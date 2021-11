SG sơ kết: 47% ca mắc cả nước, 75% tử vong so cả nước, 99% người lao động mất thu nhập 3 tháng. Đà Nẵng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến. Cần Thơ 'đổi màu' cấp độ dịch từ 11/11. Đắc Lắc: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch phường vì chống dịch dở...

- trát đòi 6 thủ hạ của Trump đã họp với Trump âm mưu lệnh khẩn cấp, tịch thu máy bầu, siết giới nghiêm

- SG sơ kết: 47% ca mắc cả nước, 75% tử vong so cả nước, 99% người lao động mất thu nhập 3 tháng. Bí thư SG: SG cần phải thích ứng lâu dài với COVID-19. Đà Nẵng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến. Cần Thơ 'đổi màu' cấp độ dịch từ 11/11. Vụ 22.000 lon sữa đồng bào Úc ủng hộ: xin chờ thủ tục. Đắc Lắc: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch phường vì chống dịch dở. Công ty thủy sản có gần 700 người mắc Covid-19 ở Bạc Liêu bị đề nghị phạt hành chính.

- Cộng Hòa có ban ám sát? DB Cộng Hòa Fred Upton bị dọa ám sát cả nhà vì bỏ phiếu thuận dự luật xây hạ tầng

- thẩm phán bênh hàng không United Airlines về quyết định nghỉ không lương với nhân viên chưa chích ngừa

- Trump xin cản gấp Văn Khố QG, chớ gửi hồ sơ bạo loạn qua Ủy ban Hạ Viện Điều Tra; Tòa bảo chờ, không gấp

- tháng 10: các quận bầu Trump có 25/100,000 người chết dịch, gấp 3 lần các quận bầu cho Biden (7.8/100,000).

- tin vịt COVID-19 lây xa: 78% dân Mỹ tin vào 1 trong 8 tin vịt, 38% nói Mỹ phóng đại số người chết dịch

- say rượu hết lái xe: từ 2026, máy xe sẽ không nổ, nếu người lái say rượu, theo kỹ thuật mới dò hơi rượu

- Quân lực Mỹ từ 2018-2020, có 450 hồ sơ bạo lực gia đình hay bị hiếp, nhưng 64% không có công tố thích nghi

- 1 người dự bạo loạn 6/1/2021, bị FBI truy nã, trốn sang Châu Âu, vào Ukraine, rồi tới Belarus xin tỵ nạn

- bất kể 500 cảnh sát đã chết vì dịch, nhiều công đoàn cảnh sát phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa

- Trump nổi giận, tấn công Chris Christie sau khi Christie kêu gọi Cộng Hòa bỏ rơi Trump và chuyện 2020

- bị kỳ thị dù sắc tộc, tính phái, tuổi, ngoại hình... sẽ rủi ro lớn là căng thẳng, bệnh tâm thần ngắn hay dài hạn

- Nhật phóng thành công hỏa tiễn mang vệ tinh Việt Nam để giám sát Biển Đông, nhận dạng tàu thủy

- HỎI 1: Người vô thần bị cấm giữ chức công quyền ở 8 tiểu bang? ĐÁP 1: Chỉ đúng nửa phần.

- HỎI 2: Cư dân thành phố nào mê bánh donut nhất? ĐÁP 2: Worcester, MA.

QUẬN CAM (9/11/2021) --- Cộng Hòa có ban ám sát? Dân Biểu Fred Upton (Cộng Hòa-Mich.) hôm Thứ Hai tiết lộ rằng ông đã nhận được một thoại thư vài ngày sau khi ông bỏ phiếu thông qua dự luật lưỡng đảng xây dựng hạ tầng.

Nói trên CNN, ông kể 1 người điện thoại cho ông, để lại 1 thoại thư rằng "Tao hy vọng mày sẽ chết. Tao hy vọng toàn bộ gia đình (chửi thề) của mày sẽ chết. Mày là (f...) thằng phản bội."

Upton đã bỏ phiếu thuận cùng 12 Dân biểu Cộng Hòa khác và các Dân biểu Dân Chủ hôm Thứ Sáu thông qua dự luật $1.2 ngàn tỷ đô để xây dựng cầu, đường, sân bay, hải cảng, tuyến xe lửa... Hôm Thứ Hai, Upton nói rằng thoại thư hăm dọa ám sát cho thấy không còn bao nhiêu chất văn hóa vài năm nay.

--- Một thẩm phán liên bang phán lệnh bênh vực hãng hàng không United Airlines về quyết định cho tạm nghỉ không lương đối với các nhân viên không chích ngừa chống Covid-19 vì l1y do tông íao hay y khoa.

Thẩm phán Mark Pittman ở Texas ra phán lệnh hôm Thứ hai rằng "Không phải trách nhiệm của tòa để nói rằng lệnh cưỡng bách chích ngừa của hãng United Airlines là chính sách hợp lý hay không."

Thẩm phán viết rằng trong khi phía nhân viên kiện nói là chuyện nghỉ việc không lương sẽ gây hại cho nhân viên bằng cách buộc lựa chọn giữa mưu sinh và quyền giữ niềm tin, thì công ty cũng cân nhắc thiệt hại cho thu nhập "không thể vãn hồi" nếu không buộc chích ngừa.

Hàng không United Airlines có 67,000 nhân viên, trong đó khoảng 2,000 nhân viên xin miễn chích ngừa, với 2/3 trong đó lấy cớ tôn giáo, 1/3 còn lại là cớ y khoa.

--- Trong đêm Thứ Hai 8/11/2021, luật sư của Trump nộp văn bản pháp lý thủ tục khẩn cấp lên Tòa Liên Bang khu vực Thủ đô, xin khẩn cấp ngăn cản Văn Khố Quốc Gia, không cho nơi này đưa hồ sơ liên hệ giữa Trump và bạo loạn 6/1/2021 sang Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra, hăm dọa tòa này rằng Trump sẽ lên kháng án ở Tòa Kháng Án nếu Thẩm Phán Tòa Liên Bang khu vực Thủ đô không ra phán lệnh vào Thứ Tư 10/11/2021.

Thẩm phán Tanya Chutkan ngay rạng sáng Thứ ba 9/11/2021 trả lời luật sư Jesse Binnall của Trump rằng bà làm đúng theo Quy Định Liên Bang về Thủ Tục Hồ Sơ Dân Sự (Federal Rule of Civil Procedure), do vậy không có gì gọi là khẩn cấp vì Quy định Rule 62(d) yêu cầu có thời khoảng thích nghi trước khi ra phán lệnh chung kết, và do vậy bà sẽ ra phán lệnh thích nghi. Ráng mà chờ nhé.

--- Cư dân các tiểu bang Cộng Hòa rủ nhau chết vì dịch. Báo New York Times ghi rằng trong tháng 10/2021, các tiểu bang do Cộng Hòa lãnh đạo có số người chết vì dịch nhiều gấp 3 lần tỷ lệ chết dịch tại các tiểu bang bầu cho Biden.

Trong tháng 10/2021, trung bình 25 người chết vì dịch trên mỗi 100,000 cư dân tại các quận bầu nhiều cho Trump, cao gấp 3 lần tỷ lệ chết dịch tại các quận bầu nhiều cho Biden (7.8/100,000). Tháng 10 cũng là tháng thứ 5 liên tục hố ngăn cách tỷ lệ chết dịch ở các quận bầu Trump và bầu Biden tách xa hơn.

Nguyên nhân đơn giản: Thuốc chủng vaccine hiệu quả chống dịch, nhưng gần 40% người lớn Cộng Hòa vẫn chưa chích ngừa, con số này là 10% người dân Chủ chưa chích ngừa.

--- Báo The Hill đưa ra bản khảo sát: tin vịt về COVID-19 đi xa hơn tin thật. Gần 8/10 người thành niên Mỹ tin thật vào, hay không dám chắc về, ít nhất 1 tin vịt về COVID-19.

Bản khảo sát của Kaiser Family Foundation (KFF) cho thấy 78% người thành niên Mỹ nói là họ tin vào, hay là không dám chắc thật/hư về, ít nhất 1 trong 8 bản tin giả về COVID-19.

Trong đó, 38% nói rằng họ tin là chính phủ Mỹ đã phóng đại về số người chết vì dịch, 17% nói họ tin là thai phụ không nên chích vaccine, và 18% tin rằng chết vì vaccine đã bị chính phủ ém tin.

--- Trong vài năm nữa, khi bạn say rượu, xe sẽ không nổ máy được. Quốc Hội Mỹ ra yêu cầu cho các hãng xe hơi tạo ra kỹ thuật mới về an toàn xe hơi. Điều này nằm trong dự luật hạ tầng mà Biden sắp ký.

Theo đó, trên các xe hơi mới kể từ, có thể là, từ 2026, người say rượu lên xe muốn lái sẽ không đề máy xe được. Bộ Giao Thông Mỹ sẽ lượng định kỹ thuật tốt nhất để giúp các hãng xe gắn vào các xe hơi đời mới.

--- Một công ty Nhật Bản đã phóng thành công hỏa tiễn mang vệ tinh Việt Nam. Bản tin NHK từ Nhật Bản kể rằng hỏa tiễn Epsilon-5 của Nhật Bản đã được phóng thành công. Hỏa tiễn mang theo 9 vệ tinh nhỏ do các trường đại học và công ty tư nhân phát triển, trong đó có vệ tinh NanoDragon của Việt Nam.

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng hỏa tiễn Epsilon-5 vào lúc 9 giờ 55 phút sáng thứ Ba (giờ địa phương) từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Vụ phóng đột nhiên bị hoãn lại 4 phút so với lịch trình ban đầu để tránh tàu vũ trụ đưa các phi hành gia trở về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ở độ cao khoảng 600km, 9 vệ tinh nhỏ lần lượt được đưa vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch. Những vệ tinh này được lựa chọn từ đơn đăng ký của các trường đại học và công ty tư nhân.

Vệ tinh NanoDragon do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển. Vệ tinh được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy, sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. JAXA phát triển loạt hỏa tiễn Epsilon để đưa các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo với chi phí thấp.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 08/11 đến 16h ngày 09/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.133 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.129 ca ghi nhận trong nước (tăng 175 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.952 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.276), Đồng Nai (923), Bình Dương (619), Sóc Trăng (572), An Giang (557), Đồng Tháp (379), Kiên Giang (291), Cà Mau (285), Bình Thuận (279), Hà Nội (268), Tây Ninh (241), Bạc Liêu (232), Tiền Giang (207), Đắk Lắk (197), Trà Vinh (180), Cần Thơ (163), Vĩnh Long (154), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Hà Giang (127), Bình Phước (108), Khánh Hòa (99), Long An (93), Bình Định (65), Hậu Giang (58), Bến Tre (50), Nghệ An (50), Ninh Thuận (49), Bắc Ninh (46), Gia Lai (44), Quảng Nam (39), Quảng Ngãi (39), Đà Nẵng (32), Thừa Thiên Huế (32), Bắc Giang (31), Phú Thọ (26), Thanh Hóa (24), Lâm Đồng (20), Nam Định (20), Hưng Yên (17), Vĩnh Phúc (15), Phú Yên (10), Quảng Ninh (7), Thái Bình (7), Quảng Trị (6), Hà Nam (6), Điện Biên (6), Hải Phòng (4), Kon Tum (4), Hải Dương (4), Hòa Bình (3), Hà Tĩnh (3), Quảng Bình (2), Sơn La (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 08/11 đến 18h30 ngày 09/11 ghi nhận 88 ca tử vong tại TP. SG (38), Bình Dương (11), An Giang (7), Kiên Giang (5), Tây Ninh (4), Bạc Liêu (4), Đồng Nai (3), Long An (3), Cần Thơ (3), Tiền Giang (2), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Hậu Giang (1), Hà Nội (1), Sóc Trăng (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 69 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.686 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Số ca F0 tăng, SG bổ sung gấp, thêm nhiều trạm y tế lưu động. Ngày 9/11, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến 4 quận, huyện có số ca mắc COVID-19 tăng cần khẩn trương bổ sung các trạm y tế lưu động chăm sóc F0 cách ly tại nhà. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, qua báo cáo tình hình số ca mắc mới của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế các quận, huyện, hiện số lượng F0 có huynh hướng tăng; đặc biệt, tại các quận, huyện như: Quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh và thành phố Thủ Đức có số ca mắc mới cao. Trước tình hình trên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã quyết định bổ sung thêm 33 trạm y tế lưu động do các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện đảm trách. Cụ thể, Quận 12 thành lập thêm 20 trạm, huyện Bình Chánh thêm 8 trạm, huyện Hóc Môn thêm 4 trạm và quận Bình Tân thêm 1 trạm.

