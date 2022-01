Kinh tế Việt Nam bước vào 2022: hiệp định tự do thương mại RCEP hiệu lực, lợi đi kèm hại, thế lực TQ tăng - Sài Gòn đón năm mới: chen nhau về phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây. Hà Nội: phố vắng đêm Giao thừa. Ngày đầu tiên năm 2022: Gần 400.000 người Hà Nội đã tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Khách du lịch đổ về quá đông, Vũng Tàu đóng cửa lối lên xuống biển. Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên chính th

Diễn Hành Hoa Hồng lần thứ 133 đang diễn ra tại Quận Los Angeles. Hoa Hậu Rose Queen năm nay được chọn là một nữ sinh gốc Á: cô Nadia Chung, học sinh lớp 12 ở trung học La Cañada High School.

- Kinh tế Việt Nam bước vào 2022: hiệp định tự do thương mại RCEP hiệu lực, lợi đi kèm hại, thế lực TQ tăng

- Sài Gòn đón năm mới: chen nhau về phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây. Hà Nội: phố vắng đêm Giao thừa. Ngày đầu tiên năm 2022: Gần 400.000 người Hà Nội đã tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Khách du lịch đổ về quá đông, Vũng Tàu đóng cửa lối lên xuống biển. Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên chính thức đến Việt Nam kể từ đại dịch. An Giang: Số ca Covid-19 tử vong tăng do nguồn ôxy đang thiếu. Tiến hành thủ tục để mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Hải Phòng giảm số ca nhiễm, Quảng Ninh đón du khách vui xuân trong an toàn.

BV dã chiến số 12 TP.HCM tiếp nhận thêm 9 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron.

- Nhật Bản: đang tìm vaccine chống COVID-19 có sức bảo vệ trọn đời người tiêm ngừa, thử nghiệm từ 2023

- Bernard Kerik nộp tài liệu Trump dùng truyền thông và dân biểu Cộng Hòa để bám ghế, xin giữ kín bản thảo thư Trump chỉ đạo lật ngược bầu cử

- Biden nói với Putin: Mỹ sẽ phạt Nga nặng nề và sẽ tăng quân Mỹ ở Châu Âu nếu Nga xâm lăng Ukraine

- Hoa Hậu Rose Queen 2022 là 1 nữ sinh gốc Á: cô Nadia Chung, lớp 12 ở trung học La Cañada High School.

- dân số da đen ở Georgia tăng 16% thập niên qua, bị vẽ lại bản đồ bầu cử để loãng sức mạnh lá phiếu da đen

- đã truy tố hơn 725 người về các tội khác nhau liên hệ bạo loạn 6/1/2021, nhưng chưa truy tố ai về tội bạo loạn

- Biến chủng Omicron của siêu vi không tác hại nhiều cho phổi, nên Omicron không làm nhiều người nhập viện

- các thị trường chứng khoán 2021 đều tăng: Dow Jones tăng 18.7%, S&P 500 đã tăng 26.9%, Nasdaq tăng 21.4%

- Virginia: vào tiệm mua kẹo cho con, mua thêm tờ vé số cào, trúng lô độc đắc 1 triệu đô

- Canada: Brendon Nguyen đánh vợ, đạp chết mèo, bị tòa kêu án 1 năm tù treo, 1 năm làm việc cộng đồng.

- HỎI 1: Đếm ngược đón năm mới có từ hồi nào? ĐÁP 1: Khoảng 1960s-1970s.

- HỎI 2: Putin, Tập đánh đòn hội chợ với Biden? ĐÁP 2: Năm 2022.

QUẬN CAM (VB-1/1/2022) --- Khi bạn đọc những dòng chữ này vào buổi sáng ngày đầu năm 1/1/2022, cuộc Diễn Hành Hoa Hồng lần thứ 133 đang diễn ra tại Pasadena, Quận Los Angeles. Cuộc diễn hành này sẽ trực tiếp truyền hình trên nhiều làn sóng TV Hoa Kỳ. Cũng có thể xem một phần trên YouTube, Facebook, Twitter...

