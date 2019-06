Thiền Viện Sùng Nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2563-2019

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản tại Thiền Viện Sùng Nghiêm.

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6, 2019 Thiền Viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia St., Thành Phố Garden Grove, CA 9284, do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2563-2019.Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Thượng Tọa Thích Quang Thuận trú xứ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Ni Sư Thích Tường Liên Viện Chủ (Tịnh Xá Quan Âm), Ni Sư Thanh Liên (Tổ Đình MĐQ), Ni Sư Khánh An (Thiền Đường Bồ Đề Đạo Tràng), Ni Sư Dharma Dina (Tổ Đình MĐQ); Ni Sư Thích Nữ Như Như, Cố Vấn Hội Cao Niên Á Mỹ, Ni Sư Tịnh Đạo (Thiền Viện SN).Về quan khách có: ông Tạ Đức Trí Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu (nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Ngãi) và phu nhân, các Bác sĩ Trương Minh Cường, Nghiêm Toản, Nguyễn Thùy Anh, Bùi Nghệ và phu nhân, nhà văn Mắt Nâu ( cựu Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Miền Tây Nam Hoa Kỳ), Họa sĩ Chính Mung và nữ họa sĩ Lam Thủy, cô Hồng Xuyên, ông bà Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng (Giám Đốc Đài Phát Thanh Hương Sen), Gia Đình họ Lưu từng hỗ trợ Thiền Viện nhiều năm qua, quý Huynh trưởng Tuệ Linh, Lê Đình Cát, Dung Kiều; các Thầy, Cô giáo và phụ huynh học sinh của Thiền Viện, quý thân hữu và các cơ quan truyền thông…Điều hợp chương trình buổi lễ do hai Phật tử của Thiền Viện đó là: BS Hùng và cô Minh Hồng.Sau nghi thức chào cờ, phút nhập Từ Bi Quán, trong phút nhập từ bi quán dành một phút để tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang vừa viên tịch.Tiếp theo Ban tổ chức mời Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách cùng đồng hương Phật tử tham dự. Ni Sư nói, “ Nhân ngày đại lễ Phật Đản hôm nay, với tất cả những linh hoạt của buổi lễ, hy vọng sẽ thể hiện được những gì về đường lối tu theo chân lý Bát Nhã. Xin qúy vị cùng chúng tôi kiên trì lắng nghe và quan sát trong suốt buổi lễ để chúng ta cùng thâm nhập được một chút gì chăng về thân tâm Bát Nhã của chúng ta. Tới đây tôi xin đa tạ toàn thể quý vị đã đến tham dự đại lễ Phật Đản với chúng tôi. Xin chân thành kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, và sau đây tôi xin được tuyên bố khai mạc buổi lễ.”Sau lời khai mạc, MC Minh Hồng cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm lên chào mừng quan khách và đồng hương Phật tử.Ni Sứ nói: “Thiền Viện Sùng Nghiêm chúng tôi xin chào đón tất cả quý vị đến tham dự đại lễ Phật Đản, để chúng ta cùng nhắc nhở và noi gương trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật. Sau khi Đức Phật đã giác ngộ thì đại chúng hỏi Đức Phật: Thưa Ngài, Ngài đã giác ngộ như thế thì chúng tôi gọi Ngài là gì? Đức Phật trả lời: Ta không có tên mà Ta cũng không có tuổi, bây giờ các con có thể gọi Ta là Giác. Giác ở đây có nghĩa là Tính Giác cũng có nghĩa là tính Không. Tính Không thì bao gồm tiếng Thấy, tiếng Nghe, tiếng Biết và bao gồm toàn thể mặt trăng, mặt trời, núi đồi, nói chung là tất cả những gì trên vũ trụ này đều bao hàm ở tính Không, chính là cái tính của chúng ta, của từng người chúng ta ngồi đây, từng ngọn cỏ, lá cây, chỗ nào cũng có Phật tính hết.”Ni Sư tiếp: “Đã gọi là Phật tính thì thưa quý vị, đương nhiên không có những thói hư tật xấu như tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, và những thủ đoạn lưu manh. Trái với những cái không đẹp đó thì Phật tính của chúng ta chỉ có tự động là từ bi, hỷ xả, yêu thương và tha thứ. Nhất định là như thế và chúng ta luôn luôn biết ơn và biết tri ân muôn loài muôn vật quanh chúng ta. Do đó, để phù hợp với Phật tính sẵn có trong