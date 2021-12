2 nữ nhân viên bầu cử Georgia kiện đài OAN và Rudy Giuliani: từ khi bị chụp mũ, bọn cực hữu cứ bám theo hăm dọa - SG hạn chế tụ tập đông người vào cuối tuần và Tết Dương lịch. SG không còn quận, huyện là vùng cam. Đề xuất cho học sinh nhiều khối lớp ở SG đi học trực tiếp từ ngày 3-1. Hà Nội: 'Vùng cam' dừng bán hàng ăn tại chỗ, học sinh học trực tuyến. Cục Hàng không đề nghị tăng tần suất nhiều đ

SG hạn chế tụ tập đông người vào cuối tuần và Tết Dương lịch. Đề xuất cho học sinh nhiều khối lớp ở SG đi học trực tiếp từ ngày 3-1. Hà Nội: 'Vùng cam' dừng bán hàng ăn tại chỗ, học sinh học trực tuyến. Cục Hàng không đề nghị tăng tần suất nhiều đường bay cao điểm Tết.

- 2 nữ nhân viên bầu cử Georgia kiện đài OAN và Rudy Giuliani: từ khi bị chụp mũ, bọn cực hữu cứ bám theo hăm dọa

- Mike Shirkey (Cộng Hòa), lãnh đạo đa số Thượng Viện Michigan: Trump mất ảnh hưởng ở Michigan rồi

- Hủy bỏ hơn 4,600 chuyến bay toàn cầu đã có lịch bay ngày Trưiớc Lễ Giáng Sinh và trong Ngày Giáng Sinh

- Taylor Budowich (phát ngôn nhân của Trump). đã nộp 1,700 trang tài liệu và 4 giờ đồng hồ ra khai trước Ủy Ban.

- NASA phóng kính thiên văn JWST dò tìm thời điểm khai sinh vũ trụ, tìm sự sống ngoài địa cầu trong vũ trụ.

- Mừng Giáng Sinh: 2 ông đánh nhau trên chuyến bay từ Los Angeles tới Memphis chỉ vì chuyện khẩu trang

- Vancouver: người ủng hộ Trump biểu tình, vô cớ đấm vào mặt phóng viên, bị truy tố tội tấn công

- HỎI 1: Có thể hăm dọa TQ để cứu Đài Loan không? ĐÁP 1: Hăm dọa là đủ, theo 2 học giả Mỹ.

- HỒ SƠ: Một lá thư -- bài của Nguyễn Đức Thành

QUẬN CAM (VB-25/12/2021) --- Hai nữ nhân viên bầu cử ở tiểu bang Georgia đã nộp đơn kiện đài truyền hình One America News và Rudy Giuliani, nói rằng đài cực hữu OAN và cựu luật sư của Trump đã bịa đặt rằng họ gian lận bầu cử hại Trump, nên 2 nhân viên này đã bị quậy phá, hăm dọa bạo lực.

Phóng viên Katelyn Polantz của CNN nói rằng đơn kiện này đặc biệt, vì 2 nhân viên bầu cử này là 2 người xử lý các lá phiếu khiếm diện (bầu qua thư) của Georgia. Khi họ đang đếm phiếu ở sân vận động State Farm tại Georgia sau ngày bầu cử. Băng video quay hình 2 người này đếm phiếu dẫn tới quy chụp là 2 người này gian lận phiếu. Nhưng các viên chức Georgia nói không hề có chuyện gian lận gì.

Một trong 2 nữ nhân viên này tên Ruby Freeman. FBI khuyên bà rời nhà vào ngày 6/1/2021 (ngày bạo loạn). Bà phải trốn khỏi nhà trong nhiều tuần lễ vì 1 đám đông tới trước nhà bà hăm dọa. Bà nhận đủ thứ email, tin nhắn, thiệp Giáng Sinh... đầy lời hăm dọa.

