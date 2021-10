Mời chích ngừa trẻ em 5-11 tuổi, và chích liều tăng cường cho người lớn

Thông báo cộng đồng ngày 13 tháng 10, 2021

Sau khi phê duyệt liều tăng cường cho Pfizer, FDA sẽ xem xét liều thứ 3 của vắc xin Moderna và liều thứ 2 của vắc xin Johnson & Johnson. Những người có thể đủ điều kiện cho "vắc xin tăng cường" Moderna nếu FDA đồng ý với các tiêu chuẩn cho Pfizer:

* người già trên 65 tuổi

* những người trên 18 tuổi có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn có nguy cơ mắc bệnh covid-19 nghiêm trọng - các tình trạng mãn tính (tăng huyết áp / tiểu đường / ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào / bệnh tự miễn dịch / các vấn đề về thận / gan…)

* những người trên 18 tuổi có nguy cơ phơi nhiễm gia tăng do nghề nghiệp hoặc hoạt động trong cộng đồng - công nhân thiết yếu, nhân viên y tế, giáo dục, công nghiệp thực phẩm, công nhân bán lẻ, giao thông vận tải và các dịch vụ xã hội.



Đối với vắc xin Moderna, FDA dự kiến ​​sẽ khuyến nghị liều lượng thấp hơn cho “vắc xin tăng cường” là 1/2 liều ban đầu.

Đối với vắc xin Johnson and Johnson, FDA được yêu cầu cho phép tiêm liều thứ 2 ít nhất 2 tháng sau liều đầu tiên.

Vào đầu tháng 11, FDA và CDC sẽ họp để xem xét dữ liệu về vắc xin Pfizer cho trẻ em 5-11yo.

.

Project Vietnam Foundation hiện đang phối hợp với Trung tâm Y tế Miyoco để cung cấp vắc xin cho cộng đồng- chúng tôi sẽ tiêm tại

Trung tâm Y tế Miyoco

15975 Harbor Blvd,

Fountain Valley (Harbor / Lilac)

Thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021 từ 8:30 sáng đến 12 giờ trưa cho vắc xin tăng cường

Thứ Bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021 từ 8:30 sáng đến 12 giờ trưa cho vắc xin trẻ em 5-11yo

Thứ Ba-Thứ Sáu trừ Thứ Năm, từ 4-6 giờ chiều- vui lòng đặt hẹn bằng cách gọi (714)546-6575



Bạn có thể đăng ký qua link https://bit.ly/pvnfcovidbooster

text (714)264-3230

.

Chúng tôi trân trọng sư kiên nhẫn của quý vị và tinh thần tôn trọng khoa học và cơ quan y tế nhằm bảo vệ cộng đồng một cách hiệu quả, đồng thời quản lý nguồn vắc xin quý giá một cách công tâm. Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các hiệu thuốc cung cấp vắc xin vi phạm khuyến nghị của FDA.Hãy đăng ký để nhận thông tin của chúng tôi tại www.projectvietnam.org để chúng tôi có thể giữ cho quý vị an toàn và cập nhật! Hãy giúp chúng tôi bảo vệ cộng đồng bằng cách mời bạn bè và gia đình chưa được tiêm chủng đến để tất cả chúng ta có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.

.

BS Quỳnh Kiều và tình nguyên viên Project Vietnam kính mời

(714)888-5800 covid19@projectvietnam.org

ANOUNCEMENT October 13, 2021

Subsequent to the approval of the booster for Pfizer, the FDA will be reviewing the 3rd dose of Moderna vaccine and 2nd shot of Johnson & Johnson vaccine. The people who may qualify for the “booster vaccine” for Moderna are if the FDA agrees along the qualifications for Pfizer:

*seniors over 65 years old

*people over 18yo who have an underlying health condition at risk for severe covid-19 – chronic conditions (hypertension/diabetes/cancer of any stage/autoimmune diseases/kidney/liver problems…)

*people over 18yo with increased exposure risk due to occupation or activities in the community – essential workers, healthcare workers, education workers, food industry, retail workers, transportation and social services.

For the Moderna vaccine, the FDA is expected to recommend a lower dose for the “booster vaccine” of 1/2 the initial dose.

For the Johnson and Johnson vaccine, the FDA is requested to authorize a 2nd dose at least 2 months after the first dose.

In early November the FDA and CDC will be meeting to review data on the Pfizer vaccine for children 5-11yo.

Project Vietnam Foundation is currently collaborating with Miyoco Medical Center to offer vaccines to the community – we will offer vaccines on 2 Saturdays at Miyoco Medical Center 15975 Harbor blvd, Fountain Valley (Harbor/Lilac)

Saturday October 30, 2021 from 8:30 a.m. to 12 p.m for booster Vaccine Moderna (and Pfizer as well)

Saturday November 6, 2021 from 8:30 a.m. to 12 p.m for the Pfizer to children 5-11yo.

Tuesday-Friday except Thursday, from 4-6pm- please make an appointment by calling (714)546-6575

You can register via link https://bit.ly/pvnfcovidbooster

or text (714)264-3230

We appreciate your patience as all of us are committed to follow the most scientific and accurate news in order to protect the community effectively, while managing the precious resource of the vaccine judiciously. We have received multiple reports of pharmacies providing vaccines ignoring FDA recommendations. Please sign up at for updates to keep safe and informed at www.projectvietnam.org !

Please help us to protect the community by getting unvaccinated friends and family to come, so we all can achieve community immunity.

Quynh Kieu MD and the volunteers of Project Vietnam Foundation

(714)888-5800 covid19@projectvietnam.org