Tòa bác yêu cầu của Trump: không có cớ gì để Trump giấu hồ sơ đối với Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn - Làm từ thiện phải dưới cái dù Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Chữ thập đỏ VN. Tô Lâm hù dọa giới nghệ sỹ quyên góp từ thiện. Bộ trưởng Công an Tô Lâm hù dọa các quan y tế. Sóc Trăng cấp 'thẻ xanh' cho người bán vé số lẻ. Đề xuất gói hỗ trợ vài chục nghìn tỉ để xây dựng nhà ở cho công nhân. Bạc Liêu tạo điều ki

Sau miếng thịt bò là hù dọa: Tô Lâm hù dọa giới nghệ sỹ quyên góp từ thiện, hù dọa các quan chức y tế thổi giá máy móc y tế. SG: Số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng.

.

- Tòa bác yêu cầu của Trump: không có cớ gì để Trump giấu hồ sơ đối với Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn

- Làm từ thiện phải dưới cái dù Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Chữ thập đỏ VN. Tô Lâm hù dọa giới nghệ sỹ quyên góp từ thiện. Bộ trưởng Công an Tô Lâm hù dọa các quan y tế. Sóc Trăng cấp 'thẻ xanh' cho người bán vé số lẻ. Đề xuất gói hỗ trợ vài chục nghìn tỉ để xây dựng nhà ở cho công nhân. Bạc Liêu tạo điều kiện đưa lao động trở lại TP.SG, Bình Dương... làm việc. Rà soát để hỗ trợ, dân số Bình Tân ‘đột nhiên’ tăng từ 815.000 lên 1,017 triệu người. SG: Số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng.

- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã nhận lời khai từ 700 bị cáo trong hồ sơ tham dự bạo loạn

- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) tố Trump chà đạp Hiến Pháp, bắt các lãnh đạo Cộng Hòa làm con tin

- ngồi nghe Trump mắng, Dân Biểu Nicole Malliotakis (Cộng Hòa-NY) ngồi run bần bật (“visibly shaken”)

- cô Monica De La Cruz, ứng cử viên Dân biểu Cộng Hòa ở Texas, bị chồng kiện ra tòa vì thô bạo với con gái

- Úc châu: Sở Cảnh Sát NSW muốn ém nhẹm vụ nữ cảnh sát gốc Việt bị đồng sự hiếp dâm

- Bộ Y Tế Texas: chưa chích ngừa chết vì dịch nhiều gấp 40 lần người đã chích ngừa trong năm nay

- AAA: sẽ tăng 13% người du hành Lễ Tạ Ơn 2021 so với năm 2020, với 53.4 triệu người du hành

- Quận Cam: thuê chung cư trung bình sẽ tăng từ mức hiện nay là $2,439 tới $2,849/tháng vào năm 2023

- UCLA: 70% di dân gốc Á và gốc Latino tin là có hiện tượng kỳ thị chống di dân trong sở làm ở California.

- Nữ nghệ sĩ Kathy Griffin: DB Gosar dọa giết Biden lại bình yên, còn cô giỡn với đầu lâu của Trump lại bị FBI trù dập

- Joyce W. Vance khuyên cô Kayleigh McEnany (cựu Trưởng Ban Báo Chí của Trump): sự nghiệp còn dài, nên khai về Trump

- tổ chức biểu tình chống cưỡng bách chích ngừa, DB/TB Cộng Hòa Jeff Hoverson không dự được vì dính COVID-19.

- New York City: bảng đường mang tên Trump sẽ bị gỡ bỏ vì làm cư dân ngứa mắt

- Brandon Nguyen và vị hôn thê Nhung Tran kiện ban tổ chức Astroworld Festival vì bị giẫm đạp thương tích

- HỎI 1: Tiểu bang West Virginia không có ai là tỷ phú? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Quốc hội VN đại diện cho quyền lợi của quan, không phải của dân? ĐÁP 2: Đúng thế, theo tác giả Trần Quốc Quân.

.

QUẬN CAM (10/11/2021) --- Báo Washington Post cho biết, các cư dân Texas chưa chích ngừa nhiều phần rủi ro chết vì dịch gấp 40 lần so với những cư dân đã chích ngừa trong năm nay, theo báo cáo của Bộ Y Tế Texas.