Nữ nhân viên kia tên Moss, nói có người lạ tới nhà bà nội/ngoại của bà, tìm cách bắt cóc bà. Bây giờ 2 nữ nhân viên bầu cử kiện. Phóng viên Katelyn Polantz nói kiện tụng thế này lâu lắm, sẽ kéo dài thời gian. Nhưng đơn kiện này đã được 1 chánh án cho xúc tiến để xét xử. Không dễ trả lời nổi đâu.

--- Tới gần những người ái mộ Trump, dễ bị hành hung... Phóng viên tới tường trình cuộc tập họp của một nhóm ủng hộ Trump cuồng nhiệt, đã bị một người cực hữu tên là Chris Savva, 25 tuổi, đấm vào mặt vô cớ. Savva bị truy tố vào ngày 13/12/2021 và sẽ ra tòa cuối tháng nay về tội hành hung, theo tin trên báo "Vancouver is Awesome".

Một băng video cho thấy sự kiện diễn ra bạo lực: Savva xô xát với nhiều người trước phòng triển lãm Vancouver Art Gallery hôm 6 tháng 1/2021. Lúc đó Savva xông vào phóng viên ảnh Ben Nelms của thông tấn CBC.

Ben Nelms kể lại rằng anh đang làm tin về cuộc biểu tình ủng hộ Trump bên ngoài Vancouver Art Gallery, đang chụp hình biểu tình thì một người đàn ông xông tới, vô cớ đấm vào mặt anh. Nelms nói, bạo lực với phóng viên là sai lầm, không ai ngờ xảy ra ở Vancouver, Canada.

Truyền thông cũng loan tin trong buổi biểu tình này, 1 phụ nữ đã dùng cán cờ Mỹ đánh vào đầu một phóng viên ảnh. Bà cũng không thích bị chụp ảnh, theo lời bà nói với đài CTV News.

Video dài 1:12 phút:



https://youtu.be/Wiccdh-gRPI

--- Hơn 4,500 chuyến bay toàn cầu lên lịch trình dự kiến bay trong ngày Trước Lễ Giáng Sinh (24/12/2021 và trong Ngày Giáng Sinh đã bị hủy bỏ. Khoảng 20% các chuyến bay hủy bỏ là bay vào hay bay ra khỏi Hoa Kỳ. Quá nhiều nhân viên phi hành đã bị lây nhiễm coronavirus.

Tính ra 4,604 chuyến bay đã bị hủy. Riêng 500 chuyến bay hoãn là bay vào hay ra khỏi Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu 24/12/2021. Hai hãng United Airlines và Delta Air Lines hôm Thứ Năm nói họ đã hủy hàng trăm chuyến bay vào ngày trước Giáng Sinh. Lý do hủy, theo hãng United Airlines, vì biến chủng Omicron của COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp các phi hành đoàn. Delta Air Lines cũng nói tương tự.

JetBlue, Alaska Airlines cũng hủy nhiều chuyến bay. Trong khi International Air Transport Association, một liên hội đại diện khoảng 300 hãng hàng không, nói rằng hành khách phi cơ có rủi ro gấp 2 hay 3 lần nhiễm COVID-19 từ khi Omicron xuất hiện. Riêng hôm Thứ Sáu, có 2,400 chuyến bay hủy bỏ và gần 11,000 chuyến bay trì hoãn, bay trễ.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã có sự hợp tác quý giá từ Taylor Budowich (phát ngôn nhân của Trump). Báo Politico ghi rằng Budowich ghi trong bản báo cáo pháp lý rằng anh đã cung cấp cho Ủy Ban 1,700 trang tài liệu và 4 giờ đồng hồ ra khai trước Ủy Ban.

Đặc biệt, Budowich đã trao Ủy ban thông tin về luồng tiền tài trợ cuộc biểu tình "Stop the Steal" nơi dẫn tới trận bạo loạn vài giờ sau đó.

Dân Biểu Cheney ghi rằng Budowich cũng nộp đơn kiện, chống lại Ủy Ban, không cho Ủy Ban có hồ sơ tài chánh của Budowich hiện đang giữ ở ngân hàng J.P. Morgan Chase Bank. Budowich nói y đã ra khai, nộp tài liệu thì Ủy Ban không nên đọc hồ sơ tài chánh của y.

--- Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA hôm Thứ Bảy 25/12/2021 đã phóng hỏa tiễn Ariane 5 chở theo dàn kính thiên văn trị giá $9 tỷ đôla mang tên James Webb Space Telescope (JWST) vào không gian từ trạm Guiana Space Centre ở French Guiana, Nam Mỹ.

Kính JWST hiện nay là lớn nhất, tối tân nhất thế giới. NASA sẽ dùng dàn kính thiên văn này để dò lại lịch sử hình thành vũ trụ, tiếp vận nghiên cứu về những thời gian sinh khởi vũ trụ, cũng như dò tìm các hành tinh tương tự như địa cầu có thể có sự sống trong vũ trụ. Kế hoạch nghiên cứu sẽ kéo dài 25 năm, thực hiện chung giữa các khoa học gia NASA, Châu Âu và Canada.

--- Mừng Lễ Giáng Sinh bằng cách đánh nhau? Hai người đàn ông trên một chuyến bay hôm Thứ Sáu 24/12/2021 bay từ Los Angeles tới Memphis đã đánh nhau trên phi cơ, chỉ vì chuyện mang khẩu trang, theo tin từ báo The Daily Mail.

Lý do được nói vì 1 hành khách say từ chối mang khẩu trang, động thủ khi 1 nam hành khách khác nói, "Ông hẳn là người Los Angeles bởi vì ông nghĩ ông hơn tất cả mọi người khác, theo thông tấn TMZ.

Theo TMZ, cảnh sát không được gọi tới, hẳn là vì không ai muốn chuyến bay trước giờ Giáng Sinh phải hủy chuyến, nên chỉ can thiệp cho êm, và rồi chuyến bay hạ cánh ở Memphis như dự định.

Video TMZ dài 33 giây:

https://youtu.be/r0H8kikSvpo

--- Mike Shirkey (Cộng Hòa), lãnh đạo khối đa số Thượng Viện Michigan, nói ảnh hưởng từ Trump lên các ứng cử viên trung thành với Trump đang suy giảm, theo báo Detroit News.

.

Shirkey nói như thế trên truyền hình Jackson TV hôm Thứ Tư, rằng ông thấy thế lực Trump yếu dần vì hầu hết người được Trump ủng hộ đều sẽ thất cử.

Báo Detroit News ghi rằng Trump tuyên bố ủng hộ các ứng viên lưỡng việnt iểu bang cũng như các ứng viên Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ Trưởng Hành Chánh Michigan, những người nói là tin lời Trump rằng có bầu cử gian lận.

Riêng ở Michigan sau bầu cử 2020 đã có hơn 250 cuộc kiểm toán, đếm lại phiếu, kết cục xác nhận TRump thua và Biden thắng (hơn 154,000 phiếu) tại Michigan.

Chưa hết, Ủy Ban Giám Sát Thượng Viện Michigan (do Cộng Hòa đa số) có hơn 28 giờ phỏng vấn hơn 90 người, duyệt nhiều ngàn trang hồ sơ trước khi kết luận rằng không có gì gian al65n, và Trump đã thua Biden.

Shirkey nói trên Jackson TV hôm Thứ Tư, rằng tại Michigan, Trump thua, chỉ đơn giản là Trump thua. Và như thế, Trump ủng hộ ai thì cũng có thể là gánh nặng.

--- Đại Hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết về mức đóng góp tài chính của các quốc gia thành viên, có hiệu lực từ năm 2022 tới năm 2024. Bản tin NHK ghi rằng cứ mỗi 3 năm một lần, LHQ sẽ xem xét chi phí mà mỗi nước phải trả, thể theo tình hình kinh tế và khả năng chi trả của nước đó.

Theo như nghị quyết thông qua hôm thứ Sáu, 3 nước đóng góp nhiều nhất không thay đổi so với trước đó. Đóng góp nhiều nhất là Mỹ, sau đó là Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản được yêu cầu chịu 8,03% tổng chi phí, giảm 0,53 điểm phần trăm so với tỉ lệ hiện tại.

