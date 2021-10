Tiền TQ bơm vào trang mạng xã hội tân lập của Trump, Tổng quản trị lại là TQT của Yunhong International từ Wuhan - 16 quận, huyện SG đang thuộc 'vùng xanh'. Doanh nghiệp trả thêm tiền, tìm chỗ trọ để công nhân quay trở lại. 90% DN ở Đà Nẵng phục hồi sản xuất. Bắc Giang tăng hơn 35.000 CNLĐ so với trước khi có dịch. Hà Nội: Mở tour du lịch an toàn đầu tiên. Trà Vinh kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chi

Sài Gòn: 16 quận, huyện trong 'vùng xanh'. Doanh nghiệp trả thêm tiền, tìm chỗ trọ để công nhân quay trở lại. 90% DN ở Đà Nẵng phục hồi sản xuất. Bắc Giang tăng hơn 35.000 CNLĐ so với trước khi có dịch. An Giang tái lập 'giới nghiêm'.

.

- Tiền TQ bơm vào trang mạng xã hội tân lập của Trump, Tổng quản trị lại là TQT của Yunhong International từ Wuhan

- 16 quận, huyện SG đang thuộc 'vùng xanh'. Doanh nghiệp trả thêm tiền, tìm chỗ trọ để công nhân quay trở lại. 90% DN ở Đà Nẵng phục hồi sản xuất. Bắc Giang tăng hơn 35.000 CNLĐ so với trước khi có dịch. Hà Nội: Mở tour du lịch an toàn đầu tiên. Trà Vinh kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID. Đồng Nai cho tiệm ăn phục vụ tại chỗ. An Giang tái lập 'giới nghiêm'. Võ sĩ Thu Nhi: vô địch quyền Anh thế giới WBO.

- Ohio: vòng sơ bộ Cộng Hòa để ứng cử Thượng nghị sĩ, J.D. Vance bị moi chuyện mắng Trump "đồ ngu" năm 2016

- California: Hiệu Phó 1 trường trung học xin lỗi sau khi bị 1 HS hỏi về chuyện bà cầm một lá cờ ủng hộ Trump

- Iran tìm khúc ruột xa ngàn dặm: trao giải thưởng khoa học cho 1 GS vật lý ở Harvard người Mỹ gốc Iran.

- phi cơ Mỹ không kích, đã hạ sát lãnh đạo cao cấp quân al-Qaeda có tên là Abdul Hamid al-Matar

- Ủy ban Điều Tra điều tra về các nguồn tiền tài trợ bạo loạn 6/1/2021, sẽ chứng minh có Trump chủ mưu

- Học giả David Gergen: Trump nóng lòng muốn tranh cử Tổng Thống 2024, chỉ có bản án tù giam mới cản nổi Trump

- Wisconsin kiểm phiếu: Biden thắng phiếu, Trump thua. Các máy bầu phiếu an toàn, không hề có gian lận

- Lev Parnas, bạn kinh doanh của Rudy Giuliani, đã bị xử có tội ở New York vì tiền vận động bất hợp pháp

- Thẩm phán Tanya Chutkan ngày 4/11/2021 sẽ xử đơn Trump kiện. Trump đòi dìm hồ sơ bạo loạn 6/1/2021

- Thêm 1 viên chức Facebook báo động: can thiệp của Nga vào bầu cử 2016 đem mưa tiền rơi vào túi Facebook

- Tòa Tối Cao Montana bênh Hoang Vinh Pham: Hiến Pháp nói cảnh sát không có quyền tới khám xét vô cớ

- Hãng taxi công nghệ Lyft: 4,158 vụ tấn công sex các năm 2017, 2018, và 2019 - trong đó 360 vụ hiếp dâm

- Houston: thiếu nữ 19 tuổi ở Houston kiện hãng xe công nghệ Lyft vì 1 tài xế tấn công tình dục cô này

- HỎI 1: Người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un làm việc cho tình báo Nam Hàn? ĐÁP 1: Có tin như thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 dân Đài Loan hài lòng với nền dân chủ Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-23/10/2021) --- Tiền TQ bơm cho Trump? Trên báo Texas Signal hôm 21/10/2021, phóng viên Benjamin Salinas ghi nhận rằng Trump loant in thiết lập công ty mạng xã hội có tên là Truth Social, dưới cái dù công ty tân lập tên là Trump Media and Technology Group (TMTG), nhưng hồ sơ cơ quan liên bang SEC ghi rằng Tổng Quản Trị TMTG lại là Patrick Orlando, cũng là Tổng Quản TRị Yunhong International, một công ty bản doanh ở Wuhan, TQ.