.

Số liệu thống kê này do Bộ tính từ ngày 15/1/2021 tới ngày 1/10/2021, cho thấy người chưa chích ngừa dễ chết vì dịch COVID hơn người đã chích ngừa. Trong gần 29,000 ngườic hết có liên hệ tới dịch tại Texas thời kỳ vừa dẫn, hơn 85% là ngườic hưa chích ngừa. Gần 7% trong số tử vong là chích ngừa một phần, gần 8% là đã chích ngừa đủ 2 mũi.

.

--- Báo The Hill ghi rằng hội AAA đưa ra bản tiên đoán hôm Thứ Ba, dự kiến du hành trong những ngày Lễ Tạ Ơn sẽ tới gần thời kỳ trước đại dịch, trong khi đường hàng không tăng trở lại.

.

AAA dự đoán tăng 13% người du hành so với năm 2020, với 53.4 triệu người du hành mùa lễ này. Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) năm nay là ngày 25/11/2021.

.

--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) hôm Thứ Ba 9/10/2021 chỉ trích Trump rằng Trump đang chà đạp Hiến Pháp và quy chụp các lãnh đạo Cộng Hòa nào không về hùa với lời nói dối của Trump về bầu cử 2020.

.

Cheney đọc bài diễn văn tại New Hampshire, nói dân Mỹ gặp hiểm họa chưa từng có: 1 cựu Tổng Thống đã và đang chà đạp nền tảng của Cộng Hòa Hiến Pháp, được trợ giúp bởi các lãnh đạo Cộng Hòa tự ý trở thành con tin cho "người đàn ông nguy hiểm và phi lý này."

.

Bài diễn văn Cheney đọc hôm Thứ Ba là tại đại học truyền thông Nackey Loeb School of Communication thuộc viện đại học St. Anselm College, cho thấy ức đoán rằng Liz Cheney, 55 tuổi, con gái của cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, có thể sẽ tranh cử trực diện Trump nếu Trump ứng cử trở lại 2024.

.

Cheney tự mô tả là Cộng Hòa truyền thống, nói bà bất đồng "gần như tất cả những gì Tổng Thống Biden đã làm," nhưng bà quan ngại nhiều hơn khi thấy những gì Trump và thủ hạ gây thiệt hại cho Đảng Cộng Hòa và Hoa Kỳ bằng các lời nói dối.

.

--- Yêu nước là bị Trump mắng, vì không yêu Trump. Báo New York Post kể rằng Trump hôm Thứ Hai đã nổi giận, chỉ trích 13 Dân biểu Cộng Hòa đã giúp thông qua dự luật hạ tầng của TT Joe Biden, và người ta thấy Dân Biểu Nicole Malliotakis (Cộng Hòa-NY) ngồi run bần bật (“visibly shaken”) trong số người tham dự bữa tiệc của Ủy Ban Hạ Viện Cộng Hòa Toàn Quốc.

.

Nhóm 13 Dân Biểu Cộng Hòa đó (trong đó có DB Malliotakis) đã giúp lập tỷ phiếu 228-206 để thông qua dự luật hạ tầng. Đặc biệt hôm Thứ Ba Trump hâm lại cơn giận, tố cáo Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) khi ủng hộ dự luật của Biden là "con quạ đen" ủng hộ Dân Chủ xây dựng kế hoạch hạ tầng.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 09/11 đến 16h ngày 10/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.918 ca ghi nhận trong nước (giảm 211 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 3.999 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.414), Đồng Nai (848), Bình Dương (627), An Giang (450), Tây Ninh (435), Tiền Giang (396), Kiên Giang (327), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Đồng Tháp (274), Bạc Liêu (234), Bà Rịa - Vũng Tàu (191), Đắk Lắk (181), Cà Mau (180), Vĩnh Long (157), Cần Thơ (139), Long An (132), Bình Phước (131), Khánh Hòa (122), Hà Giang (94), Bến Tre (87), Hà Nội (80), Trà Vinh (74), Hậu Giang (63), Gia Lai (61), Quảng Ngãi (57), Nghệ An (51), Ninh Thuận (50), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (44), Bình Định (39), Bắc Giang (36), Đắk Nông (36), Thanh Hóa (33), Nam Định (29), Đà Nẵng (26), Bắc Ninh (23), Hưng Yên (23), Quảng Nam (19), Hải Dương (18), Phú Yên (16), Quảng Bình (13), Kon Tum (11), Quảng Trị (11), Lạng Sơn (9), Tuyên Quang (8 ), Điện Biên (6), Hà Nam (6), Thừa Thiên Huế (6), Ninh Bình (5), Vĩnh Phúc (4), Cao Bằng (2), Thái Nguyên (2), Lai Châu (2), Yên Bái (2), Hòa Bình (1), Bắc Kạn (1), Hải Phòng (1), Thái Bình (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 09/11 đến 18h30 ngày 10/11 ghi nhận 79 ca tử vong tại TP HCM (43), Bình Dương (9), Long An (4), Tiền Giang (4), An Giang (4), Đồng Nai (3), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Bạc Liêu (2), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 69 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





