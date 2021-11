Từ 28.11, hàng không bay thẳng Việt – Mỹ. VN đã tiêm đạt 101 triệu liều vaccine. SG: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage được mở cửa có điều kiện. Huế: Hơn 4.600 dân 'ốc đảo' Cồn Hến bị phong toả.

- Đêm bạo loạn 6/1/2021: 2 Bộ Trưởng của Trump bàn kế dùng Tu Chánh Án 25 đuổi Trump ra khỏi Bạch Ốc

- Từ 28.11, hàng không bay thẳng Việt – Mỹ. VN tiêm đạt 101 triệu liều vaccine. Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ nhập lậu thuốc chữa COVID. F0 mới ở huyện Bình Chánh SG chủ yếu từ người dân tự test. SG: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage được mở cửa có điều kiện. Còn hơn 30 triệu liều vắc xin 'trong kho', Bộ Y tế thúc giục tiêm. Huế: Hơn 4.600 dân 'ốc đảo' Cồn Hến bị phong toả. Vĩnh Long cách ly F1 tại nhà, người dân không ra đường sau 20h.

- Biden-Tập họp trực tuyến: cần cải thiện quan hệ song phương, tránh chiến tranh, hợp tác sẽ cùng có lợi

- Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark T. Esper tháng 11/2020 vì trung thành với Hiến Pháp hơn Trump

- cựu công tố liên bang Paul Rosenzweig lên CNN: có đủ yếu tố truy tố Trump về tội kích động bạo loạn

- Cộng Hòa Wyoming ngưng công nhận DB Liz Cheney là Cộng Hòa, vì đã tố Trump là tên nói dối và là hiểm họa

- Công ty Dominion Voting: Sidney Powell đang lặng lẽ mạ lỵ thêm trong đơn kiện ngược đầy sai trái, ác ý

- Thị trưởng Cambridge, Md., bị truy tố 50 tội vì đăng hình ảnh khỏa thân, gợi dục của cô bạn tình cũ

- Đơn kiện của Ohio đòi Facebook bồi thường hơn 100 tỷ đôla tiền vì làm hại trẻ em, lửa gạt giới đầu tư

- 60% dân Mỹ nói Tòa Tối Cao nên tiếp tục cho phá thai theo Hiến Pháp, 27% nói nên lật ngược để cấm

- DB/TB Bee Nguyen (Dân Chủ, Gergia): Bản đồ địa hạt mới làm lợi Cộng Hòa suốt 10 năm tới, ép phiếu da màu

- Từ Austria sang Italy tắm suối nước nóng, bé gái 11 tuổi lây bệnh lậu mủ vì suối nước còn chưa sạch vi trùng

- Quoclong Pham, từ Washington tới Las Vegas, vào sòng chơi cờ bạc, trúng lô độc đắc $1,393,273.

- Colorado: Shimpson Huynh và Adrian Lau đua xe, đụng chết 1 người, bị cảnh sát bắt giam

- HỎI 1: Có phải Bill Gates đòi thu hồi vaccine chống COVID vì nguy hiểm? ĐÁP 1: Không.

- HỎI 2: Biểu tình đòi giao đất ở Bình Dương? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 16/11/2021) --- Cuộc thăm dò mới đưa ra hôm Thứ Ba của Washington Post-ABC News cho thấy đa số dân Mỹ muốn Tòa Tối Cao giữ y quyết định năm 1973 trong Hiến Pháp có tên là hồ sơ Roe v. Wade, trong đó hợp pháp hóa phá thai.

. có 60% nói Tòa Tối cao nên giữ lại quyết định Roe v. Wade;

. 27% nói nên lật ngược lại để cấm phá thai;

. 12% nói không có ý kiến.

. 65% nói Tòa Tối cao nên xóa bỏ luật mới của Texas trong đó luật mới của Texas cấm phá thai từ 6 tuần cấn thai trở đi.

Các thẩm phán Tòa Tối Cao sẽ họp ngày 1/12/2021 để nghe khẩu biện về một luật mới của Mississippi trong đó cấm phá thai sau 15 tuần cấn thai, và luật này trực diện chống hồ sơ R.v.W. nghĩa là chống quy định 1973 trong Hiến Pháp.

