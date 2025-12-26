

Hình chụp từ website https://trumpcard.gov/





(Robert Mullins International) Sở Di Trú Hoa kỳ hiện đã cung cấp mẫu đơn đăng ký cho Thẻ Vàng. Đó là Mẫu I-140G (“G” có thể là viết tắt của Gold?). Tòa Bạch Ốc gọi đây là “một lộ trình mới để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua việc đóng góp một khoản tài chính đáng kể và không bị ràng buộc cho Hoa Kỳ.”





Nói cách khác: Hoa Kỳ hiện đang bán Thẻ Xanh, và cho rằng với “khoản tặng” dành cho chính phủ Hoa Kỳ, thì nhà đầu tư được xem là đủ điều kiện trở thành đương đơn theo diện EB1 hoặc EB2.





“Tấm Vé Vàng”: Yêu Cầu Tài Chính Cơ Bản





Nhà đầu tư nước ngoài có thể đủ điều kiện xin chiếu khán di dân bằng cách thực hiện một khoản tặng lớn, không hoàn lại cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ.



Khoản tặng này sẽ được coi là bằng chứng về khả năng kinh doanh xuất sắc, lợi ích quốc gia và đủ điều kiện được miễn trừ vì lợi ích quốc gia theo các diện chiếu khán di dân dựa trên việc làm EB1/EB2 hiện hành.





Nhìn tổng quan, Thẻ Vàng sẽ cho phép đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ thông qua các khoản tặng sau:





1 triệu Mỹ kim cho mỗi đương đơn cá nhân (“Thẻ Vàng Trump”)

2 triệu Mỹ kim khi đương đơn được một Công ty bảo trợ (“Thẻ Vàng Doanh Nghiệp Trump”)

1 triệu Mỹ kim cho mỗi người phụ thuộc



Thẻ Vàng không phải là đầu tư. Đây là khoản phải trả để đổi lấy Thẻ Xanh. Nó không yêu cầu tạo ít nhất 10 việc làm tại Hoa kỳ. Khoản tiền này được xem là khoản tặng cho chính phủ Hoa kỳ, không phải khoản đầu tư gắn với việc tạo ra việc làm, vận hành doanh nghiệp hay lợi nhuận thương mại.





Thẻ Vàng không tạo ra một loại chiếu khán di dân mới. Thay vào đó, nó cấp Thường trú nhân thông qua diện EB-1A (Năng lực đặc biệt) và EB-2 (Năng lực xuất sắc /Được miễn trừ vì lợi ích quốc gia). Khoản đóng góp tài chính được coi là bằng chứng về năng lực đặc biệt và lợi ích quốc gia — không cần các loại bằng chứng bắt buộc trong hồ sơ EB-5.





ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT, THẺ VÀNG KHÔNG BỎ QUA ĐƯỢC GIỚI HẠN SỐ CHIẾU KHÁN DI DÂN HẰNG NĂM. ĐƯƠNG ĐƠN VẪN PHẢI TUÂN THEO LỊCH CHIẾU KHÁN (VISA BULLETIN) VÀ NGÀY ƯU TIÊN, LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC NHẬN CHIẾU KHÁN DI DÂN.





Các đương đơn đến từ những quốc gia có lượng hồ sơ tồn đọng lớn (đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ) có thể vẫn phải chờ nhiều năm để đến lượt — cho dù đã đóng góp 1 triệu Mỹ kim.





KẾT LUẬN, THẺ VÀNG THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, NHƯNG NÓ VẪN KHÔNG ĐẢM BẢO RÚT NGẮN ĐƯỢC THỜI GIAN CẦN THIẾT ĐỂ CÓ ĐƯỢC QUY CHẾ THƯỜNG TRÚ NHÂN NHANH HƠN

Quy trình Thẻ Vàng





1. Nộp đơn đăng ký Thẻ Vàng ban đầu cho Bộ Thương mại và nộp Mẫu đơn I-140G cho Sở Di Trú, cơ quan này sẽ đánh giá tư cách đủ điều kiện EB-1 hoặc EB-2 NIW-Miễn trừ vì lợi ích quốc gia.

2. Thanh toán lệ phí nộp đơn không hoàn lại là 15.000 Mỹ kim thông qua pay.gov

3. Sở Di Trú tiến hành kiểm tra “nguồn tiền hợp pháp”









Đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ sẽ đủ điều kiện để xin điều chỉnh tình trạng, phù hợp với các diện di dân dựa trên việc làm hiện có. Sau khi được chấp thuận và chiếu khán đến lượt, đương đơn sống ngoài Hoa Kỳ sẽ hoàn tất quy trình tiêu chuẩn xin chiếu khán thông qua lãnh sự quán Hoa Kỳ.Đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ sẽ đủ điều kiện để xin điều chỉnh tình trạng, phù hợp với các diện di dân dựa trên việc làm hiện có.

Yêu cầu về bằng chứng nguồn gốc tiền





Mẫu đơn I-140G yêu cầu kê khai tài chính chi tiết, bao gồm danh sách chi tiết tất cả các tài khoản tài chính cá nhân và vợ/chồng; kê khai đầy đủ các khoản nắm giữ tiền điện tử; lộ trình chuyển tiền đầy đủ đến Bộ Thương mại; và Bằng chứng tài liệu chứng minh rằng tất cả các khoản tiền tặng đều kiếm được một cách hợp pháp.





Trong trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, I-140G yêu cầu khả năng truy xuất nguồn gốc blockchain; xác minh ví điện tử; việc chuyển khoản phải thông qua một tổ chức tài chính hợp pháp, và bất kỳ bằng chứng hỗ trợ thêm nào theo yêu cầu của của Sở Di Trú.





Đương đơn dự kiến ​​sẽ phải hoàn thành các bản tuyên thệ chi tiết về gian lận, rửa tiền, rủi ro trừng phạt, khủng bố và an ninh quốc gia.

Nghĩa vụ của Công ty bảo trợ





Trong trường hợp một Công ty bảo trợ cho đương đơn xin Thẻ Vàng, Sở Di Trú dự kiến ​​sẽ yêu cầu ba (3) năm báo cáo thuế doanh nghiệp liên bang Hoa Kỳ; báo cáo tài chính đã được kiểm toán và/hoặc báo cáo thường niên; bằng chứng cho thấy nguồn tiền của công ty được tạo ra hợp pháp và có thể chuyển nhượng, và công khai đầy đủ về quyền sở hữu và kiểm soát tài chính.

Điều gì tiếp theo





Các đơn đăng ký sẽ được duyệt xét theo thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc đến trước được phục vụ trước, ngay khi chương trình bắt đầu.





Riêng biệt, Chính quyền Trump đã công khai đề cập đến khái niệm “Thẻ Bạch kim”, cho phép các cá nhân đủ điều kiện đóng góp 5 triệu Mỹ kim sẽ được cư trú tại Hoa Kỳ tối đa 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế Hoa Kỳ đối với thu nhập bên ngoài Hoa Kỳ.

Kết luận





Thẻ Vàng đang được sử dụng để bán quyền Thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Không có nỗ lực nào để che giấu sự thật đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần nên cân nhắc:





• Chi phí cực kỳ cao của Thẻ Vàng

• Các tiêu chuẩn tuân thủ cực kỳ chi tiết và khắt khe

• Thực trạng tồn đọng chiếu khán





Những khía cạnh này có thể làm cho các nhà đầu tư/người mua Thẻ Vàng tiềm năng nản lòng.





Ngoài ra, Chương trình Thẻ Vàng được ban hành thông qua Quyền Hành pháp, không phải được thông qua bởi Quốc hội. Điều đó có nghĩa là bất kỳ tổng thống nào trong tương lai cũng có thể thay đổi hoặc chấm dứt chương trình này, ngay cả khi các nhà đầu tư nước ngoài đang chờ nhận chiếu khán di dân.

Đây là một mô hình di dân chưa được thử nghiệm và chứng minh. Nó phù hợp nhất với một số lượng hạn chế các cá nhân và tập đoàn có giá trị tài sản ròng cao, sẵn sàng gánh chịu rủi ro về tài chính và rủi ro pháp lý của chương trình Thẻ Vàng.



