Olaf Scholz (SPD) Được Bầu Và Tuyên Thệ Nhậm Chức Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức

Tân Thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức Olaf Scholz. (Hình Internet).

Berlin - Chính trị gia SPD Olaf Scholz là Thủ tướng thứ chín của Cộng hòa Liên bang Đức. Quốc hội đã bầu người đàn ông 63 tuổi này làm người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel (CDU) vào thứ Tư 08.12.2021. Trong một cuộc bỏ phiếu kín, ông đã nhận được 395 trên tổng số 707 phiếu bầu. Có 303 phiếu chống và 6 phiếu trắng, 3 phiếu không hợp lệ. Người đảng viên của đảng Dân chủ Xã hội sau đó đã nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm từ Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Cung điện Bellevue. Sau đó, ông tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội (Bundestag).



Trong cuộc bầu cử làm Thủ tướng, Scholz đã thiếu ít nhất 15 phiếu bầu từ hàng ngũ SPD, Xanh và FDP, những đảng hình thành liên minh đèn giao thông đầu tiên trong chính phủ liên bang. Cần 369 phiếu bầu để được bầu. SPD, đảng Xanh và FDP có tất cả 416 ghế trong quốc hội, cao hơn 47 ghế so với cái gọi là "đa số thủ tướng". Theo thông tin từ các phe phái trong liên minh, có tổng cộng 6 nghị sĩ thuộc hàng ngũ của họ đã không tham gia bỏ phiếu. Một số nghị sĩ đã vắng mặt vì lý do ốm đau. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD tại quốc hội, Rolf Muetzenich là người đầu tiên trao bó hoa cho tân thủ tướng, sau đó là lãnh đạo nhóm nghị sĩ Liên đảng Ralph Brinkhaus. Ứng cử viên Thủ tướng Liên đảng bị đánh bại Armin Laschet cũng chúc mừng.

Việc hình thành chính phủ đèn giao thông đã hoàn thành - nội các tuyên thệ nhậm chức

Bộ trưởng của Liên minh "Đèn giao thông (gồm Đỏ (SPD) + Vàng (FDP) + Xanh)": SPD có bảy bộ trưởng trong chính phủ mới: Wolfgang Schmidt (Bộ Trưởng phủ Thủ tướng), Karl Lauterbach (Y tế), Hubertus Heil (Lao động và Xã hội), Nancy Faeser (Nội vụ), Christine Lambrecht (Quốc phòng), Klara Geywitz (Xây dựng ) và Svenja Schulze (Phát triển).



Đối với đảng Xanh trong nội các: Annalena Baerbock (Ngoại giao), Robert Habeck (Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu), Anne Spiegel (Gia đình), Steffi Lemke (Môi sinh), và Cem Oezdemir (Nông nghiệp). Habeck cũng là Phó Thủ tướng.



Các thành viên nội các của FDP là: Chritian Lindner (Tài chính), Volker Wissing (Giao thông), Marko Buschmann (Tư pháp), và Bettina Stark-Watzinger (Giáo dục). Lindner cũng là Phó Thủ tướng.



Sau Tân Thủ tướng Liên bang Scholz, 16 bộ trưởng của ông cũng tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư. Trước đó họ đã được bổ nhiệm bởi Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier.





Nội các Olaf Scholz. (Hình Internet).



Điều này khiến thời đại của Thủ tướng Angela Merkel (CDU) kết thúc sau 16 năm. Scholz là Thủ tướng SPD thứ tư trong lịch sử Cộng hòa Liên bang - sau Willy Brandt (1969-1974), Helmut Schmidt (1974-1982) và Gerhard Schroeder (1998-2005). CDU cho đến nay đã cung cấp bốn thủ tướng Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger và Helmut Kohl, và gần đây nhất là Thủ tướng Merkel.

Tại Quốc hội, Scholz đã phát biểu lời thề trong Luật Cơ bản: «Tôi thề rằng tôi sẽ cống hiến sức lực của mình cho hạnh phúc của người dân Đức, để tăng lợi ích của họ, ngăn chặn họ bị tổn hại, để duy trì và bảo vệ Luật cơ bản và luật của Liên bang, để tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của tôi và Ý chí thực thi công lý chống lại mọi người. " Chính trị gia SPD đã từ bỏ phần bổ sung "Vì vậy, hãy giúp tôi, Chúa ơi". Ngay trước đó, Scholz lần đầu tiên đã ngồi vào ghế Thủ tướng trên băng ghế của chính phủ và nhận được những tràng pháo tay từ các đại diện của liên minh "đèn đường". Vào buổi chiều, Scholz muốn tiếp nhận công việc chính thức trong thủ tướng của Merkel. Nội các mới muốn họp phiên họp đầu tiên vào tối hôm nay.

Sau đây tôi mạn phép ghi thêm vài chi tiết liên quan đến Liên minh giữa SPD, FDP và Xanh để rộng đường dư luận. Mời đọc cho biết.

Liên minh đèn giao thông đầu tiên của Đức trong chính phủ liên bang bắt đầu:

Berlin (AP) – SPD, Xanh và FDP muốn bầu nhà dân chủ xã hội Olaf Scholz làm Thủ tướng thứ chín của Cộng hòa Liên bang Đức vào Thứ Tư 08.12.2021 tại Quốc hội Đức. Scholz phải nhận được ít nhất 369 phiếu bầu – ba đảng đèn giao thông cùng có 416 ghế. Người đàn ông 63 tuổi sẽ chỉ là thủ tướng SPD thứ tư sau Willy Brandt, Helmut Schmidt và Gerhard Schroeder.

CDU cho đến nay đã cung cấp bốn thủ tướng Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger và Helmut Kohl cũng như trong 16 năm qua, Angela Merkel. Nếu ông được bầu, Scholz sẽ chính thức tiếp nối công việc của bà Merkel vào buổi chiều tại Phủ thủ tướng. Trước tiên, ông phải được Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội. Steinmeier sau đó sẽ bổ nhiệm nội các của Scholz, gồm tám phụ nữ và tám nam giới.

Tổng thống Đức muốn theo dõi cuộc bầu cử Thủ tướng cùng với người tiền nhiệm Joachim Gauck từ phòng dành cho khách trong hội trường. Schroeder và Merkel cũng muốn đến. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Bodo Ramelow (Tả khuynh) và ba cựu Chủ tịch Quốc hội Bà Rita Süssmuth (CDU), Ông Wolfgang Thierse (SPD) và Norbert Lammert (CDU) cũng đã thông báo đến.

SPD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày 26 tháng 9.2021 và là lực lượng mạnh nhất với 25,7 phần trăm, trước CDU / CSU (24,1 phần trăm). Về mặt toán học, một liên minh Jamaica gồm Liên đảng, Xanh và FDP cũng có thể thành hiện thực. Tuy nhiên, hai đảng nhỏ hơn Xanh và FDP đã chọn đàm phán liên minh với SPD. Thỏa thuận liên minh dài 177 trang được thương lượng sau đó của họ theo phương châm “Dám đạt được nhiều tiến bộ hơn”.





Forsa: Tin cậy của SPD bị thu hẹp ngay trước cuộc bầu cử Scholz

Chỉ 11% người Đức coi chính trị gia SPD Olaf Scholz là Thủ tướng Cộng Hòa Liên bang Đức phù hợp hơn so với người tiền nhiệm Angela Merkel (CDU). Điều đó đến từ một cuộc khảo sát mà viện bỏ phiếu Forsa công bố hôm sáng thứ Tư, 08.12.2021.

57% công dân Đức tin rằng Scholz sẽ cai trị đất nước theo cách giống như Merkel. 27% nghĩ rằng ông ta sẽ làm công việc của mình tồi tệ hơn. Theo Forsa, cả Scholz và đảng của ông đều bắt đầu với niềm tin thấp hơn so với các chính phủ do SPD lãnh đạo trước đây.



Theo Forsa, 14% công dân Đức đã chứng nhận SPD có năng lực chính trị. Sau cuộc bầu cử của chính trị gia SPD Schroeder năm 1998, tỷ lệ này là 27%. Ngay cả trong số các cử tri SPD, con số này cũng giảm: vào đầu tháng 12 năm nay, 42% cử tri SPD tin rằng đảng của họ có năng lực chính trị, so với 57% sau cuộc bầu cử năm 1998.

Theo Forsa, hình ảnh mà công dân Đức có về Scholz mờ hơn so với trước cuộc bầu cử liên bang. Vào đầu tháng 12.2021, Scholz vẫn còn được đánh giá 15 phần trăm là "năng động và quyết đoán", trong khi trước cuộc bầu cử, con số này cao hơn 11 điểm phần trăm.



Chỉ còn 11% tin rằng Scholz sẽ nhận ra " các vấn kịp thời ", so với 22% trước cuộc bầu cử. Theo Forsa, Scholz chỉ đạt điểm cao ở hai hạng mục "dễ mến" và "đáng tin cậy": 34 và 31% lần lượt chứng thực những phẩm chất này với vị tân thủ tướng.



SPD, Xanh và FDP đã ký thỏa thuận liên minh



Thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021: SPD, Xanh và FDP đã ký kết hợp tác của họ trong chính phủ liên bang trong tương lai. Thủ tướng Liên bang được chỉ định Olaf Scholz (SPD) cũng như các chủ tịch của ba đảng và các nhà lãnh đạo nhóm nghị sĩ đã ký thỏa thuận liên minh dài 177 trang.

Đại hội đảng SPD bỏ phiếu cho liên minh "đèn giao thông trong chính phủ liên bang"



Berlin (dpa) Sa, ngày 4 tháng 12 năm 2021- SPD đã bật đèn xanh cho liên minh đèn giao thông đầu tiên ở cấp liên bang. Các đại biểu tại đại hội đảng đã bỏ phiếu với đa số 98,8% cho thỏa thuận liên minh với Đảng Xanh và FDP. Vẫn đang chờ quyết định của hai đảng còn lại.

Berlin (dpa) Sun., ngày 5 tháng 12 năm 2021:

FDP đã chấp nhận thỏa thuận liên minh được đàm phán với SPD và Đảng Xanh với đa số - điều này đưa liên minh đèn giao thông đầu tiên ở cấp liên bang tiến gần hơn một bước.