--- Các công tố có đủ chứng cớ để làm hồ sơ truy tố Trump về tội kích động bạo loạn, theo nhận xét của cựu công tố liên bang Paul Rosenzweig trên CNN một ngày sau khi cố vấn của Trump là Steve Bannon trình diện trước tòa về cáo buộc hình sự, chống trát đòi của Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Rosenzweig nói yếu tố tòa cần là hiểu rõ ý định của Trump trong các diển biến dẫn tới ngày bạo loạn, và nếu các phụ tá của Trump khai ra các diễn tiến trước và trong ngày bạo loạn, Trump có đủ yếu tố để bị truy tố tội kích động bạo loạn. Và Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn tìm được các chứng cớ từ hàng trăm người đã và đang khai ra.

--- Tiểu bang Georgia đã vẽ lại bản đồ địa hạt bầu cử các chức vụ dân biểu tiểu bang và thượng nghị sĩ tiểu bang. Cả 2 bản đồ này đã được Quốc Hội tiểu bang Georgia, nơi Cộng Hòa chiếm đa số, bỏ phiếu thuận và đang chờ Thống Đốc ký thành luật. Hai bản đồ vẽ ngoằng nghèo để có lợi cho Cộng Hòa và phân tán phiếu Dân Chủ.

Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Atlanta) nói rằng: "Chúng ta (cư dân Georgia) là tiểu bang 50-50, là tiểu bang chiến trường ngang ngửa giữa Cộng Hòa và Dân Chủ. Chúng ta là tiểu bang dao động lắc lư. Bản đồ địa hạt mới vẽ cho thấy khác đi: bản đồ này tạo ra phân cách 60-40 với ưu thế phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong 10 năm tới. Trong 10 năm qua, Georgia có thêm 1 triệu người và sự tăng dân số này phần lớn là dân da màu, nhưng bản đồ này không ghi được hình ảnh đổi màu đó."

Hiện nay, Dân Biểu Bee Nguyễn đang vận động để tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia trong bầu cử giữa kỳ 2022. Georgia là tiểu bang truyền thống Cộng Hòa, lần đầu tiên mất 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang vào tay Dân Chủ trong bầu cử đặc biệt ngày 5/1/2021 sau khi Trump tới nói rằng bầu cử Georgia là gian lận làm nhiều cử tri Cộng Hòa nằm nhà.

--- Andrew Bradshaw, 32 tuổi -- Thị trưởng thị trấn Cambridge, tiểu bang Maryland --- đã bị bắt, bị truy tố 50 tội phổ biến lên nhiều mạng Internet hàng chục hình ảnh khỏa thân và gợi dục của cô bạn tình cũ.

.

Andrew Bradshaw sử dụng nhiều tài khoản mang tên cô bạn và ngày sinh cô kia, để phóng hỉnh gợi dục trong tháng 4 và tháng 5/2021 với các dòng ghi chú kích thích dâm đãng và miệt thị sắc tộc. Bradshaw bị bắt hôm Thứ Hai 15/11/2021, được tạm thả sau phiên tòa sơ khởi.

Phụ nữ được cảnh sát ẩn danh đã báo cảnh sát khi ông Thị Trưởng đem hình cô bạn tình cũ phóng lên để trả thù, trong đó có hình cô và Bradshaw đang thân mật giao du.

--- Ngành du lịch thế giới chưa hồi phục, bây giờ lại kinh hoàng khi được tin rằng bệnh tình dục gonorrhea (lậu mủ) có thể lây qua người khác nếu tắm cùng suối nước nóng: một bé gái 11 tuổi, người Áo quốc đã thấy âm hộ của em bé rỉ mủ sau khi cùng gia đình du lịch Italy và rồi vê nhà.

.

Hồ sơ y khoa này xảy ra tháng 9/2021 nhưng bây giờ mới đưa ra báo chí sau khi các bác sĩ chẩn đoán và điều tra tin rằng nhiều phần là bé này lây bệnh lậu mủ trong khi tắm ở 1 suối nước nóng Italy, và lây cho bé là từ các dịch từ người đã bị bệnh lậu mủ có chữa trị bằng thuốc kháng sinh (antibiotics).