.

Vắc-xin Covid-19 thứ 9 vừa được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện. Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covaxin phòng Covid-19 được sản xuất bởi Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ). Ngày 10-11, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch với Covaxin, vắc-xin Covid-19 do Bharat Biotech International Limited, sản xuất. Vắc-xin Covaxin được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh cung cấp cho Bộ Y tế tính đến ngày 7-10 và cam kết của công ty này về tính chính xác của các tài liệu đã cung cấp.

.

Bộ trưởng Y tế: 'Việt Nam tiếp cận vaccine COVID-19 sớm nhưng mua muộn'. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, chúng ta tiếp cận vaccine sớm nhưng mua muộn hơn nhiều nước do nhiều nguyên nhân. Từ tháng 9/2020, Việt Nam đã làm việc và thỏa thuận với Covax. Tháng 11/2020, Việt Nam thỏa thuận với Astra Zeneca để cung ứng 30 triệu liều vaccine. Trước đó, từ tháng 5/2020, Bộ Y tế đã gặp gỡ các công ty để thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Về nguyên nhân mua muộn, ông Long cho biết là do tình trạng khan hiếm vaccine trên quy mô toàn cầu và vẫn kéo dài đến nay. Các nước phát triển mua với số lượng lớn, gây ra sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine quy mô toàn cầu, có nước đặt hàng cao hơn nhu cầu sử dụng đến 4 lần.





.

SG: Số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng. Nhiều người lao động ở các địa phương khác trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc dương tính với virus SARS- CoV-2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh. Nguồn lây từ đâu? Phần lớn các ca mắc Covid-19 gần đây đều là công nhân làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; người lao động ở các khu trọ trở về TP làm việc sau mở cửa. Theo thông tin từ Cổng thông tin Covid-19 TP Hồ Chí Minh, trong tuần qua, số ca mắc mới có xu hướng tăng lên. Cụ thể, ngày 2/11, thành phố chỉ ghi nhận 687 ca Covid-19, nhưng sang ngày 3/11, ca mắc mới lên 991 người. Ngày 4 và 5/11 có giảm nhưng vẫn ở mức cao, lần lượt là 912 ca và 986 ca. Đến ngày 6/11, số F0 tăng lên 986 ca và tiếp tục tăng vọt trong các ngày 7, 8, 9/11, vượt lên trên 1.000 ca/ngày, lần lượt là 1009 ca, 1.326 ca và 1.276 ca. Các ca mắc mới chủ yếu tập trung ở các quận, huyện vùng ven và địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp như: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12, Tân Phú, Bình Tân, TP Thủ Đức...

.

Đề xuất gói hỗ trợ vài chục nghìn tỉ để xây dựng nhà ở cho công nhân. Chiều 10.11, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung liên quan đến nhóm vấn đề thực hiện gói hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; giải pháp tháo gỡ khó khăn của thị trường lao động và chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc… Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất 3 giải pháp để để hỗ trợ cho người nghèo. Trước hết là thực hiện toàn bộ các chính sách như bảo hiểm, y tế, miễn giảm lệ phí, hỗ trợ tiền điện... Bộ cũng sẽ đề xuất hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất để có vài chục nghìn tỉ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. Ông Dung cho biết, vấn đề này thường trực Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng trình đề án. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng sẽ đề xuất trong chương trình phục hồi, sẽ có vài chục nghìn tỉ để tung ra một gói hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động ở các địa phương.