chúng ta, hằng ngày chúng ta nên tu tập và buông bỏ hết cả những tật xấu đó thì nó mới hợp với cái Phật tính của mình. Chúng ta thực hành cái gì? Thực hành: kính trên, nhường dưới, có thủy có chung, từ bi, hỷ xả nhất là biết ơn và nhớ ơn, và ngay bây giờ, đại diện Thiền Viên Sùng Nghiêm tôi xin thực hành Phật tính là chắp đôi bàn tay để tri ân toàn thể qúy vị ngày hôm nay đã hiện diện với chúng tôi trong ngày lễ trọng đại, để chúng ta cùng làm lễ, cùng noi gương và nhớ ơn Đức Phật.”Tiếp theo, nhạc cảnh Phật Đản Sinh.Sau đó, ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tâm Thành lên ban lời pháp nhũ. Hòa Thượng cho biết: “HT. rất vui, được ngồi đây nghe những bản nhạc vi diệu nó đã cái lỗ tai, và tưởng mình giống như đang ở trên cảnh trời vi diệu, hạnh phúc vô cùng!”Tiếp đến, cô Minh Hồng, một thiền sinh của Thiền Viện lên giải thích hai chữ “Tắm Phật”. Do học được từ Ni Sư Viện Chủ, Cô nói: “Tắm Phật không phải là tắm tượng Phật bên ngoài, mà chính là tự tắm gội thân tâm mình, gột rửa cái tâm trần lao, tâm tán loạn, tâm vọng tưởng điên đảo của chính mình, lúc nào cũng nhị biên phân biệt: hơn thua, phải trái, giàu nghèo, đẹp xấu… Tắm Phật là trở về chân tâm Phật tánh của mình, trở về với bản giác thanh tịnh sáng suốt thường hằng của mình, mà lâu nay nằm sâu trong lớp vỏ vô minh dầy đặc…”Tiếp theo phần hát hai bản nhạc thiền “Ta La” và “Nghe Chăng Ai” là hai trong số trên 50 bản Thiền Ca đã được Nhạc Sĩ Tuấn Khanh phổ từ thơ của Nhà Thơ Thanh Tịnh Liện tức (Thiền Sư Thích Nữ Chân Thiền) được biết, Nhạc phẩm Ta Là nói lên sự nhiệm mầu, tươi mát, huy hoàng hiện hữu của vũ trụ vạn vật, cũng chính là đang thể hiện cái Năng Lực Vi Diệu của Chân Như Phật Tính trong quốc độ của Đức Phật cũng như quốc độ của tất cả những ai đã giác ngộ thì đều đúng với câu nhạc thiền “Ta Là.” Nhạc phẩm “Nghe Chăng Ai” được Ni Sư Chân Thiền tức nhà thơ Thanh Tịnh Liên minh chứng trong kinh Lăng Nghiêm khi Đức Phật hỏi tất cả các Bồ Tát, từng vị hãy nói lên phương tiện tu hành để đắc đạo qua sáu Căn hiện hữu của chính mình.Sau phần trình bày hai bản nhạc trên, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức lên trước bàn thờ thực hiện nghi thức Khánh Đản. Sau phần dâng hương, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản, kinh Bát Nhã, Tam Qui và Tứ Hoằng Thệ Nguyện.Sau cùng, ban tổ chức mời quan khách và mọi người dự tiệc mừng Phật Đản và thưởng thức chương trình văn nghệ qua các giọng hát của các ca sĩ Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Diễm Xuân, Diệu Mai, Ngọc Nga, Tuyết Minh, Mỹ Nga, Mắt Nâu, BS Cường cùng ban hợp ca của Thiền Viện Sùng Nghiêm.Được biết, Thiền Viện Sùng Nghiêm tu theo Thiền Tông, thọ học từ cố Thiền Sư Philip Kapleau, điều hành trực tiếp là Ni sư Thích Nữ Chân Thiền và Ni sư Thích Nữ Chân Diệu.Thiền pháp do hai Ni sư nơi đây dạy là theo truyền thống của Thiền sư Philip Kapleau (1912-2004), vị thầy sáng lập Rochester Zen Center ở New York, cũng là nơi hai ni sư từng theo học Thiền. Tiểu sử của Thầy Kapleau ghi rằng truyền thống này là Thiền phái Sanbo Kyodan của Nhật Bản, kết hợp hai truyền thống Tào Động (Soto) và Lâm Tế (Rinzai).Phật Tử có thể tới Thiền Viện Sùng Nghiêm hàng ngày hay tuần để học thiền, ngồi thiền, độc tham và nghe thuyết giảng theo các thời khóa biểu ghi sẵn. Thiền viện có lớp Thiền Trẻ Em, và các lớp thiền cho mọi trình độ. Cũng như lớp dạy Việt ngữ cho thiếu niên.Phần đông những Thiền sinh theo tu tại Thiền Viện Sùng Nghiêm là những người trẻ đã từng là Bác Sĩ, Kỷ Sư, Giáo Sư, những nhà nghiên cứu khoa học, theo thời gian, với hoàn cảnh làm việc nên lớp nầy ra đi, lớp khác lại vào vì thế nên Thiền Viện lúc nào cũng có những lớp hướng dẫn tu thiền.Chi tiết xin liên lạc về: Thiền Viện Sùng Nghiêm,11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841, Tel: (714) 636-0118.Email: sungnghiem@hotmail.com