.

Bản tin ghi rằng hồ sơ SEC cho thấy TMTG dự định sáp nhập vào Yunhong International, và như thế mở ngỏ cho chính phủ TQ chi phối vào trang mạng mới và công ty mới.

.

--- Theo bản tin trên báo Politico, J.D. Vance (tác giả "Hillbilly Elegy") người đang vận động để thắng Cộng Hòa đề cử sơ bộ để tranh ghế Thượng nghị sĩ đại diện cho Ohio lại gặp cú nhức đầu mới: người ta khui ra rằng Vance trong qúa khứ đã từng tấn công Trump.

.

Vance đang kình với cựu Bộ Trưởng Ngân Khố tiểu bang Josh Mandel để giành sơ bộ Cộng Hòa, và 2 người liên tục phun ra những lời y hệt Trump nhằm kiếm phiếu những người say mê Trump.

.

Nhưng nhiều người nhớ ra và đã moi ra các bình luận của Vance chỉ trích Trump trên mạng Twitter năm 2016, trong đó có lời mắng Trump là "thằng ngu" để chất vấn Vance, người cũng từng công khai nói không bầu cho Trump năm 2016.

.

Hiện thời có 2 siêu ủy ban hành động (PAC) bơm ra gần 1 triệu đô mua quảng cáo chỉ trích Vance tại Ohio, mục đích dùng lời Vance mắng Trump để dồn phiếu Cộng Hòa cho Mandel.

.

--- Debbie Broberg, Hiệu Phó trường trung học Royal High School tại Simi Valley, California, đã phải xin lỗi sau khi bà bị một học sinh hỏi về chuyện bà cầm một lá cờ ủng hộ Trump trong một tấm hình đã từng được học sinh đưa lên mạng.

.

Mặc dù Học khu nói bà Hiệu Phó đã không tuyên bố chính trị gì, nhưng chuyện cầm cờ Trump gây tranh cãi về chuyện cần giữ cho khuôn viên trường xa lìa thiên lệch chính trị.

.

Học khu Simi Valley Unified School District nói lúc đó có một học sinh đang cầm cờ "Trump 2024, Take America Back" (Trump 2024, phải giành lại Hoa Kỳ) đã trao lá cờ này cho bà Hiệu Phó, và do vậy lá cờ bà Hiệu Phó cầm hoàn toàn không có ý nghĩa chính trị vì bà không tuyên bố gì, và cũng không phất cờ.

.

--- Iran đi tìm khúc ruột xa ngàn dặm. Chính phủ Iran làm như thế. Iran hôm Thứ Năm đã trao 1 giải thường về nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho 2 nhà vật lý tại Mỹ. Cumrun Vafa (GS vận lý tại Harvard University) được trao giải The Mustafa Prize. Vafa là người Mỹ gốc Iran. Hiện thời Mỹ vẫn đang cấm vận Iran.

.

Khi nhận giải, GS Vafa nói không có biên giới cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học kỹ thuật là thuộc về toàn thể nhân loại (ám chỉ, không có biên giới quốc gia). Vafa trao tặng lại giải thưởng này cho 1 hội khoa học Iran.

.

M. Zahid Hasan (GS Princeton University) cũng được nhận giải khoa học từ Iran. GS Hasan sinh tại Bangladesh. Ba nhà khoa học khác cũng thắng giải Mustafa Prize: đó là Mohamed H. Sayegh (Lebanon), Muhammad Iqbal Choudhary (Pakistan), Yahya Tayalati (Morocco). Mỗi giải thưởng sẽ kèm theo $500,000 tiền mặt.

.

--- Một cú không kích của Mỹ đã giết lãnh đạo cao cấp quân al-Qaeda có tên là Abdul Hamid al-Matar, theo lời Bộ Quốc Phòng Mỹ. Thiếu tá John Rigsbee, phát ngôn nhân quốc phòng Mỹ, nói trong bản văn rằng vụ hạ sát này sẽ làm gián đoạn khả năng của mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang tấn công toàn cầu nhắm vào công dân Mỹ và thương dân vô tội.

.

Trận không kích thực hiện với một phi cơ kiểu MQ-9 và Mỹ nói không thấy dấu hiệu thường dân nào thương vong.

.

--- Công ty xe taxi công nghệ Lyft đã phổ biến bản báo cáo về mức đô an toàn, cho biết đã nhận báo cáo từ 4,158 trường hợp tấn công tình dục trên các cuốc xe năm 2017, 2018, và 2019.

.

Trong các trường hợp được báo cáo đó, có 360 trường hợp là bị hiếp dâm. Trong 3 năm đó, có 10 người chết vì bị tấn công cơ thể.

.

Hồi cuối năm 2019, công ty xe taxi công nghệ Uber đưa ra bản tường trình đầu tiên về loại này, cho biết đã nhận báo cáo từ 5,981 bị tấn công tình dục liên hệ hành khách và tài xế trong 2 năm trước đó, trong đó 464 trường hợp hiếp dâm.

.

Tuy nhiên cả 2 công ty Lyft và Uber đều nói đại đa số các cuốc xe taxi công nghệ của họ (99.9%) là an toàn.

.

Nên ghi nhận rằng tài xế có cả nam và nữ. Bản báo cáo tuần này của Lyft ghi rằng hành khách báo cáo 52% trường hợp tấn công tình dục, trong khi tài xế báo cáo tới 38%. Khoảng 10% là báo cáo từ đơn vị thứ ba, bao gồm cảnh sát, gia đình, bạn hay báo chí.

.

--- Tin từ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 22/10 đến 17h ngày 23/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.361 ca ghi nhận trong nước (giảm 616 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.332 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (749), Đồng Nai (605), Bình Dương (517), An Giang (224), Tiền Giang (156), Bạc Liêu (130), Kiên Giang (97), Tây Ninh (90), Bình Thuận (81), Phú Thọ (75), Long An (68), Trà Vinh (58), Gia Lai (53), Cần Thơ (43), Cà Mau (40), Khánh Hòa (39), Bà Rịa - Vũng Tàu (38), Thừa Thiên Huế (34), Đồng Tháp (32), Hậu Giang (25), Nghệ An (23), Bình Phước (22), Thanh Hóa (18), Vĩnh Long (15), Quảng Nam (13), Quảng Ngãi (12), Bình Định (12), Kon Tum (11), Bến Tre (10), Phú Yên (8 ), Quảng Trị (7), Hà Nội (7), Ninh Thuận (7), Thái Bình (6), Hà Giang (6), Hà Nam (5), Bắc Ninh (5), Lào Cai (5), Nam Định (3), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Đà Nẵng (2), Ninh Bình (2), Đắk Nông (1), Hà Tĩnh (1), Quảng Ninh (1), Tuyên Quang (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 77 ca tử vong tại TP SG (42), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (2), An Giang (2), Ninh Thuận (2), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Cần Thơ (1), Trà Vinh (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 70 ca.





.

16 quận, huyện SG đang thuộc 'vùng xanh'. Hầu hết các phường trên địa bàn quận Bình Tân đang ở mức nguy cơ lây nhiễm rất cao thuộc vùng đỏ trên bản đồ COVID-19. Trên toàn Thành phố đã có 16 quận huyện thuộc vùng xanh, 5 quận huyện thuộc vùng vàng. Chiều 23/10, Cổng thông tin COVID-19 TPHCM đã công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn theo tiêu chí của Bộ Y tế. Căn cứ trên số ca mắc mới, tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng thu dung, điều trị của các cở sở cho thấy, hiện toàn Thành phố đã có 73% thuộc vùng xanh - khu vực an toàn (16 quận huyện); 23% thuộc vùng vàng – nguy cơ (5 quận huyện); 5% thuộc vùng đỏ - nguy cơ rất cao (1 quận), trên địa bàn không có vùng cam – nguy cơ cao.

.

An Giang tái lập 'giới nghiêm'. Tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 2434/QĐ-UBND về áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh An Giang ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) người dân được phép đi lại bình thường. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng và tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại BVĐK Trung tâm An Giang, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện "giới nghiêm" trong phạm vi toàn tỉnh từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (công an, quân sự, biên phòng, y tế, Hải quan, dân quân tự vệ...) và các viên chức thiết yếu.





.

Trà Vinh kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, tỉnh vừa kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến để thu dung, sàng lọc, cách ly và điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 4 (Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần) quy mô 200 giường bệnh, Bệnh viện dã chiến số 6 (Bệnh viện Y Dược cổ truyền) quy mô 100 giường, Bệnh viện dã chiến số 7 (Cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) quy mô 450 giường bệnh. Trước đó, vào cuối tháng 9, ba bệnh viện này không còn bệnh nhân COVID-19 nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh đã quyết định kết thúc để chuyển đổi về công năng ban đầu.

.

Đồng Nai cho phép nhà hàng, dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ. Tỉnh Đồng Nai chiều 23-10 đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh. (NLĐO)- Đồng Nai tiếp tục nới lỏng, cho phép rạp chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được hoạt động tối đa 50% công suất; dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ trừ thức uống có cồn.





.

90% DN ở Đà Nẵng

Hà Nội: Mở tour du lịch

Bắc Giang tăng hơn 35.000 CNLĐ

Doanh nghiệp trả thêm tiền, tìm chỗ trọ để công nhân quay trở lại.

