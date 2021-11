Pfizer chế ra thuốc Paxlovid: giảm 89% rủi ro nhập viện hay chết, nếu uống trong 3 ngày khi có triệu chứng COVID - Vaccine cho người lớn chích nhầm cho 18 bé 2-6 tháng tuổi. Có trên 86,4 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Đề xuất bay nội địa bình thường từ tháng 12/2021. COVID-19 'nóng' trở lại, Hà Nội chấp nhận sống chung với dịch. Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh. T

Vaccine cho người lớn chích nhầm cho 18 bé 2-6 tháng tuổi. Có trên 86,4 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Đề xuất bay nội địa bình thường từ tháng 12/2021. COVID-19 'nóng' trở lại, Hà Nội chấp nhận sống chung với dịch. Nếu trẻ em Mỹ cũng học phiên âm như trẻ VN, tên ông Phúc phiên âm kiểu Mỹ ra sao?

.

- Pfizer chế ra thuốc Paxlovid: giảm 89% rủi ro nhập viện hay chết, nếu uống trong 3 ngày khi có triệu chứng COVID

- Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021: đã phỏng vấn 150 người về bạo loạn, đưa thêm 20 trát đòi mới

- Tổ chức pháp lý FSP kêu gọi Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland phải từ chức vì không truy tố Trump và thủ hạ

- Rudy Giuliani ra tòa thú nhận: tố cáo máy bầu phiếu Dominion để giúp Trump mà không kiểm chứng tin đồn

- trước 6/1/2021 vài tuần, người bạo loạn đã liên lạc nhiều quan chức Cộng Hòa ở tiểu bang Trump thua phiếu

- Manhattan: lâp đại bồi thẩm đoàn mới, họp 6 tháng để điều tra Trump Organization tội khai gian tài chánh

- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện Texas về luật siết quyền bầu phiếu, hạn chế mẫu đơn xin phiếu bầu qua thư

- Thẩm phán lắc đầu khi luật sư của Trump nói bản tin Reuters chứng minh Trump vô tội đối với bạo loạn 6/1/2021

- video từ Project Veritas quy chụp bầu phiếu bất hợp pháp ở New Jersey, nhưng thực sự không có gì gian lận.

- FBI bí mật thu hình: 1 tổ chức da trắng thượng đẳng tínhu khởi dậy nội chiến, tấn công cảnh sát và da đen

- Bloomberg: TQ tìm ra cách chế khói thải nhà máy làm thức ăn cho gia súc, sẽ giảm nhập cảng đậu nành

- Mỹ kỷ luật, lột chức nhóm sĩ quan chỉ huy tàu ngầm nguyên tử USS Connecticut đụng núi ngầm Biển Đông

- HỎI 1: TQ sẽ ép Đài Loan thống nhất năm 2027? ĐÁP 1: Giả thuyết của Mỹ.

- HỎI 2: Nhan sắc nào trong tiệm ăn London đã đút miếng thịt bò vào miệng Bộ trưởng CA Tô Lâm? ĐÁP 2: Một nam đầu bếp đẹp trai.

.

QUẬN CAM (VB- 5/11/2021) --- Một tổ chức da trắng thượng đẳng đang tiến hành để khởi dậy một cuộc nội chiến, theo một video do FBI bí mật thu hình.

.

Đài WABC loan tin hôm Thứ Sáu rằng trong nhiều tháng, FBI đã theo dõi nhóm "The Base" khi nhóm này lập kế hoạch tấn công khủng bố qua cuộc biểu tình ủng hộ quyền dùng súng ở Richmond, Virginia. Từ biểu tình này sẽ kích động 1 cuộc tàn sát tập thể và tấn công vào các hạ tầng quan trọng, mà họ tin là sẽ dẫnt ới nội chiến.

.