Hiện tượng xảy ra 2 ngày sau khi gia đình tới thăm Specchio di Venere (“Mirror of Venus”), một vùng hồ trên đảo Pantelleria Island, nơi đây thân phụ bé gái dẫn bé đi tắm suối nước nóng ven hồ này.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.038 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.369 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.183), Tây Ninh (683), Tiền Giang (671), Đồng Nai (631), Bình Dương (607), An Giang (482), Bình Thuận (439), Đồng Tháp (392), Sóc Trăng (343), Cà Mau (340), Bạc Liêu (328), Kiên Giang (324), Bà Rịa - Vũng Tàu (300), Vĩnh Long (291), Bình Phước (199), Trà Vinh (194), Bến Tre (185), Cần Thơ (158), Hà Nội (158), Khánh Hòa (150), Nghệ An (145), Hà Giang (122), Thái Bình (106), Long An (100), Hậu Giang (96), Đắk Lắk (88), Lâm Đồng (84), Bắc Ninh (81), Nam Định (73), Thừa Thiên Huế (70), Quảng Nam (61), Bắc Giang (60), Thanh Hóa (52), Gia Lai (50), Bình Định (48), Đắk Nông (44), Ninh Thuận (35), Đà Nẵng (34), Quảng Ngãi (32), Hải Dương (29), Tuyên Quang (27), Quảng Trị (22), Quảng Bình (18), Quảng Ninh (15), Phú Thọ (14), Phú Yên (11), Vĩnh Phúc (11), Lạng Sơn (9), Hưng Yên (9), Điện Biên (8 ), Hà Nam (7), Hà Tĩnh (7), Cao Bằng (4), Kon Tum (3), Lào Cai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Sơn La (1), Yên Bái (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 15/11 đến 17h30 ngày 16/11 ghi nhận 87 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (35), Bình Dương (7), Long An (6), Bạc Liêu (6), Đồng Nai (5), Cà Mau (5), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bình Thuận (3), An Giang (3), Sóc Trăng (2), Tiền Giang (2), Kiên Giang (2), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1),Khánh Hòa (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

.

Từ 28.11, chính thức khai thác đường bay thẳng thường lệ Việt – Mỹ. Chiều 16.11, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã thay mặt nhà chức trách Mỹ trao chứng chỉ cho phép bay thường lệ đường bay thẳng tới nước này cho Vietnam Airlines. Như vậy, sau hơn 20 năm triển khai kế hoạch bay thẳng, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp phép khai thác thường lệ đường bay Việt – Mỹ. Theo ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, hãng dự kiến ngày 28.11 sẽ thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên được kết nối giữa TP. HCM và San Francisco. Chiều từ Việt Nam đi kéo dài 13 tiếng 50 phút và chiều ngược lại dự kiến xuất phát vào tối 29.11 với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Sau đó, các chuyến bay thường lệ được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần (từ TP. HCM đi vào Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần), sau đó có thể tăng tần suất lên mỗi ngày 1 chuyến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và mở lại đường bay quốc tế thường lệ.





Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ nhập lậu thuốc chữa COVID-19. Liên tiếp nhiều lô hàng là sản phẩm test nhanh, các loại thuốc được cho là thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Nhập lậu, quảng cáo và rao bán công khai nhiều loại thuốc điều trị COVID-19. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng thuốc và các loại trang thiết bị y tế sử dụng trong việc phòng, chống dịch tăng cao. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã tổ chức nhập lậu, quảng cáo và rao bán công khai nhiều loại thuốc điều trị COVID-19, bộ kit test nhanh với mác "hàng xách tay" trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

F0 mới ở huyện Bình Chánh SG chủ yếu từ người dân tự test nhanh. Dịch ở huyện Bình Chánh đang ở cấp độ 1. Từ ngày 8-11 đến 14-11, đã có 5.210 người được lấy mẫu bằng test nhanh kháng nguyên, trong đó có 3.668 ca dương tính. Tại buổi làm việc ngày 16-11 với Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa huyện Bình Chánh, ông Đoàn Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết từ ngày 1-10 đến nay, huyện đã rà soát, tổ chức tiêm vắc-xin cho người dân quay trở lại làm việc sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tính đến 14-11, huyện Bình Chánh đã tiêm hơn 1 triệu liều vắc-xin. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 100 % (đối với người trên 50 tuổi cơ bản đã tiêm phủ xong mũi 1 và mũi 2) và 97,7% người tiêm mũi 2. Số trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 45.461 em, đạt 100 % so với tổng số trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn.





SG: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage được mở cửa có điều kiện. SG cho phép mở lại dịch vụ massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke tại khu vực "vùng xanh" và chỉ cho hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam". Ngày 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19". Quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố và ở cấp phường, xã, thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan, công sở, giao thông, giáo dục và hoạt động khác. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay và thay thế một số nội dung trong Chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà UBND TP ban hành trước đây.

Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại cơ sở. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hằng ngày và rất phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành và người dân Thủ đô lúc này là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca F0 tăng cao; triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở. Trao đổi với báo chí ngày 16-11, Dũng cho biết, tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11-10-2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt những ngày gần đây, số ca F0 tăng lên mức 3 con số; mới nhất từ 18h ngày 14-11 đến 18h ngày 15-11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 289 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vắc xin mắc SARS-CoV-2 có xu hướng tăng nhanh. Toàn thành phố đang có 12 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19.





Còn hơn 30 triệu liều vắc xin 'trong kho', Bộ Y tế ra 'tối hậu thư' cho các địa phương. Số liệu mới nhất của Bộ Y tế cho thấy tính đến 16-11, Việt Nam đã tiếp nhận 135 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 và đã phân bổ 116 triệu liều, nhưng số tiêm chủng mới đạt trên 101 triệu liều, tức là còn trên 30 triệu liều 'trong kho'. Nhiều tỉnh miền Tây vẫn cần vắc xin: Tại 13 tỉnh miền Tây, khu vực đang bùng phát dịch mạnh từ thời điểm nới giãn cách trở lại đây cho thấy tỉ lệ tiêm chủng còn thấp.

VN tiêm đạt 101 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cập nhật theo số thực trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 12h ngày 16/11, cả nước đã tiêm gần 101 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là khoảng 88% và đủ liều là 48% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong khi đó, 18/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang.

Huế: Hơn 4.600 dân 'ốc đảo' Cồn Hến bị phong toả.

SG tuần này sẽ bàn kế hoạch mở lại trường học.

SG: Xe ôm công nghệ được hoạt động có điều kiện

Lâm Đồng cho phép

Vĩnh Long cách ly F1 tại nhà,

TP.Hải Dương tạm dừng

Thái Bình huy động

Nói chuyện trên đài MSNBC

Công ty Dominion

Tên cũ là Facebook

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden

Phóng viên ABC Jonathan Karl

Quoclong Pham

Ty Cảnh Sát Westminster ở tiểu bang Colorado

Hôm Thứ Hai, báo Casper Star-Tribune

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Bình Dương: Hàng trăm người dân treo băng rôn biểu tình đòi giao đất

RFA

Nhóm 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La (47,8%), Thanh Hóa (50,6%), Nam Định (59,3%), Nghệ An (60,0%) và Cao Bằng (64,4%).Khu vực Cồn Hến (phường Vỹ Dạ, TP Huế) được xem như là "ốc đảo" trên sông Hương. Từ ngày bị phong tỏa để chống dịch, các đơn vị đã triển khai các giải pháp để vừa dập dịch, vừa đảm bảo cuộc sống cho người dân. Tại Cồn Hến hiện nay có 1300 hộ dân với 4600 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Do chỉ có 1 cây cầu đường bộ (cầu Phú Lưu) nối liền Cồn Hến và phần còn lại của TP Huế mà nơi đây được xem như là một "ốc đảo" trên sông Hương. Từ đêm 4/11, sau khi ghi nhận các ca dương tính đầu tiên, Cồn Hến được phong tỏa. Một chốt kiểm soát được thiết lập ngay đầu cầu Phú Lưu. Lực lượng chức năng gấp rút triển khai truy vết người liên quan. Ngày 10/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức có quyết định phong tỏa theo cấp độ 4 đối với khu vực Cồn Hến để phòng chống dịch.Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong tuần này, UBND TPHCM sẽ làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục, y tế để sớm hoàn thiện kế hoạch mở cửa lại trường học. Sáng 16/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tham dự buổi tiếp xúc trực tuyến giữa Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10 với cử tri hai huyện Củ Chi, Hóc Môn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết: TPHCM đã qua đỉnh dịch nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.. Theo quy định tạm thời của TP.HCM, nếu TP.HCM ở nguy cơ dịch Covid-19 cấp độ 2, xe ôm công nghệ được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị. Nếu TP.HCM ở cấp độ 3, 4, loại hình này không được hoạt động.các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Kể từ 0 giờ ngày 18/11, toàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, là đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế. Chiều 16/11, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 8301/UBND-VX3 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân COVID-19. Kể từ 0 giờ ngày 18/11/2021, toàn tỉnh Lâm Đồng thống nhất áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, là đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, kể cả các trường hợp F1 đang cách ly tập trung.người dân không ra đường sau 20h. Kể từ ngày 17/11, tỉnh Vĩnh Long cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần (F1). Người dân không ra đường trong khung thời gian từ 20h đến 3h sáng hôm sau. Chiều 16/11, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ký văn bản về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương cấp huyện đẩy mạnh xét nghiệm nhanh khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để bóc tách FO ra khỏi cộng đồng, thu dung điều trị.tổ chức cưới hỏi, dịch vụ thể thao trong nhà từ 18.11 Từ 0h ngày 18.11, UBND TP.Hải Dương yêu cầu tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự.... Ngày 16.11, UBND TP.Hải Dương ban hành công văn số 2805/UBND-VP về việc áp dụng bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố Hải Dương liên tục phát sinh các ổ dịch phức tạp với 42 ca bệnh. Trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây; nhiều ca có biểu hiện ho sốt được phát hiện muộn khi đã tiếp xúc với nhiều người; một số ca có lịch trình di chuyển phức tạp, đi về từ tỉnh ngoài, huyện ngoài có dịch đến những nơi đông người, cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống làm lây lan dịch bệnh trong các cụm dân cư, trường học...hàng trăm sinh viên y khoa giúp lấy mẫu xét nghiệm. Khi số ca mắc COVID-19 mới liên tiếp được ghi nhận tại cộng đồng, ngoài nhân lực y tế địa phương, doanh nghiệp tham gia việc lấy mẫu xét nghiệm thì đã có hàng trăm sinh viên y khoa được huy động. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình vừa cho biết, trong 1 tuần qua, ngành y tế tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 465 ca mắc COVID-19. Tính từ 16h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, đơn vị ghi nhận thêm tổng số 106 ca mắc COVID-19 mới, các trường hợp chủ yếu là F1, đã quản lý, cách ly theo quy định tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Y Dược Thái Bình đã được huy động tham gia lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những sinh viên đang theo học năm thứ 3, 4, 5, 6, trong đó chủ yếu là sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 6.---hôm Thứ Hai, phóng viên Jonathan Karl của ABC tiết lộ rằng cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Steve Mnuchin đã điện thoại tới cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm bạo loạn 6/1/2021 về thủ tục lấy Tu Chánh Án thứ 25 để đuổi Trump ra khỏi Bạch Ốc.Nói với bình luận viên Jonathan Lemire của MSNBC, Karl giải thích rằng Karl biết tin này chắc chắn rằng Steven Mnuchin đã nói chuyện với Mike Pompeo vào đêm 6/1/2021, và Mnuchin nhiều lần nói về Tu Chánh Án 25 và thêm nữa, rằng Pompeo đã hỏi về cơ sở pháp lý để nêu Tu Chánh Án 25 và cách nào thủ tục này đuổi được một Tổng Thống ra khỏi Bạch Ốc.---Voting Systems nói rằng Sidney Powell đang lặng lẽ mạ lỵ thêm trong đơn kiện ngược do bà Powell đưa ra chống lại Dominion. Trận chiến giữa Dominion và Powell khởi sự từ năm ngoái, sau khi Powell vu khống, bịa đặt rằng Dominion âm mưu với nhà độc tài Venezuela đã chết hơn 10 năm trước để giúp Biden thắng cử năm 2020.Do vậy, Dominion đã kiện Powell về tội vu khống, mạ lỵ với ác ý. Thế rồi Powell kiện ngược lại Dominion. Nhưng Dominion nói rằng ngay trong đơn kiện, Powell đã tiếp tục mạ lỵ thêm. Cụ thể và đặc biệt, Dominion nói rằng Powell đưa thêm bịa đặt mới đầy ác ý để vu khống về máy bầu phiếu của Dominion.---, và tên mới là công ty Meta Platforms Inc... Công ty này bị Dave Yost, Bộ Trưởng Tư Pháp Ohio, kiện ra tòa về thuật toán và ảnh hưởng tiêu cực đối với trẻ em vị thành niên để tăng tối đa lợi nhuận.Yost nói rằng đơn kiện là thay mặt cho giới đầu tư của công ty Meta và hệ thống hưu bổng Ohio Public Employees Retirement System. Hồ sơ tòa nói rằng từ tháng 4 tới tháng 10/2021, Facebook đã vi phạm luật chứng khoán liên bang để tăng giá cổ phiếu và lừa gạt cổ đông.Đơn kiện của Ohio đòi Facebook phải bồi thường hơn 100 tỷ đôla tiền bồi thường thiệt hại và đòi thủ tục pháp lý để công ty không lừa gạt giới đầu tư trong tương lai.---và Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến từ khởi đầu nói rằng hai nước có nhu cầu cải thiện quan hệ song phương. Biden nói 2 nước nên bảo đảm rằng cạnh tranh nhau sẽ không chệch hướng vào chiến tranh, thêm rằng tất cả các quốc gia đều phải giữ cùng một luật đi đường.Tập Cận Bình xác nhận có "nhiều thánh thức" đối mặt với Mỹ và TQ và rằng họ "phải tăng truyền thông và hợp tác." Tập nói rằng 2 nước phải tôn trọng lẫn nhau, cùng hiện hữu trong hòa bình và phải cùng hợp tác để 2 bên cùng có lợi.---tường trình rằng vào ngày 19/10/2020, 1 người trung thành với Trump lúc đó là John McEntee (Giám đốc Nhân sự cho Tổng Thống) gửi ra một văn thư nội bộ liệt kê các lý do để sa thải Mark T. Esper ra khỏi chức Bộ Trưởng Quốc Phòng lúc đó.Nhà bình luận bảo thủ Max Boot phân tích về bàit ường trình của Karl và văn thư của McEntee trên báo Washington Post hôm 15/11/2021, nói tại sao văn thư của McEntee là lời báo động nếu Trump tranh cử Tổng Thống năm 2024.Boot trong quá khứ chỉ trích Esper vì cho là Esper thuộc nhóm say mê Trump, nhưng bây giờ thú nhận có thể Boot đã chỉ trích quá nặng với Esper (Esper bị Trump sa thải qua một tweet ngày 9 tháng 11/2020),Boot nói chứng cớ từ Karl nêu ra văn thư (ngày 19/10/2020) của Johnny McEntee, ghi ra 14 lý do để sa thải Esper. Thì 3 tuần sau, Trump phóng tweet sa thải Esper.Boot nói rằng văn bản McEntee cho thấy rằng, Trump sa thải một Bộ trưởng chỉ vì không trung thành đủ với Tổng Thống. Chứ không phải vì tài kém hay không trung thành với đất nước. Boot ghi rằng như thế, nếu Trump đắc cử Tổng Thống 2024, Trump sẽ biến quân đội Mỹ thành một đoàn cận vệ trung thành với cá nhân Trump.McEntee viết rằng, chính Bộ Trưởng Quốc Phòng Esper đã công khai chống lại chỉ thị của Trump là đưa lính Mỹ tới đàn áp biểu tình ngoài Bạch Ốc. Chuyện đó xảy ra tháng 6/2020. Trong văn thư, McEntee (bây giờ là 31 tuổi) muốn Trump sa thải Esper vì đã gỡ lá cờ Liên Quân Miền Nam thời nội chiến ra khỏi các căn cứ quân sự.Như thế, văn thư McEntee cho thấy, nếu Trump thắng cử 2024, thì nước Mỹ sẽ thê thảm, vì Trump có thể cử tân Bộ Trưởng Quốc Phòng là Johnny McEntee hay một kẻ say mê Trump hơn là lý tưởng trung thành với Hiến Pháp.