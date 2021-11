Tòa phán lệnh về Chùa Bảo Quang: Hội Đồng Điều Hành VABC toàn quyền điều hành và kiểm soát - 47.000 F0 ở SG đang được điều trị tại nhà. SG tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động xã hội. Trường ĐH đầu tiên chính thức cho 14.000 sinh viên, học viên đến trường học trực tiếp. Bà Rịa-Vũng Tàu đi từng nhà tìm F0. Hội An đón khách trong mưa. Vũ trường, karaoke, massage… tại Khánh Hòa được hoạt động lại. Đà Nẵ

Sau khi Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viên tịch ngày 9 tháng 6/2019, công việc quản trị và điều hành Chùa Bảo Quang (tên pháp lý còn là: Vietnamese American Buddhist Center) tại địa chỉ 713 N Newhope St, Santa Ana, CA. đã dẫn tới tranh chấp. Ai sẽ có quyền hợp pháp để điều hành và kiểm soát Chùa Bảo Quang? Tranh chấp pháp lý trước tòa đã kéo dài gần 2 năm. Bây giờ đã có phán lệnh của Chánh án Fred W. Slaughter.

- Tòa phán lệnh về Chùa Bảo Quang: Hội Đồng Điều Hành VABC toàn quyền điều hành và kiểm soát

- 47.000 F0 ở SG đang được điều trị tại nhà. SG tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động xã hội. Trường ĐH đầu tiên chính thức cho 14.000 sinh viên, học viên đến trường học trực tiếp. Bà Rịa-Vũng Tàu đi từng nhà tìm F0. Hội An đón khách trong mưa. Vũ trường, karaoke, massage… tại Khánh Hòa được hoạt động lại. Đà Nẵng cho học sinh THPT đi học trở lại từ cuối tháng 11. Bình Phước: Dự phòng oxy cho tình huống có 10.000 ca. Tác dụng của vaccine ngừa Covid -19 là không cần bàn cãi. Đồng Nai, SG dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vaccine.

- bà trùm cực hữu biểu tình ở cầu San Francisco: ép chích ngừa còn tệ hại hơn ép trẻ em làm nô lệ sex

- Phóng viên Danny Fenster, mới bị xử 11 năm tù khổ sai tại Miến Điện, đã được thả, trên đường bay về Mỹ.

- Mitch McConnell từ chối mời Trump dự đăng quang cho Biden vì sợ Trump gây rối, Trump liền nói trước sẽ không dự

- TQ la làng: Mỹ siết nguồn thiết bị vi xử lý và chất bán dẫn, gây trở ngại TQ về sản xuất và thương mại

- quân lực Mỹ che giấu 2 trận không kích năm 2019 làm chết tới 64 phụ nữ và trẻ em tại 1 ngôi làng Syria

- DB Schiff: chuyện thủ hạ Trump xin miễn tố để ra khai về bạo loạn 6/1/2021 chỉ nên xét từng trường hợp

- Trump: chính phủ Biden đối xử với Steve Bannon tàn bạo, trong khi đối xử nhẹ nhàng với Nga và TQ

- 160,000 người trong các gia đình lính Mỹ thiếu ăn, phải dựa vào 200 bếp ăn từ thiện để gia đình đủ ăn

- HỎI 1: Nhiều phụ nữ tìm thuốc phá thai qua đường bưu điện? ĐÁP 1: Có hiện tượng như thế.

- HỎI 2: VN ép doanh nghiệp Mỹ phản đối một số dự luật? ĐÁP 2: Đó là TQ, không phải VN.

QUẬN CAM (VB-15/11/2021) --- Sau khi Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viên tịch ngày 9 tháng 6/2019, công việc quản trị và điều hành Chùa Bảo Quang (tên pháp lý còn là: Vietnamese American Buddhist Center) tại địa chỉ 713 N Newhope St, Santa Ana, CA. đã dẫn tới tranh chấp.

Ai sẽ có quyền hợp pháp để điều hành và kiểm soát Chùa Bảo Quang? Tranh chấp pháp lý trước tòa đã kéo dài gần 2 năm. Bây giờ đã có phán lệnh của Chánh án Fred W. Slaughter. Hồ sơ ghi nơi trang đầu văn bản Tòa Quận Cam:

Tòa án Quận Cam trong email ngày 5/11/2021 vào giờ 11:30:39 AM PDT đã ghi các phán lệnh như sau.