Tuyến đường dài 5 dặm rưỡi sẽ có 6 tá đơn vị diễn hành, với xe hoa, các ban nhạc, các đội kỵ mã. Hoa Hậu Rose Queen năm nay được chọn là một nữ sinh gốc Á: cô Nadia Chung, học sinh lớp 12 ở trung học La Cañada High School.

Cô Chung hiện là phóng viên cho báo Los Angeles Times trong các trang High School Insider. Cô cũng là thành viên đội vũ hiện đại California Contemporary Youth Ballet, là thực tập sinh trong hội phóng viên Outlook Newsgroup, là Trưởng Ban Tranh Luận và Thuyết Trình của trường trung học LCHS (LCHS Speech and Debate), là điêu hợp viên về huấn luyện tranh luận trong tổ chức Beyond Resolved, Tổng Thư Ký báo Outspoken Oppa, và nhiều việc làm thiện nguyện, kể cả hướng đạo sinh.

Cô cho biết ước muốn là sẽ vào một trong các đại học Georgetown, UC Berkeley, UCLA, USC, Northwestern, American University hay Brown. Nadia hy vọng sẽ trở thành 1 luật sư về dân quyền. Cô là con gái của cặp vợ chồng Sanah Chung và Sonia Chang, và có một anh (hay em trai) là Toby.

--- Một nhóm khoa học gia Nhật Bản đang nghiên cứu để làm loại vaccine chống COVID-19 có khả năng bảo vệ trọn đời chống coronavirus. Người dẫn đầu công trình nghiên cứu này là Mitinori Kohara, giáo sư và là nhà nghiên cứu ở học viện y khoa Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, thông báo về dự án này hôm Thứ Bảy 1/1/2022.

Phần thử nghiệm trên người có thể khởi sự từ năm 2023, theo lời GS Kohara nói với báo The Japan Times. GS Kohara đã từng có nhiều kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu về các loại kỹ thuật về vaccine.

--- Anh Dennis Willoughby, cư dân thị trấn North Chesterfield, tiểu bang Virginia, khi vào tiệm tạp hóa 7-Eleven để mua vài thanh sôcôla cho các con của anh, chợt quyết định mua một vé số cào Platinum và trúng lô độc đắc 1 triệu đô, theo lời các viên chức Xổ Số Virginia Lottery hôm Thứ Tư.

Anh được lựa chọn: hoặc lãnh đầy đủ $1 triệu đôla trong 30 năm, tiền trả từng năm; hoặc lãnh tiền mặt một lần là $640,205 trước thuế. Anh quyết định chọn lãnh tiền mặt một lần trọn gói.

Dennis Willoughby mua một vé cào Platinum, trúng lô độc đắc 1 triệu đô. Photo: valottery.com

Tuy không đầy đủ 1 triệu đôla, nhưng hiển nhiên sẽ dư để mua được rất nhiều thanh sôcôla.

--- Kinh tế Việt Nam sẽ có bước chuyển biến mới từ hôm nay, ngày đầu năm 2022, vì hiệp định tự do thương mại RCEP sẽ hiệu lực từ 1/1/2022: bên cạnh cơ may cũng là thách thức, vì kinh tế Trung Quốc sẽ là sức đẩy lớn, mang ảnh hưởng lớn tới VN. Lý do có RCEP vì Trump đã quyết định bỏ chạy khỏi TPP, một hiệp định tự do thương mại do Obama thiết lập để bao vây kinh tế TQ.

Thei tin tổng hợp từ Nikkei Asia và NHK, hiệp định tự do thương mại RCEP do 15 nước châu Á – Thái Bình Dương ký kết đã bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy đối với 10 nước, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Australia. Nhóm 15 nước ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) bao gồm 10 thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Riêng Nam Hàn hiệu lực từ ngày 1 tháng 2/2022.

Đây là hiệp định đối tác kinh tế đầu tiên của Nhật Bản với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và Hàn Quốc, đối tác thương mại lớn thứ 3. Tổ chức nghiên cứu Mizuho Research & Technologies của Nhật Bản cho biết thuế quan đối với hơn 16% mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ ngay lập tức được dỡ bỏ.

