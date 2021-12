Dân bị ngoáy mũi, đại biểu ngứa mũi. Hai bệnh viện SG mua kit xét nghiệm của Việt Á tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. Việt Á cũng tưng bừng ngoáy mũi dân SG. CDC Nam Định còn nợ Việt Á gần 31 tỉ. SG không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch. SG kiến nghị hỗ trợ nguồn cung ứng ôxy để điều trị COVID-19.

- ngày 6/1/2021: các tướng sợ đưa Vệ Binh cứu Quốc Hội tới sớm sẽ cho Trump huy động binh lính để bám quyền

- Dân bị ngoáy mũi, đại biểu ngứa mũi. Hai bệnh viện SG mua kit xét nghiệm của Việt Á tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. Việt Á cũng tưng bừng ngoáy mũi dân SG. CDC Nam Định còn nợ Việt Á gần 31 tỉ. Nếu chẳng may bạn là F0... Tiếp nhận vaccine Sputnik Light do Nga viện trợ. Hà Nội cấp phát khẩn 200.000 viên Molnupiravir. Khánh Hòa sẽ đón 8.000 du khách Nga có 'hộ chiếu vắc xin'. Nhiềù nước mong VN nới lỏng điều kiện khách nhập cảnh. Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động nhiều doanh nghiệp. SG không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch. SG kiến nghị hỗ trợ nguồn cung ứng ôxy để điều trị COVID-19.

- Biden cho 36 triệu dân Mỹ hoãn trả nợ thời đi học tới ngày 1 tháng 5/2022, lãi suất sẽ cho tính là 0%

- Ủy Ban Điều Tra gửi thư mời DB Cộng Hòa Jim Jordan ra hỏii về liên lạc giữa Jordan và Trump ngày 6/1/2021

- DB Tom Rice (Cộng Hòa): ân hận vì về hùa với bạo loạn ngày 6/1/2021, nói khi nhìn lại mới thấy Trump là 1 tên hèn

- Trump có thể lãnh án 20 năm tù vì cản trở đếm phiếu, theo nhận định của Neal Katyal (cựu Thứ Trưởng Tư Pháp)

- 240 người bạo loạn bị khép tội theo luật 'witness tampering' (can thiệp, bóp méo chứng cớ) tương lai là Trump

- Philadelphia: Dân Biểu Mary Gay Scanlon (Dân Chủ-PA) bị 2 tên chĩa súng cướp xe, thẻ ID và điện thoại

- Virginia: 1 hội sinh viên hát, quay video "Miền Nam sẽ nổi loạn lần nữa" và bài "Tôi muốn làm chủ bọn nô lệ"

- San Francisco: bắt 1 băng chuyên trộm ở các tiệm bán lẻ rồi đưa ra bán ở chợ trời, và chở về bán ở VN

- HỎI 1: Có phải Ông Già Nô En bị cảnh sát Đức bắt vì không mang khẩu trang? ĐÁP 1: Không phải.

- HỒ SƠ: Thư ngỏ gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam - bài của Mạc Văn Trang.

QUẬN CAM (VB-23/12/2021) --- Trump có thể lãnh án 20 năm tù, theo nhận định của Neal Katyal (cựu Thứ Trưởng Tư Pháp đặc trách các hồ sơ về Tòa Tối Cao). Katyal nói rằng đó là dựa vào các thông tin đưa ra từ Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa) ám chỉ rằng Trump có thể bị truy tố vì cản trở thủ tục đếm phiếu đại cử tri của Quốc Hội ngày 6/1/2021. Tội này là 20 năm tù.

Neal Katyal --- cựu quyền "U.S. solicitor general" tức là chức vụ Thứ Trưởng Tư Pháp --- nói rằng 3 chánh án, trong đó 2 người do Trump đề cử, mới đây nói rằng bọn bạo loạn có tội hình sự là cản trở việc xác minh phiếu cho chiến thắng của Biden, bất kể họ bạo lực hay ôn hòa.