Võ sĩ Thu Nhi: vô địch quyền Anh thế giới WBO

Hôm Thứ Sáu

Wisconsin kiểm phiếu xong: Biden thắng

Lev Parnas

Theo bản tin CNN,

Thẩm phán

Thêm 1 viên chức Facebook đ

Tòa án Tối cao

Một thiếu nữ

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

phục hồi sản xuất. Đến nay, 90% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của TP. Đà Nẵng đã quay trở lại hoạt động và đẩy nhanh tiến độ sản xuất với hy vọng tăng trưởng tương đương năm 2020. Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, áp dụng các biện pháp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, TP. Đà Nẵng đã mở cửa trở lại, việc lưu thông hàng hóa dần ổn định, tuy nhiên theo quy định của Thành phố yêu cầu công dân khi tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày. Theo thống kê, tại các khu công nghiệp, tỷ lệ người lao động được tiêm ít nhất 1 mũi là hơn 80%. Do đó, các doanh nghiệp tuy đã quay lại sản xuất nhưng chưa đạt được công suất hoạt động tối đa.an toàn đầu tiên giai đoạn bình thường mới. “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” là tour du lịch an toàn đầu tiên có sự kết hợp giữa tham quan truyền thống với ứng dụng công nghệ thuyết minh tự động qua quét mã QR đảm bảo an toàn cho du khách. Lễ khai trương tour bộ hành “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” và ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động giới thiệu trưng bày (App Audio Guide) đã diễn ra sáng 23/10 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.so với trước khi có dịch COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 2.760 doanh nghiệp, bằng 98,9% tổng số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, 290.000 CNLĐ đã đi làm, tăng hơn 35.000 CNLĐ so với trước khi có dịch do nhiều DN tổ chức lại sản xuất, tuyển dụng thêm nhiều lao động mới.Nhiều doanh nghiệp bố trí hơn 200 phòng trọ miễn phí cho lao động, trả thêm 1-2 triệu đồng tháng đầu tiên khi công nhân trở lại làm việc. Kiểm tra tình hình sản xuất tại Bắc Giang ngày 23/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Công ty Hosiden về cách thức huy động công nhân quay trở lại làm việc trong bối cảnh một số doanh nghiệp đang bị thiếu hụt lao động khi phục hồi sản xuất. Hosiden thuộc Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên), từng là một trong hai ổ dịch lớn nhất Bắc Giang hồi tháng 5; có hơn 5.100 công nhân, đa phần là người ngoại tỉnh. Hiện để thu hút lao động quay trở lại, Hosiden bố trí hơn 200 phòng trọ gần nhà máy cho lao động xa quê ở miễn phí. Mỗi công nhân được trả thêm 1,5 triệu đồng tháng đầu đi làm và một triệu đồng cho tháng tiếp theo.. Theo Báo Tin Tức, bản tin TTXVN ghi rằng Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi đã thắng giải vô địch quyền Anh WBO thế giới. Nguyễn Thị Thu Nhi đã giành chức vô địch quyền anh WBO trong một trận đấu 10 hiệp diễn ra chiều 23/10 trên võ đài Khu thi đấu thể thao thành phố Ansan, thuộc tỉnh Gyeongi, Hàn Quốc. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Nguyễn Thị Thu Nhi đã xuất sắc vượt qua võ sĩ người Nhật Bản Etsuko Tada bằng tính điểm sít sao 96-94 để trở thành tay đấm đầu tiên của Việt Nam giành được đai Vô địch quyền anh thế giới hạng mini-flyweigth.---, David Gergen --- một học giả độc lập nhưng đã từng giữ vị trí cố vấn cho 4 Tổng Thống Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, và Bill Clinton --- nói chuyện trên chương trình "Anderson Cooper 360" nói rằng Trump ngày càngq uyết tâm ra tranh cử Tổng Thống 2024 vì thấy điểm thăm dò của Tổng Thống Biden đang suy giảm.David Gergen nói rằng có nhiều dấu hiệu Trump muốn ra tranh cử 2024, đặc biệt là mỗi lần Biden xuống điểm là Trump lại ồn ào. Như khi Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan luộm thuộm. Như khi kinh tế chưa tăng tốc và đại dịch còn dai dẳng chưa đi hết.Gergen nói cần phải có 1 bước ngoặt lớn mới ngăn chận được Trump không ra tranh cử 2024, thí dụ như sức khỏe đột ngột suy giảm, hay là bị tuyên xử một bản án tù giam. Nếu không có các đột ngột lớn như thế, có vẻ như chắc chắn là Trump sẽ tranh cử 2024.