Tỉ lệ chi phí mà Mỹ phải đóng góp không thay đổi, vẫn là 22%, còn tỉ lệ của Trung Quốc đã tăng thêm hơn 3 điểm phần trăm, thành 15,25%. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trong lần xem xét trước đó, và trở thành nước đóng góp nhiều thứ hai cho LHQ. Mức tăng của Trung Quốc lần này cao hơn tất cả các nước còn lại.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 24/12 đến 16h ngày 25/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.077 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.879), Tây Ninh (946), TP HCM (885), Vĩnh Long (875), Cà Mau (835), Khánh Hòa (793), Đồng Tháp (789), Cần Thơ (702), Bạc Liêu (612), Trà Vinh (564), Hải Phòng (425), Thừa Thiên Huế (395), Bình Định (387), Tiền Giang (326), Bà Rịa - Vũng Tàu (297), An Giang (289), Kiên Giang (282), Sóc Trăng (279), Đồng Nai (274), Hưng Yên (271), Bắc Ninh (252), Bình Thuận (242), Lâm Đồng (221), Đà Nẵng (211), Bến Tre (203), Phú Yên (192), Quảng Ninh (183), Gia Lai (166), Thanh Hóa (153), Quảng Trị (148), Nam Định (123), Hải Dương (109), Bình Dương (108), Hà Giang (104), Nghệ An (95), Hậu Giang (93), Vĩnh Phúc (91), Quảng Nam (84), Hà Nam (68), Thái Nguyên (64), Bắc Giang (61), Đắk Nông (53), Long An (50), Phú Thọ (48), Quảng Ngãi (47), Sơn La (38), Hòa Bình (37), Thái Bình (37), Ninh Thuận (33), Quảng Bình (32), Bình Phước (27), Cao Bằng (27), Tuyên Quang (17), Lào Cai (14), Yên Bái (14), Lai Châu (7), Điện Biên (2).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 24/12 đến 17h30 ngày 25/12 ghi nhận 241 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (42) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (2), Long An (1), Cần Thơ (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1), Đồng Nai (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (39), An Giang (18), Bình Dương (18), Tiền Giang (16), Tây Ninh (12), Đồng Tháp (12), Kiên Giang (12), Cần Thơ (12), Vĩnh Long (10), Sóc Trăng (9), Cà Mau (7), Trà Vinh (6), Hà Nội (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Khánh Hoà (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Hậu Giang (3), Bạc Liêu (3), Đắk Lắk (2), Phú Yên (2). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 237 ca.

Cục Hàng không đề nghị tăng tần suất nhiều đường bay cao điểm Tết. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế. Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị tăng một số tần suất trên các đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, các đường bay đường bay đi/đến Phú Quốc, Cam Ranh trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến 18/1/2022 để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Dương lịch 2022. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế cung ứng.

VN và Belarus trao tặng trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 25/12, tại Bệnh viện Phổi TW đã diễn ra lễ trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 giữa Việt Nam và Belarus. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn và Ngài Andrei Yurzhyts - Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus; Ngài Vladimir Goshin - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam cùng dự buổi lễ.

VN tiếp nhận 181,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã phân bổ 166,8 triệu liều. Bộ Y tế cho biết, đến nay nước ta đã tiếp nhận khoảng 181,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ 110 đợt với tổng số 166,8 triệu liều, còn khoảng 14,7 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 97,9% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều là 86,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 94,5% và 81,8%; miền Trung là 96,3% và 85,9%; Tây Nguyên là 90,8% và 72,3%; miền Nam là 100% và 90,9%.

Hà Nội: 'Vùng cam' dừng bán hàng ăn tại chỗ, học sinh học trực tuyến. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, 8 quận có cấp độ dịch mức độ 3 (màu cam) gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Theo văn bản mới nhất của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, từ 12 giờ ngày 26/12, trên địa bàn quận Tây Hồ không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Quận quyết định dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Ngày 25-12, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 187/TB-UBND về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố vẫn là cấp độ 2 (vùng vàng), không có địa phương cấp độ 3 (vùng cam). Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, điểm đáng chú ý nhất về phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố trong tuần qua là ca nhiễm mới, ca nhập viện, ca tăng nặng, ca tử vong đều giảm mạnh so với tuần trước đó.đông người vào cuối tuần và Tết Dương lịch. Đó là kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM. Đặc biệt, ông Đức nhấn mạnh các địa phương cần quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch. Nhắc nhở việc thực hiện 5K, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thực hiện phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện theo quy định, kiểm tra các loại hình kinh doanh chưa được phép hoạt động nhưng vẫn mở cửa để phục vụ khách. Về việc đảm bảo nguồn cung oxy, ông Đức đề nghị Sở Công thương phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan làm việc với các đơn vị cung ứng để triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo nguồn cung oxy cho điều trị người bị nhiễm COVID-19.nhiều khối lớp ở SG đi học trực tiếp từ ngày 3-1. Các quận, huyện ở TP.HCM đề xuất mở rộng thêm cho các khối lớp 7, 8 và 11 đi học trực tiếp từ ngày 3-1. Những ngày qua, nhiều quận, huyện tại TP.HCM đã triển khai cho các trường học trên địa bàn tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh về thời gian đi học trực tiếp từ ngày 3-1 ở nhiều khối lớp. Được biết, kế hoạch này được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để kịp thời tham mưu cho UBND TP.HCM về lộ trình tiếp theo tổ chức học tập trực tiếp sau khi gần kết thúc hai tuần thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 đi học.thời gian ra viện của người mắc COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Y tế đưa ra thời gian và tiêu chuẩn lưu viện cho người mắc COVID-19, rút ngắn nhất có thể ngày ra viện của F0. Sở Y tế lưu ý hướng dẫn các đơn vị thống nhất việc sử dụng thuốc kháng virus COVID-19; đưa ra thời gian và tiêu chuẩn lưu viện cho người mắc COVID-19, rút ngắn nhất có thể ngày ra viện của F0, phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện thanh toán chi phí điều trị.ngừng xét nghiệm RT-PCR, nhiều cơ sở điều trị Covid-19 lo lắng. Các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu không thể thực hiện xét nghiệm SARS-C0V-2 bằng phương pháp RT-PCR từ nhiều ngày nay sau khi CDC tỉnh thông báo ngừng. Ngày 25-12, nhiều cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh tình trạng nhiều ngày qua không thể thực hiện xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR cho người khỏi bệnh, bệnh nhân nghi ngờ hay những người nguy cơ cao.rở lại Khánh Hòa sau gần 2 năm. Từ ngày 26-12-2021 đến cuối tháng 3-2022, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa. Theo kế hoạch, đoàn khách du lịch Nga đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với 235 người trên chuyến bay số hiệu ZF743 của hãng hàng không Azur Air sẽ đến Khánh Hòa lúc 6 giờ ngày 26-12. Sau khi hạ cánh, du khách sẽ di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và sàng lọc sức khỏe, cài đặt ứng dụng PC-COVID, IG-OVN trước khi đến lưu trú ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm..."lại quả" 20-25% cho 1 đơn vị ở Quảng Bình bằng kit xét nghiệm. Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra sau khi có thông tin Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình là đơn vị nhập, phân phối lại kit xét nghiệm của Công ty Việt Á và nhận được "lại quả" từ 20 đến 25% bằng số kit xét nghiệm này. Ngày 25-12, ông Phạm Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình, xác nhận đơn vị này chính là đầu mối nhập kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) rồi phân phối lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để xét nghiệm Covid-19 tại địa phương.. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo bước đầu, cho thấy trong năm 2021, Công ty cổ phần công nghệ Việt Á trúng thầu 3 đợt cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn, giá cao nhất 509.000 đồng/kit. Ngày 24/12, trả lời phóng viên Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện sở đã có báo cáo bước đầu gửi UBND tỉnh liên quan tới các gói thầu trên địa bàn có Công ty cổ phần công nghệ Việt Á ( Cty Việt Á) trúng thầu trong năm 2021. Theo bà Duyên, giá Việt Á trúng thầu cao nhất trên địa bàn Lâm Đồng là 509.000 đồng/kit. “Cả hai đơn vị báo cáo khẳng định làm đúng quy định, đúng luật đấu thầu, không hưởng hoa hồng gì hết”, bà Duyên thông tin thêm.Theo đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, những cán bộ "chống lưng" cho sai phạm trong vụ kit test Covid-19 tại Công ty Việt Á nên từ chức, còn sau này kết luận điều tra đến đâu thì xử lý đến đó. Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim cho rằng, những người "tham dự" trong vụ Công ty Việt Á đã "đồng lõa với con virus", thể hiện chủ nghĩa cá nhân vô độ, coi thường đạo đức, coi thường sinh mạng người dân.---: Có thể hăm dọa TQ để cứu Đài Loan không?Hăm dọa là đủ. Đó là ý kiến của 2 học giả Hoa Kỳ trong một bài viết đăng trên tạp chí “Parameters” của Học Viện Chiến Tranh Lục Quân Hoa Kỳ (U.S. Army War College). Hai tác giả là Jared McKinney (chuyên gia đại học Air University) và Peter Harris (giáo sư khoa học chính trị đại học University of Colorado). Bài viết nhan đề “Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan” (Vỡ Tổ: Ngăn Cản TQ Khỏi Xâm Chiếm Đài Loan."Đơn giản: Đài Loan sẽ hăm dọa tiêu thổ kháng chiến, trước tiên là hủy diệt các cơ xưởng của công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).Như thế, TQ sẽ thấy tấn công và chiếm Đài Loan sẽ thiệt hại nhiều hơn là lợi ích. Vì ngay khi các cơ xưởng TSMC bị hủy diệt, kinh tế Trung Quốc sẽ khủng hoảng. Hiện nay TSMC là công ty lớn nhất thế giới về sản xuất các chip bán dẫn để dùng trong điện thoại, máy laptop, xe hơi, đồng hồ, tủ lạnh và nhiều thiết bị khác. Khảch hàng của TSMC nổi tiếng nhất là Apple, Intel, Qualcomm, AMD và Nvidia. Rất nhiều sản phẩm điện tử TQ lệ thuộc vào TSMC. Bản doanh công ty đặt tại công viên Hsinchu Science Park ở thị trấn Hsinchu, Đài Loan.Chi tiết:--Một lá thư -- bài của Nguyễn Đức Thành- 23/12/2021Dưới đây là bức thư tôi gửi một người trí thức trẻ tuổi, tôi mới gặp một lần hơn hai năm trước, nhưng cuộc trao đổi ngẫu nhiên lúc ấy khá dài và nhiều cảm hứng. Bạn ấy đang học sau đại học trong nước, thích triết học và khoa học xã hội, đặc biệt say mê chủ nghĩa Marx.



