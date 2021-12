Chánh án đứng về Dominion: Fox News thấy thua, có thể sẽ xin bồi thường nặng cho công ty Dominion - 1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19. Hà Nội: Sẽ siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch. Nam sinh tiêm hai mũi vaccine liên tiếp. Người tiêm đủ liều vắc xin Sinopharm và Sputnik V sẽ được tiêm bổ sung. Bác sĩ, y tá nghỉ hàng loạt vì lương thấp. Yêu cầu nghiên cứu về dự b

Tới 1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19. Hà Nội: Sẽ siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch. SG: Gõ cửa từng nhà tiêm vắc xin Covid-19 cho người già.

- Chánh án đứng về Dominion: Fox News thấy thua, có thể sẽ xin bồi thường nặng cho công ty Dominion

- 1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19. Hà Nội: Sẽ siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch. Nam sinh tiêm hai mũi vaccine liên tiếp. Người tiêm đủ liều vắc xin Sinopharm và Sputnik V sẽ được tiêm bổ sung. Bác sĩ, y tá nghỉ hàng loạt vì lương thấp. Yêu cầu nghiên cứu về dự báo "TP HCM có thể đối diện đợt dịch mới trong 3 tháng tới". Bến Tre ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục. Bác sĩ đã từng đi chống dịch tại SG lập nhóm hỗ trợ online chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Bắc Giang: Xử phạt 4 thanh niên vượt chốt đi hát karaoke rồi lây bệnh. Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu Ninh Bình thu hồi văn bản "người từ Hà Nội về phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm" SG: Gõ cửa từng nhà tiêm vắc xin Covid-19 cho người già.

- FBI bắt, truy tố 1 kỹ sư hợp đồng trong ngành quốc phòng móc nối gửi thông tin cho chính phủ Nga

- 61% người Cộng Hòa và 77% người độc lập đồng ý: những ai tham dự bạo loạn cần phải bị bắt và truy tố

- Cộng Hòa bỏ rơi Trump: TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) khen ngợi Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- LS Robert F. Kennedy Jr. nổi tiếng chống vaccine, gửi Thiệp mởi Lễ giáng sinh tại nhà đòi khách phải chích vaccine

- Bạch Ốc: tái tranh cử 2024 sẽ vẫn là Biden-Harris

- quận Lander (Nevada) nơi 80% phiếu bầu cho Trump tháng 11/2020, chi $223,000 để thay máy bầu Dominion

- Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, sẽ kiện Trump và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr vì bị họ bịt miệng

- Utah: sa thải Cảnh sát trưởng USU vì cảnh báo nam SV coi chừng các cô cho giao du rồi đổi ý, kiện là bị hiếp

- Ohio: chiếc cầu dài 58 feet (17.7 mét) tại thị trấn Akron dành cho người bộ hành đã bị trộm nguyên con

- HỎI 1: Khi bạn 60 tuổi, là đã mang mầm ung thư trong người? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Số cặp kết hôn tại Seoul năm 2020 giảm 43,2% sau 20 năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/12/2021) --- Một chánh án tại Delaware hôm Thứ Năm ra phán lệnh rằng 1 đơn kiện do Dominion Voting Systems nộp để kiện đài Fox News có thể tiến hành bất kể Fox News xin bác đơn kiện. Công ty Dominion nói rằng đài Fox News liên tục bịa đặt về máy bầu phiếu Dominion, nên kiện đòi Fox News bồi thường $1.6 tỷ đôla.

Chánh án Eric M. Davis đưa ra phán lệnh trên và được phóng viên Ben Smith của New York Times suy diễn rằng Fox News kể như sẽ thua thê thảm, và tiên đoán Fox News sẽ thương lượng bồi thường bằng số tiền lớn.

--- Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) cho thấy dấu hiệu quan sát kỹ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, nói đầu tuần này ông muốn biết xem tất cả những ai đứng về phe những người bạo loạn trong vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội, sau khi Ủy ban tiết lộ các tin nhắn của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và các dân cử, các bình luận gia của Fox News và những người khác.

