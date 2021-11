Đã tiêm trên 82 triệu liều vaccine phòng COVID-19. F0 nhập viện tại SG tăng. SG nghiên cứu mở thêm hoạt động. Từ tháng 11, dân SG được đi du lịch liên tỉnh. Tỉ lệ vùng xanh SG đạt 45%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp SG dần phục hồi.

- DB Ruben Gallego (Dân Chủ-AZ) tối hậu thư cho Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland: về vườn, nếu không truy tố băng đảng Trump

- Đã tiêm trên 82 triệu liều vaccine phòng COVID-19. F0 nhập viện tại SG tăng. SG nghiên cứu mở thêm hoạt động. Từ tháng 11, dân SG được đi du lịch liên tỉnh. Tỉ lệ vùng xanh SG đạt 45%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp SG dần phục hồi. Cần Thơ: Số ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất miền Tây. Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

- 45 Tổng quản trị các đại công ty thấy hiểm họa chà đạp Hiến pháp, đã lặng lẽ áp lực Trump và Cộng Hòa

- sau khi cấm các giáo sư ra điều trần về quyền bầu phiếu, University of Florida thanh minh thanh nga

- Dân biểu tiểu bang Aaron Coleman (Dân Chủ - Kansa) bị cảnh sát tới tận nhà bắt vì bạo lực với tình cũ

- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL): sẽ tiếp tục chống lại cục "ung thư chủ nghĩa Trump" trong Quốc Hội

- Bình luận gia Marie Harf nói trên Fox News: nhiều người trong ban vận động Trump 2016 đã thông đồng với Nga.

- Trump Organization khai gian để moi tiền bảo hiểm: cứ 1 đô nộp bảo phí, nhiều năm qua đã moi 2 đô về

- công tố điều tra hình sự cú phone của Trump đòi Georgia moi thêm phiếu, đã phỏng vấn 1 số viên chức Georgia

- Thành phố Sacramento, thủ phủ California, giá nhà mới xây tăng bất kham, cao ngất so với lương cư dân

- HỎI 1: Nên gọi người Mỹ gốc Ả Rập là dân da màu? ĐÁP 1: Một ứng cử viên Thị Trưởng Boston nói khó đáp.

- HỎI 2: Sóng gió nào cho cựu công chúa Mako và chồng? ĐÁP 2: Chàng thi rớt bằng hành nghề luật New York.

QUẬN CAM (VB-1/11/2021) --- Theo một bản tin trên báo Rolling Stone, một cựu nhân viên của 1 trong các sân golf của Trump nói rằng Trump Organization đã rúc rỉa tiền từ các công ty bảo hiểm với các tờ khai thiệt hại phóng đại.

Báo này dựa theo 2 nguồn tin ẩn danh từ nội bộ kinh doanh của Trump, gian lận bảo hiểm của Trump là từ 1 trận lụt ở sân golf tên là Briarcliff hồi năm 2011 khi công ty Trump Org nhận $1.3 triệu đôla để sửa các thiệt hại mà họ xài chỉ 1 khoản rất nhỏ -- chỉ khoảng $130,000 tới $150,000 đôla --- để sửa chữa. Và thực sự cũng không sửa chữa hoàn toàn, chỉ đắp vá.

Theo tin này, công ty Trump Org thực sự đã khai để xin bảo hiểm đền bù nhiều hơn, nhưng bảo hiểm chỉ cho chi trả 1.3 triệu đôla. Hiện thời công tố quận Westchester County đã điều tra hình sự về các chuyện tài chánh bất minh ở sân Briarcliff của Trump.

Nguồn tin nói với báo này rằng tiền đóng bảo hiểm của công ty Trump luôn luôn thấp hơn tiền Trump rúc rỉa từ bảo hiểm, vì các sửa chữa thường xuyên đều được phóng đại trong nhiều năm ở các sân golf. Một nguồn nói rằng Trump Organization tính rằng cứ mỗi đôla hãng nộp bảo phí, thì lãnh lại 2 đôla tiền sửa chữa thiệt hại đã thổi phồng.