--- Từ Washington tới Las Vegas, vào chơi cờ bạc, thế là một anh gốc Việt trúng số bạc triệu., từ thị trấn Vancouver, tiểu bang Washington, hôm Chủ Nhật đã vào sòng bạc Harrah’s Las Vegas ở tiểu bang Nevada.Pham vào bàn ngồi chơi Face Up Pai Gow thế rồi kéo ra 7 lá bài, không ngờ suốt một màu và theo thứ tự với một lá joker, thế là trúng lô độc đắc trị giá $1,393,273.Nghĩa là, nhiều hơn 1 triệu, gần một triệu 400 ngàn. Phạm nói anh thấy chuyện siêu thực, y hệt như không thực, nhưng anh sẽ tiết kiệm.---cho biết sau khi tới điều tra 1 tai nạn xe đêm Chủ Nhật làm chết một phụ nữ 21 tuổi, đã quyết định bắt 2 nghi can: Shimpson Huynh, 30 tuổi, và Adrian Lau, 20 tuổi.Huynh và Lau bị cáo buộc đua xe trên đường phố, dẫn tới tai nạn nơi góc đường 105th Avenue và Sheridan Boulevard. Xe của Huynh đụng vào xe nạn nhân, trong khi xe của Lau thoát kịp. Sau khi được chở tới bệnh viện, nạn nhân đã chết.---loan tin rằng Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang Wyoming đã bỏ phiếu, quyết định ngưng công nhận Dân Biểu Liz Cheney như là 1 người Cộng Hòa, để trả thù vì DB Cheney đã chỉ trích Trump là một tên nói dối và là hiểm họa đối với nền dân chủ.Nghị quyết của Ủy Ban Trung Ương Cộng Hòa Wyoming thông qua với tỷ phiếu 31-29, không tước bỏ bất kỳ quyền lực nào của DB Cheney, mà có tính biểu tượng sau khi 9 Đảng Cộng Hòa ở 9 quận bỏ phiếu không công nhận Cheney là người Cộng Hòa nữa.Văn phòng Dân Biểu Cheney đưa ra bản văn, nói rằng chính Lãnh đạo khối thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy tiếp tục đi con đường phá sản đạo đức, để ôm giữ các Dân biểu Cộng Hòa cực đoan của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và thuyết âm mưu, nhưng lại tấnc ông Liz Cheney vì nói sự thật và bảo vệ Hiến Pháp.---Có phải Bill Gates đòi thu hồi vaccine chống COVID vì nguy hiểm?: Không. Bill Gates không hề nói thế. Có một bài viết nói như thế, nhưng là trên mạng báo tin vịt TheExpose.uk (còn tên là: The Daily Expose) ở Anh quốc, và trang web này ghi rõ là không hề dính gì tới thông tin hay sự thật, bài viết để giễu thôi.Chi tiết:---Biểu tình đòi giao đất ở Bình Dương?: Đúng thế. Thông tấn RFA hôm 15/11/2021 ghi nhận qua một bản tin.- 15/11/2021.Hàng trăm người dân hôm 14/11 đã tập trung treo băng rôn biểu tình trên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một để biểu tình đòi giao đất đã mua.Truyền thông nhà nước loan tin vừa nói hôm 15/11 và cho biết theo những người biểu tình, sau bốn năm bán đất mà dự án vẫn chỉ là một bãi đất cỏ mọc ùm tùm, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, không đầu tư xây dựng và giao đất cho người mua.Những người biểu tình đã mua đất tại dự án này vào năm 2017, khi đó dự án có tên là Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, sau này được gọi là dự án nhà ở Suối Giữa có diện tích khoảng 30 ha, nằm ở vị trí đắc địa ngay sát Đại Lộ Bình Dương.Tin cho biết, theo quảng cáo của chủ đầu tư thì thì toàn bộ dự án có khoảng hơn 1.600 lô đất có diện tích từ 60 m2 đến gần 100 m2. Hầu hết những người mua đất ở đây đều thông qua hình thức hợp đồng góp vốn, mỗi người dân đóng cho công ty từ vài trăm triệu đến hơn một tỉ đồng.Trả lời báo chí trong nước, đại diện Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết dự án này có diện tích khoảng 30 ha, nhưng đến nay còn khoảng gần ba ha chưa đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên không được phép mở bán.Sở Xây dựng tỉnh này cho rằng, việc này có một phần lỗi của người dân, khi chưa tìm hiểu kỹ vẫn chấp nhận làm hợp đồng góp vốn để giữ chỗ mua đất.Trao đổi với báo chí trong cùng ngày, đại diện chủ đầu tư là Công ty thương mại Á Châu cho biết, những người biểu tình có làm hợp đồng hợp tác đầu tư với phía công ty chứ không phải hợp đồng mua bán đất. Hiện công ty đang cố gắng hoàn thành việc giải tỏa đền bù.Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cũng cho biết đang tìm hướng giải quyết vụ việc.Cho đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã giải tán toàn bộ người biểu tình.Chi tiết: