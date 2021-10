Quận Cam: Bill Clinton nhập viện UCI vì nhiễm trùng máu. Được kể là còn nói giỡn với nhân viên bệnh viện - Yêu cầu cả nước tiêm ít nhất 2 triệu liều/ngày. Thêm vaccine từ Ba Lan, Hàn quốc, Nhật tới VN. Dự kiến có ít nhất một nhà máy sản xuất vaccine hoạt động đầu năm 2022. Hà Nội tiếp tục dạy và học online. Hà Nội tự nói ở 'cấp độ 1, màu xanh'. SG đang ở "vùng cam". SG mở du lịch liên tỉnh từ 1-1

Tổ chức có tên là Republicans for Voting Rights (RVR - Những Người Cộng Hòa vì Quyền Bầu Phiếu) đang dựng lên hàng chục bảng lớn với dòng chữ: "Trump Thua: Khỏi Đếm Lại" tại 8 tiểu bang, một phần trong vận động trị giá 1/4 triệu đôla nhắm vào những người cuồng nhiệt ủng hộ Trump đang đòi đếm phiếu 2020 lại.

.

- Quận Cam: Bill Clinton nhập viện UCI vì nhiễm trùng máu. Được kể là còn nói giỡn với nhân viên bệnh viện

- Yêu cầu cả nước tiêm ít nhất 2 triệu liều/ngày. Thêm vaccine từ Ba Lan, Hàn quốc, Nhật tới VN. Dự kiến có ít nhất một nhà máy sản xuất vaccine hoạt động đầu năm 2022. Hà Nội tiếp tục dạy và học online. Hà Nội tự nói ở 'cấp độ 1, màu xanh'. SG đang ở "vùng cam". SG mở du lịch liên tỉnh từ 1-11, năm sau mở cửa du lịch quốc tế. Dân các tỉnh Tây Nguyên quay lại SG, Đồng Nai, Bình Dương ngày càng nhiều. Khánh Hòa cho phép người dân tắm biển, học sinh đi trở lại. Công an sẽ đếm tiền gửi ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện.

- 3 ủy ban gây quỹ Cộng Hòa bị quậy: đòi tuyên bố Trump là Tổng Thống chính danh và đòi kiểm phiếu toàn quốc

- 500 dân cử Dân Chủ liên minh. DB/TB Bee Nguyen báo động: nền dân chủ có thể bị chà đạp, biến mất

- Kinh hoàng: Dân biểu Anh quốc Sir David Amess đang họp phố, 1 người bước tới đâm nhiều nhát dao

- Michigan: lây nhiễm COVID cao hơn 62% với học sinh K-12 tại các học khu không cưỡng ép mang khẩu trang

- Tòa Tối Cao Texas cấm học khu San Antonio cưỡng bách chích ngừa COVID đối với nhân viên

- Thuốc chữa trị COVID-19 của hãng Merck có thể tăng một chút cơ nguy gây ra ung thư

- Sở FAA: truy tố phi công Boeing giấu lỗi phi cơ 737 Max làm rớt 2 phi cơ chết 346 người, cơ nguy tù 100 năm

- nhóm Cộng Hòa vì Quyền Bầu Phiếu (RVR) dựng bảng với dòng chữ "Trump Thua: Khỏi Đếm Lại" tại 8 tiểu bang

- Cộng Hòa RAM ủng hộ 11 ứng viên Dân Chủ, 9 Cộng Hòa trung dung và 1 độc lập để cứu nền dân chủ khỏi bị Trump chà đạp

- Robert Willis: được thuê năm 2015 để bôi nhọ ứng cử viên TT Dân Chủ Hillary Clinton để Cộng Hòa sẽ thắng

- Trump mắng di dân năm 2015, nói dân Mexico là bọn hiếp dâm... tuần này ra tòa New York với video

- Texas: học trình học khu Carroll khi dạy về lò thiêu Holocaust phải dạy sách phản biện (của Đức quốc xã?)

- Afghanistan: 4 cú nổ bom tự sát chỉ cách nhau vài phút tại 1 đền thờ Hồi giáo, làm ít nhất 37 người chết

- Texas: Ty Cảnh Sát Palacios nhờ tìm cô Lana Nguyen, 14 tuổi, đã mất tích hay trốn nhà để ra bụi đời

- trong sòng bài Las Vegas: đấm chết cụ Thach Nguyen, 73 tuổi, hung thủ bị bắt, bị truy tố

- HỎI 1: Mỹ gia nhập lại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu TQ tấn công? ĐÁP 2: Mỹ ám chỉ, nhưng không nói thẳng.

