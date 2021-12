Thượng Viện Mỹ Bỏ Phiếu Nâng Trần Nợ Công Lên 2,5 Nghìn Tỷ Đô, Tránh Vụ Vỡ Nợ Toàn Quốc Đầu Tiên

WASHINGTON - Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công lên 2,5 nghìn tỷ đô la, một thỏa thuận được ký kết giữa các nhà lãnh đạo đảng, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021.



Cuộc bỏ phiếu với tỷ số phiếu 50-49, diễn ra chỉ một ngày trước thời hạn do Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đưa ra. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã cảnh báo vào tháng trước rằng bà sắp hết khả năng điều động để tránh vụ vỡ nợ lần đầu tiên của quốc gia. Dự luật hiện được chuyển đến Hạ viện, một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra sớm nhất là trong tối ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021, rồi sẽ được gửi cho Tổng thống Joe Biden.



“Đây là về việc thanh toán khoản nợ mà cả hai bên đã tích lũy, vì vậy tôi rất vui mừng các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ đã cùng đạt được thỏa thuận,” Lãnh Đạo Khối Đa Số tại Thượng Viện Hoa Kỳ Chuck Schumer, D-N.Y., nói về thỏa thuận.



Vào tháng 10 năm 2021, Lãnh Đạo Khối Thiểu Số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết ông sẽ không “tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai nhằm giảm thiểu hậu quả của sự quản lý yếu kém của đảng Dân chủ”. Dù vậy, McConnell đã không sử dụng trần nợ để làm công cụ chính trị. Nhưng ông cũng có được nhiều thứ mình muốn: một thỏa thuận trong đó đảng Dân chủ phải thực hiện một cuộc bỏ phiếu mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong khi tăng trần nợ, chắc chắn sẽ xuất hiện trong các quảng cáo tấn công trong kỳ bầu cử tương lai.

Vị dân cử Đảng Cộng hòa Kentucky cho biết: “Nếu họ thông qua một đợt đánh thuế khác và cứ chi tiêu tăng vọt như vậy, thì sự gia tăng của khối nợ khổng lồ này sẽ chỉ là bước khởi đầu.”Khoản nợ hiện tại của quốc gia là 28,9 nghìn tỷ đô la đã tăng lên trong nhiều thập niên. Các động lực chính bao gồm các chương trình chi tiêu phổ biến, như An sinh Xã hội và Medicare, lãi suất cho khoản nợ và các gói cứu trợ COVID-19 trong thời gian gần đây. Nhưng thuế cũng là một yếu tố chính, một loạt các đợt cắt giảm thuế do các tổng thống của Đảng Cộng hòa ban hành trong những thập niên gần đây cũng đã góp thêm phần vào gánh nợ quốc gia.Nợ quốc gia bao gồm 7,8 nghìn tỷ đô la chất đống trong nhiệm kỳ tổng thống bốn năm của Trump, một phân tích về hồ sơ Bộ Ngân Khố cho thấy. Theo Trung tâm Tax Policy Center, đợt cắt giảm thuế năm 2017 do GOP đề ra dự đoán sẽ tăng thêm từ 1 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la vào khoản nợ.