FBI thu hình bí mật cho thấy Patrik Mathews và Brian Lemley tại nhà của họ cuối năm 2019 ở Delaware, soạn ra kế hoạch thảm sát nhắm vào cảnh sát và dân da đen, nhằm kích động một cú sụp đổ chính quyền Mỹ để hình thành 1 nhà nước da trắng. Hai người chủ nghĩa da trắng thượng đẳng này cuối tháng 10/2021 đã bị kêu án 9 năm tù mỗi người.

.

Nhóm cục hữu này đã tuyển mộ hội viên từ 2018 tại Mỹ và khắp thế giới, họp qua Internet, họp trực tiếp và lập các trại huấn luyện sử dụng súng.

.

Hai người này bị bắt vào tháng 1/2020, trước sự kiện Richmond. FBI tịch thu các thiết bị tác chiến, 1,500 viên đạn, nhiều thùng lương thực và dụng cụ sẵn sàng cho chiến tranh. Họ cũng chế tạo 1 kiểu súng tấn công riêng mà họ thử nghiệm ở 1 sân bắn ở Maryland.

.

--- Bản tin Bloomberg ghi rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra phương pháp biến khói thải nhà máy thành thức ăn cho gia súc ở mức độ lớn, và có thể giúp TQ giảm lệ thuộc vào nông sản, như đậu nành, đang nhập cảng.

.

Kết quả nghiên cứu này đăng bài phânt ích trên báo quốc doanh Science and Technology Daily, sẽ tổng hợp hóa các khói thải nhà máy có các chất carbon monoxide, carbon dioxide và nitrogen thành chất đạm bằng cách dùng Clostridium autoethanogenum.

.

Hiện thời TQ là nước hàng đầu nhập cảng đậu nành, để sẽ nghiền ra làm thức ăn cho heo nuôi trong các trại gia súc. Báo Science and Technology Daily nói rằng 80% nguyên liệu thô cấn làm thức ăn gia súc là từ nhập cảng. Nếu TQ sản xuất 10 triệu tấn chất đạm tổng hợp bằng kỹ thuật mới, là tương đương 28 triệu tấn đậu nành nhập cảng.

.

--- Tổ chức pháp lý Free Speech for People hôm Thứ Năm kêu gọi Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland phải từ chức vì không điều tra hay có hành động pháp lý nào đối với Trump và thủ hạ đối với nhiều tội hình sự.

.

Tổ chức này nói rằng Bộ Tư Pháp chưa quy trách nhiệm cho Trump và thủ hạ trong nỗ lực lật đổ chính phủ nhày 6/1/2021 và hàng loạt tội hình sự khác trước đó. Nhóm này nói rằng TRump đã 2 lận bị luận tội trước Quốc Hội, cũng như trong cuộc điều tar của công tố đặc biệt Robert Muller kết luận rằng không truy tố hình sự Trump được dù có nhiều chứng cớ vì TRump đang là Tổng Thống, nhưng bâyg iờ Trump không còn giữ chức Tổng Thống tại sao chưa truy tố.

.

Bản văn của nhóm pháp lý cũng nói Trump trước bầu cử 2020 đã phá hoại bầu cử bằng cách bắt chẹt Tổng Thống Ukraine là nếu Ukraine điều tar Biden thì TRump sẽ trao viện trợ quân sự, rồi sau đó Trump khoe là đã phá hoại Bưu Điện bằng cách hạn chế bầu qua thư. Và nhiều tội hình sự khác, trong đó có hăm dọa các quan chức Goergia để lật ngược kết quả bầu cử.

.

Đó là chưa kể tội chi tiền bịt miệng cô bồ cũ, mà luật sư của Trump là Michael Cohen vào tù, cũng như vừa làm kinh doanh trong khi ngồi ở Bạch Ốc, kiếm lợi sai trái cho cá nhân.

.

Tổ chức Free Speech for People cũng báo động về các Dân Biểu Cộng Hòa giúp Trump bạo loạn là: Paul Gosar (Ariz.), Lauren Boebert (Colo.), Mo Brooks (Ala.), Madison Cawthorn (N.C.), Andy Biggs (Ariz.), Louie Gohmert (Texas), và Marjorie Taylor Greene (Ga.).

