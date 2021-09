Số mắc, tử vong do COVID-19 liên tục giảm tại SG và nhiều tỉnh. Những nơi 'vùng xanh' có thể đi học bình thường. Ấn Độ hợp tác về vắc-xin Nano Covax của VN. Phú Quốc chỉ có thể đón khách du lịch từ 20/12/2021. Bộ Y Tế cảnh báo di hại "hậu COVID" kéo dài ở thanh thiếu niên.

- Đài Loan xin vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sợ TQ vào trước

- Số mắc, tử vong do COVID-19 liên tục giảm tại SG và nhiều tỉnh. Những nơi an toàn, đã chuyển sang 'vùng xanh' có thể đi học bình thường. Ấn Độ hợp tác về vắc-xin Nano Covax của VN. SG nhận hơn 666.000 liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca để tiêm mũi 2. Bệnh nhân Covid-19 thở máy tại SG đang giảm. Bệnh viện SG vùng xanh sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Phú Quốc chỉ có thể đón khách du lịch từ 20/12/2021. Bộ Y Tế cảnh báo di hại "hậu COVID" kéo dài ở thanh thiếu niên

- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra: nhìn sự kịện 6/1/2021 như là nỗ lực Trump đảo chánh sau khi thua bầu cử 2020

- Alabama: máy bầu không nối modem, vậy mà Lindell bịa chuyện 100,000 phiếu bầu Trump đổi sang bầu Biden

- Trump nửa đêm ra 3 bản văn, đấu tố cựu TT Bush, 2 TNS Cộng Hòa Lee & Graham không tin lời Trump bịa đặt

- hàng không United Airlines: 97% nhân viên tại Mỹ của hãng đã chích ngừa đầy đủ chống COVID

- sử gia Michael D'Antonio nói trên CNN: tòa án nên cấm Trump kiện tụng, vì quá nhiều bịa đặt, lạm dụng

- Giá trung bình một căn nhà biệt lập tại California đã tới kỷ lục mới: 827,000 đôla

- Michigan: dàn xe khổng lồ "Unity Bridge" của người ủng hộ Trump tông vào trụ điện thoại bên đường

- Châu Âu yêu cầu các hãng sản xuất chỉ làm một USB-C để sạc pin cho tất cả các thiết bị điện tử khác nhau

- Ohio: tịch thu lô hàng giả mạo thẻ chích ngừa

- Mexico xin Interpol truy nã toàn cầu cặp vợ chồng nổi tiếng trộm tiền Bộ Tư Pháp Mexico 146 triệu USD

- Florida: dự luật tương tự Texas để bất kỳ ai cũng có quyền kiện người giúp phá thai để lấy thưởng ít nhất $10,000

- Florida: nửa đêm nhậu say, Sang Nguyen xô xát với vợ, bị cảnh sát tới nhà bắt, truy tố, tạm giam

- HỎI 1: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris vinh danh những người bắt sống John McCain tại VN? ĐÁP 1: Không phải.

- HỎI 2: Bịt miệng dân bằng tiền phạt? ĐÁP 2: Loan tin, chuyển tin coi chừng.

QUẬN CAM (VB-23/9/2021) --- Ủy Hội Châu Âu hôm Thứ Năm đưa ra đề nghị để sẽ buộc tất cả các công ty sản xuất thiết bị điện tử phải thống nhất chỉ dùng chung một mô hình USB-C để sạc pin cho tất cả các loại điện thoại di động, máy tính bảng, máy ảnh, loa, trò chơi điện tử... nhằm giúp giản tiện cho khách hàng và giảm rác điện tử.

Như thế, tương lai sẽ không cần mang nhiều thiết bị sạc pin khác nhau. Từ trước tới giờ, mỗi công ty đều làm thiết bị sạc pin khác nhau, gây bất tiện cho khách hàng phải mang theo nhiều loại sạc pin khác nhau. Và khi đổi nhãn hiệu, thí dụ, đổi điện thoại từ iPhone sang Samsung là phải quăng bỏ các loại sạc pin khác hiệu và phải mua sạc pin mới.

Thierry Breton, Ủy viên Châu Âu về Thị Trường Nội Địa, nói rằng với đề nghị mới, khách hàng tại Châu Âu sẽ chỉ dùng 1 sạc pin duy nhất cho tất cả các thiết bị điện tử mà họ đang có hay sẽ có.

--- Trump trong đêm Thứ Tư, trong vòng 77 phút đồng hồ, đã phóng ra 3 bản văn giận dữ. Bản văn thứ nhất do phát ngôn nhân của Trump phổ biến đêm Thứ Tư, chỉ trích cựu Tổng Thống George W. Bush sau khi Bush cho biết sẽ gây quỹ vận động cho Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY), người mà Trump đã kêu gọi bứng ghế. Trong bản văn, Trump gọi Bush là "đồ ngu ngốc" trong cuộc chiến Afghanistan, gọi Bush là RINO (Cộng Hòa giả danh).

Bản văn thứ nhì, Trump chỉ trích giới truyền thông đã không chịu tin lời TRump vu khống về gian lận bầu cử 2020, ghi nhận rằng các phóng viên khi tường thuật lời Trump vu khống đề ghi rõ là "vô căn cứ và không được chứng minh." Trump viết rằng các cách viết như thế là tuyên truyền có điều hợp của truyền thông dòng chính.

Bản văn thứ 3 tung ra 77 phút sau bản văn đầu tiên, Trump lên án hai Thượng nghị sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-UT) và Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) đã không làm đủ để lật ngược kết quả bầu cử 2020, viết rằng họ "nên tự mắc cỡ vì đã không tận lực để [Trump] lật ngược [Biden]." Thực ra, TNS Graham đã đích thân điều tra và thuê công ty luật điều tra, và kết luận rằng các lời Trump bịa đặt về "gian lận bầu cử" chỉ là trò "con nít lớp 3."

--- Cô Inés Gómez Mont, một người dẫn chương trình truyền hình Mexico nổi tiếng, và người chồng, luật sư Víctor Manuel Álvarez Puga (cưới nhau năm 2015), đang bỏ trốn sau khi bị cáo buộc đã trộm tiền Bộ Tư Pháp Mexico các năm 2016 và 2017 tới gần 3 tỷ đồng pesos (tương đương 146 triệu USD).

Lệnh truy nã do 1 thẩm phán ký vào ngày 10/9/2021. Truyền hình TVNotas nói rằng 2 người trên đã trốn ra ngoại quốc, có thể là đã vào Mỹ, khi biết liên bang bắt đầu điều tra. Văn phòng Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Mexico đã chính thức yêu cầu Interpol ban lệnh truy nã toàn cầu đối với Gómez Mont và Álvarez Puga. Các bản tin không ghi rõ làm sao 2 người này biển thủ tiền chính phủ được. Nếu bị kết án, họ có thể từ từ 20 tới 60 năm tù.

--- Webster Barnaby (Cộng Hòa ), Dân Biểu tiểu bang Florida, đã đưa ra dự luật tương tự như ở Texas để trừng phạt các bác sĩ thực hiện việc phá thai khi thai kỳ mới 6 tuần lễ, thời gian nhiều phụ nữ chưa biết họ đã có thai.

Theo dự luật, bất kỳ ai cũng có quyền kiện, và bất kỳ kiện thành công người giúp phá thai sẽ được thưởng ít nhất $10,000, chi trả từ vị bác sĩ bị kiện. Điều khác với luật Texas là: dự luật Florida cho phép phá thai nếu bị hiếp dâm, loạn luân, bạo lực gia đình, buôn người, hay bệnh lý đe dọa sinh mạng người mẹ.

--- Sang Van Nguyen, 50 tuổi, nhậu say, đánh vợ, đã bị cảnh sát bắt vào rạng sáng Thứ Tư tại nhà của họ trên đường Sunshine Drive, thị trấn Wildwood, tiểu bang Florida.

Cú điện thoại gọi 911 xin cấp cứu là vào lúc 1:40 a.m. cho thấy 2 vợ chồng gây nhau, rồi xô xát, theo bản báo cáo cảnh sát ở Ty Wildwood Police Department. Nguyn thú nhận chỉ nhậu say, cãi nhau với vợ, và chỉ xô, nhưng không đánh đập gì.

Người vợ nói rằng hễ người chồng nhậu say là nổi giận, hung hăng. Một nhân chứng đã điện thoại 911 để xin cảnh sát tới. Bản tin không nói nhân chứng gọi là ai. Nguyen đã bị tống giam ở nhà tù Sumter County Detention Center.

--- Đài Loan xin vào CPTPP, đã chính thức nộp hồ sơ xin tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết Nhật Bản hoan nghênh hồ sơ xin gia nhập này của Đài Loan, theo tin NHK.