.

Rà soát để hỗ trợ, dân số Bình Tân ‘đột nhiên’ tăng từ 815.000 lên 1,017 triệu người. Số liệu dân cư theo báo cáo về các gói hỗ trợ của quận Bình Tân chênh nhau 200.000 người so với con số Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM nhận được trước đó. Từ quận đông dân thứ 3 tại TP, Bình Tân thành quận đông dân thứ 2. Theo đó, với báo cáo của ngành công an, Bình Tân có tổng số nhân khẩu thực tế (gồm thường trú, tạm trú, lưu trú) là 815.036 người. Tuy nhiên theo báo cáo về các gói hỗ trợ, Bình Tân hiện có 1.016.957 người. Đại diện công an quận cho biết con số 1,017 triệu người là số liệu từ phòng lao động quận tổng hợp từ báo cáo của các phường.

.

Bạc Liêu tạo điều kiện đưa lao động trở lại TP.SG, Bình Dương... làm việc. Bạc Liêu triển khai 'Chuyến xe 0 đồng', hỗ trợ tiền cho người lao động khi quay trở lại làm việc và đảm bảo cho họ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19. Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.





.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm hù dọa các quan y tế: 'Có sự lợi dụng dịch bệnh để tư lợi, ăn chia'. Sau khi lãnh tai tiếng vì miếng thịt bò dát vàng được trai trẻ mớm ăn, trùm công an quậy sóng gió nơi khác để làm hỏa mù. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định các vụ tiêu cực trong ngành y tế vừa qua, nguyên nhân không phải do cơ chế mà là có sự lợi dụng dịch bệnh để “tư lợi, ăn chia”. Đầu phiên chất vấn chiều nay, 10.11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn của một số đại biểu Quốc hội liên quan đến việc khởi tố nhiều vụ án liên quan đến ngành y tế thời gian qua.





.

Tô Lâm hù dọa giới nghệ sỹ quyên góp từ thiện. Chưa hết, hù dọa xong các quan y tế là hù dọa nghệ sĩ. Báo cáo về kết quả tiếp nhận, giải quyết các đơn tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với một số ngân hàng tiến hành rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ quá trình huy động, quyên góp, quá trình giải ngân. Cục cũng phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQVN các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền, hàng các nghệ sỹ đã tiến hành cứu trợ. Lực lượng công an cũng mời một số các cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hiện nay cơ quan điều tra TP.HCM đã tiếp nhận 6 tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sỹ. Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP.HCM đang tiến hành phân loại các tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự.





.

Làm từ thiện nên dưới cái dù Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Chữ thập đỏ VN

Sóc Trăng cấp 'thẻ xanh' cho người bán vé số lẻ.

Một thẩm phán liên bang

Giá thuê chung cư

Chuyện này ở Úc châu

Brandon Nguyen

Một nghiên cứu mới

Nữ nghệ sĩ hài Kathy Griffin

Tên của Trump

Cựu Biện Lý Joyce White Vance

Scott Fairlamb

Mới đầu tuần này,

Dân biểu tiểu bang Cộng Hòa Jeff Hoverson

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Quốc hội Việt Nam đại diện cho quyền lợi của quan, không phải của dân

