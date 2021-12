Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021: nên truy tố hình sự Trump vì đã phạm luật cản trở pháp lý? - SG giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng. Dịch diễn biến phức tạp, kêu gọi dừng họp đông người không cần thiết. Người dân đổ xô tìm mua, giá thuốc phòng và điều trị COVID-19 "nhảy múa". Đuối sức vì dịch, doanh nghiệp 'tháo chạy' khỏi trung tâm thương mại. Tốc độ tiêm vaccine C

SG giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng. Dịch diễn biến phức tạp, kêu gọi dừng họp đông người không cần thiết. Đuối sức vì dịch, doanh nghiệp 'tháo chạy' khỏi trung tâm thương mại.

.

- Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021: nên truy tố hình sự Trump vì đã phạm luật cản trở pháp lý?

- SG giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng. Dịch diễn biến phức tạp, kêu gọi dừng họp đông người không cần thiết. Người dân đổ xô tìm mua, giá thuốc phòng và điều trị COVID-19 "nhảy múa". Đuối sức vì dịch, doanh nghiệp 'tháo chạy' khỏi trung tâm thương mại. Tốc độ tiêm vaccine Covid của Việt Nam thứ 3 thế giới. Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm nếu thiếu vaccine. Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, Cà Mau đề nghị Bộ Y tế chi viện khẩn cấp. Thiếu nguồn cung oxy vì ca mắc Covid-19 tăng mạnh. SG tăng cường bảo vệ các nhóm nguy cơ cao.

- Trump: Cộng Hòa phải lột chức lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện của Mitch McConnell càng sớm càng tốt

- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren: Tòa Tối Cao cần mở rộng, hãy thêm ít nhất 4 ghế Thẩm Phán Tòa Tối Cao.

- NYT: ít nhất 5 Dân Biểu Cộng Hòa ra sức ngăn cản Biden, nhằm lật ngược để Trump bám ghế Tổng Thống

- Hơn 50 chức Đại sứ đề cử bị TNS Ted Cruz (Cộng Hòa) ém lại, Dân Chủ Thượng Viện dọa họp cả Lễ Giáng Sinh

- Tòa Mỹ cấm 3 người Việt vĩnh viễn kinh doanh liên hệ đại dịch. CSVN đã bắt 3 người này tại VN.

- Phân hội Pi Alpha Phi tại đại học MSU bị giải thể tối thiểu 10 năm sau khi sinh viên Phat Nguyen tắt thở

- Idaho: cảnh sát trưởng nắm tóc cô gái lái xe lôi ra, chĩa súng dọa bắn, mới thấy là quen, bây giờ bị truy tố

- mâu thuẫn quyền lợi khi Trump ở Bạch Ốc: chính phủ nước ngoài nộp $350,000 đô cho khách sạn Trump ở thủ đô

- 3,000 công chức thành phố Los Angeles sẽ phải tạm nghỉ vì không chích ngừa. Hạn chót ngày 18/12/2021

- California: nhiễm bệnh, nhập viện và chết vì COVID-19 phần lớn là trong nhóm dân số chưa chích vaccine.

- San Jose điều tra 70 vụ trộm cướp: bắt, truy tố 6 tên chuyên trộm, cướp nhắm vào phụ nữ gốc Á

- hồ sơ giải mật về cựu Tổng Thống John F. Kennedy: Mỹ móc nối Mafia cho kế hoạch ám sát Fidel Castro.

- HỎI 1: Thành phố lễ hội vui nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 1: New York của New York.

- HỒ SƠ: Nhìn chị Đoan Trang “từ đằng sau”

.

QUẬN CAM (VB-16/12/2021) --- Hạn chót chích ngừa chống COVID-19 đối với công chức thành phố Los Angeles sắp tới. Bây giờ chỉ mới 79% công chức thành phố này chích ngừa đầy đủ. Hiện đang có công chức thành phố Los Angeles xin đặc miễn, hoặc chỉ mới chích mũi đầu tiên, hoặc chưa chích gì hết.

.

Văn phòng Thị Trưởng Garcetti gần 3,000 công chức thành phố đã bị đưa vào một vài chương trình tạm nghỉ vì không chích ngừa. Hạn chót phải chích ngừa nơi này là ngày 18/12/2021, hoặc phải được đặc miễn.

