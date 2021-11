Úc châu: sẽ liên minh tác chiến với Mỹ, nếu Mỹ vào trận cứu Đài Loan khi TQ tấn chiếm Đài Loan - Dịch ở SG y hệt cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả. Nhà thờ, chùa sẽ đánh chuông tưởng niệm người chết vì dịch. Sẽ chỉ xài 1 ứng dụng phòng, chống dịch. SG: chuẩn bị kỹ cho ngày mở cửa trường học. Sở Công Thương SG đề xuất 2 phương án nhà hàng, quán nhậu được phục vụ rượu, bia. SG kiến nghị: Sớ

Dịch ở SG y hệt cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả. Nhà thờ, chùa sẽ đánh chuông tưởng niệm người chết vì dịch. SG kiến nghị: Sớm mở lại các khu cách ly quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Quảng Nam sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên ngày 17.11.

.

- Úc châu: sẽ liên minh tác chiến với Mỹ, nếu Mỹ vào trận cứu Đài Loan khi TQ tấn chiếm Đài Loan

- Dịch ở SG y hệt cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả. Nhà thờ, chùa sẽ đánh chuông tưởng niệm người chết vì dịch. Sẽ chỉ xài 1 ứng dụng phòng, chống dịch. SG: chuẩn bị kỹ cho ngày mở cửa trường học. Sở Công Thương SG đề xuất 2 phương án nhà hàng, quán nhậu được phục vụ rượu, bia. SG kiến nghị: Sớm mở lại các khu cách ly quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Hậu Giang lập thêm BV dã chiến 1.000 giường. Quảng Nam sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên ngày 17.11. L​ại thêm nhiều địa phương cho học sinh nghỉ.

- YouTube treo TNS Cộng Hòa Ron Johnson 1 tuần vì nói vaccine chủng ngừa kém an toàn, chỉ hại sức khỏe

- Georgia: 1 đại bồi thẩm đoàn đang hình thành ở Georgia để xét về truy tố hình sự nhắm vào Trump

- cảnh báo dân cử Quốc Hội đừng họp phố vì lo ngại người say mê Trump sẽ tấn công bạo lực

- Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) bị truy tố, sẽ trình diện cảnh sát sáng Thứ Hai 15/11/2021

- cựu LS trưởng liên bang Neal Katyal: Trump đang lạnh cẳng vì sợ Bannon khai hết với Ủy ban Hạ Viện Điều Tra

- John Dean (cựu Luật sư Bạch Ốc của Nixon): nếu Bannon không khai ra sự thật thì sẽ thê thảm

- Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng của Trump) từ chối ra Hạ Viện trình diện theo trát đòi

- tháng 9/2021, kỷ lục từ bỏ việc làm: 4.4 triệu người tự ý bỏ việc, nhiều nhất là ngành nghệ thuật, giải trí.

- chỉ thị của Biden buộc chích ngừa hay xét nghiệm với hãng tư trên 100 người lại bị Tòa kháng án ghìm lại

- đầu năm 2020, chính phủ Trump xào nấu số liệu bệnh nhân COVID và tử vong, cấm CDC họp báo về đại dịch

- California: Hiệu phó da đen của 1 trung học nhập viện sau khi kiệt sức, truỵ tim vì bị kỳ thị sắc tộc

- Texas: 2 phụ nữ Việt mở 2 sòng cờ bạc, bị cảnh sát bố ráp, tịch thu máy, bắt ra tòa

- Arizona: Vu Anh Nguyen lừa gạt, bị tuyên án 30 tháng tù, phải bồi thường hơn $700,000

- Denver: Kevin Bui và Gavin Seymour ra tòa, tội phóng hỏa trả thù nhầm, làm chết 5 người

- HỎI 1: Có phải Iowa đứng hạng 45 về nối mạng Internet? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ sẽ hành động nếu TQ tấn công Đài Loan? ĐÁP 2: Mỹ hứa như thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/11/2021) --- Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc châu Peter Dutton nói hôm Thứ Bảy rằng nếu Hoa Kỳ khởi động bảo vệ Đài Loan khi Trung Quốc tấn công đảo quốc, Úc châu sẽ tham dự liên minh này vì "không thể hiểu được" nếu Úc châu đứng ngoài.

.

Dutton trả lời phỏng vấn của báo The Australian như thế. Hôm Thứ Ba, quân đội TQ nói là đã tiến hành tuần tra sẵn sàng tác chiến về hướng Eo Biển Đài Loan, sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ lên án chuyến thăm Đài Loan của một phái đoàn Quốc Hội Mỹ.

.

--- Một số lượng kỷ lục người Mỹ từ bỏ việc làm trong tháng 9/2021, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ: 4.4 triệu người tự ý bỏ việc trong đó nhiều nhất là các ngành nghệ thuật, giải trí...

.

Trong khi đó, nhu cầu tăng về tuyển dụng nhân viên trong ngành y tế, cùng với nhân viên trong chính quyền cấp liên bang và tiểu bang. Tính vào cuối tháng 9/2021, thông báo ghi là cần tuyển dụng 10.4 triệu việc làm.

.

Hiện tượng bỏ việc ào ạt, có nghĩa là thị trường tuyển dụng đang tăng, vì người bỏ việc phần lớn là muốn tìm việc làm khác lương cao hơn, hay ưa thích hơn.

.

--- Một tòa kháng án liên bang trụ sở ở Louisiana hôm Thứ Sáu đã tiếp tục đông lạnh chỉ thị của Biden đòi cưỡng bách chích ngừa hay phải xét nghiệm đối với các hãng tư doanh.

.

Phán lệnh đông lạnh từ Tòa kháng án này đưa ra từ 3 Thẩm phán của Tòa kháng án Khu vực 5, nói rằng họ vì lợi ích công chúng nên đã ngăn chận tạm chỉ thị Biden đòi cưỡng bách chích ngừa vì sẽ gây thêm gánh nặng kinh tế cho các hãng tư thời hậu đại dịch. Dự kiến Biden sẽ khiếu kiện nữa.

.

Chỉ thị của Biden là hãng tư có hơn 100 nhân viên phải buộc nhânv iênc hích ngừa hay xét nghiệm hàng tuần. Luật sư Bộ Tư Pháp nói tòa đông lạnh chỉ thị này, nghĩa là mỗi ngày sẽ có thêm vài trăm người chết lẽ ra ngăn ngừa được.

.

Cả 3 Thẩm phán đều thuộc thành phần bảo thủ. Hai thẩm phán Kurt Engelhardt và Kyle Duncan là do Trump bổ nhiệm. Thẩm phán Edith Jones bổ nhiệm bởi cựu Tổng Thống Reagan.

.

--- Báo Politico ghi rằng các hồ sơ phổ biến hôm Thứ Sáu cho thấy hồi đầu năm 2020, chính phủ Trump đã ém tầm mức nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, buộc các viên chức y tế im lặng hay chuyển các viên chức y tế muốn cảnh báo công chúng, và đã phá hủy chứng cớ về can thiệp chính trị trong khi đưa ra các tuyên bố màu hồng rằng đại dịch "đã kiểm soát được" và sắp qua rồi.

.

Các email và các bản ghi chép phổ biến bởi Tiểu ban Hạ Viện Điều Tra về Khủng hoảng Coronavirus cho thấy CDC biết rằng siêu vi này lúc đó đang lây lan dữ dội. Các quan chức CDC yêu cầu tổ chức họp báo để chỉ thị mang khẩu trang và phòng chống. Nhưng chính phủ Trump bác bỏ các yêu cầu đó.

.

Các quan chức của Trump cũng ngăn, không cho CDC phổ biến thông tin về đại dịch, và rồi sửa đổi số liệu tử vong trong bản báo cáo Morbidity and Mortality Weekly Reports (MMWRs) nhằm cho thấy lạc quan, chứ không bi quan như thực tế trong tháng 1 và tháng 2/2020, thậm chí viết là lây nhiễm "giảm tới mức zero trong" vài ngày nữa.

.

Vào hôm Thứ Sáu 12/11/2021, có hơn 760,000 người Mỹ đã chết vì COVID-19, theo số liệu Johns Hopkins University, làm dịch này chết chóc nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 12/11 đến 16h ngày 13/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.467 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 8.451 ca ghi nhận trong nước (giảm 495 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 3.940 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (1.240), Đồng Nai (743), Bình Dương (631), Tây Ninh (593), An Giang (547), Đồng Tháp (459), Tiền Giang (356), Sóc Trăng (296), Vĩnh Long (292), Cà Mau (271), Bình Thuận (265), Bà Rịa - Vũng Tàu (224), Khánh Hòa (209), Bình Phước (198), Bạc Liêu (188), Kiên Giang (181), Hà Nội (152), Bình Định (126), Đắk Lắk (126), Trà Vinh (120), Nghệ An (100), Bến Tre (99), Cần Thơ (81), Thái Bình (79), Long An (79), Thừa Thiên Huế (75), Hậu Giang (67), Lâm Đồng (61), Thanh Hóa (30), Hà Giang (57), Ninh Thuận (39), Phú Thọ (39), Đắk Nông (39), Bắc Giang (38), Bắc Ninh (35), Quảng Ngãi (35), Gia Lai (35), Nam Định (31), Quảng Nam (27), Đà Nẵng (26), Hà Tĩnh (24), Hải Dương (21), Điện Biên (20), Phú Yên (17), Quảng Trị (15), Quảng Ninh (13), Hải Phòng (11), Quảng Bình (9), Hưng Yên (7), Hà Nam (5), Vĩnh Phúc (5), Ninh Bình (4), Cao Bằng (4), Thái Nguyên (2), Kon Tum (2), Lào Cai (2), Sơn La (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 12/11 đến 17h30 ngày 13/11 ghi nhận 88 ca tử vong tại TP SGCM (38), Bình Dương (8 ), Tây Ninh (8 ), An Giang (6), Tiền Giang (5), Bình Thuận (5), Cần Thơ (4), Bạc Lieu (4), Đồng Nai (3), Long An (2), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Vĩnh Long (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 78 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm.





.

Nhà thờ, chùa đánh chuông tưởng niệm người mất do COVID-19. Các nhà thờ, nhà chùa sẽ đánh chuông, tàu thuyền kéo còi. Hoa đăng sẽ được thả trên sông khi lễ tưởng niệm người mất do COVID-19 diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM). Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong COVID-19. Theo đó, lễ tưởng niệm sẽ do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức nhằm thể hiện nỗi buồn, sự chia sẻ mất mát, đau thương với các gia đình đã không may mất người thân trong đại dịch toàn cầu.

.

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các Bộ Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an đã thống nhất sử dụng 3 ứng dụng cụ thể. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid do Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVIF-19. Bên cạnh đó, ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. VN-eID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. VN-eID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.





.

SG: Cần chuẩn bị kỹ các điều kiện khi mở cửa trường học. Để đón học sinh trở lại, cơ sở giáo dục ở TP.HCM phải đáp ứng bộ tiêu chí an toàn phòng dịch trong trường học, đồng thời chuẩn bị điều kiện sẵn sàng chuyển dạy học trên Internet khi dịch phức tạp. Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phương án và đề xuất lộ trình tổ chức dạy học trực tiếp ở những địa phương đảm bảo các điều kiện về kiểm soát dịch COVID-19. Học sinh từ bậc mầm non đến Trung học Phổ thông có thể trở lại trường học trực tiếp trong thời gian tới. Cụ thể, với địa phương có cấp độ dịch 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình), được dạy học trực tiếp, không tổ chức hoạt động ngoài nhà trường. Ở địa bàn cấp độ 3 (nguy cơ cao), các trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, trên truyền hình, không có hoạt động ngoài lớp học. Riêng ở địa bàn xác định dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), các trường chỉ tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tự học.

.

Dịch ở SG y hệt cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả. Ngày 13.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh trong thời gian gần đây, có thể thấy, số F0 trên địa bàn Thành phố đang tăng và thực tế còn nhiều hơn số liệu đã thống kê. Theo ông Nên, mặc dù Thành phố đã phát hiện các ca dương tính qua tầm soát tại bệnh viện, xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm nhưng chúng ta không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng. Qua phân tích của Sở Y tế tại cuộc họp, tỉ lệ F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ là trên 90%, riêng tỉ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong có tăng nhẹ. Đặc biệt, số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện.





.

Sở Công Thương SG đề xuất 2 phương án nhà hàng, quán nhậu được phục vụ rượu, bia. Sở Y tế TP HCM cho rằng trong thời điểm này, TP nên tiếp tục cho thí điểm mở rộng và có kiểm soát hoạt động sử dụng rượu, bia tại hàng quán. Ngày 13-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện và TP Thủ Đức về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM. Tại hội nghị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM đề xuất UBND TP xem xét 2 phương án kinh doanh đồ uống có cồn. Phương án 1 là cho phép các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trên toàn TP được phục vụ thức uống có cồn trong điều kiện có kiểm soát cụ thể. Điều kiện là các cơ sở phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh ăn uống. Trong đó, khách hàng phải tiêm đủ liều vắc-xin; cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa 50% công suất, đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày, mật độ phục vụ bàn ăn cách nhau 2m. Phương án 2 là căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch Covid-19 ở từng địa bàn, UBND TP HCM giao UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức được xem xét, đánh giá, quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho phép hoạt động kinh doanh sử dụng đồ uống có cồn trên địa bàn.

.

Kiến nghị: Sớm mở lại các khu cách ly quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Trước số ca F0 cách ly tại nhà tại TP.HCM đang có chiều hướng tăng, Sở Y tế kiến nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP sớm triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung, điều trị F0. Đây là kiến nghị của giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện và TP Thủ Đức về tình hình dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn vào ngày 13-11. Tại cuộc họp, ông Thượng cho biết trong 7 ngày vừa qua, một số địa phương trên địa bàn TP.HCM có số F0 tăng cao gồm: TP Thủ Đức; các huyện Hóc Môn, Bình Chánh; các quận Bình Tân, 12 và Gò Vấp. Ghi nhận trong 3 ngày gần đây, huyện Bình Chánh và Hóc Môn là 2 nơi có nhiều trường hợp dương tính COVID-19 nhất. ​





.

Hậu Giang lập thêm BV dã chiến 1.000 giường. Nhiều xã phường Vĩnh Long đổi cấp độ dịch. Chiều 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có công văn chỉ đạo về tăng cường phối hợp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà và thực hiện quản lý, chăm sóc F0 tại nhà… Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo UBND huyện/thị xã/thành phố chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Triển khai tổ chức thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà và thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà theo các kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt (chọn và làm thí điểm một số ấp, xã đảm bảo đủ điều kiện, an toàn theo quy định).

.

Dịch ở đảo Phú Quý bất ngờ bùng phát, lan nhanh 'ngoài sức tưởng tượng'. Theo báo cáo ngày 13-11 của UBND huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch COVID-19 vừa bùng phát, lây lan nhanh. Toàn huyện đảo Phú Quý hiện chỉ có 94 cán bộ y tế chuyên môn. Tất cả đã phân về các khu điều trị, truy vết, tổ xét nghiệm nên không còn cán bộ chuyên môn. Địa phương cho rằng dịch bùng phát bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp. Huyện đảo Phú Quý đang cần sự hỗ trợ nguồn nhân lực lẫn cơ sở vật chất từ đất liền. Đảo Phú Quý có 3 xã gồm Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải với tổng số dân khoảng 28.000 người. Đảo có diện tích khoảng 17km2, cách đất liền khoảng 56 hải lý.

.

Quảng Nam sẽ đón đoàn khách quốc tế

Dịch COVID-19 buộc thêm nhiều địa phương cho học sinh nghỉ

Hai em vị thành niên,

Hai phụ nữ

Chuyện sau này

Một Hiệu phó da đen

Công ty mạng YouTube

Steve Bannon

Mark Meadows

Steve Bannon

Lên đài CNN

Báo Atlanta Journal-Constitution

Khủng bố...

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Mỹ tuyên bố sẽ có hành động nếu hiện trạng khu vực bị phá vỡ, Bộ Ngoại giao Đài Loan: tiếp tục tăng cường hợp tác cùng Mỹ

Khiết Nhi, RTI -

đầu tiên ngày 17.11 theo dạng chuyến bay charter (đặt riêng). Ngành du lịch Quảng Nam sẽ chính thức mở cửa đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh này, vào ngày 17.11. Sáng 13.11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, cho biết tỉnh này sẽ đón thí điểm 1 đoàn khách quốc tế theo dạng chuyến bay charter vào ngày 17.11 với khoảng 203 khách và lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana). TP.Hội An sẽ giảm 50% giá vé cho du khách khi tham quan các điểm di tích cùng với đó tổ chức lại nhiều hoạt động thu hút khách du lịch. Ngày 18.11, sẽ tiếp tục đón đoàn khách quốc tế thứ 2 với khoảng 226 hành khách; tất các hành khách ở hai đoàn này đều mang quốc tịch Mỹ. Đây sẽ là các đoàn khách quốc tế thí điểm đầu tiên đến Việt Nam từ khi dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020. Trong vòng 7 ngày khi tham gia chương trình du lịch tại Quảng Nam, du khách có nhu cầu có thể di chuyển để sử dụng dịch vụ ở phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, TUI Blue Nam Hội An theo lịch trình đã được thống nhất trước.. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đã phải điều chỉnh việc dạy học cho học sinh.- Hà Nội: Huyện Ba Vì đã yêu cầu học sinh lớp 9 của xã Đồng Thái và xã Vạn Thắng tạm dừng đến trường.- Bình Định: TP. Quy Nhơn quyết định tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến, so với kế hoạch trước đó là ngày 15/11 sẽ chuyển sang học trực tiếp.- Thái Bình: Từ 12/11, tỉnh Thái Bình đã cho toàn bộ học sinh huyện Vũ Thư tạm dừng đến trường sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là học sinh.- Hải Dương: một số địa phương: thành phố Hải Dương, huyện Kim Thành, Thanh Hà, Ninh Giang... đã tạm dừng việc dạy học trực tiếp, cho học sinh chuyển sang học trực tuyến. Cụ thể, Hải Dương có hơn 300 trường các cấp đã dừng đón học sinh đến học trực tiếp.- Hải Phòng: nhiều trường học phải tạm dừng cho học sinh tới trường. Tính đến nay, toàn TP. Hải Phòng có 82 trường chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Trong đó, 27 trường tiểu học, 26 trường THCS và 19 trường THPT.- Nam Định: Học sinh TP. Nam Định nghỉ học trực tiếp đến khi có thông báo mới.- Thừa Thiên Huế: các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề, các trường học trên địa bàn TP Huế không tập trung học sinh đến trường và thực hiện dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến và chưa có thông báo về lịch đi học lại.- Phú Yên: Tất cả học sinh trên địa bàn huyện Đồng Xuân tạm dừng đến trường học trực tiếp kể từ sáng ngày 12/11 đến khi có thông báo mới.---trong đó có 1 em gốc Việt, bị cáo buộc đốt một căn nhà và giết 5 người tại Denver hôm Thứ Sáu đã ra tòa.Hồi tháng 8/2020, trận cháy tại khu phố Green Valley Ranch tại Denver đã làm chết cặp vợ chồng Djibril và Adja Diol và đứa con gái 2 tuổi của họ, bé Khadijaand từ Senegal. Một phụ nữ khác và bé sơ sinh của chị này cũng chết. Trận lửa phựt vào ban đêm. Ba người khác nhảy qua cửa sổ thoát chết.Hai vị thành niên là Kevin Bui và Gavin Seymour bị truy tố như người lớn. Một vị thành niên khác nhỏ hơn, cũng bị truy tố. Cảnh sát nói rằng Kevin Bùi đã thú nhận phóng hỏa, trước đó Bùi từng bị cướp trong khi mua súng gần công viên thành phố.Cảnh sát nói Bùi thú nhận phóng hỏa để trả thù những người đã cướp Bùi, nhưng đó là nhầm lẫn vì, cảnh sát nói, nhóm cướp Bùi không ở trong căn nhà kia. Cảnh sát truy tìm được nhóm phóng hỏa vì dò theo các mặt nạn do các nghi can thiếu niên này mua ở thị trấn Lakewood.---tên là Vivian Uyen Nguyen, 36 tuổi, và Ngan Kieu To, 46 tuổi, đã bị bắt vì tổ chức cờ bạc bất hợp pháp tại thị trấn Port Arthur, Texas, và bị truy tố sau khi cảnh sát giả làm người cờ bạc để mở chiến dịch bố ráp.To bị bắt và truy tố hôm Thứ Năm 4/11/2021 trong khi mở sòng trong Lucky's Game Room tại địa chỉ 1110 9th Avenue. Nguyen bị bắt và truy tố hôm Thứ Năm 11/11/2021 trong khi làm ở tòa nhà Maytag Laundry tại 2600 9th Avenue. Cả 2 nơi đều có nhiều máy cờ bạc "8-Liner", theo lời cảnh sát.---xảy ra ở Arizona. Hôm Thứ Tư, Vu Anh Nguyen, 26 tuổi, cư dân thị trấn Chandler, Arizona, đã bị Thẩm phán James A. Teilborg tuyên án 30 tháng tù liên bang và buộc phải bồi thường hơn $700,000 cho các nạn nhân bị Nguyen lừa gạt.Nguyen trước đó đã thú tội đối với 2 mạng lưới lừa gạt. Trong vụ đầu tiên, Nguyen làm kiểu lừa gạt chứng khoán gọi là “free riding” (phóng tới tự do) khi chuyểnt iền vào các tài khoản giao dịch chứng khoán từ các tài khoản ngân hàng mà Nguyen biết là không có đủ tiền. Như thế sẽ cần 2 hay 3 ngày tài khoản ngân hàng mới chuyển khoản xong, làm các cá nhân/tô chức giao dịch mất gần $650,000.Trong vụ thứ nhì, Nguyen chôm tiền từ nơi đang làm việc, đó là Amazon.com. Khi làm việc một thời gian ngắn ở Amazon, Nguyen hoàn tiền refunds trị giá $96,000 tới nhiều tài khoản người mua nhưng là của Nguyen kiểm soát. Amazon khám phá ra, đã báo cho FBI.---của một trường trung học California tuần này đã nhập viện sau khi kiệt sức, truỵ tim vì căng thẳng vì 1 sự kiện kỳ thị sắc tộc ở ngôi trường của bà. Tiến sĩ Elysse Versher của trường trung học West Campus High School tại Sacramento, California, kinh hoảng khi thấy có ai sơn chữ "N-word" (đồ mọi) 5 lần gần chỗ đậu xe của bà.Bà kể lại, bà đã khóc vì không tin nổi. Vụ sơn xịt này xảy ra sau khi trước đó bà đã bị quấy nhiễu kỳ thị trên mạng xã hội, vì gây sự về chuyện bà thực thi nội quy về trang phục trong trường.Hôm Thứ Tư, Versher được chở đi cấp cứu ở y viện Kaiser Permanente South Sacramento Medical Center sau khi bà lên cơn trụy tim vì căng thẳng, trường hợp bà nói chưa từng xảy ra trước đó.Ty Cảnh Sát Sacramento và Học Khu Sacramento City Unified School District cùng mở ra điều tra về trường hợp này.---đã treo tài khoản của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ron Johnson (Wisconsin) hôm Thứ Sáu vì ông này tuyên truyền nhảm rằng thuốc vaccine chủng ngừa chống COVID=19 không an toàn.Tài khoản của Ron Johnson bị treo 1 tuần lễ sau khi ông phóng lên 1 video trong đó nói rằng "thương tích do vaccine gây ra là có thiệt." Công ty YouTube cũng đã gỡ bỏ băng video của ông này trong đó có lời tuyên truyền nhảm.Hồi tháng 6/2021, tài khoản của Thượng nghị sĩ này cũng bị tạm thời treo, sau khi ông phóng lên 1 video về cách chữa trị COVID-19 kiểu dân gian kém khoa học, và TNS Johnson gọi đó là kiểm duyệt.---, cựu cố vấn của cựu Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Sáu đã bị truy tố bởi 1 đại bồi thẩm liên bang vì tội coi thường Quốc Hội. Chuyện này xảy ra sau khi Bannon từ chối trát đòi từ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đòi Bannon ra để hỏi về các liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021.Nếu bị xử có tội (đối với cáo buộc coi thường Quốc Hội), Bannon có thể lãnh án 1 năm tù giam, và tiền phạt tới $100,000. Một nguồn tin ẩn danh nói Bannon sẽ trình diện các nhân viên công lực vào sáng Thứ Hai 15/11/2021 và sẽ ra tòa vào buổi chiều cùng ngày.---, cựu Chánh văn phòng của Trump, hôm Thứ Sáu đã không ra Hạ Viện trình diện theo trát đòi của Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021, và như thế có thể sẽ bị truy tố về tội coi thường Quốc Hội (như Bannon đã bị truy tố).Bản tin AP ghi rằng Luật sư của Meadows là George Terwilliger nói rằng Meadows có cơ sở pháp lý để hưởng đặc quyền hành pháp mà Trump đang đưa ra tòa kháng án.---(cựu cố vấn của Trump) đang rơi vào "nan đề tù nhân kinh điển," theo lời cựu quyền Luật sư trưởng liên bang Neal Katyal. Bannon, mới bị truy tố hôm Thứ Sáu về 2 tội coi thường, có thể trở cờ và khai hết với Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 về vụ nổi loạn ngày 6/1/2021.Đó là cách duy nhất để thoát án tù. Điều quan trọng nơi đây là, theo Katyal nhận định, Trump sẽ lạnh cẳng vì Bannon có thể chỉ ra tội lỗi kích động hay chủ mưu bạo loạn của Trump.Katyal nói với đài MSNBC đêm Thứ Sáu rằng Bannon không nổi tiếng về lòng trung thành, vì luôn luôn làm điều lợi cho y, chẳng nguyên tắc gì. Katyal nói rằng Bannon có thế sẽ thương lượng với công tố để xin ân xá, và thế là Trump và Mark Meadows sẽ lãnh búa.---đêm Thứ Sáu, John Dean (cựu Luật sưc ố vấn Bạch Ốc của chính phủ Nixon) nhận định về trường hợp Steve Bannon bị truy tố về tội coi thường Quốc Hội, rằng đây là lời nhắn cho tất cả những người đã, đang hay sẽ nhận trát đòi ra trước Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Dean nói bây giờ là trò chơi khác rồi, vì nếu không ra trình diện để khai như trát đòi, thì sẽ bị truy tố, nhưng nếu ra trình diện trước Ủy ban mà không khai, cũng bị truy tố về tội coi thường Quốc Hội, hay họ có thể cân nhắc xem im lặng theo Tu chánh án thứ 5 thì cũng không chắc thoát tội, "lựa chọn tốt nhất của họ là hãy nói ra sự thật."---hôm Thứ Sáu loan tin rằng một đại bồi thẩm đoàn đang hình thành ở Georgia để thảo luận về truy tố hình sự nhắm vào Trump. Biện Lý Fani Willis của quận Fulton County, nhiều phần sẽ lập đại bồi thẩm đặc biệt vì có dấu hiệu cuộc điều tra đang tới giai đoạn mới.Danny Porter (cựu Biện Lý quận Gwinnett County) nói rằng ông nhìn thấy Willis đã phỏng vấn nhiều nhân chứng và nhiều người hợp tác, tự nguyện cung cấp tài liệu. Cuộc điều tar của Willis là tập trung vào cú điện thoại ngày 2/1/2021 Trump gọi Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger, thúc giục Cộng Hòa tìm thêm phiếu để Trump hơn Biden.Báo này cũng ghi là cuộc điều tra của Willis cũng nhắm vào Rudy Giuliani, người bịa đặt về gian lận bầu cử, và nhắm vào Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (South Carolina), người bị Raffensperger tố cáo là thúc giục ông này nhét thêm các phiếu khiếm diện bầu Trump vào một số quận của Georgia.---Một nhóm cố vấn đã cảnh báo các dân cử Quốc Hội là đừng tổ chức họp phố tại địa hạt của họ vì các đợt hăm dọa bạo lực gần đây từ những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt.Báo New York Times loant in rằng Bradford Fitch, Chủ tịch Congressional Management Foundation, tổ chức chuyên cố vấn các dân cử về các vấn đề như điều hành văn phòng và truyền thông với cử tri trong địa hạt, nói ông bây giờ thúc giục các dân cử đừng họp phố công cộng, một truyền thống Hoa Kỳ có từ thời thuộc địa, chỉ vì lo ngại an ninh.Fitch nói với NYT rằng chính trị đã trở thành phóng xạ độc hại, bây giờ không nên họp phố, đó là lời chúng tôi cố vấn các dân cử. Đặc biệt các dân cử Cộng Hòa chống lại Trump đã trở thành mục tiêu bị mắng nhiếc, hăm dọa xử tử.---Có phải Iowa đứng hạng 45 về nối mạng Internet?Đúng thế. Sau khi thông qua dự luật xây hạ tầng ngày 5/11/2021, Dân Biểu Cindy Axne, Dân Chủ-Iowa, nói rằng Iowa đứng hạng 45 về nối mạng Internet, kể như áp áp chót. Dữ liệu từ Sở Thống Kê Liên Bang và từ Ủy ban Viễn Thông Liên bang FCC cho thấy DB Axne nói đúng về mạng băng thông rộng (broadband) tại Iowa.Tăng tốc độ cho đường truyền Internet sẽ giúp tăng kinh tế Iowa, theo nhận định của mọi người, nhưng dân cử tiểu bang Iowa chỉ có Axne và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa) là 2 dân cử duy nhất ở Iowa bỏ phiếu thông qua dự luật hạ tầng, trong đó có tiền mở rộng Internet vào vùng nông thôn Iowa.Dự luật có gói $550 tỷ đôla xây dựng giao thông, đường truyền tốc độ cao Internet, và tiện ích khắp nước. Đặc biệt $65 tỷ đô là để tăng tốc Internet. Tối thiểu $100 triệu đô cấp cho mỗi tiểu bang, với $42 tỷ đô xái cho các khu vực kém phát triển.Vậy mà tất cả dân cử Cộng Hòa, chỉ trừ TNS Chuck Grassley, bỏ phiếu "Không" để phá hoại chính phủ Biden.Chi tiết:---Mỹ sẽ hành động nếu TQ tấn công Đài Loan?Mỹ hứa như thế. Bản tin từ thông tấn RTI của chính phủ Đài Loan như sau.11/11/2021Về việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại lời hứa về an ninh với Đài Loan, nhấn mạnh rằng nếu hiện trạng khu vực bị phá vỡ, sẽ cùng các nước đồng minh có hành động phản ứng…, ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ cảm ơn ông Antony Blinken đã nhắc lại lời hứa kiên định của Mỹ với Đài Loan, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục sâu sắc hóa hợp tác cùng Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng, cùng duy trì bảo vệ sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của vùng biển Đài Loan và khu vực.

Bộ Ngoại giao bày tỏ, ông Blinken khi trả lời các vấn đề liên quan Đài Loan trong một diễn đàn, nhắc lại Mỹ vẫn giữ vững lời hứa với Đài Loan trên cơ sở Luật Quan hệ Đài Loan, bao gồm để đảm bảo Đài Loan có thể duy trì năng lực tự phòng vệ, Mỹ và nhiều quốc gia đều cho rằng, bất kỳ hành vi thay đổi hiện trạng khu vực một chiều , cũng là mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình, an ninh; nếu hiện trạng bị phá vỡ, Mỹ và các quốc gia liên minh sẽ có hành động đáp trả. Bộ Ngoại giao chỉ ra, mấy tháng nay, hành động tạo sức ép quân sự tại khu vực biển Đài Loan của Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hòa bình ổn định khu vực, khiến Mỹ và nhiều quốc gia có cùng chung lý tưởng đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Bà Trần Tuệ Trân – Phó vụ trưởng Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao đã bày tỏ: “Các quan chức cấp cao của Mỹ đã nhiều lần nhắc lại lời hứa về an ninh với Đài Loan vững như bàn thạch, đồng thời chúng ta cũng thấy nhiều nước, bao gồm cả Đức, Anh và Nghị viện Châu Âu đều lần lượt công khai bày tỏ quan tâm cao độ, cho thấy rõ tính quan trọng về vị trí chiến lược của Đài Loan và tính quan trọng của vùng biển Đài Loan đối với hiện trạng ổn định hòa bình toàn cầu, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục cùng Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng sâu sắc hóa quan hệ hợp tác, cùng duy trì sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của vùng biển Đài Loan và khu vực.”

Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng bày tỏ, về các tương tác của lãnh đạo cấp cao hai nước Trung Quốc và Mỹ, hay có thể diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Joe Biden của Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi mật thiết, cũng như thường xuyên giữ liên hệ với phía Mỹ, tăng cường thỏa thuận đàm phán hai bên, để đảm bảo lời hứa chính sách của Mỹ với Đài Loan không thay đổi, tiếp tục tăng cường, ổn định hợp tác cùng Mỹ trong nhiều lĩnh vực.

Link:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006306

.

.