Trần Quốc Quân, Báo Tiếng Dân

. Trả lời câu hỏi của đại biểu về hoạt động thiện nguyện, vận động cứu trợ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết về nguyên tắc nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia làm thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, gặp thiên tai, địch họa. Nhà nước cũng quy định 2 cơ quan tham gia việc kiểm tra, giám sát hoạt động này là Uỷ ban T.Ư MTTQ và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.Những người bán vé số cố định và bán dạo ở Sóc Trăng khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ được cấp 'thẻ xanh' để hoạt động. Ngày 10-11, tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay, hoạt động xổ số kiến thiết vẫn được duy trì, đồng thời sẽ cấp “thẻ xanh” cho người bán vé số đã tiêm đủ hai mũi vaccine.------đêm Thứ Ba 9/11/2021 đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc xin giấu các hồ sơ Bạch Ốc trong ngày bạo loạn 6/1/2021.Thẩm phán Tanya Chutkan phán rằng Bạch Ốc không thể sử dụng đặc quyền hành pháp để ém các hồ sơ điện thoại, danh sách khách thăm, và các hồ sơ khác liên hệ tới cuộc bạo loạn 6/1/2021 đối với yêu cầu của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đòi nộp.Thẩm phán viết rằng, "các Tổng Thống không phải là vua, và đương đơn không phải là Tổng Thống." Như vậy, thẩm quyền hiện nay là ở Tổng Thống Joe Biden.Trump ngay lập tức kháng cáo, theo báo Politico. Bản tin AP ghi rằng nhiều phần hồ sơ này sẽ lên trước Tòa Tối Cao.---tại Nam California đang tăng vọt, theo bản khảo sát USC Casden Economics Forecast phổ biến hôm Thứ Ba. Trong đó, riêng vùng Quận Cam, giá thêu trung bình mỗi tháng sẽ tăng thêm $410 trong 2 năm tới.Bản tiên đoán nói rằng vào cuối quý 3 của năm 2023, giá thuê sẽ tăng thêm $252 từ mức hiện nay ở quận Los Angeles County, thêm $410 ở Quận Cam (Orange County), thêm $348 ở quận San Diego County, thêm $310 ở quận Ventura County và thêm $241 ở vùng nội địa Inland Empire, bao gồm cả quận Riverside và quận San Bernardino.Quận Los Angeles County hiện có giá thuê chung cư trung bình $2,073/tháng, với tỷ lệ trống phòng là 3.9%, dự kiến giá thuê trung bình tăng tới $2,325 vào năm 2023.Giá thuê chung cư trung bình tại Quận Cam dự kiến tăng từ mức hiện nay là $2,439 tới $2,849/tháng vào năm 2023, với tỷ lệ trống phòng tăng từ 2.1% tới 3.7%.---. Đơn xin phúc thẩm của Sở cảnh sát NSW Police đã bị tòa bác bỏ đối với đơn kiện của cô Lina Nguyen, một cựu viên chức cảnh sát trong đơn vị này. Cô Nguyen kiện rằng NSW Police đã kỳ thị cô, bằng cách gạt cô bên lề, sau khi cô tố cáo 1 thám tử cô quen trong đơn vị đã hiếp dâm cô tại khách sạn Commercial Hotel tại Parramatta và rồi sau đó lại tấn công tình dục cô tại 1 công viên hôm 20/12/2019, mà ngay hôm sau cô đã báo cáo.Cô được tạm nghỉ, sau đó bị chuyển tới một văn phòng hành chánh ở thị trấn Woolloomooloo, nhằm không để cô gặp hung thủ. Nhưng cô Nguyen nói công việc mới không thích hợp với khả năng của cô, và văn phòng đó chỉ là "bãi rác" để đưa các cảnh sát bị thương về.Cô nộp đơn xin tiền bồi thường nhân viên (worker’s compensation) năm 2020, với luật sư của cô nói rằng cô bị xuống chức sau khi báo cáo vụ tấn công, và như thế tăng thêm vết thương tinh thần từ vụ tấn công.Ủy ban Xét Duyệt Tiền Bồi Thương đồng ý cho cô lãnh lương bị mất từ 29/2 tới 5/7/2020, khi công việc của cô một phần bị giảm. Nhưng Sở cảnh sát kháng án để xin phúc thẩm, không muốn cấp tiền này. Và Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thương Tích Cá Nhân ở NSW là Michael Snell đã bác đơn phúc thẩm của Sở Cảnh Sát NSW.Bây giờ thì cô Lina Nguyen đã nộp một đơn khác để kiện Sở Cảnh Sát NSW và kẻ tấn công tình dục cô trong đêm 20/12/2019 ra trước Tòa Dân sự NSW Civil and Administrative Tribunal.