Trái ngược với lập trường cũ của Mitch McConnell, người chỉ huy các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Ban đầu, ông chống lại việc thành lập ủy ban độc lập để điều tra ngày 6/1/2021, nên Hạ Viện mới lập Ủy Ban riêng để điều tra. Bây giờ, Mitch McConnell nói rằng các sự kiện do Ủy Ban này đưa ra có ý nghĩa lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang quay lưng đối với Trump.

--- Luật sư Robert F. Kennedy Jr. nổi tiếng là người chống lại vaccine, đã lớn tiếng kêu gọi dân Mỹ đừng chích vaccine, dùng thuyết âm mưu để làm video và in sách chống lại vaccine... Nhưng báo Politico cho biết Thư mời dự lễ giáng sinh tại nhà Kennedy Jr. ghi rõ là khách mời phải chích ngừa vaccine chống COVID019 đầy đủ, nếu không thì phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Khi Politico hỏi tại sao chống vaccine lại đòi chứng nhận đã chích vaccine khi dự lễ ở nhà ông, Kennedy Jr. nói rằng Thiệp mời đó là do vợ viết ra và gửi đi, rằng "Tôi đoán tôi không luôn luôn là chủ trong chính ngôi nhà của tôi." Vợ Kennedy Jr. là ngôi sao điện ảnh Cheryl Hines không giảit h1ich với báo chí chuyện khách phải chích vaccine.

Tổ chức có tên Children’s Health Defense của Kennedy Jr. chuyên về chống vaccine, trong năm 2020 đã có mức thu tăng gấp đôi để tới $6.8 triệu đôla.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 16/12 đến 16h ngày 17/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.236 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 15.215 ca ghi nhận trong nước (giảm 52 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.836 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bến Tre (1.246), Cà Mau (1.071), TP SG (1.040), Tây Ninh (940), Bình Phước (817), Đồng Tháp (804), Cần Thơ (715), Vĩnh Long (598), Khánh Hòa (597), Bạc Liêu (569), Hà Nội (535), Sóc Trăng (520), Trà Vinh (484), Bình Định (385), Đồng Nai (338), Tiền Giang (332), An Giang (313), Hậu Giang (284), Kiên Giang (272), Bà Rịa - Vũng Tàu (258), Lâm Đồng (255), Bắc Ninh (255), Bình Dương (209), Đà Nẵng (194), Thanh Hóa (184), Phú Yên (158), Bình Thuận (141), Thừa Thiên Huế (139), Gia Lai (109), Lạng Sơn (99), Quảng Nam (97), Nghệ An (88), Đắk Lắk (83), Quảng Ninh (82), Nam Định (82), Quảng Ngãi (75), Hải Dương (74), Long An (71), Quảng Trị (69), Đắk Nông (63), Hưng Yên (60), Thái Bình (59), Ninh Thuận (54), Vĩnh Phúc (50), Thái Nguyên (48), Hà Giang (45), Sơn La (41), Ninh Bình (27), Bắc Giang (25), Hà Nam (25), Hải Phòng (24), Quảng Bình (23), Hòa Bình (22), Yên Bái (21), Phú Thọ (17), Tuyên Quang (10), Hà Tĩnh (8 ), Cao Bằng (6), Lào Cai (5).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 16/12 đến 17h30 ngày 17/12 ghi nhận 246 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (60) trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (4), Bình Dương (3), Tiền Giang (1), Đồng Nai (1), Tây Ninh (1), Đắc Lắk (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (22), Đồng Nai (21), An Giang (18), Cần Thơ (15), Bến Tre (12), Tiền Giang (12), Tây Ninh (11), Đồng Tháp (11), Kiên Giang (11), Vĩnh Long (9), Sóc Trăng (8 ), Long An (8 ), Bình Thuận (6), Cà Mau (6), Hà Nội (4), Bạc Liêu (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1), Trà Vinh (1), Bình Phước (1), Hậu Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 243 ca.





1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19. Đó là thông tin được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội thần kinh - Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), đưa ra tại Hội nghị Chỉ đạo tuyến - hội nghị khoa học về Covid-19 và hậu Covid-19 do bệnh viện này tổ chức vào ngày 17 và 18-12. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, một nghiên cứu sơ bộ trên hơn 236.000 bệnh nhân trong vòng 6 tháng sau khi khởi phát Covid-19 cho thấy tỉ lệ gặp biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19 lên tới 33%. Tỉ lệ này còn cao hơn ở bệnh nhân phải nằm hồi sức, với 42%-46%. Các vấn đề tâm thần thường gặp nhất trong nhóm này là rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nữ giới, người có tiền sử rối loạn tâm thần, phải sử dụng corticoid khi điều trị Covid-19 có nguy cơ gặp các vấn đề này cao hơn. Ngoài ra, phân tích 12 nghiên cứu khác trên tổng cộng 1.000 bệnh nhân cũng cho thấy 15%-80% gặp các vấn đề về nhận thức như giảm khả năng chú ý - tâp trung, trí nhớ, chức năng điều hành.

SG: Gõ cửa từng nhà tiêm vắc xin Covid-19 cho người già. Theo thống kê các ca tử vong vì Covid-19 ở TP.HCM có 50% là chưa tiêm vắc xin và 90% là có bệnh nền. Các bác sĩ đã đến từng nhà bệnh nhân có nguy cơ để thăm khám và tiêm vắc xin nhằm giẩm tỷ lệ tử vong. Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua phân tích, nhận thấy phần lớn tỷ lệ tử vong rơi vào nhóm nguy cơ (trên 65 tuổi, có bệnh nền). Do đó, ngành y tế hiện đang dồn lực can thiệp bảo vệ người ở nhóm nguy cơ cao, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ưu tiên dùng thuốc Molnupiravir và được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.





Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu Ninh Bình thu hồi văn bản "người từ Hà Nội về phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm" - Nhận được phản ánh về "yêu cầu người từ Hà Nội về Ninh Bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 có kết quả âm tính mới được sinh hoạt, làm việc bình thường", Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế thu hồi văn bản có nội dung này.

Bắc Giang: Xử phạt 4 thanh niên vượt chốt đi hát karaoke rồi lây bệnh. Trong thời gian ở quán karaoke Hào Quang, 4 thanh niên ở Bắc Giang đã tiếp xúc với nhân viên của quán hát, đến khi có kết quả xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 vẫn không khai báo lịch trình di chuyển. Ngày 17/12, theo thông tin Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Ủy ban Nhân dân huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thanh niên ở thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa tổng cộng 60 triệu đồng về hành vi đi hát karaoke giữa mùa dịch, không khai báo y tế kịp thời. Trước đó, ngày 21/11, sau khi tụ tập ăn sinh nhật, 4 người này đã bắt taxi vượt chốt kiểm dịch sang quán karaoke Hào Quang, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.





Bác sĩ đã từng đi chống dịch tại SG lập nhóm hỗ trợ online chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Trưa ngày 17/12, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn công tác tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, chưa đến 48 giờ thành lập, nhóm "Bác sĩ Quân y hỗ trợ online chăm sóc, điều trị F0 tại nhà" của anh và nhóm đã đạt mốc hơn 15.000 thành viên. Đã có 14 bác sĩ chính thức tham gia hỗ trợ F0 của nhóm, trong đó đa phần là những cán bộ được chi viện vào TP HCM chống dịch, có kinh nghiệm trong tư vấn, điều trị người bệnh COVID-19. "Với kinh nghiệm từng trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc tại nhà người dân TP HCM, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dân, F0 về cả kiến thức điều trị, chăm sóc F0 tại nhà. Chúng tôi cũng mong muốn mọi người có thông tin chính xác, không bị lôi kéo mua các đơn thuốc hay dụng cụ không cần thiết"- TS. BS Hoàng Thanh Tuấn bày tỏ

Bến Tre ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục. Tối 17/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bến Tre đã công bố 1.176 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày. Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay và cao hơn rất nhiều lần so với đỉnh dịch tháng 7/2021 (dưới 55 ca/ngày).





Yêu cầu nghiên cứu về dự báo "TP HCM có thể đối diện đợt dịch mới trong 3 tháng tới". Một nhóm nghiên cứu dưới sự theo dõi của Đơn vị Mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash (Úc) vừa phân tích và dự báo TP HCM có thể đối diện đợt dịch mới từ nay đến cuối tháng 3-2022.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng đối với các dự báo, báo cáo của Đại học Monash (Úc) về tình hình dịch Covid-19, thành phố cần nghiên cứu để có biện pháp ứng phó trong thời gian tới. Gần đây, một nhóm nghiên cứu dưới sự theo dõi của Đơn vị Mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash đã phân tích và đưa ra dự báo rằng TP HCM có thể đối diện đợt dịch mới từ nay đến cuối tháng 3-2022. Để có dự báo trên, nhóm nghiên cứu sử dụng 3 dữ liệu (thu thập từ ngày 25-5 đến ngày 1-12-2021) là số ca dương tính Covid-19 hằng ngày được Sở Y tế TP HCM cung cấp; số giường bệnh nhân nặng đang được dùng; số ca tử vong hằng ngày. Theo nhóm nghiên cứu, các ước tính chỉ dựa vào giả định tạm thời, vì hiện chưa rõ độc lực và hiệu quả của vắc-xin hiện có với biến thể Omicron nên chưa đủ bằng chứng khoa học.

Bác sĩ, y tá nghỉ hàng loạt vì lương thấp. BS Phạm Văn Dũng, Giám đốc BVĐK Thống Nhất, Đồng Nai cho biết, trong thời gian qua tình trạng BS nghỉ việc là vấn đề "đau đầu" của BV. "Có nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính vẫn là chính sách đãi ngộ còn thấp quá. BS cũng như điều dưỡng mới ra trường lương chỉ 3-4 triệu đồng/ tháng thôi, trong khi đó làm công nhân đã 6-7 triệu đồng rồi. Thực tế thì ngoài làm việc ở BV, BS còn làm phòng mạch để kiếm thêm nhưng chỉ số ít thôi; còn BS mới ra trường với điều dưỡng thì đâu làm được, chỉ dựa vào đồng lương là chính”, ông Dũng phân tích. Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng các BS thôi việc tại BV công lập trước hết vì mức thu nhập thấp. Cụ thể, hiện nay lương trung bình của một BS mới ra trường với các khoản lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm khoảng 4-5 triệu đồng; BS làm việc trên 5 năm khoảng 6-7 triệu đồng/ tháng; BS 10 năm khoảng 7-9 triệu; BS trên 15 năm hơn 10 triệu đồng/ tháng. Số liệu từ Sở Y tế Đồng Nai cho thấy số lượng BS nghỉ việc mỗi năm luôn ở mức cao. Năm 2019: 104 BS; 2020: 80 BS; tính đến thời điểm tháng 11.2021 đến nay có 79 BS nghỉ việc. Đối với điều dưỡng con số lần lượt tương ứng là 156, 131, 151.

Nam sinh tiêm hai mũi vaccine liên tiếp.

Người tiêm đủ liều vắc xin Sinopharm và Sputnik V sẽ được tiêm bổ sung.

Nam sinh lớp 11, trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ), tiêm hai mũi vaccine Pfizer chỉ cách nhau 10 phút. Ngày 16/12, Trung tâm y tế TP Tam Kỳ tổ chức tiêm chủng phòng Covid-19 cho học sinh trường THPT Trần Cao Vân tại nhà đa năng của trường. Đến lượt tiêm, một nam sinh lớp 11 tiêm xong mũi một ở bàn thứ nhất đã đến bàn thứ hai ngồi, rồi tiêm mũi hai; thời gian hai mũi cách nhau khoảng 10 phút. Theo đại diện nhà trường, tiêm xong mũi một học sinh phải chờ theo dõi sức khỏe 30 phút trước khi về nhà, bốn tuần sau tiêm mũi hai. Tuy nhiên, khi học sinh này tiêm xong ở bàn số một và đến bàn số hai ngồi thì "nhân viên y tế tưởng rằng em chưa tiêm". Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã thông báo ngay cho lực lượng cấp cứu. Nam sinh lớp 11 sau đó được đưa đến Trung tâm y tế TP Tam Kỳ theo dõi. "Từ hôm qua đến sáng nay (17/11), học sinh này sức khỏe ổn định, dự kiến chiều sẽ cho về nhà", đại diện Trung tâm y tế TP Tam Kỳ nói.Đối tượng được tiêm liều bổ sung vắc xin Covid-19 là người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng; Người đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin Sinopharm hoặc Sputnik V. Ngày 17/12, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn về tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại. Về liều bổ sung vắc xin phòng Covid-19. Đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin). Những người này bao gồm: Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng... Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, tới đây Hà Nội sẽ siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch; huy động thêm các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở... như chỉ đạo của Bí thư Thành ủy 'thành bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở'.---trong ngành quốc phòng đã bị bắt vào đêm Thứ Tư 15/12/2021 tại South Dakota vì móc nối gửi thông tin sang Nga, theo lời Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.John Murray Rowe Jr., cư dân thị trấn Lead, S.D., bị truy tố vì tìm cách móc nối gửi thông tin quốc phòng để giúp 1 chính phủ ngoại quốc, và bây giờ đối diện cơ nguy bản án chung thấn nếu bị kết tội.Row, nguyên quán là từ Massachusetts, là kỹ sư gần 40 năm cho nhiều công ty hợp đồng quốc phòng, nên có nhiều giấy xác nhận có thể tiếp cận các khu vực an ninh quốc gia. Rowe làm cho 4 công ty hợp đồng từ 2004 tới 2018, bị sa thải vì các lý do vi phạm an ninh, kể cả việc tìm các thông tin an ninh từ chính phủ Nga.---Karine Jean-Pierre hôm Thứ Năm 16/12/2021 trả lời câu hỏi từ báo chí đã cho biết, dựa trên những gì Tổng Thống Joe Biden nói và dựa vào lời Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc Jen Psaki đã nói, tranh cử Tổng Thống 2024 của Dân Chủ vẫn là liêm danh Joe Biden và Kamala Harris.Không có gì thay đổi, theo Jean-Pierre. Phó Tổng Thống Harris mới đây đã từ chối trả lời câu hỏi của báo chí về 2024. Như thế, khi tranh cử nhiệm kỳ 2, Biden lúc đó sẽ là 81 tuổi vào thời điểm bầu cử 2024.---, nơi Trump đã chiếm gần 80% phiếu bầu trong tháng 11/2020 dự định sẽ xài $223,000 đôla để thay thế các máy bầu phiếu của công ty Dominion Voting Systems.Quận Lander County quyết định sẽ thay các dàn máy Dominion bằng các máy ES&S là dấu hiệu cho thấy nỗi lo vô căn cứ về máy bầu phiếu gian lận tháng 11/2020 vẫn còn ám ảnh cư dân và các quan chức quận Lander.Bên cạnh khoản tiền $223,000 để thay máy, quận Lander County cũng sẽ xài $69,000 đôla để bảo trì, lắp ráp và huấn luyện. Các giám sát viên quận Lander quyết định thay các máy Dominion bất kể Chánh Lục Sự Sadie Sullivan nói với họ rằng các máy Dominion rất ổn định và tin được. Sullivan là một trong các viên chức phụ trách bầu cử đã mất chức sau bầu cử 2020.---mới từ viện Navigator Research cho thấy 3/4 dân Mỹ có phản ứng chống lại vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 và họ nghĩ rằng bọn bạo loạn cần phải bị truy tố.Bản thăm dò cho thấy 61% người Cộng Hòa và 77% người độc lập đồng ý rằng những ai tham dự bạo loạn cần phải bị bắt và truy tố.Thăm dò này cho thấy 88% người Dân Chủ và 67% người độc lập nói cần điều tra về bạo loạn. Người Cộng Hòa chia đôi ở mức 48%, nhưng phần lớn ủng hộ điều tra hơn là chống điều tra.- Có 75% người xem truyền hình thú nhận là họ đã xem tin vế diễn tiến bạo loạn ngày 6/1/2021.- 75% người độc lập tin rằng chính Cộng Hòa đã ủng hộ hay khuyến khích người bạo loạn.- 80% người độc lập nói Cộng Hòa đã cho bọn thượng đẳng da trắng léo lài hướng đi Cộng Hòa.- 75% người độc lập đồng ý rằng: Trump đã khuyến khích bạo động, trong khi dân cử Cộng Hòa đứng yên trong ngày bạo loạn 6/1/2021.---, cựu luật sư của Trump, nói hôm Thứ Năm 16/12/2021 rằng ông sẽ kiện Trump và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr vì họ đã ngăn chận quyền tự do phát biểu trong Tu Chánh Án số 1 của ông.Khi Cohen còn trong tù, vì dịch COVID-19 bùng phát, nên nhiều tù nhân không bạo lực, trong đó có Cohen, được cho về nhà quản thúc. Nhưng khi đó, Cohen bị ép ký lá thư hứa là sẽ không ấn hành cuốn sách hồi ký nào cho tới khi mãn án tù, nghĩa là sau nhiệm kỳ Tổng Thống của Trump.Trong lá thư bị ép ký, cũng có cam kết không nói chuyện với báo chí. Thế là Cohen từ chối ký tên, liền bị đẩy vào tù lại ở FCI-Otisville, nơi đó Cohen đã nộp đơn kiện. Chánh án liên bang Alvin Hellerstein nhận định rằng đưa Cohen từ quy chế quản thúc tại gia vào lại tù là sự trả thù đối với ý muốn của Cohen là dùng quyền Tu Chánh Án 1 để ấn hành sách.Thế là Cohen được thả ra. Rồi Cohen trả lời truyền thông trên TV, rồi Cohen lập làn sóng phát thanh riêng, và in cuốn sách kể-hết vài tháng trước bầu cử 2020.Lúc đó Trump kiện, nói Cohen vi phạm hợp đồng giữ bí mật, và nói giao tiếp giữa Trump-Cohen là đặc quyền Luật sư và thân chủ. Vấn đề là, Cohen đã bị tước bằng hành nghề luật sư năm 2019, nên chẳng ảnh hưởng gì.---, Cảnh sát trưởng tại đại học Utah State University đã từ nhiệm vì các lời bình luận bị trường cho là không chấp nhận được khi Morris nói với các sinh viên về chuyện hiếp dâm.Báo Salt Lake Tribune ghi rằng Earl Morris bị ghi âm khi nói với các cầu thủ bóng bầu dục rằng coi chừng các cô theo đạo Latter-Day Saints (thường gọi là đạo Mormon) vì sau khi thuận tình giao du tình dục có thể các cô sẽ có lúc hối tiếc rồi tố cáo các cầu thủ về tội hiếp dâm. Morris ám chỉ rằng niềm tin tôn giáo làm các cô thấy tội lỗi khi giao du tình dục trước khi kết hôn, nên các cô có thể sẽ gây rắc rối về sau.Nhận địnhc ủa Morris đưa ra sau khi 1 đơn kiện đại học này nộp bởi cô Kaytriauna Flint, một sinh viên USU nói rằng cô bị 1 cầu thù bóng cà-na tấn công sex năm 2019 và tố cáo trường này thường xuyên bênh cầu thủ thay vì các cô. Đại học này nói nhận định của Morris là không phù hợp.---: một chiếc cầu đã bị trộm nguyên con. Chiếc cầu dài 58 feet (17.7 mét) tại thị trấn Akron dành cho người bộ hành đã bị bọn gian trộm nguyên con. Chiếc cầu này trước kia là trên 1 dòng sông trong 1 công viên địa phương, nhưng khi bị trộm không còn dùng cho khách bộ hành, tuy là vẫn còn ráp đầy đủ.Báo Akron Beacon Journal kể rằng cảnh sát đoán là bọn gian đã làm nhiều bước mới có thể gỡ chiếc cầu để mang ra đi. Cầu này toàn bộ làm bằng polymer, nối nhau bằng đinh ốc, hẳn là bị gỡ ra từng miếng để mang đi.Cảnh sát đang xin cư dân giúp điều tra để tìm lại chiếc cầu trị giá $40,000.---: Khi bạn 60 tuổi, là đã mang mầm ung thư trong người?: Đúng thế. Các nhà khoa học nói rằng khi bạn 60 tuổi, dù là chưa bệnh ung thư, nhưng đã mang ít nhất 100 tỷ tế bào trong đó ít nhất có 1 biến chủng liên hệ tới ung thư. Nghiên cứu này của Viện Ung Thư Quốc Gia (U.S. National Cancer Institute) cũng nói rằng đại đa số các biến chủng này sẽ không quậy phá gì, và hầu hết mọi người (khoảng 60% dân số trên 60 tuổi) sẽ sống trôn đời mà không bị ung thư. Trên cơ thể mỗi người có khoảng 3 ngàn tỷ tế bào, trong đó 100 tỷ tế bào mang biến chủng lại không phải là đa số. Nghiên cứu này ấn hành trên tạp chí Aging and Cancer.Chi tiết:---: Số cặp kết hôn tại Seoul năm 2020 giảm 43,2% sau 20 năm?: Đúng thế. Sau đây là bản tin KBS.- ngày 16/12/2021.Theo kết quả phân tích xu hướng dân số trong 20 năm (2000-2020) công bố ngày 16/12 của chính quyền thủ đô Seoul, số cặp vợ chồng tại thủ đô Seoul kết hôn trong năm 2020 là 44.746 cặp, giảm 7,3% so với năm 2019 và giảm 43,2% so với 20 năm trước.

Năm 2020, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình là 33,61 tuổi đối với nam và 31,6 tuổi đối với nữ, tăng 3,96 tuổi ở nam và 4,35 tuổi ở nữ so với số liệu năm 2000. Số vụ ly hôn là 16.282 vụ, giảm 4,1% so với năm 2019.

Số vụ ly hôn ở thủ đô Seoul giảm dần sau khi đạt mức cao kỷ lục 32.499 vụ vào năm 2003. Cuộc sống hôn nhân bình quân của các cặp đôi ly hôn là 18,5 năm, tăng 7 năm so với 20 năm trước. Độ tuổi ly hôn trung bình ở nam là 51,1 tuổi và ở nữ là 48,3 tuổi, đều nhiều hơn 10 tuổi so với 20 năm trước.

Số trẻ chào đời tại Seoul trong năm ngoái là 47.445 trẻ, giảm 11,6% so với năm 2019 và giảm đến 64,3% so với năm 2000. Tổng tỷ suất sinh của Seoul năm 2020 là 0,64 trẻ, giảm một nửa so với con số 1,28 trẻ năm 2000. Tuổi trung bình của phụ nữ Seoul khi sinh con đầu lòng trong năm ngoái là 33,98 tuổi, cao hơn 4,49 tuổi so với năm 2000.

Cũng theo tài liệu này, các cặp vợ chồng sinh sống tại Seoul trung bình sinh con đầu lòng sau khi kết hôn được 2,6 năm, nhiều hơn 0,6 năm so với 10 năm trước.

Tỷ lệ sinh con thứ hai trở lên cũng giảm từ 47,6% trong năm 2000, xuống còn 36,4% trong năm ngoái, giảm 11,2%.

Số người tử vong ở Seoul là 45.522 người trong năm 2020, tăng 4% so với năm 2019. Nguyên nhân số người tử vong tăng là do dân số cao tuổi ngày càng tăng. 60% người tử vong trong năm ngoái là nam giới trên 70 tuổi và nữ giới trên 80 tuổi. Năm 2000, 60% số người tử vong là nam giới trên 55 tuổi và nữ giới trên 70 tuổi.

Tuổi thọ kỳ vọng đối với nam giới ở Seoul là 82 tuổi và nữ giới là 87,6 tuổi, cao hơn mức 76,9 tuổi ở nam và 82,8 tuổi ở nữ trong năm 2000. Nguyên nhân tử vong chính trong năm ngoái là ung thư (30,3%), tiếp theo là các bệnh về hệ tuần hoàn như đau tim, cao huyết áp (19,9%). Số ca tử vong do COVID-19 năm ngoái là 201 ca, chiếm 0,44 % tổng số ca tử vong tại Seoul. Số người tử vong do tự tử năm ngoái là 2.161 người, giảm so với năm 2010 (2.668 người).

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết sau khi vượt 10 triệu người vào năm 1988, dân số Seoul giảm dưới mốc 10 triệu vào năm ngoái. Gia tăng dân số tự nhiên của Seoul, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, trong năm nay giảm hoặc tiệm cận 0.

Theo kết quả phân tích xu hướng dân số theo tháng, gia tăng dân số tự nhiên của Seoul có xu hướng giảm đầu tiên vào tháng 12 năm 2018 và tiếp tục ghi nhận giảm vào tháng 10 năm 2020 và tháng 7 năm 2021.

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=52643

