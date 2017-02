Tát Trẻ Em, Xuất Khẩu Cử Nhân...

Vì sao cô giáo lại sử dụng bạo lực với trẻ em? Và khi nhà nước Ba Đình nghĩ tới mưu kế chuyển lửa ra hải ngoại.Báo Bảo Vệ Pháp Luật đăng theo tin Dân Trí, kể chuyện ở tỉnh Đồng Nai: Tát trẻ 18 tháng bầm mặt, cô giáo mầm non bị buộc thôi việc...Trường mầm non tư thục Sơn Long (ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa có quyết định buộc thôi việc đối với cô giáo sinh năm 1989 Ngô Kim Quý. Cô Quý đánh bầm mặt một cháu bé 18 tháng tuổi vừa nhập học được 3 ngày.Trước đó, vào chiều 11/2, khi đến đón con trai là cháu Trần Quang Huy đang gửi tại trường Sơn Long, vợ chồng anh Trần Ngọc Tài thấy rõ má của con trai sưng tấy và có nhiều vết lằn.Khi đó hiệu trưởng nhà trường thừa nhận cô Ngô Kim Quý, giữ trẻ ở lớp cháu bé đã đánh cháu, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh.Nói về sự việc, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chủ tịch HĐQT Trường mầm non tư thục Sơn Long cho biết, trong giờ ngủ trưa ngày 11/2, cháu Huy không ngủ, quấy khóc và đạp vào bụng cô Quý. Là người trực tiếp dỗ các cháu ngủ, cô Quý bức xúc, nóng nảy nên đã tát mấy bạt tai vào má cháu Huy...Trong khi đó, bản tin VietnamNet ghi lời nhận định từ nhạc sĩ Phú Quang: Có ca sĩ không rành 1 nốt nhạc cũng làm giám khảo...Nhạc sĩ Phú Quang nói: "Đã đến lúc cần phải thiết lập trật tự trong âm nhạc vì có những người hát chưa rành một nốt nhạc nhưng cũng ngồi làm giám khảo."Có lẽ, về nghệ thuật thẩm âm, đôi khi phức tạp hơn là tài năng bẩm sinh. Chuyện này quả nhiên dài dòng và nhức đầu.Bản tin VnExpress kể chuyện về một đề án chính phủ: Đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động...Bộ Lao động đang xây dựng đề án xuất khẩu lao động có trình độ, được coi là mở ra cơ hội cho hơn 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đang giao Cục quản lý lao động ngoài nước xây dựng đề án "Đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025" để trình Chính phủ.Bản tin VnExpress kể rằng đề án này hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu lao động trình độ cao ở một số ngành nghề như hộ lý, điều dưỡng sang Nhật, Đức; cơ khí, công nghệ thông tin, điện tử sang Hàn Quốc và hướng đến một số thị trường mới như Slovakia, Cộng hòa Czech...Cử nhân thất nghiệp cũng tương tự như quả bom nổ chậm... Phaả chăng, chính phủ xuất khẩu cử nhân là để gỡ ngòi bom nổ chậm?Bản tin nhắc lại vài con số: Thống kê đến tháng 9/2016, cả nước có 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 29.000 so với quý trước đó. Nhóm trình độ đại học trở lên thất nghiệp cao nhất, hơn 202.000 người. Tiếp đến là cao đẳng 122.000 người và trung cấp chuyên nghiệp 73.800 người.Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, năm 2016 Việt Nam đưa 126.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thị trường Đài Loan có hơn 68.000 người (hơn 50%); Nhật Bản gần 40.000 lao động (khoảng 30%). Năm 2017, Bộ Lao động đặt mục tiêu đưa 105.000 lao động đi với các thị trường trọng điểm là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.Suy nghĩ về lâu dài: không lẽ kinh tế Việt Nam chỉ là đaà tạo nhân tài cho các nền kinh tế nước ngoài?Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện về vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu: “Rượu cực độc” được uống trong đám ma...Theo kết quả xét nghiệm, 3 mẫu rượu được lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đều có hàm lượng cồn công nghiệp (methanol) vượt nhiều lần ngưỡng cho phép. Cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải....Than ôi, uống rượu làm chi.Đất nước nhiều ngôn ngang quá.Có một suy nghĩ về câu nói của nhạc sĩ Phú Quang: phải chăng nhạc sĩ có ý ám chỉ Bộ Chính Trị Ba Đình?Không biết nốt nhạc, nhưng cũng làm giám khảo? Phải chăng, anh ám chỉ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đã đọc “made in Vietnam” thành “ma zde in Việt Nam” và cũng đã đọc Cờ Lờ Mờ Vờ dù chẳng biết gì về phát âm...