Giải Nobel Vật Lý 2021 trao 3 nhà khoa học về mô hình nghiên cứu về khí hậu, về tương tác các hệ thống - Nhiều chợ truyền thống phía nam mở lại. Quân đội sẽ đưa người dân ở SG về quê theo nguyện vọng. Công ty du lịch, lữ hành TP.HCM bán tour trở lại. Hà Nam vượt mốc 500 ca, cách ly phòng dịch hơn 51.000 người. Huế đón 149 thai phụ về quê tránh dịch. Bình Dương tăng tốc tiêm mũi 2 vaccine. F0 tiế

- Giải Nobel Vật Lý 2021 trao 3 nhà khoa học về mô hình nghiên cứu về khí hậu, về tương tác các hệ thống

- Nhiều chợ truyền thống phía nam mở lại. Quân đội sẽ đưa người dân ở SG về quê theo nguyện vọng. Công ty du lịch, lữ hành TP.HCM bán tour trở lại. Hà Nam vượt mốc 500 ca, cách ly phòng dịch hơn 51.000 người. Huế đón 149 thai phụ về quê tránh dịch. Bình Dương tăng tốc tiêm mũi 2 vaccine. F0 tiếp tục tăng trong các đoàn người về miền Tây. Cà Mau trưng dụng hơn 300 trường học làm khu cách ly.

- Hãng xe Tesla bị tòa phạt, bồi thường $137 triệu đô vì kỳ thị sắc tộc tại cơ xưởng hãng này ở Fremont

- tới Mexico thi đấu, 9 cầu thủ đội tuyển bóng chày Cuba xin tỵ nạn chính trị. Cuba tố "bỏ chạy xấu xa"

- New York: Hệ thống bệnh viện Northwell Health sa thải 1,400 nhân viên không chịu chích ngừa

- Các linh mục Công Giáo Pháp lạm dụng tình dục hơn 216,000 trẻ vị thành niên từ thập niên 1950s

- đứt mạng Facebook nhiều giờ, Tổng quản trị Mark Zuckerberg bốc hơi tài sản $6.8 tỷ đô

- Bạch Ốc: mạng xã hội không tự giám sát được, trong quá khứ đã lơ lỏng, dẫn tới các bài kích động bạo loạn

- Oakland: thấy cụ gốc Á bị đánh, vào can, được Phố Tàu vinh danh, bị bọn gian trả thù, tạt sơn, đâm lủng vỏ xe

- hồi ký của Stephanie Grisham: Grisham lặng lẽ giúp 1 nữ nhân viên trẻ để cô không bị Trump quậy phá

- Omarosa Manigault Newman (cựu cố vấn của Trump): không chắc Trump còn sức khỏe để tranh cử 2024

- Texas: tòa kêu án 45 ngày tù cho 1 người dự bạo loạn 6/1/2021 cho dù công tố không xin án tù

- đại gia Cộng Hòa Ken Griffin, phụ trách 1 quỹ đầu tư mạo hiểm, từ chối ủng hộ Trump nếu ứng cử 2024.

- Tòa: Trump phải khai hữu thệ trước 23/12/2021 vụ Summer Zervos rằng Trump hôn, sờ mó, bôi nhọ cô

- HỎI 1: Có phải tấm hình ‘Blue River Dragon’ (Rồng Sông Xanh) có thực? ĐÁP 1: Hầu hết là đúng.

- HỎI 2: Các hội doanh nghiệp Đài Loan xin VN giúp Đài Loan gia nhập CPTPP? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/10/2021) --- Hôm Thứ Ba 5/10/2021, Giải Nobel Vật Lý được công bố, trao cho 3 nhà khoa học vì đóng góp mô hình nghiên cứu về khí hậu địa cầu, tiên đoán khả tin về tình trạng hâm nóng địa cầu, về mức thán khí CO-2 trên tầng khí quyển đã làm nóng mặt đất, về tương tác trong các hệ thống vật lý từ nguyên tử cho tới hành tinh. Giải Nobel năm nay sẽ là huy chương vàng và hơn $1.14 triệu đôla.

