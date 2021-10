Biden: Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan. TQ nổi sân hù dọa. Đài Loan cảm ơn TT Biden xác nhận "lời hứa nhất quán với Đài Loan" - 25/63 tỉnh, thành phố đạt cấp độ "vùng xanh" về dịch Covid-19. SG dự kiến cho quán ăn ở 'vùng xanh' bán tại chỗ. Bà Rịa-Vũng Tàu: chỉ rời nhà nếu khẩn cấp. SG công bố kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Vaccine Abdala (công nghệ Cuba) sẽ tiêm 3 liều cho người từ 19- 65 tu

Có 25/63 tỉnh, thành phố đạt cấp độ "vùng xanh" về dịch Covid-19. SG dự kiến cho quán ăn ở 'vùng xanh' bán tại chỗ. Bà Rịa-Vũng Tàu: chỉ rời nhà nếu khẩn cấp. SG công bố kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Hy vọng tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (bánh vẽ?). Vận tải hành khách liên tỉnh: "Xe cứ lăn bánh là thấy lỗ".

- Biden: Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan. TQ nổi sân hù dọa. Đài Loan cảm ơn TT Biden xác nhận "lời hứa nhất quán với Đài Loan"

- 25/63 tỉnh, thành phố đạt cấp độ "vùng xanh" về dịch Covid-19. SG dự kiến cho quán ăn ở 'vùng xanh' bán tại chỗ. Bà Rịa-Vũng Tàu: chỉ rời nhà nếu khẩn cấp. SG công bố kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Vaccine Abdala (công nghệ Cuba) sẽ tiêm 3 liều cho người từ 19- 65 tuổi. Hy vọng tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (bánh vẽ?). Vận tải hành khách liên tỉnh: "Xe cứ lăn bánh là thấy lỗ". Cần Thơ cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại.

- Cử tri Mỹ: 45% tin vào ABC News, 41% tin CNN. Nhưng 40% nói không tin vào Fox News, 35% không tin CNN

- John Eastman, tác giả "kế hoạch" để Trump giựt ghế Tổng Thống của Biden: chỉ viết chơi, không để làm thiệt

- Hạ Viện tỷ phiếu 229-202: Steve Bannon có tội chống trát đòi điều trần về bạo loạn 6/1/2021

- Texas thưởng $25,000 cho ông Dân Chủ khám phá ông Cộng Hòa bầu cử gian lận ở Pennsylvania

- Giám Đốc Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ làm 9 tháng trong chính phủ Trump kể: phạm luật tệ hại

- 1 SV tắt thở sau khi dự cuộc thi ăn nhiều hot dog để gây quỹ từ thiện về nghiên cứu ung thư vú

- Sri Lanka: Phật Tử vận động đừng sát sanh, đừng ăn thịt bò; chính phủ dự kiến sẽ cấm giết gia súc

- Seattle: 3 tên cướp mang mặt nạ Halloween, vô tiệm làm tóc Việt, cướp tiền nhân viên và khách

- Virginia: King H. Nguyen, 24 tuổi, lái xe mô-tô trên xa lộ I-95, gặp tai nạn, chết tại chỗ

- Iowa: ứng cử viên gốc Việt vào HĐ thành phố Coralville được cử tri Mỹ lên báo Mỹ vận động phiếu

- tội căm ghét người gốc Á tăng 76% tại quận Los Angeles năm 2020, hơn 3/4 là bạo lực tấn công cơ thể

- vượt biển vô California: từ ngày 1/10/2020, California chận hơn 330 ghe vượt biên trên đó là 1,751 người

- Amazon cần thuê 150,000 nhân viên mùa lễ, trong đó 23,000 nhân viên mới tại Calif. lương khởi đầu $18/giờ

- HỎI 1: Bạn từng dính COVID. Bây giờ chích vaccine, có làm mất kháng thể? ĐÁP 1: Không. Chỉ tăng miễn nhiễm.

- HỎI 2: Dân VN rủ nhau học tiếng Hoa với thầy cô Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/10/2021) --- Cử tri Mỹ một cách tổng quát tin cậy nhiều nhất vào các hãng tin ABC News và CNN, không tin Fox News Channel nhiều nhất, theo bản thăm dò mới của Hill-HarrisX. Bản thăm dò ngày 18-19 tháng 10/2021 cho biết: 45% cử tri tin ABC News, 41% tin vào CNN.

Trong khi đó, 40% nói không tin vào Fox News, 35% nói không tin CNN, 35% nói không tin MSNBC. Nhưng cử tri nói không biết chắc về hãng tin One America News Network (48%) và Newsmax (46%) nhưng nói họ không tin vào các thông tấn bảo thủ.

--- Walter Shaub, Giám Đốc Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ trong thời Obama và làm việc 9 tháng cùng chức vụ trong chính phủ Trump, nói với báo The Daily Beast rằng dưới thời Trump, đạo đức công quyền bị vi phạm nhiều lần và lần nào cũng nghiêm trọng.

Shaub nói, tệ hại nhất là Trump không chịu rời các lợi nhuận tài chánh kinh doanh riêng và rồi xung đột với lợi ích chính quyền, thậm chí Trump còn làm tệ hơn khi quảng cáo cho lợi ích tài chánh riêng nhờ cương vị Tổng Thống.

Shaub nói nhiều quan chức của Trump đã sử dụng "secret waivers" (đặc miễn bí mật) như một cách để về sau sẽ khỏi bị tù (as "get-out-of-jail-free" cards) nhưng không ai nói các chuyện này cho Shaub. Do vậy, nói bí mật nhưng thực sự không bí mật, họ chỉ đơn giản vi phạm luật.

--- John Eastman, luật sư bảo thủ đã viết bản sơ thảo "kế hoạch đảo chánh" cho TRump để lật ngược chiến thắng của Joe Biden, bây giờ nói rằng bản văn đó không chính xác là quan điểm của ông, cũng không phải cố vấn cho Trump lật ngược chiến thắng bầu cử của Biden.

Eastman nói đó chỉ là một "trò chơi tập dợt trí não" (a thought exercise gaming) để suy nghĩ xem có cách nào giựt ghế Tổng Thống từ Biden về cho Trump, theo báo National Review.

Lời biện hộ đưa ra một ngày sau khi Hạ Viện chuyển hồ sơ Steve Bannon, cố vấn của Trump, sau Công Tố để xin truy tố hình sự vì chống trát đòi điều trần. Người ra đoán, Eastman lo sợ bị gọi điều trần, và rồi cơ nguy vào tù.

--- Cô Madelyn "Madie" Nicpon, 20 tuổi, sinh viên ban tâm lý-hóa sinh tại Tufts University ở Massachusetts và là một tuyển thủ trong đội thể thao bóng gậy (lacrosse), đã tắt thở hôm Chủ Nhật sau khi tham dự cuộc thi ăn nhiều hot dog để gây quỹ từ thiện về nghiên cứu ung thư vú.

Cô Nicpon đã nghẹn họng trong khi ăn thi, và rồi bất tỉnh, được chở đi cấp cứu, rồi chết buổi chiều hôm sau ở 1 bệnh viện, theo báo USA Today.

--- Trung Quốc hôm Thứ Sáu nói rằng không có chỗ để thỏa hiệp về Đài Loan, sau khi Tổng Thống Biden nói rằng Mỹ cam kết bảo vệ Đài Loan nếu quân đội TQ tấn công nước này.

Trong buổi họp phố do CNN thực hiện, Biden nói Mỹ không muốn Thế Chiến 3 xảy ra, nhưng "Tôi muốn làm rõ cho TQ hiểu rằng chúng ta sẽ không bước lùi, sẽ không đổi quan điểm."

Khi được hỏi nếu Đài Loan bị tấn công, Mỹ sẽ giúp Đài Loan hay không, Biden đáp: "Vâng, chúng ta có cam kết phải làm như thế."

Sau khi Biden nói như thế, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Wang Wenbin tái khẳng địnhc hủ quyền TQ đối với Đài Loan và nói đừng ai đánh giá thấp quyết tâm cứng rắn và sức mạnh của nhân dân TQ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia [trên Đài Loan] và đây là chuyện nội bộ TQ.

Sau khi Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan, Bạch Ốc đưa ra bản văn nói chính sách Mỹ không có gì thay đổi, vì TT Biden đã nói tương tự hồi tháng 8/2021.

Bản tin của thông tấn RTI từ Đài Loan ghi rằng "Tổng thống Biden hứa hẹn bảo vệ Đài Loan. Bộ Ngoại giao: Cảm ơn đã tái khẳng định lời hứa nhất quán với Đài Loan." Bản tin này viết:

"Về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ nếu Trung Quốc phát động tấn công thì Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan, ngày 22/10, Bộ Ngoại giao phản hồi, cảm ơn ông Biden lần nữa tái khẳng định lời hứa nhất quán của Mỹ đối với Đài Loan, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tự phòng vệ, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước có cùng chung lý tưởng.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Âu Giang An nói: “Những hành động khuếch trương và khiêu khích quân sự của Trung Quốc đã khiến cho Mỹ và càng lúc càng nhiều quốc gia dân chủ cảnh giác cao độ. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tự phòng vệ, bảo vệ chế độ tự do dân chủ, an ninh quốc gia và phúc lợi của người dân, đồng thời chúng tôi cũng sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ và các nước có cùng chung lý tưởng, cùng xúc tiến hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực eo biển Đài Loan và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.”

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 21/10 đến 17h ngày 22/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó 08 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước (tăng 359 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.782 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.205), Bình Dương (471), Đồng Nai (417), Đắk Lắk (266), An Giang (220), Sóc Trăng (148), Tây Ninh (147), Bạc Liêu (83), Kiên Giang (80), Trà Vinh (76), Bình Thuận (74), Long An (72), Gia Lai (69), Tiền Giang (61), Nghệ An (57), Phú Thọ (54), Cà Mau (52), Khánh Hòa (43), Thanh Hóa (37), Quảng Bình (34), Đồng Tháp (33), Thừa Thiên Huế (26), Kon Tum (22), Hà Nam (21), Hà Giang (18), Hậu Giang (17), Cần Thơ (17), Nam Định (17), Vĩnh Long (14), Bến Tre (14), Lâm Đồng (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Bình Định (11), Quảng Ngãi (10), Quảng Nam (9), Hà Nội (8), Ninh Thuận (7), Thái Bình (7), Bắc Ninh (5), Bình Phước (5), Hưng Yên (4), Hà Tĩnh (4), Bắc Giang (3), Quảng Ninh (3), Đắk Nông (3), Lào Cai (3), Yên Bái (2), Sơn La (1), Ninh Bình (1), Tuyên Quang (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 56 ca tử vong tại TP. HCM (33), Bình Dương (7), An Giang (7), Long An (3), Kiên Giang (2), Đồng Nai (1), Bình Thuận (1), Bình Phước (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 71 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.543 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





Bộ Y tế: Vaccine Abdala (công nghệ Cuba) tiêm 3 liều cho người từ 19- 65 tuổi. Vaccine phòng COVID-19 Abdala chống chỉ định cho người dưới 19 tuổi, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của vaccine. Lịch tiêm gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế ngày 22/10 vaccine phòng COVID-19 Abdala có thành phần hoạt chất protein tái tổ hợp vùng liên kết thụ thể virus tương tác với thụ thể ACE2 của người. Vaccine Abdala đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/9. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 8 được Việt Nam cấp phép khẩn cấp.

Bộ Y tế: Kết hợp việc cấp Căn cước công dân và tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngày 21/10, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Bộ; Y tế các bộ, ngành về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.





SG công bố kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. TP sẽ tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin. Ban chỉ đạo dự kiến có khoảng 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi cần tiêm vắc xin. TP tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi. Theo đó, trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch. Trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động do TP Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn.

Đắk Lắk: Xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 ngoài cộng đồng, ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Trong 174 ca mắc Covid-19 được công bố trong ngày, có tới 82 ca ngoài cộng đồng tại nhiều ổ dịch ở các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Đắk Lắk. Chiều 22-10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 174 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 2.930 ca. Đây là số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục ghi nhận trong ngày tại tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay. Kết hợp việc cấp Căn cước công dân và tiêm vaccine.





Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Hiện nay, số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tăng và hầu hết liên quan đến người dân trở về từ các tỉnh, thành phố khác. Một số trường hợp người về không khai báo với địa phương nên công tác khoanh vùng, truy vết gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị, người dân di chuyển từ các tỉnh thành khác vào Bà Rịa-Vũng Tàu phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, khai báo lưu trú theo quy định một cách trung thực và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo không trung thực. Người dân Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; nghiêm chỉnh chấp hành tốt quy định 5K.

SG dự kiến cho quán ăn ở 'vùng xanh' bán tại chỗ. Dự kiến tuần tới, thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở những "vùng xanh" đã kiểm soát được dịch, theo Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi. Thông tin được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói khi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 22/10. "TP HCM sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác vì đây là đặc điểm của thành phố, để người dân phát triển sinh kế. Tất nhiên, việc mở lại các dịch vụ này phải theo Bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực thành phố đã quy định", ông Mãi nói.





25/63 tỉnh, thành phố đạt cấp độ "vùng xanh" về dịch Covid-19. Bộ Y tế vừa công bố bảng đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (cập nhật đến 17h ngày 22-10) theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành ngày 11-10-2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, có 25 tỉnh, thành phố đạt cấp độ 1; 37 tỉnh, thành phố ở cấp độ 2 và 1 tỉnh ở cấp độ 3. Có 25 tỉnh, thành phố ở cấp độ 1 "vùng xanh" - mức bình thường mới, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang và Yên Bái. Ngoài ra, 37 tỉnh, thành phố ở cấp độ 2 "vùng vàng" - nguy cơ trung bình, trong đó có Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, duy nhất tỉnh Bình Dương ở cấp độ 3 "vùng cam" - nguy cơ cao và không có địa phương nào ở cấp 4 "vùng đỏ" - nguy cơ rất cao.

Hy vọng tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (???). Chiều 22-10, tiếp tục kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “Chúng tôi coi bảo hiểm y tế là một vấn đề trụ cột trong lưới an sinh xã hội. Bộ Y tế sẽ báo cáo với Chính phủ trình Quốc hội luật để sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng tất cả người dân được tiếp cận với bảo hiểm y tế. Như vậy, chúng ta sẽ bảo đảm được tính bền vững”.

Vận tải hành khách liên tỉnh: "Xe cứ lăn bánh là thấy lỗ"

Người dân SG có thể đi du lịch Nha Trang

Bình Định-SG liên kết phát triển du lịch

Cần Thơ cho phép chợ truyền thống hoạt động

Hạ Viện

Dan Patrick

Chính phủ Sri Lanka

Một chủ tiệm làm tóc

King H. Nguyen

Báo The Daily Iowan

Các tội căm ghét

Sở Hải quan và Biên Phòng

Mùa lễ

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Người Việt Nam yêu thích tiếng Hoa, điểm thi tại Việt Nam thuộc chương trình thi trắc nghiệm năng lực Hoa ngữ có đông thí sinh nhất

RTI, Hải Ly

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Đoàn Hà Nội) cho biết, với tỷ lệ 90,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế, chưa bao giờ người dân Hà Nội lại sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhiều như hiện nay, trong đó có 76,5% bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Bà nói: “Để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân thì chúng ta cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, bởi đây là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.”. Các doanh nghiệp vận tải e dè, mỗi chuyến xe trung bình chỉ được vài khách… Đây là tình trạng chung của vận tải hành khách liên tỉnh sau 1 tuần thí điểm triển khai tại Hà Nội. "Xe lăn bánh là thấy lỗ." Ghi nhận của PV tại Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào trưa 22.10, chỉ có khoảng 5 xe đang đợi tại vị trí đón khách. Sắp đến giờ rời bến nhưng trên các xe chỉ lác đác 3-4 khách, thậm chí có xe chưa nhận khách nào. Đây là tình trạng chung của các doanh nghiệp vận tải trong suốt thời gian chạy thí điểm vừa qua.từ đầu tháng 11. UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP.HCM đã thống nhất sẽ triển khai các hoạt động du lịch nội địa, đưa khách từ TP.HCM đến Khánh Hòa từ tháng 11. Trong hội nghị liên kết du lịch trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch Covid-19, lãnh đạo 2 địa phương và các doanh nghiệp lữ hành đã thảo luận phương án sớm đưa khách từ TP.HCM đến các điểm du lịch tại Khánh Hòa và ngược lại., thích ứng với COVID-19. TP.HCM và Bình Định cho thấy nhiều tiềm năng liên kết phát triển du lịch, với nhiều sản phẩm tiềm năng của hai địa phương như du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực biển, giải trí, văn hóa-lịch sử... Chiều 22/10, tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc về liên kết phát triển du lịch trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch COVID-19. Bình Định là địa phương có lợi thế để phát triển du lịch với sự thuận lợi về hướng tiếp cận, về những sản phẩm du lịch hấp dẫn, về dịch vụ du lịch, kết nối thuận tiện với các địa phương lân cận và phía Nam. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh xác định Bình Định phù hợp với trường khách du lịch của thành phố và các tỉnh phía Nam. Sản phẩm thế mạnh của Bình Định như: sản phẩm du lịch biển đảo, sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực biển và đặc biệt là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đã thu hút khách du lịch.trở lại. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về việc cho phép chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ hoạt động trở lại nhằm tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới, từng bước phục hồi thương mại dịch vụ ở địa phương nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Theo đó, điều kiện để chợ hoạt động trở lại đối với những chợ tại địa bàn đang được cơ quan thẩm quyền đánh giá cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 thì khách hàng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định (PC-Covid, Sổ Sức khỏe điện tử, VNEID...) để khai báo y tế khi đến chợ. Nếu có triệu chứng như: ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác... sẽ không được vào chợ.---hôm Thứ Năm đã bỏ phiếu ở tỷ lệ 229-202 để kết luận rằng Steve Bannon, đồng minh thân tín của Trump, tội coi thường Quốc Hội vì chống lại trát đòi ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Chỉ có 9 Dân Biểu Cộng Hòa bỏ phiếu đồng thuận với toàn bộ Dân Biểu Dân Chủ để đưa hồ sơ Bannon sang Công Tố liên bang ở thủ đô để truy tố hình sự, nhưng dự kiến Công Tố sẽ hoặc đưa ra đại bồi thẩm hoặc trình lên Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland, người có xuất hiện hôm Thứ Năm trong buổi điều trần Hạ Viện nhưng chỉ nói là "sẽ có quyết định phù hợp với nguyên tắc của việc truy tố."---, Phó Thống Đốc Texas, đã chi $25,000, khoản tiền thường đầu tiên, cho Eric Frank, người báo cáo về chuyện bầu cử gian lận. Gần 1 năm trước, Patrick treo giải thưởng lên tới 1 triệu đôla để tưởng bất kỳ ai cung cấp thông tin về bầu cử gian lận.Frank là 1 nhân viên trong ban bầu cử tiểu bang Pennsylvania xuất thân từ 1 gia đình Dân Chủ, đã báo cáo rằng Ralph Thurman bầu cử 2 lần (vừa cho bản thân Thurman, vừa cho con trai). Thurman đã nhận tội và bị cấm bầu cử 4 năm, bị án treo 3 năm. Thurman hóa ra là cử tri Cộng Hòa.---đã trình tu chính 5 luật để sẽ cấm giết gia súc, một quyết định nhiều người Hồi Giáo nói là chính phủ chỉ muốn vuốt ve Phật Tử Sri Lanka đang là đa số ở nước này.Nhiều nhà quan sát tin quyết định cấm giết gia súc sẽ làm Phật Tử Sri Lanka hài lòng, theo giới luật tôn giáo này, nhưng quan ngại về tương lai kỹ nghệ thịt tại quốc gia này. Từ lâu, khối Phật Tử đã ủng hộ quyết định của chính phủ muốn yêu cầu dân chúng giảm ăn thịt.Chathurani S. Rathnayake, một giáo viên về môn học Phật Giáo tại một trường Chủ Nhật từ thị trấn Mawathagama, nói rằng trong khi Ấn Độ Giáo xem bò là linh thiêng, nhưng Phật Tử Sri Lanka là "mẹ thứ nhì để cho sữa."Rathnayake nói rằng hầu hết dân Si Lanka không ăn thịt bì vì biết ơn loài bò, vì vừa cho sữa, vừa giúp kéo xe và cày ruộng. Bà nói tất cả những người có tín tâm nên mang ơn loài bò, "và điều tốt lành là chính phủ cấm giết gia súc này."Rathnayake đã từng tới một lò mổ để cứu ra 2 con bò mà bà chăm sóc từ 2019. Bà đã chi khoảng 70,000 rupees (US$350) để cứu mạng 1 con bò.---tại Seattle khi đang gội đầu cho khách hôm Chủ Nhật 17/10/2021, thì 3 tên cướp xông vào, mang mặt nạ “Scream” kiểu dùng trong lễ hội kinh hoàng Halloween.Một tên cướp rút súng ra, nhắm vào khách hàng và nhânv iên tiệm làm tóc, hăm dọa, theo lời kể của cô Jenny Nguyen, chủ tiệm Kingway Hair Salon.Băng video giám sát cho thấy tên cướp nói: "Không ai cử động." Nhóm 3 tên này cướp tiền của tiệm và khách hàng trước khi chạy thoát.---, 24 tuổi, cư dân Prince George, tiểu bang Virginia, đang lái xe mô-tô trên xa lộ I-95 ở thị trấn Chesterfield thì gặp tai nạn: một cây bên đường đã bị đổ, nằm ngang hai làn đường xa lộ I-95.Nguyen lúc đó mang nón bảo hộ, nhưng đã chết ngay tại chỗ. Cảnh sát tới vào lúc 10:40 p.m. Cuộc điều tra đang tiến hành.---hôm 20/10/2021 đã đăng thư từ độc giả Diana Boeglin, cư dân thị trấn Coralville, tiểu bang Iowa, kêu gọi cử tri bầu cho Hai Huynh tái thắng cử vào Hội Đồng Thành Phố Coralville.Bà Diana Boeglin viết rằng bà đã 27 năm sống ở thị trấn Coralville, đã chứng kiến nhiều dời đổi trong các năm qua, đã nhìn thấy đa dạng các sắc dân trong các khu vực láng giềng, và biết rằng thị trấn cần nhiều thay đổi.Bà Diana Boeglin viết rằng nhiều người hàng xóm của bà sống trong các căn nhà lụp sụp, các khu phố trở thành những môi trường nguy hiểm cần được sửa chữa, người dân thị trấn lại không thuộc thành phần giàu hay có quyền lực.Bà viết bà tin rằng ứng cử viên Hai Huynh đã và đang làm tốt đẹp cho thị trấn Coralville. Và bà kêu gọi bầu phiếu cho Hai Huynh vì viễn kiến trình bày trong trang www.haiforcoralville.com nên được giúp thực hiện.---người Châu Á đã tăng 76% tại quận Los Angeles County hồi năm ngoái, cho thấy khuynh hướng bất tường trong khi các trường hợp tấn công bằng lời nói và gây thương tích cơ thể nhắm vào người Mỹ gốc Á tăng trong thời đại dịch.Trong 44 tội căm ghét chống người gốc Á báo cáo tại quận L.A. County trong năm 2020, hơn 3/4 là bạo lực tấn công cơ thể, một mức tăng từ 58% trong năm 2018, theo bản báo cáo của quận phổ biến hôm Thứ Tư.Trong năm 2019, có 25 trường hợp tấn công người gốc Á được báo cáo. Các dữ kiện lấy từ Sở Cảnh Sát Quận và hơn 40 Ty Cảnh Sát cấp thành phố, kể cả thành phố Los Angeles, cũng như nhiều văn phòng cảnh sát ở các trường học và từ các tổ chức cộng đồng.---(CBP) đã ngăn chận di dân lậu vào từ biển trong năm 2020 nhiều hơn là 3 năm trước, theo dữ kiện CBP. Bắt giữ trên biển ven bờ Thái Bình Dương tăng từ 44 trường hợp trong năm tài khóa 2017, lên tới 766 trường hợp trong năm tài khóa 2020.Kể từ ngày 1/10/2020, các thám tử CBP trong khu vực San Diego, trải dọc bờ biển California từ bờ thị trấn Imperial Beach tới biên giới tiểu bang Oregon, đã chận hơn 330 ghe vượt biên trên đó là 1,751 người. Số người bị bắt đó bao gồm di dân lậu và các nhóm tổ chức vượt biên.---đang tới. Nếu bạn đang cần việc làm, đây là một tin đáng chú ý. Công ty Amazon loan tin đang tuyển dụng 150,000 nhân viên cho việc làm mùa lễ, trong đó cần thuê 23,000 nhân viên mới tại California.Lương nhân viên tân tuyển của Amazon dự kiến khởi đầu là $18/giờ, với khả thể có thêm $3/giờ tùy theo ca làm việc và địa điểm làm việc, cộng với tiền thưởng khi ghi danh lên tới $3,000.Các việc làm sẽ bao gồm các việc trong nhà kho, đóng gói, vận chuyển và nhiều việc tương tự. Sau thời gian làm việc tạm thời cho mùa lễ, sẽ có một số nhân viên được tuyển để làm thường trực, chính thức.Xem công việc, và nộp đơn ở đây:---Bạn từng dính COVID. Bây giờ chích vaccine, có làm mất kháng thể?: Không. Chỉ tăng miễn nhiễm. Nhiều người nghĩ rằng họ đã từng lây nhiễm COVID, đã thoát được cơ nguy và bây giờ tin rằng trong cơ thể của họ đã có kháng thể chống COVID. Đúng là bây giờ bạn đã có kháng thể trong người sau khi thoát dịch COVID. Bạn lo sợ, nếu chích vaccine thì kháng thể sẽ bị xóa sổ. Không. Vaccine chỉ làm tăng miễn nhiễm, không xóa sổ kháng thể. Các cuộc nghiên cứu cho thấy vaccine sẽ làm tăng lực cho hệ miễn nhiễm, không làm suy yếu bất cứ phương diện nào. Bác sĩ Amesh Adalja, chuyên gia dịch tễ học ở bệnh viện Johns Hopkins Center for Health Security, nói với FactCheck.org rằng chích vacicne không hề làm mất, không hề làm giảm, không hề thay thế lượng kháng thể đã có sau khi bị lây nhiễm trước đó.Chi tiết:---: Dân VN rủ nhau học tiếng Hoa với thầy cô Đài Loan?: Đúng vậy. Bản tin sau là của RTI, thông tấn nhà nước Đài Loan.- 21/10/2021Kỳ thi trắc nghiệm năng lực Hoa ngữ năm 2020 do Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức đã thu hút hơn 20 nghìn người trên toàn thế giới đăng ký dự thi, trong đó điểm thi đông thí sinh nhất chính là tại Việt Nam, với số lượng thí sinh dự thi chiếm 1/3 tổng số thí sinh toàn cầu, sở dĩ như vậy là vì giáo viên dạy tiếng Hoa do Bộ Giáo dục cử sang Việt Nam giảng dạy đã trở thành hạt giống “thắp lên ngọn lửa yêu thích tiếng Hoa” tại Việt Nam.Trong hoạt động Trại tập huấn giáo viên Hoa ngữ trực tuyến do Tổ Giáo dục Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Việt Nam, thư ký của Tổ Giáo dục Trương Thư Tình đã nhắc tới số liệu nêu trên. Năm 2021 Bộ Giáo dục cũng tuyển chọn 4 giáo viên tiếng Hoa để cử sang khu vực từ Huế trở về phía Bắc của Việt Nam, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các giáo viên này chưa nhập cảnh được, nhưng đã khởi động dần các khóa học trực tuyến.Theo bà Trương Thư Tình chỉ ra rằng, Việt Nam là quốc gia mà Đài Loan cử nhiều giáo viên dạy tiếng Hoa tới nhất, trong số 200 giáo viên tiếng Hoa cử đi toàn cầu, thì Việt Nam có tới 60 người, chiếm tới 1/3. Trong số 20 nghìn thí sinh trên toàn thế giới báo danh tham dự Kỳ thi trắc nghiệm năng lực Hoa ngữ năm 2020 do Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức, riêng Việt Nam đã có 8200 thí sinh, đạt tỷ lệ hơn 1/3.Phân tích nguyên nhân đằng sau sự “rất hot” của tiếng Hoa, bà Trương Thư Tình cho biết, có thể vì tiếng Việt có tới 60-70 % là từ Hán Việt, đối với người Việt Nam mà nói, học tiếng Hoa không quá khó; ngoài ra động lực học tiếng Hoa của người Việt Nam cũng có liên quan khá mật thiết với nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp Đài Loan hoặc do học sinh sinh viên Việt Nam muốn tới Đài Loan du học.Năm 2020 Việt Nam là nước có số lượng du học sinh tại Đài Loan cao nhất, tổng cộng có khoảng hơn 17.500 người Việt du học tại Đài Loan. Theo quan sát của Tổ trưởng Tổ Giáo dục Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Việt Nam ông Chu Đa Minh cho biết, do sự ảnh hưởng từ giáo viên dạy tiếng Hoa nên nhiều người Việt muốn sang Đài Loan du học, thời trước đa số giáo viên khoa tiếng Trung đều sang Trung Quốc tu nghiệp, còn tới nay tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện “trường phái du học Đài Loan”.

Ông Chu Đa Minh cho biết, giáo viên dạy tiếng Hoa của Đài Loan bắt đầu đến Việt Nam từ năm 2007, tới nay đã hơn 10 năm, họ đi tới tất cả các trường đại học ở Việt Nam, ngoài giảng dạy tiếng Hoa, họ còn giới thiệu tư tưởng, quan niệm của Đài Loan cho sinh viên Việt Nam, để giúp học sinh, sinh viên dù không được xuất ngoại vẫn được tiếp thu những kiến thức mới về Đài Loan.

Thông qua giáo viên dạy tiếng Hoa để thắp lên ngọn lửa yêu thích học tiếng Hoa cho người Việt Nam, thêm vào đó do thực lực kinh tế của doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam khiến cho công tác giảng dạy Hoa ngữ của Đài Loan tại Việt Nam dần dần tạo được hướng đi riêng. Ông Chu Đa Minh lấy ví dụ, có trường đại học của Việt Nam có kế hoạch hợp tác với trường đại học của Đài Loan để mở môn “Đài Loan học”, dạy viết chữ phồn thể, giảng dạy về văn hóa Đài Loan, để giúp người học có thể dễ dàng hội nhập với doanh nghiệp Đài Loan.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006196

