.

Richard Watanabe, giáo sư y khoa phòng ngừa ở University of Southern California, nói coronavirus và các biế chủng khác hẳn với cảm cúm bình thường, cũng như loài người khác với loài bò.

Chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/dec/20/facebook-posts/no-public-health-officials-arent-passing-common-co/

--- HỒ SƠ:

KIẾN NGHỊ 117: YÊU CẦU HỦY BỎ 3 ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 PETITION 117: TO ABOLISH 3 ARTICLES IN VIETNAM’S 2015 CRIMINAL CODE (English below)

XIN MỞ TRANG WEB SAU ĐÂY ĐỂ KÝ TÊN HƯỞNG ỨNG:

PLEASE OPEN THE WEBSITE BELOW TO SIGN THE PETITION:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bTQIsffMCyQeJ6SUEAKr5CWBRSyW9x4cJoxQ3wHbdBfdUQ/viewform

KIẾN NGHỊ 117: YÊU CẦU HỦY BỎ 3 ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Ngày 01-01-2022

Kính gửi:

- Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Nguyễn Xuân Phúc;

- Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ;

- Các Đại biểu Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thưa quý vị,

1) Bốn mươi năm trước, năm 1982, Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Đây là luật quốc tế và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam phải có nghĩa vụ thực thi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam thực thi – và ngăn chặn các cơ quan chấp pháp vi phạm – các quyền dân sự và chính trị của mình được quy định trong luật quốc tế này.

2) Hiến pháp 2013 của CHXHCN Việt Nam quy định:- “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14.1).- “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25).Nghĩa vụ của Quốc hội là phải ban hành các (điều) luật để đảm bảo cho công dân có thể thực thi các quyền của mình. Các (điều) luật này có 2 khía cạnh. Một mặt (2.a) liên quan đến các hạn chế quyền, thì luật phải nêu chi tiết rõ ràng không thể hiểu lầm, nếu nêu quá rộng hay mơ hồ thì chính quốc gia tham gia ICCPR, tức là CHXHCN Việt Nam, vi phạm Điều 2 của luật quốc tế ICCPR. Mặt khác (2.b) liên quan đến những cá nhân và cơ quan vi phạm và cản trở các quyền của công dân, thì nhất thiết phải có quy định để trừng trị (nếu Quốc hội thực sự muốn người dân và các cơ quan công quyền tôn trọng Hiến pháp).3) Đáng tiếc, Quốc hội đã không ra những luật cụ thể tạo thuận lợi cho công dân thực thi các quyền theo các Điều 14.1 và 25 của Hiến pháp và các hạn chế cụ thể, trong khi đó lại thông qua nhiều điều luật của các luật khác nhau liên quan đến hạn chế quyền, những điều luật này vi phạm đúng điều đã nêu ở điểm (2.a) nói trên: quá rộng và mơ hồ, dẫn đến những sự vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, bị các cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án gay gắt. Liên quan đến khía cạnh trừng phạt nêu ở điểm (2.b) nói trên, thì cũng không có quy định rõ ràng. Điển hình là 3 điều của các bộ luật Hình sự (1999 và 2015) hết sức mơ hồ và có thể bị một số cá nhân và cơ quan chấp pháp lạm dụng để cản trở công dân thực hiện các quyền hiến định của mình cũng như các quyền được quy định trong ICCPR, như thế chính những cá nhân và cơ quan chấp pháp vi phạm luật quốc tế, vi phạm hiến pháp và vi phạm luật chứ không phải công dân bị vu cho các tội ấy. Những kẻ lạm dụng, cản trở lại không bị trừng trị vì thiếu vế (2.b) trong các điều luật. Các vị đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua các luật này không thể thoái thác trách nhiệm của mình!Ba điều đó là Điều 79 (BLHS 1999) tương ứng với Điều 109 (BLHS 2015), Điều 88 (BLHS 1999) tương ứng với Điều 117 (BLHS 2015) và Điều 258 (BLHS 1999) tương ứng với Điều 331 (BLHS 2015).Do Quốc Hội còn nợ các luật liên quan đến Điều 25 Hiến pháp cho nên không có cơ sở pháp lý cho 3 điều này của Bộ Luật Hình sự.3.1) Các Điều 79 (BLHS 1999) và 109 (BLHS 2015) về “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” không được quy định rõ ràng nên trong thời gian qua đã có 52 người bị bắt tù theo hai điều luật này với 3 án tù chung thân, 2 người chưa xử và 47 người bị kết án tổng cộng hơn 550 năm tù giam; sự mơ hồ của điều luật này đã tạo cớ cho những sự vi phạm luật quốc tế, vi phạm Hiến pháp một cách nghiêm trọng và vì thế cần được hủy bỏ (hay sửa đổi với quy định rất rõ để không ai có thể hiểu lầm được). “Lật đổ” theo từ điển Tiếng Việt (Trung tâm Từ điển học) có nghĩa là “làm cho sụp đổ bằng bạo lực”. Tuyệt đại đa số những người bị tuyên án về tội này đều sử dụng các biện pháp ôn hòa và các quyền hiến định của họ [ngay cả Hồ Chí Minh khi nói “dân có quyền đuổi chính phủ” chắc cũng bị vu cho tội này nếu như ông còn sống].3.2) Các Điều 88 (BLHS 1999) về “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Điều 117 (BLHS 2015) về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (điều này vẫn hết sức mơ hồ, và nặng hơn Điều 88 trước kia) với 59 người bị bắt vì các tội nêu trong hai điều trên, trong số đó 7 người chờ xử và 52 người còn lại đã bị kết án tổng cộng 400 năm tù giam. Quy định mơ hồ, dễ cho các cơ quan chấp pháp diễn giải và vu cho bất kể ai thực hiện các quyền hiến định trong Điều 25 của Hiến pháp là vi phạm pháp luật, có thể bị bắt, bị kết án tù nặng. Vì thế cần hủy bỏ Điều 117 và không quy kết bất cứ ai theo Điều 88 nữa (Phạm Đoan Trang đã bị quy kết theo Điều 88 khi Điều 117 đã có hiệu lực).3.3) Kỳ lạ hơn nữa là các Điều 258 (BLHS 1999) và 331 (BLHS 2015) về “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cho đến nay đã có 23 người bị bắt trong đó 11 người đã bị tuyên phạt hơn 50 năm tù giam. Những điều luật này nhằm hạn chế các quyền được nêu trong các Điều 24 và 25 của Hiến pháp, rõ ràng vi phạm ICCPR. Việc lợi dụng các quyền trên từ phía công dân là vô nghĩa, và giả như ai đó (tổ chức, cá nhân) bị xâm phạm lợi ích thì người bị hại đó nên kiện người bị cho là xâm phạm ra tòa án dân sự. Trong tất cả các phiên xử 11 người theo Điều 258 hay Điều 331 không có sự hiện diện của bất cứ “người bị hại” nào bất chấp yêu cầu của các luật sư. Phải hủy bỏ hoàn toàn Điều 331 phi lý, vi hiến và vi phạm luật quốc tế này.Những quy định mơ hồ của các Điều 109, 117 và 331 của Bộ luật Hình sự đã mở đường cho các cơ quan chấp pháp vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, vì thế Việt Nam bị các tổ chức quốc tế, các nước dân chủ và cả các cơ quan LHQ lên án (thí dụ các phán quyết của Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của LHQ, Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền gần đây, nhất là vụ liên quan đến nhà báo Phạm Đoan Trang) làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Việt Nam trước thế giới.Trong số 134 người bị bắt và bị bỏ tù vì 3 điều này, số bị tù trong 5 năm qua (2017-2021) lên đến 93 người, trong đó trong hai năm (2020-2021) lên đến 35 người và chỉ riêng từ 14 đến 31 tháng 12 năm 2021 đã có 5 người bị tuyên các bản án hết sức nặng nề (Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung và Lê Trọng Hùng) khiến dư luận quốc tế hết sức bất bình.Vì các lý do nêu trên, nhằm tôn trọng các quyền hợp pháp của công dân Việt Nam được nêu trong Hiến pháp, các luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, cũng như bảo vệ danh dự của Việt Nam trước thế giới, chúng tôi, các tổ chức và cá nhân ký tên sau đây yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và đồng kiến nghị quý vị làm tròn bổn phận của mình bằng việc:- Hủy bỏ các Điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự 2015;- Hủy bỏ (hoặc sửa đổi bằng quy định rõ ràng để không ai có thể hiểu lầm) Điều 109 của Bộ luật Hình sự 2015.Xin trân trọng cảm ơn——————————————PETITION 117

To Abolish Three (3) Articles in Vietnam’s 2015 Criminal Code

January 1, 2022

To:

- Nguyen Xuan Phuc – President of the Socialist Republic of Vietnam; Chairman of the Committee on Judiciary Reform

- Vuong Dinh Hue — Chairman of the National Assembly

- All Delegates to the National Assembly

Subject: Request that Article 117 and Article 331 of the 2015 Criminal Code be abolished, and Article 109 be either abolished, amended or modified.

Dear Sirs and Madams,

Exactly forty years ago, in 1982, the Socialist Republic of Vietnam became a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Consequently, Vietnam has an obligation to abide by the rules set forth therein, to make it easier for its citizens to exercise those rights which are protected by the Covenant, and to prevent law enforcement from violating those rights. The 2013 Constitution of Vietnam specifically states:

- “In the Socialist Republic of Vietnam, human rights and the rights of citizens in the political, economic, cultural and social spheres are acknowledged, respected, protected, and guaranteed by the Constitution and the law.” (Article 14.1)

- “Citizens have freedom of speech, freedom of the press, freedom to seek information, to meet, to form associations, to protest. Their ability to exercise these freedoms shall be encoded by legislations. (Article 25)

The National Assembly has the duty to create laws guaranteeing that citizens can exercise those constitutional rights. These laws have two main requirements. The first is to define the limits of a person’s rights — the laws must spell out precisely what’s not allowed so that there won’t be any confusion. If the laws are too broad or too vague then they won’t comply with Article 2 of the ICCPR. The second requirement is to make clear the consequences for those who violate or obstruct the rights of citizens..

Up to now, the National Assembly has not created any laws with enough specificity to make it easy for citizens to exercise their rights according to Articles 14.1 and 25 of the Constitution with clearly defined limitations therewith. At the same time, it has passed laws that limit citizens’ rights; these laws in fact violate the first requirement stated above: they are too broad and too vague, which have led to serious infractions of international rules and thus have been severely criticized by the UN.

Regarding appropriate punishment, as pointed out in the second requirement, there still are no clear guidelines. This can easily be seen in three Articles in the Criminal Codes of 1999 and 2015. Those articles are so opaque and so ill-defined that they can easily be, and indeed have been, abused by law enforcement to prevent citizens from exercising not only their constitutional rights but also those defined by the ICCPR. As a matter of fact, the people guilty of breaking international laws have been individuals who work in law enforcement and not the citizens whom they have wrongly accused.

Specifically, three Articles that must immediately be addressed are: Article 79 of the 1999 Criminal Code (1999-CC) equivalent to Article 109 of the 2015 Criminal Code (2015-CC); Article 88 (1999-CC) or Article 117 (2015-CC); and Article 258 (1999-CC) or Article 331 (2015-CC). Because the National Assembly have yet to produce the required statutes related to Article 25 of the Constitution, there is no legal basis for the existence for these three articles at all.

Articles 79 (1999-CC) and 109 (2015-CC) — “activities aimed to overthrow the people’s government” — are so vague that in the past some 52 people have been convicted for them — three life sentences, two have yet to be tried, and 47 prison sentences with a total of more than 550 years combined. Article 88 (1999-CC), “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam,” and Article 117 (2015-CC), “create, store, distribute or propagate information, documents, products to oppose the Socialist Republic of Vietnam” (which is even more vague and much more severe than its 1999 version) have resulted in 59 arrests. Of those, seven are awaiting trial, the other 52 have been sentenced to 400 years in prison in total.

But most bizarre are Articles 258 (1999-CC) and 331 (2015-CC). The articles state that “Whoever abuses the freedom of speech, freedom of the press, freedom of faith and religion, freedom of meeting, association and other freedom of democracy that violate the interests of the State, rights, legal interests of organizations, individuals [victims], shall be given warning, re-educated, detained no more than 03 years, or imprisoned from 06 months to 03 years.” As of today, twenty-three (23) individuals have been arrested for this; of those, eleven (11) have been sentenced to a total of more than 50 years in prison.

These laws are written to restrict the rights afforded by Articles 24 and 25 of the Constitution and therefore violate the ICCPR. The vagueness of Articles 109, 117 and 331 of the Criminal Code has opened up an avenue for law enforcement agencies to trample on the International Covenants on Civil and Political Rights.

Based on the above stated reasons, with the desire to respect the legal rights of Vietnamese citizens as stated in the Constitution and enshrined in international covenants which Vietnam is a signatory, and to protect the reputation of Vietnam before the world — we, the undersigned, respectfully request that all political prisoners be immediately released, and collectively recommend that this government fulfill its governing duties by doing the following:

- Abolish Articles 117, 331 in the 2015 Criminal Code

- Abolish (or modify in such a way to eliminate abuse by misinterpretation) Article 109 of the 2015 Criminal Code.

Thank you kindly.

The list of individuals and organizations signing this petition is attached below.

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KHỞI XƯỚNG

TỔ CHỨC:

1. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Võ Văn Thôn, nguyên Gíam đốc Sở Tư Pháp TP HCM

2. Ban vận động Văn đoàn độc lập. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc

3. Diễn đàn Xã hội dân sự. Đại diện: TS Nguyễn Quang A

4. Lập quyền dân. Đại diện: Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Khắc Mai

5. Trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Triết. Đại diện: Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Khắc Mai

6. Diễn đàn Bauxite Vietnam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm

7. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Đại diện: TS Mạc Văn Trang

CÁ NHÂN:

1. Nguyễn Khắc Mai, Hưu trí Hà Nội

2. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An, Quảng Nam

3. Lê Xuân Khoa, nguyên GS Thỉnh giảng, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ

4. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris, Pháp

5. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

6. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

7. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa Học, Sài Gòn

8. Nguyễn Mai Oanh, Ths Kinh tế Phát triển, Sài Gòn

9. Hoàng Hưng, Nhà thơ, cựu Tù nhân lương tâm (1982-1985), Sài Gòn

10. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng

11. Hồ Ngọc Nhuận, Nhà báo, nguyên Phó chủ tịch MTTQVN TP HCM, nguyên Ủy viên trung ương MTTQVN, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng

12. Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Tin học, Hà Nội

13. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, thành viên CLB Nguyễn Trọng Vĩnh, Hà Nội

14. Vũ Trọng Khải, Phó GS TS Nông nghiệp, TP HCM

15. Phạm Đình Trọng, Nhà văn, thành viên CLB Lê 0Hiếu Đằng, Sài Gòn

16. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo SGGP, ban chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

17. Mạc Văn Trang, Nhà giáo, Sài Gòn

18. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Đạo diễn, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

19. Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Hà Nội

20. Hoàng Dũng, PGS TS Ngữ văn, TP HCM

21. Phùng Hoài Ngọc, Thạc sỹ, cựu giảng viên đại học, Hà Nội

22. Trần Bang, Kĩ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

23. Ngô Kim Hoa, Nhà báo tự do, Sài Gòn

24. Trần Minh Thảo, Viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

25. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội , ban chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

26. Phan Trọng Khang, Thương binh 2/4, Hà Nội

27. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang

28. Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập, Đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

29. André Menras (Hồ Cương Quyết) thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Paris, Pháp

30. Bùi Nghệ, Công dân, Sài Gòn

31. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ

32. Vũ Ngọc Tiến, Nhà văn, Hà Nội

33. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ , thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

34. Hoàng Thị Hà, Hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội

35. Lê Nguyên Hoàng, Nghề tự do, Hà Nội

36. Nguyễn Tiến Dân, Nhà giáo về hưu, Hà Nội

37. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên, hưu trí, TP HCM

38. Đỗ Như Ly, Hưu trí, Sài Gòn

39. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

40. Phạm Tư Thanh Thiện, Nhà báo, Paris, Pháp

41. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo, Paris, Pháp

42. Hoàng Cường, Kỹ sư giao thông, Hà Nội

43. Vũ Mạnh Hùng, Nhà giáo, Hà Nội

44. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội

45. Nguyễn Trường Thịnh, Nghệ sĩ tự do, Hà Nội

46. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng

47. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ

48. Tô Lê Sơn, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

49. Trần Huy Quang, Nhà văn, Hà Nội

50. Hà Quang Vinh, Hưu trí, TPHCM

51. Nguyễn Đức Tùng, Nhà thơ, Vancouver, Canada

52. Nguyễn Hồng Hưng, Nghệ sĩ thị giác, Sài Gòn

53. Trần Kế Dũng, Australia

54. Nguyễn Văn Tạc, Nhà giáo về hưu, Hà Nội

55. Đinh Đức Long, Tiến sĩ-Bác sĩ, Sài Gòn

56. Hồ Sĩ Quyết, youtube Creator, Nghệ An

57. Nguyễn Thanh Hà, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

58. Phạm Thị Lân, Hạ Đình, Thanh Xuân , Hà Nội

59. Nguyễn Thị Lành, Quảng Xương, Thanh Hóa

60. Cao Vĩnh Thịnh, Nghệ An

61. Tạ Mạnh Hưng, Nghệ An

62. Phạm Đức Nguyên, Phó GS TS

63. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Thụy Sĩ

64. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia CNTT, Paris, Pháp

65. Trần Hải Hạc, nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

66. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng

67. Lê Phú Khải, Nhà báo, ban chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

68. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng

69. Tử Đinh Hương, Nhà giáo, Hà Nội

70. Châu Văn Phận, nguyên Giảng viên Đại học, Sài Gòn

71. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội

72. Nguyễn Viễn, Kĩ sư, Hải Phòng

73. Lê Quốc Quân, Luật gia, Hà Nội

74. Đặng Bích Phượng, Hưu trí, Hà Nội

75. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS Ngữ văn, Hà Nội

76. Phan Tấn Hải, Nhà văn, California, Hoa Kỳ

77. Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ

78. Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu văn hoá, Đà Lạt, Lâm Đồng

79. Ngô Thị Hồng Lâm, Hưu trí, Vũng Tàu

Chi tiết:

http://vanviet.info/van-de-hom-nay/kien-nghi-117-yu-cau-huy-bo-3-dieu-cua-bo-luat-hnh-su-2015-petition-117-to-abolish-3-articles-in-vietnams-2015-criminal-code-english-below/

.