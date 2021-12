DB Greene (Cộng Hòa): cử tri Dân Chủ dọn nhà từ tiểu bang xanh qua tiểu bang đỏ phải bị cấm bầu 1 thời gian. Vụ án tại Việt Á: vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương. Giám đốc yêu cầu nhân viên tháo khẩu trang để ‘truyền lửa', y tế VN bốc hơi 11,8 tỉ đồng. Dư thừa con trai: VN cơ nguy nhập khẩu cô dâu. Đồng Nai: Hơn 5.000 công nhân Hwaseung Vina đình công.

SG đếm ngược đón năm mới không có khán giả, đại biểu. Huế, Bà Rịa Vũng Tàu: Tết Dương lịch thu gọn. Vụ án tại Việt Á: vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương. Giám đốc yêu cầu nhân viên tháo khẩu trang để ‘truyền lửa', y tế VN bốc hơi 11,8 tỉ đồng. Dư thừa con trai: VN cơ nguy nhập khẩu cô dâu. Đồng Nai: Hơn 5.000 công nhân Hwaseung Vina đình công.

Giáo sư Trần Quang Hải qua đời tại Pháp

Ca sĩ Bạch Yến vừa chính thức thông báo cho Đài RFI Việt ngữ là giáo sư-nhạc sĩ Trần Quang Hải vừa qua đời lúc 0 giờ 46 phút ngày 30/12/2021 tại Pháp. Cầu xin cho hương linh giáo sư Trần Quang Hải sớm được siêu thoát.

GS.TS Trần Quang Hải và ca sĩ Bạch Yến tại Pháp

- DB Greene (Cộng Hòa): cử tri Dân Chủ dọn nhà từ tiểu bang xanh qua tiểu bang đỏ phải bị cấm bầu 1 thời gian

- Lo ngại Omicron, nhiều tỉnh thành siết nhập cảnh, giảm đông người dịp Tết. SG có đủ nguồn vaccine để tiêm mũi 3? SG đếm ngược đón năm mới không có khán giả, đại biểu. Huế, Bà Rịa Vũng Tàu: Tết Dương lịch thu gọn. F0 leo thang gần 2.000 ca/ngày, Hà Nội gấp rút tiêm mũi 3 cho dân. Vụ án tại Việt Á: vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương. Giám đốc yêu cầu nhân viên tháo khẩu trang để ‘truyền lửa', y tế VN bốc hơi 11,8 tỉ đồng. Dư thừa con trai: VN cơ nguy nhập khẩu cô dâu. Đồng Nai: Hơn 5.000 công nhân Hwaseung Vina đình công.

- DB Greene (CH), DB Clyde (CH) bị phạt $110,000 vì không khẩu trang ở Hạ Viện. DB Green: cũng không vaccine

- TNS Graham (Cộng Hòa): nếu Trump muốn, Cộng Hòa sẽ đề cử Trump 2024. Khen Trump bỏ chạy kịp Afghanistan

- Trump tố Washington Post là "tin vịt..." bây giờ dùng 1 bài trên báo này để xin Tòa Tối Cao cản Ủy Ban Điều Tra

- Michigan: tòa quăng đơn kiện từ 3 nam cảnh sát da trắng nói rằng họ bị Sở kỳ thị vì là da trắng và là đàn ông.

- Ủy ban Điều Tra muốn xem tài khoản ngân hàng của cựu phát ngôn nhân của Trump, chánh án không cản

- Tòa: Ghislaine Maxwell, 60 tuổi, có tội tuyển bé gái vị thành niên cho bạn tình bạo hành, có thể lãnh 80 năm tù.

- HỎI 1: Mua hàng mang đi ở California luật mới không có nĩa nhựa? ĐÁP 1: Phải hỏi mới có.

- HỎI 2: Mang thịt vào Đài Loan có thể bị bắt, ra tòa? ĐÁP 2: Tùy loại thịt.

QUẬN CAM (VB-30/12/2021) --- Hai Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Ga.) và Andrew Clyde (Cộng Hòa-Ga.) đã nhận giấy phạt hơn $100,000 vì không chịu mang khẩu trang tại Hạ Viện theo nội quy chống dịch ở đây.

Theo báo New York Times, DB Greene bị phạt hơn 30 lần vi phạm nội quy cưỡng bách mang khẩu trang và bị giấy phạt tổng cộng hơn $80,000. Riêng khóa họp mùa thu vừa qua, bà bị phạt 5 ngày liên tục.

DB Clyde bị phạt hơn $30,000 vì không mang khẩu trang tại Hạ Viện hơn 14 lần. Dù vậy, DB Greene nói rõ khi lên đài Newsmax là bà sẽ vi phạm dài dài để chống nội quy mang khẩu trang do Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) áp đặt: "Bà Pelosi phạt tôi hơn $60,500 vì tôi từ chối mang khẩu trang. Không chỉ vậy, tôi không chích ngừa. Và tôi sẽ đứng vững cứng rắn vì tất cả những người dân Mỹ không chịu chích ngừa."

--- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) nói trên Fox News rằng nếu Trump muốn ứng cử 2024, Cộng Hòa sẽ đề cử Trump. TNS Graham nói rằng đôi khi các dân cử Cộng Hòa không đồng ý về một số việc Trump làm, nhưng về chính sách thì quần chúng Cộng Hòa ưa thích Trump và quan điểm bảo thủ của Trump đã thành công.

TNS Graham nói rằng Trump có công giữ được lập trường bảo thủ về biên giới, về chống di dân, về chống khủng bố ISIS, về rút khỏi Afghanistan, về độc lập năng lượng.

Tuy nhiên, một học giả nói rằng công trấn áp khủng bố ISIS khó mà trao cho Trump vì Trump lên thì đã êm rồi. Còn lời Trump hứa rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan trước Lễ Giáng Sinh 2020 không thực hiện được, phải chờ tới Biden: ngày 15/8/2021, quân Taliban vào Kabul, Mỹ trực thăng vận các nhà ngoại giao Mỹ ra khỏi Afghanistan, và nhiều ngày sau mới có thể rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi phi trường Kabul.

--- Ghislaine Maxwell, 60 tuổi, đã bị tòa tuyên xử hôm Thứ Tư 29/12/2021 là có tội đã tuyển mộ các bé gái vị thành niên cho bạn tình của bà là Jeffrey Epstein dập liễu vùi hoa. Trong khi công tố đưa ra truy tố 6 tội, bà bị tòa phán là có 5 tội.

Tòa chưa định ngày công bố quyết định án tù. Maxwell như thế sẽ chết trong tù, vì bản án có thể lên tới 80 năm tù. Trong khi đó luật sư của Ghislaine Maxwell nói sẽ kháng cáo lên Tòa kháng án. Hung thủ chính Epstein được tin là đã tự tử trong tù năm 2019 trước khi ra tòa.

