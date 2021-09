quận Maricopa đếm lại: Biden 1,040,873 phiếu, Trump 995,404 phiếu, Biden hơn 45,469 phiếu, thú nhận gian lận là bịa đặt - Số ca tử vong tại SG xuống thấp nhất trong tháng. Thứ trưởng Mỹ: tiếp tục giúp vaccine cho VN. VN nói với Mỹ xong, lại phải nói với TQ. Quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà". VN sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên từ bán thành ph

Số ca tử vong tại SG xuống thấp nhất trong tháng. Thứ trưởng Mỹ: tiếp tục giúp vaccine cho VN. Quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà". Quận 3 SG kiểm soát được dịch. SG: Từ 1-10, đề xuất cho xe buýt, taxi, ôtô công nghệ hoạt động lại.

- quận Maricopa đếm lại: Biden 1,040,873 phiếu, Trump 995,404 phiếu, Biden hơn 45,469 phiếu, thú nhận gian lận là bịa đặt

- Số ca tử vong tại SG xuống thấp nhất trong tháng. Thứ trưởng Mỹ: tiếp tục giúp vaccine cho VN. VN nói với Mỹ xong, lại phải nói với TQ. Quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà". VN sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên từ bán thành phẩm. Quận 3 SG kiểm soát được dịch. SG: F0 cách ly tại nhà bị đưa đi tập trung khiếu nại. SG: Từ 1-10, đề xuất cho xe buýt, taxi, ôtô công nghệ hoạt động lại.

- Texas: sẽ đếm lại phiếu bầu ở 4 quận lớn nhất sau khi Trump đòi hỏi. Bi hài: Trump thắng phiếu Texas 2020

- Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 gửi trát, đòi 4 đệ tử của Trump trình diện để trà lời về ngày 6/1/2021.

- Trump nổi giận, gửi bản văn chỉ trích trát đòi, nói là quấy nhiễu đảng phái, rồi bịa đặt về "gian lận" bầu cử

- nhà hoạt động bảo thủ Rick Wilson: 4 tên đó sẽ nói dối, họ sẵn sàng đốt rụi đất nước Hoa Kỳ, cần hạ nhục bọn đó

- Fox News cấm cửa Rudy Giuliani và nhiều phụ tá cao cấp của Trump 3 tháng nay, nhưng chối không cấm

- lộ nhiều email của Steven Hatfill (cố vấn Bạch Ốc về COVID-19): bực dọc vì Trump không ưu tiên chống dịch

- California: bắt 3 tên đã thực hiện 70 vụ bám sát các phụ nữ gốc Á rồi đập bể kính xe, cướp, giựt túi xách

- Thống Đốc Florida họp báo, cho đệ tử đấu tố Biden, quy chụp đã cất giấu thần dược tẩy giun ruột ngựa

- Biện Lý Jeffrey Lynn Thomas (Cộng Hòa) của quận Somerset bị tố nửa đêm đột nhập, tấn công tình dục

- tòa dân sự Tokyo: bị cáo Yasumasa phải bồi thường 640.000 USD cho bố mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh bị y giết

- Thuy: nữ nhạc sĩ gốc Việt gây sóng gió làng nhạc R&B Hoa Kỳ, trong vài năm đã có 50 triệu lượt nghe

- HỎI 1: Có phải tiểu bang Louisiana gửi 2,000 con cá sấu tới biên giới Texas để cản di dân? ĐÁP 1: Không.

- HỎI 2: Có tới 18 triệu dân Mỹ không có tiền mua thuốc biên toa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-24/9/2021) ---Rudy Giuliani và một số phụ tá cao cấp của cựu Tổng Thống Donald Trump đã bị cấm trên làn sóng đài Fox News. Giuliani bị cấm từ 3 tháng nay, nhưng chỉ mới biết vào đêm trước ngày 11/9/2021, khi theo lịch trình Giuliani sẽ lên "Fox & Friends" để tưởng niệm 20 năm khủng bố tấn công thì người dẫn chương trình là Pete Hegseth gọi xin lỗi để hủy.

Báo Politico ghi rằng Giuliani nổi giận vì bị tổn thương, và vì trong quá khứ đã giúp nhiều cho đài Fox News. Lệnh cấm là từ cấp cao nhất, cấm cả con trai Rudy Giuliani là Andrew, chưa được xuất hiện ở Fox News từ khi cậu tuyên bố ứng cử Thống Đốc New York.

Một phát ngôn nhân Fox News nói không có lệnh cấm nào đối với cha con Giuliani. Tuy nhiên, đài này đã chính thức đọc bản văn xác minh không ủng hộ lời Trump và phụ tá vu khống Dominion Voting Systems về các máy bầu của Dominion đã lật ngược phiếu bầu TRump thành phiếu bầu Biden. Fox News đang bị Dominion kiện, đòi bồi thường 1.6 tỷ đô từ tháng 3/2021.

--- Vào cuối năm 2020, khi đại dịch giết người ào ạt tại Hoa Kỳ, Trump vẫn chú tâm vào chuyện bầu cử và thuyết âm mưu "gian lận" thay vì lo chú tâm chống dịch. Ai cũng thấy như thế, nhưng bây giờ mới có chứng cớ.

Báo Washington Post ghi rằng các emails của Steven Hatfill, cố vấn Bạch Ốc để chống đại dịch COVID-19, thú nhận rằng các thuyết âm mưu về bầu cử vô căn cứ của Trump làm tốn năng lực hơn là siêu vi coronavirus.

Hatfill viết rằng "các thứ bầu cử" (“election stuff”) trở thành ưu tiên của chính phủ Trump: "Bây giờ, sắp bầu cử rồi, chuyện COVID trở thành băng ghế sau xe, trong khi đại dịch tàn phá ngoài đời kinh khủng."

Thế rồi, Hatfill viết rằng, sau ngày bầu cử và thua phiếu rõ ràng, Hatfill bị bổ nhiệm vào vị trí mới trong "cuộc điều tra gian lận bầu cử" và rồi, một ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, Hatfill bị TRump hỏi là tại sao "chưa xóa tan siêu vi COVID được."

--- Cuộc kiểm phiếu về kết quả bầu cử 2020 tại quận Maricopa County của tiểu bang Arizona làm tốn khoảng 6 triệu đôla, nhưng rồi kết quả chính thức sẽ phổ biến hôm nay, mà bản thảo kết quả đã lộ từ rạng sáng Thứ Sáu 24/9/2021 cho thấy Biden thắng Trump, rằng có thêm nhiều phiếu thêm cho Biden sau khi đếm kỹ, và tính ra tiền thì cứ thêm một phiếu cho Trump thì lại tốn $60,000 tiền đếm phiếu lại.

Báo Arizona Republic loan tin là không hề có chuyện Biden "trộm bầu cử" từ TRump, mà ngược lại, kết quả đếm lại cho thấy Biden có thêm 99 phiếu và Trump bị giảm 261 phiếu so với kết quả quận này báo cáo sau bầu cử 11/2020. Nghĩa là, đếm phiếu lại: Biden có thêm 360 phiếu.

Kết quả sau kiểm lại (và sẽ phổ biến chính thức chiều này) cho thấy Biden có 1,040,873 phiếu tại quận Maricopa County trong bầu cử tháng 11/2020, trong khi Trump chỉ có 995,404 phiếu bầu. Hóa ra, chuyện gian lận chỉ là thuyết âm mưu đưa ra để gây quỹ pháp lý cho Trump.

Jack Sellers, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa County và là Cộng Hòa, nói rằng, như thế, Quận đã điều hành một cuộc bầu cử chính xác.

--- Thống Đốc Texas là Greg Abbott tuyên bố thỏa mãn đòi hỏi của Trump, sẽ cho đếm lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử 2020 tại 4 quận lớn nhất của Texas: Collin, Dallas, Harris, và Tarrant.

Trong lá thư của Trump đòi Abbott đếm lại phiếu đã không đưa ra chứng cớ nào gọi là "gian lận" -- dù vậy, Abbott đang được TRump ủng hộ để tái ứng cử 2022 ngay trong đêm Thứ Năm cho biết sẽ đếm phiếu lại ở 4 quận Texas. Điều bi hài: Trump thắng phiếu ở Texas. Chuyện đòi đếm lại chỉ là để gây nghi ngờ về "gian lận" và là cớ để Trump gây quỹ vận động.

--- Một tòa án Tokyo ra phán quyết buộc bị cáo Shibuya Yasumasa bồi thường hơn 70 triệu yên (= 640.000 đôla Mỹ) cho bố mẹ của bé gái người Việt Nam bị sát hại cách đây 4 năm trước. Yasumasa hiện đang kháng cáo tội giết người.

Bản tin NHK ghi rằng đây là vụ kiện dân sự của bố mẹ bé Lê Thị Nhật Linh. Hồi 4 năm trước, bé Nhật Linh 9 tuổi mất tích trên đường đi học tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, tiếp giáp với Tokyo. Thi thể bé được phát hiện 2 ngày sau đó. Lúc đó bị cáo Shibuya là hội trưởng hội phụ huynh ở ngôi trường bé Linh theo học. Tòa hình sự đã xử Shibuya án phạt tù chung thân, án này đang được Tòa Tối cao xem xét.

Hồ sơ kiện dân sự độc lập với tòa hình sự. Hôm Thứ Sáu 24/9/2021, thẩm phán chủ tọa vụ kiện dân sự cho biết bị cáo Shibuya phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bé Linh. Ông nói bé qua đời khi mới 9 tuổi, và giấc mơ được làm cầu nối văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam của bé không thể trở thành hiện thực. Phát biểu sau phán quyết của tòa, bố của bé Linh, anh Lê Anh Hào cho biết dù có bao nhiêu tiền bồi thường thì con gái anh cũng không thể trở lại, nhưng anh muốn bị cáo phải chịu trách nhiệm và tỏ ra ăn năn hối cải.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 8.530 ca ghi nhận trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (trong đó có 4.068 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TPSG (3.786), Bình Dương (2.978), Đồng Nai (803), Kiên Giang (203), Long An (194), Tiền Giang (112), An Giang (90), Cần Thơ (57), Tây Ninh (53), Đồng Tháp (40), Đắk Lắk (33), Bình Thuận (24), Khánh Hòa (19), Bình Định (18), Ninh Thuận (16), Hà Nam (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Vĩnh Long (11), Quảng Bình (9), Phú Yên (9), Quảng Ngãi (7), Hà Nội (5), Cà Mau (6), Đắk Nông (4), Đà Nẵng (4), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Hậu Giang (4), Bến Tre (3), Bình Phước (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Thanh Hóa (1), Bạc Liêu (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 203 ca tử vong tại TP. SG (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 226 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Thứ trưởng Mỹ: tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho VN. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách năng lượng, tăng trưởng kinh tế và môi trường Jose W. Fernandez khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam, nhằm bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng. Đây là nội dung trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Fernandez ngày 23-9, giờ Mỹ. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại song phương. Thứ trưởng Fernandez khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam nhằm bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng, trước mắt Mỹ sẽ xem xét cung cấp thêm hàng triệu liều vắc xin thông qua cơ chế COVAX và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Thứ trưởng Fernandez cho biết kinh tế, thương mại vẫn là chủ đề được ưu tiên cao dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Các doanh nghiệp Mỹ hiện rất quan tâm và mong muốn được tham gia hợp tác, đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó hợp tác năng lượng là ưu tiên hàng đầu.

Lăng ba vi bộ: nói với Mỹ xong, lại phải nói với TQ. Điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay, 24.9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc triển khai hợp tác phòng, chống Covid-19 và phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19. Tổng bí thư mong muốn Việt Nam - Trung Quốc ưu tiên cao cho hợp tác phòng, chống Covid-19.



Quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà". Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho dân. Trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)". Theo Thông báo số 242/TB-VPCP, trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

VN sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên từ bán thành phẩm. Chiều 24/9, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Bộ Y tế đã công bố sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. "Với lô vaccine đầu tiên này sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vaccine chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19"- ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech nói. Lô vaccine đầu tiên 30.000 liều đã được Vabiotech đóng ống, trong đó 10.000 mẫu được gửi sang Nga để kiểm định chất lượng. Sau khi có trả lời từ phía Nga, Vabiotech sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để xin cấp phép xuất xưởng cho các lô này. "Trong tháng 9 này, Công ty sẽ làm thủ tục nhập bán thành phẩm vaccine Sputnik V về Việt Nam để nhanh chóng đóng ống, đóng gói vaccine này tại Việt Nam nhằm chủ động nguồn cung vaccine Sputnik V tại Việt Nam"- ông Đỗ Tuấn Đạt nói.





Tiêm vaccine mũi 1 đạt 75% dân số, khi nào SG đạt miễn dịch cộng đồng? Đến nay, số mũi tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM đã cán mốc trên 9 triệu, đạt khoảng 75% tính theo tổng dân số đã tiêm mũi 1; tính người trên 18 tuổi đã đạt trên 95%. TPHCM còn trên 1 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi tại họp báo chiều 24.9 về miễn dịch cộng đồng, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết miễn dịch cộng đồng được tính trên tỉ lệ tiêm 2 mũi. Trước đó, TPHCM có phấn đấu cuối tháng 8 tiêm chủng mũi 1 là 80%, đến tháng 9 là đạt 95%. Hiện nay, TPHCM đã đạt gần 95% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1, tính trên tổng dân số thì khoảng 75% người tiêm mũi 1 và khoảng 25% dân số đủ mũi 2. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tích cực đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân.

Thiếu... giấy xuất xưởng, 200.000 liều vắc xin phòng COVID-19 chưa thể tiêm cho dân. Lô vắc xin 200.000 liều được cấp cho Quảng Trị tiêm đợt 7, dự kiến bắt đầu từ ngày 24-9. Tuy nhiên, số vắc xin này hiện vẫn chưa thể đưa ra khỏi kho vì chưa có… giấy xuất xưởng. Tối 24-9, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận lô vắc xin 200.000 liều được Bộ Y tế cấp đã về đến kho tại Quảng Trị 2 ngày qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại lô này vẫn chưa đưa ra tiêm cho người dân được vì thiếu giấy xuất xưởng.

Số ca tử vong tại SG xuống thấp nhất trong tháng. Trong ngày 23/9, TPHCM ghi nhận 140 ca tử vong vì COVID-19. Như vậy, số ca tử vong tại Thành phố đã giảm mạnh nhất so với trước thời điểm tăng cường giãn cách xã hội (ngày 22/8).

SG: Từ 1-10, đề xuất cho xe buýt, taxi, ôtô công nghệ hoạt động lại.

COVID-19, chuẩn bị khôi phục kinh tế. Ngày 24/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM kiểm tra, đánh giá tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn quận 3. Quận 3 không còn khu phong tỏa, chùm lây nhiễm. Tỷ lệ vùng xanh đạt gần 67%. Nếu đối chiếu theo các tiêu chí của Bộ Y tế thì toàn bộ 12 phường trong quận đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.phản ánh lên Sở Y tế. Sở Y tế TP.HCM nhận được phản ánh của nhiều F0 dù hội đủ điều kiện cách ly tại nhà nhưng địa phương vẫn đưa đi cách ly tập trung. Ngày 24.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau gần 2 tháng triển khai thí điểm mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà cho F0 (gọi tắt là F0 cách ly tại nhà), TP.HCM đã đạt những hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, vì nhiều lý do khác nhau, một số quận, huyện có số người F0 cách ly tại nhà chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng số trường hợp F0 đang được cách ly tập trung, như: Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và TP.Thủ Đức. Ngoài ra, có những phản ánh lên đường dây nóng của Sở Y tế TP.HCM khi người F0 hội đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà nhưng vẫn bị yêu cầu phải đi cách ly tập trung. Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và TP.Thủ Đức yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chăm sóc, quản lý F0 cách ly tại nhà.của shipper, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi kit test. Sau ngày đầu thực hiện quy định bắt buộc các doanh nghiệp quản lý tự xét nghiệm COVID-19 cho shipper, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị không thu bất cứ khoản phí nào của shipper và sẽ thu hồi lại số kit test đã cấp miễn phí đối với các doanh nghiệp thu tiền xét nghiệm của các shipper.phát hiện ca Covid-19 tại phố Trần Nhân Tông. Ngày 24-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ số nhà 11 đến số nhà 21 phố Trần Nhân Tông và số nhà 41A phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du.tại TP. Phủ Lý phải cách ly y tế tập trung. Thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) có khoảng 600 học sinh và hơn 90 giáo viên thuộc diện cách ly y tế tập trung. Đó là thông tin từ ông Trịnh Xuân Thắng – Trưởng phòng GD&ĐT TP. Phủ Lý (Hà Nam) cung cấp trong tối ngày 23/9.Xe buýt, taxi, ôtô công nghệ, xe hợp đồng, xe du lịch ở TP HCM được đề xuất cho hoạt động trở lại từ ngày 1-10 với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế. Ngày 24-9, Sở GTVT TP HCM có công văn khẩn gửi đến các Sở, ngành và đơn vị liên quan ở TP HCM lấy ý kiến về dự thảo phương án tổ chức giao thông trong tình hình mới. Theo đó, việc tổ chức giao thông được chia theo 3 khu vực gồm phong tỏa, nguy cơ và bình thường mới.của người tự xưng 'Ngọc hoàng đại đế" trấn yểm COVID-19. YouTube đã chặn hàng loạt video trên kênh "Thầy Long 0984133133" – người tự xưng "Ngọc hoàng đại đế" trấn yểm COVID-19. Theo Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông thông tin, YouTube đã chặn 13 video trên kênh "Thầy Long 0984133133" - người tự xưng "Ngọc hoàng đaị đế" trấn yểm COVID-19 được đăng tải từ ngày 4/5 đến ngày 17/9. Đây là kênh YouTube có 112.000 lượt người theo dõi của người có tên thường gọi là Lương Gia Long, tên chính thức trên căn cước công dân là Lương Chính Khang, SN 1979, hiện trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đường link của các video bị chặn hiển thị thông báo của YouTube: "Nội dung này chưa có trên miền của quốc gia này do có khiếu nại pháp lý của Chính phủ".--- Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 đã đưa ra 4 trát đòi, gửi 4 nhân vật thân cận của Trump -- trong đó yêu cầu Mark Meadows (cựu Chánh Văn Phòng của Trump), Steve Bannon (cựu chiến lược gia của Trump) -- phải ra trước ủy ban trả lời các câu hỏi liên hệ về ngày bạo loạn 6/1/2021 vào giữa tháng 10/2021.Các trát đòi cũng yêu cầu Dan Scavino (cựu Phó Chánh Văn Phòng của Trump), Kash Patel (cựu Chánh Văn Phòng của quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng) phải ra trả lời tương tự.Các trát đòi cũng yêu cầu nộp các bản văn ghi những cuộc nói chuyện điện thoại hay tương tác trên mạng xã hội. Trump nói rằng Trump sẽ lấy đặc quyền hành pháp để không cho bất kỳ ai thân tín của Trump ra khai. Nhưng đặc quyền đó, trên nguyên tắc không còn hiệu lực từ khi rời Bạch Ốc.Nhóm 4 người kia phải trả lời các trát đòi trước ngày 7/10/2021. Trong khi Bannon và Patel phải ra trình diện trước ủy ban vào ngày 14/10/2021, Meadows và Scavino phải ra trình diện một ngày sau đó.Trong lá thư công bố các trát đòi, ủy ban nói rằng Scavino đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 có tên là "Stop the Steal" và rồi sự kiện này dẫn tới bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội.Về phía Patel, bị cho là "liên hệ với những cuộc thảo luận trong các quan chức Bộ Quốc Phòng trước và trong ngày 6/1/2021."Tức khắc, Trump hôm Thứ Năm đưa ra bản văn chỉ trích trát đòi 4 tay chân thân tín, nói rằng đây là quấy nhiễu mang tính đảng phái.Nói như Trump là sai, vì trong Ủy ban Điều tra có 2 Dân Biểu Cộng Hòa, và cả 2 đều bênh vực Trump trong lần luận tội đầu tiên.Bản văn của Trump sau đó lại bịa đặt về các lá phiếu gian lận và gọi trát đòi là trò săn phù thủy, nhưng sự thật là hơn 60 đơn kiện và hàng chục lần đếm phiếu lại, riêng tiểu bang Georgia đếm phiếu lại bằng tay 3 lần, đều không thấy có gì gọi là gian lận, và rồi xác nhận rằng bầu cử 11/2020 rất là chính xác, công minh.Rick Wilson -- một nhà hoạt động bảo thủ từng làm việc cho cựu Tổng Thống Bush và là người đã rời bỏ Đảng Cộng Hòa vì bất mãn TRump --- hôm Thứ Năm cũng lên mạng Twitter đưa ra lời khuyên Ủy ban Điều tra.Wilson nói rằng không ai trong 4 người bị trát đòi kia chịu tự ý ra trước ủy ban, và nếu họ ra trước ủy ban thì "từng người một đều sẽ nói dối, và nói dối." Và nhóm 4 người đó sẵn sàng nhẫn tâm đốt trọn Hoa Kỳ.Wilson nói nhóm 4 người kia là những kẻ hung hăng nhất trong nỗ lực đánh phá nền dân chủ Hoa Kỳ, họ sẽ trình diễn trước ống kính đài Fox, "công việc của Ủy ban không chỉ là điều tra, mà phải hạ nhục bọn họ. Họ là kẻ thù của dân Hoa Kỳ và nên bị đối xử như thế."--- Cảnh sát đã bắt 3 nghi can liên hệ tội kỳ thị sắc tộc, đã cướp hơn 70 vụ chủ yếu nhắm vào phụ nữ gốc Á tại Vùng Vịnh San Francisco và San Jose, California, theo lời Ty Cảnh Sát San Jose.Ba nghi can là: Anthony Michael Robinson (cư dân Stockton), Derje Damond Blanks (San Jose) và Cameron Alonzo Moody (East Palo Alto). Robinson và Blanks bị bắt ngày 8/9/2021, và Moody bị bắt ngày 16/9/2021.Các vụ cướp này khởi sự từ cuối năm 2020, hình thức y hệt nhau: cướp và giựt túi xách, nhắm vào phụ nữ gốc Á, vì nhóm 3 tên này tin rằng phụ nữ gốc Á ưa xài tiền mặt.Đôi khi, trong khi cướp, bọn này chửi mắng bằng ngôn ngữ miệt thị gốc Á. Họ theo các phụ nữ này trong sân đậu xe, tới xe của họ, chờ khi nạn nhân vào ngồi trong xe thì họ đâp bể kính xe, hay là nhanh chóng mở một cửa xe rồi giựt túi xách quý bà đặt trên ghế trước bên cạnh, rồi phóng chạy.Cảnh sát nói 3 tên này cướp giựt nhắm vào quý bà gốc Á thời gian qua ở các thị trấn San Jose, San Pablo, Hayward, East Palo Alto, Newark, San Leandro, Fremont, Campbell, Dublin, và Milpitas, Calif.,--- Ron DeSantis, Thống Đốc Florida, hôm Thứ Năm đã tổ chức một sự kiện, trong đó một người lên đọc diễn văn quy chụp chính phủ Biden cố ý đem giấu vào kho các loại thuốc hydroxychloroquine và ivermectin.Bản tin trên báo Florida Politics kể rằng, Charles Craig, một cưd ân 40 tuổi ở thị trấn Apollo Beach, lên đọc diễn văn ca ngợi 2 loại thuốc trên mà gọi là thần dược chữa trị COVID-19. Thực sự, FDA và CDC đã cấm dùng 2 thuốc trênc hưa trị COVID-19 vì cho là nguy hiểm.Thực sự, chính phủ Biden không can dự chuyện cất giấu 2 loại thuốc kia. Một số công ty dược phẩm liên hệ đang hạn chế việc mua thuốc trên, trong đó thuốc ivermectin là dùng để tẩy giun trong ruột ngựa, và dùng cho người thì có thể là quá liều sẽ chết hay tàn phế. Còn thuốc hydroxychloroquine chủ yếu trị sốt rết, vẫn còn có thể mua ngoài thị trường được, nhưng bệnh viện đã chọn thuốc khác.---đang có những bước đầu thành công, và hứa hẹn tương lai sẽ thành công lớn hơn trong lĩnh vực nhạc R&B (Rhythm and blues). Tên khi trình diễn của cô là Thuy, sinh trong gia đình người Việt tỵ nạn tại Oakland với tên khai sanh là Thuy Tran. Cũng như trẻ em Mỹ sinh trong thập niên 1990s, cô Thuy thần tượng hóa các ca sĩ như Britney Spears và Christina Aguilera — cũng như các ca sĩ R&B như Brandy.Từ năm 9 tuổi, cô biết rằng đời cô phải sống với âm nhạc. Nhưng gia đình cô rất truyền thống kiểu Việt Nam, nêu ưu tiên thúc đẩy con học vấn. Cô Thuy tốt nghiệp Cử nhân Đại học UC Santa Barbara, tìm được việc kỹ thuật ở một y viện nhãn khoa. Nhưng lòng cô, và định mệnh của cô là ở với âm nhạc.Năm 2015, cô quyết định bỏ hết mọi việc, dọn về ở Los Angeles để sống với âm nhạc toàn thời gian. Và rồi giọng ca và thể nhạc R&B của cô đã được nhiều triệu người nghe trên các mạng Spotify, Soundcloud và Apple Music. Một dấu mốc lớn là năm 2018, ca khúc "All Night Long" của cô trở thành sóng gió trên mạng TikTok.Cô cho biết cô vẫn sinh hoạt với cộng đồng gốc Việt, vì cô không hề có ai dìu dắt trên làng âm nhạc, tất cả thành công là tự tay cô, nên cô muốn có thể giúp cho các bạn trong cộng đồng. Cô cũng từng hát trong một sự kiện của hội Vietnamese Students Association tại đại học ASU.Nhưng rồi đại dịch tới. Làng âm nhạc Hoa Kỳ cũng ngưng đọng hay chậm lại. Cô cho biết, cô từng về thăm Việt Nam, nhưng đó là thời trước khi vào bậc trung học, cho nên ký ức không nhiều. Cô nói, sáng tác nhạc bây giờ thường là cô viết nhạc chung với bạn trai của cô là nhạc sĩ Charles Charron.Năm 2021 là một bước ngoặc lớn: cô được phỏng vấn trên nhiều báo và đài Hoa Kỳ, như Billboard, Paper, NBC, Lyrical Lemonade, Flaunt, Earmilk, Spotify’s New Music Friday, và Apple Music’s Best New Songs. Cho tới nay, nhạc của cô được nghe qua mạng (stream) hơn 50 triệu lượt.Độc giả có thể đọc thêm về Thuy nhạc sĩ ở đây:Hiện thời trên mạng TikTok, cô Thuy có hơn 209,000 người theo dõi. Và trên mạng Spotify có hơn 569,000 người nghe nhạc cô. Các nhà bình luận âm nhạc Hoa Kỳ gọi giọng ca của cô là giọng ca lụa (silken voice).Độc giả có thể nghe ca khúc "In my bag" của Thuy, dài 2:20 phút:

https://youtu.be/cmUmrVfxQ9o

--- Biện Lý Jeffrey Lynn Thomas của quận Somerset County, Pennsylvania đang đối diện với nhiều cáo buộc về tội tấn công tình dục, siết cổ, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và các cáo buộc khác, sau khi 1 phụ nữ báo cáo rằng ông đã xông vào nhà cô và tấn công cô.

Báo Pittsburgh Post Gazette loan tin rằng cảnh sát nói Biện Lý Jeffrey Lynn Thomas (Cộng Hòa) đã đột nhập nhà 1 phụ nữ quen biết, và không chịu rời nhà sau khi cô mời ông ra cửa. Và rồi, cô nói, Biện Lý 36 tuổi này tấn công tình dục cô.

.

Báo Daily Beast ghi rằng khi Thomas ra tranh cử chức Biện Lý, ông cam kết sẽ cứng rắn với bọn tội phạm, và bây giờ bản thân ông trở thành 1 nghi can đối với tội tấn công tình dục. Báo này nói Biện Lý Thomas và nạn nhân quen trong lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn và đã nhiều năm cô tư chối tiến xa hơn về mặt tình cảm với ông Biện Lý.

--- HỎI 1: Có phải tiểu bang Louisiana gửi 2,000 con cá sấu tới biên giới Texas để cản di dân?

ĐÁP 1: Không. Tiểu bang Louisiana không hề gửi 2,000 con cá sấu tới biên giới Texas để ngăn cản di dân. Đó chỉ là tin vịt thôi. Một bài trên Facebook nói rằng Lực lượng Hải quân Louisiana đã chở 2,000 con cá sấu tới thả trên sông biên giới Rio Grand giữa Texas và Mexico để di dân không vượt sông vào Mỹ. Không có chuyện đó.

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/louisiana-2000-alligators-border/

--- HỎI 2: Có tới 18 triệu dân Mỹ không có tiền mua thuốc biên toa?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Đó là con số từ bản khảo sát y tế West Health/Gallup phố biến tuần này, nói 18 triệu dân Mỹ, tức là 7% tổng dân số Mỹ, không có tiền mua thuốc biên toa. Khi tính theo hộ gia đình, tức là các gia đình lương thấp hơn $24,000/năm, tỷ suất này là 19%.

- Không trả nổi tiền mua thuốc biên toa nhiều gấp đôi trong các gia đình có người lớn dưới 65 tuổi, sẽ là 8%, trong khi các gia đình có ít nhất 1 người cao niên là 4% không có tiền cho thuốc biên toa. Cũng dễ hiểu, gấn như tất cả những người Mỹ dưới 65 tuổi thì chưa được bảo hiểm Medicare.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2021/09/23/medications-costs-inability-to-pay/6611632364728/