Katyal nói, khi Trump ra trước tòa thì Trump sẽ nói rằng Trump không nhúng tay vào bạo loạn, "Xem kìa, tôi không bât que diêm phóng hỏa," nhưng ý DB Cheney nói rằng, chính vì Trump bất động, không làm gì hết, thêm nữa, chính Trump kêu gọi người bạo loạn tới Quốc Hội ngăn cản thủ tục Hiến Pháp.

--- Một tội hình sự khác cũng có thể Trump bị truy tố. Hiện nay trong 700 người bị bắt và truy tố về tội xâm nhập và tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, có 1/3 (tức là khoảng 240 người) bị khép tội theo luật 'witness tampering' (can thiệp, bóp méo chứng cớ hay lời khai nhân chứng).

Trong đó, 12 người đã thú tội, và 3 người trong đó đã bị kêu án. Joshua E. Kastenberg, giáo sư tại University of New Mexico, nói rằng các công tố đang xây dựng một kim tự tháp hình sự, và tận cùng sẽ truy tố Trump về tội này.

---- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 22/12 đến 16h ngày 23/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.377 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 16.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 155 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.152 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.774), Cà Mau (1.167), Tây Ninh (949), Vĩnh Long (855), Khánh Hòa (797), Cần Thơ (792), TP. Hồ Chí Minh (787), Đồng Tháp (787), Bạc Liêu (689), Bình Định (555), Trà Vinh (527), Bến Tre (436), Thừa Thiên Huế (395), Bà Rịa - Vũng Tàu (344), An Giang (322), Thanh Hóa (306), Sóc Trăng (296), Bình Thuận (288), Tiền Giang (282), Hưng Yên (267), Kiên Giang (256), Hải Phòng (252), Lâm Đồng (251), Đồng Nai (232), Bắc Ninh (226), Hậu Giang (221), Đà Nẵng (195), Gia Lai (182), Quảng Ninh (156), Nghệ An (148), Phú Yên (134), Quảng Ngãi (132), Bình Dương (118), Hà Giang (107), Quảng Nam (96), Đắk Lắk (91), Quảng Trị (83), Nam Định (83), Thái Nguyên (61), Ninh Thuận (61), Long An (60), Hải Dương (59), Đắk Nông (55), Phú Thọ (51), Vĩnh Phúc (46), Cao Bằng (44), Hà Nam (42), Thái Bình (39), Quảng Bình (37), Lạng Sơn (37), Bắc Giang (34), Hòa Bình (34), Bình Phước (31), Hà Tĩnh (28), Lào Cai (18), Yên Bái (16), Kon Tum (12), Sơn La (9), Tuyên Quang (5), Bắc Kạn (4), Lai Châu (3), Điện Biên (3).











Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 22/12 đến 17h30 ngày 23/12 ghi nhận 280 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (44) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (3), Bình Dương (2), Tây Ninh (2), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Long An (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (38 ca trong 2 ngày), An Giang (28), Bình Dương (17), Đồng Tháp (15), Tây Ninh (14), Tiền Giang (14), Long An (13), Cần Thơ (12), Vĩnh Long (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Kiên Giang (9), Cà Mau (8 ), Khánh Hòa (6), Sóc Trăng (6), Hà Nội (5), Hậu Giang (5), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (4), Bình Định (3), Bình Phước (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Quảng Nam (1), Quảng Ngãi (1), Phú Thọ (1), Đà Nẵng (1), Gia Lai (1), Đắk Nông (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 239 ca.

SG kiến nghị hỗ trợ nguồn cung ứng ôxy để điều trị COVID-19. Từ đầu tháng 12/2021 đến nay, có tình trạng một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn khi yêu cầu cung cấp ôxy lỏng, không có ôxy lỏng dự trữ để cung cấp khi có tình huống cấp bách. Chiều 23/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, chỉ đạo Bộ Công Thương có biện pháp điều phối, tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong 3 tháng tới, nhất là thời gian Tết Nguyên đán 2022 để đảm bảo có đủ nguồn cung ứng ôxy cho các cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị kịp thời cho bệnh nhân COVID-19. Từ đầu tháng 12/2021 đến nay, có tình trạng một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn khi yêu cầu cung cấp ôxy lỏng, không có ôxy lỏng dự trữ để cung cấp khi có tình huống cấp bách để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.129 tỷ đồng. Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, đến cuối ngày ngày 23/12, tổng số tiền huy động cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.800,55 tỷ đồng; trong đó, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55,9 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ cho biết, đã có 580.096 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.671,5 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.666,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.129,05 tỷ đồng.