Nobel chia là 2 phần. Phần nửa giải trao cho 2 khoa học gia nghiên cứu về hâm nóng địa cầu:

- Syukuro Manabe, người Mỹ gốc Nhật, đang dạy ở Princeton University, Hoa Kỳ;

- Klaus Hasselmann đang làm việc ở viện nghiên cứu khí hậu Max Planck Institute for Meteorology, Đức quốc.

Phần nửa giải Noebl trao cho Giorgio Parisi tại đại học Sapienza University ở Rome, Ý Đại Lợi. Parisi nghiên cứu về tương tác của các hệ thống vật lý, cho hiểu sâu hơn không chỉ vật lý mà cả toán học, sinh học, thần kinh học và thông minh nhân tạo.

--- Hệ thống bệnh viện Northwell Health, lớn nhất ở New York, nói hôm Thứ Hai đã sa thải 1,400 nhân viên không chịu chích ngừa chống COVID-19. Hệ thống y viện này có hơn 76,000 nhân viên.

--- Các linh mục Công Giáo Pháp đã lạm dụng tình dục từ hơn 216,000 trẻ vị thành niên từ thập niên 1950s, theo báo cáo của ủy ban độc lập Independent Commission on Sexual Abuse in the Church (CIASE).

Nếu tính cả các trẻ em nạn nhân bị lạm dụng từ các viên chức nhà thờ mà không phải tu sĩ, thì nạn nhân là khoảng 330,000 trẻ vị thành niên. Hầu hết nạn nhân là các bé trai từ 10-13 tuổi.

Hồ sơ này do các chuyên gia nhiều ngành đã khảo sát các hồ sơ tòa án, cảnh sát, giáo hội, trường học... cho thấy có khoảng 2,900-3,200 hung thủ ấu dâm trong Giáo Hội Công Giáo Pháp trong 70 năm qua.

--- Hãng xe Tesla bị tòa ra án phạt, phải bồi thường $137 triệu đô cho 1 cựu nhân viên hợp đồng, người kiện Tesla vì bị lạm dụng kỳ thị sắc tộc tại cơ xưởng hãng này ở Fremont, Calif.

Thắng kiện là Owen Diaz, cựu điều hành thang máy, nói ông làm ở Tesla khoảng 1 năm, tới 2016, bị các bạn trong sở chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị sắc tộc, vẽ các hình chữ vạn (Đức quốc xã) và các thứ kỳ thị lên tường nhà vệ sinh, vẽ hình giễu trẻ em da đen.

Diaz nói con trai ông cùng làm ở Tesla cũng bị kỳ thị tương tự. Báo cáo, thì các quan chức Tesla không phản ứng gì, thế là cứ kỳ thị mãi. Thế là, luật sư hội nhân quyền California Civil Rights Law Group tới, giúp Diaz và hơn 100 cựu công nhân da đen ở Tesla kiện tập thể. Tòa phạt Tesla 130 triệu đô trừng phạt, 6.9 triệu đô tiền gây căng thẳng ac3m xúc.

--- Trong khi thi đấu tại Mexico cuối tuần vừa qua, 9 cầu thủ trong đội bóng chày Cuba đã đào tỵ, xin tỵ nạn chính trị. Chính phủ Cuba hôm Chủ Nhật xác nhận có trường hợp "bỏ chạy xấu xa".

Tuy nhiên, 24 cần thủ còn lại của đội tuyển Cuba bay về Cuba hôm Thứ Hai. Đội tuyển này thi là cho giải bóng chày thế giới U23 World Cup. Trong trận đấu giành huy chương đồnghôm Thứ Bảy, Cuba thua Colombia.

---Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 04/10 đến 17h ngày 05/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 4.360 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.022 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 1.769 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.491), Bình Dương (1.107), Đồng Nai (653), An Giang (172), Bình Thuận (149), Long An (84), Kiên Giang (77), Đồng Tháp (67), Tiền Giang (59), Hậu Giang (48), Cần Thơ (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (47), Khánh Hòa (39), Bạc Liêu (39), Tây Ninh (35), Cà Mau (32), Hà Nam (28), Ninh Thuận (18), Bình Định (18), Bình Phước (17), Bến Tre (16), Nghệ An (16), Quảng Bình (15), Quảng Ngãi (15), Quảng Trị (13), Trà Vinh (10), Vĩnh Long (10), Đắk Lắk (8 ), Nam Định (4), Đắk Nông (3), Gia Lai (3), Hà Nội (3), Lâm Đồng (2), Bắc Giang (2), Kon Tum (2), Đà Nẵng (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Tĩnh (2), Phú Thọ (2), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Hải Dương (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 134 ca tử vong tại TP. SG (104), Bình Dương (15), Đồng Nai (4), An Giang (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (2), Kiên Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 142 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.979 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Nhiều chợ truyền thống phía nam hoạt động trở lại đón người dân có 'thẻ xanh COVID'. Theo tin từ Tổ công tác phía nam của Bộ Công Thương, nhiều địa phương bước đầu kiểm soát được dịch đã khôi phục các hệ thống phân phối hàng hóa như chợ, siêu thị phục vụ người dân có 'thẻ xanh' COVID đến mua hàng. Bộ Công Thương nhìn nhận, việc khôi phục lại hoạt động các chợ đầu mối và siêu thị là cơ sở để đẩy mạnh tiêu thụ nội địa trong những tháng cuối năm. Hiện tại, TPHCM đã khôi phục hoạt động 15 chợ truyền thống (chợ Bình Thới, Quận 11 mở từ ngày 3/10), 105/106 siêu thị và 2.847/3.101 cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm bình ổn hoạt động phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Công ty du lịch, lữ hành TP.HCM bán tour trở lại. Chính thức hồi phục hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch TP.HCM, hai chùm tour hành trình xanh về Cần Giờ và Củ Chi bắt đầu được các doanh nghiệp du lịch, lữ hành chào bán từ tuần này.

Quân đội sẽ đưa người dân ở SG về quê theo nguyện vọng. Người dân ở TPHCM có nguyện vọng về quê chỉ cần đăng ký với tổ dân phố, UBND phường, xã nơi mình đang lưu trú tại TPHCM và sẽ được tổ chức xét nghiệm COVID-19, được Bộ đội tổ chức đưa về quê theo nguyện vọng. Chiều 5/10, Bộ Tư lệnh TPHCM đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin người dân ở TPHCM có nhu cầu về quê và phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân về quê an toàn. Đối tượng ưu tiên là người tuổi cao, sức yếu, trẻ em, người mất sức lao động. Người dân có nhu cầu về quê chỉ cần gọi vào số điện thoại: 069.652.401 và 02866.822.000 để đăng ký và được hướng dẫn.





Chùm COVID-19 ở Hà Nam vượt mốc 500 ca, cách ly phòng dịch hơn 51.000 người. Sau 16 ngày bùng phát dịch, chùm COVID-19 ở Hà Nam đã vượt mốc 500 ca. Luỹ kế đến 17 giờ ngày 5/10, sau 16 ngày bùng phát dịch, tỉnh Hà Nam ghi nhận 501 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp mã. Hiện tỉnh Hà Nam đang tiến hành cách ly phòng, chống dịch cho 51.106 người. Trong đó có 5.681 trường hợp cách ly tại nhà; 1.951 người tại các cơ sở cách ly tập trung và 3.251 người cách ly tại khu công nghiệp.

Hà Nội: Nhiều trẻ nhập viện muộn, nguy kịch tính mạng vì bố mẹ e ngại dịch COVID-19. BV Nhi TW vừa tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi mắc bệnh mạn tính nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết các trường hợp nhập viện muộn đều do sự chủ quan và tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19, bố mẹ đã trì hoãn đưa trẻ đi khám bệnh.

Cảnh sát Hà Nội 'hộ tống' 500 người đi xe máy ngang qua thành phố về quê tránh dịch. Trong ngày 5/10, lực lượng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã hộ tống 2 đoàn đi xe máy qua địa phận thành phố (khoảng 500 người) khi đi từ tỉnh Bình Dương về Hà Giang. Sáng 5/10, Công an TP. Hà Nội đã triển khai lực lượng kiểm soát y tế và giám sát dẫn 2 đoàn người (khoảng 500 người, đi xe mô tô từ tỉnh Bình Dương để về Hà Giang) qua địa phận thành phố. Cụ thể, lúc 8h lực lượng chức năng tiếp nhận 1 đoàn (hơn 100 xe máy với khoảng 250 người) qua chốt kiểm soát số 1 (ngã ba Cầu Giẽ, Phú Xuyên). Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm soát y tế và bố trí Đội CSGT số 14 giám sát, dẫn đoàn người đi qua địa phận thành phố; đến 10h30p đoàn người đã qua cầu Trung Hà sang địa phận tỉnh Vĩnh Phúc.





Thừa Thiên - Huế đón 149 thai phụ về quê tránh dịch COVID-19. Chiều 5-10, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón 230 công dân địa phương gồm thai phụ và người thân đi kèm từ TP.HCM về quê tránh dịch. Danh sách đăng ký cho chuyến này có 230 người, trong đó có 149 thai phụ, còn lại là người thân đi cùng. Toàn bộ người dân đi trên chuyến bay này đã được test nhanh COVID - 19 miễn phí trước khi lên máy bay.

Bình Dương tăng tốc tiêm mũi 2 vaccine cho người dân. Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân trở lại làm việc; trong đó, ưu tiên công nhân, người lao động và doanh nghiệp tổ chức sản xuất '3 tại chỗ' để sớm khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.

F0 tiếp tục tăng trong các đoàn người về miền Tây. Ngoài việc tập trung lo ăn, nghỉ chu đáo cho người dân về quê, lãnh đạo các tỉnh miền Tây chỉ đạo ngành y tế đẩy nhanh việc xét nghiệm để bóc tách F0 với số lượng rất nhiều. Chiều tối 5/10, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đón và bố trí nơi nghỉ ngơi cho 2.000 công dân của tỉnh này được Công an Đồng Nai dẫn đường về quê. Ngoài nhóm người này, CSGT Công an Đồng Nai còn dẫn đường và đưa 18.000 người về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết đến cuối ngày 5/10, địa phương này đã đón trên 37.100 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía nam. Ngành y tế đã test nhanh được khoảng 50%, phát hiện hơn 130 trường hợp dương tính nCoV.

Đợt tiêm vắc-xin mũi 1 Vero Cell được TP Đà Nẵng tổ chức từ ngày 5 đến 8-10. Sở Y tế TP Đà Nẵng đã bố trí 100 điểm tiêm để bảo đảm tiến độ và an toàn. Ngày 5-10, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết địa phương đang triển khai kế hoạch tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 Vero Cell cho 100.000 người. Gần 1.000 y bác sĩ, cán bộ và sinh viên y tế đã trở về Hà Nội trong ngày hôm nay 5-10 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch được giao tại các tỉnh, thành phố phía Nam, tình hình dịch bệnh đang dần chuyển biến tích cực. Đoàn gồm các y bác sĩ và cán bộ, sinh viên thuộc Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cùng nhiều cơ quan y tế của các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Thanh Hóa… Vietnam Airlines bố trí 5 chuyến bay liên tiếp từ TP HCM đi Hà Nội trong ngày hôm nay để chuyên chở các lực lượng y tế trở về. Trước dòng người về liên tục những ngày qua, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau không còn sức chứa và tỉnh buộc phải trưng dụng tạm các cơ sở trường học làm khu cách ly tập trung. Trước lượng người quá đông, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau phải kích hoạt thêm các khu cách ly dự phòng là hệ thống cơ sở trường học ở các địa phương trong tỉnh, nâng tổng số khu cách ly của tỉnh từ 27 lên 217 như hiện nay, công suất tiếp nhận cách ly tăng từ khoảng 2.100 lên hơn 18.000 người chỉ trong vòng 4 ngày. Dự báo tình hình công dân về sẽ còn đông hơn nên chính quyền tỉnh Cà Mau chỉ đạo tiếp tục trưng dụng thêm ít nhất 100 trường học làm khu cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận thêm khoảng 10.000-15.000 người.Khánh Hòa dự kiến đón khách quốc tế theo lộ trình 2 giai đoạn và đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19. Ngày 5/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” bằng các chuyến bay thuê bao. Theo đó, Khánh Hòa sẽ đón khách theo lộ trình 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một từ đầu tháng 11 đến 31/12/2021, khách quốc tế đến Khánh Hòa sẽ được bố trí nghỉ dưỡng ở khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài) với 12 resort đang hoạt động, công suất 6.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ 1/1 đến 31/3/2022, lúc này sẽ mở rộng việc đón khách ở khu vực TP Nha Trang đối với các cơ sở nằm khu biệt lập, như Vinpearl ở đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Champa Island…--- Một phụ nữ được Phố Tàu Oakland cảm ơn và vinh danh sau khi các băng hình giám sát cho thấy cô này đã bảo vệ 1 ông cụ gốc Á và đã chống lại kể tấn công ông cụ trên một chuyến xe buýt hồi cuối tháng 4/2021.Điểm quan trọng trong sự kiện này: người bên lề, không bị tấn công, đã đứng ra chống lại những kẻ tấn công người gốc Á, và trong các sự kiện bạo lực nhiều hơn, sự can thiệp của họ có thể dẫn tới hy sinh tính mạng.Phụ nữ hiệp sĩ này, chỉ được cho biết tên là Mychelle, trong video giám sát đã dùng thân bước vào che ông cụ Hua Zhen Lin, 69 tuổi, trong khi hung thủ quất gậy liên tục vào ông cụ trên xe buýt AC Transit hôm 26/4/2021. Video cho thấy chị này cũng xô hung thủ, ép vào tấm kính nhựa ngăn trên xe buýt, rồi rút điệnt hoại của chị ra chụp hình hung thủ.Mychelle kể với ABC7 News rằng chị thấy hung thủ quất gậy vào ông cụ, và chị không thể ngồi xem như thế, nên xông vào cản. Hung thủ nhảy xuống xe buýt tẩu thoát, chị cũng nhảy xuống theo nhưng không bắt kịp.Chủ Tịch Phòng Thương Mại Phố Tàu Oakland là Carl Chan, 62 tuổi, đã vinh danh chị Mychelle, lập ra trang GoFundMe để giúp chị dọn tói nơi an toàn hơn.Từ khi xảy ra chuyện đó, chị Mychelle trở thành mục tiêu quậy phá của giang hồ địa phương. Xe của chị bịt tạt sơn, vỏ xe bị đâm lủng, xác chuột chết quăng nơi cửa nhà chị.Bản thân Chan cũng bị tấn công vài giờ sau vụ Lin bị tấn công. Chan lúc đó tới thăm Lin, thì bị James Lee Ramsey, 25 tuổi, tấn công trúng vào gáy và xô ngã làm đầu gối bị trầy.--- Một số trang Internet bị đứt mạng nhiều giờ hôm Thứ Hai, trong đó có Facebook, kho phần mềm ứng dụng Google và dịch vụ Amazon Web Services. Tương tự, có tin nhiều trang web không lên được hôm Thứ Hai, trong đó có các hãng viễn thông AT&T, T-Mobile, mạng xã hội Facebook online products and with Twitter.Hôm Thứ Hai, Mark Zuckerberg, Tổng quản trị công ty Facebook, hôm Thứ Hai rớt xuống hạng 6 trên danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes, với tài sản giảm $6.8 tỷ đô vì tình hình đứt mạng toàn cầu của Facebook và các mạng liên hệ.Tỷ phú Jeff Bezos cũng hôm Thứ Hai bị giảm tài sản khoảng $5.4 tỷ đô cũng vì đứt mạng ở Amazon.--- Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói trong buổi họp báo hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Joe Biden tin rằng chuyện các mạng xã hội tự tôn trọng nội quy là khổng có được. Lý luận này đưa ra sau khi Facebook bị 1 cựu nhân viên tố cáo đã cố ý lơ lỏng giám sát dẫn tới dung dưỡng các bài viết kích động bạo loạn.Psaki ghi nhận rằng dân cử cả 2 đảng đều đã từng bày tỏ quan ngại về nội dung các bài trên mạng xã hội, và về sức mạnh các mạng xã hội trên ý kiến công chúng.--- Trump là một kẻ lẳng lơ, muốn quậy phá đời 1 nữ viên chức trẻ trong Bạch Ốc. Đó là lời kể của Stephanie Grisham trong hồi ký kể về thâm cung bí sử của ông bà Trump, nhan đề "I'll Take Your Questions Now."Grishsam trong cương vị cựu Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc, và sau đó là chức Chánh Văn Phòng cho Đệ nhất phu nhân Melania, viết trong hồ ký rằng Trump bị ám ảnh vì thiếu nữ xinh đẹp kia, nên có "hành vi không thích nghi," nhưng Grisham không báo cáo với Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, mà chỉ lặng lẽ làm giảm các chuyến đi của nữ nhân viên kia trong các phái đoàn Bạch Ốc, và không bao giờ để cô thiếu nữ kia đơn độc với Trump trong phòng của các chuyến bay Tổng Thống.--- Trump mới đây nói trong cuộc phỏng vấn của báo Real Clear Politics rằng Trump có thể sẽ không tranh cử 2024 vì lý do sức khỏe, nếu bác sĩ điện thoại bảo thôi thì sẽ phải thôi.Nhưng Trump tiên đoán rằng nhiều người sẽ rất hạnh phúc với quyết định của Trump. Omarosa Manigault Newman, cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, nói rằng Trump cần phải minh bạch cho mọi người biết về tình hình sức khỏe trước khi tuyên bố ứng cử, vì 2024 thì Trump 78 tuổi rồi (Trump sinh năm 1946, bây giờ là 75 tuổi).Cô Omarosa Manigault Newman nói trên đài MSNBC hôm Thứ Năm rằng cô không chắc là Trump có đủ sức khỏe tranh cử 2024 hay không.--- Một người dân Texas đã về thủ đô tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 đã bị kêu án 45 ngày tù hôm Thứ Hai 4/10/2021, bất kể là các công tố viên không đưa ra yêu cầu ngày tù nào.Thẩm phán tòa liên bang Tanya Chutkan, người được bổ nhiệm bởi Tổng Thống Obama, nói rằng nếu tòa không kêu án tù cho nghi can Matthew Mazzocco, cư dân San Antonio, thì sẽ bất công, vì bạo loạn 6/1/2021 là tìm cách lật đổ nền dân chủ Hoa Kỳ, trong khi những người biểu tình ôn hòa trong phong trào Black Lives Matter để đòi công bằng màu da thì lại bị phạt nặng thường xuyên hơn.--- Cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ phải khai hữu thệ trước tòa vào cuối năm 2021, một phần trong đơn kiện do cô Summer Zervos tố giác rằng Trump đã hôn cô tại tòa cao ốc Trump Tower tại New York và sau đó sờ mó cô tại một khách sạn California.Thế rồi khi bị kiện thì Trump chối, rồi sau đó bôi nhọ cô, rằng cô không có đủ nhan sắc để đúng khẩu vị của Trump. Trump chối các cáo buộc năm 2016, và cô kiện Trump ra tòa về tội bôi nhọ năm 2017.Hôm Thứ Hai 4/10/2021, một viên chức từ văn phòng Thẩm phán Jennifer Schechter (Tòa tiểu bang New York) chỉ thị cho các luật sư của Trump và của cô Zervos phải hoàn tất giai đoạn khám phá sự kiện --- bao gồm cả tờ khai hay lời khai hữu thệ từ các bên liên hệ --- trước ngày 23/12/2021, theo báo Business Insider. Ngày cho tòa xét xử sẽ trong khoảng đầu năm 2022.--- Hôm Thứ Hai 4/10/2021, bản tin Bloomberg News loan tin rằng một nhà đại gia hỗ trợ Cộng Hòa đã từ chối ủng hộ Trump nếu Trump tranh cử Tổng Thống 2024.Đại gia này là Ken Griffin, là một quản lý của một quỹ đầu tư mạo hiểm và cũng là người hỗ trợ ạmnh mẽ cho Cộng Hòa từ lâu, nói rằng nước Mỹ phải quên Trump vì Trump là quá khứ. Griffin nói như thế trong thảo luận với Erik Schatzker của câu lạc bộ kinh tế Economic Club of Chicago.Griffin là người ủng hộ lớn cho Thống Đốc Florida là Ron DeSantis, người chưa tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024 nhưng đang được nhiều người Cộng Hòa ủng hộ.---: Có phải tấm hình ‘Blue River Dragon’ (Rồng Sông Xanh) có thực?Hầu hết là đúng. Có 1 tấm hình phóng lên mạng xã hội, cho thấy "Blue River Dragon" tại Portugal (Bồ Đào Nha). Thứ nhất, có một dòng nước như thế ở Bồ Đào Nha, khi nhìn từ trên cao sẽ thấy giống như con rồng. Tuy nhiên, không thực sự là dòng sông, mà là một vùng trũng từ đập nước cũ được chính phủ dùng như hồ trữ nước. Đó là hồ trữ nước có tên là "Odeleite River reservoir" ở phía nam Bồ Đào Nha. Khi nhìn trên bản đồ Google Maps cũng giống như con rồng huyền thoại.Màu xanh trong tấm hình là phản chiếu từ bầu trời và các tia trắng là mây được phản chiếu. Hồ trữ nước này nguyênt hủy là 1 đập nước được xây trên sông River Odeleite năm 1998. Đập nước nguyên thủy có tên là Odeleite Dam xây trên sông River Odeleite.Chi tiết:---Các hội doanh nghiệp Đài Loan xin VN giúp Đài Loan gia nhập CPTPP?: Đúng thế. Hóa ra Việt Nam cũng có uy. Bản tin Taiwan News hôm 4/10/2021 ghi rằng một tổ chức các lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam trình lên chính phủ Việt Nam hôm Thứ Hai một bản văn, xin VN giúp hỗ trợ Đài Loan gia nhập tổ chức Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), một khối thương mại tự do mậu dịch. Quyết định xin VN hỗ trợ là quyết định từ khoảng 200 thành viên trong Hội Đồng Phòng Thương Mại Đài Loan tại VN (Council of Taiwanese Chamber of Commerce in Vietnam - CTCVN) trong hội nghị trực tuyến hồi Thứ Năm 30/9/2021 để thảo luận về cách giúp cho Đài Loan gia nhập CPTPP.Chen Chia-cheng, Giám đốc Điều hành CTCVN, nói rằng điều cực kỳ quan trọng cho Đài Loan là cần được hỗ trợt ừ VN (hiện nay VN là 1 thành viên khối CPTPP). Doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư nhiều ngành trong kinh tế VN, như may dệt, giày da, đóng bàn ghế, nông nghiệp, hàng điệnt ử... Chen nói nếu Đài Loan gia nhập CPTPP thì sẽ tăng hợp tác sâu hơn giữa Việt-Đài. Như thế, doanh nghiệp Đài Loan tại VN sẽ dễ tiếp cận nguồn lực ở Đài Loan và củng cố vị trí VN trong chuỗi cung ứng. Thêm nữa, gia nhập CPTPP sẽ giúp Đài Loan cạnh tranh hiệu quả ở thị trường VN. Vì nếu đứng ngoài CPTPP, hàng của Đài Loan sẽ bị rào thuế quan, trong khi hàng từ Nhật Bản và Nam Hàn sẽ được miễn thuế quan. Và nhiều lợi ích khác.Chi tiết: