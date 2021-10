Nga nghỉ lễ COVID một tuần: Putin cho cả nước nghỉ làm việc một tuần có lương để chận siêu vi - Thủ tướng thú nhận: Dịch có thể trở lại nguy hiểm hơn, trong khi nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và dân giảm sút. Giảm 30% thuế doanh nghiệp. Dòng vốn FDI chất lượng cao vào VN. Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM xin lỗi dân về phát ngôn 'chưa có ai thiếu ăn vì dịch.' 2.100 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Thờ

Thủ tướng thú nhận: Dịch có thể trở lại nguy hiểm hơn, trong khi nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và dân giảm sút. Giảm 30% thuế doanh nghiệp. Dòng vốn FDI chất lượng cao vào VN. Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM xin lỗi dân về phát ngôn 'chưa có ai thiếu ăn vì dịch.'

.

- Nga nghỉ lễ COVID một tuần: Putin cho cả nước nghỉ làm việc một tuần có lương để chận siêu vi

- Thủ tướng thú nhận: Dịch có thể trở lại nguy hiểm hơn, trong khi nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và dân giảm sút. Giảm 30% thuế doanh nghiệp. Dòng vốn FDI chất lượng cao vào VN. Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM xin lỗi dân về phát ngôn 'chưa có ai thiếu ăn vì dịch.' 2.100 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Thời điểm này SG nên cho mở lại ăn uống tại chỗ’. Tàu hỏa kín khách khi thí điểm mở lại.

- DB Liz Cheney (Cộng Hòa-WY): Trump trực tiếp dính vào kế hoạch và thực hiện bạo loạn 6/1/2021

- Quinnipiac: 78% Cộng Hòa muốn Trump ứng cử TT 2024, nhưng 94% Dân Chủ nói Trump bôi xấu chính trị Mỹ

- DB Jeff Fortenberry (Cộng Hòa-NE) bị Bộ Tư Pháp truy tố vì nhận tiền vận động bất hợp pháp, bưng bít, nói dối

- Thượng Viện phỏng vấn 7 người: Joseph Huynh hy vọng vào chức Công tố Liên bang tại Oregon

- Powell vừa chết, bị Trump viết email chửi mắng. Powell khi còn sống từng công khai mắng Trump là kẻ nói dối

- Trump về New York để khai trước tòa: có cả tiếng hoan hô xen lẫn tiếng la mắng chửi thề

- ghép thận heo đã đổi gene vào người thành công, kỹ thuật này sẽ cứu rất nhiều người

- Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trump dẹp kế hoạch gửi 250,000 lính Mỹ tới gác 2,000 dặm biên giới Mỹ-Mễ

- Gallup: thế giới chấm điểm Mỹ thời kỳ Trump thấp tệ hại, chấm điểm Mỹ thời kỳ Biden tăng vọt

- Israel: 1 thợ lặn vớt lên 1 thanh kiếm cổ 900 năm từ bờ biển Địa Trung Hải, thời lính Thánh Chiến Quân

- Trump không ra sức giúp 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Georgia bám ghế trong bầu cử đặc biệt 5/1/2021

- FBI lục soát 2 căn nhà của tỷ phú Nga Oleg Deripaska (bạn thân Putin) tại thủ đô Mỹ và tại New York

- Massachusetts: DB/TB Tram Nguyen giúp trao $90,000 tiền ngân sách 2022 cho Ty Cứu Hỏa địa phương

- HỎI 1: Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz nói Úc ép chích ngừa là độc tài? ĐÁP 1: Đúng thế, và bị 1 quan chúc Úc chận họng.

- HỒ SƠ: Tóm tắt cáo trạng vụ án Phạm Đoan Trang. (Trịnh Hữu Long - Luật Khoa)

.

QUẬN CAM (VB-20/10/2021) --- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) hôm Thứ Ba giải thích về lý do vì sao Trump và cựu cố vấn Steve Bannon ngăn chận các nỗ lực của Ủy ban Hạ viện Điêu tra Bạo loạn 6/1/2021.

.

DB Cheney bác bỏ lý luận của Bannon, rằng chẳng có đặc quyền hành pháp nào bảo vệ cho Bannon lúc này. Nhưng chỉ vì, theo Cheney, cả Trump và Bannon đều có lý do riêng để tránh điều trần, vì họ không muốn nói sự thật rằng đích thân Trump trực tiếp liên hệ vào dàn dựng kế hoạch và thực hiện bạo loạn 6/1/2021, "và chúng tôi sẽ tìm cho ra tận tường chuyện này."

.

DB Cheney dẫn lời Bannon nói ngày 5/1/2021 trong đó y tiên đoán sẽ có thể có bạo lực vào ngày kế tiếp, khi Quốc Hội xác nhận phiếu bầu cử 2020. Bannon nói: "Toàn bộ địa ngục sẽ mở cửa ngày mai."

.

--- Người dân New York phần lớn không ưa Trump. Do vậy, khi Trump trở về New York hôm Thứ Ba 19/10/2021 để thực hiện buổi ra khai trước tòa 4 giờ đồng hồ qua video về một đơn kiện, trong đó kiện rằng Trump cho bảo vệ hành hung người biểu tình năm 2015, nhiều người chửi thề trong khi Trump bước ngang qua.

.

Bản tin Bloomberg có kèm video cho thấy khi Trump rời điều trần, có cả tiếng hoan hô xen lẫn tiếng chửi mắng. Nhiều người mắng Trump, 'F--k you!"

Có thể nghe qua video ngắn này:

https://youtu.be/PuBspjWrddI

.

--- Lần đầu tiên, một thận heo ghép vào cơ thể người mà không bị phản ứng đối kháng trực tiếp từ hệ miễn nhiễm của người nhận, một tiến bộ lớn có thể gỡ được tình hình thiếu cơ phận người để ghép.

.

Bản tin Reuters ghi rằng vụ ghép trên thực hiện ở bệnh viện NYU Langone Health tại New York City, đã dùng 1 con heo có nhiễm sắc thế (gene) đã biến đổi để các cơ không còn chứa các phân tử gây ra phản ứng đối kháng nơi người.

.

Bệnh nhân được ghép thận heo là người đã chết não bộ (brain-dead) với dấu hiệu thận đã hỏng, mà gia đình bệnh nhân đồng ý cho thử nghiệm trước khi bệnh nhân sẽ được tháo gỡ hệ thống hỗ trợ sinh tồn (life support).

.

Trong vòng 3 ngày, quả thận mới (của heo đổi gene) gắn được vào mạch máu và duy trì ngoài cơ thể để các nhà nghiên cứu theo dõi. BS Robert Montgomery, chỉ huy cuộc nghiên cứu, nói mọi phản ứng đều hoạt động bình thường.

.

Tại Mỹ, gần 107,000 người hiện đang chờ ghép cơ phận, trong đó hơn 90,000 người chờ ghép thận. Thời gian chờ có quả thận để thay trung bình từ 3 tới 5 năm. Trung bình mỗi ngày có 12 người chết trong khi chờ có cơ phận. Thành công khi ghép thận heo sẽ cứu được rất nhiều người. Và mở đường cho các nghiên cứu mới, không chỉ về thận.

.

--- Nghỉ lễ COVID một tuần. Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư đã chấp thuận một đề nghị tuyên bố toàn quốc sẽ nghỉ làm việc một tuần có lương từ ngày 30/10/2021 tới 7/11/2021 nhằm ngăn chận đà lây lan của COVID-19.

.

Putin cũng đồng ý cho các khu vực địa phương thẩm quyền tuyên bố cho thêm những ngày nghỉ có lương để chống dịch lây lan, nên khởi sự từ ngày 23/10/2021 nếu cần thiết.

.

--- Cộng Hòa vẫn say mê Trump. Bản thăm dò mới của Quinnipiac cho thấy 78% người Cộng Hòa muốn Trump ra tranh cử Tổng Thống 2024, theo báo Business Insider loan tin. Hồi tháng 5/2021, thăm dò này cho thấy chỉ 66% Cộng Hòa muốn như thế.

.

Bản thăm dò này ghi rằng với người Đảng Dân Chủ, 94% nói rằng Trump đã gây ảnh hưởng tệ hại cho chính trị Mỹ, và 88% nói Trump gây ảnh hưởng xấu cho Đảng Cộng Hòa.

.

Những người độc lập đứng giữa đường tỷ lệ của hai cực Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhưng 58% cử tri độc lập nói không muốn Trump ra tranh cử 2024.

.

--- Tin dựa theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 19/10 đến 17h ngày 20/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước (tăng 608 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.810 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.347), Bình Dương (492), Đồng Nai (305), An Giang (194), Sóc Trăng (100), Bạc Liêu (99), Gia Lai (93), Kiên Giang (87), Đắk Lắk (77), Long An (72), Tiền Giang (65), Tây Ninh (52), Phú Thọ (50), Bình Thuận (50), Cà Mau (46), Cần Thơ (44), Hà Giang (40), Khánh Hòa (39), Trà Vinh (38), Nghệ An (33), Thanh Hóa (25), Quảng Nam (24), Đồng Tháp (24), Hậu Giang (23), Quảng Trị (23), Hà Nam (19), Bến Tre (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (16), Vĩnh Long (14), Bắc Ninh (13), Bình Phước (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Kon Tum (12), Thừa Thiên Huế (11), Hà Nội (10), Đà Nẵng (8 ), Ninh Thuận (5), Đắk Nông (4), Quảng Bình (3), Nam Định (3), Lào Cai (3), Hải Dương (2), Yên Bái (2), Sơn La (2), Phú Yên (1), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Điện Biên (1), Tuyên Quang (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 72 ca tử vong tại TP.SG (43), Bình Dương (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (4), Long An (3), Kiên Giang (2), Đắk Lắk (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1), Đồng Nai (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 78 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.



.

Thủ tướng thú nhận: Dịch có thể trở lại nguy hiểm hơn, trong khi nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và dân giảm sút. Mục tiêu GDP năm 2022 đạt khoảng 6 - 6,5%. Kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XV, sáng 20/10 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo nêu, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021; rủi ro tiếp tục gia tăng. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn.

.

Giảm 30% thuế doanh nghiệp. Miễn thuế, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng là doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo Nghị quyết, UBTVQH giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

.

Dòng vốn FDI chất lượng cao vào VN. Báo Lao Động ghi nhận Nhà máy Hyosung ở Đồng Nai vừa được rót thêm 37 triệu USD từ Tập đoàn mẹ và có kế hoạch tăng thêm 46 triệu USD đầu tư vào máy móc và nhà xưởng để có thể đáp ứng các đơn hàng đang tăng mạnh trên thế giới. Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết Tập đoàn Nestlé vừa quyết định đầu tư 132 triệu USD để xây dựng nhà máy mới tại Đồng Nai trong hai năm tới, qua đó đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của Nestlé tại châu Á và châu Đại Dương. Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, “Dịch COVID-19 gây ra những khó khăn nhưng về lâu dài, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Hiện Samsung Việt Nam đang tiếp tục xây dựng trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) quy mô hơn 220 triệu USD tại Hà Nội. Ngoài ra, thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, tiếp tục đầu tư thiết bị cho 6 nhà máy đang hoạt động tại Việt Nam.”





.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM xin lỗi dân về phát ngôn 'chưa có ai thiếu ăn vì dịch.' Chiều 20/10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh- Xã hội TPHCM đã gặp gỡ báo chí và gửi lời xin lỗi đến người dân sau khi phát ngôn “Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khó vì dịch COVID”. Ông Tấn nói: "Thưa bà con, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 và diễn ra phức tạp trong thời gian dài đã tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của người dân trên địa bàn TPHCM. Tôi xin được gửi lời chia sẻ với những đau thương, mất mát quá lớn của người dân, xin chia sẻ với những nỗi khó khăn vất vả mà bà con đã phải gánh chịu”... “Thưa bà con, trong buổi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X vào chiều 18/10, tôi có diễn đạt là “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”. Tôi đã soát xét lại bản thân mình và hiểu rằng mình phát biểu như thế là chưa gãy gọn, chưa thể hiện rõ những khó khăn vất vả, những lo toan về cuộc sống, những lo lắng về mối nguy hiểm trước nguy cơ của dịch bệnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình, mọi người dân trên địa bàn TPHCM... Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân TPHCM về sơ suất này! Tôi rất mong nhận được sự thông cảm, lượng thứ của người dân."

.

2.100 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội cho biết, có xấp xỉ 2.100 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, nhiều em trong số này có nguy cơ không được bảo đảm phát triển toàn diện.





.

Thời điểm này SG nên cho mở lại ăn uống tại chỗ’. Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - nhận định như vậy khi chia sẻ về đề xuất mở lại ăn uống tại chỗ với Tuổi Trẻ Online bên lề kỳ họp Quốc hội vào chiều 20-10. Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cho biết Ban quản lý an toàn thực phẩm TP thống nhất với Sở Công thương TP để đề xuất cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống tại TP được mở cửa hoạt động bình thường, cho phép phục vụ tại chỗ. Theo bà Lan, ban cũng đã xây dựng tiêu chí an toàn phòng chống dịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cũng như cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. "Theo tôi, thời điểm này nên cho mở lại việc ăn uống tại chỗ, nếu chúng ta không bình thường hóa thì thôi, còn đây đã bình thường hóa cần phải triệt để. Cũng là tạo đòn bẫy để làm sao phục hồi kinh tế" - bà Lan nói.

.

Tàu hỏa kín khách khi thí điểm mở lại. Trong tuần đầu thí điểm, các chuyến tàu Bắc Nam luôn đông, lượng khách lên tàu từ ga Hà Nội luôn đạt 90% công suất chỗ. Ngày 20/10, sau một tuần thí điểm chạy lại đường sắt chở khách, tại ga Hà Nội, chuyến tàu SE5 khởi hành đi TP HCM có khoảng 270 người, công suất tối đa là 300 chỗ (đã giãn cách ghế ngồi). Hành khách vẫn phải đáp ứng yêu cầu tiêm đủ hai mũi vaccine, viết cam kết tuân thủ phòng dịch.





.

Chợ Long Biên

Không kiểm tra

Dân Biểu Jeff Fortenberry

Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng

Một thợ lặn Do Thái

Trong khi thế giới

Hoa Kỳ theo quy định

hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 21/10. Ngày 20/10, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã ban hành Quyết định dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với chợ Long Biên sau hơn 2 tháng áp dụng (từ ngày 3/8) do liên quan đến ca mắc Covid-19. Ngày 20/10, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Long Biên Nguyễn Văn Loan cho biết, Ban quản lý chợ đã chủ động xây dựng phương án hoạt động của chợ nhằm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch khi hoạt động trở lại. Cụ thể, chợ sẽ hoạt động trở lại theo 3 giai đoạn. Trước mắt từ 0h ngày 21/10, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trở lại.giấy xét nghiệm COVID-19 khi đi từ Bình Dương vào SG. Người dân đi từ hướng Bình Dương vào TP.HCM qua chốt G7, TP Thủ Đức, lực lượng chức năng không còn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19. Sáng 20/10, ghi nhận của PV VTC News tại chốt cửa ngõ G7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức - giáp ranh với tỉnh Bình Dương, người dân đi từ hướng Bình Dương vào TP không cần kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính hay bất kỳ giấy tờ nào.---(Cộng Hòa-NE) đã chính thức bị Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố hôm Thứ Ba 19/10/2021, vài giờ đồng hồ sau khi ông nói rằng ôngs ắp bị truy tố trên một video trực tiếp lên mạng (livestream) từ chiếc xe bán tải pickup của ông.Hồ sơ truy tố viết rằng DB Fortenberry đã nói dối với FBI về tiền góp vận động bất hợp pháp từ tỷ phú Gilbert Chagoury (công dân Nigeria-Lebanon). Cụ thể, lệnh truy tố nói rằng DB Fortenberry "biết, cố ý, giả giấy tờ, che giấu và bưng bít" sự kiện liên hệ.---của Donald Trump đã dẹp bỏ 1 kế hoạch đòi gửi 250,000 lính Lục quân Mỹ tới biên giới Mỹ-Mexico hồi năm ngoái. Bộ Trưởng Mark Esper đã nổi giận khi đọc kế hoạch đó.Đưa quân như thế là tới 1/2 lực lượng quân đội Mỹ. Chính Stephen Miller, cố vấn của Trump về di trú, đã yêu cầu Bộ Nội An soạn kế hoạch đưa 1/2 tổng số quân Mỹ tới canh gác dọc 2,000 dặm biên giới, và Bộ Nội An chuyển kế hoạch sang Bộ Quốc Phòng.Sau đó, Esper nói chuyện với Miller và hủy bỏ kế hoạch trước khi các quan chức trình kế hoạch lên Trump. Cùng thời gian đó, Trump nói lên ý tưởng đưa lính vào Mexico để chống bọn băng đảng ma túy.---đã vớt lên được một thanh kiếm cổ từ bờ biển Địa Trung Hải, và các chuyên gia nói rằng thanh kiếm này xưa từ thời lính Thánh Chiến Quân từ Châu Âu vào tấn chiếm Jerusalem.Sở Cổ Vật Do Thái nói hôm Thứ Hai rằng anh này đã lặn này hồi cuối tuần ở phía Bắc Israel thì thấy một số cổ vật trong đó có neo, đồ gốm và một thanh kiếm dài 1 meter.Anh thợ lặn tên là Shlomi Katzin, đã lặn xa bờ khoảng 150 meters (170 yards) nơi độ sâu 5 meters (5.5-yard-deep) thì thấy cổ vật. Katzin đã mang thanh kiếm tới chính phủ, được Jacob Sharvit, Trưởng Phòng Hải Dương trong Sở Cổ Vật Israel, nói rằng thanh kiếm này có từ thời Thánh Chiến Quân, xưa khoảng 900 năm. Katzin được giấy chứng nhận cảm ơn từ chính phủ.---đón nhận Hoa Kỳ trở lại gia nhập các hoạt động quốc tế sau 4 năm Trump rút Mỹ về vị trí cô lập, bản thăm dò mới nhất Rating World Leaders của Gallup cho thấy quốc tế chấm điểm vị trí lãnh đạo thế giới của Mỹ dưới thời Joe Biden tăng trở lại trong 6 tháng đầu Biden nhậm chức - tức là, trước khi rút quân khỏi Afghanistan.Thăm dò này khảo sát ý kiến người thành niên từ 46 quốc gia là mức độ nào họ chấm điểm lãnh đạo của Mỹ, Đức, Nga, và Trung Quốc. Vào cuối năm 2020 (thời Trump), chỉ 30% chấp nhận điểm lãnh đạo của Mỹ. Nhưng Biden đã làm tăng điểm tới 49%.---sẽ có 93 Công tố Liên bang đầy quyền lực tư pháp. Và một người Mỹ gốc Việt có hy vọng sẽ được nhậm chức Công tố Liên bang tại tiểu bang Oregon: Joseph Huynh, hiện đang là Phụ tá Công tố Liên bang.

Hai Thượng nghị sĩ Ron Wyden và Jeff Merkley hôm Thứ Ba loan tin rằng có 7 luật gia tại Oregon vào danh sách sẽ được một ủy ban các Thượng Nghị Sĩ phỏng vấn để trở thành Công tố Liên bang tại Oregon.

.

Danh sách 7 người sẽ phỏng vấn có 4 phụ tá Công tố Liên bang (Craig Gabriel, Joseph Huynh, Natalie Wight, và Rachel Sowray), John Hummel (Công tố quận Deschutes), và 2 luật sư ở Portland là Vivek Kothari, Vamshi Reddi.

.

Joseph Huynh

.

Thông báo nói rằng ai có thắc mắc hay ý kiến gì về 7 người trong danh sách trên, hãy gửi email tới ủy ban tuyển chọn (selectioncommittee_@wyden.senate.gov) trước Thứ Sáu 5/11/2021. Các ý kiến trong email sẽ giữ bí mật, chỉ để các Thượng nghị sĩ trong Ủy ban tuyển chọn đọc.

.

--- Ty Cứu Hỏa Tewksbury đã nhận $90,000 từ ngân sách 2022 của tiểu bang Massachusetts cho dịch vụ chở cấp cứu tới bệnh viện Tewksbury State Hospital.

.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Barry Finegold (Dân Chủ-Andover) đã trao chi phiếu cho Ty Cứu Hỏa này hôm Thứ Sáu cùng với các Dân Biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ-Andover), và Dave Robertson (Dân Chủ-Tewksbury).

.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Barry Finegold nói rằng việc làm của các lính cứu hỏa/lính cứu thương này rất cực nhọc hàng ngày, và người dân biết ơn sự hy sinh trong việc làm hàng ngày đó.

Ty Cứu Hỏa Tewksbury nhận $90,000 từ ngân sách tiểu bang cho dịch vụ chở cấp cứu tới bệnh viện Tewksbury Hospital. Hình tử văn phòng TNS Barry Finegold.

.

Ty Cứu Hỏa Tewksbury này mỗi năm trung bình nhận và cấp cứu 400 cú điện thoại xin cứu thương từ bệnh viện này. Tiền này một phần sẽ tài trợ nhân sự cho chiếc xe cấp cứu thứ nhì ở Ty này.

.

DB/TB Tram Nguyen nói rằng Ty Cứu Hỏa Tewksbury Fire Department đã làm vượt sức mong đợi để chạy chiến xe cứu thương phụ để phục vụ bệnh nhân ở Tewksbury Hospital, và bà bày tỏ lòng biết ơn tới các nhân viên cứu hỏa.

.

--- Sách mới của David Drucker nhan đề "In Trump's Shadow: The Battle for 2024 and the Future of the GOP" (Trong Bóng Tối của Trump: Trận Chiến 2024 và Tương Lai Cộng Hòa) tiết lộ rằng cựu Tổng Thống Trump cố ý không giúp 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Georgia bám ghế trong bầu cử đặc biệt 5/1/2021.

.

Trump nói với Drucker, theo báo Business Insider ghi lại: "Người ta không muốn đi bầu, vì họ biết họ đã hỏng trong bầu cử Tổng Thống."

.

Drucker nói với Trump rằng cử tri có thể đi bầu đông hơn nếu Trump nói kiểu như "bất kể các bất thường cần được nhìn vào, hệ thống bầu cử của tiểu bang Georgia là tin cậy được."

.

Trump nói, Trump không biết, Trump đã có 2 buổi vận động đông người, thành công, nói kiểu gần như thế nhưng không mạnh mẹ như thế, "bởi vì tôi rất giận dữ với những gì xảy ra ở đó."

.

Kết quả bầu phiếu ngày 5/1/2021: Cộng Hòa mất cả 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia. Trump nói rằng Trump bị ám ảnh về bầu cử 2020 "có thể là một vấn đề" hay là "nó có thể là lợi điểm" trong khi Cộng Hòa sẽ tranh cử cho bầu cử giữa kỳ 2022, theo bản tin.

.

--- Các nhân viên FBI đã vào lục soát 2 căn nhà của tỷ phú Nga Oleg Deripaska tại thủ đô Hoa Kỳ và tại New York hôm Thứ Ba, theo lệnh tòa. Deripaska là tỷ phú ngành dầu, và là bạn thân của Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

.

Deripaska là một trong hai chục người Nga bị Bộ Ngân Khố Mỹ trừng phạt năm 2018 về tội rửa tiền. Bộ tố cáo Deripaska đã hăm dọa ám sát các đối thủ kinh doanh, đã bất hợp pháp ghi âm một viên chức chính phủ và đã tham dự các hành vi tống tiền.

.

Deripaska có thân tình liên hệ với Paul Manafort, cựu Trưởng ban vận động của Trump người từng bị tòa kết tội gian lận. Báo Daily Beast loan tn năm 2019 rằng căn nhà của Deripaska tại thủ đô DC, rộng 7 phòng ngủ và 11 phòng tắm, lại rất khả nghi vì hình như không có ai ở trong đó.

.

--- Trump ghen tỵ với một người vừa quá cố. Trong 1 email TRump gửi ra để xin góp tiền vận động hôm Thứ Ba, đã tấn công kịch liệt Colin Powell, người da đen đầu tiên giữ chức Ngoại Trưởng và Tham Mưu Trưởng Liên Quân và là Tướng 4 sao chỉ huy quân lực Mỹ trong Cuộc Chiến Vùng Vịnh (khu vực Iraq).

.

Trump viết: "Powell luôn luôn là người đầu tiên tấn công các người Cộng Hòa khác." Powell, 84 tuổi, đã chết vì biến chứng COVID, vì bệnh ung thư máu và bệnh Parkinson’s đã vô hiệu hóa thuốc chủng ngừa.

.

Trump viết trong email chỉ trích các truyền thông báo chí "dỏm" Hoa Kỳ đã viết về cái chết của Powell tuyệt đẹp. Trump cay đắng viết: "Hy vọng điều đó xảy ra cho tôi sau này."

.

Khi sinh tiền, Powell từng công khai mắng Trump là 1 tên nói dối và "nguy hiểm cho nền dân chủ Hoa Kỳ." Và Trump kết thúc email bằng câu, "Dù sao đi nữa, chúc ông an nghỉ."

.

--- HỎI 1: Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz nói Úc cưỡng ép chích ngừa là độc tài?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, và bị 1 quan chức Úc chận họng. Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) và Michael Gunner (Thủ Hiến vùng Northern Territory của Úc châu) đã chỉ trích nhau trên mạng Twitter. Cruz nói rằng lệnh cưỡng bách chích ngừa ở Northern Territory là độc tài. Gunner trả lời, rằng nếu việc làm nào tương tác với công chúng thì cần chích ngừa. Nếu làm ở bệnh viện thì cần chích ngừa. Nếu làm ở siêu thị thì cần chích ngừa.

Gunner phóng tweet nói rằng gần 70,000 dân Texas chết vì COVID-19, trong khi không ai chết ở vùng Northern Territory của Úc châu, và "chúng tôi chỉ phong tỏa có 8 ngày trong suốt 18 tháng qua. Tất cả cơ sở kinh doanh và trường học đều mở cửa thời gian đó. Ông có biết không?"

Chi tiết:

https://www.statesman.com/story/news/2021/10/18/cruz-and-australian-politician-spar-twitter-over-covid/8510842002/

.

--- HỒ SƠ: Tóm tắt cáo trạng vụ án Phạm Đoan Trang. (Trịnh Hữu Long - Luật Khoa)

.

Tóm tắt cáo trạng vụ án Phạm Đoan Trang

Trịnh Hữu Long - Luật Khoa, Báo Tiếng Dân -- 19/10/2021

.

Luật Khoa đã thu thập được toàn văn cáo trạng vụ án Phạm Đoan Trang – đồng sáng lập viên và biên tập viên của chúng tôi.

Đây là hồ sơ đầu tiên của vụ án mà các luật sư và gia đình nhận được, cung cấp nhiều thông tin chưa từng được biết đến trước đây của vụ án.

Một số điểm đáng chú ý của cáo trạng:

– Các chứng cứ mà cơ quan điều tra trình bày trong cáo trạng được thu thập từ ngày 22/9/2016 tới 7/10/2020.

– Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) hai lần gửi công văn cho cơ quan điều tra đề nghị “xử lý” đối với Đoan Trang, vào các ngày 4/5/2020 và 7/10/2020, kèm theo một số tài liệu.

– Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội hai lần gửi công văn lên Bộ Công an đề nghị “xử lý” đối với Đoan Trang, vào các ngày 26/12/2017 và 7/1/2019, kèm theo một số tài liệu.

– Cơ quan An ninh Điều tra (Công an TP. Hà Nội) khởi tố vụ án của Đoan Trang ngày 10/9/2020.

– Quyết định khởi tố bị can đối với Đoan Trang đề ngày 28/9/2020.

– Đoan Trang bị “bắt truy nã” ngày 7/10/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Đoan Trang không cung cấp mật khẩu máy tính cho công an nên công an không khai thác được dữ liệu từ đây.

– Đoan Trang không khai nhận tài khoản Facebook “Pham Doan Trang” là của mình nên cơ quan điều tra không xử lý các hành vi phát ngôn trên tài khoản Facebook này.

– Đoan Trang khai nhận là tác giả của tài liệu “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo” (cả bản tiếng Việt lẫn tiếng Anh), được đăng trên Luật Khoa tạp chí.

– Ngày 19/2/2021, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin – Truyền thông) có công văn gửi cơ quan điều tra nói rõ “chưa thể xác định được chủ sở hữu tên miền, nên không có căn cứ xác minh đối tượng thành lập và duy trì hoạt động của trang mạng http://luatkhoa.org để xử lý theo quy định pháp luật”.

– Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội nhiều lần.

– Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Không.

– Bản Kết luận Điều tra đề ngày 26/8/2021.

– Cáo trạng cho biết Đoan Trang phạm tội liên tục, kéo dài từ 2017 tới 2019, nghĩa là cả Bộ luật Hình sự cũ và Bộ luật Hình sự mới (có hiệu lực từ 1/1/2018) đều có thể được áp dụng cùng lúc cho vụ án này.

– Tuy nhiên, cáo trạng cho biết do Đoan Trang không khai nhận hành vi phạm tội, hơn nữa Bộ luật Hình sự cũ có lợi cho Đoan Trang hơn do quy định mức khởi điểm của khung hình phạt thấp hơn Bộ luật Hình sự mới (3 năm ở luật cũ thay vì 5 năm ở luật mới), nên ngày 12/7/2021, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, bỏ khởi tố theo Điều 117 của luật mới mà chỉ khởi tố theo Điều 88 của luật cũ.

Các chứng cứ được sử dụng để buộc tội Đoan Trang trong phần “Kết luận” của cáo trạng gồm có:

– Tài liệu tiếng Anh “Brief report on the marine life disaster in Vietnam”;

– Tài liệu tiếng Anh “General Assessments on human rights situation in Vietnam”;

– Tài liệu tiếng Anh “Report Assessment of the 2016 Law on Belief and Religion in relation to the exercise of the right to Freedom of Religion and Belief in Vietnam”;

– Tài liệu tiếng Việt: “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo”;

– Hai bài trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt và Đài Á châu Tự do (RFA) năm 2018.

Cáo buộc sau cùng:

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố Đoan Trang với cáo buộc phạm tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Mức hình phạt của Khoản 1 là từ 3-12 năm tù giam.

Bình Luận từ Facebook

Link: https://baotiengdan.com/2021/10/19/tom-tat-cao-trang-vu-an-pham-doan-trang/

.