--- Theo 1 bản tin từ phóng viên Molly Ball của tạp chí Time, một bài diễn văn của Trump đọc ngay sau bầu cử 11/2020 trong đó Trump đọc từ Bạch Ốc, "Nếu bạn đếm các phiếu bầu hợp pháp, tôi thắng dễ dàng. Nếu bạn đếm các phiếu bầu bất hợp pháp, họ có thể trộm cuộc bầu cử từ chúng tôi," đã gây ra báo động cho nhiều Tổng quản trị nhiều công ty lớn Hoa Kỳ vì đó là khởi đầu của 1 cuộc đảo chánh.

Bài báo ghi rằng điện thoại từ Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld của đại học Yale School of Management tức khắc kêu lên từ nhiều Tổng giám đốc gọi tới, hỏi về những gì họ thấy và nghe.

Nhận thấy nguy hiểm tới mức, chỉ trong vài phút, tất cả 3 mạng lưới truyền hình lớn ngưng phát sóng bài nói chuyện của Trump trực tiếp. Lúc đó, Tom Rogers, người sáng lập CNBC, gọi cho GS Sonnenfeld, nói rằng Rogers đã nhận hàng chục cú phone, nói rằng Trump đang lật ngược cuộc bầu cử.

Do vậy, vào ngày 6/11/2020 (ba ngày sau bầu cử), một cuộc hội thoại viễn liên thực hiện từ 7 giờ sáng, trong đó có 45 Tổng quản trị của 45 đại công ty lắng nghe sử gia Timothy Snyder của Yale nói về cuộc đảo chánh sắp tới, dựa theo những nghiên cứu của ông về sự hình thành các nền độc tài thế giới.

Tiếp theo là thảo luận sôi nổi. Nói về phiếu bầu qua thư ở Pennsylvania có thực là phiếu gian lận, hay trễ vì COVID. Cuối cùng, tất cả đồng ý rằng, chính sách họ đồng thuận trước giờ là "giảm thuế, bớt luật kinh doanh" mà họ đề cao không xứng đáng bênh vực khi hành vi chà đạp Hiến pháp của Trump sẽ gây rối loạn.

Vài tuần sau đó, một vài cuộc hội thoại viễn liên lại thực hiện, sau khi Trump áp lực Georgia tìm thêm phiếu và sau bạo loạn 6/1/2021. Cuối cùng, tất cả các Tổng quản trị trong hội thoại đồng ý áp lực Trump và Cộng Hòa, hăm dọa rút tất cả hỗ trợ, nhằm làm nhẹ tình hình. Theo Snyder, nếu chỉ có vài Tổng quản trị vì tư lợi, thúc đẩy Trump đi xa hơn, có thể nền dân chủ Mỹ đã biến mất.

Bản tin gốc ở đây:

https://time.com/6111845/woke-big-business-dumps-trump/

--- Sau khi công chúng nổi giận vì quyết định cấm các giáo sư ra điều trần về quyền bầu phiếu, đại học University of Florida tuần này đã thanh minh thanh nga bằng 1 bản văn, nói là trường ủng hộ "tự do học thuật".

Nhưng nhiều người nói bản văn chỉ là giả hình, vì cách trường đối xử với các giáo sư không biện hộ nổi. Tranh luận khởi lên khi các giáo sư ngành khoa học chính trị Michael McDonald, Sharon Austin, và Daniel Smith bị trường hăm dọa rằng họ không có thể ra khai với tư cách nhân chứng chuyên gia về luật bầu phiếu của Florida (do Thống Đốc siết quyền bầu phiếu dân thiểus ố).

Trường thanh minh rằng các giáo sư ra khai thì mâu thuẫn quyền lợi, vì các giáo sư là nhân viên tiểu bang lại ra khai chống lại luật bầu phiếu. Nhiều người nói trường bịt miệng các giáo sư, hay là kiểm duyệt.

