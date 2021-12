Biden Và Putin Sẽ Tiếp Tục Thảo Luận Về Yêu Cầu Của Nga Bảo Đảm An Ninh Ở Đông Âu

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại 'Villa la Grange', ngày 16 tháng 6 năm 2021, ở Geneva, Thụy Sĩ. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc nói chuyện vào Thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021, vì phía Nga tăng yêu cầu đảm bảo an ninh ở Đông Âu. (Nguồn: APnews.com/Patrick Semansky)





REHOBOTH BEACH - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ điện đàm với nhau khi ông Putin tăng yêu cầu đảm bảo an ninh ở Đông Âu trong khi Nga vẫn duy trì một lực lượng quân đội đáng lo ngại gần biên giới với Ukraine, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 29 tháng 12 năm 2021.



Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “một loạt các chủ đề, bao gồm cả các cam kết ngoại giao sắp tới,” nữ phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia, Emily Horne cho biết trong một tuyên bố thông báo về cuộc điện đàm. Các cuộc đàm phán diễn ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây nhận thấy sự gia tăng ồ ạt của các lực lượng Nga dọc theo biên giới, ước tính đã tăng tới 100.000 người, và làm dấy lên lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị xâm lược Ukraine.



Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Thứ Tư, 29 tháng 12 năm 2021. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, Ned Price cho biết ông Blinken “nhắc lại sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ đối với nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine khi họ phải đối mặt với việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới.”



Ông Price cho biết hai bên đã thảo luận về nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và các cam kết ngoại giao sắp tới với Nga. Đầu tuần này, ông Putin có nói sẽ cân nhắc một loạt các lựa chọn nếu phương Tây không đáp ứng được yêu cầu của ông đối với các đảm bảo an ninh, ngăn chặn sự mở rộng của NATO sang Ukraine.

Đầu tháng 12 năm 2021, Moscow đã đệ trình bản dự thảo tài liệu an ninh nhằm yêu cầu NATO từ chối tư cách thành viên đối với Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác và lùi các hoạt động triển khai quân sự ở Trung và Đông Âu. Hoa Kỳ và các đồng minh đã không cho Nga loại đảm bảo về Ukraine mà Putin muốn, với lý do nguyên tắc của NATO là tư cách thành viên dành cho bất kỳ quốc gia đủ điều kiện nào. Nhưng họ đã đồng ý sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Nga vào tháng tới để thảo luận thêm.Hoa Kỳ và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trong tuần đó, đại diện của Moscow và NATO dự kiến sẽ gặp nhau, cũng như Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, trong đó có Hoa Kỳ.Trong cuộc điện đàm theo yêu cầu của bên Nga hôm Thứ Năm, 30 tháng 12 năm 2021, Biden dự kiến sẽ nhấn mạnh với Putin rằng Hoa Kỳ đoàn kết với các đồng minh của mình nhưng sẽ sẵn lòng tham gia vào “ngoại giao có nguyên tắc” với Nga, theo một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên.Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã nói rõ trong các bình luận công khai rằng, chính quyền sẵn sàng thảo luận về những lo ngại của Moscow đối với NATO trong các cuộc đàm phán với Nga, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Washington cam kết thực hiện “nguyên tắc có qua có lại” trong việc định hình chính sách có ảnh hưởng đến các đồng minh châu Âu.Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về nỗ lực thuyết phục Iran quay trở lại hiệp định hạt nhân 2015, đã bị chính quyền Trump loại bỏ. Bất chấp những ý kiến khác biệt về vấn đề Ukraine và các vấn đề khác, các quan chức Tòa Bạch Ốc tin rằng vấn đề hạt nhân Iran là vấn đề mà Hoa Kỳ và Nga có thể hợp tác.