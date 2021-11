Xuất xưởng 1,05 triệu liều vắc xin Sputnik V "Made in Vietnam". VN phải khẩn cấp sản xuất thuốc điều trị, vaccine. Thêm 2 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ về đến SG. Bộ Y tế kêu gọi lập mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y Việt Nam toàn cầu. Trường học SG chuẩn bị mở cửa 10/122021.

- thăm dò: nếu Biden không ứng cử 2024, đứng đầu Dân Chủ sẽ là bà Kamala Harris (13%) và Michelle Obama (10%)

- Xuất xưởng 1,05 triệu liều vắc xin Sputnik V "Made in Vietnam". VN phải khẩn cấp sản xuất thuốc điều trị, vaccine. SG: Trạm y tế lưu động phải tiếp cận F0 mới trong vòng 24 giờ. Thêm 2 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ về đến SG. Giao Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp với người đã tiêm 2 mũi vaccine. Hà Nội: đưa gấp vào hoạt động khu điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Bộ Y tế kêu gọi lập mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y Việt Nam toàn cầu. Trường học SG chuẩn bị mở cửa 10/122021.

- WHO: biến thể mới có tên là Omicron, tăng nguy cơ tái nhiễm, xuất hiện ở Botswana, Hong Kong, Israel, Bỉ.

- Mỹ, Canada, Liên Âu và nhiều quốc gia xiết nhập cảnh để ngăn chận biến thể Omicron sẽ lây lan thần tốc

- Biểu tình lớn ở 30 thành phố lớn Úc Châu để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa và luật siết đại dịch

- Thống Đốc New York tuyên bố khẩn cấp toàn tiểu bang trước khi biến thể mới COVID là Omnicron tới

- Kyle Rittenhouse sẽ kiếm 3 triệu đô nếu viết sách kể vụ bắn chết 2 người, bị thường 1 người, rồi tòa tha

- đại dịch COVID-19 đột nhiên có biến thể mới, đẩy tất cả chỉ số thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đều sụt giá

- chơi nổi ở thị trường Nhật: IKEA cho thuê chung cư nhỏ tại Tokyo với giá chưa tới 1 đô Mỹ trong 1 năm

- Lễ Tạ Ơn chết chóc ở Nashville: 3 người chết, 4 bị thương sau vụ nổ súng. Cảnh sát tịch thu 2 súng

- các tiệm Dollar Tree sẽ tăng giá, từ 1 đô hầu hết mặt hàng tới 1.25 đô từ đầu 2022, vì khắp thế giới tăng giá

- Quận Cam mời mua sắm vào Thứ Bảy Vì Kinh Doanh Nhỏ để cứu các cửa tiệm nhỏ, giúp kinh tế địa phương; 84% dân Mỹ nói hiện tượng cửa tiệm nhó đóng cửa gây hại cho địa phương

- HỎI 1: Hội Nhà Báo Mỹ Gốc Á (AAJA) gọi Đài Loan là 1 tỉnh chính thức của TQ? ĐÁP 1: Rất buồn, đúng thế.

- HỎI 2: Liên Âu đòi VN cho dân lập xã hội dân sự? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/11/2021) --- Hôm nay là ngày Thứ Bảy Vì Kinh Doanh Nhỏ (Small Business Saturday), 2 ngày sau Lễ Tạ Ơn và 1 ngày sau Thứ Sáu Đen, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Quận Cam (hầu hết kinh doanh của dân Việt là kinh doanh nhỏ, như tiệm ăn, tiệm tạp hóa...) hy vọng mùa mua sắm sau đại dịch sẽ giúp tăng thương vụ.

Ngày Thứ Bảy Vì Kinh Doanh Nhỏ khởi động thường niên kể từ 2010 để mời gọi người mua sắm giúp cho các kinh doanh địa phương, khi mặt đường phố chứng kiến nhiều cửa tiệm bỏ trống vì không cạnh tranh nổi với các hệ thống kinh doanh lớn ở tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Năm ngoái, dân Mỹ xài khoảng 20 tỷ đôla cho Thứ Bảy Vì Kinh Doanh Nhỏ. Hỗ trợ kinh doanh nhỏ có tầm quan trọng xây dựng địa phương vì trung bình 67 cents trên mỗi $1 đôla xài sẽ nằm lại trong các cộng đồng địa phương.

Bản khảo sát có tên là "Shop Small Consumer Impact" thực hiện bởi American Express trước đại dịch cho thấy 73% dân Mỹ nghĩ rằng quan nmgại lớn ở tầm quốc gia là hiện tượng các cửa tiệm mặt tiền đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với các hãng lớn, 84% nói hiện tượng các cửa tiệm nhỏ sập tiệm đã ảnh hưởng xấu tới địa phương.

--- Phó Tổng Thống Kamala Harris và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đứng hàng đầu danh sách ứng cửa viên Tổng Thống Dân Chủ 2024 nếu Tổng Thống Joe Biden quyết định không ứng cử nhiệm kỳ 2, theo bản thăm dò của Hill-HarrisX.

Bà Harris đứng đầu danh sách các ứng cử viên có thế có của Dân Chủ, với 13% người trả lời ủng hộ. Thứ nhì là Michelle Obama với 10%. Tất cả các ứng cử viên khác được 5% hay thấp hơn, trong khi hầu hết (36%) nói họ phân vân nếu Biden không ứng cử nữa.

Trong các ứng cử viên khác có tên những người từng ứng cử 2020: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker, Michael Bloomberg, Andrew Yang và Pete Buttigieg.

Biden nói Biden sẽ ứng cử năm 2024. Nếu thắng cử, Biden sẽ tới 81 tuổi khi khởi đầu nhiệm kỳ 2. Trong những người đã bầu cho Biden năm 2020, có 22% nói sẽ bầu cho bà Harris. Thăm dò khảo sát 939 cử tri ghi danh từ 18/11 tới 19/11/2021.

--- Kyle Rittenhouse, 18 tuổi --- cậu thiếu niên hồi tháng 8/2020 bắn chết 2 người, bắn bị thương 1 người ở Wisconsin và được tòa tha bổng trong tháng 11/2021 vì cớ tự vệ --- sẽ có thể kiếm hơn 3 triệu đôla nếu viết sách kể lại câu chuyện nổ súng và ra tòa.

Câu chuyện của Rittenhouse được hầu hết nước Mỹ quan tâm, với nhiều người Dân Chủ tin rằng nên đưa Rittenhouse vào tù, và hầu hết người Cộng Hòa ca ngợi cậu như anh hùng. Bình luận gia Tucker Carlson của Fox News đang khuyến khích cậu viết sách và chuyện tìm một nhà văn tài năng để viết giùm ẩn danh thì không khó.

--- Dân Mỹ nghèo vốn ưa thích mua sắm ở các cửa tiệm bách hóa mang tên Dollar Tree vì hầu hết các mặt hàng chỉ bán giá 99 cents hay 1 đôla. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022 cửa tiệm này sẽ nâng giá hầu hết mặt hàng tới giá 1.25 đôla nghĩa là, lẽ ra nên gọi các tiệm này là tiệm “Dollar-And-A-Quarter Tree.”

Tình hình thực tế, tất cả các mặt hàng khắp thế giới đều tăng giá vì đại dịch đã làm đứt gãy nguồn cung nhiều nơi, và vì giá vận chuyển tăng vì xăngd ầu lên giá. Thông báo của tiệm này nói rằng truyền thống từ 35 năm nay với giá 1 đôla đã gặp khó khăn vô lường. Từ tháng 9/2021, các tiệm Dollar Tree cung cấp thêm các mặt hàng với giá 3 đôla, và 5 đôla để cạnh tranhv ới các tiệm Dollar General và SuperValu.

--- Giá thuê chung cư tại Tokyo giá cao ngất trời từ nhiều năm nay. Nhưng công ty hàng gia dụng Thụy Điển IKEA ra một độc chiêu, và nổi tiếng ngay tức khắc ở Nhật Bản: IKEA sẽ cho thuê một căn chung cư nhỏ (micro apartment) rộng 107-square feet tại Tokyo với giá chưa tới 1 đôla Mỹ.

IKEA nhận đơn xin thuê cho tới ngày 3/12/2021. Chung cư sẽ cho thuê tới hết ngày 15/1/2023. Đây không phải lần đầu IKEA dính vào kinh doanh địa ốc. IKEA liên doanh với 1 công ty xây dựng, từng xây nhiều nhà giá rẻ tại Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy.

--- Thêm một Ngày Lễ Tạ Ơn chết chóc ở Nashville, tiểu bang Tennessee. Có 3 người chết, 4 người khác bị thương sau vụ nổ súng ở North Nashville tại một căn chung cư trên đường Torbett Street, lúc gần 10 p.m. Thứ Sáu.

Khi cảnh sát tới, 3 người đã chết trong căn chung cư. Nhóm 4 người bị thương được chở vào bệnh viện Vanderbilt University Medical Center, được kể là đã ổn định. Cảnh sát nói tất cả nạn nhân đều là vị thành niên hay đầu lứa tuổi 20s. Cảnh sát tịch thu 2 khẩu súng. Chưa có thông tin nào khác phổ biến.

--- Lẽ ra ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) sẽ đẩy mạnh giá thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Nhưng thị trường bất ngờ lại sụt giá thê thảm vì đại dịch COVID-19 đột nhiên có biến thể mới, gây chết chóc hơn Delta, xuất phát từ nhiều nước Châu Phi và đã tới ít nhất là 1 nước Châu Âu.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average khi kết thúc hôm Thứ Sáu đã giảm 905 điểm để còn 34,899. Chỉ số thị trường S&P 500 giảm 106 điểm, chỉ số Nasdaq giảm 353 điểm.

--- Kathy Hochul, Thống Đốc New York, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang New York trong khi nơi này muốn đi một bước trước khi biến thể mới của COVID là Omnicron tới nơi này.

New York là trụ sở của Liên Hiệp Quốc, lo ngại biến thể mới sẽ làm tràn ngập thêm bệnh nhân trong khi tiểu bang mỗi ngày thêm 300 người nhập viện suốt tháng qua. Hochul tuyên bố khẩn cấp trước khi biến thể mới Omnicron vào, nhưng bà nói chỉ là vấn đề thời gian, biến thể này sẽ vào. Lệnh khẩn cấp kếo dài tới 15/1/2022.

--- Biểu tình từ Mỹ lây qua Úc... Biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn Úc Châu đã diễn ra để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa và phản đối luật siết đại dịch. Hơn 50,000 người tới biểu tình trước tòa nhà nghị viện Victoria ở Melbourne, rồi tuần hành khắp phố.

Cùng lúc, biểu tình xuất hiện nhiều nơi ở công viên Hyde Park ở Sidney, và tại hơn 30 thành phố khắp Úc châu. Nhiều bảng khẩu hiệu trong biểu tình ghi rằng họ muốn tự do quyết định, không muốn bị cưỡng bách chích ngừa.

--- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi biến thể của vi khuẩn coronavirus với mức đột biến cao được phát hiện ở Nam Phi là “biến thể đáng lo ngại”. Cơ quan này của LHQ cũng đặt tên cho biến thể này là Omicron. Biến thể này tên khoa học là B.1.1.529.

Bản tin NHK ghi rằng biến thể này có nguy cơ tái nhiễm cao hơn so với các biến thể đáng lo ngại khác. Hôm thứ Năm, Nam Phi thông báo phát hiện 77 ca nhiễm ở tỉnh Gauteng, nơi có thành phố Johannesburg lớn nhất nước này.

Biến thể cũng được tìm thấy ở Botswana, Hong Kong, Israel và Bỉ. Bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật của WHO, cho biết biến thể có gần 100 đột biến. Bà nói rằng điều này có thể ảnh hưởng tới hoạt động của vi khuẩn. Bà cũng cho biết các nhà khoa học sẽ phải mất nhiều tuần mới có thể xác định khả năng bảo vệ của các vắc-xin hiện tại đối với biến thể này.

--- Nhiều nước khắp thế giới đang xiết chặt biên giới, sau khi Omicron, một biến thể của coronavirus, xuất hiện ở Nam Phi. Mỹ thông báo hạn chết đi lại từ Nam Phi và 7 nước khác là Boswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi.

Các nước thành viên Liên Âu đồng thuận giới hạn việc đi lại từ 7 nước phía Nam châu Phi, trong đó có Nam Phi, Botswana, Namibia và Mozambique. Biến thể mới cũng đã thấy ở Israel. Chính phủ Israel đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từ tất cả các nước châu Phi, trừ các nước ở Bắc Phi.

Biến thể cũng xuất hiện tại Hong Kong. Chính quyền đặc khu Hong Kong nói sẽ cấm nhập cảnh đối với những người không phải cư dân đã ở 8 nước khu vực phía Nam châu Phi trong vòng 21 ngày trở lại. Canada cũng giới hạn việc đi lại từ Nam Phi và một số nơi khác. Giới chức Nga cho biết sẽ giới hạn việc đi lại đối với người nước ngoài từ một số nước châu Phi và Hong Kong.

Truyền thông quốc tế cho biết một số nước châu Á và Trung Đông như Singapore, Philippines, Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Bahrain và Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất cũng xiết biên giới.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 26/11 đến 16h ngày 27/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.063 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.048 ca ghi nhận trong nước (giảm 46 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.160 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.773), Cần Thơ (954), Bình Dương (716), Bà Rịa - Vũng Tàu (697), Tây Ninh (672), Đồng Tháp (604), Bạc Liêu (574), Đồng Nai (567), Bình Thuận (562), Vĩnh Long (539), Sóc Trăng (449), Kiên Giang (427), Cà Mau (422), Trà Vinh (328), An Giang (324), Hà Nội (310), Hậu Giang (287), Bến Tre (265), Khánh Hòa (239), Bình Định (197), Hà Giang (165), Lâm Đồng (159), Bình Phước (139), Bắc Ninh (137), Nghệ An (124), Tiền Giang (121), Long An (109), Gia Lai (109), Thừa Thiên Huế (106), Vĩnh Phúc (104), Đắk Nông (85), Đà Nẵng (66), Hòa Bình (60), Quảng Nam (59), Quảng Ngãi (56), Thanh Hóa (55), Thái Nguyên (54), Ninh Thuận (46), Hải Dương (39), Phú Yên (36), Phú Thọ (33), Thái Bình (32), Tuyên Quang (29), Nam Định (29), Lạng Sơn (28), Quảng Bình (27), Quảng Trị (24), Hưng Yên (22), Hải Phòng (22), Quảng Ninh (15), Cao Bằng (10), Điện Biên (9), Bắc Giang (9), Hà Tĩnh (8 ), Sơn La (4), Bắc Kạn (4), Yên Bái (3), Kon Tum (2), Hà Nam (2), Lào Cai (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 26/11 đến 17h30 ngày 27/11 ghi nhận 148 ca tử vong tại: + Tại TP HCM (65) trong đó có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1), An Giang (1), Long An (3). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Tây Ninh (11), Bình Dương (11), An Giang (9), Long An (8), Tiền Giang (8), Bạc Liêu (7), Bình Thuận (5), Cần Thơ (5), Sóc Trăng (4), Khánh Hòa (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Bình Phước (2), Hà Giang (1), Lạng Sơn (1), Đắk Lắk (1), Hậu Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 144 ca.





Xuất xưởng 1,05 triệu liều vắc xin Covid-19 "Made in Vietnam". Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã xuất xưởng lô vắc xin Sputnik V hơn 1 triệu liều đầu tiên. Hôm qua (26.11), Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã xuất xưởng lô vắc xin Sputnik V hơn 1 triệu liều đầu tiên, sau khi đạt được thỏa thuận với Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya (Liên bang Nga) về chuyển giao công nghệ để gia công vắc xin Sputnik V, Sputnik Light tại Việt Nam. Theo thỏa thuận với Viện Gamalaya, vắc xin Sputnik V do VABIOTECH sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân. Đây là thành quả mà VABIOTECH đạt được với sự đồng hành của Tập đoàn SOVICO.

VN phải khẩn cấp sản xuất thuốc điều trị, vaccine. Thủ tướng yêu cầu: Rút gọn tối đa thủ tục phê duyệt, cấp phép, sản xuất thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19. Kết luận của Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rút gọn tối đa các thủ tục hành chính trong phê duyệt, cấp phép nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19, đồng thời bảo đảm tính khoa học, an toàn, hiệu quả... Yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương mở rộng điều trị thuốc kháng virus; phân bổ thuốc điều trị đến các địa phương, bảo đảm đủ thuốc điều trị (tự nguyện) cho tất cả người bị nhiễm; rút gọn tối đa các thủ tục hành chính trong phê duyệt, cấp phép nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19, đồng thời bảo đảm tính khoa học, an toàn, hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để có hướng dẫn việc cách ly phù hợp cho người tiêm vaccine đủ 2 mũi và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ; hướng dẫn việc xã hội hóa xét nghiệm, giá kit xét nghiệm để phù hợp với tình hình, điều kiện hiện nay xong trước ngày 5/12/2021. Tăng cường cung cấp thông tin minh bạch, chính xác về phân bổ, tiêm chủng vaccine để địa phương, người dân được biết, theo dõi.





SG: Trạm y tế lưu động phải tiếp cận F0 mới trong vòng 24 giờ. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0 từ trạm y tế xã, trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe F0 mỗi ngày, cập nhật diễn tiến vào phần mềm quản lý. Ngày 27-11, UBND TP.HCM cho biết đã có quyết định số 4028/QĐ-UBND về việc quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của nhiều đơn vị trong công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn. UBND TP nhấn mạnh đến trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà bao gồm trạm y tế xã và trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Cụ thể, đối với trạm y tế xã phải sẵn sàng tiếp nhận, cập nhật danh sách người F0 trên địa bàn xã; phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các trường hợp F0 được chăm sóc tại nhà do trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động đảm trách.

Giao Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp

Thêm 2 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ về đến SG.

Bộ Y tế kêu gọi lập mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y Việt Nam toàn cầu.

Phong tỏa Công viên Thống nhất

Trường học SG chuẩn bị mở cửa 10/12/2021.

Hà Nội: đưa gấp vào hoạt động

Hà Nội ở cấp độ 2

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

EU đòi Việt Nam thực hiện các điều khoản của EVFTA về xã hội dân sự

Ỷ Lan, RFA

với người đã tiêm 2 mũi vaccine. Thủ tướng giao Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để có hướng dẫn việc cách ly phù hợp cho người tiêm vaccine đủ 2 mũi và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để có hướng dẫn việc cách ly phù hợp cho người tiêm vaccine đủ 2 mũi và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ; khẩn trương hướng dẫn việc xã hội hóa xét nghiệm, giá kit xét nghiệm để phù hợp với tình hình, điều kiện hiện nay xong trước ngày 5.12.2021. Tăng cường cung cấp thông tin minh bạch, chính xác về phân bổ, tiêm chủng vaccine để địa phương, người dân được biết, theo dõi.. Lô hàng 2.075.580 liều vaccine Pfizer đã được chuyển giao thành công đến TP.HCM vào ngày 27/11, nâng tổng số vaccine Mỹ trao tặng Việt Nam lên hơn 20,5 triệu liều. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy để đánh bại Covid-19", Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết trong một thông báo ngày 27/11. Trước đó, hơn 2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer được vận chuyển đến Hà Nội vào sáng 26/11.. Bộ Y tế kêu gọi thiết lập mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y Việt Nam trên toàn cầu nhằm kết nối tất cả các nhà khoa học để chia sẻ, trao đổi, liên kết trong nghiên cứu lĩnh vực y dược… Khoa học y học của Việt Nam đã có bước tiến nhưng vẫn khiêm tốn. Phát biểu tại lễ bế mạc, trao giải Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX diễn ra chiều 27/11 ở Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: Nhiều nhà khoa học trẻ có mặt hôm nay tại Hội nghị đã tình nguyện vào các điểm nóng ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương… tham gia phòng chống dịch COVID-19, qua đó đồng thời nhiều thầy thuốc đã kết hợp nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch, góp phần làm nên thành công của hội nghị. Với vai trò là cơ quan quản lý, Bộ Y tế kêu gọi thiết lập mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y Việt Nam trên toàn cầu nhằm kết nối tất cả các nhà khoa học để chia sẻ, trao đổi, liên kết trong nghiên cứu lĩnh vực y dược… Lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo phải triển khai thực hiện việc này; Cùng đó cơ quan nhà nước cũng phải có những động viên, khuyến khích, ghi nhận và có những phần thưởng xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực của các nhà khoa học. "Chúng tôi rất khuyến khích và sẽ có những phần thưởng dành cho các bạn có các bài báo khoa học, các công trình nghiên cứu về y học đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.do bảo vệ mắc COVID-19. Tối 27/11, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, chính quyền tạm thời phong tỏa công viên Thống Nhất sau khi ghi nhận bảo vệ dương tính với virus SARS-CoV-2. Phương án xử lý nếu có F0, gia cố các biện pháp an toàn, lên kế hoạch bổ sung kiến thức... đang được các trường trung học rốt ráo chuẩn bị để đón học sinh lớp 9 và 12. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, học sinh khối 9 và 12 sẽ đi học trực tiếp vào 10/12 tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2. Chủ trương đã được lãnh đạo thành phố đồng thuận, nội dung chi tiết chưa được công bố. Các trường THCS, THPT đang chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án đón học sinh trở lại. Hai năm học bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các trường đã thuần thục với quy trình đảm bảo an toàn theo các bộ tiêu chí như phân luồng, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo giãn cách. Bài toán mới đặt ra với các trường khi mở cửa trong bối cảnh hiện nay là cách xử lý khi xuất hiện F0. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du (Quận 10) cho rằng, khác với trước đây, không thể phong toả toàn trường hoặc đóng cửa lập tức bởi sẽ gây xáo trộn rất lớn. Cách làm hiện nay là bình tĩnh khoanh vùng, truy vết, xác định người tiếp xúc gần để có biện pháp xử lý. "Khi phát hiện F0, chỉ những em tiếp xúc gần mới phải ở nhà cách ly, những em khác sang phòng học dự phòng theo dõi sức khoẻ. Như vậy, quá trình học sẽ không bị gián đoạn, không khiến những học sinh còn lại hoang mang", thầy Phú nêu phương án.khu điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Chiều 26-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường rà soát, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao. Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ theo mô hình Trạm Y tế lưu động theo Phương án số 263/PA-UBND của UBND thành phố; tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đặc biệt là tiêm mũi 2 với người trên 50 tuổi; tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế.về phòng chống dịch, có 19 quận huyện chuyển "vùng xanh". UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo số 816/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo thông báo được UBND thành phố Hà Nội công bố, kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất cập nhật tới ngày 26.11, Hà Nội có điều chỉnh cấp độ dịch thuộc cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường so với báo cáo đánh giá 7 ngày trước. Cụ thể, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch COVID-19 như cách đây 1 tuần. Cùng với đó, 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh) (tăng 15 quận, huyện so với công bố vào ngày 19.11).---Hội Nhà Báo Mỹ Gốc Á (AAJA) gọi Đài Loan là 1 tỉnh chính thức của TQ?Rất buồn, đúng thế. Tổ chức có tên là Asian American Journalists Association gọi Đài Loan là 1 tỉnh chính thức của TQ. Báo Taiwan News ghi rằng Hội Nhà Báo Mỹ Gốc Á (AAJA) đang bị nhiều người chỉ trích vì đã viết trong một sách cẩm nang bút pháp như thế. Ngay trong nội bộ AAJA cũng có nhiều người đòi thay đổi cách viết chiều chuộng Trung Hoa đỏ như thế.Chi tiết:---: Liên Âu đòi VN cho dân lập xã hội dân sự?: Đúng thế. Đài RFA có một bài viết của nhà báo Ỷ Lan về tình hình này.- 25/11/2021Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, Hà Nội chấp nhận đối thoại trực tuyến với Liên Âu về Hiệp ước Mậu dịch Tự do (EVFTA) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm ngoái.Diễn Đàn chung lần thứ nhất giữa Việt Nam và Liên Âu về Thương mại và Phát triển bền vững vừa diễn ra trong tháng 11 này, qua ba cuộc họp quan trọng: Một giữa các Nhóm Tư Vấn Liên Âu – Việt Nam (gọi là DAG, Domestic Advisory Groups), một giữa chính quyền Việt Nam và Liên Âu, và một Diễn Đàn chung với DAG của hai bên, chính quyền và xã hội dân sự.86 tổ chức Việt Nam và Liên Âu tham dự qua trực tuyến viễn liên tại Diễn Đàn chung, gồm có :- Hội Đồng Liên Âu,- Bộ Lao động, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam,- Nhóm Tư Vấn Liên Âu do Bà Jude Kirton-Darling làm Chủ tịch- Nhóm Tư Vấn Việt Nam do Bà Trần Thị Lan Anh, Ủy Viên Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp, làm Chủ tịch, và- Nhiều tổ chức xã hội dân sự — gồm các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, môi trường, phụ nữ, động vật, công đoàn thuộc nhiều quốc gia Liên Âu, các Quỹ tài trợ, tổ chức thương mại, v.v…

Ngoài các phát biểu của DAG Liên Âu phê phán các cuộc đàn áp nhân quyền, bắt bớ, yêu sách trả tự do… ba chủ đề thảo luận chính là, Mậu dịch và Lao động ; Mậu dịch, Khí hậu và Môi sinh ; Mậu dịch và Ngư nghiệp.

Các cuộc thảo luận rất sôi nổi. Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VHCR) quan tâm vấn đề quyền công nhân, nhắc lại các lời hứa của Việt Nam khi ký kết EVFTA là sẽ sửa đổi Luật Lao Động và cho ra đời những “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở” (tức “WRO, Workers Representative Organisations”) không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của Nhà nước. Thế nhưng một năm trôi qua sau khi EVFTA có hiệu lực, chưa hề thấy các WRO xuất hiện. Vì sao chậm thế nhất là vào lúc công nhân cần được bảo vệ, cần biết rõ quyền của mình?

Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) hỏi về vụ ô nhiễm cá chết Formosa. Câu đáp cho qua việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường không được hài lòng.

VCHR nhấn mạnh thêm, nhiều người hoạt động bảo vệ nhân quyền hay môi sinh bị kết án, tù đầy dưới những điều luật mơ hồ về “an ninh quốc gia” chỉ vì họ quay video, lập hồ sơ tố cáo những vi phạm về môi sinh, như trường hợp Nguyễn Văn Hóa.

Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếc rằng lương tối thiểu ở VN không đủ sống, đề nghị Liên Âu áp lực “trách nhiệm xã hội các Doanh nghiệp” (Corporate Social Responsibility), mua hàng hóa Việt Nam với giá cao hơn để bảo vệ quyền thợ thuyền Việt Nam.

Đại diện Khmer Krom lo âu về tình trạng các dân tộc thiểu số, đặc biệt giới Khmer Krom ở đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại vì nước biển lên cao, còn bị kỳ thị, và chẳng ai bảo vệ họ.

Để nghe tiếng nói của Liên Âu, chúng tôi phỏng vấn bà Jude Kirton-Darling, Chủ tịch DAG Liên Âu.

Ỷ Lan: Thưa Bà, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, Diễn Đàn chung giữa Việt Nam và Liên Âu về Thương mại và Phát triển bền vững vừa diễn ra qua đường dây viễn liên giữa Brussels và Hà Nội. Xin bà cho biết ý nghĩa về sự kiện này, và cảm tưởng bà trước cuộc đối thoại trực tuyến?

Jude Kirton-Darling (JDK) : Đúng vậy, Diễn Đàn chung giữa hai bên chuẩn bị đã từ lâu. Phải mất rất nhiều dàn xếp khó khăn giữa Liên Âu và Việt Nam trước khi Diễn Đàn chung này được mở ra. Lẽ ra đã phải gặp gỡ nhau từ hồi tháng 6 vừa qua, nhưng nhiều lần trì hoãn do những bất đồng của hai bên.

Điều thứ nhất tôi muốn nói ngay, là thật tuyệt vời Diễn Đàn được khai mở hôm nay. Thật là một điểm hẹn lịch sử. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi có cuộc gặp gỡ, qua đó các đại diện xã hội dân sự có thể đối thoại trực diện với các viên chức thuộc Hội đồng Châu Âu và Chính phủ Việt Nam. Không riêng các đại biểu xã hội dân sự thuộc DAG (Ban Tư vấn Xã hội dân sự trong nước và Liên Âu) mà tất cả các tổ chức đều có thể tham dự. Họ có thể đặt mọi câu hỏi, hay chất vấn Liên Âu và Việt Nam về mọi thực tại hay vấn nạn của mậu dịch và phát triển bền vững. Tôi nhận thấy cuộc thảo luận khá tích cực. Rất quan trọng khi một số vấn đề gay cấn được đưa lên bàn mổ, thay vì che giấu chúng. Quan tâm đến những vấn đề, như thiếu một không gian cho xã hội dân sự tại Việt Nam ngày nay, bắt giam và cầm tù những nhà hoạt động môi sinh hay những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, trì hoãn cải cách Bộ Luật Lao động, và những vấn đề sinh tử liên quan tới những điều luật trong lĩnh vực EVFTA nhằm bảo vệ sinh thái. Nói tóm, các vấn đề chính yếu là công khai thảo luận thay vì che giấu, bỏ lơ.

Ỷ Lan: Chính phủ Việt Nam hay DAG Việt Nam hồi đáp ra sao, thưa bà?

JDK: Điều khó tránh là họ không hồi đáp trực tiếp câu hỏi nêu ra, chuyện chẳng có gì ngạc nhiên. Quả thật đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam chấp nhận tham gia đối thoại tương đối cởi mở với xã hội dân sự. Do đó tôi nghĩ điều quan trọng là chính quyền Việt Nam đã chính thức nghe các mối quan tâm của xã hội dân sự. Việc còn lại là chuyện của chúng tôi, tức Ban Tư vấn và Hội đồng Châu Âu gây sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam để tiếp tục theo đuổi các mối quan tâm do xã hội dân sự đề xuất.

Ỷ Lan: Theo hiệp ước EVFTA quy định thì các Ban Tư vấn hai bên phải được thiết lập từ các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Ban Tư vấn Liên Âu có hơn 20 thành viên, kể cả các tổ chức nhân quyền và môi sinh, công đoàn, v.v… Thế nhưng Ban Tư vấn Việt Nam chỉ có ba tổ chức, và hai trong số ba tổ chức này chẳng độc lập tí nào. Sao lại mất cân đối như thế, thưa bà?

JDK: Hiện tại DAG Việt Nam chỉ có ba tổ chức, gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Chúng tôi, DAG Liên Âu, đã lên tiếng minh bạch tại hội nghị rằng chúng tôi trông đợi và yêu sách số thành viên DAG Việt Nam phải được gia tăng. Chúng tôi cũng đòi hỏi các quy định rõ ràng cho việc chọn lựa, vì chúng tôi biết có những tổ chức xã hội dân sự nộp đơn xin tham gia DAG Việt Nam, nhưng bị chính quyền bác bỏ với những lý do không rõ ràng.

Đối với chúng tôi, điều tối ư quan trọng là phía đối tác Việt Nam phải là những tổ chức độc lập và đại biểu cho xã hội dân sự. Tại các cuộc hội nghị, nhà cầm quyền Việt Nam thường hứa hẹn rằng họ sẽ mở rộng cho những thành viên mới, và dự trù nhân đôi số lượng thành viên trong những tuần lễ hay tháng tới. Chúng tôi theo sát tiến trình này chặt chẽ. Chúng tôi biết rõ những nguy cơ cho các nhà hoạt động xã hội dân sự, chính vì vậy mà chúng tôi quyết tâm hành động liên đới với họ. Mỗi lúc nghe thấy tổ chức hay cá nhân nào bị hăm doạ, sách nhiễu hay bị bắt bớ vì muốn tham gia DAG Việt Nam, chúng tôi liền báo động Hội đồng Châu Âu và nhà cầm quyền Việt Nam, và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo hướng đó.

Ỷ Lan: Như bà cho biết, tiến trình này không khỏi nguy hại cho các xã hội dân sự Việt Nam. Nhiều tổ chức không muốn gia nhập DAG Việt Nam vì họ sợ bị khép tội theo các điều mơ hồ về An ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự, và có thể lãnh án nặng nề cho bất cứ ai đề cập. Nhiều nhà hoạt động bị cầm tù hiện nay do họ tố cáo những thảm nạn sinh thái như vụ ô nhiễm Formosa hay tranh chấp đất đai. Bà và Liên Âu có thể làm gì trước sự trạng này?

JDK: Từ khi DAG Liên Âu được hình hành đầu năm nay, chúng tôi đã nêu lên nhiều trường hợp cá nhân bị đàn áp vì họ liên hệ với EVFTA. Chúng tôi không sống ở Việt Nam, nhưng chúng tôi hiểu rõ những áp lực và ép buộc mà họ phải chịu đựng. Nên chúng tôi đã mạnh mẽ áp lực cho từng trường hợp, áp lực công khai để đòi hỏi mở rộng không gian cho xã hội dân sự, vì chúng tôi nhận thấy đây là chìa khoá thúc đẩy nhà cầm quyền thực hiện các hứa hẹn khi ký kết EVFTA. Cần làm rõ một điều, là Hiệp ước Tự do Mậu dịch quy định rõ ràng và dầy đủ rằng DAG Việt Nam phải được thiết lập với những đại diện xã hội dân sự độc lập. Vì vậy, chúng tôi trông đợi điều khoản này được thực hiện, nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương cách để Việt Nam tôn trọng các điều cam kết.

Ỷ Lan: DAG Liên Âu có thể giúp gì cho những tổ chức xã hội dân sự Việt Nam được tham gia vào DAG Việt Nam không thưa bà ?

JDK: Họ phải theo tiến trình xin làm thành viên Việt Nam qua việc ghi danh trên trang web của Bộ Công thương. Nhưng tôi khuyến khích các tổ chức muốn gia nhập DAG Việt Nam liên lạc với chúng tôi qua DAG Liên Âu để chúng tôi có thể theo dõi và can thiệp với nhà cầm quyền.

Ỷ Lan: Xin cám ơn bà Chủ tịch.

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/eu-pressures-vn-on-civil-society-freedom-11252021204821.html

.