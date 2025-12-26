Hôm nay,  

Thẻ Vàng

26/12/202500:00:00(Xem: 752)

trump-card
Hình chụp từ website https://trumpcard.gov/


(Robert Mullins International) Sở Di Trú Hoa kỳ hiện đã cung cấp mẫu đơn đăng ký cho Thẻ Vàng. Đó là Mẫu I-140G (“G” có thể là viết tắt của Gold?). Tòa Bạch Ốc gọi đây là “một lộ trình mới để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua việc đóng góp một khoản tài chính đáng kể và không bị ràng buộc cho Hoa Kỳ.”

Nói cách khác: Hoa Kỳ hiện đang bán Thẻ Xanh, và cho rằng với “khoản tặng” dành cho chính phủ Hoa Kỳ, thì nhà đầu tư được xem là đủ điều kiện trở thành đương đơn theo diện EB1 hoặc EB2.

“Tấm Vé Vàng”: Yêu Cầu Tài Chính Cơ Bản

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đủ điều kiện xin chiếu khán di dân bằng cách thực hiện một khoản tặng lớn, không hoàn lại cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Khoản tặng này sẽ được coi là bằng chứng về khả năng kinh doanh xuất sắc, lợi ích quốc gia và đủ điều kiện được miễn trừ vì lợi ích quốc gia theo các diện chiếu khán di dân dựa trên việc làm EB1/EB2 hiện hành.

Nhìn tổng quan, Thẻ Vàng sẽ cho phép đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ thông qua các khoản tặng sau:

  • 1 triệu Mỹ kim cho mỗi đương đơn cá nhân (“Thẻ Vàng Trump”)
  • 2 triệu Mỹ kim khi đương đơn được một Công ty bảo trợ (“Thẻ Vàng Doanh Nghiệp Trump”)
  • 1 triệu Mỹ kim cho mỗi người phụ thuộc

Thẻ Vàng không phải là đầu tư. Đây là khoản phải trả để đổi lấy Thẻ Xanh. Nó không yêu cầu tạo ít nhất 10 việc làm tại Hoa kỳ. Khoản tiền này được xem là khoản tặng cho chính phủ Hoa kỳ, không phải khoản đầu tư gắn với việc tạo ra việc làm, vận hành doanh nghiệp hay lợi nhuận thương mại.

Thẻ Vàng không tạo ra một loại chiếu khán di dân mới. Thay vào đó, nó cấp Thường trú nhân thông qua diện EB-1A (Năng lực đặc biệt) và EB-2 (Năng lực xuất sắc /Được miễn trừ vì lợi ích quốc gia). Khoản đóng góp tài chính được coi là bằng chứng về năng lực đặc biệt và lợi ích quốc gia — không cần các loại bằng chứng bắt buộc trong hồ sơ EB-5.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT, THẺ VÀNG KHÔNG BỎ QUA ĐƯỢC GIỚI HẠN SỐ CHIẾU KHÁN DI DÂN HẰNG NĂM. ĐƯƠNG ĐƠN VẪN PHẢI TUÂN THEO LỊCH CHIẾU KHÁN (VISA BULLETIN) VÀ NGÀY ƯU TIÊN, LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC NHẬN CHIẾU KHÁN DI DÂN.

Các đương đơn đến từ những quốc gia có lượng hồ sơ tồn đọng lớn (đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ) có thể vẫn phải chờ nhiều năm để đến lượt — cho dù đã đóng góp 1 triệu Mỹ kim.

KẾT LUẬN, THẺ VÀNG THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, NHƯNG NÓ VẪN KHÔNG ĐẢM BẢO RÚT NGẮN ĐƯỢC THỜI GIAN CẦN THIẾT ĐỂ CÓ ĐƯỢC QUY CHẾ THƯỜNG TRÚ NHÂN NHANH HƠN
 
Quy trình Thẻ Vàng

1. Nộp đơn đăng ký Thẻ Vàng ban đầu cho Bộ Thương mại và nộp Mẫu đơn I-140G cho Sở Di Trú, cơ quan này sẽ đánh giá tư cách đủ điều kiện EB-1 hoặc EB-2 NIW-Miễn trừ vì lợi ích quốc gia.
2. Thanh toán lệ phí nộp đơn không hoàn lại là 15.000 Mỹ kim thông qua pay.gov
3. Sở Di Trú tiến hành kiểm tra “nguồn tiền hợp pháp”

Sau khi được chấp thuận và chiếu khán đến lượt, đương đơn sống ngoài Hoa Kỳ sẽ hoàn tất quy trình tiêu chuẩn xin chiếu khán thông qua lãnh sự quán Hoa Kỳ.


Đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ sẽ đủ điều kiện để xin điều chỉnh tình trạng, phù hợp với các diện di dân dựa trên việc làm hiện có.
 
Yêu cầu về bằng chứng nguồn gốc tiền

Mẫu đơn I-140G yêu cầu kê khai tài chính chi tiết, bao gồm danh sách chi tiết tất cả các tài khoản tài chính cá nhân và vợ/chồng; kê khai đầy đủ các khoản nắm giữ tiền điện tử; lộ trình chuyển tiền đầy đủ đến Bộ Thương mại; và Bằng chứng tài liệu chứng minh rằng tất cả các khoản tiền tặng đều kiếm được một cách hợp pháp.

Trong trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, I-140G yêu cầu khả năng truy xuất nguồn gốc blockchain; xác minh ví điện tử; việc chuyển khoản phải thông qua một tổ chức tài chính hợp pháp, và bất kỳ bằng chứng hỗ trợ thêm nào theo yêu cầu của của Sở Di Trú.

Đương đơn dự kiến ​​sẽ phải hoàn thành các bản tuyên thệ chi tiết về gian lận, rửa tiền, rủi ro trừng phạt, khủng bố và an ninh quốc gia.
 
Nghĩa vụ của Công ty bảo trợ

Trong trường hợp một Công ty bảo trợ cho đương đơn xin Thẻ Vàng, Sở Di Trú dự kiến ​​sẽ yêu cầu ba (3) năm báo cáo thuế doanh nghiệp liên bang Hoa Kỳ; báo cáo tài chính đã được kiểm toán và/hoặc báo cáo thường niên; bằng chứng cho thấy nguồn tiền của công ty được tạo ra hợp pháp và có thể chuyển nhượng, và công khai đầy đủ về quyền sở hữu và kiểm soát tài chính.
 
Điều gì tiếp theo

Các đơn đăng ký sẽ được duyệt xét theo thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc đến trước được phục vụ trước, ngay khi chương trình bắt đầu.

Riêng biệt, Chính quyền Trump đã công khai đề cập đến khái niệm “Thẻ Bạch kim”, cho phép các cá nhân đủ điều kiện đóng góp 5 triệu Mỹ kim sẽ được cư trú tại Hoa Kỳ tối đa 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế Hoa Kỳ đối với thu nhập bên ngoài Hoa Kỳ.
 
Kết luận

Thẻ Vàng đang được sử dụng để bán quyền Thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Không có nỗ lực nào để che giấu sự thật đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần nên cân nhắc:

• Chi phí cực kỳ cao của Thẻ Vàng
• Các tiêu chuẩn tuân thủ cực kỳ chi tiết và khắt khe
• Thực trạng tồn đọng chiếu khán

Những khía cạnh này có thể làm cho các nhà đầu tư/người mua Thẻ Vàng tiềm năng nản lòng.

Ngoài ra, Chương trình Thẻ Vàng được ban hành thông qua Quyền Hành pháp, không phải được thông qua bởi Quốc hội. Điều đó có nghĩa là bất kỳ tổng thống nào trong tương lai cũng có thể thay đổi hoặc chấm dứt chương trình này, ngay cả khi các nhà đầu tư nước ngoài đang chờ nhận chiếu khán di dân.
Đây là một mô hình di dân chưa được thử nghiệm và chứng minh. Nó phù hợp nhất với một số lượng hạn chế các cá nhân và tập đoàn có giá trị tài sản ròng cao, sẵn sàng gánh chịu rủi ro về tài chính và rủi ro pháp lý của chương trình Thẻ Vàng.

 Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp
 

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Sở Di trú Hoa Kỳ hiện áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với thẻ xanh diện gia đình (ngày 1 tháng 8 năm 2025). Đối với đơn xin chiếu khán di dân diện gia đình, Sở Di Trú hiện yêu cầu nhiều giấy tờ hơn và các bằng chứng rõ ràng hơn về mối quan hệ gia đình thực sự (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v.).

Từ các diễn đàn mạng xã hội đến những văn phòng di trú, một khẩu hiệu mới đang lan tỏa mạnh mẽ: “Giấc Mơ Mỹ Mới Là Rời Bỏ Nước Mỹ”. Holly Baxter ghi nhận lời chứng của các bậc phụ huynh, sinh viên, giáo sư và ngay cả những người về hưu – tất cả đều đang lên kế hoạch vĩnh viễn từ biệt Hợp Chúng Quốc trong một tương lai gần.

Chính quyền Trump đang chuẩn bị mở rộng đáng kể việc tước quốc tịch đối với một số công dân Hoa Kỳ nhập tịch, theo chỉ dẫn nội bộ của U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), theo tờ The New York Times tiết lộ tuần trước. Đây được xem là bước leo thang mới trong chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Donald Trump. Theo văn bản ban hành, các văn phòng địa phương của USCIS được yêu cầu mỗi tháng chuyển từ 100 đến 200 hồ sơ tước quốc tịch cho Văn phòng Tranh tụng Di trú thuộc Department of Justice trong niên khóa 2026. Nếu chỉ tiêu này được thực hiện đầy đủ, số vụ tước quốc tịch sẽ tăng vọt, vượt xa mọi giai đoạn trước đây. Từ năm 2017 đến nay, tổng cộng chỉ hơn 120 hồ sơ như vậy được nộp.

Một loạt đơn khiếu nại do các tổ chức bảo vệ dân quyền Mỹ đồng ký tên vừa được gửi tới cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) cùng Bộ Chỉ huy quân sự Fort Bliss, nêu ra những cáo buộc nghiêm trọng về cảnh đối xử dã man tại trại tạm giam di dân mang tên Camp East Montana đặt trong căn cứ quân sự Fort Bliss, theo tin The Guardian, ngày 9 tháng 12, 2025. Bức thư dài 19 trang khẳng định rằng các nhân viên trại đã vi phạm luật pháp liên bang và hiến pháp khi hành hung, lạm dụng tình dục, và cưỡng ép di dân vượt biên ngược trở lại Mexico trong đêm tối — không qua thủ tục trục xuất hợp pháp.

Có rất nhiều nhầm lẫn về việc người di dân được hưởng những phúc lợi nào. Quy định của liên bang rất chặt chẽ. Hầu hết các phúc lợi liên bang chỉ dành cho một số nhóm người di dân hợp pháp nhất định. Người di dân không có giấy tờ không thể nhận bảo hiểm y tế liên bang, tem phiếu thực phẩm, hoặc phúc lợi An sinh Xã hội.

Một buổi sáng đầu tháng 9 tại tiểu bang Colorado, một sản phụ người Trung Á, mang thai chín tháng, bước vội vào phòng cấp cứu sản phụ khoa. Cuộc sinh nở tưởng chừng bình thường, nhưng rồi mọi sự trở nên rối ren vì một vật nhỏ trên cổ tay bà — chiếc đồng hồ thông minh, không phải loại Apple hay Samsung, mà là thiết bị theo dõi của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Chính quyền luôn biết cách tạo nên những khung hình đẹp. Cuộc bố ráp chung cư ở South Shore, Chicago, hồi tháng Chín là một ví dụ trọn vẹn: trực thăng lơ lửng giữa đêm, dây thả xuống mái nhà, đặc nhiệm xộc vào hành lang, cửa phòng tung ra trước khi máy quay bắt được một màu da ngăm và đôi tay bị trói. Mọi thứ gọn ghẽ như một đoản phim chuẩn bị sẵn cho truyền hình. Nhưng đó chỉ là phần được chiếu. Phần còn lại — phần không hiện ra trong những đoạn phim trơn tru — là đời sống bị giằng khỏi gối ngủ, bị đặt vào xe chở tù giữa đêm, và kỳ lạ thay, không ai biết họ là ai. Chính quyền nói chiến dịch nhắm vào bọn Tren de Aragua. Họ nói tòa nhà có súng, chất nổ, ma túy. Họ nói bắt được hai người có liên hệ. Họ không đưa danh sách ai bị giữ. Không đưa chứng cứ. Không trả lời những câu hỏi đơn giản nhất.

Tháng 10 năm 2025, một phiên bản mới của Bài thi Công dân Nhập tịch Hoa Kỳ chính thức được áp dụng. Bài thi cập nhật có 20 câu hỏi thay vì 10 câu như trước đây, được chọn ra trong bộ 128 câu hỏi. Để thi đậu, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 12 câu. Những người từ 65 tuổi trở lên và đã có thẻ xanh trên 20 năm vẫn được phép thi bài thi đơn giản hơn, chỉ gồm 10 câu hỏi lấy từ trong một bộ câu hỏi giới hạn.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) vừa đề xuất một quy định mới nhằm mở rộng đáng kể phạm vi và phương thức thu thập, sử dụng dữ liệu sinh trắc học của những người liên quan đến quy trình di trú. Việc này sẽ bao gồm dấu vân tay, DNA, quét khuôn mặt và mống mắt. Đề xuất này sẽ cho phép DHS thu thập nhiều thông tin cá nhân hơn từ nhiều đối tượng hơn, bao gồm người di dân, thường trú nhân hợp pháp, và thậm chí cả công dân Hoa Kỳ. Nói ngắn gọn, đề xuất mới sẽ áp dụng với bất kỳ ai có liên quan đến hồ sơ xin hưởng quyền lợi di trú.
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