.

--- Vì Cộng Hòa chơi ngang, Dân Chủ sẽ phải họp vào Lễ Giáng Sinh? Hơn 50 người được Tổng Thống Biden đề cử vào các chức vụ Đại sứ toàn cầu đang bị ém vì Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) chặn lại. Nghĩa là, hơn 50 quốc gia trên thế giới chưa có Đại sứ Mỹ, vì TNS Cruz đòi Biden trừng phạt Putin về trường hợp ống dầu Nord Stream 2.

.

Một số Thượng nghị sĩ Dân Chủ hăm dọa là nếu các chức vụ Đại sứ đề cử không được thông qua, Thượng Viện sẽ phải họp vào Lễ Giáng Sinh. Trong khi đó, các dân biểu hôm Thứ Tư 16/12/2021 đang rời Hạ Viện để về địa phương mừng Lễ Giáng Sinh và sẽ quay lại thủ đô trong tháng 1/2022.

.

Theo lịch trình, lẽ ra các Thượng nghị sĩ sẽ rời thù đô từ 10/12/2021 để về nhà mừng Lễ Giáng Sinh. Lãnh tụ đa số Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.) nói rằng nếu không thông qua các chức vụ Đại sứ thì Thượng Viện sẽ ở lại cuối tuần này và cả tuần tới để họp, bỏ phiếu thông qua nhiều chức Đại sứ.

.

--- Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn suy tính về câu hỏi: có phải Trump đã vi phạm luật cản trở pháp lý và nên bị truy tố hình sự? Báo Politico ghi rằng Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nêu lên các yếu tố về tội hình sự cản trở pháp lý và có thể được nhìn như là mô tả hành vi của Trump.

.

Câu hỏi: có phải hành vi của Trump và vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội là tội cản trở hình sự đốiv ới Quốc Hội? Hai lần trong tuần, DB Cheney (Phó chủ tịch Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn) nêu khả thể rằng hành vi của Trump rong khi những người ủng hộ Trump tiến chiếm Quốc Hội là nỗ lực cản trở việc xác minh chiến thắng của Biden. Để chứng minh như thế, đã có các khám phá mới từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tnh từ 16h ngày 15/12 đến 16h ngày 16/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước (giảm 255 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 9.888 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.339), TP. SG (1.175), Tây Ninh (932), Bình Phước (880), Đồng Tháp (795), Bến Tre (760), Cần Thơ (728), Khánh Hòa (598), Vĩnh Long (597), Bạc Liêu (516), Đồng Nai (479), Hà Nội (423), Trà Vinh (421), An Giang (387), Bình Định (338), Sóc Trăng (334), Tiền Giang (330), Hải Phòng (330), Hậu Giang (313), Bình Dương (275), Kiên Giang (267), Bà Rịa - Vũng Tàu (260), Thừa Thiên Huế (253), Bắc Ninh (252), Đà Nẵng (212), Lâm Đồng (181), Quảng Ngãi (179), Thanh Hóa (157), Đắk Lắk (152), Bình Thuận (150), Gia Lai (128), Quảng Ninh (117), Quảng Nam (106), Lạng Sơn (95), Nghệ An (83), Phú Yên (75), Hà Giang (69), Long An (65), Thái Bình (52), Ninh Thuận (49), Quảng Bình (49), Hưng Yên (46), Thái Nguyên (39), Hòa Bình (34), Quảng Trị (31), Nam Định (29), Tuyên Quang (25), Sơn La (25), Đắk Nông (24), Phú Thọ (24), Vĩnh Phúc (21), Hà Nam (19), Bắc Giang (19), Hà Tĩnh (10), Lào Cai (7), Yên Bái (4), Kon Tum (4), Điện Biên (2), Bắc Kạn (2), Lai Châu (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 15/12 đến 17h30 ngày 16/12 ghi nhận 241 ca tử vong tại: + Tại TP SG (65) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (3), Tiền Giang (2), Đồng Nai (1), Tây Ninh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (26), An Giang (20), Tây Ninh (19), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Cần Thơ (12), Đồng Tháp (10), Kiên Giang (10), Sóc Trăng (9), Bình Thuận (7), Vĩnh Long (6), Long An (5), Trà Vinh (4), Bạc Liêu (4), Bình Định (3), Bình Phước (3), Cà Mau (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hà Nội (2), Quảng Ngãi (1), Khánh Hòa (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 239 ca.