---và vị hôn thê là Nhung Tran đã nộp đơn kiện trước Tòa Houston chống lại 13 người và tổ chức liên hệ tai nạn trong vụ lễ hội âm nhạc Astroworld Festival làm chết ít nhất 8 người và hàng trăm người bị thương.Nguyen và Tran là cư dân New Orleans kể trong đơn rằng Nguyen bị thương trầm trọng ở lưng, cẳng chân và bàn chân khi đám đông khán giả tràn lên sân khấu đã giẫm đạp anh. Cô Nhung Tran cũng bị bầm dập vì té xuống đất và xô đẩy.Luật sư Derek Potts, đại diện cho anh Nguyen và cô Tran, nói rằng 2 người tin rằng lẽ ra lễ hội âm nhạc tổ chức chuyên nghiệp và an toàn, nhưng không ngờ chết chóc như thế. Đơn kiện nói ước chừng có hơn 100,000 người tham dự, mặc dù chỉ 50,000 vé bán ra.---của đại học University of California Los Angeles (UCLA) cho thấy 70% di dân gốc Á và gốc Latino tin là có hiện tượng kỳ thị chống di dân trong sở làm ở California.Có 65% di dân California này cảm thấy di dân sẽ bị trì hoãn hồ sơ xin nhập tịch Hoa Kỳ nếu họ đã nộp đơn xin trợ cấp từ chính phủ, trợ cấp thực phẩm hay bảo hiểm y tế hay trợ cấp gia cư. Nghiên cứu này nói niềm tin này không có cơ sở.Có 42% di dân gốc Latino và 13% di dân gốc Á nói họ trực tiếp biết một người nào đó trước đó đã bị Mỹ trục xuất về quê cũ.Hiện thời 25% di dân tại Hoa Kỳ đang cư ngụ ở California, và gốc Latino và gốc Á là 2 nhóm di dân đông nhất tại tiểu bang này.---kể lại rằng sự nghiệp cô kể như tiêu tan sau khi tuần báo Entertainment Weekly đăng hình cô cầm hình đầu lâu máu của Donald Trump. Hình này là nghệ thuật, theo lời cô, nhưng Mật vụ và cảnh sát liên bang câu lưu vô, thẩm vấn, điều tra dài hạn.Vậy mà bây giờ có người làm tương tự với Biden mà chẳng sao. Dân biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) đã minh họa hình chính DB Gosar giết Dân biểu Alexandria Ocasio Cortez (Dân Chủ-NY) và âm mưu ám sát Tổng Thống Joe Biden, thì Cộng Hòa chẳng nói gì.Vài ngày sau đó, Cộng Hòa lại xúm nhau tấn công người chẳng dínhd áng gì, đó là Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL).Cô Griffin phóng tweet hôm Thứ Ba, kể rằng cảnh sát FBI đã thẩm vấn cô, buộc tuyên thệ nói sự thật, hăm dọa truy tố cô về tội "âm mưu ám sát Tổng Thống," vậy mà bây giờ DB Gosar làm tương tự mà chẳng ai nói gì.---trên bảng đường nơi dọc theo xa lộ Henry Hudson Parkway ở New York City sẽ bị gỡ xuống. Báo West Side Rag ghi rằng Sở Giao Thông New York City tuần này đã gửi thư, thông báo cư dân là sẽ gỡ bảng đường mang tên TRump.Lý do vì hợp đồng giữa cơ sở kinh doanh của Trump và công ty bảo quản xa lộ đã hết hạn ngày 7/11/2021 và sẽ không tái gia hạn nữa. Ủy viên quận Manhattan Borough là Edward F. Pincar Jr. nói rằng bảng đường mang tên Trump sẽ gỡ sớm.Báo West Side Rag ghi rằng nhiều cư dân khu vực đã đòi gỡ bảng đường tên Trump từ mấy năm nay, và 1 thỉnh nguyện xin gỡ bảng đường bây giờ đã có 1,700 chữ ký.Upper West Side resident Richard Robbins, who led the drive to remove the sign, took a victory lap in an interview with the West Side RagRichard Robbins, cư dân thị trấn Upper West Side, người khởi động chiến dịch gỡ bảng đường mang tên Trump, nói với báo West Side Rag rằng từ nhiều năm, bảng đường Trump làm cư dân Upper West Side nổi giận vì tác phong Trump là kỳ thị sắc tộc và miệt thị phụ nữ, gần đây là kích động bạo loạn.---hôm Thứ Ba nói chuyện trên MSNBC về quyết định Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 gửi thêm 10 trát đòi các thủ hạ của Trump ra trả lời các câu hỏi liên hệ ngày bạo loạn 6/1/2021.Vance nói rằng cô Kayleigh McEnany còn quá trẻ (33 tuổi, nhà văn và là cựu Trưởng Ban Báo Chí của chính phủ Trump, bây giờ là bình luận gia Fox News), sự nghiệp chính trị của cô còn dài, nên thành thật ra trước Ủy ban kể hết những gì cô biết về bạo loạn 6/1/2021.Vance nhắc rằng cô McEnany từng đứng ở phòng họp báo Bạch Ốc phóng các lời bịa đặt về gian lận bầu cử, nên nhớ rằng Quốc Hội không có thể truy tố bất kỳ ai, Quốc Hội chỉ là nơi tìm sự kiện chính xác, và họ chỉ muốn biết những gì xảy ra.Vance nói rằng tuổi cô McEnany còn trẻ, sự nghiệp chính trị còn dài, nếu để bị truy tố hình sự thì tương lai không còn gì. Cách hay nhất là nên kể hết sự thật.------ một cựu võ sĩ MMA, bây giờ đối diện cáo buộc tham dự bạo loạn 6/1/2021 và tấn công 1 cảnh sát --- nói rằng anh muốn ra khai trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 nhưng các cai tù không cho ra khai.Scott Fairlamb sẽ bị kêu án tuần này sau khi thú tội tấn công cảnh sát và cản trở Quốc Hội, bây giờ là bị cáo đầu tiên chấp nhận lời mời ra khai trước Ủy ban Hạ Viện, theo báo Politico.Luật sư Harley Breite nói rằng Ban giám đốc Trại tù không cho Ủy ban Hạ Viện vào nhà tù phỏng vấn anh Fairlamb.Ủy ban hiện đã nhận lời khai từ khoảng 700 bị cáo trong hồ sơ bạo loạn 6/1/2021, nhưng những bị cáo đó đã bị truy tố khing tội không-bạo-lực.Leonardo Gruppo đã khai ngày 12/10/2021, và Jack Griffith nói với 1 thẩm phán rằng anh sẵn sàng hợp tác, trong khi ít nhất 1 bị cáo khác đã ra điều trần.---lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã chọn cô Monica De La Cruz, một ứng cử viên Dân biểu Cộng Hòa ở Texas, như là một trong các "tay súng trẻ" để Cộng Hòa tranh ghế trong bầu cử giữa kỳ 2022.Hôm Thứ Ba 9/11/2021, báo Washington Post loan tin rằng cô De La Cruz, đang tranh cử Dân biểu địa hạt 15 Texas, lại đang bị người chồng đang ly dị của cô tố cáo "hành vi thô bạo" đối cới con gái 14 tuổi của họ.Người chồng tên là Johnny Hernandez kể rằng anh kết hôn với cô De La Cruz từ 2015, nói anh đã kiện cô đối xử hung hăng với anh và cô con gái nộp ở Tòa quận Hidalgo County.De La Cruz nói với báo Washington Post rằng các cáo buộc từ người chồng là sai lầm, vì lòng cô lúc nào cũng quan tâm tới các con.Ghế cô De La Cruz đang tranh cử là ghế trống từ Dân Biểu Vicente Gonzalez Jr., khi dân biểu này chuyển sang địa hạt khác.Hôm Thứ Hai 8/11/2021, cô dự hội nghị Cộng Hòa gây quỹ, nơi đây Trump đã có bài diễn văn. Sau đó cô phóng tweet rằng cô tự hào trong chiến dịch tranh đa số Hạ Viện về cho Cộng Hòa, và cô viết "#FIRE Nancy Pelosi. Let's Go Brandon!!" (Sa thải Nancy Pelosi. Và câu tiếng lóng chửi thề nhắm vào Biden)---(North Dakota) đã cực nhọc tổ chức buổi vận động đông người hôm Thứ Hai để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa nhưng rồi bản thân ông không tham dự được. Vì chính ông bị dính COVID-19.DB Jeff Hoverson thú nhận rằng ông đang cách ly, đang uống thuốc ivermectin (thuốc trừ giun cho ngựa mà các bác sĩ nói không chống nổi siêu vi COVID-19).Bản thân DB Jeff Hoverson cũng là một mục sư, từng đề ra dự luật gỡ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang, và soạn dự luật hình sự hóa việc giúp phụ nữ phá thai, nhưng luật hình sự hóa này thất bại.---: Tiểu bang West Virginia không có ai là tỷ phú?Đúng thế. Tạp chí tài chánh Forbes viết trong ấn bản tháng 4/2021 rằng sau khi Jim Justice rớt ra khỏi danh sách các tỷ phú, tiểu bang West Virginia là một trong vài tiểu bang không có cưd ân nào là tỷ phú. Lý do có câu hỏi này vì nhà báo David Gura của thông tấn NPR, phóng tweet ghi rằng Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-W.Va.) ở vị trí bi hài vì Manchin chống đề nghị đánh thuế tỷ phú do Biden đưa ra, trong khi West Virginia không có ai là tỷ phú.Bái báo của Forbes tháng 4/2021 ghi rằng có 7 tiểu bang không có cư dân tỷ phú: Alabama, Alaska, Delaware, New Hampshire, North Dakota, Vermont và West Virginia.Chi tiết:---: Quốc hội VN đại diện cho quyền lợi của quan, không phải của dân?: Đúng thế, theo tác giả Trần Quốc Quân.- 10-11-2021Suốt 4 năm từ 2004 – 2008, tôi phải “chiến đấu” ròng rã với thanh tra thuế vụ về nguồn tiền mua bất động sản tại Ba Lan. Mười năm nay rất nhiều người Việt Nam mệt mỏi với việc chứng minh nguồn tiền mua nhà cửa, ô tô với cơ quan thuế vụ Ba Lan.Đọc báo, xem truyền hình tôi thấy nhiều ngôi sao thể thao như Steffi Graf nữ VĐV quần vợt số 1 thế giới thập niên 90 trồn thuế mà bố cô ấy là quản lí phải đi tù 4 năm. Lionel Messi, người 4 năm liền đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trốn thuế 4 triệu Euro mà bị án treo 21 tháng tù, đại kình địch của Messi là Cristiano Ronaldo đang đối mặt với án tù 5 năm vì tội trốn thuế, và gần đây huấn luyện viên bóng đá lừng danh Mourinho bị cơ quan thuế vụ sờ gáy vì cáo buộc trốn thuế…