Phán lệnh a:

Tòa phán lệnh rằng VABC BOD (Vietnamese American Buddhist Center - Board of Directors), tức là Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, có quyền điều hành và kiểm soát các tích sản khác nhau và việc hoạt động của VABC. (Trong HĐQT, Loc Bach là Thư Ký, và Christie Bach là Thủ Quỹ)

Phán lệnh b:

Tòa phán lệnh rằng VABC BOD có quyền điều hành và kiểm soát tài sản địa ốc ở địa chỉ 713 N Newhope St, Santa Ana (tức là, ngôi Chùa Bảo Quang).

Phán lệnh c:

Tòa phán lệnh rằng VABC BOD có quyền điều hành và kiểm soát việc thu tiền cúng dường.

Phán lệnh d:

Tòa phán lệnh rằng VABC BOD có quyền điều hành và kiểm soát việc sử dụng các tích sản.

Phán lệnh e:

Tòa phán lệnh rằng VABC BOD có quyền điều hành và kiểm soát việc bổ nhiệm chức Trụ Trì (Chùa Bảo Quang), nhưng [tòa] từ chối trả lời câu hỏi về bổ nhiệm [các] nhà sư [vào chùa].

Toàn văn hồ sơ Tòa án Quận Cam ghi phán lệnh về Chùa Bảo Quang:

chua bao quang final

Hay xem ở đây: https://vietbao.com/images/file/dULaglKo2QgQAGcr/chua-bao-quang-final.pdf

--- Phóng viên Hoa Kỳ Danny Fenster, mới mấy hôm trước đã bị tuyên án 11 năm tù khổ sai tại Miến Điện, bây giờ đã được trả tự do và đang trên đường về Mỹ.

Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Bill Richardson nói rằng Fenster đã được chính phủ Miến Điện trao cho ông tại Miến Điện, và sẽ bay về Mỹ qua đường hàng không tới Qatar hôm sau. Richardson nói ông đã thương lượng để Fenster được thả về Mỹ trong chuyến thăm Miến Điện mới đây và họp trực diện với Tướng Min Aung Hlaing, lãnh tụ quân sự Miến Điện.

--- Hai ngày sau ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, Trump phóng tweet ngày 8/1/2021 (và sau tweet này là bị Twitter cấm cửa) rằng Trump tuyên bố không tham dự Lễ Đăng Quang 20/1/2021 của Tổng Thống tân nhiệm Joe Biden.

Jonathan Karl, phóng viên ABC, giải thích trong sách "Betrayal" rằng Trump chỉ tuyên bố như thế sau khi được mật báo rằng Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell từ chối mời Trump tham dự đăng quang cho Biden vì sợ Trump gây rối làm gián đoạn.

TNS McConnell muốn có lá thư ký tên 4 lãnh đạo Cộng Hòa ở lưỡng viện để thông báo Trump rằng không mời Trump tới dự. Trước khi thư này viết xong, Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy mật báo cho Trump, rồi Trump tweet rằng Trump không dự lễ đăng quang của Biden.

--- Ngoại Trưởng TQ hôm Thứ Hai tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào dây chuyền cung cấp các vi xử lý và chất bán dẫn (microchips and semiconductors), và như thế là lạm dụng quyền lực và chính trị hóa các vấn đề kinh tế, gây trở ngại cho việc sản xuất và thương mại.