--- Theo Bộ Y Tê,1 báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 29/12 đến 16h ngày 30/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.107 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.404 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.866), Cà Mau (1.008), Tây Ninh (935), Hải Phòng (838), Khánh Hòa (788), Bình Phước (759), TP. Hồ Chí Minh (697), Bạc Liêu (666), Bình Định (620), Đồng Tháp (590), Vĩnh Long (586), Trà Vinh (579), Lâm Đồng (477), Thừa Thiên Huế (439), Hải Dương (299), Bắc Ninh (289), Phú Yên (289), Cần Thơ (287), Bình Thuận (277), An Giang (262), Quảng Nam (233), Hưng Yên (211), Tiền Giang (203), Kiên Giang (203), Bến Tre (196), Đà Nẵng (185), Thanh Hóa (182), Bà Rịa - Vũng Tàu (180), Sóc Trăng (180), Quảng Ninh (165), Đồng Nai (160), Hà Giang (160), Ninh Bình (160), Gia Lai (155), Hậu Giang (153), Quảng Ngãi (141), Sơn La (129), Nghệ An (123), Phú Thọ (104), Lạng Sơn (103), Nam Định (102), Đắk Nông (100), Hà Nam (98), Vĩnh Phúc (96), Bình Dương (96), Đắk Lắk (69), Quảng Trị (59), Cao Bằng (58), Thái Bình (58), Ninh Thuận (57), Long An (53), Thái Nguyên (50), Hòa Bình (47), Bắc Giang (46), Lào Cai (44), Tuyên Quang (21), Điện Biên (17), Yên Bái (14), Quảng Bình (13), Lai Châu (4), Bắc Kạn (1).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 29/12 đến 17h30 ngày 30/12 ghi nhận 240 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (37) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (3), Long An (2), Bình Phước (1), Bến Tre (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (20), An Giang (16), Cần Thơ (16), Đồng Tháp (15), Vĩnh Long (15), Tiền Giang (14), Kiên Giang (13), Hà Nội (13), Sóc Trăng (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Long An (10), Tây Ninh (9), Bến Tre (8 ), Bình Thuận (6), Cà Mau (6), Trà Vinh (5), Phú Yên (5), Huế (2), Hậu Giang (2), Hải Phòng (1), Lạng Sơn (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bạc Liêu (1).





Lo ngại Omicron, nhiều tỉnh thành siết nhập cảnh, giảm đông người dịp Tết. Nhiều tỉnh, thành đã lập kế hoạch, phương án ứng phó nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19, đặc biệt là trước lo ngại biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam. Kiểm soát chặt người nhập cảnh. Để ứng phó biến chủng mới Omicron, thực hiện hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron của Bộ Y tế, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về xây dựng thế trận y tế ứng phó biến thể Omicron. Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không, hàng hải. Giao Công an TP, Bộ đội biên phòng tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải, giám sát ngăn chặn và phát hiện sớm, xử lý nghiêm những trường hợp lên bờ, xuống tàu bất hợp pháp cũng như trên bộ, biên giới.

F0 leo thang gần 2.000 ca/ngày, Hà Nội gấp rút tiêm mũi 3 cho dân. Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đang tốc lực tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người dân trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày tiếp tục "leo thang". Đến nay có hơn 232.000 người ở Hà Nội đã tiêm vaccine mũi 3. Trong 11 ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới tăng trên 1.600 ca/ngày, trong đó 6 ngày gần đây, số mắc tăng lên gần 2.000 ca. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh 2 tuần trước yêu cầu ngành y tế TP phải hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước 31/1/2022. Điều này có nghĩa là Thủ đô có hơn 1 tháng để hoàn thành mục tiêu này. Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 3 cho người dân.





SG có đủ nguồn vaccine để tiêm mũi 3? TPHCM đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 với mục tiêu sẽ hoàn thành trong tháng 1.2022. Chính vì thế, nguồn vaccine có đủ để tiêm cho người dân trước Tết Nguyên đán là điều được nhiều người quan tâm. Chiều 30.12, thông tin về nguồn vaccine cho chiến dịch tiêm mũi 3, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết, đến ngày 29.12, TPHCM hiện còn 464.000 liều vaccine và trung bình mỗi ngày tiêm không đến 100.000 liều vaccine. Trong ngày mai (31.12), TPHCM sẽ nhận thêm 200.000 liều vaccine và sắp tới có kế hoạch nhận thêm 1 triệu liều. “Nếu thiếu vaccine, thành phố sẽ báo cáo ngay, hiện có thể yên tâm”, đại diện HCDC cho hay.

SG đếm ngược đón năm mới không có khán giả, đại biểu. Để phòng, chống dịch, chương trình đếm ngược đón năm mới 2022 tại TP HCM sẽ trực tiếp qua truyền hình, truyền thanh trên Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về phương án tổ chức chương trình đếm ngược đón năm mới 2022. Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phía trước tòa nhà Sunwah), không tổ chức chương trình tại đường Lê Duẩn. Thời gian từ 22 giờ ngày 31-12-2021 đến 0 giờ 10 phút ngày 1-1-2022.



Lo dịch, Huế dừng các hoạt động chào đón năm mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, TP Huế quyết định dừng các hoạt động chào đón năm mới. Chiều 30/12, ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, thành phố này sẽ dừng các hoạt động lễ hội chào mừng năm mới Dương lịch. Theo Bí thư Thành ủy TP Huế, tất cả các chương trình lễ hội lớn gồm chương trình Countdown chào mừng năm mới, khai mạc phố đêm hoàng thành. Chính quyền sẽ không tổ chức khai trương phố đêm nhưng sẽ bố trí các gian hàng để giới thiệu các đặc sản của các địa phương đến du khách.

Sở Kiểm sát địa phương Tân Bắc quyết định khởi tố người phụ nữ gốc Việt liên quan vụ nhập lậu sản phẩm thịt có chứa virut dịch tả lợn châu Phi

Khiết Nhi, RTI -

Ngày 30-12, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, quê Hà Nội) 3 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người. Ông Trọng là giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Amida. Ngày 2-5-2021, Trọng cùng lãnh đạo công ty triệu tập 36 nhân viên dự cuộc họp công ty tại tầng 5 tòa nhà số 222 Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Nội dung cuộc họp có 4 phần, trong đó có phần truyền lửa cho nhân viên do ông Trọng chủ trì. Trước và khi vào cuộc họp này, tất cả những người tham dự đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Khi đến phần truyền lửa, Trọng yêu cầu tất cả nhân viên trong cuộc họp bỏ khẩu trang ra. Sau cuộc họp trên, tại Công ty Amida xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19. Tổng số tiền thiệt hại do Trọng gây ra liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 (65 ca, trong đó Đà Nẵng 54 ca và 11 ca tại các địa phương khác gồm Thừa Thiên Huế 4 ca, Quảng Nam 2 ca, Quảng Trị 3 ca và Đắk Lắk 2 ca) tại 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng là gần 11,8 tỉ đồng.. Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là khi đi du lịch, đến các nơi công cộng, hàng quán, khu vui chơi… trong dịp Tết Dương lịch.Vì biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam gây nguy cơ đáng lo ngại. Để ứng phó với các tình huống dịch trước biến chủng mới này, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế về kiểm soát biến chủng mới Omicron để tham mưu triển khai ngay khi có hướng dẫn và thông tin kịp thời đến người dân. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, ngay tại cơ sở; tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế…Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Để xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và yêu cầu: Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.. Chiều 30.12.2021, công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina ngừng việc tập thể, xuất phát từ xưởng 3, sau đó lan sang các xưởng 2 và xưởng 1 với số lao động khoảng 5.000 người trên tổng số khoảng 11.403 công nhân của Công ty. Ngay sau đó, trong ngày 30.12, Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương để tuyên truyền, giải thích cho người lao động tại Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) – liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.. Theo Tổng cục Thống kê, trong khoảng 15 năm tới, nam giới Việt Nam sẽ có thể khó lấy được vợ hoặc không thể lấy vợ. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 111,5 trẻ em trai/100 trẻ em gái được sinh ra. Con số này cho thấy mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh rất cao. Theo đó, vào năm 2034, số lượng nam giới trong độ tuổi 15-49 thừa ra sẽ tăng lên mức 1.500.000 và có thể chạm mốc 2.500.000 nếu tỉ số giới tính khi sinh vẫn không giảm. Đến năm 2040, số lượng nam giới thừa sẽ chiếm 8% tổng số lượng nam giới trong độ tuổi kết hôn (20-39), và sau đó giảm xuống nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cải thiện rất nhanh trong 10 năm tới. Hệ lụy là có nhiều nam giới có thể không lấy được vợ hoặc rất khó khăn trong việc tìm vợ.---đã bác bỏ yêu cầu từ Taylor Budowich (phát ngôn nhân của Trump) trong đó Budowich xin ngăn 1 trát đòi từ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 muốn xem báo cáo thu chi từ tài khoản ngân hàng của Budowich xem có tài trợ cho ngày bạo loạn 6/1/2021 hay không.CNN ghi rằng Chánh án phán rằng đơn xin của Taylor Budowich là "moot" (khả vấn). CNN nói rằng ngân hàng JP Morgan yêu cầu Budawich rằng y cần lệnh khẩn cấp ký bởi 1 chánh án trước 5 giờ chiều Christmas Eve (ngày trước Lễ Giáng Sinh). Như thế, có lẽ ngân hàng này đã trao báo cáo tài khoản sang Ủy Ban rồi. Trước đó, Budowich đã nộp 1,700 trang tài liệu liên hệ ngày 6/1/2021 lên Ủy Ban.---hôm Thứ Ba, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa, Georgia) nói rằng các cử tri Dân Chủ dọn nhà từ tiểu bang xanh qua tiểu bang đỏ nên bị hạn chế, để không cho họ biến tiểu bang đỏ thành xanh. Xanh là Dân Chủ, đỏ là Cộng Hòa.DB Greene nói rằng cần có luật ngăn cản bầu cử một thời gian đối với những cử tri Dân Chủ dọn nhà từ tiểu bang xanh qua tiểu bang đỏ, và "phải buộc họ trả 1 khoản thuế vì tội của họ..."Viết trong tweet, DB Greene nói rằng cần 1 kịch bản ly dị: "Sau khi cử tri Dân Chủ và người tài trợ lớn làm hỏng 1 tiểu bang như California, chúng ta có thể nghĩ rằng điều khôn ngoan là phải ngăn họ không làm như thế đối với tiểu bang lớn khác, như Florida. Những người đã bị tẩy não dọn nhà từ California và New York sang cần 1 thời gian làm nguội..."Dân Biểu Jamaal Bowman (Dân Chủ, New York) nói rằng DB Greene đang gợi lại ý tưởng về một cuộc nội chiến và thời điểm gợi lại là 8 ngày trước tưởng niệm đệ nhất chu niên ngày bạo loạn 6/1/2021: "Chúng ta đã trục xuất 14 Dân biểu hồi năm 1861 vì họ ủng hộ phe ly khai Confederacy. Tại sao Marjorie Taylor Greene còn ngồi ghế Dân Biểu? Phải trục xuất bà Greene."---báo Washington Post là "tin vịt, tin giả..." nhưng bây giờ đang dùng 1 bài trên báo này để xin Tòa Tối Cao cho Trump giữ bí mật các hồ sơ Trump liên hệ tới ngày 6/1/2021 mà Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn muốn tìm xem.Trump dùng bài báo có cuộc phỏng vấn Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ, Mississippi), Chủ tịch Ủy Ban đang điều tra về bạo loạn 6/1/2021 là cố ý "săn phù thủy chính trị" đối với Trump, nhằm xin giữ bí mật hồ sơ của Trump.---đã quăng bỏ đơn kiện từ 3 nam cảnh sát da trắng nộp lên kiện Sở Cảnh Sát Tiểu Bang Michigan. Các cảnh sát này —Robert Hahn, Michael Caldwell và Michael McCormick— nói rằng họ bị Sở kỳ thị vì là da trắng và là đàn ông.Ba cảnh sát này phục vụ từ năm 1990, nói rằng Đại tá Giám đốc Sở là Joe Gasper nói hồi năm 2019 rằng Sở "quá đông da trắng và quá đông nam giới" và đưa ra quyết định cho đa dạng hóa thêm.Ba cảnh sát này nói là khi họ lên tiếng, 1 cảnh sát liền bị xuống cấp, 1 cảnh sát khác bị sa thải. Nhưng điều tra nội bộ nói 2 cảnh sát bị phạt vì đã vi phạm nội quy. Chánh án Robert J. Jonker nói không có chứng cớ lệnh đa dạng hóa đã gây hại cho tah8ng tiến chuyên môn của các cảnhs át này.----tại Venezuela nộp đơn kiện Fox News và một số nhân vật trên đài này về bôi nhọ, vì đã nói ông Majed Khalil chủ mưu gian lận bầu cử Hoa Kỳ 2020 để đưa Biden thắng phiếu Trump.Majed Khalil viết trong đơn kiện rằng Lou Dobbs (dẫn chương trình Fox Business News) và khách mời đài này là Sidney Powell vu vạ vô cớ rằng Khalil móc nối với 2 công ty Dominion và Smartmatic để lật phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.---Mua thực phẩm mang đi ở California luật mới không có muỗng nĩa nhựa?Phải hỏi mới có. Luật mới để cứu môi trường California: khi bạn mua thực phẩm mang đi tại các tiệm "thức ăn to-go" từ tuần sau sẽ không tự động nhận được muỗng nhựa, nĩa nhựa (plastic forks) và các gói sốt cà chua (ketchup packets). Bạn phải hỏi, tiệm mới trao. Luật mới áp dụng cả với ống hút xài một lần (single-use straws).Chi tiết:---Mang thịt vào Đài Loan có thể bị bắt, ra tòa?: Tùy loại thịt. Bản tin RTI sau ghi rõ.30/12/2021Người phụ nữ họ Nguyễn (gốc Việt) kinh doanh tiệm tạp hóa tại thành phố Tân Bắc, đã khai báo không đúng sự thật, nhập lậu các sản phẩm có chứa virut dịch tả lợn châu Phi từ Việt Nam như nem… để bán lại cho người khác. Sở Kiểm sát địa phương Tân Bắc đã quyết định khởi tố cô với tội danh vi phạm Điều lệ Phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật.

Trước đó, liên quan vụ án nhập lậu sản phẩm thịt có chứa virut dịch tả lợn châu Phi, Sở Kiểm sát địa phương Tân Bắc đã đề xuất khởi tố mẹ con người phụ nữ Việt Nam họ Đặng khác về tội danh vi phạm Điều lệ Phòng bệnh truyền nhiễm động vật vào ngày 5/10 năm nay.

Căn cứ theo quyết định khởi tố của Sở Kiểm sát địa phương Tân Bắc, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, người phụ nữ họ Nguyễn này đã nhờ người khác mua các sản phẩm chứa thịt heo như nem, bánh phồng tôm...từ Việt Nam, rồi nhờ công ty vận chuyển không biết rõ sự việc xách tay, khai báo nhập khẩu tại Sở Hải quan Đài Bắc.

Trong thời gian đó, do truyền thông đưa tin có sản phẩm thịt chứa virut dịch tả lợn châu Phi đã bị tuồn vào thị trường Đài Loan, người mua hàng cảm thấy khả nghi, nên đã giao các sản phẩm nem, bánh phồng tôm cho cảnh sát xử lý, và sau khi đem xét nghiệm thì phát hiện trong đó có chứa virut dịch tả lợn châu Phi.

Cảnh sát để lần theo manh mối để tìm ra nguồn gốc của các sản phẩm thịt này, xác nhận người phụ nữ họ Nguyễn có liên quan vụ án, đến cửa hàng cô khám xét và tịch thu được 1 túi nem, đem xét nghiệm cũng phát hiện có chứa virut dịch tả lợn châu Phi; người phụ nữ họ Nguyễn này cũng thành thật thừa nhận hành vi phạm tội của mình, sau khi điều tra, Sở kiểm sát đã quyết định khởi tố cô về tội tự tiện nhập khẩu sản phẩm cần kiểm dịch bị cấm trong Điều lệ Phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006551