Tăng cường tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Ngày 23/12 Văn phòng Chính phủ đã phát đi hỏa tốc Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19. Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I năm 2022,

Tiếp nhận vaccine Sputnik Light do Chính phủ Liên bang Nga viện trợ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa giao Bộ Y tế thúc đẩy phía Nga khẩn trương bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để xem xét, cấp phép cho vaccine Sputnik Light theo quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Nga hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bảo quản 100.000 liều vaccine Sputnik Light do Chính phủ Liên bang Nga viện trợ.





Hà Nội cấp phát khẩn 200.000 viên Molnupiravir điều trị F0 thể nhẹ. Sở Y tế Hà Nội ngày 23/12 cho biết, vừa được Bộ Y tế phân cấp 200.000 viên thuốc Molnupiravir 200mg và yêu cầu các địa phương khẩn trương cấp phát cho các F0 đủ điều kiện.

SG không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch. Không tổ chức bắn pháo hoa nhưng TP.HCM vẫn tổ chức nhiều hoạt động như chương trình đếm ngược (count down), biểu diễn văn nghệ chào năm mới, tổ chức giải đua xe đạp... Tại họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 diễn ra chiều 23-12, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới 2022 (Tết dương lịch). Theo đó, sẽ có các hoạt động dự kiến như sau: Chương trình countdown (đếm ngược) vào đêm 31-12 tại Công viên tượng đài Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, Lê Duẩn; các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại 8 quận, huyện: Quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào đêm 31-12-2021 và 1-1-2022.





Nếu chẳng may bạn là F0... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bất cứ ai cũng có thể trở thành F0 nếu không biết tự bảo vệ, nhất là thời điểm dịch COVID-19 tại Hà Nội đang căng thẳng, mỗi ngày hơn 1000 ca mắc mới. Nếu không may mắc COVID-19, F0 được điều trị tại nhà nên và không nên làm gì? Đâu là những dấu hiệu trở nặng cần báo ngay nhân viên y tế? Những việc cần làm ngay khi trở thành F0. Theo các chuyên gia, khi một người trong nhà đã có xét nghiệm xác nhận dương tính, việc đầu tiên cần làm là làm test COVID-19 cho tất cả mọi người trong gia đình. Tiếp theo là chuẩn bị một phòng cách ly cho F0. Chỉ một người chăm sóc cho F0, tất cả những người khác trong gia đình nên được cách ly riêng rẽ với nhau, ngay cả các bữa ăn cũng nên tránh ăn cùng nhau. Các F1 chăm sóc người bệnh luôn cần ý thức tránh để mình bị lây bệnh, vì trong tình huống hiện nay họ chính là chỗ dựa cho những người khác (như con cái, cha mẹ già…). Nếu có những triệu chứng Sốt:

- Đối với người lớn: Nếu sốt > 38.5°C hoặc đau đầu, đau người nhiều, cần uống mỗi lần 1 viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5g, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ, ngày không quá 4 viên; uống oresol nếu uống kém/giảm hoặc có thể dùng uống thay nước.

- Đối với trẻ em: Nếu sốt > 38.5°C, uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều 10-15mg/kg/lần, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ, ngày không quá 4 lần. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, đề nghị thông báo ngay cho nhân viên y tế quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà để xử lý

- Nếu có một trong các dấu hiệu sau đây phải báo ngay với nhân viên y tế: Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường...

CDC Nam Định còn nợ Việt Á gần 31 tỉ, "chưa biết trả bằng cách nào". Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nam Định - Đỗ Đức Lưu khẳng định "không nhận bất cứ đồng nào" của Công ty Việt Á, "làm đúng quy trình, thủ tục" và hiện còn chưa thanh toán khoảng 30,85 tỉ đồng cho công ty này.