---phiếu, Trump thua phiếu. Một cuộc kiểm toán phiếu bầu Tổng Thống 2020 ở Wisconsin thực hiện bởi cơ quan phi đảng phái Legislative Audit Bureau, cho thấy rằng không có gì bất hợp lệ, và kết quả từ máy bầu phiếu phù hợp với các phiếu giấy của cử tri Wisconsin.Các dân cử Wiisconsin nói rằng cuộc kiểm phiếu đã nhấn mạnh về sự an toàn từ cuộc bầu cử 11/2020. Thượng nghị sĩ tiểu bang Robert Cowles (đồng chủ tịch ủy ban Kiếm phiếu) nói rằng bầu cử của Wisconsin rất an toàn, không hề bị xâm phạm hay gian lận gì.Tổng cộng, các kiểm toán viên duyệt lại 60 cuộc thử nghiệm các máy bầu phiếu, với 59 cuộc thử nghiệm chứng minh đếm phiếu chính xác, và cuộc thử nghiệm cuối lại có dữ kiện không đủ kết luận.Cuộc duyệt xét cho thấy chỉ có 24 người có thể đã ghi danh cử tri 2 lần, và chỉ 4 trường hợp bầu 2 lần. Cuộc kiểm phiếu và duyệt xét cũng cho thấy lời Trump quy chụp gian lận là không đúng tại Wisconsin, nơi Biden thắng hơn 20,000 phiếu.---, người bạn kinh doanh của Rudy Giuliani, đã bị xử có tội tại phiên tòa New York hôm Thứ Sáu về đóng góp tiền vận động bất hợp pháp để mua ảnh hưởng các chính khách Mỹ. Parnas là doanh nhân Mỹ nhưng sinh tại Ukraine, bị cho là dùng tiền nước ngoài để vận động chính trị Hoa Kỳ.Parnas bị truy tố là dùng tiền người khác để giả vờ là một nhà vận động chính trị hành lang nhằm tới gần 1 số dân cử Cộng Hòa. Parnas cũng bị cáo buộc đã tặng $325,000 cho tổ chức America First Action, một ủy ban hành động chính trị trung thành của Trump. Parnas bị cho là có vai trò trong nỗ lực của Giuliani thúc giục một số quan chức chính phủ Ukraine điều tra Hunter Biden trong thời gian thân phụ Hunter Biden đang tranh cử Tổng Thống. Giuliani nói không biết chuyện tiền vận động Parnas quyên góp là tiền từ nước ngoài.---Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 đang điều tra về các nguồn tiền góp vào thực hiện cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Ủy ban thiết lập 5 nhóm điều tra, mỗi nhóm quy ước theo một màu khác nhau --- trong đó 3 nhóm màu đỏ, xanh da trời, và vàng điều tra mọi thứ từ động cơ người tham dự, xem có dàn dựng tổ chức giữa các nhóm hay không, xem Trump có dùng quyền áp lực dân cử không, có áp lực Phó Tổng Thống Mike Pence và Bộ Tư Pháp không.Một nhóm mang màu xanh lá cây sẽ điều tra về mọi liên hệ tài chánh tới cuộc bạo loạn, xem tiến bơm vào tổ chức bạo loạn là từ đâu, từ Trump hay các nguồn khác. Theo phân tích gia Norm Eisen của CNN, dò ra các nguồn tiền là yếu tố quan trọng để mở thêm những cánh cửa cho các cuộc điều tra khác.Eisen nói rằng, theo lời Dân Biểu Liz Cheney nhiều phần là Trump trực tiếp nhúng tay vào việc soạn kế hoạch và thực hiện bạo loạn ngày 6/1/2021 và dòng tiền dò ra sẽ chứng minh như thế.---liên bang khu vực Tanya Chutkan sẽ xét đơn kiện của Trump vào ngày 4/11/2021. Nội dung đơn kiện của Trump là muốn dùng đặc quyền hành pháp để dìm hồ sơ mà Ủy ban Điều tra Bạo loạn đòi xem bản thân Trump có liên hệ gì tới bạo loạn 6/1/2021.Thẩm phán Tanya Chutkan, người được chọn một cách bất kỳ để phân xử hồ sơn Trump kiện, hôm Thứ Sáu chấp thuận yêu cầu cả từ Trump và từ Ủy ban để đẩy nhanh thời biểu làm việc, chọn ngày 4/11/2021 là ngày tranh cãi bằng lời nói giữa 2 phía trước tòa.