Cho tới năm thứ 11 có hiệu lực, hiệp định sẽ xoá bỏ thuế quan đối với hơn 63% mặt hàng. Thuế quan được xoá bỏ với tốc độ chậm hơn so với các thoả thuận đối tác thương mại khác. Một khi có hiệu lực tại tất cả 15 nước thành viên, RCEP sẽ chiếm khoảng 30% dân số và GDP thế giới.

Kinh tế Việt Nam và Indonesia trước mắt sẽ có hiệu ứng ngược so với xuất nhập cảng năm 2019: VN bị giảm $1.5 tỷ đôla, Indonesia giảm $0.3 tỷ đôla vì giảm thuế quan sẽ có lợi cho các nền kinh tế nhập nhiều mặt hàng hơn là xuất. Nhưng lâu dài hưởng lợi nhờ đầu tư vào nhiều hơn.

---- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ qua, tính từ 16h ngày 31/12/2021 đến 16h ngày 01/01/2022, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.835 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 14.822 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.654 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 9.628 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.748), Vĩnh Long (1.223), Tây Ninh (947), Khánh Hòa (785), Bình Phước (728), TP. Hồ Chí Minh (569), Trà Vinh (563), Bình Định (521), Cà Mau (498), Đồng Tháp (405), Bạc Liêu (399), Bắc Ninh (368), Thừa Thiên Huế (350), Phú Yên (283), Cần Thơ (276), An Giang (265), Lâm Đồng (265), Quảng Ninh (254), Kiên Giang (247), Hưng Yên (245), Bình Thuận (211), Thanh Hóa (210), Đồng Nai (203), Tiền Giang (195), Đà Nẵng (188), Quảng Nam (181), Sóc Trăng (180), Hậu Giang (170), Bến Tre (161), Gia Lai (145), Quảng Ngãi (145), Nghệ An (143), Hà Giang (143), Hải Phòng (116), Đắk Nông (114), Bình Dương (105), Bà Rịa - Vũng Tàu (104), Vĩnh Phúc (96), Nam Định (93), Hà Nam (88), Ninh Bình (72), Bắc Giang (69), Sơn La (67), Hòa Bình (62), Ninh Thuận (61), Thái Nguyên (58), Phú Thọ (55), Long An (51), Quảng Bình (51), Quảng Trị (47), Đắk Lắk (40), Thái Bình (37), Kon Tum (36), Lào Cai (31), Lạng Sơn (30), Điện Biên (29), Cao Bằng (26), Bắc Kạn (25), Yên Bái (18), Tuyên Quang (11), Hà Tĩnh (8), Lai Châu (8).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 31/12/2021 đến 17h30 ngày 01/01/2022 ghi nhận 216 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (33) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (1), Long An (1), Cà Mau (1), Cần Thơ (1), Trà Vinh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (26), Vĩnh Long (16), Bà Rịa - Vũng Tàu (15), Bến Tre (14), Cần Thơ (14), Kiên giang (13), Sóc Trăng (12), Đồng Tháp (12), Tây Ninh (11), An Giang (10), Tiền Giang (9), Bình Dương (7), Trà Vinh (5), Cà Mau (5), Bình Thuận (3), Bình Định (2), Khánh hòa (2), Bình Phước (2), Long An (2), Bạc Liêu (2), Đà Nẵng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 222 ca.

Ngày đầu năm 2022: Gần 400.000 người Hà Nội đã tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Trong gần 400.000 người ở Hà Nội đã tiêm mũi 3 (liều bổ sung và liều nhắc lại) có khoảng 50.000 người từ 50 tuổi trở lên. Sở Y tế Hà Nội ngày 1/1/2022 cho biết, đến nay, trên 98% người từ 18 tuổi trở lên ở Thủ đô đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19; gần 400.000 người đã tiêm mũi 3 (gồm mũi bổ sung và mũi nhắc lại) trong đó có khoảng 50.000 người từ 50 tuổi trở lên. Có gần 80% trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi.