.

QUẬN CAM (VB-15/10/2021) --- Phản biện của lò thiêu người Do Thái là lời xách động của Hitler và Phát xít Đức? Gina Peddy, Giám đốc điều hành về học trình học khu Carroll Independent School District tại Southlake, Texas, đang bị phản đối sau khi bà yêu cầu các giáo viên đưa ra các quan điểm phản biện nếu các học sinh được cung ứng các sách về lò thiêu Holocaust.

.

Gina Peddy nói trong buổi huấn luyện và bị ghi âm bí mật rằng bà khuyên theo luật HB-3979 của Texas thì yêu cầu các giáo viên phải trình bày nhiều quan điểm đa dạng khi thảo luận về các vấn đề tranh luận rộng rãi, "và bảo đảm là quý vị nếu có sách về lò thiêu người Holocaust, quý vị phải có sách phản biện chống lại."

.

- Một giáo viên hỏi trong khóa huấn luyện: "Làm sao bà chống lại lò thiêu Holocaust?"

- Peddy đáp: "Hãy tin tôi. Sẽ có sách ra."

.

--- Sky News loan tin hôm Thứ Sáu rằng Dân biểu Anh quốc Sir David Amess, thuộc đảng bảo thủ Conservative Party, đã bị đâm nhiều nhát dao trong buổi họp phố tiếp dân ở khu vực Southend West do ông đại diện.

.

Trong khi Amess nói chuyện với cử tri, 1 người đàn ông lặng lẽ đi bộ tới rút dao đâm nhiều nhát liên tục. Cảnh sát Essex đã bắt hung thủ, tịch thu con dao.

.

Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson sẽ họp nội các hôm Thứ Sáu, nhưng kế hoạch họp báo sẽ bị hủy bỏ.

.

--- Một trong nhiều đơn kiện mà Trump gặp phải có 1 đơn kiện liên hệ vụ biểu tình ngoài tòa tháp Trump Tower ở New York City hồi tháng 9/2015: một nhóm người Mexican biểu tình nói rằng họ bị tấn công. Và lý do bị tấn công là do Trump nói kích động chống di dân, nói dân Mexico là bọn hiếp dâm và sát nhân...

.

Một thẩm phán khu vực Bronx là Doris Gonzalez đã ra lệnh cho TRump phải điều trần qua hình thức video đối với đơn kiện này. Gonzalez viết: "Trump phải ra điều trần ngày 18/10/2021 lúc 10 giờ sáng... hoặc, nếu bệnh hay khẩn cấp, phải [xin dời lại]... trước ngày 31/10/2021."

.

--- Báo Detroit Free Press ghi rằng, các học sinh K-12 (lớp mẫu giáo tới lớp 12) tại Michigan nơi các trường cưỡng bách mang khẩu trang trong tháng 8/2021 và 9/2021 có tỷ lệ nhiễm COVID thấp hơn các trường không cưỡng bách, theo số liệu của Bộ Y Tế Michigan và đại học University of Michigan.

.

Marisa Eisenberg, giáo sư về dịch tễ học ở U.M. là người hướng dẫn cuộc nghiên cứu số liệu này, báo cáo rằng tỷ lệ nhiễm trung bình là 45 ca trên mỗi 100,000 học sinh tính vào cuối tháng 9/2021 tại các học khu cưỡng bách mang khẩu trang.

.

Tỷ lệ lây nhiễm cao hơn 62% tại các học khu không cưỡng ép mang khẩu trang, với tỷ lệ 73 ca nhiễm trên mỗi 100,000 học sinh.

.

--- Cho miễn chích ngừa. Fox News loan tin rằng Tòa Tối Cao Tiểu Bang Texas hôm Thứ Năm ra phán lệnh, chận lệnh cưỡng bách chích ngừa chống COVID đối với nhân viên học khu tại thị trấn San Antonio, Texas.

.

Như thế, Tòa Tối Cao Texas bênh vực lập trường của Thống Đốc Greg Abbott và Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton bằng cách tạm thời ngăn chận lệnh của học khu San Antonio Independent School District cưỡng bách tất cả nhân viên phải chích ngừa. Nhưng Tòa không nói là lệnh của học khu, hay lệnh của Thống Đốc là hợp pháp hay phi pháp.

.

--- Thuốc chữa trị COVID-19 của hãng Merck có thể có rủi ro làm gây ra ung thư, theo tin từ báo Philadelphia Inquirer. Tin vui rằng thuốc chữa COVID-19 của hãng Merck và Ridgeback Biotherapeutics có thể giảm cơ nguy nhập viện bằng cách làm tăng biến chủng trong siêu vi coronavirus, không cho siêu vi khuẩn tự nhân bản chính nó.

.

Kết quả sơ khởi cho thấy hứa hẹn chữa trị, và hãng đã xin FDA chuẩn thuận cho thuốc ar thị trường. Nhưng nghiên cứu của đại học University of North Carolina đầu năm nay, cho thấy thuốc cũng giảm mức thấp của biến chủng trong nhiễm sắc thể DNA của các tế bào chuột --- tức là, theo lý thuyết, thuốc có thể cho một chút cơ nguy ung thư.

.

--- Nổ bom tự sát. Có ít nhất 37 người chết sau các cú nổ bom tự sát tại một đền thờ Hồi giáo Shiite đông người ở phía nam Afghanistan. Nhân chứng kể với AP có khoảng 500 người trong đền thờ Imam Barga tại Kandahar sáng Thứ Sáu, thì 4 cú nổ bom chỉ cách nhau vài phút xảy ra.

.

Một nhân chứng kể có 2 hung thủ tự kích bom nổ mang trên người ạti 1 cổng an ninh, sau đó thêm 2 người mang bom khác tự kích nổ trong đền thờ.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 14/10 đến 17h ngày 15/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới, trong đó 08 ca nhập cảnh và 3.789 ca ghi nhận trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.475 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: : TP SG (1.131), Đồng Nai (586), Bình Dương (533), Sóc Trăng (414), An Giang (170), Cà Mau (168), Kiên Giang (82), Đồng Tháp (78), Tiền Giang (70), Tây Ninh (64), Long An (47), Cần Thơ (43), Bạc Liêu (40), Hậu Giang (34), Gia Lai (30), Khánh Hòa (28), Thanh Hóa (27), Nghệ An (25), Thừa Thiên Huế (22), Trà Vinh (18), Vĩnh Long (15), Hà Nam (15), Quảng Trị (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Quảng Bình (12), Bến Tre (12), Quảng Nam (11), Bình Phước (11), Ninh Thuận (9), Sơn La (9), Bình Định (9), Lâm Đồng (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Ngãi (7), Phú Thọ (5), Kon Tum (4), Hà Tĩnh (4), Lai Châu (2), Yên Bái (2), Hưng Yên (2), Thái Bình (2), Phú Yên (2), Hải Dương (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Lào Cai (1), Hà Nội (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong tại TP.SG (61), Bình Dương (18), Tiền Giang (4), Tây Ninh (2), Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 101 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.043 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





.

Bộ Y tế đòi tăng tốc tiêm chủng, bảo đảm mỗi ngày tiêm ít nhất 2 triệu liều. Tính đến hết ngày 13-10, Bộ Y tế đã tiếp nhận, phân bổ khoảng 87 triệu liều vắc xin Covid-19. Theo thông tin tại Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 58 triệu liều vắc xin, còn khoảng 29 triệu liều đang tiếp tục được triển khai tiêm. Từ đầu tháng 10-2021 đến nay, trung bình mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được khoảng 1,1 - 1,2 triệu liều. Từ nay đến hết tháng 10-2021, vắc xin Covid-19 tiếp tục được cung ứng. Do đó, để bảo đảm sử dụng vắc xin nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới cần bảo đảm tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

.

Tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca của Ba Lan và Hàn Quốc. Bộ Y tế sẽ phân bổ số vaccine COVID-19 này tới các đơn vị và địa phương căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Chiều ngày 15/10, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca của Chính phủ và nhân dân Ba Lan; Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc viện trợ cho Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch.

.

Nhật Bản viện trợ VN thêm vắc-xin. Tính cả 500.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 vừa được công bố hôm nay thì tổng số lượng vắc-xin Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 4,08 triệu liều. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 15-10 thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã công bố việc Nhật Bản viện trợ thêm vắc-xin cho Việt Nam.





.

Dự kiến có ít nhất một nhà máy sản xuất vaccine hoạt động đầu năm 2022. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam đã sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm đủ lớn và dự kiến đầu 2022 sẽ có ít nhất một nhà máy sản xuất vaccine đi vào hoạt động. Thông tin này được đề cập trong nội dung kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khi chủ trì cuộc họp về thuốc, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch Covid-19, chiều 13/10.

.

Vì sao Hà Nội tự nói ở 'cấp độ 1, màu xanh'? CDC Hà Nội đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đáp ứng cấp độ 1 - nguy cơ thấp, màu xanh, bình thường mới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố đáp ứng cấp độ 1 - nguy cơ thấp, màu xanh, bình thường mới. 2 tiêu chí được đánh giá gồm: Tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian và độ bao phủ vaccine. Theo đó, 2 tuần qua, số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng ở Hà Nội là 4 (3 ca bệnh tại Hà Đông và 1 ca tại Hoàn Kiếm), dân số của toàn thành phố là gần 8,4 triệu người. Như vậy, số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người dân/tuần đạt xấp xỉ 0,025 (đạt cấp 1). Về tiêu chí tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19, tính đến hết ngày 14/10, toàn thành phố tiêm được 8.922.016 mũi, trong đó có 5.914.715 mũi 1 - đạt 97,95% dân số từ 18 tuổi. Như vậy tiêu chí này cũng đáp ứng mức cấp độ 1.





.

Không kiểm tra người và phương tiện đi qua 22 chốt cửa ngõ Hà Nội. Lực lượng CSGT chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua 22 chốt cửa ngõ. Ngày 15/10, Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện tại các vị trí 22 chốt trực ra, vào thành phố lực lượng cảnh sát giao thông chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt. Riêng chốt số 08 (Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) đã thực hiện rút lực lượng từ 22h00 ngày 14/10.

.

Hà Nội tiếp tục dạy và học online. Ngày 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện việc dạy học bằng hình thức trực tuyến bảo đảm phù hợp, hiệu quả theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

.

Thành phố SG đang ở "vùng cam". Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết có 2 tiêu chí để căn cứ vào đó để đánh giá cấp độ dịch. Một là tỉ lệ người 18 tuổi được tiêm vắc-xin. Hai là số ca mắc mới trên 100.000 dân. "Với tiêu chí một về vắc-xin thì thành phố đã đạt với tỉ lệ trên 98% người dân từ 18 tuổi được tiêm mũi 1. Còn tiêu chí thứ 2 thì hiện nay thành phố mình dao động khoảng 150 ca/100.000 dân. Đối chiếu vào quy định của Nghị quyết thì TP HCM đang ở vùng cam" – Giám đốc Sở Y tế thông tin. Giám đốc Sở Y tế hy vọng số ca mắc mới sẽ ngày càng giảm dần và thành phố sẽ chuyển dần qua "vùng vàng". Tuy nhiên, ông Tăng Chí Thượng khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là. Bởi, nếu trạng thái nguy cơ thay đổi hàng ngày. Do đó, người dân phải luôn tuân thủ 5K, các đơn vị, cơ quan phải tuân thủ Bộ Tiêu chí an toàn trên từng lĩnh vực.

.

SG mở du lịch liên tỉnh từ 1-11, năm sau mở cửa du lịch quốc tế. Theo kế hoạch phục hồi ngành du lịch của UBND TP.HCM, phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch, từ 1-11 đến 31-12, TP sẽ mở lại các hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh. Đến năm 2022, TP sẽ mở lại hoạt động du lịch quốc tế.





.

Dân các tỉnh Tây Nguyên quay lại SG, Đồng Nai, Bình Dương ngày càng nhiều. Từ ngày 3-10 đến nay, số người từ Tây Nguyên quay lại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai qua ngả Bình Phước tăng nhanh, có ngày lên đến hơn 1.400 người, trong khi ở chiều ngược lại đã giảm mạnh. Ngày 15-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục tổ chức các đoàn xe dẫn đường hỗ trợ người dân từ các tỉnh Tây nguyên quay lại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai cũng như chiều ngược lại.

Khánh Hòa

Đề xuất mở 88 'chuyến xe 0 đồng'

Công an sẽ đếm tiền gửi ở nước ngoài của nghệ sĩ làm từ thiện

Thông tấn CNN

Laura Loomer

Người phi công phụ trách về thử nghiệm

Ty Cảnh Sát Palacios

Một tổ chức

Ông cụ Thach Nguyen

Báo Ars Technica

Tổ chức có tên là Republicans for Voting Rights

Một tổ chức Cộng Hòa truyền thống

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

cho phép người dân tắm biển, học sinh đi trở lại. Tỉnh Khánh Hòa vừa cho phép người dân vùng xanh đi tắm biển, học sinh trung học, phổ thông, cơ sở dạy nghề đi học trở lại. Chiều 15-10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản hướng dẫn triển khai giai đoạn hai kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 - 10 đến 15 - 11. Theo hướng dẫn, tỉnh Khánh Hòa cho phép người dân ở vùng xanh được tắm biển nhưng không tập trung quá năm người trên bãi biển, công viên, luôn đảm bảo 5K. Không tổ chức giữ xe, không được phép bán hàng rong trên bãi biển và dọc tuyến công viên bờ biển. Các sự kiện, hoạt động xã hội như: Hội nghị hội thảo, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội,… chỉ người có thẻ xanh và thẻ vàng COVID được tham gia; hạn chế người tham gia; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.đưa người dân đi - đến SG. Nếu kế hoạch được thông qua, 88 chuyến xe 0 đồng sẽ khởi hành ngay từ ngày 17-10, đưa người dân từ TP HCM về các tỉnh, thành miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên và ngược lại. Chiều 15-10, ông Văn Công Điểm, Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang – Futa Bus Lines, cho biết doanh nghiệp này vừa có văn bản khẩn gửi đến Bộ GTVT, UBND TP HCM, Sở GTVT TP HCM và Sở GTVT các tỉnh, thành đề xuất thí điểm tổ chức "chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ đưa người dân về quê.. Chiều 15/10, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang vào cuộc xác minh theo thông tin đại chúng về các hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sỹ, nghệ sỹ. Trước thông tin xôn xao cho rằng, việc ca sỹ, nghệ sỹ, làm từ thiện thiếu minh bạch về tài chính trong đó có ca sỹ Thuỷ Tiên, vị lãnh đạo Cục C02 cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh làm rõ theo nội dung thông tin đại chúng từ các ca sĩ, nghệ sĩ chứ không riêng cá nhân nào. “Đối với thông tin vợ chồng Công Vinh – Thuỷ Tiên bị cấm xuất cảnh, căn cứ vào các quy định, tôi sẽ cho kiểm tra lại bộ phận tố tụng và sẽ có thông tin cụ thể sau”, vị lãnh đạo nói. Được biết, Bộ Công an đã đề nghị cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.---hôm Thứ Năm loan tin rằng cựu Tổng Thống Bill Clinton, 75 tuổi, đã nhập viện tại Quận Cam, California vì nhiễm trùng trong máu. Vào đêm Thứ Năm 14/10/2021, Bill Clinton vẫn còn trong bệnh viện UCI (University of California, Irvine).Bác sĩ Sanjay Gupta của CNN nói rằng Bill Clinton nhập viện hôm Thứ Ba, người suy yếu sau khi tham dự một sự kiện từ thiện. Gupta nói đã nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Bill Clinton, được nói là không liên hệ gì tới COVID-19, theo các xét nghiệm.Gupta nhắc rằng Bill Clinton từ giải phẫu tim năm 2004 và đã gắn một ống stent vào động mạch tim năm 2010. Hiện thời phản ứng tốt với thuốc kháng sinh (antibiotics), Bill Clinton cũng nói giỡn với các nhân viên bệnh viện, theo lời Gupta được kể lại.---, một ứng cử viên thất bại khi tranh cử chức dân biểu Cộng Hòa ở Florida và là tay chân thân thiết của Trump, nói hôm Thứ Năm 14/10/2021 rằng cả 3 ủy ban vận động lớn nhất của Cộng Hòa cần bị kiểm toán về tiền gây quỹ từ "lời bịa đặt lớn" của Trump về gian lận bầu cử, vì vì cả 3 ủy ban đều từ chối gọi Trump là Tổng Thống chính danh.Trong khi lên làn sóng của Stew Peters, bà Laura Loomer đòi kiểm toán tiền gây quỹ gửi vào 3 ủy ban: Republican National Committee (RNC - Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc), National Republican Congressional Committee (NRCC - Ủy ban Hạ Viện Cộng Hòa Toàn Quốc) và National Republican Senatorial Committee (NRSC - Ủy ban Thượng Viện Cộng Hòa Toàn Quốc).Bà nói nếu 3 ủy ban này gây quỹ sau 2020 được nửa tỷ đôla thì họ phải đòi đếm phiếu lại toàn quốc. Nhưng bây giờ họ vẫn không dám gọi Trump là Tổng Thống chính đáng, mà đã hành động cụ thể để công nhận Joe Biden là Tổng Thống chính danh.---phi cơ cho công ty Boeing đã nói dối với các giới chức liên bang về việc kiểm soát phi cơ kiểu 737 Max nhằm tiết kiệm tiền cho Boeing, theo hồ sơ Bộ Tư Pháp mở ra hôm Thứ Năm 14/10/2021 trong lệnh truy tố về gian lận.Hai phi cơ kiểu 737 Max đã rơi tại Indonesia trong năm 2018 và tại Ethiopia năm 2019, làm chết 346 người vì hệ thống kiểm soát có lỗi. Hồ sơ truy tố viết rằng Mark Forkner, 49 tuổi, đã giấu các thông tin quan trọng, không báo cáo với các kiểm tra viên từ Sở Hàng Không Liên Bang khi cơ quan này kiểm định. Nghi can có thể lãnh án 100 năm tù.---ở Texas đang tìm kiếm bé gái 14 tuổi có tên là Lana Nguyen, được gia đình báo cáo là mất tích hay trốn nhà để ra bụi đời. Lần cuối nhìn thấy cô Nguyen là ở căn chung cư cô ở Sandpiper Apartments, vào giờ đêm ngày 8/10/2021.Cô Lana Nguyen tuy mang họ Việt, nhưng được cảnh sát mô tả là có dòng máu Latino, cao 5 feet và 3 inches, nặng cỡ 120 pounds. Nguyen mắt nâu, tóc nâu ngắn với một chút bạch kim. Cô có thể đang mang vòng nhẫn nơi mũi.Nếu bạn biết tin về cô hay thấy cô nơi đâu, xin gọi Ty Cảnh Sát Palacios Police Department ở số 361-972-3112.---mới thành lập, kết hợp hơn 500 viên chức Dân Chủ tiểu bang và địa phương khắp Hoa Kỳ để chống lại nỗ lực Cộng Hòa đang muốn lật ngược các cuộc bầu cử và siết quyền bầu cử.Liên minh mới này có tên là Leaders for American Democracy (LAD), sẽ gồm các dân cử từ cấp hội đồng thành phố, dân cử tiểu bang cho tới các Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ Trưởng Hành Chánh cấp tiểu bang. Tổ chức mới là hình thành từ End Citizens United/Let America Vote, nơi tài tor75 chính, dự kiến bơm hàng trăm ngàn đôla để tổ chức LAD hoạt động.Tại sao cần liên minh các Bộ Trưởng Hành Chánh (Secretary of state)? Vì quan chức này là chỉ huy các cuộc bầu cử tiểu bang. Hiện nay Trump đã tuyên bổ ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hòa tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh ở Michigan, Arizona và Georgia, tất cả đều tuyên dương lời Trump bịa đặt rằng bầu cử 2020 là gian lận.Trump cũng tuyên bố ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hòa tranh chức Bộ Trưởng Tư Pháp ở Arizona, Texas và Wisconsin, và những người này đều tuyên bố họ muốn kiểm lại phiếu bầu 2020. Thực tế, không có gian lận bầu cử gì trong bầu cử 2020, khi Trump còn là Tổng Thống, chỉ huy FBI, cảnh sát, quốc phòng...Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ), đang tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, nói rằng tình hình báo động vì Cộng Hòa đang dàn dựng khắp nước với những lời vu cáo về bầu cử 2020 và đưa ra các dự luật siết quyền bầu cử.DB/TB Bee Nguyen nói rằng cần có vận động toàn quốc của các viên chức Dân Chủ để chống lại lời nói dối lớn của Trump và Cộng Hòa. Levar Stoney, Thị trưởng Richmond (Virginia) nói rằng những cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ vẫn không chịu ngừng, và "chúng ta cần thống nhất để kình chống lại."LAD dự tính cũng sẽ giúp vận động cho các thành viên: 1/4 thành viên sẽ ra tranh cử chức cao hơn trong năm 2024. LAD dự định có 250 thành viên vào cuối 2021, và thêm 250 tham dự vào năm tới.DB/TB Bee Nguyen nói nhóm LAD hiện nay cần tập trung vào chống các cuộc kiểm toán và chống siết quyền bầu cử, trong khi sửa soạn cho các cuộc tranh cử lớn vào năm 2024.DB/TB Bee Nguyen nói điều cô sợ nhất là người dân không ý thức về tính khẩn cấp của hiểm họa đang tiến hành chà đạp nền dân chủ. Nguyen xuất thân từ gia đình tỵ nạn Việt, nói rằng kinh nghiệm gia đình cô cho thấy rằng không có gì bảo đảm nền dân chủ sẽ tồn tại vĩnh viễn.Nguyen nói (có lẽ ám chỉ Hòa Đàm Paris): "Chữ viết trên tường đó, tất cả biển hiệu đó, nhưng họ không bao giờ tin rằng họ sẽ mất nước, vậy mà họ mất. Và tôi nghĩ rằng chúng ta giây phút này, chữ viết in trên tường, tất cả biển hiệu còn nơi đó. Và chúng ta phải đưa vấn đề này ra tầm quan trọng nhất cho mọi người dân Mỹ." Có vẻ như cô so sánh Trump với VC?---, 73 tuổi, bị một người đấm nơi hành lang khách sạn STRAT Hotel hôm 27/8/2021, té nứt sọ, và rồi sau đó đã chết. Hồ sơ tòa Las Vegas cho biết Michael Shane Saunders ban đầu bị truy tố tội hành hung, và sau khi Nguyen chết thì Saunders bị truy tố tội sát nhấn.Saunders khai với cảnh sát rằng cô vị hôn thê của y đang đứng trong hàng chờ làm thủ tục vào khách sạn, với Nguyen đứng kế sau, rồi cô nói "đừng sờ tôi" và "dang xa tôi ra" để Nguyen bước ra xa.Saunders thú nhận y không biết chuyện gì, nhưng tin là Nguyen quấy nhiễu tình dục, nên tới can thiệp. Máy ảnh giám sát cho thấy Saunders bước tới sau Nguyen, chẳng nói gì, chỉ đấm 1 cái vào mặt. Nguyen té xuống bất tỉnh.Theo nhân chứng kể, trước đó là có cãi nhau về khoảng cách COVID-19. Cô kia nói là Nguyen đứng gần cô quá, nguy hiểm. Saunders bị bắt trước khi rời sòng bài, bị giam, và sẽ ra tòa điều trần ngày 19/10/2021.---kể rằng Robert Willis, người đã được 1 công ty tên là Koala Media thuê năm 2015 để bôi nhọ ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Hillary Clinton để Cộng Hòa sẽ thắng cử.Willis đã lập cho công ty một mạng lưới các trang web chuyên tung tin giả và rồi tung các tin giả đó lên Facebook. Những người ủng hộ Trump đã nồng nhiệt chuyển đi, bất kể bịa đặt sai trái.Willis kể rằng các bản tin vịt có đủ thứ, như chuyện Hillary Clinton dự tính hình sự hóa những người có súng, sẽ khai tử nền tự do báo chí, sẽ cưỡng bách cấm cờ Mỹ, sẽ giúp làm chết theo ý muốn một số người thành niên, và nhiều tin khác.Willis rời bỏ công ty năm 2017, và hãng Koala Media đang biến hình vì công ty cũ đã bị Facebook cấm cửa. Willis nói rằng các trang cũ vẫn làm tin giả theo thích ứng mới. Từ vu khống "gian lận" bầu cử, cho tới vaccine chống COVID lại chết người.Willis nói COVID cho anh thấy mặt chết chóc của tin giả và nguy hiểm của những người chống chích ngừa. Thân phụ Willis hiện nay không mang khẩu trang, cũng không chích ngừa. Willis hỏi các trang web nào ông bố đọc, hóa ra là các trang tin giả do anh này từng thiết lập.---(RVR - Những Người Cộng Hòa vì Quyền Bầu Phiếu) đang dựng lên hàng chục bảng lớn với dòng chữ: "Trump Thua: Khỏi Đếm Lại" tại 8 tiểu bang, một phần trong vận động trị giá 1/4 triệu đôla nhắm vào những người cuồng nhiệt ủng hộ Trump đang đòi đếm phiếu 2020 lại.Hôm Thứ Tư nhóm này phóng lên Twitter cho biết đã dựng 1 bảng như thế ở ngay quảng trường Times Square của New York City. RVR cho biết các bảng quảng cáo lớn như thế cũng sẽ dựng lên ở Georgia, Florida, Texas, Pennsylvania, Arizona, và Michigan để lên án các cuộc đếm phiếu lại chỉ để vu vạ cho tiến trình dân chủ Hoa Kỳ.RVR cho biết Florida sẽ có nhiều bảng "Trump Lost" nhất, với 5 bảng, sau đó là Texas với 4, và Pennsylvania với 3.---có tên Renew America Movement (RAM -- Phong Trào Hồi Phục Hoa Kỳ) dự định sẽ vận động ủng hộ nhiều dân cử Dân Chủ đang gặp khó khăn với các ửng cử viên Cộng Hòa do Trump dựng lên trong bầu cử 2022.RAM nói rằng bạo loạn 6/1/2021 cho thấy nguy hiểm lớn khi Trump nắm chặt Cộng Hòa, và do vây RAM sẽ ủng hộ 11 ứng cử viên Dân Chủ, 9 ứng cử viên Cộng Hòa trung dung và 1 ứng cử viên độc lập đang tranh các ghế ở Thượng Viện và Hạ Viện Cộng Hòa.Trong nhóm lãnh đạo RAM có các cựu Thống Đốc Cộng Hòa Christine Todd Whitman (New Jersey) và Bill Weld (Massachusetts), nói họ ủng hộ các ứng cử viên trung dung là để cứu nềnd ân chủ Hoa Kỳ để khỏi bị Trump chà đạp. Nhóm này ủng hộ 2 dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney (Wyoming) và Adam Kinzinger (Illinois), và nhiều ứng cử viên khác.---Mỹ gia nhập lại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ?Đúng vậy. Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ gia nhập lại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ sau khi Trump rút Mỹ ra khỏi cơ quan này 3 năm trước. Mỹ cũng đã được bầu vào Hội Đồng NQ/LHQ cho nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ 3 năm sẽ khởi sự ngày 1/1/2022. Đại sứ nói vào lại cũng là lời hứa của Biden khi tranh cử. Đại sứ Linda Thomas-Greenfield nói Mỹ sẽ đấu tranh cho quyền phụ nữ và các nhóm thiểu số, kể cả người đồng tính, người khuyết tật.Hội Đồng Nhân Quyền LHQ gồm thành viên 47 quốc gia. Biden từng nói rằng ông muốn nhấn mạnh nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân quyền, như tình hình ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc cũng như việc thắt chặt kiểm soát đối với những người bất đồng chính kiến ở Nga. Đại sứ Thomas-Greenfield cũng noi Mỹ sẽ tập trung vào các tình hình nhân quyền khẩn cấp, như ở Afghanistan, Burma, China, Ethiopia, Syria, và Yemen.Chi tiết:---Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu TQ tấn công?: Mỹ ám chỉ, nhưng không nói thẳng. Pentagon hôm Thứ Ba giải thích rằng Mỹ ủng hộ "chính sách 1 Trung Hoa" ("one China policy") chứ không ủng hộ "nguyên tắc một TRung Hoa" ("one China principal") và nhấn mạnh Mỹ giữ cam kết vững như bàn thạch với Đài Loan.Trường phòng Báo chí Pentagon là John F. Kirby tố cáo rằng TQ đang gây bất ổn khu vực Châu Á và "hù dọa, áp lực Đài Loan" bằng các hành vi quân sự, cảnh cáo rằng các hành vi đó đang gây bất ổn và cơ nguy "tính toán sai lầm" dẫn tới chạm trán.Kirby nói Mỹ ủng hộ Đài Loan chống lại hù dọa quân sự của TQ, Mỹ ủng hộ "chính sách 1 Trung Hoa" ("one China policy") chứ không ủng hộ "nguyên tắc một TRung Hoa" ("one China principal") và nhấn mạnh Mỹ giữ cam kết vững như bàn thạch với Đài Loan vì hòa bình và ổn định khu vực.Chi tiết:---