---ứng ra thổi còi báo động hôm Thứ Sáu: tiết lộ rằng các cấp cao trong Facebook đã làm nhẹ tầm quan trọng của sự can thiệp của Nga vào bầu cử 2016, và do vậy mưa tiền đã rơi vào túi Facebook.Trong tờ khai dài 5 trang trình lên SEC (Securities and Exchange Commission), Tucker Bounds, Phó giám đốc về viễn thông và là cựu thành viên trong đội Integrity của Facebook, khai rằng chuyện Nga can thiệp vào chính trị Mỹ được Facebook xem như ngàn năm một thuở, và tiền đã vào như mưa.---tiểu bang Montana đã đảo ngược bản án có tội của Hoang Vinh Pham vì lý do cảnh sát đã vi phạm nhân quyền của Pham được Hiến Pháp bảo vệ là không ai có thể vô cớ bị khám xét và bắt giữ.Hoang Vinh Pham bị tòa dưới phán xử có tội vận chuyển ma túy. Quyết định của Tòa Tối Cao sẽ đưa hồ sơ về xử lại ở Tòa Khu Vực ở quận Custer County, với phán lệnh yêu cầu đảo ngược quyết định của thẩm phán quận --- theo đó, thẩm phán quận trước đó đã cho công tố dùng 19 pounds (8.6 kilograms) cần sa marijuana tìm thấy trong chiếc xe mà Pham đang lái làm chứng cớ.Chuyện xảy ra thế này. Ban đầu, cảnh sát tới chất vấn Hoang Vinh Pham tại 1 trạm xăng ở thị trấn Miles City sau khi thấy Pham ngó vào 1 xe van của Cảnh sát Xa lộ Montana đang chở 960 pounds (435 kilograms) cần sa marijuana để đưa vào nhà kho cảnh sát làm chứng cớ ở thị trấn Billings.Nhưng chính cái ngó của Pham mới làm bị nghi ngờ. Cảnh sát hỏi Pham từ đâu, sẽ chạy đi đâu và yêu cầu khám xét xe, theo hồ sơ tòa. Trước phiên xử, Pham đã nộp hồ sơ xin dìm chứng cớ. Tòa bác bỏ, hồit háng 10/2018. Pham bị xử có tội, với án 15 năm tù vào năm 2019.Điểm vi phạm Hiến Pháp ở chỗ: cảnh sát tới chất vấn Pham "chỉ vì cái ngó của Pham một cách khác thường nhắm vào xe van cảnh sát," theo Thẩm Phán Laurie McKinnon của Tòa Tối Cao Montana viết.---19 tuổi ở Houston đã nộp đơn kiện hãng xe công nghệ Lyft sau khi 1 tài xế tấn công tình dục cô. Đơn kiện nộp ở tòa dân sự quận Harris County, tố cáo 1 tài xế xe Lyft tấn công cô trên chuyến xe cô đi ngày 3/10/2021.Luật sư Tony Buzbee, văn phòng ở Houston, đại diện thiếu nữ, nói rằng thay vì chở cô vè ngà, tài xế đã chạy chệch hướng, ngừng xe lại, nhảy ra băng sau và tấn công cô. Tài xế sờ mó, tấn công cô, nhưng cô chống cự dữ dội, thế rồi tài xế này chở cô về nhà.Ty Cảnh Sát Houston xác nhận có nhận đơn cô này báo cáo ngày 3/10/2021 về vụ tài xế tấn công cô. Cảnh sát đang điều tra.Không bình luân cụ thể về hồ sơ nào, Chau Nguyen thuộc trung tâm phụ nữ Houston Area Women’s Center nói rằng các trường hợp tấn công như thế sẽ buộc người đi xe taxi công nghệ phải cảnh giác. Nguyen nói, cần phải bật GPS trên phone sẵn và phải có kế hoạch đào thoát, nếu thấy bất tường là phóng ra ngoài xe liền.---: Người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un làm việc cho tình báo Nam Hàn?: Có tin như thế. Kim Jong Nam là anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un. Nam đã bị ám sát bằng hơi độc ở sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2/2017. Lúc đó có tin là Nam liên hệ tới CIA, Sở Tình Báo Hoa Kỳ. Hai thiếu nữ chụp hơi độc vào mặt để giết Kim Jong Nam trong đó có 1 cô người Việt.Bây giờ thì các viên chức Sở Tình Báo Quốc Gia Nam Hàn (NIS) nói rằng Kim Jong Nam trong khoảng 5 hay 6 năm trước khi bị giết đã cung cấp tin về Bắc Hàn cho Sở --- như về sức khỏe của Kim Jong Un, hoạt động nguyên tử... --- và được NIS chi tiền cho Nam.Chi tiết:---Hơn 1/2 dân Đài Loan hài lòng với nền dân chủ Đài Loan?Đúng thế. Bản thăm dò mới từ viện nghiên cứu Pew Research Center nói rằng 57% dâ chúng Đài Loan hài lòng vói nền dân chủ Đài Loan, thấp hơn vài nước khác, như Singapore. Nhưng 56% cư dân Đài Loan nói rằng hệ thốngc hính trị Đài Loan cần cải tổ lớn.Thứ tự đứng hàng đầu về điểm hài lòng với nền dân chủ địa phương là:- Singapore (82%);- Thụy Điển (79%);- New Zealand (76%);- Canada (66%);- Đức quốc (65%);- Hòa Lan (65%);- Australia (64%)- và Anh Quốc (60%).Chi tiết: