Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc thời Trump) cũng bị chụp mũ "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản TQ" - Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển thành vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao. SG khuyến cáo học sinh có bệnh nền chưa nên tới trường. Phó giám đốc Sở Công thương TP.SG: Nhậu không lây dịch. SG bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ hằng ngày. Đề xuất thanh toán cho y tế tư nhân tiêm chủng, xét nghiệ

Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển thành vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao. SG khuyến cáo học sinh có bệnh nền chưa nên tới trường. SG bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ hằng ngày.

.

- Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc thời Trump) cũng bị chụp mũ "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản TQ"

- Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển thành vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao. SG khuyến cáo học sinh có bệnh nền chưa nên tới trường. Phó giám đốc Sở Công thương TP.SG: Nhậu không lây dịch. SG bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ hằng ngày. Đề xuất thanh toán cho y tế tư nhân tiêm chủng, xét nghiệm, khám chữa Covid-19. Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày. Đắk Lắk sẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tiêm phủ vaccine. Hà Nội: Treo biển cảnh báo trước nhà F0 tự điều trị. Thị trường hàng hóa phía Nam tiếp tục ổn định.

- Biden làm khó Tập: hãng TQ trên thị trường Mỹ phải kiểm tra về sở hữu chủ. Hãng DiDi lập tức bỏ chạy về TQ

- Houston: anh thợ ống nước gặp nhiều túi đựng $600,000 đô tiền mặt và chi phiếu giấu trong tường 1 nhà thờ

- Michigan: phạt tiền Sidney Powell, Lin Wood, và 8 luật sư vì kiện bầu cử vô lý, tước bằng hành nghề 5 luật sư

- truyền thông xin tòa cho Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) phổ biến 1,000 trang hồ sơ bạo loạn 6/1/2021

- sau khi họp G20, Trump nói với Pelosi: dân Duy Ngô Nhĩ ưa thích sống trong trại tập trung Hoa Lục

- Mike Pence thú nhận Biden thắng cử chính đáng khi trả lời phỏng vấn của đài Christian Broadcasting Network

- Bộ Tư Pháp tìm ra hồ sơ "Báo Cáo Mueller Ngoài Luồng" về bí mật cuộc điều tra về Trump móc nối với Nga

- Biến chủng Omicron: Nam, Bắc Cali đều dính. Omicron cũng đã lây tới New York, Colorado, Minnesota, Hawaii.

- Moderna hiệu quả hơn Pfizer: 21% thấp hơn cơ nguy lây nhiễm, 41% thấp hơn cơ nguy nhập viện

- Florida: Jeremy Kamperveen, 19 tuổi, bị bắt vì quấy nhiễu sex nữ Thượng nghị sĩ tiểu bang Lauren Book

- Italy: 1 người chống vaccine, cần giấy chích ngừa, mang tay giả xin chích, bị y tá khám phá, báo cảnh sát

- Hơn 60 trường học ở Michigan đóng cửa hôm Thứ Sáu vì 100 lời hăm dọa mang súng vô trường bắn giết

- Nhuong Nguyen, đang học Tiến sĩ tại University of Connecticut, bị xe đụng chết trong khi băng qua đường

- Louisiana: cảnh sát bắt John Nguyen, tịch thu súng, nhiều loại ma túy, nhiều loại thuốc gây nghiện

- Louisiana: 4 ông gốc Việt đối mặt với án phạt tiền và tù vì câu cá vượt mức quy định, bắt 1 cá mập con...

- đơn kiện của giáo viên Joseph Nguyen bị chánh án dẹp bỏ vì mang súng nạp đạn vào trường đã là sai rồi

- HỎI 1: Không khí ô nhiễm có thể ảnh hưởng giới tính các bé sơ sinh trong khu vực? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: WTA ra sức cứu cô Bành Súy, CIO lại lơ là? ĐÁP 2: Bài trên RFI đã phân tích chi tiết.

.

QUẬN CAM (VB-3/12/2021) --- Joe Biden lại làm khó Tập Cận Bình. Các công ty TQ có tên trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ phải tiết lộ rằng họ có thuộc sở hữu hay bị kiểm soát bởi 1 cơ quan nhà nứơc TQ hay không, và phải cung cấp chứng cớ được kiểm tra, theo lời Ủy Ban Chứng Khoán Hoa Kỳ (Securities and Exchange Commission - viết tắt SEC) hôm Thứ Năm. Dự kiến 200 công ty TQ có thể bị ảnh hưởng.

.

Vài giờ sau bản tin SEC, công ty khổng lồ Hoa Lục Didi Global nói là sẽ khởi sự rút khỏi Thị trường New York Stock Exchange để chuyển sang thị trường chứng khoán Hong Kong. Viết tắt là DiDi, công ty có tên Didi Chuxing Technology Co. nói quyết định rút khỏi NYSE có hiệu lực tức khắc, theo bản văn viết bằng tiếng Hoa chỉ có 1 dòng đăng trên tài khoản chính thức ở Weibo của công ty hôm Thứ Sáu.

.

--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã tìm ra một bộ hồ sơ có tên là "Alternative Mueller Report" (Bản Báo Cáo Mueller Ngoài Luồng) - và các viên chức đang duyệt để có thể phổ biến, có thể là năm 2022.

.

Báo Politico đêm Thứ Năm ghi rằng Andrew Weissmann, một phụ tá cao cấp của công tố đặc biệt Robert Mueller, tiết lộ trong 1 cuốn sách ông in năm 2020 rằng nhóm ông chỉ huy đã tóm tắt tất cả các việc nhóm này làm -- trong đó có cả chi tiết không ghi trong bản báo cáo chính thức phổ biến năm 2019.

.

Đó là lý do báo New York Times nộp đơn xin thủ tục FOIA để lấy hồ sơ này từ tháng 1/2021 và tháng 7/2021 nộp đơn kiện lên tòa liên bang ở Manhattan. Luật sư Bộ Tư Pháp trả lời Chánh án Katherine Polk Failla trong lá thư hôm Thứ Năm rằng Bộ đã tìm ra hồ sơ ngoài luồng mà nhóm của Weissmann thực hiện, và bắt đầu duyệt hồ sơ này. Dự kiến cuối tháng 1/2021 sẽ duyệt xong, nhưng sau đó sẽ gửi tới nhiều văn pòng của Bộ để tham khảo.

.

Weissmann đã viết trong sách rằng "viết bản báo cáo ngoài luồng để các thế hệ tương lai đọc," ông chỉ thị cho nhóm ông "viết tất cả các báo cáo nội bộ, tóm tắt mọi chuyện mà chúng ta tìm ra, chúng ta kết luận, và hạn chế của cuộc điều tra."

.

Trong văn phòng của Mueller, Weismann chỉ huy "Team M" (Nhóm M) — tập trung vào Paul Manafort, từng là Trưởng ban vận động của Trump. Một nhóm khác, có tên là "Team R," tập trung vào quan hệ của Trump và Nga.

.

--- Biến chủng Omicron: Nam, Bắc Cali đều dính. Sau người đầu tiên ở San Francisoc bị nhiễm biến chủng mới Omicron của dịch COVID-19, bây giờ California có thêm người thứ nhì dính. Sở Y Tế Quận Los Angeles County nói quận đã cách ly để chữa trị người thứ nhì. Người này cũng bay về California từ Nam Phi tháng trước.

.

Biến chủng Omicron cũng đã lây cho một số người khác ở các tiểu bang New York, Colorado, Minnesota và Hawaii. Trường hợp quan tâm đặc biệt là bệnh nhân ở Hawaii: người này chưa chích ngừa, trước đó từng dính COVID-19, nhưng chưa từng đi đâu xa -- nghĩa là, không bị lây từ Nam Phi.

.

--- Chuyện ở Italy. Một người chống đối vacicne kịch liệt nhưng cần giấy chứng nhận chích ngừa, liền y hẹn chính phủ buộc chích ngừa, và tới phòng tiêm với 1 cánh tay giả.

.

Báo The Guardian nói rằng người đàn ông này 50 tuổi, vào y viện công ở Biella, ngồi xuống, vén tay áo lên chờ chích, nhưng y tá Filippa Bua thấy màu da cánh tay y như tay giả, nên mới nói vén cao tay áo thêm... và lộ ra hai màu da khác nhau.

.

Báo The Guardian nói rằng người này bị truy tố về tội gian lận. Mới tuần trước, Italy ra lệnh cấm những người chưa chích ngừa tham dự vào nhiều hoạt động khác nhau.

.

--- Hơn 60 trường học tại Michigan cho biết đóng cửa hôm Thứ Sáu 3/12/2021 sau khi có tin sẽ có màn bắt chước như vụ nổ súng ở trung học Oxford High School làm 4 học sinh chết và 8 người bị thương.

.

Cảnh sát trưởng quận Oakland County là Michael Bouchard nói hôm Thứ Năm có ít nhất 100 lời đe dọa hay là các bài khả nghi trên mạng xã hội hăm dọa sẽ có sát thủ mới bắt chước vào trường bắn xối xả.

.

--- Nghiên cứu mới cho thấy thuốc chủng ngừa Moderna hiệu quả chống COVID-19 hơn là thuốc chủng Pfizer. Nghiên cứu này đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine.

.

Nghiên cứu thực hiện bởi đại học Harvard University và Bộ Cựu Chiến Binh, so sánh trực tiếp những người cựu chiến binh toàn quốc, gần như tất cả đã chích 2 liều, hoặc Moderna hay Pfizer: Moderna có 21% thấp hơn cơ nguy lây nhiễm, và 41% thấp hơn cơ nguy nhập viện so với Pfizer trong 24 tuần lễ.

.

--- Trẻ trâu ở Florida... Cảnh sát đã bắt 1 thanh niên 19 tuổi, tên là Jeremy Kamperveen, cư dân Plantation, truy tố về tội theo quấy nhiễu trên mạng và tìm cách bắt chẹt Thượng nghị sĩ tiểu bang Lauren Book của Florida.

.

TNS/TB Book báo cáo cảnh sát rằng Kamperveen đã gửi bà xem 2 tấm hình của bà hở ngực mà "trước đó bà tự chụp và gửi vài bạn thân," theo báo Miami Herald. Jeremy Kamperveen cũng đã dùng nhu liệu sửa đổi một số hình hở hang khác của bà, và đòi tiền và đòi làm tình với bà.

.

Cảnh sát đã bắt Kamperveen (trái).

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 02/12 đến 16h ngày 03/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 13.661 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.628 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.311), Cần Thơ (982), Hà Nội (791), Sóc Trăng (791), Tây Ninh (779), Đồng Tháp (608), Bình Thuận (581), Bến Tre (571), Vĩnh Long (564), Bà Rịa - Vũng Tàu (560), Đồng Nai (496), Cà Mau (489), Bình Phước (477), Khánh Hòa (450), Kiên Giang (350), Bạc Liêu (334), Bình Dương (302), An Giang (285), Trà Vinh (226), Bình Định (204), Hải Phòng (198), Hậu Giang (192), Đắk Lắk (171), Đắk Nông (138), Nghệ An (133), Thừa Thiên Huế (128), Bắc Ninh (127), Hà Giang (120), Đà Nẵng (119), Tiền Giang (117), Long An (112), Thái Nguyên (98), Lâm Đồng (98), Ninh Thuận (82), Thanh Hóa (73), Quảng Nam (67), Gia Lai (48), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (45), Vĩnh Phúc (40), Quảng Ngãi (39), Nam Định (38), Phú Yên (37), Hải Dương (34), Tuyên Quang (30), Thái Bình (26), Hưng Yên (26), Bắc Giang (26), Hòa Bình (23), Yên Bái (19), Quảng Bình (16), Kon Tum (16), Lào Cai (7), Quảng Ninh (7), Cao Bằng (5), Bắc Kạn (4), Hà Nam (3), Điện Biên (2), Sơn La (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 02/12 đến 17h30 ngày 03/12 ghi nhận 200 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (68) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (1), Vĩnh Long (1), Bình Dương (1), Đắc Nông (1), Tây Ninh (2), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (22), An Giang (16), Bình Dương (14), Cần Thơ (13), Tây Ninh (10), Tiền Giang (9), Kiên Giang (8) Vĩnh Long (7), Long An (7), Bình Thuận (5), Đồng Tháp (4), Bạc Liêu (3), Sóc Trăng (3), Bình Phước (2), Hà Nội (2), Cà Mau (2), Ninh Thuận (1), Hà Giang (1), Hoà Bình (1), Lâm Đồng (1), Hậu Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 188 ca.





.

Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển thành vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 2/12 đến 18 giờ ngày 3/12, toàn tỉnh ghi nhận 560 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, trong đó có 189 ca trong khu cách ly tập trung, 54 ca trong khu vực phong tỏa, 317 ca cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngày 3/12, Bộ Y tế đánh giá cấp độ dịch của tỉnh hiện Bà Rịa-Vũng Tàu là cấp 4, vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao. Hiện, tỉnh có tổng số 298 điểm phong tỏa, với 1.497 hộ, 187 phòng trọ, 1 trung tâm thương mại, 1 chợ, 2 công trình và 1 công ty, tổng dân số là 6.008 người. ​

.

SG khuyến cáo học sinh có bệnh nền chưa nên tới trường. Từ ngày 13/12, TP.HCM thí điểm cho học sinh lớp 1, 9, 12, sau đó là trẻ mầm non 5 tuổi đến trường. Những em có bệnh nền được khuyến cáo tạm thời không tới lớp. Sở GD&ĐT TP.HCM đã hướng dẫn chuyên môn về việc đi học trực tiếp đối với từng bậc học trên địa bàn. Trong đó, sở lưu ý học sinh đang trong khu vực cách ly, phong tỏa, phải cách ly vì nhiễm bệnh, những em có bệnh lý nền (xác nhận của bác sĩ), tạm thời chưa tham gia học trực tiếp. Những em này sẽ được nhà trường tổ chức hướng dẫn dạy học qua Internet, truyền hình và phương tiện khác.





.

Phó giám đốc Sở Công thương TP.SG: Nhậu vẫn OK. Chính xác, ông nói: ​‘Chưa có cơ sở nói gia tăng lây nhiễm từ việc bán rượu bia’. Tại chương trình “Dân hỏi - TP trả lời” tối 3-12, phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết việc bán rượu bia vẫn đang được TP thí điểm một cách thận trọng và việc thí điểm kéo dài đến hết tháng 12. Trước thắc mắc của người dân liên quan đến việc mở bán rượu bia trên TP.HCM hiện nay, ông Nguyễn Nguyên Phương - phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho biết qua giai đoạn giãn cách nghiêm ngặt, tâm lý người dân bức bối nên việc mở lại rượu bia là nhu cầu chính đáng, đồng thời kinh tế cũng phát triển do đó không thể đóng cửa vì dịch mãi. Do đó, TP đã thí điểm, đánh giá từng bước một cách thận trọng để mở từ từ, đến nay TP đã có văn bản thứ 2 cho phép thí điểm mở dịch vụ này đến cuối tháng 12.

.

SG bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ hằng ngày. UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn, tiếp tục cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12. Đồng thời, bỏ quy định phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày. UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị về hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố. Theo đó, xét đề xuất của Sở Công Thương, UBND TP HCM chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12 và tuân thủ các điều kiện theo Công văn 3818 ngày 16-11-2021 của UBND TP HCM. Như vậy, với chỉ đạo mới này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động mà không bị giới hạn thời gian là ngưng trước 22 giờ hằng ngày. Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất UBND TP HCM.





.

Trường hợp học sinh nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục, xử lý thế nào? Cùng với việc xử lý F0, đơn vị phụ trách tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người). Các lớp học khác hoạt động bình thường. Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện về hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học. Theo đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục được thực hiện theo các nguyên tắc kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly, khoanh vùng kịp thời và không để dịch lây lan trong trường học.

.

Đề xuất thanh toán cho y tế tư nhân tiêm chủng, xét nghiệm, khám chữa Covid-19. Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch, trong đó có việc thanh toán chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia tiêm chủng, khám chữa Covid-19.





.

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày. UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly điều trị người mắc COVID-19 (F0) và thời gian cách ly theo dõi F1 tại nhà trên địa bàn. Cụ thể, đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính và không có triệu chứng bệnh vào ngày thứ 7 thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại. Tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo.

.

Đắk Lắk sẽ tập trung lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tiêm phủ vaccine cho người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Đắk Lắk cần "dồn quân, tăng cường lực lượng đến từng ngõ, gõ từng nhà để tiêm vaccine", đặc biệt là những người có bệnh lý nền, người trên 50 tuổi. Có thể tổ chức các điểm tiêm lưu động, đến tiêm tại nhà cho các đối tượng này. Chiều ngày 3/12, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại Đắk Lắk về công tác y tế và phòng chống dịch trên địa bàn. Để hỗ trợ Đắk Lắk trong công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đã cử 1 tổ công tác của Bộ vào "cắm chốt" tại tỉnh từ 3 tuần nay. Cùng đó, thực hiện điều động của Bộ trưởng Bộ Y tế, BV Bạch Mai đã cử đoàn công tác vào Đắk Lắk và hiện vẫn đang tiếp tục hỗ trợ địa phương.





.

Hà Nội: Treo biển cảnh báo trước nhà F0 tự điều trị. Với F0 điều trị tại nhà, thành phố Hà Nội cho biết, trước cửa nhà sẽ có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: "Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19"; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Phương án số 276 về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, người bệnh (F0) được điều trị tại nhà là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên không có triệu chứng lâm sàng, hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

.

Hà Nội hoả tốc ra công văn bỏ quy định '14 ngày không có F0 mới được đi học'. Ngày 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh THPT, trong đó bỏ nội dung 14 ngày địa bàn không có F0 mới được mở cửa. Văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các trường THPT cũng như Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thông báo, học sinh lớp 10,11, 12 sẽ ở trên địa bàn phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập. Như vậy, so với tờ trình 4905 của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND TP và được phê duyệt trước đó 1 ngày, Hà Nội đã bỏ quy định: “Xã, phường, thị trấn tại 30 quận, huyện, thị xã trải qua 14 ngày tính đến thời điểm 30/11 không có F0 trong cộng đồng cho phép học sinh đi học”.





.

SG: Từ 13/12 học sinh trung học sẽ học trực tiếp thế nào? Các học sinh trung học sẽ học ở cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, có sự điều chỉnh linh hoạt theo cấp độ dịch. Sẽ mở rộng dần việc học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022. Theo đó, Các cơ sở giáo dục trung học thực hiện dạy học trực tiếp từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021 cho tất cả học sinh lớp 9 và 12.

.

Đà Nẵng chưa cho phép học sinh lớp 1 ở địa phương cấp độ 3 đến trường. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết các phường có số ca mắc COVID-19 ở mức cấp độ 3 (trên 50 ca mắc COVID-19) sẽ không cho học sinh lớp 1 đi học trở lại. Ngày 3/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy trong ngày 3/12, số ca mắc COVID-19 của thành phố tăng cao và phát sinh nhiều ca cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết các phường có số ca mắc COVID-19 ở mức cấp độ 3 (trên 50 ca mắc COVID-19) sẽ không cho học sinh lớp 1 đi học trở lại như An Hải Bắc, An Hải Tây, Thọ Quang, Thanh Khê Đông, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Khánh Nam... Các trường học cần có biện pháp quản lý chặt giáo viên; tổ chức xét nghiệm cho giáo viên dạy lớp 1 trước khi vào dạy và xét nghiệm mỗi tuần.

Thị trường hàng hóa phía Nam tiếp tục ổn định.

Xây dựng bệnh viện 1.000 giường ở Đắk Lắk

Cực hữu Mỹ ưa chụp nón cối

Bỗng nhiên 600,000 đôla hiện ra trước mặt.

Nhân quả hiện tiền: Kiện nhảm, bị phạt.

Nhiều cơ quan truỳền thông

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi

Mike Pence lại thú nhận Biden thắng cử chính đáng

Một sinh viên gốc Việt

Ty Cảnh Sát Livingston Parish

Một nhóm 4 cư dân gốc Việt

Theo Tổ công tác đặc biệt các tỉnh phía Nam của Bộ Công Thương, diễn biến dịch COVID-19 tại nhiều địa phương vẫn rất phức tạp nhưng thị trường hàng hóa tại các tỉnh không có biến động bất thường với nguồn cung vẫn được bảo đảm. Tại TP Hồ Chí Minh, việc cung ứng hàng hóa trên địa bàn Thành phố vẫn duy trì ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong trạng thái bình thường mới. Tính đến ngày 2/12, đã có 184 chợ hoạt động, đạt tỷ lệ 78,6%. Các chợ chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn duy trì hoạt động với 106/106 siêu thị, số lượng cửa hàng tiện lợi mở lại ngày càng tăng lên. Đến nay có 3.028/3.101 cửa hàng tiện lợi để phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân. Đối với việc mở lại chợ đầu mối, đến nay đã có 2/3 chợ đầu mối đã hoạt động lại là chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn. Riêng tại chợ đầu mối Thủ Đức vẫn tiếp tục duy trì việc tập kết, trung chuyển hàng hóa.. Đoàn công tác của Bộ Y tế vừa làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống dịch COVID-19 và khảo sát xây dựng bệnh viện đa khoa, quy mô 1.000 giường do bộ làm chủ đầu tư. Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của bộ đã có buổi khảo sát địa điểm xây dựng Bệnh viện đa khoa Trung ương Tây Nguyên tại TP Buôn Ma Thuột. Bệnh viện này dự kiến sẽ xây dựng tại thôn 4, xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột) do Bộ Y tế làm chủ đầu tư, với quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong vòng 2 năm tới. Bộ Y tế giao Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh phụ trách, tập trung vào đào tạo nguồn lực có chất lượng chuyên môn cao. Đặc biệt chú trọng vào một số mảng điều trị chuyên sâu, cấp cứu cần thiết như lĩnh vực tim mạch, đột quỵ, ung thư…---. Mark Meadows, cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc thời chính phủ Trump, hôm Thứ Năm 2/12/2021 lên đài phát thanh của người cực hữu Stew Peters, cứ tưởng như lệ thường là tung hô nhau và sẽ chụp mũ phe tả.Không ngờ Peters chất vấn Meadows về nỗi ngờ vực ông cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc từng hoạt động thân thiết với chính phủ CS Trung Quốc. Peters dẫn ra bản tin trên 1 trang web cực hữu nói rằng Meadows có "liên hệ rất thân với CS Trung Quốc xuyên qua viện nghiên cứu có cái tên kỳ dị là Humpty Dumpty Institute, cũng như thân với viện Taihe Institute của Đảng CSTQ.Rồi Peters hỏi thẳng Meadows, "Ông đã làm gì với những người CSTQ này, chính xác là gì?"Meadows trả lời rằng trước đó ông có liên hệ với các viện kia mà không biết họ liên hệ tới TQ. Meadows nói trong năm đầu làm Dân Biểu Quốc Hội, ông có tham dự Humpty Dumpty Institute mà không làm gì, cũng không bieết họ liên hệ TQ.Meadows nói, "Thế rồi họ cứ dùng tên của tôi sau khi họ tìm tòi đủ thứ gì đó. Do vậy, tôi phải gửi thư tới họ, để tách tôi ra khỏi hoạt động của họ."Peters nói rằng hiển nhiên là TQ đang tấn công Mỹ, "Tôi muốn nói là, với vi khuẩn Tàu, dân Mỹ đã lo lắm rồi, trong khi lại lạm phát, thế rồi tới cấp cao như ông, Chánh Văn Phòng của Tổng Thống Mỹ [cũng dính nữa]."---Anh thợ ống nước tên là Justin, làm việc cho một nhà thầu lớn, hôm 10/11/2021 đã tới sửa một nhà vệ sinh tại nhà thờ khổng lồ của siêu mục sư Joel Osteen tại Houston, khám phá ra trong 1 bức tường nhà vệ ainh là nhiều túi đựng tiền mặt và chi phiếu.Khám phá này như thế là nhiều năm sau khi có ai đó trộm $600,000 cả tiền mặt và chi phiếu từ một tù sắt tại nhà thờ Lakewood Church của Osteen hồi năm 2014. Justin kể rằng khi anh sửa nah2 vệ sinh, gỡ các viên gạch, lấy vật liệu cách nhiệt ra, thì thấy khoảng 3,000 lá thư chứa đầu chi phiếu, một số có tiền mặt. Justin liền báo cáo với Truỏng phòng bảo quản nhà thờ, và phải ở lại nhà thờ 7 giờ đồng hồ.Cảnh sát Houston phỏng vấn Justin và gỡ phần còn lại của bức tường, khám phá thêm nhiều túi đựng tiền mặt và chi phiếu. Justin than phiền với các phóng viên rằng cảnh sát, nhà thờ và mục sư không cảm ơn anh, cũng không nhăc chuyện hồi năm 2014 nhà thờ và cảnh sát thông báo thưởng $25,000 cho ai giúp thông tin về vụ trộm 2014. Justin điện thoại cho Crime Stoppers để hỏi tiền thưởng nhưng cảnh sát không gọi lại. Justin điện thoại cho Joel Osteen nhưng không được gọi lại.Năm 2014, cảnh sát Houston nói là $200,000 tiền mặt và $400,000 đôla bằng chi phiếu đã bị trộm ở nhà thờ. Lúc đó, nhà thờ nói số tiền bị trộm đó là tiềng íao dân cúng trong một nghi lễ cuối tuần.---Sidney Powell, Lin Wood, và 8 luật sư khác đã từng nộp đơn kiện để đòi xóa chiến thắng bầu cử của Biden tại tiểu bang Michigan, bây giờ lại bị một chánh án liên bang trừng phạt, theo báo The Hill.Chánh án Linda Parker viết rằng các luật sư nêu trên, nhiều người xin tiền từ công chúng để tài trợ các đơn kiện vu khống bầu cử 2020... hẳn là có tiền trả cho trừng phạt này. Chánh án Parker trước đó đã phán lệnh tất cả nhóm luật sư trên phải có 12 giờ học về pháp lý, trong đó 6 giờ học về luật bầu cử.Gretchen Whitmer (Thống Đốc Michigan), Dana Nessel (Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan), và Jocelyn Benson (Bộ Trưởng Hành Chánh Michigan) -- cả 3 đều là Dân Chủ --- đã yêu cầu tước bằng hành nghề của 4 luật sư, bao gồm cả Powell, người có bằng hành nghề ở Texas.Nhóm 3 luật sư còn lại được cho phép hành nghề tại Michigan. Nhóm 10 luật sư cũng phải trả $22,000 cho Whitmer và Benson, và khoản tiền $153,000 phải trả về thành phố Detroit.---lớn Hoa Kỳ đã đứng tên chung 1 văn bản pháp lý để xin cho Steve Bannon (cựu Chánh văn Phòng Bạch Ố của Trump) được phổ biến 1,000 trang hồ sơ liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021.Các cơ quan truyền thông The New York Times, The Washington Post, ABC, CNN, NBC, CBS, và Dow Jones lý luận rằng giữ bí mật các hồ sơ đó sẽ hạn chế quyền tự do phát biểu của Tu Chánh Án số 1.Bannon bị truy tố 2 tội coi thường Quốc Hội khi từ chối ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn. Bộ Tư Pháp hồi giữa tháng 11 xin tòa cấm Bannon phổ biến cho công chúng xem các hồ sơ liên hệ bạo loạn 6/1/2021. Có điểm nguy hiểm là: nếu Bannon đưa ra công chúng hồ sơ bạo loạn, những nghi can khác sẽ tìm lời khai phù hợp khi xem tòa xử Bannon.---(Dân Chủ- CA) hôm Thứ Năm nói rằng Trump từng nói với bà rằng dân Duy Ngô Nhĩ "ưa thích" sống trong các trại tập trung của Trung Quốc. Bà kể như thế, khi 1 phóng viên hỏa là Hạ Viện sẽ có hay không bỏ phiếu 1 dự luật Thượng Viện ngăn cản lao động cưỡng bách ở vùng Tân Cương của TQ.Pelosi nói rằng bà luôn luôn đi đầu trong Quốc Hội để chỉ trích hồ sơ nhân quyền TQ. Bà cũng nói với Tổng Thống Trump khi Trump dự G-20 tại Nhật Bản mấy năm trước. Bà nói, "Tổng Thống sẽ nói với Chủ Tịch TQ rằng ở Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ, Dân Chủ và Cộng Hòa đều quan ngại về chuyện Chủ Tịch Tập Cận Bình đang đàn áp dân Duy Ngô Nhĩ?"Bà kể hôm sau Trump điện thoại cho bà và nói, 'Tôi đã nói với Chủ Tịch Tập Cận Bình và Tập nói dân Duy Ngô Nhĩ ưa thích sống trong các trại đó.' Bà nói, "Đó là kiểu các nhà độc tài nói." Pelosi nói các Dân Biểu Dân Chủ còn đưa ra "dự luật mạnh hơn" dự luật Thượng Viện để đấu tranh cho người Duy Ngô Nhĩ.---. Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã ngồi nói chuyện với David Brody trên mạng truyền hình Thiên chúa giáo Christian Broadcasting Network tuần này nói về chuyện vì sao ông không tuần lệnh của Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020.Trong khi phỏng vấn, Brody hỏi Pence rằng Pence có chung niềm tin với Trump là bầu cử đã bị Dân Chủ gian lận hay bị trộm không.Pence nói có những tiểu bang thực hiện bầu cử ra ngoài cách mà nghi viện của họ đã chấp thuận, ám chỉ tình hình đại dịch đã buộc những thủ tục mới cho bầu cử. "Và tôi thực sự tin rằng các thủ tục bầu cử đã được tòa duyệt xét và rồi thông qua."Bạn có thể xem video ghi lời Mike Pence:---trong bậc dự tuyển Tiến sĩ tại đại học University of Connecticut đã bị xe đụng trong khi băng qua đường trên phố South Eagleville Road hồi đêm Thứ Ba 30/11/2021.Sinh viên này tên là Nhuong Nguyen, được chở vào bệnh viện Windham Hospital, thời gian ngắn sau thì chết. Người lái xe gây tai nạn cũng vào bệnh viện này để chữa trị các vết thương nhẹ vì tai nạn này.Đại học UConn đã đưa ra bản văn nói rằng Nhuong là nhà nghiên cứu tài năng, đang theo học bậc Tiến sĩ về khoa học điện toán và kỹ thuật tại UConn School of Engineering, theo phát ngôn nhân trường là Stephanie Reitz. Đại học này đã thông báo với gia đình Nguyen ở Việt Nam.Cảnh sát nói đang điều tra tai nạn này, và xin ai đã chứng kiến tai nạn xin gọi về Troop C ở số điện thoại: 860-896-3200 Ext. 8029 để cho tin tức.---, tiểu bang Louisiana, hôm Thứ Ba 30/11/2021 được mật báo có một số hành vi khả nghi tại một khách sạn ở thị trấn Denham Springs.Cảnh sát cho biết đã tới bao vây hiện trường, tập trung vào khám xét 1 căn phòng trong khách sạn, bắt 2 người --- trong đó có John Nguyen, 34 tuổi, cư dân Baton Rouge.Cảnh sát cho biết Nguyen đối mặt với nhiều cáo buộc, sau khi cảnh sát tịch thu súng, nhiều loại ma túy (Crack Cocaine, Heroin, Marijuana), nhiêu thuốc gây nghiện (Methamphetamine, Oxycodone, Clonazepam, Methadone), các cân kỹ thuật số, vật liệu đóng gói, phụ tùng liên hệ về buôn bán ma túy. Nguyen đã bị đưa vào giam ở Livingston Parish Detention Center.---tại khu vực Acadiana đang đối mặt với án phạt sau khi bị nhân viên Bộ Ngư Nghiệp và Thú Rừng Louisiana (LDWF) phạt vì câu cá bất hợp pháp.Hoang Van Pham, 55 tuổi, cư dân Lafayette; Timmy Van Le, 51, cư dân Eunice; Canh Van Duong, 46, cư dân Crowley; và Steven Van Tran, 43, cư dân Opelousas, bị phạt vì đánh bắt loại cá red snapper nhiều hơn mức cho phép.Duong cũng bị phạt vì bắt một con cá mập-mũi-đen (blacktip shark) còn nhỏ, và cũng không có giấy phép đánh cá cơ bản và vùng nước mặn.Các viên chức được mật báo về hành vi nhóm này, nên đã theo dõi từ một ghe nơi vùng biển Freshwater City. Khi nhóm kia từ biển trở về, lúc 10:15 a.m., các viên chức chận họ lại để xét giấy phép đánh cá.Nhóm 4 người kia có trên ghe 27 con cá red snapper, tức là 11 con nhiều hơn mức mỗi ngày. Mức mỗi ngày là chỉ cho mỗi người đánh bắt 4 con cá red snapper. Các viên chức đã tịch thu 27 cá red snapper và con cá mập con, đã tặng cho 1 hội từ thiện địa phương.

.



.

Tiền phạt đánh bắt cá red snapper nhiều hơn quy định là từ $100 tới $350 tiền phạt và tới 60 ngày tù giam. Đánh bắt 1 con cá mập con sẽ có tiền phạt từ $100 tới $350 tiền phạt và tới 60 ngày tù giam. Đánh cá mà không giấy phép cơ bản và giấy bắt cá nước mặn có thể bị phạt $50 và 15 ngày tù cho mỗi tội. Các bị can cũng có thể bị phạt bồi thường dân sự tới $445 cho mỗi trị giá thay thế của cá red snapper và cá mập shark.

.

--- Một chánh án tuần này đã quăng bỏ đơn kiện của Joseph Nguyen, cựu giáo viên trung học Rancho Cucamonga High School. Đơn kiện nói rằng Nguyen bị tạm giam và khám xét sai trái, sau khi bị bắt vì mang 1 khẩu súng đã nạp đạn vào sân trường.

.

Chánh án Stephen V. Wilson hôm Thứ ba 30/11/2021 quăng bỏ đơn kiện, nói là không có chứng cớ gì để kiện. Nguyen viết trong đơn kiện là Nguyen bị cảnh sát quận San Bernandino và viên chức trường áp giải ra khỏi lớp ngày 17/5/2019 sau khi được mật báo có khẩu súng nạp đạn trong trường.

.

Nguyen thú nhận có súng nạp đạn trong ba-lô cất trong tủ khóa trong lớp, vì còn là môt cảnh sát trừ bị nên có quyền mang súng. Nhưng Học Khu Chaffey Joint Union High School District, nơi bị Nguyen kiện, nói trước tòa là không ai có thể mang súng nạp đạn vào trường, chỉ trừ bảo vệ trường, vì Luật “California Gun-Free School Zone Act" viết rằng ai mang súng vào trong vòng 1,000 feet của trường đều là tội hình sự.

.

Thêm nữa, một thời gian sau khi bị áp giải và khám xét, Nguyen đã vào 1 văn phòng học khu trả lời một số câu hỏi, Nguyen đã xin lỗi các viên chức Học Khu và xác nhận Nguyen lầm lỗi vì mang súng vào trường. Một thời gian sau, Nguyen mới kiện, nói Nguyen không có lỗi gì vì Nguyen là cảnh sát trừ bị. Hiện nay, Nguyen đang dạy ở một trường khác.

.

.

--- HỎI 1: Không khí ô nhiễm có thể ảnh hưởng giới tính các bé sơ sinh trong khu vực?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đó là theo 1 cuộc nghiên cứu mới đăng trên tạp chí PLOS Computational Biology. Nghiên cứu này phân tích hơn 6 triệu bé sơ sinh tại Mỹ và Thụy Điển, thấy là các khu vực cón mức độ cao chất polychlorinated biphenyls, viết tắt PCBs, trong không khí và nước, th2i em bé sainh ra là nam nhiều hơn so với nơi ít chất ô nhiễm đó.

Ngược lại, nơi mức độ cao ô nhiễm chì và sắt (lead and iron) trong đất, tại các khu vực từng có kỹ nghệ nặng, sẽ có ảnh hưởng nghịch, bé sơ sinh nữ nhiều hơn.

Trong khi đó, khí hậu không ảnh hướng vào tỷ lệ sinh của giới tính nào.

Nghiên cứu này có thể làm các nhà làm chính sách tìm biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường, theo lời đồng tác giả nghiên cứu Andrey Rzhetsky, giáo sư y khoa và nhiễm thể học tại University of Chicago, viết trong 1 thông cáo báo chí.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Science_News/2021/12/02/air-pollution-sex-ratio-birth-study/5881638459053/

.

--- HỎI 2: WTA ra sức cứu cô Bành Súy, CIO lại lơ là?

.

ĐÁP 2: Bài trên RFI đã phân tích chi tiết.

.

Vụ Bành Súy: Quyết định có tính toán của WTA

Thanh Phương, RFI -- 02/12/2021

.

Quyết định của Hiệp Hội Quần Vợt Nữ (WTA) đình chỉ ngay lập tức các giải đấu ở Trung Quốc và Hồng Kông để bày tỏ sự ủng hộ đối với cây vợt ngôi sao Bành Súy, đã có tác động như một quả bom, bởi lẽ chưa bao giờ một tổ chức thể thao quốc tế dám có hành động mạnh mẽ như thế đối với Trung Quốc, một thị trường rất béo bở.

Đây không phải là lần đầu tiên một tổ chức thể thao quốc tế bị Trung Quốc đưa vào tầm ngắm do lập trường của các vận động viên hay của các quan chức. Trung Quốc đã từng ngưng chiếu các trận đấu của NBA (Hiệp Hội Bóng Rổ Quốc Gia Mỹ) sau khi quản lý của đội Houston Rockets Daryl Morey bày tỏ sự ủng hộ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông năm 2019. Bắc Kinh cũng đã từng kiểm duyệt tên của cầu thủ của Premier League Mesut Ozil trên mạng Internet Trung Quốc, sau khi cầu thủ này lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo ở Tân Cương.

Gần đây, các trận đấu của Boston Celtics trong giải NBA cũng bị cấm chiếu, do một trong những tuyển thủ của đội này, Enes Kanter vẫn chỉ trích chính sách của Tập Cận Bình đối với Tân Cương, Hồng Kông và Tây Tạng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ Đài Loan.

Vụ Bành Súy tố cáo một quan chức cấp cao Trung Quốc lạm dụng tình dục xảy ra vào lúc mà phong trào #MeToo cũng đã lan đến giới thể thao. Theo nhận định của giáo sư Simon Chadwick, Trường Kinh Doanh Emlyon ở Pháp, được đài Al Jazeera trích dẫn hôm nay, so với các tổ chức thể thao khác, WTA có thời điểm thuận lợi và động lực chính trị để ra quyết định đình chỉ các giải đấu ở Trung Quốc.

Nói cách khác, tổ chức này đã cân nhắc, tính toán kỹ rủi ro. Giáo sư Chadwick nói: “WTA có thể đã tính toán rất kỹ và thấy rằng nếu không lên tiếng, họ sẽ mất nhiều hơn là được, bởi vì sẽ bị xem là đứng về phía Trung Quốc."

Nhưng vì sao WTA lại ra một quyết định mà chắc chắn sẽ gây thiệt hại tài chính nặng nề, vì Trung Quốc được xem là một thị trường quan trọng ? Trong mùa thi đấu 2019, tức là khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, đã có 10 giải quần vợt được tổ chức ở Trung Quốc, trong đó có giải Masters nữ vào cuối năm, với ngân sách lên tới 14 triệu đô la, nhiều hơn so với giải Masters nam.

Theo lời giáo sư Chadwick, mặc dù đã có đầu tư đáng kể vào bộ môn quần vợt ở Trung Quốc, quần vợt nữ ở nước này thật ra lại không phát triển nhanh chóng như WTA mong muốn lúc ban đầu, cho nên thị trường này không thật sự quan trọng lắm.

Quyết định nói trên cũng là hậu quả của đại dịch Covid-19. Trong năm 2019, Thâm Quyến chỉ tổ chức duy nhất một giải chung kết WTA. Giải chung kết 2020 thì đã bị hủy do đại dịch, còn giải 2021 đã được dời qua Mêhicô, do dịch Covid-19 lại bùng phát ở Trung Quốc.

Trong khi đó, Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế CIO sẽ vẫn phải tham gia tổ chức Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022 như dự kiến, tuy với sự hạn chế về khán giả do tình hình đại dịch. Sau vụ Bành Súy mất tích, CIO đã tuyên bố sẽ “tiếp tục đối thoại” với phong trào Olympic Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến nhà cựu vô địch này. Trên mạng Twitter, một quan chức của CIO, Emma Terho khẳng định tổ chức này chủ trương một đường lối ngoại giao “êm thấm” với Bắc Kinh.

Nhưng WTA không muốn có phản ứng nhẹ nhàng như thế. Trong thông cáo đưa ra hôm qua, chủ tịch WTA Steve Simon đã mạnh mẽ tuyên bố : "WTA sẽ làm hết sức mình để bảo vệ các cây vợt nữ. Tôi hy vọng là các lãnh đạo thế giới sẽ tiếp tục lên tiếng để công lý được thực thi cho Bành Súy và cho mọi phụ nữ, cho dù hậu quả tài chính là như thế nào”.

Khi ra quyết định nói trên, rõ ràng là WTA được nhiều tiếng thơm, trong khi CIO thì đang bị chỉ trích là gián tiếp giúp Bắc Kinh nhận chìm vụ Bành Súy, sau cuộc nói chuyện qua video giữa chủ tịch CIO Thomas Bach và ngôi sao quần vợt Trung Quốc, mà trong đó ông không hề đề cập đến những cáo buộc về lạm dụng tình dục.

WTA hóa ra còn đáng khen hơn cả tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol. Trong vụ chủ tịch người Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ mất tích khi về nước vào năm 2018 và 18 tháng sau đó ra nhận tội tham nhũng và bị kết án 13 năm tù, Interpol có vẻ như bằng lòng với bức thư “xin từ chức” của ông Mạnh Hoành Vĩ và cũng không mở điều tra về vụ mất tích của nhân vật này, lấy lý do “quy định nội bộ của Interpol không cho phép điều tra”.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20211202-v%E1%BB%A5-b%C3%A0nh-s%C3%BAy-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-c%C3%B3-t%C3%ADnh-to%C3%A1n-c%E1%BB%A7a-wta

.

.