Cái Bật Quẹt Nhôm

Trump không thể nhìn xa hơn các sân golf? Đó là lý do Trump rút Mỹ ra khỏi TPP để cho Trung Quốc thừa cơ lập liên minh RCEP? Và bây giờ nhiều quốc gia lúng túng khi Trung Quốc xin gia nhập liên minh thương mại Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).