Hai bệnh viện SG mua kit xét nghiệm của Việt Á tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. Sở Y tế TP.HCM xác định Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng. Khảo sát của phóng viên cho thấy có nhiều bệnh viện lớn đóng tại TP.HCM được Công ty Việt Á chào mời mua sinh phẩm xét nghiệm nhưng đều từ chối vì nhiều lý do. Trước đó, trong cuộc họp báo chiều 20-12, ông Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết thời gian qua đơn vị không mua và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á do giá quá cao.

Công ty Việt Á cũng tưng bừng ngoáy mũi dân SG. TP HCM có 2 bệnh viện mua sắm các kit test, sinh phẩm của Công ty Việt Á: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 kit test với tổng số tiền 636.562.500 đồng và Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 kit test với tổng giá trị 32.022.967.500 đồng. Chiều 23-12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết đầu tháng 6-2021, dịch bệnh tại TP diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Lúc này, TP HCM có nhu cầu cao về xét nghiệm PCR để bóc tách F0 khỏi cộng đồng. TP yêu cầu ngành y tế thực hiện xét nghiệm từ 100.000 mẫu/ngày lên 300.000 mẫu, sau đó tiếp tục tăng lên 500.000 mẫu/ngày. Ngày 11-6, HCDC đã có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM đề xuất chủ trương phối hợp với Công ty Việt Á theo hình thức Việt Á cung cấp máy móc, đặt tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM (TP Thủ Đức). Giải thích về việc mua được giá thấp, ông Tâm cho hay do đơn vị sử dụng nhiều, mua với số lượng lớn. Giá mỗi loại kit test theo từng thời điểm dao động từ 50.000 đến 178.000/kit.

Dân bị ngoáy mũi, đại biểu ngứa mũi.

Người Sài Gòn đi chơi Giáng sinh hôm nay:

Một số quốc gia

Khánh Hòa sẽ đón 8.000 du khách Nga

Quảng Ngãi tạm dừng

Một bí ẩn trong ngày bạo loạn 6/1/2021

Đại học University of Richmond

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

Chỉ vài giờ sau khi người bạo loạn tràn vào

Chính phủ Biden

Y hệt như phim hình sự

Chesa Boudin

Ty Van Nguyen

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỒ SƠ:

Thư ngỏ gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam

Mạc Văn Trang, Báo Tiếng Dân -

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền hỏi ai đỡ đầu Công ty Việt Á? Báo Tiền Phong ghi lời ĐBQH khóa XIV Phạm Thị Minh Hiền: Khó chấp nhận sơ suất trong khâu thẩm định, cấp phép kit test COVID-19. Sự việc bê bối về bộ kit test COVID-19 của Công ty Việt Á như một cú đâm mạnh vào hệ thống phòng, chống dịch các cấp. Tôi tin chắc rằng không phải ai tham gia vào lực lượng tuyến đầu cũng đều hiểu rõ quy trình luồn lách như lươn chạch của bộ kit test này. Thật đau xót, trong suốt hai năm ròng rã, các y, bác sĩ và cả những đội hình khác đã lao lực và gần như kiệt sức nơi tâm dịch để tham gia bảo vệ sức khỏe người dân một cách đúng nghĩa. Vậy mà vẫn có những thành phần “ăn” không chừa một thứ gì từ đại dịch, trục lợi bất chấp nỗi mất mát, đau đớn tột cùng của đồng bào mình, lọc lừa xuyên cả hệ thống quản lý nhà nước mà ở đó có đầy đủ bộ máy tham mưu giúp việc, “gác cổng” về chuyên môn. ...Riêng đối với bộ kit test của Công ty Việt Á, hồ sơ sản phẩm không được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận đưa vào Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO nhưng đã thao túng thị trường với giá trên trời ngay trong lúc các nơi đều gặp khó khăn lúng túng trong việc mua sắm thiết bị y tế. Ấy thế mà lại có những bộ sậu liên quan đến Công ty Việt Á thản nhiên bỏ túi riêng tiền tỷ từ việc đều đặn, thần tốc ngoáy mũi dân mỗi ngày....‘Mai sợ đông người nên ở nhà’. Tối 23.12, nhiều người Sài Gòn đến các nhà thờ, xóm đạo để vui chơi, chụp ảnh check-in dịp Giáng sinh. Có người cho biết họ đi hôm nay rồi mai ở nhà vì sợ đúng ngày Giáng sinh sẽ đông người, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.mong Việt Nam nới lỏng điều kiện khách nhập cảnh. Chiều 23/12, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, qua làm việc với đại diện cơ quan ngoại giao một số quốc gia tại Việt Nam về mở lại đường bay thường lệ quốc tế, các nước thể hiện quan tâm tới điều kiện giám sát y tế với khách nhập cảnh, và mong muốn Việt Nam nới lỏng hơn các điều kiện này. Đến nay mới chỉ có Nhật Bản đồng thuận nối lại đường bay với Việt Nam từ ngày 1/1/2022. Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, ngày 22/12, ông đã làm việc với đại diện ngoại giao một số nước và vùng lãnh thổ, như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… để trao đổi về việc mở lại đường bay thương mại thường lệ giữa đôi bên. Bộ GTVT đề nghị đại diện ngoại giao đôn đốc nhà chức trách hàng không các nước sớm thống nhất bằng văn bản về việc nối lại đường bay thường lệ, và trao đổi về các giải pháp tăng cường giao thương, đi lại trong thời gian tới.có 'hộ chiếu vắc xin'. Từ ngày 26/12/2021 đến cuối tháng 3/2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón hơn 8.000 du khách Nga đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương này. Lãnh đạo Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vào ngày 26/12, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) sẽ tổ chức lễ đón đoàn du khách Nga có “hộ chiếu vắc xin” đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.hoạt động nhiều doanh nghiệp ở KCN Quảng Phú. Từ 7h ngày 25/12, các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản ở KCN Quảng Phú (Quảng Ngãi) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu từ 7h ngày 25/12, toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản ở KCN Quảng Phú phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Như vậy, từ tháng 9 đến nay, đây là lần thứ hai nhiều doanh nghiệp ở khu công nghiệp này buộc tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19.