.

--- Hải quân Mỹ hôm Thứ Sáu đã lột chức nhiều sĩ quan chỉ huy tàu ngầm nguyên tử USS Connecticut vì đã làm va chạm vào 1 ngọn núi ngầm giữa vùng Biển Đông ngày 2/10/2021, gây bị thương 11 thủy thủ, một lỗi có thể tránh đươc.

.

Tàu ngầm USS Connecticut sau khi va chạm núi ngầm đã phải nổi trên mặt biển để chạy về Guam lượng định thiệt hại, rồi sẽ đưa về Bremerton, Washington, để sửa chữa.

.

Hạm trưởng Cameron Aljilani, Hạm phó Patrick Cashin, và Trưởng phòng kỹ thuật dò âm ba hải hành Cory Rodgers đã bị mất chức và thay thế hôm Thứ Năm.

.

--- Một viên thuốc kháng siêu vi mới của Pfizer có thể giảm rủi ro bệnh nặng hay chết vì COVID-19 nếu bệnh nhân uống ngay khi thấy có triệu chứng, theot hông báo hôm Thứ Sáu 5/11/2021.

.

Pfizer nói viên thuốc này sẽ giảm 89% rủi ro nhập viện hay chết nếu được uống trong vòng 3 ngày khi thấy triệu chứng COVID. Thuốc này sẽ bán dưới tên gọi là Paxlovid. Hãng sẽ trình hồ sơ lên FDA để xin chuẩn thuận.

.

--- Rudy Giuliani thú nhận trước tòa rằng ông không có chứng cớ nào khi ông lên TV tố cáo máy bầu phiếu Dominion Voting Systems đã giúp cho cố Tổng Thống Hugo Chavez thắng cử ở Venezuela, vã đã lấy chuyện đó xào nấu để nỗ lực giúp Trump lật ngược bầu cử 2020 nhằm giựt ghế Tổng Thống của Biden.

.

Trong băng ghi âm CNN tìm được, Rudy Giuliani khai trước tòa khi bị công ty Dominion Voting Systems kiện về tội vu khống rằng ôngc hỉ được nghe đồn [từ thuyết âm mưu] rằng lãnh đạo Dominion Voting Systems đã tới gặp Tổng Thống Nicolás Maduro của Venezuela để nói về cách máy bầu dàn dựng để dồn phiếu cho Hugo Chavez.

.

Khi tòa hỏi là có kiểm chứng các tin đồn đó không, Giuliani khai là không kiểm chứng để xem mức độ chính xác hay sai lạc của tin đồn, vì không có thì giờ và "cũng không phải việc làm của tôi để điều tra tất cả các chứng cớ trao cho tôi."

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 04/11 đến 16h ngày 05/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.504 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 7.487 ca ghi nhận trong nước (tăng 911 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 3.207 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đồng Nai (953), Bình Dương (917), TP SG (912), Kiên Giang (477), Bạc Liêu (468), An Giang (411), Tây Ninh (305), Bình Thuận (298), Cà Mau (241), Cần Thơ (199), Sóc Trăng (193), Đồng Tháp (166), Tiền Giang (163), Long An (140), Hà Giang (138), Đắk Lắk (135), Bình Phước (107), Gia Lai (94), Vĩnh Long (92), Hà Nội (91), Bến Tre (90), Trà Vinh (86), Đắk Nông (76), Bà Rịa - Vũng Tàu (74), Ninh Thuận (55), Nghệ An (51), Hậu Giang (49), Thanh Hóa (49), Bắc Ninh (46), Khánh Hòa (44), Bắc Giang (43), Phú Thọ (39), Nam Định (37), Lâm Đồng (30), Quảng Ngãi (26), Quảng Nam (23), Hưng Yên (22), Bình Định (18), Quảng Ninh (16), Đà Nẵng (14), Hà Nam (13), Hà Tĩnh (13), Điện Biên (13), Kon Tum (7), Thừa Thiên Huế (7), Lai Châu (6), Thái Nguyên (5), Ninh Bình (5), Quảng Trị (4), Quảng Bình (4), Hải Dương (4), Hải Phòng (3), Phú Yên (3), Lạng Sơn (3), Thái Bình (2), Sơn La (2), Tuyên Quang (2), Lào Cai (1), Bắc Kạn (1), Cao Bằng (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 04/11 đến 17h30 ngày 05/11 ghi nhận 70 ca tử vong tại TP. SG (33), An Giang (9), Bình Dương (6), Long An (5), Kiên Giang (3), Sóc Trăng (3), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hưng Yên (1), Đắk Lắk (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1), Bến Tre (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 64 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.412 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.



.

Có trên 86,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng. Thống kê theo số thực trên Cổng thông tin tiêm chủng cho biết, đến 14h30 ngày 5/11, cả nước đã tiêm được 86.438.153 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ngày 4/11 đã tiêm 1.432.326 ( cao hơn gần 40% số mũi tiêm so với ngày trước đó). Đến nay đã có 32,5 triệu người tiêm 1 liều vaccine phòng COVID-19 và 26,9 triệu người tiêm đủ 2 liều. Một số tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình… (tiêm được hơn 800.000 liều vaccine). Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 81,2% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vaccine là 37,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.

.

Vaccine cho người lớn chích nhầm cho 18 bé 2-6 tháng tuổi. Sáng ngày 5/11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xác định nguyên nhân về việc tiêm nhầm vaccine cho trẻ tại Quốc Oai. Văn bản hoả tốc của Bộ Y tế cho biết ngày 04/11/2021 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin về việc "18 trẻ 2 - 6 tháng tuổi ở Hà Nội bị tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19", nội dung phản ánh sự việc ngày 3/11/2021 trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comimaty ngừa COVID -19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2- 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Theo đánh giá của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại tình trạng của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ. Đến sáng ngày 5/11, sau 48 giờ tiêm, hầu hết các cháu đều tỉnh táo, ăn bú tốt, một số cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, kém ăn đã đỡ. Các bác sỹ và điều dưỡng tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chăm sóc kịp thời cho các cháu, hỗ trợ tư vấn cho các bậc phụ huynh.





.

Đề xuất bay nội địa bình thường từ tháng 12/2021. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - TP.HCM và bay bình thường từ tháng 12/2021. Nội dung được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ngày 5/11. Theo đó, Cục Hàng không đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - TP.HCM lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi/ngày trong tháng 11 (tương đương 30% tổng tần suất giai đoạn tháng 4).

Sau đó đề nghị bay nội địa bình thường từ tháng 12/2021.

.

Khách quốc tế đến Việt Nam không phải cách ly 7 ngày, có thể đến địa phương khác. Du khách quốc tế đến Việt Nam không phải cách ly 7 ngày. Bên cạnh đó, có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác (với khách du lịch đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày) với điều kiện tour trọn gói, khép kín. Ngày 5-11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đã ký ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11-2021.





.

COVID-19 'nóng' trở lại, Hà Nội chấp nhận sống chung với dịch. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang có chiều hướng nóng trở lại. Tuy nhiên, theo chuyên gia, chúng ta không giãn cách, cấm đoán như giai đoạn trước. Các hoạt động vẫn cho phép "mở cửa" nhưng phải có điều kiện an toàn, để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát.

.

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ. Ngoài ra, người bệnh phải đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày. Người bệnh có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh cá nhân; có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát khi có tình trạng cấp cứu; có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính.

TP Vĩnh Long dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 5/11.

Quảng Ninh

Đắk Nông

Bắc Giang

Nếu trẻ em Mỹ cũng học phiên âm như trẻ VN, tên ông Phúc phiên âm kiểu Mỹ ra sao?

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành văn bản tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Vĩnh Long. Thời gian thực hiện từ ngày 5-11/11. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi. Việc này nhằm bảo đảm công tác điều tra, truy vết và xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nguy cơ và sớm bóc tách các ca nhiễm khỏi cộng đồng.

Quảng Ninh thêm 2 ổ dịch Covid-19 phức tạp tại 2 công ty có hàng ngàn công nhân. Lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 ổ dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Sao Vàng - chi nhánh Uông Bí và Công ty than Nam Mẫu thuộc TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin từ TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết đến 14 giờ ngày 5-11, địa phương này đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính SARS-Cov-2. Trong đó, 8 ca bệnh ghi nhận tại Công ty TNHH Sao Vàng - chi nhánh Uông Bí (6 người cư trú, tạm trú tại TP Uông Bí; 2 người cư trú tại thị xã Quảng Yên); 1 ca bệnh ghi nhận tại Công ty than Nam Mẫu. Liên quan đến 9 ca F0 tại 2 ổ dịch Công ty Sao Vàng Uông Bí và Công ty than Nam Mẫu, ban đầu xác định hiện có 107 F1, 598 F2. Các F1, F2 đang cách ly tại nơi làm việc, tại nhà, nơi cư trú.

Đắk Nông lập chốt kiểm dịch dù đã tính 'sống chung' với dịch. Tỉnh Đắk Nông vừa thành lập mới nhiều chốt phòng dịch tại TP Gia Nghĩa. Đồng thời, tỉnh này yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage… Ngày 5/11, một lãnh đạo UBND TP Gia Nghĩa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, thành phố đã tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Gia Nghĩa cũng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch tại 2 phường Nghĩa Đức và Nghĩa Thành. "Việc thành lập chốt tùy theo tình hình địa phương chứ không phải phường nào cũng thành lập. Sau khi tỉnh chỉ đạo dừng các hoạt động không thiết yếu, thành phố cũng sẽ ra văn bản hướng dẫn cụ thể", vị này cho hay.

Bắc Giang: Tạm dừng một số hoạt động từ ngày 6/11. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về việc tạm dừng một số hoạt động từ 0h ngày 6/11 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tái phát trở lại và đang diễn biến phức tạp. Kể từ 0h ngày 6/11 trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán cho khách mang về, không được phép phục vụ khách ăn, uống tại chỗ cho đến khi có thông báo mới. Dừng toàn bộ hoạt động tổ chức đám cưới. Đối với đám tang, đám giỗ, sang cát… phải tổ chức hết sức gọn nhẹ, thông tin đến người thân ở các tỉnh, thành phố có dịch trong cộng đồng không về phúng viếng, tham dự trong thời điểm hiện nay; không tổ chức các đoàn phúng viếng đông người. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế tổ chức hội họp tập trung đông người.

Nếu trẻ em Mỹ cũng học phiên âm như trẻ VN, tên ông Phúc phiên âm kiểu Mỹ ra sao? Tại VN thì khác, dĩ nhiên. Một quan chức bắt đầu lên tiếng. Báo Lao Động ghi lời GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, Chủ biên bộ sách Tiếng Việt – Ngữ văn Cánh Diều cho rằng, việc phiên âm tên riêng nước ngoài trong sách giáo khoa hiện bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, Bộ GDĐT cần sớm giải quyết vấn đề này.Bản tin ghi rằng phiên âm tên riêng nước ngoài trong sách giáo khoa hiện nay khiến không ít thầy cô và học sinh bối rối. Đang là học sinh lớp 9, Thiều Như Quỳnh (Đông Sơn, Thanh Hóa) cảm thấy "buồn cười", thậm chí khó hiểu khi đọc các danh từ riêng trong sách giáo khoa Lịch sử, Địa lý. Bởi Quỳnh không tìm thấy chú thích nguyên dạng mà thay vào đó là các từ được phiên âm Việt hóa như: "Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la, Ni-ca-ra-goa,...".Trao đổi với Lao Động về nguyên nhân dẫn đến sự bất cập trong phiên âm tên riêng nước ngoài, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, Việt Nam đang thiếu luật về ngôn ngữ và văn tự, đặc biệt chưa có cơ quan nào phụ trách về vấn đề này.

Biện Lý khu vực Manhattan đang triệu tâp một đại bồi thẩm đoàn mới liên hệ tới cuộc điều tra công ty Trump Organization, dẫn tới khả năng sẽ có lệnh truy tố mới nhắm vào công ty của Trump.

.

Báo Washington Post loan tin rằng đại bồi thẩm đoàn mới đã khởi đầu tuần trước, dự kiến sẽ họp 3 ngày/tuần trong vòng 6 tháng, để nghe các chứng cớ về tội hình sự liên hệ xảy ra ở Trump Organization.

.

Trong khi đó, đại bồi thẩm đoàn trước đó triệu tập bởi Biện Lý Manhattan đã truy tố Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chánh của Trump Organization, về tội trốn thuế. Dự đoán đại bồi thầm mới sẽ xét các chứngc ớ Trump Organization bóp méo trị giá tài sản để xin giảm thuế.

.

--- Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ, Mississippi), Chủ tịch Ủy ban Hạ Viện Điêu Tra Bạo Lạon 6/11/2021, nói hôm Thứ Năm rằng ông đã ký 20 trát đòi mới để triệu tập thêm nhiều người ra chất vấn về bạo loạn 6/1/2021.

.

Các trát đòi sẽ phát hành vào Thứ Sáu. Trong nhóm 20 trát đòi đợt này chưa gọi dân cử Quốc Hội nào ra, theo lời DB Bennie Thompson.

.

Cũng hôm Thứ Năm, Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa, Wyoming), Phó Chủ Tịch Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, nói với báo Politico rằng Ủy ban đã phỏng vấn hơn 150 người liên hệ tới bạo loạn. Politico nói công chúng chỉ mới thấy một phần mỏm tảng băng về cuộc điều tra sâu rộng này.

.

--- Một người tham dự bạo loạn 6/1/2021 đã ra khai với Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 rằng trước khi xảy ra bạo loạn, họ đã liên lạc với "các quan chức Cộng Hòa cấp tiểu bang từng làm việc với Trump, khi Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020."

.

Theo báo Politico, người bạo loạn này đã phỏng vấn 2 lần với Ủy ban tuần trước, và kể về liên lạc vài tuần trước bạo loạn giữa các quan chức Cộng Hòa ở 1 tiểu bang mà Trump thua Biden.

.

--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã nộp 1 đơn kiện chống lại tiểu bang Texas về dự luật quyền bầu phiếu đã ký thành luật hồi tháng 9/2021.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland hôm Thứ Năm đưa ra Thông cáo báo chí nói rằng nềnd ân chủ Mỹ dựa vào quyền của cử tri đủ điều kiện đi bầu phiếu và phiếu bầu đó phải được đếm, do vậy Bộ Tư Pháp sẽ dùng mọi thẩm quyền của Bộ để bảo vệ cột trụ căn bản này của xã hội Mỹ.

.

Đơn kiện của Bộ nói rằng luật Texas hạn chế cung cấp trợ giúp cử tri khuyết tật, cũng như hạn chế phiếu bầu qua thư, và hạn chế đơn xin phiếu bầu qua thư với lý do kỹ thuật.

.

--- Hôm Thứ Năm 4/11/2021, Thẩm phán Tanya S. Chutkan đã bật cười khi luật sư của Trump nói rằng FBI và Thượng Viện đã tuyên bố rằng Trump không làm gì sai lầm trong cuộc bạo loạn 6/1/2021. Luật sư của Trump nói FBI và Ủy Ban Thượng Viện về Công Vụ và Nội An đã điều tra và kết luận Trump vô tội, không dính gì tới bạo loạn 6/1/2021.

.

Thẩm phán Tanya S. Chutkan nói, "Các luật sư có cơ sở nào để nói như thế?"

.

Một trong các luật sư nói, "Có một bản tin từ Reuters... dẫn lời FBI..."

.

Thẩm phán Chutkan nói, "Quý vị dẫn ra một bản tin... Đó chỉ là chứng cớ duy nhất cho tuyên bố đó?" Rồi Thẩm phán cười nhẹ nhàng, lộ ra không tin tưởng đó là chứng cớ.

.

Thẩm phán Chutkan nói, "Quý vị thực sự tin rằng các thư của Tổng Thống, các lời nói ra, những cuộc nói chuyện trên điện thoại của Tổng Thống vào ngày 6/1/2021 không liên hệ gì tới bạo loạn 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội?" Thẩm phán nói sẽ ra phán lệnh sau.

.

--- Một video mới tung ra từ Project Veritas kèm với gợi ý, diễn giải rằng có bầu phiếu bất hợp pháp ở tiểu bang New Jersey trong cuộc bầu cử chức Thống Đốc, nhưng thực sự video cho thấy ngược lại: không có gì là gian lận.

.

Một nhà hoạt động bảo thủ giả trang, nói giọng Ái nhĩ lan, vào một phòng phiếu, nói với 1 nhânv iên phòng phiếu rằng ông ở Mỹ với visa lao động và đã bầu phiếu trong bầu cử 2020 cho dù không phải cử tri ghi danh hay là côngd ân.

.

Một nhân viên phòng bầu cử khác ở quận Essex County nói rằng bà nhớ mặt người này có bầu phiếu năm 2020, mới bảo nhânv iên kia là trên nguyên tắc là cho mọi người vào bầu phiếu.

.

Nhân viên phòng phiếu mới lấy một bao thư lớn màu vàng, nói: "Tôi sẽ để ông điền vào đầy đủ một phiếu bầu bây giờ, Dù là phiếu này được đếm, hay bị quăng bỏ, tôi không biết. Xin nghe rằng, chúng tôi cho ông làm điều này. Rồi người ta sẽ xét lại sau."

.

Project Veritas nói như thế là người không phải côngd ân cũng bầu phiếu. Nhưng video của The Project Veritas không chỉ ra rằng nhânv iên phòng phiếu chỉ đưa ra một phiếu bầu tạm thời, đề dùng khi 1 cử tri nói là họ không thấy tên trên danh sách cử tri ở phòng phiếu.

.

Các phiếu tạm sẽ đưa về hội đồng bầuc ử quận, để được xét xem người điền phiếu bầu có đủ điều kiện đi bầu hay không, để sẽ đếm hay sẽ quăng bỏ.

.

Chánh lục sự quận Ocean County là Scott Colabella nói rằng hễ ai nói không có tên trên danh sách cử tri, thì sẽ được cho phiếu bầu tạm, nhưng không cho bầu trên máy bầu phiếu, để về quận xét sau, thì chuyện đó không có gì để quy chụp cả.

.

Khi phiếu về quận, sẽ dò xem có phải cử tri ghi danh (if the person is registered) không và sẽ xem có phiếu bầu qua thư nào đã điền vào và gửi qua bưu điện hay không. Nếu có phiếu bầu qua thư, sẽ xem tới có trễ không, rồi sẽ đếm. Colabella nói nếu cử tri đó có ghi danh (registered) và không có phiếu bầu nào khác mang tên người đó, thì phiếu bầu tạm mới cho đếm (phòng ngừa trường hợp có người bầu qua thư rồi, lại tới xin bầu qua phiếu tạm, là bầu 2 lần).

.

Có thể xem bài phân tích, và video ở đây:

https://nj1015.com/misleading-project-veritas-video-wrongly-claims-illegal-voting-in-nj/

.

--- HỎI 1: TQ sẽ ép Đài Loan thống nhất năm 2027?

.

ĐÁP 1: Giả thuyết của Mỹ. Một bản báo cáo từ Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra hôm Thứ Tư 3/11/2021 cảnh cáo rằng Trung Quốc dự định tăng quân sự tới mức để TQ có thể buộc Đài Loan phải thương lượng để nhượng bộ áp lực TQ vào năm 2027.