Robert C. Post, giáo sư đại học luật Yale Law School, nói rằng nền đại học xuất hiện là phục vụ công chúng, không phải để phục vụ quyền lợi chính trị của cá nhân Thống Đốc Florida, và không có gì đẹp hơn hình ảnh 1 giáo sư đại học ra tòa, đưa tay tuyên thệ sẽ nói sự thật.

--- Dân biểu tiểu bang Aaron Coleman (Dân Chủ - Kansa) mới vào được năm đầu tiên, bây giờ lại mang tiếng bạo lực với bạn gái, thế là đã bị cảnh sát Overland Park tới tận nhà bắt lúc 8:15 p.m. Thứ Bảy vì hành hung trong gia đình, theo tin của báo Kansas City Star.

Chuyện hành hung không được kể minh bạch trong bài báo. Coleman lại mới 21 tuổi, chưa kết hôn, bị cáo buộc nhiều lần từ một bạn gái cũ rằng anh tát vào mặt cô, siết cổ cô. Tom Sawyer, lãnh đạo Dân Chủ Hạ viện tiểu bang, nói rằng Coleman nên từ chức thì sẽ có lợi cho cư dân tiểu bang hơn.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 31/10 đến 16h ngày 01/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 5.595 ca ghi nhận trong nước (tăng 91 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.321 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (927), Bình Dương (682), Đồng Nai (657), Kiên Giang (469), Bạc Liêu (382), An Giang (215), Sóc Trăng (194), Bình Thuận (167), Đắk Lắk (164), Tiền Giang (163), Tây Ninh (157), Cần Thơ (149), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Long An (100), Hà Giang (98), Đồng Tháp (89), Trà Vinh (72), Bình Phước (72), Phú Thọ (70), Cà Mau (68), Ninh Thuận (62), Hà Nội (57), Vĩnh Long (50), Bắc Ninh (50), Hậu Giang (47), Bến Tre (37), Thanh Hóa (34), Kon Tum (29), Lâm Đồng (25), Hà Nam (23), Thừa Thiên Huế (22), Nghệ An (22), Khánh Hòa (21), Gia Lai (18), Quảng Ngãi (14), Quảng Nam (14), Quảng Bình (13), Nam Định (10), Bình Định (9), Bắc Giang (9), Phú Yên (5), Thái Nguyên (4), Lào Cai (4), Hà Tĩnh (3), Vĩnh Phúc (3), Quảng Trị (2), Tuyên Quang (2), Thái Bình (1), Hòa Bình (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 31/10 đến 17h30 ngày 01/11 ghi nhận 48 ca tử vong tại TP. SG (25), Bình Dương (11), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Cần Thơ (2), Cà Mau (1), Đồng Tháp (1), Ninh Thuận (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 56 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Phối hợp để mở cửa trường. Hai Bộ Y tế và GD&ĐT nhất trí sẽ cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe trong trường học khi học sinh, sinh viên trở lại trường, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128. Để triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi, Bộ GD& ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục sẵn sàng phối hợp, lập danh sách, khảo sát lấy ý kiến đồng ý của phụ huynh học sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm tại trường học. Thông tin tại buổi làm việc cho biết, hiện có 22 tỉnh, thành phố đang thực hiện dạy học trực tiếp; 16 tỉnh, thành phố kết hợp giữa dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 25 tỉnh, thành phố thực hiện dạy trực tuyến và qua truyền hình. Một số địa phương như TP HCM, Ninh Bình, Bình Dương đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em…

Tỉ lệ vùng xanh SG đạt 45%. Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM tối 31-10 cho biết TP đang ở cấp độ 2, tỉ lệ vùng xanh đạt 45%. Trong 22 địa phương (cấp quận, huyện và TP Thủ Đức) có 10 địa phương thuộc cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp, chiếm 45%) và 12 địa phương thuộc cấp độ 2 (vùng cam, nguy cơ trung bình, chiếm 55%). Theo đó, cấp độ 1 gồm: TP Thủ Đức, quận 1, 7, 8, 10, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp và huyện Cần Giờ, Củ Chi. Cấp độ 2: quận 3, 4, 5, 6, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Bình Tân và huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. So với 1 tuần trước đây (ngày 24-10), cấp độ dịch ở một số địa phương đã có sự thay đổi. Cụ thể, quận Bình Tân từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2, quận Tân Phú từ cấp độ 2 sang cấp 1. Như vậy có thể thấy tình hình dịch tại 2 quận này có những chuyển biến tích cực sau 1 tuần.





SG không còn vùng cam, vùng đỏ. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch, TP.HCM có 9 địa phương cấp độ 2, 12 địa phương cấp độ 1, không còn địa phương cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ). Ngày 1/11, UBND TP.HCM đã thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM tính đến ngày 01 tháng 11 năm 2021. Theo đó, tính trên toàn địa bàn Thành phố cấp độ dịch COVID-19 đang ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình – vùng màu vàng). Đối với cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức hiện có 13/22 địa phương đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp – vùng màu xanh) và 9/22 địa phương đạt cấp độ 2 (nguy cơ trung bình màu vàng); Trên toàn thành phố không còn địa phương cấp độ 3 (nguy cơ cao – vùng màu cam) và cấp độ 4 (nguy cơ rất cao – vùng màu đỏ).

Đã tiêm trên 82 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thống kê trên cổng thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thấy đến 14h ngày 1/11 cả nước đã tiêm 82.051.163 mũi vaccine. So với ngày hôm qua - 31/10, cả nước chỉ tiêm được 541.488 liều vaccine, con số này chưa bằng một nửa số lượng tiêm của 2-3 ngày trước đó thường khoảng trên 1 triệu liều/ ngày. Đến hết ngày 30/10 đã có 32,8 triệu người tiêm 1 liều vaccine và 24,3 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 79,1% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vaccine là 33,7% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 11 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Bình Dương. Đã có 9 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 02 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An (92,6%), Quảng Ninh (86,8%), TP.HCM (79,1%), Khánh Hòa (71,6%), Lạng Sơn (67,5%), Bình Dương (67,2%), Đồng Nai (61,3%), Hà Nội (60,2%) và Bắc Ninh (50,1%).





Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp SG dần phục hồi nhờ nới lỏng giãn cách. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 của Cục Thống kê TPHCM cho thấy, sau khi TP nới lỏng giãn cách, một số hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động lại theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Với sự nỗ lực của TP, tình hình KT-XH tháng 10 đã được cải thiện đáng kể. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2021 ước tính tăng 23,6% so với tháng 9/2021, tính chung 10 tháng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn TP giảm 16,0% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số công nghiệp giảm mạnh như: sản xuất đồ uống giảm 30,1%, sản xuất trang phục giảm 29,4%%, sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 20,2%; sản xuất sản phẩm điện tử giảm 19,3%; sản phẩm sản xuất từ khoáng kim loại giảm 15,1%.

Từ tháng 11, dân SG được đi du lịch liên tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh. Vượt qua muôn vàn khó khăn sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành du lịch TPHCM đã nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch phục hồi hoạt động từ nay đến cuối năm 2021 và năm 2022. Nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các quận huyện và doanh nghiệp tiếp tục khai thác, xây dựng các chương trình tham quan bằng đường sông đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm, các chương trình tham quan theo hướng Bạch Đằng – Củ Chi kết nối với Bình Dương, tuyến Bạch Đằng – Quận 7 – Cần Giờ… nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho du khách theo điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19 và theo lộ trình khôi phục hoạt động du lịch đã được UBND TPHCM ban hành.



Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

Quận 7 SG

F0 nhập viện tại SG tăng

SG giao các ngành nghiên cứu mở dần

Nhiều nơi quay lại học trực tuyến

Cần Thơ:

Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia

Thành phố Sacramento,

Dân Biểu Ruben Gallego

Dân Biểu Adam Kinzinger

Bình luận gia Marie Harf

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng. Quy định trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá: người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, người đi theo phương tiện, hành khách tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế, quét mã QR theo quy định. Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện...; Trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế trên phương tiện phục vụ hành khách.yêu cầu đơn vị kinh doanh ăn uống treo biển "Doanh nghiệp xanh", "Hộ kinh doanh xanh". Là địa phương được UBND TP HCM cho phép thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn, quận 7 đã lên kế hoạch, yêu cầu UBND 10 phường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. UBND quận 7 - TP HCM vừa có kế hoạch thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn từ ngày 1 đến 15-11. Theo đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố tại Quyết định 3677 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM.. Năm ngày qua số ca nhiễm tại TP HCM tăng nhẹ, số ca nhập viện giảm song luôn cao hơn số xuất viện, nguyên nhân F0 là công nhân, người nghèo không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP HCM từ 27/10 đến nay, số F0 nhập viện giảm mỗi ngày nhưng vẫn cao hơn so với số ca xuất viện. Cụ thể, ngày 27/10 có 1.272 F0 nhập viện trong khi 869 người xuất viện; ngày 28/10 có 1.212 F0 nhập viện, 718 người xuất viện; ngày 29/10 có 982 F0 nhập viện, 846 người xuất viện; ngày 31/10 có 624 F0 nhập viện, 473 người xuất viện. ​các hoạt động còn lại. Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 128, giao nhiệm vụ cho từng ngành và sẽ nghiên cứu mở dần dần các hoạt động còn lại. Sở Y tế đề xuất UBND TP.HCM các điều kiện để mở lại 4 hoạt động theo Nghị quyết 128, gồm:- Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.- Vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định.- Cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc).- Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo...do COVID-19 diễn biến phức tạp. Do xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng, học sinh trên địa bàn nhiều địa phương trở lại học trực tuyến, dù mới đến trường học tập được hơn một tuần. Tại Bắc Giang, từ ngày 1/11, toàn bộ học sinh các trường học trên địa bàn huyện Việt Yên tạm dừng đến trường. Tại một số khu vực ở Bắc Ninh, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quế Võ và một số phường như Vân Dương, Nam Sơn ở TP.Bắc Ninh sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 1/11. Tại Đăk Nông, TP. Gia Nghĩa thông báo tạm dừng tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp từ ngày 1/11 cho đến khi có thông báo lại. Huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã cho một số trường học trên địa bàn dừng hình thức học trực tiếp. Do xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng, học sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trở lại học trực tuyến, dù mới đến trường học tập được hơn một tuần. Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho học sinh phổ thông đến hết học kỳ I năm học 2021-2022.Số ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất miền Tây. Ngày 1-11, tình hình dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ lập kỷ lục mới với số ca mắc mới trong ngày cao nhất miền Tây (kể từ khi trở về trạng thái bình thường mới) với 434 ca. F0 phát hiện nhiều ở khu phong tỏa thuộc các khu công nghiệp. Ông Phạm Phú Trường Giang - phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ - nói chỉ một ổ dịch công ty chế biến thủy sản thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc 2 hiện đã có đến 445 ca F0. Từ một công nhân có triệu chứng, công ty tổ chức test tại chỗ và phát hiện liên tục, các F1 ban đầu đều thành F0. Sở dĩ tỉ lệ lây lan cao là do công ty chế biến làm việc trong môi trường khép kín, sử dụng hệ thống lạnh…---là Brad Raffensperger (Cộng Hòa) hôm Chủ Nhật nói rằng ông sẽ "hoan hỷ tham dự" trong 1 cuộc phỏng vấn khi công tố quận Fulton County điều tra về nỗ lực của Trump khi áp lực ông phải lật ngược kết quả bầu cử 2020.Raffensperger nói với người dẫn chương trình Chuck Todd trên đài NBC rằng văn phòng của ông đã hợp tác với cuộc điều tra bằng cách trao các hồ sơ, và thêm rằng một số nhân viên văn phòng ông đã nói chuyện với các điều tra viên.Công tố quận Fulton đang điều tra hình sự về Trump, khi Trump điện thoại hồi tháng 2/2021 áp lực Raffensperger phải tìm cho Trump 11,780 phiếu để vừa đủ hơn biden một phiếu ở Georgia.Raffensperger từ chối làm theo Trump. Một nhân viên trong văn phòng của Raffensperger đã bí mật thu âm cuộc điện thoại trong đó Trump hù dọa, áp lực, đòi phải moi cho ra phiếu bầu cho Trump.---thủ phủ của tiểu bang California, bây giờ đứng đầu danh sách thị trường nhà mới xây có giá bất kham, cao ngất trời.Một cuộc nghiên cứu mới so sánh lương các hộ gia đình và so sánh chúng với giá trung bình mua nhà mới đã cho thấy thủ phủ California đã ngang ngửa với Miami, Florida.Giá nhà mới xây trung bình ở vùng Sacramento bây giờ là $650,000, nghĩa là cư dân cần mức lương $128,000 để có thể đặt cọc trung bình là $39,000. Vậy mà lương hộ gia đình trung bình trong khu vực là $76,706.Giá nhà trong khu vực đã tăng 21% so với năm ngoái. Giá thuê cũng tăng, tới trung bình $1,760/tháng.Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, dân số California giảm. Tính chung, dân số California đã giảm hơn 182,000 người trong năm 2020. Nhiều người nói là do thuế cao, nhiều người nói giá nhà tăng vọt, nên họ phải dọn sang tiểu bang khác.---(Dân Chủ-AZ) hôm Chủ Nhật đưa ra tối hậu thư cho Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland. Nói chuyện trên CNN, Gallego nói Garland phải truy tố các viên chức liên hệ tới Trump đã nhúng tay áp lực Phó Tổng Thống Mike Pence và các quan chức bầu cử khắp nước phải lật ngược kết quả bầu cử 2020.Ông nói, hoặc là Garland phải truy tố, hoặc là Garland phải về vườn, bởi vì nhiệm vụ Bộ Trưởng Tư Pháp là bảo vệ Hiến Pháp, trong khi bạo loạn suýt đảo chánh là một nỗ lực chà đạp Hiến Pháp thô bạo.---(Cộng Hòa-IL), người mới đây tuyên bố sẽ không tái ứng cử trong bầu cử giữa kỳ 2022, nói hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại cục "ung thư chủ nghĩa Trump" trong Quốc Hội.Kinzinger nói trên đài ABC rằng, "Bạn có thể chiến đấu chống cục ung thư trong Đảng Cộng Hòa của những lời nói dối, của thuyết âm mưu, của sự bất lương và bạn tận cùng thấy rằng căn bản chỉ là tôi, DB Liz Cheney, và vài người khác đang nói sự thật. Trong khi khoảng 190 Dân Biểu Cộng Hòa không nói 1 lời, và có 1 lãnh đạo khối Dân Biểu Cộng Hòa đang ôm chầm lấy Trump sát nút."---, trong khi được mời lên Fox News nói trong cương vị hợp tác, nhắc nhở khán giả hôm Chủ Nhật rằng nhiều người trong ban vận động của Trump năm 2016 hóa ra đã thông đồng với người Nga.Cùng lên Fox News nói chuyện có Susan Ferrechio, bình luận gia của báo Washington Examiner. Harf khi nghe Ferrechio than phiền rằng truyền thông khi loan tin về Trump lại đối xử như Trump là gián điệp của Nga đã nói, nhiều cáo buộc đó hóa ra đúng sự thực, như Paul Manafort, như Mike Flynn.Video dài 3:48 phút ở đây:---: Nên gọi người Mỹ gốc Ả Rập là dân da màu?: Một ứng cử viên Thị Trưởng Boston nói khó đáp. Hai ứng cử viên chức Thị Trưởng Boston là Annissa Essaibi George, một người vừa có dòng máu Ả rập vừa có huyết thống Ba Lan; và Michelle Wu, con gái một gia đình di dân từ Đài Loan. Bà Wu hiển nhiên là gốc Á. Nhưng trên Thống kê Dân số Hoa Kỳ không có ô sắc tộc nào ghi thích hợp cho bà Annissa Essaibi George, theo lời bà này. Cả 2 bà đều là Dân Chủ. Nhưng dù ai thắng cử, cũng là lịch sử: sẽ là phụ nữ đầu tiên và là người da màu đầu tiên được bầu vào chức vụ cao nhất ở Boston.Bà Essaibi George, 47 tuổi, trả lời thông tấn GBH News rằng trong các mẫu đơn thông dụng ở Hoa Kỳ không có ô sắc tộc nào ghi là gốc Ả rập. Bà Essaibi George kể rằng thân phụ bà thường gặp trở ngại vì bản thân ông cụ là di dân Hồi giáo từ Tunisia, và ông cụ tin là bà Essaibi George cũng sẽ gặp trở ngại như bố. Thân mẫu của bà là di dân từ Ba Lan, tín đồ Công Giáo.Thành phố Boston truyền thống là bầu Thị Trưởng là đàn ông da trắng, đặc biệt là gốc Ái Nhĩ Lan và Ý Đại Lợi. Do vậy, thân phụ của bà cảnh giác con gái: 1 phụ nữ mang tên Ả Rập khó thành công về chính trị, chớ đừng nói gì tới thắng cử Thị Trưởng. Bà nói bà cũng không tự nhận là Mỹ gốc Phic hâu, cho dù nguồn gốc Tunisia của bố là Bắc Phi, vì gốc Phi hàm ý dân da đen. Nhưng bà cũng không thể tự gọi là da trắng theo gốc Ba Lan của mẹ. Chỉ đơn giản là da màu, gốc Ả rập, thì cũng bất lợi. Vì bản thăm dò The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research trước ngày kỷ niệm 9/11 năm nay cho thấy 53% dân Mỹ không ưa Hồi Giáo, chỉ 42% thiện cảm với Hồi Giáo.Đối thủ của bà Essaibi George là Michelle Wu (sinh năm 1985 tức là năm nay 36 tuổi), gốc Đài Loan, là luật sư và hiện là nghị viên Hội Đồng Thành Phố Boston, và là nghị viên gốc Á đầu tiên trong Hội Đồng này. Cả 2 đều là Dân Chủ. Xin nhắc các bạn cử tri Boston: Thứ Ba là bầu phiếu.Chi tiết:---: Sóng gió nào cho cựu công chúa Mako và chồng?: Chàng thi rớt bằng hành nghề luật New York. Thông tấn NHK cho biết Komuro Kei, chồng của cựu công chúa Nhật Bản Mako, đã thi rớt bằng hành nghề luật New York và dự định thi lần nữa. NHK đã phỏng vấn luật sư Okuno Yoshihiko, giám đốc 1 hãng luật ở Nhật, nơi Komuro từng làm việc. Okuno kể rằng Komuro nói qua phone sáng Thứ Bảy, cho ông biết chàng đã thi rớt bằng hành nghề luật New York. Trong số 9,227 người thi, chỉ có 5,791 người qua được kỳ thi bằng hành nghề luật New York. Chàng nói sẽ học để thi lại vào tháng 2/2022.Okuno kể là cũng đã nói chuyện với Mako và Mako nói sẽ tiếp tục hỗ trợ việc chàng học luật.Komuro đang làm việc trong cương vị thư ký luật ở New York từ tháng 9/2021, sau khi tốt nghiệp 1 đại học luật ở đó. Komuro và Mako đã kết hôn hôm Thứ Ba 26/10/2021. Cả 2 vợ chồng đều cùng 30 tuổi.Hai người đang ở Tokyo, nhưng sẽ dọn tới Hoa Kỳ khi Mako hoàn tất giấy tờ thông hành và chiếu khán. Có lẽ họ sẽ tới Mỹ sớm là tháng sau. Mako cũng sẽ làm việc tại một công ty luật ở Manhattan, New York.Hai người gặp nhau năm 2012 tại đại học International Christian University ở Tokyo.

Mối tình của họ đầy sóng gió. Lẽ ra Hoàng gia Nhật qua mối tình này sẽ có thêm một người con trai, nhưng hóa ra lại mất đi một cô con gái. Công chúa Mako phải từ bọ tước vị hoàng gia, ra làm dân thường cùng với chồng. Do vậy, không có hôn lễ, cũng không có tiệc cưới tưng bừng, vì khi xuất hiện bà Mako Komuro nghĩa là không còn tư cách hoàng gia để tưng bừng lễ cưới. Nói chính xác, Luật Hoàng Gia như thế. Hiến Pháp Nhật công nhận quyền bình đẳng nam và nữ, nhưng không áp dụng cho hoàng gia Nhật Bản, nơi chỉ chịu chi phối bởi luật có tên là Imperial Household Law, hiệu lực từ 1947, ghi rằng con gái, như Mako, không có quyền lên ngôi vua. Luật này cũng ghi là, khi lấy chồng thường dân, thì các cô công chúa phải bị ra đời thường như chồng.

Trong khi đó, kết hôn trong hoàng gia là bất khả, vì như thế là kết hôn với anh hay em trai, hay chú hay bác, nghĩa là loạn luân.

Vào buổi sáng Thứ Ba 26/10/2021, khi Mako kết hôn, thì số người trong hoàng gia Nhật chỉ có 18 người. Tới chiều, khi tước bỏ cương vị công chúa, số người trong hoàng gia là 17 người. Nếu và khi Công chúa Kako, em gái của Mako, lấy chồng, thì con số đó chỉ còn 16 người. Đó là chưa kể nếu Hoàng Tử Hitachi (đã 85 tuổi) lìa đời, số người hoàng gia còn giảm nữa.

Cậu em trai của Mako và Kako là Hisahito, 15 tuổi, tương lai nếu không có con trai thì Hoàng gia Nhật Bản sẽ chết cùng cậu này.

Các học giả phân tích, nếu Công chúa Kako không lấy chồng và quyết định làm mẹ đơn thân, nghĩa là, có bầu và nuôi con một mình. Đó sẽ là cú xì căng đan lớn. Nhưng cũng vô ích, vì nhiệm vụ sinh con trai để truyền ngôi là nhiệm vụ của cậu Hisahito. Trong Hoàng gia, phái nữ như Mako hay Kano chẳng là cái gì.

Nhật Hoàng Naruhito có thể có ý muốn truyền ngôi và trao chức cho con gái là Công chúa Aiko, đang 19 tuổi, hay có thể truyền ngôi cho 1 cậu con trai nếu vợ Nhật Hoàng có thể sinh được, hay truyền cho con trai của cô con gái --- chứ không muốn truyền ngôi cho Hisahito, con trai của người em, thì cũng không được. Nhưng người sẽ kế vị Nhật Hoàng Naruhito là Hoàng Thái Tử Fumihito, người em nhỏ hơn Nhật Hoàng 5 tuổi. Lý do: Nhật Hoàng không có con trai. Luật là như thế. Và Hoàng Thái Tử Fumihito đã được công nhận sẽ kế vị Nhật Hoàng Naruhito trong một nghi lễ vào tháng 11/2020.

Bây giờ thì, chúc mừng hai vợ chồng Komuro tới New York.

Chi tiết:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211030_15/

https://www.nbcnews.com/think/opinion/princess-mako-japan-s-commoner-wedding-suggests-sexism-will-doom-ncna1282776

.