---: Vì sao Vệ Binh không tới cứu nguy cho các dân cử tại tòa nhà Quốc Hội sớm hơn, tại sao không tới ngay khi có yêu cầu từ phía cảnh sát? Tại sao phải chờ cho Trump kêu gọi người bạo loạn rút lui, Vệ Binh mới vào giải cứu?Hai nhà báo Ryan Goodman và Justin Hendrix, trong bài viết tuần này trên tạp chí Just Security, viết rằng Vệ Binh bị Bộ Quốc Phòng "ghìm lại" bởi vì sợ rằng Trump, lúc đó là Tổng Thống, sẽ "tuyên bố áp dụng Luật Chống Nổi Loạn."Hai nhà báo này ghi rằng các lãnh đạo Bộ Quốc Phòng không muốn đưa lính tới tòa nhà Quốc Hội sớm bởi vì lo ngại Trump sẽ thừa cơ chiến binh có mặt ở tòa nhà Quốc Hội, Trump sẽ tuyên bố nắm quyền tiếp tục [thay vì đếm phiếu đại cử tri để chuyển giao quyền lực].Christopher Miller, lúc đó đang giữ chức quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng vào ngày 6/1/2021, nói với văn phòng Tổng Thanh Tra Bộ Quốc Phòng rằng ông sợ rằng "nếu chúng ta đưa lính vào tòa nhà Quốc Hội, tôi sẽ có thể tạo ra cuộc khủng hoảng hiến pháp lớn nhất kể từ Nội Chiến."Hai nhà báo Goodman và Hendrix ghi rằng, Miller "không nói rõ ai lo sợ Trump sẽ tuyên bố áp dụng Luật Chống Nổi Loạn." Hai nhà báo cũng chỉ ra rằng Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley và cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo “đã bàn riêng với nhau rằng họ lo sợ Trump sẽ dùng quân đội để nắm quyền nếu Trump thất cử, theo hai phóng viên Carol Leonnig và Philip Rucker của báo Washington Post ghi lại."Goodman và Hendrix viết rằng nỗi lo của họ có căn cứ, vì Trump, các phụ tá thân cận, và nhiều chính khách Cộng Hòa đã công khai nói về khả năng tuyên bố áp dụng Luật Chống Nổi Loạn, hay là dùng quân đội 9ể ngăn cản chuyển quyền lấy cớ bầu cử bị trộm. Nhưng việc Bộ Quốc Phòng ghìm cho trễ việc đưa Vệ Binh tới cho thấy các tướng lo ngại Trump có thể trở mặt để dùng chiến binh làm suy yếu Hiến Pháp.---đã ra lệnh ngưng sinh hoạt đối với hội sinh viên Kappa Sigma, sau khi 1 video xuất hiện cho thấy các hội viên hát 1 ca khúc kỳ thị da màu, theo đài NBC12.Trong video, các sinh viên hát bài "The South will rise again" (Miền Nam sẽ nổi loạn lần nữa) và bài "I want to be a slave owner" (Tôi muốn làm chủ bọn nô lệ).Kevin Hallock, Viện trưởng đại học UR, nói hành vi trong video thiệt là xấu hổ, không phải hình ảnh thực của trường này. Tuy nhiên, sinh viên Shira Greer trong Liên Đoàn Sinh Viên Da Đen, nói rằng ông Viện Trưởng nói không thật về hình ảnh đại học này, nơi phần nhiều thái độ kỳ thị được dung dưỡng.---6/1/2021 đã gửi thư mời Dân Biểu Cộng Hòa Jim Jordan ra trả lời trước Ủy Ban các câu hỏi về các cú điện đàm giữa Jordan và Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021.Thư viết rằng Ủy Ban cũng muốn biết về bất kỳ những giao tiếp truyền thông nào của Jordan trong ngày 5/1/2021 và ngày 6/1/2021 với những người trong Willard War Room (Phòng Hành Quân Bạo Loạn tại khách sạn Willard), với nhóm pháp lý của Trump, với các viên chức Bạch Ốc hay những ai liên hệ về tổ chức, lên kế hoạch cho ngày bạo loạn 6/1/2021.Thư của Ủy Ban gửi Jordan cũng viết rằng Ủy Ban muốn hỏi về bất kỳ cuộc nói chuyện nào liên hệ tới chuyện Tổng Thống ân xá cho những người liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021.---tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, Dân Biểu Tom Rice (Cộng Hòa, SC) bỏ phiếu ủng hộ bọn bạo loạn bằng cách chống lại việc xúc tiến thủ tục xác định phiếu thắng cử cho Joe Biden.Bây giờ, gần một năm sau, Rice là dân cử Cộng Hòa đầu tiên chính thức nói rằng ông ân hận đã bỏ phiếu chống chuyển giao quyền lực cho Biden, theo báo Politico hôm Thứ Tư 22/12/2021.Rice nói, "Nhìn lại, lẽ ra lúc đó tôi nên bỏ phiếu xác minh phiếu đại cử tri cho Biden. Bởi vì chính Trump phải chịu trách nhiệm vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội." Rice nói Rice ân hận vì đã bỏ phiếu như thế, và nhìn lại thì Trump đã ngồi ở Bạch Ốc mà không làm gì để cứu Quốc Hội.Đặc biệt, Rice nói, "Có một tên hèn trong chuyện này, nhưng kẻ đó không phải là Mike Pence." (“There was a coward in that equation, but it wasn’t Mike Pence," he argued.)---hôm Thứ Tư nới hạn ngưng đòi tiền nợ thời đi học cho hàng chục triệu dân Mỹ. Như thế, các khoản nợ thời đi học sẽ cho dân Mỹ tạm ngưng trả cho tới ngày 1 tháng 5/2022. Lãi suất sẽ vẫn là 0% trong thời kỳ hoãn nợ.Chính sách này áp dụng cho 36 triệu dân Mỹ còn nợ thời đi học đối với chính phủ liên bang. Tổng số nợ của họ là hơn $1.37 ngàn tỷ đôla. Khoảng 1/3 số người nợ này đã trễ hạn, và trung bình trà là $400/tháng.---: Dân Biểu Mary Gay Scanlon (Dân Chủ-PA) đã bị chĩa súng cướp xe vào chiều Thứ Tư 22/12/2021. Chuyện xảy ra sau 1 buổi họp bà Scanlon tham dự ở công viên FDR Park tại Philadelphia. Bà không bị thương gì hết.Hai người đàn ông cũng cướp của bà thẻ căn cước ID và chiếc điện thoại di động. Thị Trưởng Jim Kenney gọi chuyện cướp xe này là rất buồn.Khoảng 6 tiếng đồng hồ sau, vào lúc 9 giờ tối Thứ Tư, cảnh sát đã bắt 5 người đang ngồi trên chiêc xe Acura MDX đời 2017 của Dân Biểu Scanlon tại sân đậu xe của 1 thương xá Newart.---, Biện Lý San Francisco, nói rằng cuộc điều tra kéo dài 2 năm rưỡi về đường dây trộm ở các tiệm bán lẻ đã giúp thu hồi hơn 2 triệu đôla trị giá hàng trộm, và đã bắt nhiều tay trộm.Một trong các nghi can có tên là Rodolfo Castillo, bị cáo buộc đã trộm hơn $7,500 trị giá hàng trộm từ 3 vụ khác nhau. Khi cảnh sát bắt Castillo, y thú nhận đã bán hàng trộm được cho công ty có tên là Camera Heaven, nơi 2 người chủ công ty này là David Tran và Yanxia Xie, và 2 người này đem hàng mua từ bọn trộm để bán ở cửa tiệm của họ ở 746 Larkin St., và bán ra chợ trời.Cảnh sát cũng nói, Xie và Tran đã chở hàng mua từ băng trộm về cho 1 nghi can tại Việt Nam là Nate Pham.---, 67 tuổi, đang lái xe trong quận Harris County, Texas, thì bị bắn chết. Chuyện này xảy ra lúc 7:30 p.m. hôm 17/12/2021. Chiếc xe tải do Nguyen lái đâm vào 1 trụ đường. Cấp cứu tới thì thấy Nguyen bị trúng 1 viên đạn vào đầu, sau khi đạn bắn xuyên bể cửa kính xe.Cảnh sát dựa theo các băng hình giám sát, và thu thập chứng cớ, đã bắt hung thủ Jae Alexander, 28 tuổi, truy tố y về tội giết chết Ty Van Nguyen. Lý do nổ súng chưa rõ.---Có phải Ông Già Nô En bị cảnh sát Đức bắt vì không mang khẩu trang?: Không phải. Một người biểu tình, mang 2 biểu ngữ trên người, trong trang phục hóa trang làm Ông Già Nô En, đã bị cảnh sát Đức bắt, áp giải đi, làm thủ tục điều tra và thả ngay sau đó. Lý do, Ông Già Nộ En biểu tình bất hợp pháp, không chịu trình giấy tờ khi cảnh sát hỏi. Chuỵen xảy ra ở thị1 trấn Stralsund, Đức quốc. Không phải vì khẩu trang.Chi tiết:---Thư ngỏ gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam - bài của Mạc Văn Trang.- 22-12-2021TP Hồ Chí Minh, ngày 22/12/2021



Thư ngỏ: KÍNH GỬI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thưa Quý vị,

Tôi đọc Thỉnh Nguyện Thư của cô giáo khiếm thị Đỗ Lê Na cầu cứu các Quốc gia và các Tổ chức quốc tế hãy cứu giúp chồng cô là nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, sắp phải đưa ra toà xét xử vào ngày 31/12/2021, mà thấy buồn rầu, xót xa.

Tại sao cô Lê Na không gửi Thư lên Quý vị mà lại gửi đi cầu cứu người ngoài? Cô cũng như nhiều người dân không còn chút niềm tin nào vào Quý vị nữa rồi! Đó là điều thật buồn. Riêng tôi vẫn còn một chút niềm tin, nên xin gửi thư này đến Quý vị, với lòng chân thành tha thiết:

1. Hãy “đối nội” như “đối ngoại”

Quý vị ca ngợi đường lối “ĐỐI NGOẠI CÂY TRE”, mềm dẻo, linh hoạt; rồi phải “NHÂN VĂN”… nhưng tại sao ĐỐI NỘI thì Quý vị lại dùng biện pháp “CÂY GẬY SẮT” và “TÀN NHẪN” với dân mình như vậy? Mong Quý vị suy xét, quản trị quốc gia thì bao giờ cũng phải lấy ĐỐI NỘI làm trọng, có tính quyết định. Dân ta cũng luôn nhắc “Quan nhất thời, dân vạn đại”!

2. Quý vị hãy đối xử NHÂN VĂN với gia đình anh Lê Trọng Hùng

Lê Trọng Hùng sinh ngày 18/3/1979, là một thanh niên rất tốt với gia đình và cộng đồng, đầy nhiệt huyết, mong muốn đem sức mình ra đóng góp cho tiến bộ xã hội. Gia cảnh rất khó khăn, nhưng anh vẫn say sưa hết lòng vì cộng đồng, ra ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ở một xã hội thực sự có tự do, dân chủ thì anh Hùng là mẫu người được ca ngợi. Nhưng ở ta, nhiều người bảo anh ta là “Hùng Gàn”. Tôi đã hai lần trò chuyện, khuyên anh hoạt động ít thôi, lo gia đình đi, nghèo quá. Nhưng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ở anh, khiến tôi chỉ biết khâm phục.

Từ trái qua: Tác giả, cô Đỗ Lê Na và con, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Nguồn: Mạc Văn Trang

Tôi đã đến thăm căn nhà hơn 10m2 tồi tàn của anh ở con hẻm 325/59 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhìn người vợ mù loà và hai đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đưa nhỏ 3 tuổi trong căn nhà tuềnh toàng đó không ai cầm lòng được.

Cô Đỗ Lê Na và con. Nguồn: Mạc Văn Trang

Vì vậy tôi xin kiến nghị, làm sao để Lê Trọng Hùng được ở nhà chăm sóc vợ con:

– Phương án 1: Tuyên Lê Trọng Hùng vô tội;

– Phương án 2: Phạt hành chính, vì vi phạm gì đó;

– Phương án 3: Hưởng án treo;

– Phương án 4: Hoãn thi hành án, ở nhà chăm sóc vợ con…

3. Chẳng lẽ ngày nay Quý vị không “Nhân văn” hơn chính quyền thời những năm 1960?

Người ngồi trên xe lăn là cụ Phan Cao Sơn. Nguồn: Mạc Văn Trang

Chuyện là thế này: Cụ Phan Cao Sơn hàng xóm nhà tôi, năm 1961 bị kết án 6 năm đi cải tạo vì làm thơ “Tuyên truyền phản cách mạng”.

Nhưng được ba năm thì tình hình vợ đau yếu, ba con nhỏ nhếch nhác. Vậy là người ta bảo người vợ làm đơn kêu lên các cấp có thẩm quyền. “Trên” về xem xét thực tế và ra Quyết định: Phan Cao Sơn được “HOÃN THI HÀNH ÁN” cho về chăm sóc vợ con. Nhờ vậy, người vợ được cứu sống, các con có cơm ăn, áo mặc, được học hành.

Nay ông cụ 87 tuổi, vẫn nói đùa, tôi còn nợ nhà nước ba năm cải tạo đấy!



Thưa Quý vị,

Dân tộc ta có truyền thống “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”… chẳng lẽ chỉ để “đối ngoại”, còn “đối nội” thì ngược lại sao?!

Với những suy nghĩ trên, tôi chân thành gửi đến Quý vị mấy điều thỉnh cầu, mong được cứu xét.

Kính chúc Quý vị một mùa Giáng sinh an lành và đón Năm mới 2022 Mạnh khoẻ, Hạnh phúc.

Trân trọng!

(Mạc Văn Trang, nhà giáo, 84 tuổi, ngụ tại Khu căn hộ Phú Mỹ Thuận, xã Phú Xuân, quận Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.)