Bản báo cáo thường niên từ Pentagon nhan đề “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China" (Diễn tiến quân sự và an ninh liên hệ tới CSTQ) đưa ra dấu mốc lớn là 2027, khi TQ có dư sức mạnh quân sự để buộc Đài Loan đầu hàng và ngăn ngừa Mỹ tham chiến giúp Đài Loan.

Theo hồ sơ này của Mỹ, Đảng CSTQ trong năm 2020 đã định ra kế hoạch hiện đại hóa quân đội "về cơ giới, về tin học, về tình báo" vào sức mạnh quân đội. Mục đích là 2027 sẽ TQ có sức mạnh quân sự để có thể đè bẹp quân đội Mỹ trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Trong ưu tiên cũng là sẽ phải có 700 đầu đạn nguyên tử vào năm 2027. Và sẽ có 1,000 đầu đạn nguyên tử vào năm 2030.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4334990

.

--- HỎI 2: Nhan sắc nào trong tiệm ăn London đút miếng thịt bò vào miệng Bộ trưởng CA Tô Lâm?

.

ĐÁP 2: Một nam đầu bếp đẹp trai. Đài RFA kể chuyện này với hình ảnh và video cho thấy Tô Lâm được ưu ái đút miếng thịt bò đã xào nấu vào mồm.

.

Bộ trưởng CA Tô Lâm được "thánh rắc muối" đút bò dát vàng cho ăn

RFA, 4/11/2021

.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được chính tay "Thánh rắc muối" Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng/phần trong một nhà hàng của ông này ở Luân Đôn.

Video được đăng tải hôm 3/11/2021 trên tài khoản Tik Tok @nusr_et có gần 11 triệu người theo dõi của anh chàng đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçe, hay còn được biết đến biệt danh là "thánh rắc muối".

Nhà hoạt động Hoàng Dũng phát hiện và đăng tải video lên Facebook cá nhân:

https://www.facebook.com/hocgiahd/posts/4559651210785609

vào tối 4/11, tuy nhiên chỉ sau khoảng 30 phút đăng tải phát hiện này thì tài khoản Tik Tok của Salt Bae đã xóa video này đi.

Đoạn video dài 41 giây cho thấy Salt Bae chế biến món bò dát vàng "golden giant tomahawk" và xắt ra từng miếng, đồng thời tự tay rắc muối lên 3 phần thịt bò chế biến riêng cho đoàn Việt Nam có trị giá mỗi phần lên đến 1.450 bảng Anh (tổng cộng 3 phần là 135 triệu đồng).

"Thánh rắc muối" còn tự tay dùng dao xỉa 1 miếng thịt bò đút vào mồm của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông này đưa một ngón tay cái lên, dấu hiệu cho biết món bò này là tuyệt hảo.

Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công An Tô Ân Xô ngồi bên tay phải của Tô Lâm, khuôn mặt bừng đỏ và đang cầm điện thoại quay lại những cảnh này.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang tháp tùng đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 tại Anh từ ngày 31/10.

Đến chiều 3/11, ông Chính cùng với đoàn Bộ Công an của ông Tô Lâm sang thăm chính thức nước Pháp.

Trước phiên xử 29 người dân Đồng Tâm hồi tháng 9/2020, Chánh văn phòng Bộ Công An Tô Ân Xô gọi cụ Lê Đình Kình là "một loại cường hào, địa chủ mới", trong khi đó dân mạng phát hiện ông này đeo dây nịt của Helmet có trị giá gần 5.000 đô la Mỹ.

Salt Bae là một hiện tượng mạng xã hội vì động tác rắc muối lên các món ăn mà ông này làm. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá nổi tiêng thế giới… đã đến nhà hàng của ông này để được chính chủ nhân tận tay biểu diễn màn rắc muối và đút cho ăn.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vn-minister-of-public-security-to-lam-was-fed-golden-giant-tomahawk-by-salt-bae-11042021094301.html

.

.