Tại đại hội đảng kỹ thuật số vào Chủ nhật, có 535 phiếu ủng hộ, 37 phiếu chống và 8 phiếu trắng. FDP tính từ đó tỷ lệ chấp thuận là 92,24 phần trăm.

Berlin (dpa) – Sau SPD và FDP, Xanh cũng đã thông qua thỏa thuận liên minh cho một chính phủ liên bang chung hôm thứ Hai tuần này.

Với khoảng 86% trong tổng số 71.150 phiếu bầu hợp lệ, các thành viên đảng Xanh đã lên tiếng ủng hộ chương trình chính phủ chung và việc bổ nhiệm các vị trí trong nội các của đảng Xanh do ban điều hành đảng quyết định, theo thông báo của ban lãnh đạo đảng ở Berlin. Điều này có nghĩa là Xanh lần đầu tiên sẽ tham gia vào một chính phủ liên bang kể từ năm 2005. Đảng đã viết thư cho tổng số 125.126 thành viên Xanh để bỏ phiếu. Câu hỏi mà họ phải quyết định là: «Bạn có đồng ý với thỏa thuận liên minh được

Xanh đàm phán với SPD và FDP vào năm 2021 và nhân sự cho Xanh nêu danh để thành lập một chính phủ liên bang chung không?

Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock đã nói về một “luồng gió ủng hộ mạnh”. Theo Giám đốc Chính trị Liên bang Michael Kellner, 57% đảng viên (trong tổng số 125.126 thành viên Xanh cho thấy sự ủng hộ nội bộ sút giảm so với trước đây !) đã tham gia bỏ phiếu. Với 61.174 đảng viên, Xanh đã bỏ phiếu đồng ý, không đồng ý có 8275 đảng viên, 1701 người khác bỏ phiếu trắng. 64 phiếu bầu không hợp lệ đã được bỏ. Đa số đơn giản được yêu cầu. Theo Kellner, 71.214 đảng viên đã tham gia, không có túc số nào.

Sau SPD và FDP, Xanh cũng đã thông qua thỏa thuận liên minh cho một chính phủ liên bang chung. Với 86% trong số 71.150 phiếu bầu hợp lệ, các thành viên Đảng Xanh đã lên tiếng ủng hộ chương trình chung của chính phủ và việc bổ nhiệm chức vụ Nội các của Xanh do người điều hành đảng quyết định, như Giám đốc Chính trị Liên bang Michael Kellner cho biết hôm thứ Hai 05.12.2021 tại Berlin.

Sơ lược về các điểm chính:

– Chính phủ mới lớn hơn trước. Bộ Xây dựng mới được thành lập đã tăng từ 16 lên 17 thành viên. Chỉ có bốn người trong số họ đã ở trong chính phủ sũ. Và chỉ có một trong bốn người này còn giữ lại được chức vụ của mình.

– Tuổi trung bình của Thủ tướng và 16 bộ trưởng là 50,4 tuổi. Điều này khiến chính phủ mới trẻ hơn bất kỳ chính phủ nào trong 4 chính phủ dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Chính phủ cuối cùng của bà vào năm 2018 trung bình là 51,2 tuổi. Các bộ trưởng trẻ nhất là Annalena Baerbock và Anne Spiegel từ Xanh ở tuổi 40, già trong nội các là thủ tướng Scholz 63 tuổi.

– Tỷ lệ phụ nữ cao hơn bao giờ hết vào đầu nhiệm kỳ bầu cử. Tuy nhiên, Scholz đã không đạt được kết quả để thành lập một chính phủ với ít nhất nhiều phụ nữ như nam giới. Trong số 17 thành viên nội các, 9 người là nam giới và 8 người là nữ giới. "Nội các do tôi lãnh đạo với tư cách là Thủ tướng Liên bang có ít nhất một nửa do phụ nữ chiếm giữ", Scholz đã hứa rất lâu trước cuộc tổng tuyển cử. Để ngang hàng, hiện tại Scholz không tính chính mình. “Đối với tôi sự ngang bằng rất quan trọng, đó là lý do tại sao tám trong số 16 bộ trưởng sẽ là nam giới và tám phụ nữ,” ông nói tại buổi thuyết trình của nhóm cấp bộ trưởng SPD. "Và tất nhiên sẽ có một Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức chịu trách nhiệm về mọi mặt."

– Người từ Đông Đức cũng không có nhiều đại diện trong chính phủ mới. Trong số 17 thành viên nội các, chỉ có hai người lớn lên ở Đông Đức (DDR cũ): Steffi Lemke và Klara Geywitz. Nhưng cũng còn có những người "Đông Đức", đã chuyển đến đây chẳng hạn như Scholz và Annalena Baerbock, được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, cả hai đều sống ở Potsdam và có khu vực bầu cử của họ ở đó.

– Với Cem Oezdemir, lần đầu tiên là một bộ trưởng có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ.

– Lê-Ngọc Châu chuyển ngữ và tóm lược

(Nam Đức, 08 Dezember 2021.)