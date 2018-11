Trump Không Trừng Phạt Saudi, Thượng Viện Đòi Giải Thích

WASHINGTON - TT Trump khẳng định: Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác trung thành của vương quốc Saudi, tuy rất có thể thế tử bin Salman hay biết vụ ám sát nhà báo Khashoggi.Trong 1 thông cáo từ Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố “Chúng ta có thể không bao giờ biết hết mọi điều trong vụ Khashoggi…”. Bất chấp áp lực từ lập pháp đòi ban hành các trừng phạt chống lại Riyadh, ông tỏ dấu hiệu không bãi bỏ các hợp đồng quốc phòng với vương quốc. Ông giải thích “Nếu ngu dại bãi bỏ, Nga và Trung Cộng sẽ được lợi lớn”.Hôm Thứ Năm tuần qua, 1 đề luật lưỡng đảng của Thượng Viện tìm kiếm các biện pháp trừng phạt vương triều Riyadh về tội thủ tiêu nhà báo và can thiệp quân sự gây khủng hoảng nhân đạo tại Yemen.Tuyên bố hôm Thứ Ba của TT Trump làm rõ: nhận biết 1 số nhà lập pháp muốn 1 định hướng khác, và họ được tự do hành động, ông sẽ cứu xét, nhưng chỉ gồm những gợi ý nhất quán với nhu cầu an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Ông nhắc nhở: Saudi là đồng minh quan trọng chống lại Iran.Cùng ngày Thứ Ba, viên chức Bộ ngoại giao phát biểu trước đó “không còn nghi ngờ thế tử bin Salman ra lệnh giết” nhưng, ngoại trưởng Pompeo khẳng định không thể bình luận các vấn đề tình báo (ám chỉ phân tích của CIA đưa tới kết luận vụ thảm sát Khashoggi là theo lệnh thế tử bin Salman, tuy không thể trưng bằng chứng).Tin cập nhật ghi: TT Trump định gặp thế tử bin Salman tại hội nghị G-20 sắp họp tại Buenos Aires.Thượng Viện yêu cầu cung cấp giải đáp về nghi án Khashoggi – nghị sĩ CH Bob Corker gửi thư yêu cầu chính quyền Trump làm rõ điều gì xẩy ra với cộng tác viên của Washington Post. Các nghị sĩ yêu cầu cụ thể: muốn được giải đáp trong kỳ hạn 120 ngày về trách nhiệm của thế tử bin Salman. Ông Corker nhắc nhở “Theo luật, TT phải xác định MbS có trách nhiệm hay không, và quyết định về trừng phạt”.Phản ứng của nghị sĩ Rand Paul là twitter đại ý “TT ám chỉ Saudi Arabia là phe nhẹ tội hơn so với Iran và sẽ không trừng phạt về vụ thảm sát Khashoggi, tôi không đồng ý”.