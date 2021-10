Thủ tướng thú nhận: dân chết oan, kinh tế tổn thương do kiểm soát dịch bệnh chưa tốt. Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. SG mở rộng hợp tác du lịch với các địa phương. Đà Nẵng thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. Đi bô từ Long An về quê Tây Nguyên, được giúp xe buýt chở về.

.

- tiền An sinh Xã hội tăng 5.9% từ 2022 cho 70 triệu người về hưu, cựu chiến binh phế tật... người về hưu trung bình sẽ lãnh $1,657/tháng

- Thủ tướng thú nhận: dân chết oan, kinh tế tổn thương do kiểm soát dịch bệnh chưa tốt. Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Từ 14/10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống tại chỗ, taxi hoạt động trở lại. 'Cháy vé' chuyến bay SG - Hà Nội. SG mở rộng hợp tác du lịch với các địa phương. Đà Nẵng thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. Đi bô từ Long An về quê Tây Nguyên, được giúp xe buýt chở về. Tiền Giang nới lỏng.

- lo thiếu hàng, Biden hối thúc Walmart, FedEx, UPS, Target, Samsung, Home Depot và nhiều hải cảng làm việc 24/7

- DB gốc Việt Stephanie Murphy: 4 phụ tá của Trump sẽ bị bắt và truy tố nếu không ra tường trình về bạo loạn

- Tổng Giám Mục Công Giáo quân đội Hoa Kỳ Timothy Broglio: chiến binh Công Giáo có quyền từ chối chích ngừa

- chết oan: hơn 22,000 trường hợp tử vong tại Texas và Florida lẽ ra đã thoát chết nếu họ chịu chích ngừa.

- Georgia: không thấy bất kỳ một phiếu bầu giả mạo nào trong các lô phiếu mà người Cộng Hòa vu khống

- tham dự bạo loạn, phá rào, xịt hơi cay vào mặt cảnh sát, ra tòa thú nhận: chỉ vì nghe lời Trump kích động

- California: cháy rừng, 35 căn nhà di động bị thiêu rụi, 1 người bị phỏng nặng, nhiều ngàn nhà cúp điện

- giới trẻ thành thị TQ: 44% các cô nói sẽ không bao giờ lấy chồng, 25% các anh nói sẽ không bao giờ lấy vợ

- nổ súng tại bưu trạm Memphis: 2 nhân viên Bưu Điện chết tại chỗ, hung thủ đã dùng súng tự sát

- Texas: 1 anh ghét chích ngừa, đã dọa bắn tỉa Giám Đốc Sở Y Tế vì thúc đẩy chích ngừa, bị bắt, ra tòa

- 2 anh bắn chết Dat Huynh ở Philadelphia: Adriell Chambers bị bắt, Phong Tran đang chạy trốn

- 1 cô Việt 33 tuổi, bị ép bán dâm sau khi đưa lậu vào Anh, chờ bị trục xuất, kiện lên được Tòa Cao, được cho ở lại

- HỎI 1: Công nhân Mỹ tự ý xin nghỉ việc tăng kỷ lục? ĐÁP 1: Tăng kỷ lục trong 2 thập niên.

- HỎI 2: Nam Hàn thiếu công nhân? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/10/2021) --- Hàng chục triệu người về hưu đang dựa vào tiền An sinh Xã hội (Social Security) sẽ được tăng 5.9% tiền phúc lợi cho năm 2022. Đó là mức tăng cao nhất trong 39 năm qua.

.

Khoản tiền tăng để chống lạm phát gọi là COLA, như thế sẽ tăng $92/tháng cho 1 người về hưu trung bình. Như thế, một người về hưu trung bình sẽ lãnh $1,657/tháng từ năm 2022. Phúc lợi cho cặp vợ chồng về hưu trung bình sẽ tăng $154 để tới $2,753/tháng.

.

Mức tăng này ảnh hưởng khoảng 1/5 dân số Mỹ. Đó là những người lãnh tiền An sinh Xã hội, cựu chiến binh bị phế tật, người về hưu -- tổng cộng gần 70 triệu người.

.

--- Các nhà điều tra về bầu cử tiểu bang Georgia thú nhận rằng không thấy bất kỳ một phiếu bầu giả mạo nào trong các lô phiếu mà những người Cộng Hòa đếm phiếu đã nói, theo hồ sơ trình trước tòa án hôm Thứ Ba 12/10/2021.

.

Đây là một búa tạ đánh vào thuyết âm mưu do Trump và người ủng hộ khi họ kiện và đòi tiểu bang Georgia khảo sát phiếu khiếm diện trong bầu cử 2020. Hồ sơ trình lên tòa do Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger nói các điều tar viên xem xét kỹ 1,000 phiếu khiếm diện từ quận Fulton County bị cho là có phiếu "nguyên thủy" -- túc là phiếu mà chưa ai chạm tay tới để điền vào, nhưng lại có sẵn các ô đã in bôi đen tuyệt hảo (như in từ máy) và không có nếp gấp như thể đã có người bầu.

.

Georgia nói, tất cả các phiếu bầu đều hợp pháp, không có phiếu nào giả mạo. Bộ Trưởng Brad Raffensperger là Cộng Hòa, nhưng đã từ chối lời Trump xin tìm cho có 11,780 phiếu ma bầu cho Trump để lật ngược kết quả, nhằm đưa chiến thắng của Biden về cho Trump.

.

--- Nếu bạn cần mua hàng cho quà tặng mùa Giáng Sinh, hãy đi mua ngay từ bây giờ, tức là giữa tháng 10/2021. Lý do, để gần ngày, có thể sẽ thiếu hàng. Vì đại dịch đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng hàng từ Châu Á cho Hoa Kỳ.

.

Bạch Ốc hôm Thứ Tư nói các công ty vận chuyển hàng lớn Walmart, FedEx và UPS đồng ý làm theo yêu cầu của TT Biden, họ sẽ làm việc 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần nhằm cung ứng hàng không bị trễ và kẹt hàng.

.

Hai hãng UPS và FedEx vận chuyển 40% bưu kiện Mỹ trong năm 2020. Bạch Ốc cũng nói các công ty Target, Samsung và Home Depot cũng đang chuyển hướng để làm việc trên tinh thần 24/7 như trên.

.

Thêm nữa, Hải Cảng Los Angeles cũng sẽ làm việc 24/7. Bạch Ốc nói, Hải Cảng Long Beach đã làm việc 24/7 từ ba tuần qua.

.

--- Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ-FL), đang làm việc trong Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021, nói trên chương trình "Morning Joe" của đài MSNBC rằng các phụ tá của Trump chống lại trát đòi ra điều trần trước ủy ban của bà có thể bị bắt và truy tố.

.

DB Stephanie Murphy, tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung, nói về những câu hỏi dự định hỏi Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) và 3 phụ tá khác của Trump (cố vấn Bạch Ốc Steve Bannon, cựu Phó Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Dan Scavino, cựu viên chức Bộ Quốc Phòng Kash Patel) có nội dung:

.

- Kế hoạch bạo loạn 6/1/2021 soạn ra sao, ai soạn kế hoạch bạo loạn, ai tài trợ bạo loạn, ý định bạo loạn nhằm làm gì, họ có biết bạo loạn sẽ lam hại mức nào cho an toàn của những người như Phó Tổng Thống và dân cử lưỡng viện, ai hưởng ứng và ngăn cản bạo loạn..."

.

Hạn chót nhóm 4 phụ tá của Trump trả lời trát đòi của Ủy ban là nửa đêm ngày 15/10/2021, sau ngày đó là Cảnh sát Tư pháp sẽ tới tận nhà họ bắt giam để truyt ố.

.

--- Công Giáo Mỹ gây sự với Biden? Tổng Giám Mục Công Giáo phụ trách tuyên úy cho quân đội Hoa Kỳ Timothy Broglio viết trong bản văn phổ biến hôm Thứ Ba rằng các chiến binh Công Giáo có quyền từ chối chích ngừa chống COVID-19 lấy cớ đặc miễn vì tôn giáo.

.

TGM Broglio viết rằng không ai nên bị cưỡng ép chích ngừa chống COVID-19 nếu lương tâm không cho phép. Như thế, là điều kinh ngạc, vì Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh cưỡng bách tất cả các viên chức Vatican phải chích ngừa.

.

--- Báo Bloomberg loan tin rằng hơn 22,000 người tại Texas và Florida lẽ ra đã thoát chết nếu họ chịu chích ngừa. Hai tiểu bang này là nơi 2 Thống Đốc lớn tiếng chống lại lệnh cưỡng bách mang khẩu trang và cưỡng bách chích ngừa.

.

Nghiên cứu ấn hành trên tạp chí khoa học Lancet ghi rằng nếu 74% cư dân Texas và Florida được chích ngừa trước cuối tháng 8/2021, thì hai nơi này có thể giảm 95,000 trường hợp nhập viện và giảm 22,000 trường hợp tử vong.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 12/10 đến 17h ngày 13/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 3.458 ca ghi nhận trong nước (tăng 519 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.432 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.162), Bình Dương (501), Đồng Nai (486), Hà Giang (152), An Giang (121), Đắk Lắk (113), Đồng Tháp (87), Kiên Giang (76), Tiền Giang (74), Gia Lai (60), Long An (59), Bình Thuận (55), Tây Ninh (51), Trà Vinh (46), Bạc Liêu (45), Cà Mau (41), Khánh Hòa (39), Hậu Giang (31), Hà Nội (29), Quảng Nam (29), Quảng Ngãi (19), Hà Nam (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Cần Thơ (17), Vĩnh Long (15), Bình Định (13), Nghệ An (12), Bến Tre (11), Đắk Nông (9), Lâm Đồng (8 ), Quảng Trị (7), Ninh Thuận (7), Quảng Bình (7), Bắc Ninh (5), Thanh Hóa (5), Nam Định (4), Hà Tĩnh (4), Kon Tum (4), Bình Phước (3), Sơn La (3), Phú Yên (3), Thừa Thiên Huế (3), Vĩnh Phúc (2), Thái Bình (1), Ninh Bình (1), Lai Châu (1), Tuyên Quang (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 106 ca tử vong tại TP HCM (73), Bình Dương (18), Long An (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Cần Thơ (1), An Giang (1), Đồng Tháp (1), Quảng Trị (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 109 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.869 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





.

Thủ tướng thú nhận: dân chết oan, kinh tế tổn thương do kiểm soát dịch bệnh chưa tốt. Chiều 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”. Theo Thủ tướng, trong thời gian qua nền kinh tế các địa phương và cả nước bị tổn thương do kiểm soát dịch bệnh chưa tốt. Theo Thủ tướng, cần phải thay đổi quan điểm từ “zero Covid” sang “sống chung với Covid”; từ quản lý “không Covid-19” sang quản lý rủi ro, kiểm soát tử vong mà giải pháp quan trọng là nâng cao năng lực y tế từ trung ương đến cơ sở, nhất là y tế cơ sở. Đặc biệt, Thủ Tướng hàm ý có trường hợp chết oan: “Vừa qua, một số địa phương như TP.HCM có tỉ lệ tử vong cao là do người bệnh tiếp cận với các biện pháp y tế chậm. Y tế cơ sở không được phát huy”, Thủ tướng lưu ý phải làm sao để người dân tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với các biện pháp y tế từ cơ sở.

.

Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi COVID-19 chỉ cần xét nghiệm khi có yêu cầu hoặc từ vùng có dịch cấp độ 4.





.

Từ 14/10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống tại chỗ, taxi hoạt động trở lại. Từ sáng mai, xe buýt, taxi ở Hà Nội được hoạt động trở lại. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được kinh doanh, phục vụ tại chỗ. Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch. Các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Du lịch.

.

'Cháy vé' chuyến bay SG - Hà Nội đến 19/10, giá tăng tới 7,6 triệu đồng/chiều. Chưa kịp mừng vì Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung và bỏ treo biển trước cửa nhà, nhiều người muốn bay từ TP. HCM đến Hà Nội lo lắng vì tình trạng hết chỗ đến hết ngày 19/10, giá vé tăng cao. Đến hiện tại, Vietnam Airlines là hãng bay duy nhất được khai thác chuyến bay thẳng từ TP. HCM - Hà Nội tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày trong giai đoạn thí điểm từ ngày 10 đến 20/10.





.

SG mở rộng hợp tác du lịch

Đà Nẵng thí điểm đón khách

2 triệu liều vắc xin Pfizer.

Thứ trưởng

Đi bô từ Long An về quê Tây Nguyên

Tiền Giang nới lỏng

Cháy rừng tại California

Cảnh sát

Nước Anh

Đàn ông TQ thê thảm

Hôm Thứ Ba,

Hai nhân viên

Một người

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

với các địa phương. Sau khi thí điểm thành công tổ chức du lịch an toàn tại các huyện Cần Giờ và Củ Chi, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang mở dần vùng du lịch sang các quận, huyện khác và chủ động kết nối du lịch với các địa phương lân cận để đón đầu “làn sóng du lịch nội địa” được dự báo sẽ bùng nổ từ tháng 11-2021. Lộ trình mà ngành Du lịch thành phố xác định và được UBND thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ là việc khẩn trương khởi động, triển khai an toàn các tour du lịch nội địa, đáp ứng nhu cầu du lịch đang tăng cao của 10 triệu dân thành phố. Cùng với đà kiểm soát dịch Covid-19 ngày càng hiệu quả, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở dần các tuyến du lịch từ các huyện Củ Chi, Cần Giờ sang các quận có nhiều điểm du lịch và đã là vùng xanh như quận 1, quận 5, quận 7…, tiếp đến là các địa phương vùng xanh trên cả nước, nhất là từ cao điểm du lịch dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.quốc tế từ tháng 11. Thành phố Đà Nẵng muốn từng bước khôi phục hoạt động du lịch trong nước và quốc tế trong bối cảnh đã khống chế được dịch Covid-19. Ngày 13/10, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đã trình UBND thành phố hai phương án thí điểm đón khách quốc tế và khách nội địa. Theo đó, từ tháng 11 thành phố dự kiến bắt đầu đón hai nhóm khách quốc tế. Nhóm thứ nhất là khách thương mại hoặc Việt kiều, nhập cảnh mục đích công vụ, thăm thân, hồi hương. Hành khách phải cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.Nhận thêm gầnCơ chế COVAX vừa chuyển giao cho Việt Nam thêm 1.999.530 liều vắc xin Pfizer/BioNTech do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19.Bộ Y tế: Tiêm vắc xin ngừa COVID cho trẻ em sẽ thực hiện từng bước, thận trọng. 'Thủ tướng giao Bộ Y tế và các đơn vị liên quan chuẩn bị vắc xin cho trẻ em. Dự kiến, triển khai tiêm vắc xin cho độ tuổi 16-17, sau đó giảm dần độ tuổi kết hợp với đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vắc xin. Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được thực hiện từng bước, thận trọng'. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết vào chiều 13/10 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19., được giúp xe buýt chở về. Gần 100 người từ Long An tự phát về quê đã gặp bất ngờ lớn khi đến TP HCM. Trước hoàn cảnh khó khăn của người từ Long An về quê tự phát, Bộ Tư lệnh TP HCM và huyện Nhà Bè (TP HCM) đã hỗ trợ tối đa để người dân được về quê 1 cách an toàn. Sáng 13-10, gần 100 người đã được Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Nhà Bè hỗ trợ đưa về quê. Trước đó 1 ngày, nhiều người ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã di chuyển tự phát qua địa bàn huyện Nhà Bè để về quê ở Tây Nguyên.hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch từ ngày 31/10. Từ ngày 31/10, các rạp chiếu phim, bảo tàng, các khu di tích lịch sử văn hóa, hệ thống thư viện công cộng ở Tiền Giang được hoạt động nhưng đảm bảo chỉ tiếp nhận khách tối đa đến 15% công suất.Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, cho biết từ ngày 31/10, tỉnh xem xét cho các cơ sở lưu trú du dịch trên địa bàn được đón khách nhưng không tổ chức, phục vụ ăn uống, massage, karaoke tại cơ sở lưu trú.---đã thiêu rụi hàng chục căn nhà trong 2 khu vưc nhà di động (mobile homes) và làm 1 người bị phỏng nghiêm trọng.Ngọc lửa hôm Thứ Hai bị gió thổi lan nhanh, bụi tro bay lên cao như các đám mây, buộc công ty điện PG&E cúp điện hàng chục căn nhà để ngăn chận lửa lan nguy hiểm hơn.Hôm Thứ Ba bớt gió, nhưng lửa đã thiêu rụi khoảng 30 căn nhà trong khu vực Rancho Marina RV Park tại quận Sacramento County. Không có ai bị thương.Trong khi đó, tại quận San Joaquin County, 1 người đàn ông bị phỏng nặng, và khoảng 5 căn nhà di động bị thiêu rụi trong khu nhà Islander Mobile Home Park.---quận Schuylkill County đã ra lệnh truy nã 2 người đàn ông liên hệ vụ bắn chết người năm 2015. Lệnh truy nã đưa ra hồi tuần qua là để tìm bắt Adriell Chambers, 42 tuổi, cư dân Minersville, và Phong "Jay" Tran, 41 tuổi, cư dân Philadelphia vì cái chết của Dat "Mike" Huynh hôm 2/3/2015 tại 1 căn nhà trên đường West Norwegian Street tại Pottsville.Cảnh sát nói Huynh chết vì bị bắn trúng nhiều phát đạn. Cảnh sát hôm Thứ Tư 6/10/2021 đã bắt Adriell Chambers tại nơi y làm việc, và đưa vào nhà tù Schuylkill County Prison. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích Tran.---vẫn bao dung. Tòa Cao Anh Quốc (High Court) hôm Thứ Ba 12/10/2021 đã ra phán lệnh rằng các nạn nhân buôn người nên được cho phép ở lại nước Anh. Trường hợp trong hồ sơ này là một phụ nữ Việt Nam 33 tuổi, đã bị ép phải bán dâm sau khi vận chuyển vào Anh quốc, và đã thắng trận pháp lý để được cho ở lại xứ Anh.Sau khi bị mất quyền tỵ nạn, cô đã kiện chống Bộ Trướng Nội Vụ Anh Priti Patel vì cô là nạn nhân của hình thức nô lệ kiểu mới. Và phán lệnh mới của Tòa Cao cho cô ở lại, và lệnh này sẽ là tiền lệ để áp dụng cho tất cả các nạn nhân tương tự.Trước khi có phán lệnh này, nạn nhân buôn người có thể bị trục xuất về quê cũ, bất kể cơ nguy có thể bị các nhóm buôn người trả thù. Tên của phụ nữ trong án lệ hôm Thứ Ba được giữ kín. Luật sư Ahmed Aydeed, đại diện cho phụ nữ Việt 33 tuổi này, nói quyết định của Tòa Cao sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm, hay hàng ngàn trường hợp tương tự.---. Đất nước TQ đã chênh lệch giới tính, nam dư nữ thiếu. Vậy mà bây giờ bản thăm dò mới của Liên Đoàn Thanh Niên CSTQ cho thấy gần 1/2 phụ nữ trẻ, thành thị không muốn lấy chồng.Bản thăm dò chọn mẫu để phỏng vấn 2,905 người Trung Hoa tuổi 18 tới 26. Cùng bản khảo sát này, 1/3 người trả lời nói họ chưa từng biết yêu là gì.Đặc biệt, đối với các phụ nữ thành thị, trẻ, thì gần 50% các cô nói sẽ không bao giờ kết hôn. Chính xác, 44% cô nói sẽ không bao giờ lấy chồng, với 25% nam giới trả lời cũng sẽ không bao giờ lấy vợ.Tại sao? Bản khảo sát ghi rằng 34.5% giới trẻ nói "không có thì giờ hay nhiệt tình để kết hôn."Và 60.8% giới trẻ nói "khó mà tìm đúng người ưng ý."---đài WHAM loan tin rằng một người đàn ông New York đã khóc trong buổi điều trần trước tòa về cáo buộc tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021.Bản tin ghi rằng bị cáo Cody Mattice, 28 tuổi, hôm Thứ Ba 12/10/2021 đã ngồi lặng lẽ khóc, cúi đầu, gục xuống bàn, thỉnh thoảng chỉ nhấc đầu lên để thì thầm với luật sư.Công tố Brett Harvey nói là có đủ chứng cớ để đưa Mattice vào tù ít nhất là 20 năm. Mattice chỉ mới bị bắt ở thị trấn Hilton, New York tuần trước, nhờ những người trên Internet nhậnd iện và báo cảnh sát.Mattice bị cho là đã xông vào dẹp hàng rào của cảnh sát, và dùng hơi cay xịt vào cảnh sát Capitol để mở đường cho những người khác tràn vào tòa nhà Quốc Hội. Cảnh sát cũng có chứng cớ là các tin nhắn (text message) mà Mattice và các bạn bạo loạn gửi cho nhau kể về những tội bạo lực họ thực hiện trong ngày 6/1/2021.Mattice viết và gửi các bạn rằng "chúng ta đã chiếm thủ đô, các bạn ơi... Tôi đã giựt phăng cánh cổng khỏi tay cảnh sát. Tôi cũng xịt hơi cay vào cảnh sát." Một tin nhắn khác, Mattice viết về lý do tham dự, "vì Trump bảo chúng ta về cuộc gian lận..."Wendy Abdallah, luật sư của Mattice, nói rằng chính tin nhắn đó cho thấy Mattice và các bạn là "nạn nhân của Tổng thống chúng ta - cựu Tổng Thống."---Bưu Điện Hoa Kỳ đã bị bắn chết lúc 2 p.m. hôm Thứ Ba 12/10/2021 tại bưu trạm Memphis. Tay súng là một nhân viên khác trong Bưu Điện, cũng chết ngay tại chỗ vì dùng súng tự sát.Cảnh sát nói 3 người chết này cùng là nhân viên bưu trạm East Lamar Carrier Annex trong khu phố Orange Mound của Memphis. Một trong các nạn nhân là James Wilson, quản lý bưu trạm. Nạn nhân khác là một nữ bưu tín viên, 37 tuổi, có 2 con, được giữ kín tên.Sát thủ cũng được giữ kín tên, thường thì làm việc ở bưu trạm khác, nhưng đang được về bưu trạm này cho một bổ nhiệm. Bưu Điện đã gửi ra bản văn chia buồn tới gia đình tất cả mọi người liên hệ, bạn hữu, nhân viên và khách hàng ở Bưu Điện Memphis.---đàn ông Texas bị cáo buộc vì hăm dọa BS Leana Wen, cựu Giám Đốc Sở Y Tế Baltimore, vì BS Wen đã ủng hộ nỗ lực chích ngừa vaccine chống COVID-19 đã bị truy tố ở tòa liên bang.Scott Eli Harris, 51 tuổi, đã gửi các lời khủng bố và kỳ thị sắc tộc tới BS Wen hồi tháng 7/2021: "Không bao giờ dùng thứ thuốc của mày đâu. Tao là thế hệ thứ 5 của cựu chiến binh Lục quân Hoa Kỳ và là tay súng bắn tỉa. Tao sốt ruột chờ tới khi nổ súng." Harris bị bắt ở Texas và sẽ ra tòa buổi đầu tiên vào các tuần tới.---Công nhân Mỹ tự ý xin nghỉ việc tăng kỷ lục?Tăng kỷ lục trong 2 thập niên. Số lượng công nhân Mỹ rời bỏ việc làm tăng tới 4.3 triệu người trong tháng 8/2021, đó là mức cao nhất trong 2 thập niên, theo lời Bộ Lao Động trong bản báo cáo hôm Thứ Ba.Như thế, số công nhân Mỹ tự ý rời bỏ việc làm trong tháng 8/2021 đã tăng 2.9%. Hồi tháng 7/2021, con số này là koảng 4 triệu người.Trong số người tự ý nghỉ việc trong tháng 8/2021 là các ngành:. 157,000 nhân viên khách sạn và tiệm ăn.. 26,000 người trong ngành bán sỉ.. 25,000 người trong ngành giáo dục cấp tiểu bang và địa phương.. 23,000 người trong ngành địa ốc.Các chuyên gia nói, số người tự ý bỏ việc có nghĩa là các công ty tìm nhân sự khó khăn,Chi tiết:---Nam Hàn thiếu công nhân?: Đúng thế. Sau đây là toàn văn bản tin KBS: 92% doanh nghiệp chế tạo tại Hàn Quốc thiếu lao động người nước ngoài.92% doanh nghiệp chế tạo tại Hàn Quốc thiếu lao động người nước ngoài -- KBS.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) ngày 12/10 đã công bố kết quả khảo sát “Thực trạng nhân lực và nhu cầu lao động người nước ngoài ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”. Khảo sát được thực hiện trong hai ngày 8-9/9 đối với 792 doanh nghiệp sản xuất có lao động người nước ngoài.

Kết quả cho thấy 92% công ty cho biết đang thiếu nhân lực sản xuất. KBIZ giải thích nguyên nhân là bởi người lao động đã hết thời hạn lưu trú phải về nước nhưng lại không có nhân lực thay thế do dịch COVID-19 kéo dài. Lao động nước ngoài còn lưu trú tại Hàn Quốc trong tháng 8 vừa qua đã giảm 50.000 người so với cuối năm 2019.

Trước đó, Chính phủ đã thi hành biện pháp khẩn cấp, cho phép lao động nước ngoài hết thời hạn lưu trú có thể gia hạn thêm một năm. 63% doanh nghiệp đánh giá biện pháp này đã giúp ích cho doanh nghiệp.

95% doanh nghiệp cho rằng cần thêm các biện pháp giúp lao động ngoại quốc gia hạn thời gian lưu trú vào năm tới. 65% mong muốn Chính phủ mở rộng hạn ngạch số lượng lao động người nước ngoài làm việc trong nước.

KBIZ nhận định cần mở rộng lao động nước ngoài như tăng số nước cho phép xuất khẩu lao động từ 6 nước như hiện nay lên 16 nước, cho phép lao động đã hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 ở nước sở tại được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=51826

.

---