.

F1 tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng, được cách ly y tế tại nhà 7 ngày. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế ban hành ngày 16/12, nếu F1 đã tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng, được cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).

.

Hướng dẫn mới nhất về cách ly với người nhập cảnh từ 1/1/2022. Theo hướng dẫn, kể từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nơi cư trú 3 ngày... Chiều 16/12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 10688/BYT - MT về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, kể từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày... Trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (gồm vợ/chồng, con) chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 (tiêm miễn phí) trong thời gian thực hiện cách ly (nếu có nhu cầu). Bộ Y tế hướng dẫn trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh…); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi cư trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ 1 và ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.





.

SG tăng cường bảo vệ các nhóm nguy cơ cao. Liên quan đến chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành Y tế đã lấy hơn 17.000 mẫu xét nghiệm trong 1 tuần triển khai chiến dịch này. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại cuộc họp định kỳ thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 16/12. Tăng cường bảo vệ các nhóm nguy cơ cao. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, từ tháng 10 đến nay, khi thành phố mở cửa trở lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục, số ca F0 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng trở lại. Tỷ lệ người già mắc bệnh và trở nặng, tử vong tăng lên khiến áp lực đè lên ngành Y tế. Cùng thời điểm đó, Thành phố bước vào cao điểm chống dịch, hầu hết bệnh viện trên địa bàn ngừng tiếp nhận bệnh nhân để tập trung phòng, chống dịch.

.

SG giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng. Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron. Chiều 16.12, tại họp báo cung cấp tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Báo Lao Động đã đặt câu hỏi về lí do TPHCM kiến nghị khẩn Bộ Y tế hỗ trợ 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế, cho biết việc TPHCM xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là nằm trong kế hoạch triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron. Theo bà Mai, nội dung thứ 8 trong thế trận y tế ứng phó trước với biến chủng Omicron, ngành Y tế cần thực hiện ngay hoạt động xây dựng, triển khai các bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở cấp huyện và sẵn sàng kích hoạt, đưa vào hoạt động ngay khi có nhu cầu.





.

Thiếu nguồn cung oxy vì ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Thời gian qua có tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế, Bộ Y tế đề nghị ưu tiên sản xuất, cung ứng, phân phối oxy để cứu chữa người bệnh Covid-19. Ngày 16-12, Bộ Y tế có công văn gửi các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh, thành phố đặc biệt là khu vực miền Tây đang có chiều hướng bùng phát, gia tăng mạnh. Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh của một số Sở Y tế trên địa bàn (Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang....) và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế từ các nhà sản xuất. Lý do là vì đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp, sản xuất khác.

.

Dịch diễn biến phức tạp, kêu gọi dừng họp đông người không cần thiết. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đề xuất dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch. Bộ Y tế đề xuất hàng loạt các biện pháp để chặn sự lây lan. Cụ thể, bộ đề xuất dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn COVID-19. Cùng với đó, Bộ Y tế đề xuất tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú.





.

Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, Cà Mau đề nghị Bộ Y tế chi viện khẩn cấp. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi Bộ Y tế nhờ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh này vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. Theo báo cáo của Sở Y tế Cà Mau, trong vòng hơn 1 tháng (từ 14.11- 16.12), tỉnh Cà Mau ghi nhận 16.515 ca nhiễm Covid-19. Đặc biệt, trong 3 ngày gần đây, số ca nhiễm liên tục tăng vọt. Số ca nhiễm tăng vọt. Cụ thể, ngày 13.12, ghi nhận 793 ca; ngày 14.12 ghi nhận 1.011 ca; ngày 15 là 1.072 ca. Đỉnh điểm ngày 16.12, Cà Mau ghi nhận 1.339 ca, nâng số ca mắc của tỉnh lên 20.640 ca và 82 người tử vong. Trước tình hình ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh này về thuốc kháng vi rút, nhân lực điều trị...

.

Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm

Tốc độ tiêm vaccine Cov

Đuối sức vì dịch, doanh nghiệp 'tháo chạy'

Người dân đổ xô tìm mua,

Một bản tin trên tờ New York Times

Bất kể dự luật Xây Lại Tốt Đẹp Hơn

Craig Rowland

Hôm Thứ Sáu 10/12/2021

Phân hội Pi Alpha Phi

Bộ Y Tế California

Tổng Thống Joe Biden

Có 6 người đàn ông

Trong bài viết

Nhiều xung đột về đạo đức

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỒ SƠ:

Nhìn chị Đoan Trang “từ đằng sau”

Adm FB Phạm Đoan Trang, Báo Tiếng Dân

nếu thiếu vaccine. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nếu thiếu vaccine thì Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm; nếu không hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho người dân thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. Chiều 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Thủ tướng yêu cầu thần tốc tiêm vaccine cho người dân, phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên; đến hết tháng 1/2022 tiêm đủ 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi. Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm cung ứng đủ vaccine và vật tư, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương tổ chức tiêm; các địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tổ chức các tổ lưu động tiêm vaccine cho người dân; tuyên truyền, hướng dẫn và có quy định, chế tài đối với những người cố tình không tiêm vaccine. Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu thiếu vaccine thì Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm; nếu không hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho người dân thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. Riêng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên thì tiếp tục phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền xem xét.id của Việt Nam thứ 3 thế giới. Ngày 16/12, Bộ Y tế cho biết trung bình một ngày cả nước tiêm 1-1,5 triệu liều vaccine, tốc độ tiêm trong tháng 11 đứng thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Bộ Y tế đánh giá từ đầu tháng 9 đến tháng 12, tốc độ tiêm chủng tại các địa phương tăng đáng kể. 43 tỉnh, thành phố có trên 90% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong đó 30 tỉnh đạt trên 95%. Đến hết ngày 16/12, Việt Nam tiêm được hơn 135 triệu liều, đạt 88% số vaccine phân bổ trong 103 đợt. 77% dân số trưởng thành cả nước được tiêm mũi 1, 60% dân số được tiêm mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine của Việt Nam/dân số xếp thứ 4 trong khu vực (sau Singapore, Campuchia, Brunei). Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine, trong đó mua từ ngân sách nhà nước hơn 80 triệu liều, từ các nguồn viện trợ/tài trợ là hơn 88 triệu liều.khỏi trung tâm thương mại. Các shop đóng cửa, hàng quán chưa tháo rèm, thậm chí ‘tháo chạy’ khi trả mặt bằng, dứt hợp đồng… khiến không ít trung tâm thương mại ở TP.HCM phục hồi chậm, thậm chí có nơi còn phải chuyển sang cho thuê văn phòng thay vì mặt bằng kinh doanh. Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM đã nỗ lực giữ chân các khách hàng thuê mặt bằng, kéo người tiêu dùng đến mua sắm thông qua nhiều chương trình ưu đãi liên tục từ thời điểm TP mở cửa cho đến nay. Tuy nhiên, có nơi dần xôm tụ, có nơi lại vắng vẻ khiến cho sự phục hồi của các trung tâm chưa đồng đều.giá thuốc phòng và điều trị COVID-19 "nhảy múa". Trên thị trường hiện nay xuất hiện hàng loạt các loại thuốc được quảng cáo là phòng, điều trị COVID-19 được rao bán trôi nổi với mức giá khác nhau, dẫn đến tình trạng giá thuốc liên tục "nhảy múa". Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng người dân tự mua thuốc phòng và điều trị COVID-19. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhân viên nhiều cửa hàng thuốc đã rao bán các mặt hàng “xách tay” từ Nga, Trung Quốc… với lời quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị COVID-19.---cho thấy nhiều Dân Biểu trong nhóm cực hữu House Freedom Caucus đã tận lực để lật ngược chiến thắng của Biden nhằm để TRump bám ghế.Cựu chánh văn phòng của Trump là Mark Meadows đã làm việc sát với Dân biểu Scott Perry (Cộng Hòa-PA) để thúc đẩy Bộ Tư Pháp can thiệp nửa chừng xác minh phiếu đại cử tri 2020 để không cho Biden vào Bạch Ốc.Các Dân Biểu Cộng Hòa làm việc chung với DB Perry và Meadows để TRump bám ghế còn có các Dân biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-OH), Andy Biggs (Cộng Hòa-AZ), Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) và Louie Gohmert (Cộng Hòa-TX), theo báo NY Times.---(Build Back Better) đã bị hoãn thảo luận ở Thượng Viện, Trump hôm Thứ Tư 15/12/2021 đưa ra bản văn quy lỗi cho Thượng nghị sĩ lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) là chủ mưu thông qua dự luật này.Trump cũng yêu cầu các dân cử Cộng Hòa phải lật đổ, tước bỏ chức vụ lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện của Mitch McConnell. Trump viết, "McConnell là tai họa, phải bị lột chức Lãnh đạo càng sớm càng tốt."---, Cảnh sát trưởng quận Bingham County (tiểu bang Idaho) đã bị truyt ố về tội tấn công gia trọng sau khi ông tấn công một nhóm trẻ của nhà thờ địa phương, sau khi nhóm trẻ này để một tấm vẽ hình con gà tây bên ngoài cửa trước nhà của ông này.Sau khi kiểm tra xe tuần cảnh của ông, ông bảo vợ mang khẩu súng cho ông, khi ông nghe tiếng động ngoài nhà. Ông khi rời nhà thì thấy hình vẽ gà tây trên bản vẽ để ngoài cửa, trước khi thấy 1 chiếc xe lái ngang trên đường trước nhà.Ông chận xe trên đường lại, nắm tóc cô gái lái xe và lôi ra, chĩa súng vào cô này, bấy giờ mới nhận ra cô gái lái xe là bạn của gia đình ông. Nhưng nhiều cô gái ngồi trong xe kể trước tòa rằng, ông nói, "Tao sẽ bắn mày [chửi thề] nhé" và bảo bọn trẻ rời đi. Rowland được tạm nghỉ trong khi chờ điều tra.---, một tòa án liên bang Hoa Kỳ tại Florida ra phán lệnh vĩnh viễn cấm 3 cư dân của Việt Nam --- Thu Phan Dinh, Tran Khanh và Nguyen Duy Toan --- không được hoạt động trong vụ lừa gạt liên hệ đại dịch nhắm vào người tiêu thụ Hoa Kỳ, theo thông báo của Bộ Tư Pháp Mỹ.Nhóm 3 người trên hiện đã bị công an VN bắt giam. Trong hồ sơ nộp vào tháng 8/2020 tại tòa Florida, chính quyền Mỹ nói rằng 3 bị cáo trên đã gian lận để kiếm tiền: họ điều hành hơn 300 trang web mục đích nói là bán sản phẩm tại Mỹ lúc đó khan hiếm, như nujớc thuốc rửa tay, giấy lau tẩy trùng...Nhiều ngàn nạn nhân từ 50 tiểu bang đã trả tiền để mua các mặt hàng liên hệ việc chống dịch COVID-19 như quảng cáo trên 300 trang web đó, nhưng không nhận được gì cả. Nhóm 3 người này dùng địa chỉ và số điện thoại giả, nên khi trùng hợp, làm nhiều người vô can bỗng bị than phiền.Sau khi được cảnh sát Mỹ thông báo, công an VN đã điều tra và bắt 3 nghi can trên, truy tố ra tòa VN. Quyền Thứ Trưởng Tư Pháp Brian M. Boynton nói rằng phán lệnh hôm Thứ Sáu của tòa Florida cho thấy công lực Mỹ và các nước trênt hế giới sẽ ngăn chận bất kỳ ai muốn lừa gạt gian lận như thế.---tại đại học Michigan State University đã bị giải thể tối thiểu là 10 năm sau khi sinh viên Phat Nguyen, 21 tuổi, chết hôm 20/11/2021 tại nơi cư trú ở đường Stoddard Avenue.Nguyen trước đó vừa mới gia nhập Pi Alpha Phi. Nguyên nhân chết chưa được xác nhận chính thức. Trước đó có tin là Nguyen chết vì uống rượu. Cảnh sát nói cần 8 tuần lễ mới biết chết vì lý do gì.Dan Olsen, phát ngôn nhân đại học MSU, nói rằng phân hội sinh viên Pi Alpha Phi không còn được hoạt động ở rường kể từ ngày 9/12/2021, và quyết định giải thể phân hội là vô hạn định, và ít nhất là 10 năm.---chiều Thứ Tư 15/12/2021 phổ biến các số liệu về tình hình đại dịch COVID-19 trong tiểu bang: nhiễm bệnh, nhập viện và chết phần lớn là trong nhóm dân số chưa chích ngừa.- Người chưa chích vaccine có 7.1 lần cơ nguy dính COVID-19 (theo số liệu từ 29/11/2021 tới 4/12/2021).- Người chưa chích vaccine có 12.8 lần cơ nguy nhập viện (theo số liệu từ 21/11/2021 tới 27/11/2021).- Người chưa chích vaccine có 15.8 lần cơ nguy tử vong vì COVID-19 (theo số liệu từ 14/11/2021 tới 20/11/2021).---đã phổ biến 1,500 trang hồ sơ giải mật về cựu Tổng Thống John F. Kennedy. Nhiều hồ sơ liên hệ tới việc Hoa Kỳ đối phó với Liên Xô và Cuba.Phóng viên Tim Naftali của CNN ghi nhận rằng một hồ sơ cho biết chính phủ Mỹ đã nhờ tới Mafia để giúp dàn dựng âm mưu ám sát Fidel Castro. Hồ sơ này ghi rằng chính phủ Mỹ đã gửi thuốc viên tới Cuba để dùng cho âm mưu ám sát Castro. Chọn cách này vì Mafia có 1 sòng bài ở Havana hồi năm 1961 nơi có thể thực hiện kế hoạch ám sát Fidel Castro.---tại San Jose bị bắt hôm Thứ Tư 15/12/2021 và bị truyt ố về tội căm ghét liên hệ tới tội trộm. Sau cuộc điều tra lâu cả năm, cảnh sát nói rằng nhóm đàn ông này, đều trong lứa tuổi 20s, là một phần trong một nhóm cướp dùng bạo lực.Băng cướp này nhắm vào người Mỹ gốc Á từ tháng 10/2020 tới tháng 9/2021. Ty Cảnh Sát San Jose nói rằng nạn nhân thường bị nhắm vào là nữ giới gốc Á, và rồi nhiều phụ nữ đã bị thương tích vì các vụ cướp bằng bạo lực này.Cuộc điều tra nhắm vào hơn 70 vụ hình sự. Cuộc điều tra đang tiếp diễn. Cảnh sát xin tin mật báo để truy tìm hết các nghi can.---trên báo Boston Globe, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren viết rằng bà bây giờ ủng hộ kế hoạch thay đổi định chế Tòa Tối Cao: cần phải mở rộng, thêm ít nhất 4 ghế Thẩm Phán Tòa Tối Cao.Thượng nghị sĩ Warren lý luận rằng cần thêm ít nhất 4 ghế Thẩm phán Tòa tối cao nữa, bởi vì bây giờ Cộng Hôa đã tràn ngập Tòa Tối Cao rồi, và cơ chế Tòa Tối Cao đang kéo lùi lịch sử Hoa Kỳ trong khi lẽ ra phải cấp tiến, cởi mở hơn.---giữa các hoạt động trong thời chính phủ Trump với kinh doanh của Trump, cụ thể là khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington, D.C. đã không được điều tra bởi cơ quan giám sát General Services Administration (GSA) nơi giám sát hợp đồngc hính phủ cho thuê cơ sở nơi dùng làm khách sạn của Trump, theo bản báo cáo của Ủy Ban Hạ Tầng và Giao Thông ở Hạ Viện (House Transportation and Infrastructure Committee).Bản tin NBC News ghi rằng 1 bản báo cáo của Ủy Ban này ghi rằng có nhiều mâu thuẫn quyền lợi trong thời Trump làm Tổng Thống mà chính Trump và cơ quan GSA không cho điều tra. Thí dụ, GSA không xem xét hơn $350,000 đôla mà khách sạn này từ 2017 tới 2019 đã nhận được từ các quan chức chính phủ nước ngoài.GSA cũng không giám sát khoản tiền hơn 75 triệu đôla do Trump và 3 đứa cho cho khách sạn này vay trong khi khách sạn gặp trở ngại tài chánh, theo bản báo cáo của Ủy ban Hạ Viện.Bản báo cáo ghi rằng khách sạn này trong 53 tháng đã thua lỗ tới 33 tháng, dẫn ra báo cáo trong thời lượng từ tháng 9/2016 tới tháng 1/2021, theo NBC.---Thành phố lễ hội vui nhất Hoa Kỳ?: New York của New York. Bản khảo sát 200 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ do công ty LawnStarter thực hiện, dựa theo các số đo 5 lĩnh vực chính: mau sắm (chợ, hội chợ, tiệm quà tặng, trung tâm thương mại...), nơi ăn uống (số lượng tiệm ăn, tiệm bánh...) giải trí (nơi bán cây giángs inh, tiệm bán vật dụng tiệc tùng, trang trí...), sự kiện vui chơi (lễ hội, sân trượt băng...), vân vân.Danh sách các thành phố lễ hội tưng bừng nhất:1. New York, NY2. Chicago, IL3. Boston, MA4. Philadelphia, PA5. San Francisco, CA6. Los Angeles, CA7. Jersey City, NJ8. Newark, NJ9. Denver, CO10. Washington, DCCác thành phố kém tưng bừng nhất (số 200 là kém vui nhất):191. Montgomery, AL192. Amarillo, TX193. Sunrise Manor, NV194. Cape Coral, FL195. Shreveport, LA196. Brownsville, TX197. Corpus Christi, TX198. Laredo, TX199. Port St. Lucie, FL200. Enterprise, NVChi tiết:---Nhìn chị Đoan Trang “từ đằng sau”--- 15/12/2021Đầu năm 2014, tôi kéo hành lý tiễn chị Phạm Đoan Trang sang Mỹ du học. Trên một sân ga tàu điện tại Bangkok, khi trao vali lại cho chị, tôi không vội quay lưng đi mà ngắm nhìn chị từ đằng sau cho đến khi khuất bóng dưới ánh đèn đêm.



