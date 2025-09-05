

Pentagon Gửi 600 Luật Sư Quân Đội Làm Thẩm Phán Di Trú Tạm Thời



Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn.





Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump gia tăng truy bắt và trục xuất di dân, trong khi hệ thống tòa di trú đang đối mặt với tồn đọng gần 3,5 triệu hồ sơ. Tình trạng càng thêm nghiêm trọng sau khi hơn 100 thẩm phán bị sa thải hoặc nghỉ việc theo đề nghị của chính quyền, trong đó có ít nhất 17 người bị chấm dứt hợp đồng “không vì lý do cụ thể” hồi tháng 7. Hiện nay chỉ còn khoảng 600 thẩm phán di trú trên toàn quốc, và nếu thực hiện đầy đủ, kế hoạch này có thể nhân đôi lực lượng thẩm phán hiện có.





Một giới chức Bạch Ốc cho biết chính quyền cũng đang xem xét nhiều biện pháp khác để giải quyết tình trạng tồn đọng, bao gồm việc tuyển thêm thẩm phán di trú, và nhấn mạnh đây là “một ưu tiên mà mọi người — kể cả những người đang chờ xét xử — đều có thể đồng thuận”.

Tuy nhiên, việc dùng quân đội trong hệ thống di trú tiếp tục gặp trở ngại pháp lý. Reuters đưa tin, một thẩm phán liên bang tại California đã tạm thời ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia và thủy quân lục chiến tại Los Angeles hồi tháng 6, cho rằng biện pháp này “cố ý” vi phạm đạo luật Posse Comitatus. Lệnh tạm ngừng có hiệu lực đến ngày 12 tháng 9 và đang trong tiến trình kháng án. Washington Post cũng ghi nhận chính quyền Trump đang xem xét đưa Vệ binh hỗ trợ Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE), từ vận chuyển cho đến giám sát các trung tâm giam giữ — những công việc đứng sát lằn ranh pháp lý.





Ngoài ra, Bộ Tư pháp mới đây đã sửa đổi quy định cho phép bất kỳ luật sư nào, kể cả không có kinh nghiệm di trú, có thể được chỉ định làm thẩm phán di trú tạm thời, với sự đồng thuận của Tổng chưởng lý và lãnh đạo Cơ quan Điều Hành Tòa Di Trú (EOIR). Giới chuyên môn lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến tính công bằng và chất lượng xét xử. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng hồi tháng 7 đã thay đổi tình trạng phục vụ của 1.200 quân nhân đang hỗ trợ di trú từ Title 10 sang Title 32 và cho phép thêm 500 người tham gia, nhằm nới rộng phạm vi hoạt động trong nước.





Tình hình tòa di trú hiện cũng chứng kiến sự gia tăng áp lực khi nhiều hồ sơ từng được tạm ngưng trước đây nay được đưa trở lại xét xử, theo tường thuật của Houston Chronicle. Song song, Washington Post cho biết nhiều cựu chiến binh không có quốc tịch, dù từng phục vụ trong quân đội Mỹ, vẫn đối diện nguy cơ bị trục xuất — điều mà nhiều người xem như một “hình phạt thứ hai”.





Việc đưa quân đội vào hệ thống tòa di trú, theo các nhà quan sát, không chỉ phản ánh khủng hoảng tồn đọng hồ sơ, mà còn gợi ra những tranh luận sâu rộng về giới hạn pháp lý và nguyên tắc phân quyền trong nền dân chủ Hoa Kỳ. (VB)