Trông sang xứ giãy chết thấy vậy mà phát thèm. Ở các nước pháp quyền, mọi nguồn tài chính phải minh bạch. Riêng nước ta một mình một cõi, của bố bố làm thế đấy, cần mẹ gì phải giống ai. Nhìn các biệt phủ nguy nga tráng lệ của nguyên Tổng Thanh tra chính phủ cơ quan cầm cân nẩy mực chống tham nhũng, của các bí thư tỉnh ủy, giám đốc sở, bí thư huyện ủy… không biết được xây bằng nguồn tiền nào, dư luận có gào thét thì các cơ quan chức năng vẫn bịt tai, giả điếc. Họ sờ đến nó, nó thịt lại mình thì mình chết. Cả hệ thống chính trị của nước ta đều thế cả, không bao che dung túng nhau thì kéo chân nhau chết chìm cả nút à.

Quốc hội Việt Nam đại diện cho quyền lợi của quan, không phải của dân. Cơ quan quyền lực này chỉ giỏi ra các điều luật để trói tay dân. Muốn Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân thì phải thay đổi triệt để cách thức bầu cử.

Tôi rất mong rằng, Quốc hội đang họp ở Hội trường Ba Đình sẽ thảo luận và thông qua đạo luật nghiêm khắc bắt toàn dân (đương nhiên cả quan chức) phải chứng minh nguồn gốc tiền mua sắm bất động sản, ô tô, tài trợ cho con du học nước ngoài.

Bình Luận từ Facebook

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/11/10/quoc-hoi-viet-nam-dai-dien-cho-quyen-loi-cua-quan-khong-phai-cua-dan/

.

.