Tôi nhìn theo bóng hình chị không phải vì sự lưu luyến khi rời xa, mà vì tôi muốn hướng mắt dõi theo những con người có nghị lực và khả năng phi thường. Khi đó, tôi thấy thật vinh dự được tiễn chị đi vào thế giới tự do, mang theo hoài bão thay đổi đất nước bằng một tinh thần phụng sự với cả tuổi trẻ chỉ biết bôn ba và dấn thân.





Ngày chị trở về Việt Nam, như một cơ duyên, tôi lại tiếp tục nhìn chị từ đằng sau, gọi tên chị ở sân bay Tân Sơn Nhất, và rồi đón chị từ trong tay của các viên an ninh Bộ Công an.

Ngày chị bị bắt, tôi lại được nhìn thấy chị từ đằng sau qua một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Cũng dưới ánh đèn đêm, lúc này chị đang bị người khác đưa đi vào một thế giới tù đày.

Tôi chỉ nhìn Phạm Đoan Trang từ đằng sau vì vốn dĩ chị luôn là người “đi đầu”. Đi đầu không phải để dẫn dắt lãnh đạo, mà là một thái độ tiên phong, sẵn sàng đón nhận tất cả những rủi ro về phần mình. Chị như một chiến binh, tham gia vào hầu hết các mặt trận đấu tranh nguy hiểm nhất, ngay cả khi đôi chân của chị trở nên tật nguyền.

Tôi hay nói đùa với chị, khi cách mạng thành công, chị muốn cơ cấu vào vị trí Chủ tịch Hội Thương binh hay Bộ trưởng Thông tin? Chị cho biết sẽ tiếp tục sống với đam mê của mình: viết sách và ôm đàn.

Và hôm qua, chị bị kết án 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước. 9 năm tù như một điều tất yếu sẽ đến với chị trong bối cảnh này. Nhìn chị ra toà, tôi không chút phẫn nộ hay đớn đau, chỉ cảm thấy trăn trở cho một người như chị Trang, đến bao giờ không còn phải bận tâm về dân chủ và nhân quyền, mà được sống toàn tâm với đam mê viết lách và đàn ca của mình?

Bình Luận từ Facebook

https://baotiengdan.com/2021/12/15/nhin-chi-doan-trang-tu-dang-sau/

.

.