Bản văn của Bộ Ngoại Giao TQ kêu gọi Mỹ rời bỏ tư tưởng về "trò chơi thắng/thua" đưa ra sau khi có tin chính phủ liên bang Hoa Kỳ từ chối cho phép công ty Intel Corporation mở rộng việc sản xuất các chip tại Hoa Lục.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 14/11 đến 16h ngày 15/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.616 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.603 ca ghi nhận trong nước (tăng 440 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 3.950 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.165), An Giang (660), Bình Dương (616), Tây Ninh (579), Đồng Nai (558), Tiền Giang (500), Đồng Tháp (383), Bình Thuận (342), Kiên Giang (329), Sóc Trăng (305), Bạc Liêu (298), Vĩnh Long (289), Hà Nội (239), Cà Mau (215), Bình Phước (187), Trà Vinh (179), Bà Rịa - Vũng Tàu (178), Long An (136), Cần Thơ (125), Hà Giang (117), Khánh Hòa (111), Thái Bình (92), Bến Tre (90), Hậu Giang (87), Thừa Thiên Huế (81), Bắc Ninh (70), Lâm Đồng (68), Bình Định (55), Đắk Nông (51), Hải Dương (45), Quảng Nam (41), Ninh Thuận (39), Bắc Giang (38), Tuyên Quang (35), Quảng Ngãi (31), Gia Lai (25), Hà Tĩnh (24), Phú Yên (24), Quảng Ninh (23), Hưng Yên (22), Thanh Hóa (21), Hà Nam (19), Ninh Bình (17), Phú Thọ (17), Đà Nẵng (13), Quảng Bình (12), Điện Biên (11), Nam Định (10), Lạng Sơn (9), Vĩnh Phúc (8 ), Hải Phòng (5), Kon Tum (4), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1), Bắc Kạn (1), Cao Bằng (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 14/11 đến 17h30 ngày 15/11 ghi nhận 101 ca tử vong tại TP. SG (45), An Giang (10), Bình Dương (9), Long An (7), Tiền Giang (6), Kiên Giang (6), Đồng Nai (3), Tây Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (4), Bạc Liêu (2), Ninh Thuận (2), Đắk Lắk (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 84 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.183 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

2 Bộ trưởng Y tế VN, Singapore họp. Tthảo luận việc đi lại giữa hai nước trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore đã bàn thảo và đồng ý rằng khi tình hình đại dịch COVID-19 dần ổn định thì các quốc gia cần nỗ lực để khôi phục giao lưu đi lại trong tình hình mới... Trưa ngày 15/11, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung về cách phối hợp để hai quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là về đi lại giữa 2 nước, về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật… Kế hoạch chi tiết về đi lại giữa hai nước, hai bên sẽ tiếp tục bàn thảo và trao đổi cụ thể.

Đồng Nai dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tính đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của Đồng Nai đã đạt 109,9%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 87,8%. Với kết quả này, Đồng Nai đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Địa phương có tỷ lệ tiêm sau Đồng Nai là TP.HCM với 109% tỷ lệ tiêm mũi 1 và 82,2% tỷ lệ tiêm mũi 2. (GHI CHÚ: không hiểu con số 109% ở Đồng Nai và SG có nghĩa gì? Có phải với 100 người, thì đã tiêm xong 100 người, và làm hỏng 9 liều vaccine thặng dư?)





Sở Y tế SG sẽ kiểm tra, xử lý tình trạng chậm phát thuốc cho F0. Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh sẽ kiểm tra, nhắc nhở tình trạng F0 khó liên lạc với trạm y tế, chậm phát túi thuốc C. Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định hiện đủ túi thuốc C cung cấp cho bệnh nhân. Thành phố vẫn đủ túi thuốc C. Tại họp báo chiều 15.11, Báo Lao Động đặt câu hỏi: Thời gian gần đây, vẫn còn tình trạng F0 khi cần được tư vấn, chăm sóc, điều trị thì khó liên lạc với các cơ sở y tế. Ngoài ra, nhiều F0 phản ánh không nhận được túi thuốc C. Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế thừa nhận thông tin qua nắm bắt của Sở Y tế thì có trường hợp như vậy. Sở đã lập tức có văn bản nhắc nhở địa phương.

Vì sao SG đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện? Các trường hợp F0 đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà, chăm sóc đầy đủ. Những trường hợp không đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà thì cách ly tập trung. TP HCM đang có 62 khu cách ly tập trung ở các địa phương. Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở TP HCM chiều 15-11, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, cho biết tinh thần của TP HCM là chuẩn bị trước một bước, trên một mức để có thể ứng phó với tất cả tình huống. Vì vậy, trước tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM có xu hướng tăng ở một số địa phương, Sở Y tế đã có đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện.





Kiên Giang: Chuẩn bị tư vấn hỗ trợ người dân điều trị COVID-19 tại nhà. UBND tỉnh Kiên Giang vừa có chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt” với tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền người dân không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang vẫn diễn biến phức tạp. Hiện nay, Kiên Giang cho phép thực hiện thí điểm quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Vì vậy để hỗ trợ cho người dân các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, Hội thầy thuốc trẻ Kiên Giang thành lập Câu lạc bộ Thầy thuốc hướng dẫn, tư vấn online về chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà và thành lập CLB thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang.

Trường ĐH đầu tiên chính thức cho 14.000 sinh viên, học viên đến trường học trực tiếp. Trường ĐH Y dược TP.HCM là trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM chính thức tập trung toàn bộ sinh viên đến trường học trực tiếp từ cuối tháng 11 này. Trong đó, sinh viên đến từ các địa phương khác sẽ được bố trí tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trước khi tham gia học tập. Ngày 15.11, PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM, chính thức ký thông báo cho sinh viên đến trường học trực tiếp trong năm học 2021 - 2022. Theo đó, sinh viên và học viên sẽ học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa bắt đầu từ ngày 29.11. Riêng lịch học thực hành tại bệnh viên và các cơ sở ngoài trường, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể khi có thông tin từ những cơ sở thực hành.





SG tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động xã hội. Theo thông báo mới nhất ngày 15-11, thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng) trong phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố tiếp tục mở thêm nhiều hoạt động xã hội theo hướng an toàn tới đâu, mở ra tới đó, đã mở là an toàn. Ngày 15-11, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau 2 tuần thí điểm việc cho phép hàng quán được bán đồ uống có cồn tại thành phố Thủ Đức và quận 7, hoạt động này diễn ra an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian thí điểm việc bán đồ uống có cồn tại thành phố Thủ Đức và quận 7, tại một số địa phương khác, có hiện tượng một số hàng quán “bán chui” rượu bia. Cơ quan chức năng địa phương đã xử lý nghiêm những trường hợp này.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết về việc tiêm vaccine, TP đang dồn sức tiêm vét mũi 1 trên địa bàn và tiêm mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi. Theo chủ trương của Bộ Y tế, trong năm 2022, kế hoạch cho trẻ 3-11 tuổi vẫn đang được soạn thảo, khi có kế hoạch, HCDC sẽ có thông tin cụ thể hơn. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết số F0 đang điều trị tại nhà ở TP.HCM là hơn 47.000 trên tổng hơn 64.000, chiếm tỷ lệ 73%. “Trong thời gian tới, ngành y tế đang có tính toán về việc tăng cường trạm y tế lưu động tại quận, huyện để chăm sóc F0 tại nhà. Khu cách ly tập trung tại quận, huyện cũng đang được tái lập trở lại”, ông Tâm cho biết.Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, thông báo dịch Covid-19 trên địa bàn đến ngày 15/11 là cấp 2. Về thông tin “đã chích 2 mũi vaccine vẫn bị tử vong”, ông Nguyễn Hữu Hưng cho rằng, hiệu quả phòng bệnh của vaccine ngừa Covid-19 là không có gì cần bàn cãi. Khi tiêm đủ liều vaccine sẽ làm giảm lây truyền dịch Covid-19; làm giảm tình trạng chuyển nặng ở bệnh nhân; làm giảm nguy cơ nhập viện; làm giảm tỷ lệ tử vong khi nhiễm bệnh… Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, số liệu về người "đã tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn bị tử vong" khi nhiễm bệnh được lan truyền không đại diện cho số nhiều, không có gì là tuyệt đối cả, kể cả vaccine ngừa Covid-19. "Đây là vấn đề cần phải được truyền thông để người dân hiểu và ý thức được tầm quan trọng của vaccine ngừa bệnh" - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị.từ cuối tháng 11. Thành phố Đà Nẵng thống nhất nguyên tắc tổ chức việc đi học trực tiếp trở lại nếu đảm bảo điều kiện: các phường, xã ở cấp độ 1, cấp độ 2 và đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, đến nay đã có 97% giáo viên và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm trả mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Ngành Giáo dục đã tham khảo ý kiến của Sở Y tế, tham mưu lãnh đạo thành phố dự kiến cho học sinh khối lớp 12 đi học lại vào ngày 22/11, đến ngày 29/11 tiếp tục cho học sinh khối lớp 10 và 11 đến trường. Tuy nhiên, việc đi học trở lại chỉ triển khai tại các địa phương ở cấp độ 2.: Dự phòng oxy cho tình huống có 10.000 ca mắc COVID-19. Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại địa phương tăng cao mỗi ngày, tỉnh Bình Phước đang nâng cấp cơ sở hạ tầng oxy nhằm đảm bảo ứng phó với tình huống có 10.000 ca nhiễm. Theo phương châm “4 tại chỗ,” trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp, số ca mắc mới tăng cao mỗi ngày, Bình Phước đang chủ động nguồn oxy y tế dự phòng đáp ứng yêu cầu của các cơ sở điều trị. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước đến ngày 15/11, tỉnh ghi nhận 3.445 ca mắc COVID-19; trong đó 1.526 ca đang điều trị, có 15 trường hợp tử vong.từ 16-11. Tối 15-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, massage, trò chơi điện tử... được hoạt động lại từ ngày 16-11, nhưng không quá 50% công suất. Theo đó, các cơ sở, dịch vụ nói trên chỉ cho người có thẻ xanh và thẻ vàng COVID-19 tham gia; hoạt động tối đa 50% công suất, bắt buộc triển khai mã QR, quy tắc 5K.Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm số người từ tỉnh thành khác về. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, trong 1 tháng qua, số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng vẫn tiếp tục tăng nên công tác khoanh vùng, truy vết gặp nhiều khó khăn. Do đó, các địa phương không được lơ là, mất cảnh giác trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch; luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra...Ngày 15-11, TP Hội An (Quảng Nam) mở cửa đón khách du lịch trở lại sau gần hai năm ngừng hoạt động do dịch COVID-19. Nhiều quán, cửa hàng trong phố cổ Hội An mở cửa. Một số khu vực có khách đến tham quan như Chùa Cầu, Hội Quán Phúc Kiến, phố cổ Hội An... Do mưa lớn, tình hình dịch còn phức tạp, lượng khách đến thành phố trong sáng đầu tiên rất ít. Khách chủ yếu tham quan những nơi ở, những điểm du lịch trong nhà.---(cựu cố vấn cao cấp của chính phủ Trump) về 2 tội hình sự coi thường Quốc Hội sẽ thúc đẩy những người khác hợp tác với Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, theo lời Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-Calif.).Nhưng Schiff do dự về chuyện có nên hay không miễn tố đối với những người đồng ý ra khai về các diễn biến bạo loạn. DB Schiff cũng nằm trong Ủy ban Điều tra, nói trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật trên đài NBC rằng các nhân chứng khấy rằng nếu họ không hợp tác, nếu họ không thực hiện nhiệm vụ khi bị trát đòi, thì họ cũng có thể bị truy tố hình sự.DB Schiff nói rằng trường hợp chấp nhận miễn tố để trao đổi sự ra khai trước Ủy ban, chỉ có thể xét từng trường hợp, "Tôi không muốn ngăn cản Bộ Tư Pháp khi họ truy tố những người phạm tội hình sự."Dự kiến Bannon sẽ trình diện công lực vào sáng Thư Hai 15/11/2021 và ngay buổi chiều Thứ Hai sẽ ra tòa, theo tin riêng của AP.---, người truyền giáo tích cực cho giáo phái Scientology, cũng là người tổ chức cuộc biểu tình chống chích ngừa hôm Thứ Năm đã gây a tai nạn xe trên cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco, đã chụp mũ các công ty đòi hỏi nhân viên chích ngừa chống COVID là tệ hại hơn hiểm họa lò thiêu mà người Do Thái đối diện dưới thời Phát xít Đức của Hitler.Hiện thời có hơn 750,000 người Mỹ đã chết vì dịch COVID-19. Bà Dundas tự gọi là luật sư bảo vệ nhân quyền, là một trong những người thuyết trính trong cuộc tuần hành "Nationwide Walkout."Bà Dundas nói qua ống loa khi biểu tình hôm Thứ Năm rằng lệnhc ưỡng ép chích vaccine để ngừa dịch là hiểm họa lớn hơn thời kỳ trù diệt người Do Thái trong các năm cuối 1930s tại Đông Âu gặp phải, "Tôi tin còn tệ hại hơn nạn ép trẻ em làm nô lệ tình dục, tệ hại hơn tất cả bạo hành mà chúng ta từng nghe trong sách lịch sử."Bản thân bà Dundas cũng có mặt tại khuôn viên tòa nhà Quốc Hội một ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, và bà nói với đám đông lúc đó rằng nếu Phó Tổng Thống Mike Pence không bỏ phiếu lật ngược kết quả bầu cử thì "kết quả là dân Mỹ sẽ lựa chọn để sống như nô lệ hay là phải nổi dậy như họ đã làm trong Cách Mạng Hoa Kỳ. Bất kỳ người Mỹ nào làm kiểu trở mặt và bán đứng chúng ta và có hành vi phản quốc, chúng ta sẽ có quyền bắt họ, bắn bỏ họ, hay treo cổ họ."---Nhưng lần này thì chậm: cần tới 48 giờ sau khi có lệnh truy tố Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, một bản văn từ Trump mới đưa ra qua người phát ngôn nhân.Trump nói rằng chính phủ Biden đang đối xử với Bannon tệ hại hơn là Biden đối xử với Nga và Trung Quốc. Trump viết rằng Hoa Kỳ có lẽ chưa bao giờ đối xử với bất kỳ ai tệ hại như đối với Bannon, trong khi chính phủ Biden lại không tỏ ra cứng rắn được với Nga, với Trung Quốc...---ghi rằng thành viên trong các gia đình quân nhân Hoa Kỳ đang đối mặt nạn thiếu ăn tệ hại, tới mức họ phải dựa vào bếp ăn từ thiện để gia đình có đủ ăn. Số người trong gia đình chiến binh thiếu ăn này lên tới 160,000 người.Lý do phần lớn vì các thành viên gia đình chiến binh không thể nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm (food stamps) hay là xin các trợ cấp khác từ chính phủ. Thêm l1y do nữa, vì các gia đìnhc hiến binh di động chỗ ở thường xuyên, nên người hôn phối của chiến binh khó tìm đượcv iệc làm thích nghi. Bản tind ựa vào số liệu từ Feeding America, tổng hợp từ 200 bếp ăn từ thiện khắp Hoa Kỳ.---thông tin về 2 trận không kích năm 2019 làm chết tới 64 phụ nữ và trẻ em, theo báo The New York Times. Bộ Tư Lệnh Hành Quân Hoa Kỳ nói có 16 chiến binh khủng bố ISIS bị giết trong các trận dội bom vào làng Baghuz (Syria) cùng với 4 thường dân.Nhưng con số 60 người chết còn lại, toàn bộ là phụ nữ và trẻ em, không thể xếp loại được, bởi vì Mỹ nói rằng không rõ các phụ nữ và trẻ em này có phải là chiến binh hay không. Tuần này, Mỹ thú nhận rằng có chuyện như thế và Hoa Kỳ đã "tự vệ hợp pháp."Một nhà phân tích quân sự Hoa Kỳ trong khi nhìn thả bom xuyên qua 1 phi cơ robot đã viết, "Ai dội bom đó?" ngay sau khi 1 phản lực cơ thả bom lên 1 nhóm người thấy rõ là phụ nữ và trẻ em,Một viên chức khác trả lời, "Chúng ta vừa dội bom vào 50 phụ nữ và trẻ em." Bộ Quốc Phòng Mỹ không bao giờ điều tra 2 vụ không kích này, cho dù 1 luật sư cảnh báo là có thể là 1 tội ác chiến tranh vừa xảy ra.---Nhiều phụ nữ tìm thuốc phá thai qua đường bưu điện?: Có hiện tượng như thế. Một phụ nữ 28 tuổi, ẩn danh, kể với thông tấn AP rằng, chị đang làm tương tự như nhiều phụ nữ khác: chị có 1 người bạn ở một tiểu bang khác đã gửi qua bưu điện cho chị các viên thuốc chị cần để phá thai. Chị uống vài viên thuốc, ngủ sớm, và mô tả kinh nghiệm này là êm ái, bình an. Chị trả lời ẩn danh vì luật Texas trừng phạt những người phá thai hay trợ giúp phá thai.Không chỉ Texas, nhiều tiểu bang cũng ra luật siết gắt phá thai. Tiểu bang Mississippi còn đi xa hơn, tháng sau là tranh cãi trước Tòa Tối Cao để xin gỡ bỏ quyết định Roe v. Wade năm 1973 trước giờ bảo đảm cho phụ nữ Mỹ quyền phá thai.Phá thai bằng cách uống thuốc được ưa chuộng từ 2 thập niên nay, bây giờ chiếm 40% trường hợp phá tahi tại Mỹ. Thuốc này rẻ ở mức $110 khi mua qua bưu điện, trong khi nếu tới bệnh viện để bác sĩ phá thai sẽ ít nhất là $300.Plan C, nơi cung cấp thông tin về phá thai, nói rằng đã có 135,000 lượt người vào trang web của họ trong tháng 9/2021, gấp 9 lần bình thường trước khi luật Texas siết luật phá thai.Tương tự, Aid Access, nơi giúp phụ nữ mua huốc viên phá thai và bao cấp nếu họ không có tiên mua, nói rằng có mức tăng 27% tại Hoa Kỳ trong số người tìm mua thuốc viên phá thai.Chi tiết:---: VN ép doanh nghiệp Mỹ phản đối một số dự luật?Đó là TQ, không phải VN. Bản tin sau đây là của RFI., 13/11/2021Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington gây sức ép để buộc nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo và doanh nhân Mỹ phản đối hai dự thảo luật của Quốc Hội Hoa Kỳ liên quan đến Trung Quốc. Theo bốn nguồn tin được Reuters trích ngày 12/11/2021, đại sứ quán Trung Quốc liên tục gây áp lực trong những tuần gần đây, thông qua việc gửi thư và trực tiếp gặp giới lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo một bức thư được gửi đến rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mà Reuters có được, Phòng Kinh tế và Thương mại của đại sứ quán Trung Quốc ở Washington gây sức ép đối với doanh nghiệp Mỹ để buộc Quốc Hội Mỹ hoặc sửa đổi hoặc từ bỏ hai dự luật nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Cụ thể là dự luật Cạnh tranh và Đổi mới 2021 (U.S. Innovation and Competition Act, viết tắt là USICA), đã được Thượng Viện Mỹ thông qua vào tháng 06/2021, và dự luật Bảo đảm Sự tham gia và Lãnh đạo Toàn cầu của nước Mỹ (Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, viết tắt là EAGLE) do Hạ Viện đề xuất hiện đang bị bế tắc ngay tại Hạ Viện.

Trong một bức thư được gửi gần đây nhất vào tháng 11, đại sứ quán Trung Quốc đặt thẳng vấn đề, kèm theo đe dọa : “Chúng tôi hy vọng ngài sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tác động khiến các nghị sĩ từ bỏ những định kiến, ngừng ca ngợi những dự thảo luật tiêu cực về Trung Quốc, xóa bỏ những điều khoản tiêu cực để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại song phương trước khi quá muộn”.

Trung Quốc đe dọa là các doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ mất thị phần hoặc doanh thu ở thị trường đông dân nhất hành tinh, nếu những dự thảo luật hiện nay được thông qua. Nhiều người nhận được thư lo rằng họ có thể bị Bắc Kinh coi là vi phạm Luật Đăng ký Đại diện nước ngoài (FARA), nếu vận động các nhà lập pháp về các vấn đề tương tự trong tương lai. Chính điều này khiến cả bốn nguồn tin của Reuters đều xin ẩn danh.

Hai trong số bốn nguồn tin trên khẳng định nhận được thông điệp tương tự khi gặp trực tiếp nhân viên đại sứ quán Trung Quốc. Còn theo một nguồn tin khác, thông qua biện pháp này, dường Bắc Kinh muốn hoãn lại quá trình làm luật hơn là ngăn chặn hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211113-b%E1%BA%AFc-kinh-%C3%A9p-doanh-nghi%E1%BB%87p-m%E1%BB%B9-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-hai-d%E1%BB%B1-lu%E1%BA%ADt-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-trung-qu%E1%BB%91c

.