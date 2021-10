Giải Nobel Hòa Bình: 2 nhà báo Maria Ressa (Philippines) và Dmitry Muratov (Nga) vì bảo vệ tự do ngôn luận - SG đã có 34 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Thêm một triệu viên thuốc Molnupiravir thí điểm điều trị F0 có kiểm soát tại nhà. SG tri ân 30.000 cán bộ, chiến sĩ chi viện chống dịch. VN xin New Zealand tiếp tục hỗ trợ vaccine. SG hướng dẫn xét nghiệm.. Đề xuất mở lại 10 đường bay từ SG, 6

Đại Học University of Hong Kong (HKU) đã chính thức ra lệnh gỡ bỏ pho tượng tưởng niệm những người bị thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989.

QUẬN CAM (VB-8/10/2021) --- Bình luận gia Eugene Robinson xuất hiện trên đài MSNBC sáng Thứ Sáu 8/10/2021 để thảo luận về bài ông viết trên báo Washington Post nhan đề "How dumb can a nation get and still survive?" (Một đất nước có thể ngu tới cỡ nào mà vẫn sống sót?)

.

Robinson viết rằng rất nhiều người Mỹ đã trở thành hư vô chủ nghĩa vì không nhìn thấy thực tại. Trong đó, nhiều dân cử Cộng Hòa quyết tâm giữ trần nợ để làm kinh tế Mỹ suy thoái, sẽ dẫnt ới nhiều triệu người thất nghiệp nhằm đổ tội cho cho Biden.

.

Tương tự, ngu tới cỡ trong một hội nghị Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa) kêu gọi mọi người hãy chích ngừa chống COVID-91 thì bị la hét đuổi xuống. Tương tự những ai tuyên truyền cho lời Trump bịa đặt về "gian lận" bầu cử thì được tung hô.

.

Robinson nói trên MSNBC rằng: "Nếu chúng ta không thông minh, thì ít nhất chúng ta đừng ngu hoàn toàn như thế. Chúng ta phải thông minh hơn về sinh mạng đất nước chúng ta, về sinh mạng chính trị chúng ta và về sinh mạng cá nhân chúng ta, nếu không như thế, làm sao chúng ta sống sót nổi. Mọi người nói về một thế kỷ Hoa Kỳ này. Nhưng xảy ra làm sao được khi chúng làm làm y hệt như lũ hề như thế." Robinson nói, nếu Cộng Hòa không thay đổi, thì chúng ta phải đè bẹp Cộng Hòa qua các cuộc bầu cử, họ mới thay đổi tử tế hơn.

.

--- Chiến binh Taliban bây giờ canh gác khu tượng Phật đứng từ 1500 năm nay ở núi Bamiyan từng bị họ nêu cao tinh thần Hồi Giáo để phá hủy đầu năm 2001. Mohammad Hassan Akhund, tân Thủ Tướng Afghanistan, chính là một trong những người chủ trương phá các tượng Phật hai thập niên trước.

.

Tuy nhiên, mới đây Mohammadi nói với các viên chức UNESCO đã chạy ra hải ngoại rằng ông mời họ về nước, bảo đảm an toàn, và cam kết giữ gìn các di tích tượng Phật Bamiyan, nơi thu hút du khách nhiều năm qua tới hành hướng.

.

Philippe Marquis, giám đốc phái đoàn khảo cổ Pháp tại Afghanistan, nói kinh tế Afghanisn bây giờ thê thảm, và các tượng Phật có thể giúp mang tiền cho lĩnh vực du lịch, cũng như tiền tài trợ di tích thế giới của LHQ.

.

--- Giải Nobel Hòa Bình năm nay trao cho 2 nhà báo, một của Philippines và một của Nga, vì đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tiền đê của dân chủ và hòa bình lâud ài.

.

. Maria Ressa, trưởng ban biên tập Rappler của Philippines, đã tập trung điều tra và viết về Tổng Thống Rodrigo Duterte trong các chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi và giết người tùy tiện.

.

. Dmitry Muratov, người sáng lập báo Novaya Gazette, tờ báo chỉ trích sự lạm dụng quyền lực của chính phủ Putin bằng các thôing tin chính xác, kịp thời, chuyên nghiệp.

.

--- Đại Học University of Hong Kong (HKU) đã chính thức ra lệnh gỡ bỏ pho tượng tưởng niệm những người bị thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989. Hạn chót gỡ bỏ là 5 giờ chiều ngày 13/10/2021.

.

Thư yêu cầu gỡ bỏ gửi tới hội Hong Kong Alliance (HKA), một tổ chức đã giải thể và đã xây dựng tượng này, cũng là nơit ổ chức thường niên ngày thảm sát Thiên An Môn. Tượng này đứng 24 năm nay trong sân đại học, cao 8 mét, bằng đồng, gồm 50 khuôn mặt kinh hoàng đan vào nhau.

.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 07/10 đến 17h ngày 08/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.806 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 4.795 ca ghi nhận trong nước (tăng 648 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 2.451 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (2.215), Bình Dương (828), Đồng Nai (612), An Giang (182), Tây Ninh (92), Kiên Giang (89), Tiền Giang (74), Long An (66), Bình Thuận (58), Khánh Hòa (55), Đồng Tháp (51), Cà Mau (49), Cần Thơ (48), Hà Nam (44), Hậu Giang (39), Gia Lai (39), Lâm Đồng (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Bình Định (18), Nghệ An (17), Trà Vinh (16), Thanh Hóa (15), Đắk Nông (15), Bến Tre (14), Vĩnh Long (14), Bình Phước (13), Quảng Ngãi (13), Bạc Liêu (10), Quảng Trị (8 ), Hà Tĩnh (7), Phú Yên (7), Kon Tum (6), Ninh Thuận (6), Hà Nội (5), Quảng Bình (4), Lào Cai (3), Hải Dương (3), Sơn La (3), Quảng Nam (3), Ninh Bình (3), Nam Định (1), Phú Thọ (1), Yên Bái (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 114 ca tử vong tại TP. SG (78), Bình Dương (17), An Giang (7), Đồng Nai (3), Long An (3), Đồng Tháp (1), Ninh Thuận (1), Kiên Giang (1), Bạc Liêu (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 128 ca.





.

Thêm một triệu viên thuốc Molnupiravir thí điểm điều trị F0 có kiểm soát tại nhà. Một triệu viên thuốc kháng virus Molnupiravir vừa được chuyển đến các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Long An, Đồng Nai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông... Đây là số thuốc từ nguồn nhập khẩu do Công ty DB – cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark, tài trợ để có thể đáp ứng điều trị thí điểm có kiểm soát cho bệnh nhân COVID-19.

.

SG đã có 34 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Đến nay đã có 34 chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM hoạt động trở lại nhưng vẫn còn hơn 200 chợ vẫn cửa đóng then cài. Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trong ngày 8-10 có ba chợ hoạt động lại gồm chợ Tân Định, quận 1; chợ Bàu Cát, quận Tân Bình; chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Chủ yếu các chợ kinh doanh ngành hàng lương thực thực phẩm. Tính đến 10 giờ ngày 8- 10, trên địa bàn TP có 34/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại, còn 200 chợ vẫn đang tạm ngưng hoạt động. Dự kiến ngày 9-10 chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), chợ Tân Bình (quận Tân Bình); ngày 10-10 chợ Xã Tây, chợ Phùng Hưng (quận 5), chợ Hòa Hưng (quận 10) sẽ hoạt động trở lại. ​





.

SG tri ân 30.000 cán bộ, chiến sĩ chi viện chống dịch. Trong lời tri ân cán bộ, chiến sĩ đã chi viện cho tâm dịch TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên đồng thời chia sẻ 100 ngày lịch sử vừa qua là bài học xương máu trong chống dịch. Sau 4 tháng ròng rã "không thể nói hết bằng lời", sát cánh bên nhau, kiên gan chiến đấu, các lực lượng đã từng bước giúp TP.HCM kiểm soát được dịch để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

.

VN xin New Zealand tiếp tục hỗ trợ vaccine. Ngày 8/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta. Trao đổi với ngoại trưởng New Zealand, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine và đề nghị nước này tiếp tục hỗ trợ về vaccine và thiết bị y tế.





.

SG hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị số 18/CT- UBND ngày 30/9/2021 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, chiều ngày 8/10 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình mới.

.

Sản phụ sinh con khi đang trên đường từ SG về Nghệ An. Sản phụ quê ở tỉnh Nghệ An cùng nhóm 9 người khác đi từ TP. HCM về quê, khi đang dừng nghỉ trước hiên nhà một người dân ở Quảng Trị đã sinh hạ một bé trai. Chiều 8/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Hồ Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cách ly đối với sản phụ người Nghệ An sinh con khi đang trên đường về quê. Theo thông tin ban đầu, sản phụ Lò Ý Dũng (19 tuổi quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang mang thai sắp đến ngày sinh nở cùng một nhóm 10 người dân Nghệ An đang trên đường từ TP. HCM về quê. Do quá mệt, họ nghỉ tạm trước nhà một người dân tại làng Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. Đến sáng sớm hôm nay, chị Dũng trở dạ, sinh con ngay trước vỉa hè.





.

Đề xuất mở lại 10 đường bay từ SG, 6 đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh. Kế hoạch khai thác các đường bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10.10.2021 đến hết ngày 20.10.2021 với 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày). Trong đó, dự kiến có 10 chuyến khứ hồi từ TP.HCM, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội đi các địa phương. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trình bày dự thảo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, kế hoạch khai thác các chuyến bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10.10.2021 đến hết ngày 20.10.2021 với 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày). Bao gồm 10 chuyến khứ hồi từ TP.HCM đi các địa phương, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội, 4 chuyến từ Đà Nẵng và 3 chuyến từ Thanh Hóa.

.

Lâm Đồng xuất hiện chùm ca Covid-19 hàng chục người chưa rõ nguồn lây. Tỉnh Lâm Đồng đang thần tốc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khử khuẩn để kịp thời kiểm soát, khống chế chùm ca bệnh Covid-19 mới với 25 người dương tính chưa rõ nguồn lây. Sáng 8-10, tin từ ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết: Trong vòng 1 ngày qua, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 30 ca Covid-19; trong đó, xuất hiện chùm 25 ca Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt), 5 ca còn lại gồm: 2 vợ chồng lái xe chở hàng nội tỉnh, 2 ca là công dân về Bảo Lộc từ TP HCM và 1 ca từ Bình Dương về Lâm Hà.

.

Hà Nội đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa Covid-19. (HNMO) - Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, ghi nhận trong ngày 8-10, trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với áp dụng các biện pháp phòng ngừa tích cực, các địa phương tiếp tục kế hoạch tiêm chủng vắc xin mũi 2 cho người dân. Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân.





.

Test nhanh phát hiện nhiều người đã tiêm vắc-xin từ phía Nam về bị nhiễm. Những ngày qua có rất nhiều người ở các tỉnh phía Nam về quê ở Nghệ An, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một số người dân mắc Covid-19, trong đó có những người tiêm từ 1 đến 2 mũi vắc-xin.

Sáng 8-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 7-10 đến 6 giờ ngày 8-10), tỉnh Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 trường hợp là người đi từ các tỉnh phía Nam về quê.---. Dân Biểu Michelle Steel (Cộng Hòa, Quận Cam) trình dự luật để đặt tên trạm bưu điện ở địa chỉ 9317 Bolsa Ave. ngay giữa Little Saigon, Calif. là “General Tran Hung Dao Post Office” (Bưu Trạm Tướng Trần Hưng Đạo).Mục đích đặt tên như thế là để vinh danh Tướng Trần Hưng Đạo, người đã chỉ huy quân đội VN đã đánh bại đạo binh Nguyên Mông trong 3 đợt quân phương Bắc tấn công.DB Steel viết rằng bà hãnh diện đại diện cho Little Saigon, nơi cư trú của hơn 189,000 người Mỹ gốc Việt, cộng đồng dân số Việt đông nhất thế giới ở hải ngoại. Dự luậtd 9ưa ra cũng để tưởng niệm ngày 3/10, ngày Tướng Trần Hưng Đạo từ trần, và do vậy bà đổi tên bưu trạm Bolsa thành “General Tran Hung Dao Post Office”.---. Thượng Viện đã thông qua mức tăng tạm thời trần nợ quốc gia hôm Thứ Năm, tránh vỡ nợ vào hạn 18/10/2021. Biện pháp tăng trần nợ đã thông qua với tỷ lệ 50-48 theo đảng, sẽ kéo dài tới đầu tháng 12/2021, khi thảo luận tiếp.Quyết định sẽ định mức hạn chế nợ khoảng $480 tỷ đôla, theo CNN. Dự luật bâyg iờ sẽ chuyển sang Hạ Viện bỏ phiếu, nơi dự kiến cũng sẽ thông qua. Bộ Trưởng Ngân Khố Janet Yellen đã cảnh cáo rằng nếu nợ quốc gia không trả nổi, sẽ gây ra tình hình suy thoái kinh tế toan quốc, cùng nhiều hậu quả tai hại.---Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ Viện hôm Thứ Năm đã chất vấn Ken Bennett, cựu Bộ Trưởng Hành Chánh của Arizona, rồi cũng là liên lạc viên Thượng Viện Arizona đối với cuộc kiểm toán phiếu bầu 2020 mới đây của quận Maricopa County. Bennet được các dân biểu Cộng Hòa mời tới điều trần.Trong khi bị Dân Biểu Ro Khanna (Dân Chủ, Calif.) chất vấn, Bennett được hỏi về cuộc kiểm phiếu bằng tay kéo dài nhiều tháng đã xác nhận rằng Joe Biden thắng bầu cử, và không hề có gian lận bầu cử nào nhằm "chôm" cuộc bầu cử như Trump ồn ào nói.DB Khanna chỉ ra rằng kiểm toán mới đây cho thấy Biden nhiều phiếu hơn Trump, và Bennett thú nhận rằng sự thật là như thế.DB Khanna hỏi, có phải khi Trump nói rằng Trump thắng cử trong kết quả kiểm phiếu mới đây là lời nói sai sự thật, thì Bennett trả lời rằng "cuộc kiểm toán Maricopa cho thấy kết quả tương tự với những gì quận Maricopa County đã công bố trong kết quả chính thức."---Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Fiona Hill kể về thái độ kỳ thị nam nữ trong Bạch Ốc thời Trump qua cuộc trả lời phỏng vấn ở MSNBC hôm Thứ Năm. Bình luận viên Nicolle Wallace phỏng vấn Hill về tình hình kỳ thị phụ nữ ở Bạch Ốc.Hill nói rằng bà trong lứa 50s tuổi, đã có sự nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, nhưng vẫn bị thái độ kỳ thị phụ nữ trong Bạch Ốc thời Trump làm bà kinh ngạc. Hill nói bà bị một số người trong nội các Trump gọi là "Russia b*tch" (mụ chó cái chuyên về Nga).Hill kể rằng bà không biết trực tiếp, nhưng rồi có một người trước đó đã viết bài phỏng vấn về sự nghiệp của bà, đã nói chuyện với một số người khác trong Hội đồng An ninh Quốc gia tại Bạch Ốc hỏi bà rằng bà có biết người ta gọi bà như thế không.Hill giải thích kiểu kỳ thị đó rằng, "Bạn là mụ chó cái nếu bạn chỉ trích điều gì đó hay bạn thúc đẩy điều gì đó. Điều đó hiển nhiên là 1 chữ đã tính phái hóa, vì đàn ông không bị gọi như thế."Bà Hill là người Mỹ gốc Anh quốc, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành về Nga và Đông Âu. MSNBC phỏng vấn bà Hill vài giờ sau khi Trump tấn công bà trong 1 bản văn, Trump viết: "Fiona Hill chẳng làm được gì. Fiona Hill là 1 thây ma Nhà Nước Ngầm với một giọng nói nghe dịu dàng."---Có ít nhất 18 cựu cầu thủ bóng rổ NBA bị truy tố hôm Thứ Năm vì âm mưu lừa gạt tiền bảo hiểm y tế của liên đoàn bóng rổ này gần 4 triệu đôla, theo các công tố.Công tố nói âm mưu gạt tiền bảo hiểm chủ mưu là từ Terrence Williams, thuộc đội bóng rổ New Jersey Nets năm 2009; Anthony Allen, cầu thủ 6 lần trong đội tuyển NBA All-Defense Team; và Ronald Glen Davis, người chơi trong đội tuyển Los Angeles Clippers. Vợ của Allen là Desiree Allen cũng bị truy tố.Các cầu thủ bóng rổ này, và vợ của Allen, đã nộp hồ sơ xin tiền bồi hoàn cho dịch vụ y tế từ 2017 tới 2020. Tổng hóa đơn là 3.9 triệu đô, nhưng không có dịch vụ nào là có thực.---. Trump thúc giục 4 cựu phụ tá là chớ có ra trước Hạ Viện điều trần. Nhóm 4 người này bị Ủy ban Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021 gửi trát đòi, yêu cầu ra điều trần về tình hình liên hệ tới cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.Nhóm 4 phụ tá của Trump bị trát đòi là: Dan Scavino (phụ trách về mạng xã hội cho Trump), cựu viên chức Bộ Quốc Phòng Kash Patel, cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows, và cựu cố vấn Bạch Ốc Steve Bannon.Trong lá thư mà báo Politico có được, luật sư của Trump nói bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào về Trump trong Bạch Ốc là được bảo vệ bởi đặc quyền hành chánh, và Trump sẽ yêu cầu tòa bảo vệ đặc quyền đó. Nhiều luật gia nói khi Trump rời Bạch Ốc thì mất đặc quyền rồi.---6/1/2021 đã gửi trát triệu tập Ali Alexander, một trong những người tổ chức phong trào “Stop the Steal” nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020 để Trump bám ghế.Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS), Chủ tịch Ủy ban, nói trong bản văn rằng Ủy ban muốn tìm hiểu tất cả các chi tiết về các sự kiện trước cuộc tấn công tòa nhà Quốc Hội, kể cả những người liên hệ việc lên kế hoạch và tài trợ.Trát đòi cũng triệu tập Nathan Martin, đồng tổ chức cuộc biểu tình 6/1/2021. Alexander và Martin bị yêu cầu thực hiện trong 2 tuần lễ. Nhiều quan chức của Trump cũng bị trát đòi, và Trump xúi đừng có ra khai.---BS Anthony Fauci nói ngày 3/10/2021 trên CNN: Có vài tôn giáo cấm giáo dân chích ngừa?Đúng thế. Chỉ vài tôn giáo thôi. Hoa Kỳ có hàng trăm tôn giáo, nhưng chỉ có khoảng 5 tôn giáo cấm chích ngừa. Trong khi ít nhất 24 tôn giáo lớn không hề cấm như thế.Cuộc duyệt xét về tôn giáo của đại học Vanderbilt University Medical Center nói có một số chi nhánh Thiên Chúa Giáo chống lại chích ngừa. Có khoảng 5 tôn giáo như thế, trong đó có: Dutch Reformed Church, Church of the First Born, Faith Assembly và Endtime Ministries. Danh sách này chưa kể hết các tôn giáo toàn cầu. Tại Hoa Kỳ nổi bật có tôn giáo Christian Scientists, tuy rằng tín đồ Christian Scientists dựa vào cầu nguyện để chữa lành, nhưng hội thánh Christian Science Church cho giáo dân tự do chích ngừa hay không chích ngừa. Rất nhiều tôn giáo khác không hề cấm chích ngừa, trong đó có Phật Giáo, Hồi Giáo, Công Giáo La Mã, nhiều hội thánh Tin Lành, Do Thái Giáo, Ấn Độ Giáo...Chi tiết:---Quá đuối, về quê, rồi sao?Câu hỏi từ nhà báo Vũ Kim Hạnh trên Báo Tiếng Dân.- 7-10-2021Tôi viết vội bài này trên đường tiếp tục đi thăm các cháu học sinh mồ côi vì Covid, hôm nay là quận 7. Sáng sớm, các số liệu tôi nhận được từ tỉnh Đồng Tháp (vừa công bố chiều qua) lại thôi thúc tôi chia sẻ nhanh ở đây.

Đồng Tháp tiếp nhận 22.000 người về, không phải là tỉnh tiếp nhận nhiều nhất lao động về đồng bằng trong mấy ngày qua. Nhiều nhất vẫn là Sóc Trăng (50.000 người) và An Giang (37.000 người). Trong số 22.000 người về Đồng Tháp, có 65% là công nhân từ 18 tới 40 tuổi và 26% là lao động tự do. Đáng chú ý, số người từ TP.HCM về không phải là đông nhất (có 30%) trong khi đó, người về từ Bình Dương mới là nhiều nhất (36,5%) còn lại là từ Long An (là 15%) và từ Đồng nai (9%).

Nguyện vọng về quê, họ cho biết ngay lúc tới quê nhà là: 34,7% muốn ở lại địa phương làm việc và 60,3% sẽ quay lại các tỉnh thành (mà họ ra đi) tìm việc làm tiếp khi dịch ổn định.

Cũng trong số này, 17% đã tiêm 2 mũi vaccine, 46% đã tiêm một mũi; còn số chưa được tiêm mũi nào: 29% và có 8% là F0 đã điều trị xong. Và cũng có 151 người dương tính, tức 0,6% tổng số người về.

Tôi chú ý tỷ lệ người về từ Bình Dương và nhớ lại câu nói cửa miệng của người đồng bằng: đi Bình Dương. Tôi cũng rất chú ý dự định thẳng thắn của hơn 60% số người – vừa bằng mọi cách trở về – là khi ổn dịch, thì sẽ trở lại tìm việc làm ở các tỉnh thành phố họ ra đi.

Cách đây mấy ngày tôi đọc một bài của một nhà báo kinh tế của Đồng Tháp, anh viết: dân Đồng Tháp đi bán mồ hôi kiếm sống, phải ở nhà trọ chật chội cuộc sống thiếu thốn mà tỷ lệ được tiêm vaccine chưa được 10% (theo anh ghi nhận lúc đầu, chưa có thống kê của nhà chức trách) thì cũng chỉ là công dân hạng 2 như vậy thì “người ơi, đừng ở, hãy về”. Tôi đọc vậy thì rất đau lòng và cũng tự hỏi, liệu có nhầm lẫn gì ở đây khi tỷ lệ tiêm chủng cho công nhân ở TP.HCM khá cao. Bây giờ thì thấy rõ hơn…

Mấy ngày qua, tôi tự đi tìm hiểu để có dữ liệu thực tế nhằm hiểu rõ hơn về tương lai nhân sự cho các nhà máy hoạt động lại. Tôi tổ chức khảo sát lại gần 50 khu lưu trú công nhân ở gần các khu công nghiệp hay khu dân cư đông đúc các quận ven mà đa số, chương trình Vòng tay Việt đã đến cứu trợ. Kết quả có số liệu rất cụ thể là: hầu hết các nơi này, trung bình chỉ 10% công nhân đã bỏ về đồng bằng. Riêng hai khu nhà trọ công nhân, khu lưu trú số 19 ở xã Long Thới và khu lưu trú trong Khu công nghiệp Hiệp Phước mà tôi trực tiếp đến thăm chỉ hai tuần trước, nay kiểm tra lại lần nữa thì tỷ lệ số công nhân bỏ về chỉ 5%. Tỷ lệ ấy rất thật mà lại làm cho tôi rất đắn đo.

Lý do công nhân hai khu lưu trú này không về, chính công nhân nói là họ vẫn đang đi làm, dù “ba tại chỗ”, thì chủ nhà máy có trợ cấp cho số thợ bị nghỉ ở nhà và chủ nhà trọ miễn tiền thuê cũng như xã, ấp có cứu trợ khá. Họ hi vọng sẽ sớm đi làm lại nên dù rất khó khăn họ cũng còn “bám trụ”.

Chưa thể nói tỷ lệ người về đồng bằng mấy hôm nay, bao nhiêu là công nhân, bao nhiêu là người lao động tự do hay thời vụ. Con số khiến chúng ta cũng cần nghĩ nhiều là con số 60% người dự định sẽ quay lại các tỉnh, thành phố trước đây tìm việc, sau một thời gian dưỡng quân vì cơn “ác mộng” 4 tháng trời bị giam trong điều kiện thiếu đói và nhiều nguy cơ nhiễm bệnh khiến họ “chịu hết xiết”.

Tuy nhiên, dù họ là công nhân hay lao động thời vụ, tự do, dù họ từ TP.HCM hay Bình Dương hay Đồng Nai trở về, phải công nhận là thời gian qua, họ vẫn bị coi là người ngụ cư chứ không phải nhập cư. Chính sách cho người lao động còn ở trên giấy quá nhiều và những gì gọi là chăm lo cho họ đều được “cân ke kỹ quá”. Mấy ngày qua, cuộc bỏ phiếu bằng chân của họ đã cho chúng ta quá nhiều bài học sâu sắc về giai cấp lãnh đạo là công nông.

Tự nhiên ngẫm về con số hơn 60% người lao động vừa về nhà đã bộc bạch dự tính là sau thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức, bớt nhớ thương “QUÊ NHÀ” sau cơn ác mộng ập đến quá nhanh mà lại kéo quá dài, tới 4 tháng bị “phế võ công” ngồi một chỗ, lại quay về chốn cũ để tìm việc làm lại.

Một số chuyên gia than phiền là chúng ta để bị lệ thuộc FDI, họ lạm dụng sức lao động của công nhân Việt, tôi cho rằng nói vậy thì ai nói cũng được, nói thì dễ nhưng phải nghĩ, muốn thay đổi cách sống bám vào gia công này là cả một bài toán khó tổng hợp về chiến lược kinh tế và phát triển…

Nhưng dù nghĩ thế nào, chúng ta vẫn không khỏi thoát được niềm ray rứt đau xót từ “cuộc di dân khổng lồ” lại là của người lao động gắn bó bao năm với mình. Vang lên câu nhắc nghiêm khắc và quen thuộc của cha ông xưa: ”Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.

