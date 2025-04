Chiến Tranh Thương Mại Của Trump Sẽ Làm Kinh Thế Toàn Cầu Trì Trệ Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế

WASHINGTON, DC - NGÀY 02 THÁNG 4: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giơ cao một biểu đồ trong khi phát biểu tại sự kiện công bố thương mại “Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại” tại Vườn Hồng Bạch Ốc vào ngày 02 tháng 4 năm 2025, Washington, DC. Quảng bá sự kiện này là “Ngày giải phóng”, Trump dự kiến ​​sẽ công bố các mức thuế bổ sung nhắm vào hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. (Ảnh của Chip Somodevilla/Getty Images)

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund - IMF) hôm nay cảnh báo rằng chính sách thuế quan khó lường của Tổng Thống Donald Trump và các biện pháp đối phó của các đối tác thương mại của Hoa Kỳ sẽ có thể giáng một đòn nặng nề vào các nền kinh tế trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế là một tổ chức quốc tế gồm 191 quốc gia hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, đảm bảo ổn định tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, thúc đẩy việc làm cao và tăng trưởng kinh tế bền vững, và giảm nghèo trên toàn thế giới. Về bản chất, đây là cơ quan quản lý chính của hệ thống tiền tệ toàn cầu. IMF đặt trụ sở tại Washington, DC.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại còn 2.8% trong năm nay, so với mức 3.3% của năm 2024 và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình IMF dự báo trong báo cáo Triển Vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook), một phúc trình định kỳ, ba tháng một lần. Đến năm 2026, mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến là 3%, giảm so với mức 3.3% theo một dự đoán trước đó.

Sự suy thoái dự đoán ở Hoa Kỳ thậm chí còn lớn hơn, với nền kinh tế của nước này có khả năng chỉ tăng trưởng 1.8% vào năm 2025, so với mức tăng trưởng 2.8% vào năm 2024. Dự kiến ​​sẽ có sự suy giảm tiếp theo xuống còn 1.7% vào năm 2026, với IMF trước đó đã dự báo mức tăng trưởng là 2.1%. Mặc dù IMF không dự đoán một cuộc suy thoái ở Hoa Kỳ, nhưng rủi ro của một cuộc suy thoái như vậy đã tăng từ 25% vào tháng 10, 2025 lên đến 40%.

Cả hai dự đoán đều bi quan hơn so với dự báo của IMF vào tháng 1, được phổ biến trước khi Tổng Thống Trump thông báo đưa mức thuế nhập cảng trung bình của Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ.

Pierre-Olivier Gourinchas, Nhà Kinh Tế Trưởng của IMF, đã viết trong một bài trên blog rằng mức thuế quan mới của Trump làm hạ một nửa dự báo tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay. Ông đồng thời lưu ý rằng thay đổi chính sách thất thường đã làm giảm mức cầu tại Hoa Kỳ ngay cả trước khi có thông báo về mức thuế quan gần đây.

Kinh Tế Gia Gourinchas cũng cho biết rằng "sự độc lập của ngân hàng trung ương vẫn là cơ bản." Bình luận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trump chỉ trích Chủ tịch Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Jerome Powell là "kẻ thua cuộc lớn", một phần trong chiến dịch liên tục của ông nhằm gây sức ép buộc Giám Đốc Ngân Hàng Trung Ương cắt giảm lãi suất.

Theo nhiều dự báo, việc hạ chi phí đi vay tại thời điểm này có nguy cơ đẩy lạm phát của Hoa Kỳ lên cao, hiện vẫn đang cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự Trữ Trung Ương và có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa do thuế quan của Trump. IMF ngày càng bi quan hơn về giá cả ở Hoa Kỳ và dự báo lạm phát sẽ lên đến mức 3% trong năm nay, so với dự báo 2% hồi tháng 1.

Theo dự đoán của IMF, Mexico sẽ phải chịu sự đảo ngược lớn nhất trong số các nền kinh tế lớn mà và nền kinh tế của nước này sẽ suy giảm 0.3% vào năm 2025, mặc dù trước đó đã có đà tăng trưởng 1.4%.

Nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ mức thuế quan cao hơn, mặc dù ở mức độ thấp hơn. IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm nay và năm tới xuống còn 4% từ mức 4.6% và 4.5%. IMF dự báo một sự thụt lùi khiêm tốn hơn đối với khu vực đồng Euro, với mức tăng trưởng năm nay hiện được dự báo là 0.8%, so với mức dự báo trước đây là 1%.

Trong một cuộc phỏng vấn của CNBC cũng vào hôm nay, Christine Lagarde, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, đã bày tỏ quan điểm tương tự về thương mại. “Thương mại tự do luôn thúc đẩy tăng trưởng chung, là yếu tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tất cả các nền kinh tế.” Bà cho biết mức thuế quan cao hơn sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Châu Âu.

Dự báo của IMF dựa trên mức thuế quan được công bố cho đến ngày 2 tháng 4, khi Trump công bố mức thuế cao hơn đối với hầu hết các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Nhiều mức tăng đó sau đó đã bị tạm đình chỉ trong 90 ngày, nhưng IMF cho biết điều đó không có khả năng làm giảm tác động toàn cầu, vì thuế quan đối với Trung Quốc sau đó đã tăng mạnh, cũng như thuế của quốc gia đó áp đặt trên các hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Quyết định tăng thuế của ông Trump lên mức chưa từng thấy kể từ thời kỳ Đại Suy Thoái (1929-1939). Tổng thống đã áp thuế 10% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu, cùng với mức thuế trừng phạt ít nhất là 145% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Ông Trump cũng áp dụng mức thuế mà ông gọi là "có đi có lại" đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, bao gồm Liên Minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, mặc dù ông đã tạm dừng những mức thuế này cho đến tháng 7 khi chính quyền của ông cố gắng thực hiện các thỏa thuận thương mại song phương.

Khác với IMF, các nhà kinh tế tại JP Morgan Chase vào một ngày trước khi World Economic Outlook phổ biến, cho biết cuộc chiến thương mại của Trump có thể đủ sức đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu vào tình trạng suy thoái vì tạo ra quá nhiều bất ổn khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng trì hoãn chi tiêu. Khi thuế quan có hiệu lực, lạm phát sẽ ở mức 5% hàng năm tính đến cuối tháng 9, cao hơn gấp đôi con số hiện tại.