VN đã tiêm được hơn 92,3 triệu mũi. Thống kê số thực trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy cập nhật đến 13h ngày 9/11, cả nước đã tiêm được hơn 92,3 triệu mũi. Trong đó ngày 8/11, cả nước tiêm 1,526,667 mũi. Có thể thấy số lượng mũi tiêm vaccine COVID-19 đang được đẩy nhanh. Trong đó ngày 7/11 đã tiêm được 1,064,030 liều. Ngày 6/11 có 1.214.737 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.





Tiếp nhận 5 triệu bơm kim tiêm và 1.910 tủ lạnh bảo quản vắc xin từ Chính phủ Australia và UNICEF. Chiều 9-11, tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế đã tiếp nhận 1.910 tủ lạnh bảo quản vắc xin, 5 triệu bơm kim tiêm và 50.000 hộp an toàn trong khuôn khổ dự án do Chính phủ Australia phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam.

Hoa Kỳ tặng Việt Nam thiết bị giải trình tự gene biến thể COVID-19. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, thiết bị giải trình tự gene biến thể COVID-19 do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trao tặng cho Bệnh viện Bạch Mai góp phần phòng chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ nghiên cứu, phát triển vaccine mới. Ngày 9/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn và Đại biện Lâm thời Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Damour tham dự Lễ trao tặng máy giải trình tự gene biến thể COVID-19 cho Bệnh viện Bạch Mai. Máy giải trình tự gene do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tặng cho Bệnh viện Bạch Mai là một trong những máy giải trình tự gene phổ biến và hiện đại nhất. Với chiếc máy này và những thiết bị tương tự, Việt Nam có thể truy vết virus gây bệnh COVID-19 và ngăn ngừa sự lây lan. Thiết bị này cũng có thể sử dụng để truy vết các vi khuẩn, virus gây bệnh truyền nhiễm khác.





Ngày 9/11, Hà Nội có thêm 222 ca F0, trong đó 105 ca cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 8/11 đến 18 giờ ngày 9/11, Hà Nội ghi nhận 222 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 105 ca cộng đồng, 97 ca trong khu cách ly, 20 ca trong khu phong tỏa. Các ca nhiễm mới phân bố tại 18/30 quận, huyện là: Gia Lâm (51), Nam Từ Liêm (30), Hà Đông (23), Thanh Xuân (18), Long Biên (16), Hoàng Mai (12), Bắc Từ Liêm (10), Cầu Giấy (9), Ba Đình (8), Đống Đa (7) Quốc Oai (5), Hoài Đức (5), Đông Anh (4), Tây Hô (4), Thanh Oai (3), Mê Linh (3), Thanh Trì (3), Chương Mỹ (3), Hai Bà Trưng (3), Hoàn Kiếm (3), Thường Tín (1), Mỹ Đức (1)

. Trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, TP Hồ Chí Minh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Cuối tháng 10 có hơn 450.000 người mắc, chiếm 47% số ca mắc của cả nước và hơn 16.600 người đã mất, chiếm 75% tổng số ca tử vong của cả nước. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố chỉ duy trì ở mức tối thiểu. Bình quân, trong giai đoạn đó chỉ có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 0,7% tổng số doanh nghiệp của thành phố. Điều này có nghĩa, 99% doanh nghiệp không hoạt động và 99% người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập trong hơn 3 tháng. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng về tăng trưởng kinh tế, dự báo trong năm nay tăng trưởng âm 5%", đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, dự báo khoảng 20% doanh nghiệp của thành phố có thể tự khởi động lại, không cần hỗ trợ; nhưng 80% doanh nghiệp cần hỗ trợ của nhà nước để có đủ vốn lưu động, với mức bình quân cho vay khoảng 5 tỷ đồng/doanh nghiệp. Như vậy, tổng mức vay khoảng 440.000 tỷ đồng, có thể khởi động lại hầu hết các doanh nghiệp này. Với mức vay 5 tỷ đồng, chiếm 20% doanh thu/năm/doanh nghiệp và vay 25 triệu đồng/hộ, chiếm 5% doanh thu/hộ, các doanh nghiệp, hộ cá thể có thể trả được. Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thiện nhân kiến nghị nên dành khoảng 4% GDP để hỗ trợ các doanh nghiệp và cho phép chuyển 100.000 tỷ đồng đầu tư công, không chi hết trong năm nay, chuyển sang hỗ trợ các doanh nghiệp và công tác phòng, chống dịch COVID-19.chủ tịch phường do thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Quyết định số 7858/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lợi do thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Theo đó, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lợi, bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 10/11/2021 vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công tác, hồ sơ, tài sản liên quan cho Ủy ban nhân dân phường Tân Lợi trước ngày 10/11/2021.ở Bạc Liêu bị đề nghị phạt hành chính. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Tấn Khởi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất tỉnh Bạc Liêu cho tới thời điểm này, với gần 700 người lao động bị lây nhiễm. Ngày 9-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết sau quá trình điều tra, công an xác định không có căn cứ xử lý hình sự do làm lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Tấn Khởi (Công ty Tấn Khởi). Do đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị phạt hành chính công ty này vì không tuân thủ các quy định về xét nghiệm Covid-19 cho người lao động.Tổng cục Hải quan gửi công văn khẩn cho Hải quan SG. Theo Tổng cục Hải quan, quy định của Luật an toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm. Tối 9-11, Tổng cục Hải quan có công văn khẩn trả lời thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về vướng mắc thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng viện trợ là lô hàng hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em trong dịch COVID-19. Theo Tổng cục Hải quan, quy định của Luật an toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên, tình hình dịch COVID-19 hiện nay trên thế giới cũng như trong nước chưa thể biết đến khi nào kết thúc, do đó TPHCM cần phải thích ứng lâu dài với dịch bệnh. Chiều 9/11, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam về phương án khôi phục sản xuất và triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế trong các khu vực nhà xưởng, khu ăn uống, khu cách ly F0 tạm thời… của công ty.cấp độ dịch từ 11/11. Tối ngày 8/11, UBND TP Cần Thơ có văn bản nâng cấp độ dịch của thành phố lên cấp độ 3 tương ứng với nguy cơ cao. Cụ thể, có 5 quận, huyện đang ở cấp 2; 4 quận, huyện thuộc cấp 3. Trong đó, có 16 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 1; 45 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 2; 14 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 3 và 8 phường, xã, thị trấn hiện ở cấp 4. Do đó, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3 từ 0h 11/11.Trao đổi với Tiền Phong ngày 9/11, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đơn vị đã chuẩn bị lại cơ sở vật chất, trang thiết bị… tại Bệnh viện dã chiến khu ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu). “Bệnh viện đã sẵn sàng mọi thứ. Nếu số lượng bệnh nhân nhiều hơn so với khả năng của Bệnh viện Phổi, cần chuyển qua thì bệnh viện dã chiến sẽ thu dung điều trị. Đối tượng bệnh nhân tiếp nhận chủ yếu không triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa”, bác sĩ Nhân thông tin. Tuy nhiên, bệnh viện dã chiến cũng sẵn sàng bố trí giường bệnh, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Khu cấp cứu để cấp cứu, hồi sức bệnh nhân có diễn biến nặng trước khi chuyển về Bệnh viện Phổi điều trị tiếp.---, người từng một thời ủng hộ Trump, sau khi Christie hôm cuối tuần kêu gọi người Cộng Hòa bỏ rơi Trump để đi tới phía trước.Trump đưa ra bản văn gay gắt hôm Thứ Hai, la mắng Chris Christie khi sách động Cộng Hòa bỏ rơi các lời Trump bịa đặt về gian lận bầu cử 2020. Rồi Trump tấn công Christie thời kỳ làm Thống Đốc New Jersey rằng khi Christie rời New Jersey thì điểm chấp thuận chỉ có 9%, kỷ lục thấp và do vậy cử tri New Jersey không muốn nghe gì về Christie nữa.---, các công đoàn cảnh sát đang phản đối các lệnh cưỡng bách chích ngừa chống COVID-19. Bất kể rằng đại dịch đã làm chết hơn 500 cảnh sát kể từ khi đại dịch bắt đầu.Sandra Crouse Quinn, giáo sư về khoa học gia đình tại đại học University of Maryland, nói rằng đó là tình thế rất buồn, trong khi vaccine có thể bảo vệ sinh mạng của họ mà vận động chống lệnh chích ngừa lại trở thành như công cụ chống đối. GS Quinn đang nghiên cứu về cách truyền thông đóng vai một phần trong việc chấp nhận chích ngừa.---sau khi Quốc Hội yêu cầu việc sử dụng các điều tra viên và công tố viên được huấn luyện đặc biệt để xem xét các trường hợp bạo lực gia đình và tấn công tình dục, một bản báo cáo sơ thảo của Bộ Quốc Phòng được đài CBS News tiết lộ cho thấy quân đội vẫn chưa thục hiện được luật liên bang để hỗ trợ các nạn nhân.Bản phân tích gần 450 trường hợp các nạn nhân đặc biệt trong quân ngũ từ 2018 tới 2020 cho thấy 64% trường hợp không có công tố được huấn luyện đặc biệt để giúp các nạn nhân.Không Quân là tệ nhất: 94% nạn nhân sống sót vì bạo lực tình dục và bạo lực gia đình được đại diện bởi các công tố chưa được huấn luyện để xem xét các hồ sơ bạo lực gia đình và tấn công tình dục.Lục Quân và Hải Quân cũng không cung cấp được các công tố được huấn luyện thích nghi cho 59% trường hợp. Thủy Quân Lục Chiến là là 30% trường hợp không có công tố huấn luyện để xem xét các hồ sơ tương tự.---cho thấy những người trong giới trẻ (từ 18-28 tuổi) bị kỳ thị sẽ có rủi ro cao là bệnh tâm thần dài hạn hay ngắn hạn. Nghiên cứu này khảo sát hồ sơ y tế của 1,834 người Mỹ trong tuổi vừa nói.Những người trẻ bị kỳ thị dù là kỳ thị màu da, tính phái, tuổi tác, ngoại hình hay các thiên vị khác, đều có rủi ro cao sẽ bệnh tâm thần, căng thẳng và dùng ma túy.Nghiên cứu này in kết quả trên tạp chí Pediatrics, viết rằng với 75% tất cả những rối loạn về sức khỏe tâm thần trọn đời xuất hiện vào tuổi 24, thời kỳ chuyển sang tuổi thành niên là giai đoạn quan trọng để ngăn ngừa các nan đề y tế tâm thần.---6/1/2021 đã gửi trát đòi thêm tới 6 người thân tín của Trump: luật sư John Eastman, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, Bernie Kerik (thân tín lâu năm của Rudy Giuliani), và các viên chức trong ban vận động của Trump là Jason Miller, Bill Stepien, và Angela McCallum.Eastman nổi bật nhất trong danh sách, là người soạn ra bản văn 6 điểm để hối thúc Phó Tổng Thống Mike Pence lật ngược kết quả bầu cử để gửi về buộc các ngh5i viện tiểu bang do Cộng Hòa lãnh đạo xét lại kết quả.Trường hợp Flynn, Ủy ban nói trát đòi vì Flynn tham dự buổi họp ngày 18/12/2020 (sau bầu cử vài tuần lễ) ở Bạch Ốc nơi đó những người họp thảo luận về việc tịch thu các máy bầu phiếu, tuyên bố tình hình quốc gia khẩn cấp, sử dụng quyền lực an ninh khẩn cấp, và tiếp tục bịa đặt rằng bầu cử tháng 11/2020 là gian lận.Một người ít ai biết bị trát đòi là cô Angela McCallum, nhân viên phụ tá của Trump: chính cô McCallum trực tiếp thay mặt ban vận động của Trump để tới gặp các dân cử nghị viên Michigan, thúc giục họ lật ngược kết quả bầu cử tiểu bang này và dựng lên nhóm đại cử tri khác.---ngày 6/1/2021 và đang bị FBI truy nã đã vào xin tỵ nạn ở quốc gia Belarus. Người này tên Evan Neumann đã lên truyền hình Belarus để được phỏng vấn.Evan Neumann đang bị FBI truy nã vì đã vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, tấn công, chống lại và ngăn cản cảnh sát đang bảo vệ Quốc Hội. Y nói trên TV Belarus rằng y phải trốn vì bị "truy bức chính trị."Neumann kể là y đã vào Châu Âu một thời gian, vào Ukraine hồi tháng 3/2021, nơi đây bị an ninh Mỹ theo dõi, nên buộc phải đi bộ vào Belarus, thì bị lính biên phòng nước này bắt gặp, và rồi y xin tỵ nạn chính trị.Tòa Đại Sứ Mỹ tại Belarus từ chối bình luận khi được báo Washington Post phỏng vấn, chỉ nói rằng có biết các bản tin là Neumann đang ở Belarus.---: Người vô thần bị cấm giữ chức công quyền ở 8 tiểu bang?: Chỉ đúng nửa phần. Đúng là có 7 tiểu bang cấm người vô thần giữ chức vụ côngq uyền, nhưng Tòa Tối Cao đã ra phán lệnh làm các lệnh cấm đó không thi hành được. Nhóm 7 tiểu bang trong Hiến pháp tiểu bang ghi rõ là cấm người vô thần giữ chức vụ công, nhưng Tòa Tối Cao năm 1961 nói cấm như thế là vi hiến.Còn tiểu bang thứ 8 là Pennsylvania, thì ngôn ngữ trong Hiến pháp mơ hồ, không nói rõ.Thực tế, gần như rất hiếm thấy chính khách nào tuyên bố là người vô thần. Theo Pew Research Center, chỉ có 1 dân cử Quốc Hội, đó là Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema (Dân Chủ, Arizona) ghi là không liên kết vào tôn giáo nào.Nhóm 8 tiểu bang không ưa vô thần là: Arkansas, Maryland, Mississippi, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee và Texas.Chi tiết:---: Cư dân thành phố nào mê bánh donut nhất?2: Worcester, MA. Đó là theo bản khảo sát của công ty Rent.com khi so sánh 150 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ, tìm thang điểm cho 3 lĩnh vực: tỷ lệ các cơ sở kinh doanh bánh donut trong thành phố, cơ sở kinh doanh bánh donut trên mỗi đầu cư dân, và cơ sở bánh donut trên mật độ dân số. Đứng đầu sổ là thành phố Worcester, nơi có 22 tiệm donut trên mỗi 100,000 cư dân, nghĩa là nhiều tới mức các tiệm bánh donut gần như nằm kế nhau. Và bánh donut ở thị trấn này phải bào chế rất độc đáo để tiệm không sập tiệm.Sau đây là danh sách nhóm 20 thị trấn có cư dân mê bánh donut nhất Hoa Kỳ:

1. Worcester, MA;

2. Rochester, NY;

3. Jersey City, NJ;

4. Providence, RI;

5. Buffalo, NY;

6. Newark, NJ;

7. Boston, MA;

8. Orlando, FL;

9. Philadelphia, PA;

10. McKinney, TX;

11. Garland, TX;

12. Chicago, IL;

13. Grand Prairie, TX;

14. Long Beach, CA;

15. Yonkers, NY;

16. Miami, FL;

17. Fontana, CA;

18. Santa Ana, CA;

19. Ontario, CA;

20. Irving, TX.

.