Hải Phòng giảm số ca nhiễm, Quảng Ninh đón du khách vui xuân trong an toàn. Trong 2 ngày liên tiếp, số ca nhiễm SARS-CoV-2 của Hải Phòng có chiều hướng giảm mạnh. Tỉnh Quảng Ninh chủ động triển khai nhiều hoạt động đảm bảo cho người dân, du khách vui xuân; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Omicron xâm nhập có thay đổi tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam? Việt Nam đã ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên là một hành khách nhập cảnh từ Anh tại sân bay Nội Bài, mới đây nhất Quảng Nam cũng phát hiện thêm 14 ca dương tính với Sars-CoV-2 biến thể Omicron. Trước tình hình này, câu hỏi đặt ra rằng liệu biến thể này có thay đổi tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam hay không? Các chuyên gia nhận định ca nhiễm biến thể Omicron phát hiện tại Việt Nam không đáng lo ngại vì được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.





5 ca mắc Omicron nhập cảnh tại SG đều không có triệu chứng, nồng độ virus thấp. Một điều khá trùng hợp là cả 5 người mắc COVID-19 biến chủng Omicron ở TP.HCM đều không có triệu chứng, khỏi bệnh rất nhanh sau khi mắc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 1-1, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết cả 5 ca nhập cảnh có kết quả dương tính với COVID-19 đều thuộc biến chủng Omicron, không có triệu chứng và khỏi bệnh sau một thời gian ngắn. Năm người này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20-12 đến 25-12-2021, được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm sau đó được chuyển Viện Pasteur TP.HCM giải trình tự gene, và được xác định nhiễm biến thể Omicron ngày 31-12-2021. Hiện tình trạng sức khỏe của 5 bệnh nhân này đều ổn định, và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính chỉ sau 5-7 ngày. Hơn 300 hành khách đi chung trên các chuyến bay đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

BV dã chiến số 12 TP.HCM tiếp nhận thêm 9 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron. 9 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron đều là các trường hợp nhập cảnh, trong đó có 4 người Việt Nam và 5 người nước ngoài. Ngày 1-1, BS Lê Thảo Hiền, Bệnh viện (BV) dã chiến số 12 (TP Thủ Đức), TP.HCM cho biết BV đang tiếp nhận 7 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron và đang chờ kết quả giải trình tự gen. Được biết, BV chịu trách nhiệm tiếp nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nghi nhiễm biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố. Theo BS Lê Thảo Hiền, trong số 7 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron, có 1 người đến từ Tây Ban Nha, 1 người đến từ Đài Loan, 1 người đến từ Nga và 4 người Việt Nam. 7 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Ocmiron đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và có sức khỏe ổn định. Ngoài ra, trong tối cùng ngày, BV dã chiến số 12 cũng tiếp nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron cũng là trường hợp nhập cảnh từ Mỹ.





Tiến hành thủ tục để mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Phạm Minh Chính yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia, phối hợp lực lượng y tế, quân đội để thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc vaccine Pfizer được gia hạn. Đồng thời, báo cáo cụ thể vaccine tiêm và nhận trong tháng 1 năm 2022, kế hoạch bảo đảm đủ vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi 3 trong Quý I năm 2022, bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

An Giang: Số ca Covid-19 tử vong tăng do nguồn ôxy đang thiếu. Lãnh đạo tỉnh An Giang cho rằng sở dĩ địa phương này có số ca mắc Covid-19 và tử vong tăng cao là do một phần vì thiếu nguồn cung cấp ôxy y tế. Ngày 31-12, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận 500 bình ôxy y tế để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 do Công ty CP Viễn thông ACT tài trợ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết theo báo cáo đến cuối tuần này, nguồn ôxy y tế của tỉnh sẽ cạn nên số ca tử vong do Covid-19 có thể còn tăng cao hơn nữa. Do đó, việc Công ty CP Viễn thông ACT tài trợ 500 bình ôxy ngay lúc này hết sức quý giá và rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của công ty trong thời gian tới.





kể từ đại dịch Covid-19. Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên chính thức đến Việt Nam kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18 giờ 45 tối 1-1-2022. Chuyến bay mang số hiệu VN852 hành trình từ Phnom Penh (Campuchia) đến TP HCM, do Vietnam Airlines khai thác. 121 hành khách trên chuyến bay đáp ứng quy định xét nghiệm âm tính, tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc khỏi bệnh Covid-19 trước khi khởi hành., Vũng Tàu đóng cửa lối lên xuống biển. Chiều tối 1/1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm đóng cửa toàn bộ lối lên xuống biển ở bãi sau, bãi trước. Du khách được vận động quay về khách sạn hoặc lên xe di chuyển đến nơi khác. Chiều 1/1, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, số ca mắc trong cộng đồng giảm mạnh. Tuy nhiên, với đặc điểm là một thành phố du lịch, dự báo trong dịp Tết dương lịch, lượng khách du lịch đến Vũng Tàu sẽ rất lớn và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe người dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo người dân Vũng Tàu cần đề cao cảnh giác vì dịch bệnh chưa lùi xa, có thể bùng phát trở lại bất cứ khi nào.chào năm mới. Trong đêm 31/12, hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã hòa vào bầu không khí lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2022 ở khu vực trung tâm TPHCM. Tối 31/12, chương trình lễ hội countdown (đếm ngược) chào năm mới 2022 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TPHCM). Đây là địa điểm duy nhất tổ chức lễ hội chào năm mới tại TPHCM trong điều kiện không mời khán giả, đại biểu như mọi năm, mà chỉ trực tiếp qua sóng truyền hình, truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội. Chương trình diễn ra từ 22h ngày 31/12/2021 đến 0h10 ngày 1/1/2022.. Tối 31/12, những phố phường ở khu vực trung tâm thành phố vắng vẻ bất ngờ. Không còn cảnh người dân đổ dồn về Hồ Gươm hay khu phố cổ để vui chơi đón Giao thừa như mọi năm.---Nhìn lại một năm qua, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc 2021 với ngày Thứ Sáu 31/12/2021 suy yếu, nhưng toàn bộ năm 2021 là những bước tăng vọt tại tất cả các thị trường chứng khoán. Trump từng nói rằng Biden thắng cử thì thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, hóa ra ngược lại.Thị trường chứng khoán S&P 500 đã tăng 26.9% tính trọn năm 2021. Chỉ số thị trường Dow Jones Industrial Average tăng 18.7% tính trọn năm 2021. Chỉ số thị trường Nasdaq tăng 21.4% tính trọn năm 2021.---6/1/2021 đã có thêm nhiều tài liệu mới cho thấy Trump đã dùng tài khoản Twitter và nhóm dân biểu cực hữu "House Freedom Caucus" để tìm cách lật ngược chiến thắng bầu cử 2020 của Biden.Một cố vấn chủ lực của Trump là Bernard Kerik từng giữ nhiệm vụ truy tìm chứngc ớ "gian lận" trong bầu cử 2020 đã nộp cho Ủy ban nhiều tài liệu. Kerik là người được Trump ân xá 11 tháng trước ngày bạo loạn 6/1/2021, đã nộp hồ sơ 22 trang nhan đề "STRATEGIC COMMUNICATIONS PLAN - GIULIANI PRESIDENTIAL LEGAL DEFENSE TEAM" (Kế Hoạch Truyền Thông Chiến Lược - Nhóm Bảo Vệ Pháp Lý Giuliani Tổng Thống Phủ).Hồ sơ vừa kể ghi lại 10 ngày Bạch Ốc áp lực dân cử Cộng Hòa ở Thượng Viện và Hạ Viện để yêu cầu họ chống lại việc xác nhận phiếu đại cử tri trong bầu cử 2020, trong đó chỉ thị từ Trump chuyển qua tweet, qua làn sóng phát thanh, qua các người viết blog bảo thù, qua người dùng mạng xã hội, qua nhân viên ban vận độngc ủa Trump và nhiều truyền thông đồng minh. Trong danh sách có ghi 'Freedom Caucus Members' — chỉ nhóm dân biểu bảo thủ.Trump đã bị vĩnh viễn khóa tài khoản bởi Twitter từ ngày 8/1/2021 vì kích động bạo lực. Hồ sơ tập trung vào lật ngược bầu cử ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin và kêu gọi áp lực các viên chức địa phương bằng những cuộc biểu tình trước nhà của họ.Sau khi nộp nhiều tài liệu về ngày 6/1/2021, Keril xin giữ bí mật một số tài liệu y gọi là "đặc quyền hành pháp" --- trong danh sách liệt kê các tài liệu xin giữ kín có hồ sơ mà y ghi có tên là “DRAFT LETTER FROM POTUS TO SEIZE EVIDENCE IN THE INTEREST OF NATIONAL SECURITY FOR THE 2020 ELECTIONS” (Bản thảo lá thư từ Tổng Thống [Trump] để tịch thu chứng cớ vì lợi ích an ninh quốc gia cho bầu cử 2020).Điều lạ: Kerik xin giữ bí mật tài liệu này, nhưng cho biết tên hồ sơ là bản thảo lá thư từ Trump. Nghĩa là, Trump viết thư chỉ đạo lật ngược kết quả bầu cử. Như thế, Kerik đã giả vờ như bảo vệ Trump bằng cách xin giữ bí mật bản thảo thư của Trump, nhưng ra hiệu cho Ủy Ban biết có lá thư chỉ đạo như thế.---nói với Tổng Thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ sẽ trừng phạt Nga nặng nề và sẽ tăng hiện diện quân sự Mỹ bên cạnh quân NATO ở Châu Âu nếu Nga xâm lăng Ukraine.Các viên chức cao cấp Mỹ và Nga sẽ có 3 hội nghị lớn tại Châu Âu kể từ giữa tháng 1/2022, theo lời Biden nói với báo chí tại Delaware. Biden kể rằng trong buổi họp trực tuyến đầu tuần này, Putin nói là Nga li ngại vì quân NATO và quân Mỹ tại Châu Âu và đó là lý do Nga d8ưa quân áp sát Ukraine. Lúc đó Biden trả lời là thương thuyết về một vài vấn đề đó sẽ thành côn chỉ khi nào Nga giảm căng thẳng trong khu vực.---lặng lẽ ký các bản đồ địa hạt bầu cử mới thành luật vào hôm Thứ Năm 30/12/2021, cho thấy Cộng Hòa vẽ lại địa hạt để chiếm ưu thế bầu cử tại tiểu bang Georgia, nơi Dân Chủ đang từ từ tăng sức mạnh.Để độc giả có thể hình dung về việc vẽ bản đồ có thể làm suy yếu 1 cộng đồng. Thí dụ, chỉ thí dụ thôi, rằng khu Little Saigon ở Quận Cam hình vuông, nếu để nguyên trong 1 địa hạt thì nhiều phần sẽ bầu lên được 1 dân biểu gốc Việt. Nhưng nếu hình vuông Little Saigon chia làm 4 mảnh, ráp vào 4 địa hạt chung quanh để loãng sức tập trung, thì cả 4 mảnh nhỏ từ Little Saigon không gom đủ phiếu bầu cho dân cử góc Việt vì thành thiểu số trong 4 địa hạt vây quanh.Tiểu bang Georgia cũng thế, được Cộng Hòa vẽ lại kiểu đó để làm loãng lá phiếu cử tri da đen, nhóm đa số theo Dân Chủ. Do vậy có đơn kiện từ 5 cử tri Georgia từ 2 quận Cobb và Douglas nói rằng dân số da đen đã tăng trong thập niên qua đủ để có thêm 1 địa hạt Dân Biểu liên bang nơi nối kết 2 quận này. Bây giờ bản đồ Thống Đốc ký đã chia 2 quận này thành 5 địa hạt khác nhau, thế là sức mạnh da đen bị loãng đi, suy yếu.Thống kê cho thấy dân số da đen ở Georgia đã tăng gần 16% trong thập niên qua, và chiếm 1/3 trong tổng dân số 10.7 triệu dân Georgia, trong khi thị phần dân da trắng suy giảm trong trong tương lai gần Georgia sẽ có đa số là da màu.---chưa truy tố ai trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 về tội bạo loạn, mà chỉ truyt ố họ về các tội khác. Báo Washington Post ghi rằng các công tố liên bang đã truy tố hơn 725 người về nhiều tội khác nhau liên hệ trận bạo loạn 6/1/2021.Trong những người bị bắt, 225 người bị truy tố tội tấn công hay chống lại nhân viên công lực đang muốn bắt giữ. Trong đó hơn 75 người bị truy tố tội dùng vũ khí chống lại cảnh sát. Trong khi đó, hơn 140 cảnh sát là nạn nhân trực tiếp của trận bạo loạn tấn công này.Đã có 165 người thú tội về nhiều cáo buộc liên bang, từ khinh tội tới tội cản trở đại hình. Tới giờ, 70 nghi can đã bị kêu án bởi mộtc hánh án. Trong đó 31 người bị tống giam vào tù, 18 người bị kêu án quản thúc tại gia. Còn 21 người còn lại chỉ bị án treo.---của siêu vi coronavirus có thể không tác hại nhiều cho phổi, theo một loạt các cuộc nghiên cứu mới, hầu hết dựa vào thí nghiệm trên các con thủ như các loài chuột.Các nghiên cứu cho thấy, chính vì phổi không bị tấn công, cho nên biến chủng Omicron không làm nhiều người nhập viện. Nhưng tại Nam Phi, hầu hết người nhiễm Omicron là giới trẻ, nên sức miễn nhiễm nạnh hơn người già, nên làm giảm độ nguy của ca bệnh.---bị cáo buộc vì đã cố ý đạp chết con mèo cưng của vợ và vì đã tấn công vợ là cô Tashina Matilpi sau khi nhậu say, cũng vì lý do không ai tổ chức tiệc sinh nhật cho Nguyen. Nguyen ra trước tòa án Williams Lake Provincial Court, Canada, và bị Chánh án Michelle Stanford kêu án 1 năm tù treo, và 1 năm làm việc cộng đồng.Nguyen thú tội đánh vợ và cố ý đạp chết mèo là do say quá, không nhớ chuyện gì, chỉ nhớ trước đó than phiền không ai làm tiệc sinh nhật cho y. Chánh án cũng ra phán lệnh là Nguyen không được liên lạc với vợ trừ phi không say, và phải rời xa nếu cô vợ Tashina Matilpi yêu cầu rời xa. Chuyện xảy ra là hôm 16/7/2020, một ngày sau sinh nhật của Nguyen, nhưng tòa mới xử tuần này.---: Đếm ngược đón năm mới có từ hồi nào?Khoảng 1960s-1970s. Theo giáo sư sử học Alexis McCrossen tại đại học Southern Methodist University truyền thống đếm ngược chờ năm mới chỉ khoảng nửa thế kỷ nay, vì trước đó, đếm ngược bị liên hệ tới nhiều điều bất tường. Có thể là tới khi có đồng hồ điện tử, mới thấy số giây nhảy lên. Đồng hồ trước đó hẳn là không chỉ rõ số giây.Đếm ngược trong thập niên 1950s liên hệ chuyện thử nghiệm bom nguyên tử. Năm 1961, truyền hình Hoa Kỳ cho dân Mỹ thấy đếm ngược khi phóng phi thuyền đầu tiên của Mỹ.GS McCrossen ghi nhận rằng một vài xướng ngôn viên TV trong thập niên 1960s bắt đầu đếm ngược chờ năm mới. Nhưng chỉ tới năm 1979 mới có lần đầu đám đông tập trung trước quảng trường Times Square ở New York đếm ngược đón năm mới. Hình ảnh này trở thành truyền thống.Chi tiết:---Putin, Tập đánh đòn hội chợ với Biden?: Năm 2022. Theo bản tin RFI, năm 2022 sẽ là Tập, Putin vây đánh Biden.31/12/2021Chỉ còn vài giờ nữa là năm 2021 đầy biến động sẽ khép lại. Thế giới bước sang năm 2022 được chia theo hai cực : Một bên là Nga và Trung Quốc và bên kia là Mỹ. Theo quan điểm của chuyên gia Philippe Le Corre*, trên tờ Ouest-France, hơn bao giờ hết, cuộc đọ sức giữa hai thái cực, chuyên chế và dân chủ, vẫn sẽ tiếp diễn, mỗi lúc một gay gắt.

Những ai từng kỳ vọng năm 2021 này một sự tái cân bằng có lợi cho một liên minh các nền dân chủ để đối phó với Trung Quốc và Nga có thể thất vọng, « hoài công vô ích ». Đương nhiên, Joe Biden đắc cử, trở thành chủ nhân Nhà Trắng mang lại chút làn gió mới cho các nền dân chủ - từ New York đến Berlin. Nhưng điều đó cũng chưa đủ để tạo thành một lực đẩy đủ mạnh, bất chấp một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến vì dân chủ được tổ chức hồi đầu tháng 12/2021.

Cùng lúc, Tập Cận Bình và Vladimir Putin được các chế độ độc tài hậu thuẫn không ngừng củng cố quyền lực. Năm 2022, ông Tập sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc chí ít thêm năm năm nữa. Còn Vladimir Putin thì đang chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới để tại quyền mà chẳng chút gì lo lắng : Bởi vì từ 22 năm qua, chưa có cuộc bầu cử nào là thật sự bất lợi cho ông cả.

Đây cũng chính là điểm khác biệt duy nhất giữa Putin và Tập Cận Bình. Bởi vì, tại Trung Quốc, đảng Cộng Sản kiểm soát đất nước, quân đội, các tỉnh, các doanh nghiệp Nhà Nước, và các nhà lãnh đạo thì được tuyển chọn theo những tiêu chí đối lập với các nền dân chủ phương Tây.

Nếu như mọi việc có vẻ như « xuôi buồm thuận gió » cho bên các nhà lãnh đạo độc tài, thì ngược lại, với Joe Biden, năm 2022, dự báo nhiều khó khăn, nhà nghiên cứu thuộc trường Harvard Kennedy School và ESSEC-Irene viết. Tại Thượng Viện, nguyên thủ Mỹ có một đa số mong manh (51% với điều kiện phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể thực hành quyền bỏ phiếu). Còn tại Hạ Viện, đảng Dân Chủ cũng chỉ nhỉnh hơn phe đối lập có 8 ghế. Nguy cơ mất đồi Capitole (trụ sở Quốc Hội lưỡng viện) lơ lửng trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, và như vậy có thể gây khó khăn cho nhiệm kỳ Joe Biden, vào lúc điểm tín nhiệm của ông sụt giảm thê thảm chỉ còn ở mức 42%.

Nhưng nhà nghiên cứu Philippe Le Corre lưu ý : Quyền lực của ông Tập Cận Bình chưa hẳn đạt đến mức một hoàng đế thật sự như người ta đang nghĩ. Tương lai nhiệm kỳ của ông Tập còn phải do ban lãnh đạo đảng Cộng Sản quyết trong những tháng sắp tới.

Trong khi đó, tình hình đất nước cũng không mấy gì sáng sủa : Tăng trưởng chậm, dân số giảm, chính sách « zero Covid » gây bất an cho các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là trong bối cảnh Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh sắp đến gần nhưng bị nhiều nước phương Tây tẩy chay ngoại giao như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh…

Nếu như kỳ đại hội thể thao này, trước hết là để dành cho người dân Trung Quốc nhằm thể hiện kỳ tích tổ chức các sự kiện như thường lệ, thì theo ông Le Corre, đây chỉ là một màn ngụy trang. Chưa có lúc nào mối thiện cảm của công luận quốc tế mà Trung Quốc có được đến tận năm 2018 lại sụt giảm mạnh như lúc này. Theo một nghiên cứu của Pew Research, công bố hồi tháng Sáu năm nay, so sánh hình ảnh giữa Mỹ và Trung Quốc, ý kiến tích cực dành cho Mỹ là 61%, còn Trung Quốc chỉ có 27%.

Từ toàn cảnh này, nhà nghiên cứu người Pháp đưa ra kết luận : Cuộc đọ sức giữa một bên là các chế độ chuyên chế - do Trung Quốc và Nga dẫn đầu – và bên kia là các nền dân chủ vẫn sẽ tiếp diễn. Trong cuộc cạnh tranh này, bên dân chủ càng phải cố gắng thể hiện sự hòa hợp!

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20211231-2022-n%C4%83m-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-cho-joe-biden-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-v%C3%A0-vladimir-putin