Tôi mới gửi mail đi, với tấm chân tình của một người đi trước. Thấy có thể là hữu ích nên chia sẻ ra đây. Biết đâu có người thấy mình trong đó.

Nội dung là nguyên văn bức thư. Nhưng tên nhân vật đã được thay đổi.

***

Chào Tuấn Hùng,

Anh Nguyễn Đức Thành đây. Anh hiện đang ở Mỹ, anh đã thôi việc ở ĐHQG được gần tròn hai năm rồi (từ đầu năm 2020). Đêm hôm qua (ở Mỹ) anh vô tình đọc được blog của em. Anh thấy em vẫn chăm chỉ đọc và viết như vậy. Anh thấy khâm phục em. Nhất là về việc ghi chép và viết ra một cách đều đặn.

Điều này cũng làm anh nhớ lại anh hơn 20 năm trước. Em sinh năm bao nhiêu? 1996 à? Kém anh khoảng 20 tuổi. Nên có lẽ hồi bằng tuổi em anh cũng đang trong giai đoạn đọc nhiều suy tư nhiều. Hồi đó anh cũng hay đi. Đi trong nước thôi. Tới những nơi thắng cảnh hay có lịch sử. Để sống cùng non sông đất nước.

Trong blog em có ghi lại kỷ niệm gặp anh. Làm anh nhớ lại hôm ấy. Chứ không thì mọi thứ đã trôi qua và anh không bao giờ nhớ những sự kiện như vậy, đã đến, đã trôi đi. Vào trong vùng ký ức sâu thẳm.

Anh thấy em vẫn đọc nhiều như vậy. Những người như em không có nhiều, nhưng anh biết không phải là hiếm. Năng lực đọc rất tốt. Rất yêu tri thức. Rất khao khát học hỏi. Suy tư rất nhiều. Lập luận rất nhiều. Viết ra rất nhiều.

Nhưng anh buồn và tiếc vì các em là những phạm nhân trong ngục. Ngục thất của tiếng Việt. Nhưng ngục thất ấy còn khá rộng. Nhà lao hẹp hơn giam hãm em là sách của người Việt mình hiện nay. Bị kìm kẹp. Méo mó. Thiếu thốn. Không đầy đủ. Dịch sai. Chẳng phải chỉ vì trình độ dịch, mà vì bản chất việc dịch là như thế.

Các em vùng vẫy trong ngục. Nhưng có thể các em không biết là đang trong ngục. Vì đó là thế giới của các em. Trọn vẹn và đầy đủ. Có đủ mọi thứ đã được kiến tạo.

Những người có nhiều năng lực về đọc – viết – nghĩ như thế, ở thế hệ em, và cả thế hệ trước, tìm thấy ở Marx những văn bản đa dạng và phong phú để các em được ăn, được tiêu hoá, vì các em không thể không ăn một cái gì đó. Vì các em đói. Nên các em ăn ngấu nghiến. Tiêu hoá với tất cả acid của tuổi trẻ. Và các em lớn lên với những thức ăn ấy.

Các em cũng đọc mọi thứ khác, tương tự như thế. Tất cả những gì có xung quanh em. Với một năng lượng lớn lao của tuổi trẻ, khao khát hiểu biết và thứ acid tiết ra từ não bộ có thể ăn mòn bất cứ kim loại nào.

Và các em lớn lên với những gì em đã ăn. Các em là những gì em đã ăn.

Nhưng Tuấn Hùng ơi, thế giới ngoài ngục thất hay trại giam của các em mênh mông lắm. Hoa cỏ rất thơm và sặc sỡ, trời cao lồng lộng, nhiều loại thức ăn khác nhau rất bổ dưỡng và phong phú, hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Nhân loại đã tiến lên rất xa trong 20 năm qua, 50 năm qua, 100 năm qua, 120 năm qua… với bao nhiêu trí tuệ và bao nhiêu sự kiện lịch sử cùng hàng trăm triệu con người đã trải qua, đã sống, đã suy tư, đã chết, đã viết, đã tiêu hoá, đã trồng cây… cho nên, một ông Marx đói khổ và thù hận, mặc cảm và giận dữ, không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Hegel, chưa bao giờ hiểu rõ kinh tế học cổ điển Anh, và không làm sao chia sẻ được tâm hồn nhân hậu và cao nhã của các nhà không tưởng Pháp, cùng bao nhiêu triết gia và những vị anh hùng đương thời, mà ông ấy đã miệt thị một cách hẹp hòi và vô lối, sẽ không bao giờ là đủ cho một cá nhân, đừng nói gì đến một gia đình hay một dân tộc.

Anh sẽ không tranh luận với em về Marx, về vị trí của ông ấy, về đúng hay sai. Cái đó em phải tự trải nghiệm, tự đi, tự đến. Anh cũng đã từng như em, trong trạng thái của em. Nên anh chỉ chia sẻ với em thôi, chứ anh không tranh luận, không chứng minh, không thuyết phục. Mục đích anh viết những dòng này, chỉ là vì nếu anh không viết ra, cho em, thì anh thấy không cầm lòng. Thế thôi. Vì em không phải người duy nhất anh đã gặp, ở trong tình cảnh hiện nay.

Anh hiểu xiềng xích giam giữ em trong ngục thất chính là ngôn ngữ. Có thể em không đồng ý với anh rằng em đang bị xiềng. Nhưng nếu em có đủ ngôn ngữ, tạm thời chỉ là tiếng Anh thôi, chưa nói tới các ngôn ngữ của những nền văn hoá lớn khác, thì em sẽ tự thấy em có thể bay bổng lên như thế nào. Và thế giới bao la với những thảm cỏ mênh mông và bầu trời ngát xanh lồng lộng, sẽ mở ra trước em. Như ngục thất mở toang ra trước em, dù trước đó em từ chối tồn tại cánh cửa ấy.

Đức Phật nói rằng cản trở lớn nhất để được giải thoát, giải thoát tức là nhận ra chân lý – tức là đạt tới tự do – như trong bất cứ truyền thống triết học nào về tự do – chính là tri thức. Tri thức sai lầm, định kiến, hẹp hòi, u mê, ngạo mạn. Cái đó gọi là Sở Tri Chướng. Một chướng ngại rất lớn. Và phúc thay những người không có tri thức. Để đầu óc sạch sẽ tinh khôi mà nhận ra chân lý.

Lời khuyên của anh cho em, nếu có, lúc này. Một là em tập trung học thêm tiếng Anh. Cho thật giỏi và nhuần nhuyễn. Để đọc sách tiếng Anh như tiếng Việt vậy, và nếu cần thì thay thế luôn tiếng Việt. Thế giới tri thức được tàng chứa trong tiếng Anh hiện nay rất lớn, đủ để em khám phá cả cuộc đời mà không lãng phí. Thứ hai, nếu em chưa làm được điều đó, thì hãy ngừng đọc, ngừng viết. Hãy đi. Đi ra bên ngoài. Gặp những người không có tri thức hay chính xác hơn là không bị tri thức ám ảnh. Đi tới những vùng xa xôi của đất nước. Một mình. Ngắm mặt trời buông trên những rặng núi hay là chơi với những đứa trẻ thuyền chài trong mùi của biển. Hít thở không khí vào trong ngực. Đừng nói gì cả. Đừng tự giải thích hay cố giải thích gì cả. Dù cho chính em hay cho người khác. Hãy ở một mình. Nếu không thì cùng với những người bạn thủa thiếu thời, nói về những thứ hàng ngày mà em cho là vô nghĩa. Em sẽ thấy tác dụng của những thứ đó. Nó có tác dụng tẩy độc hữu hiệu cho những gì em đã ăn vào. Những gì nhà ngục này đã luyện em trở thành.

Nếu em có duyên với Phật Pháp, bắt đầu nghiên cứu Phật pháp. Từ từ thôi. Với thái độ nhẹ nhàng mềm mại khiêm nhường. Đừng phán xét với thái độ nông cạn hời hợt thô thiển của lối tư duy phương Tây. Bây giờ em chưa thấy cần Phật pháp, nhưng nó sẽ là hành trang khi em đã lớn tuổi hơn. Khi em đã tuyệt vọng trong việc truy cầu chân lý, đã kiệt sức khi tuổi trẻ đã rời đi, một chút hiểu biết về Phật pháp sẽ mở lối cho em. Tất nhiên, phúc lớn thay cho những ai hiểu biết Phật pháp từ khi cơ thể còn sung mãn và trí tuệ còn dũng mãnh. Nhưng thôi, việc đó không dễ có trong cái tù ngục ngày hôm nay của đa số người Việt. Nhưng chỉ cần chân thành và cầu thị, sẽ không bao giờ là muộn.

Thư viết đã dài. Anh dừng ở đây. Anh không mong em hồi đáp. Chỉ mong từ nay em có nhiều thời gian quan sát thêm, về em, về đất nước, về thế giới, và không cố lập luận hay giải thích.

https://baotiengdan.com/2021/12/23/mot-la-thu/