Hôm thứ Tư, người phát ngôn của Nội các Đài Loan thông báo về việc nộp hồ sơ xin gia nhập hiệp định. Ngoại trưởng Nhật Motegi phát biểu với báo giới như trên khi đang ở thăm New York, nói Đài Loan là đối tác hết sức quan trọng của Nhật Bản, có chung các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, nhân quyền và thượng tôn pháp luật.

Giới chức Đài Loan cho biết Đài Loan xem việc tham gia hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương gồm 11 nước thành viên là một chiến lược phát triển kinh tế dài hạn. Tuy nhiên, Đài Loan cho rằng nếu Trung Quốc gia nhập hiệp định trước thì Đài Loan sẽ gặp phải "rủi ro đáng kể" trong việc xin tham gia.

Bộ trưởng phụ trách đàm phán thương mại của Đài Loan, ông Đặng Chấn Trung phát biểu với báo giới vào hôm thứ Năm, một ngày sau khi Đài Loan chính thức nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong tuần trước, Trung Quốc cho biết đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Động thái này dường như nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đài Loan bị loại khỏi nhiều tổ chức quốc tế vì Bắc Kinh khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Ông Đặng cho biết việc Đài Loan nộp hồ sơ không liên quan đến Trung Quốc. Ông nói việc này có thể gặp nhiều rủi ro nếu Trung Quốc được gia nhập trước. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng Đài Loan có đủ tư cách tham gia hiệp định này. Để được tham gia hiệp định cần phải có sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên. Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể gây khó khăn cho các nước thành viên, trong đó có Nhật Bản.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 22/9 đến 17h ngày 23/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.060 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố (có 5.344 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (5.052), Bình Dương (2.764), Đồng Nai (760), Long An (190), Kiên Giang (163), An Giang (109), Tây Ninh (86), Tiền Giang (67), Cần Thơ (53), Đắk Nông (33), Đắk Lắk (25), Khánh Hòa (20), Quảng Bình (20), Đồng Tháp (19), Hà Nam (14), Ninh Thuận (9), Thừa Thiên Huế (9), Bình Định (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Thuận (7), Phú Yên (6), Quảng Nam (5), Hà Nội (5), Quảng Ngãi (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đà Nẵng (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Quảng Trị (2), Hải Dương (1), Thanh Hóa (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 236 ca tử vong tại TP. SG (175), Bình Dương (37), Long An (7), Đồng Nai (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bình Thuận (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Hà Nội (2), Bình Định (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Bộ Y tế: Số mắc, tử vong do COVID-19 liên tục giảm tại SG và nhiều tỉnh. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong 7 ngày qua ghi nhận 73.253 trường hợp mắc mới COVID-19, giảm 10,6%; Số tử vong trong tuần giảm 15,8 % so với tuần trước đó. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày trước (trong đó có Bình Dương, TP HCM, Long An).

Thủ tướng: Những nơi an toàn, đã chuyển sang 'vùng xanh' có thể đi học bình thường. Tại cuộc họp ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đi học rất linh hoạt, những nơi an toàn, đã chuyển sang "vùng xanh" có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.

Ấn Độ hợp tác về vắc-xin Nano Covax của Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tịnh tiến về Khoa học Công nghệ Y học sẽ giúp Công ty Cổ phần Nanogen về công tác thử nghiệm đánh giá khả năng sinh miễn dịch của vắc-xin Nano Covax. Theo tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, trong hội nghị trực tuyến được tổ chức vào ngày 23-9, Viện Nghiên cứu Tịnh tiến về Khoa học Công nghệ Y học (THSTI) thuộc Tổng vụ Công nghệ sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Nghiên cứu với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học dược Nanogen của Việt Nam. Theo thỏa thuận, Viện THSTI sẽ hợp tác đánh giá tính sinh miễn dịch của vắc xin Nano Covax. Công ty Nanogen sẽ gửi mẫu tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC) của những người tham gia thử nghiệm Nano Covax trong giai đoạn 3 tới THSTI để tiến hành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận các mẫu cuối cùng, THSTI sẽ hoàn thành các xét nghiệm và gửi kết quả cho Công ty Nanogen.

SG nhận hơn 666.000 liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca để tiêm mũi 2. Theo Sở Y tế TP.HCM, tối 23-9, TP nhận hơn 620.000 liều vắc xin Pfizer và 46.000 liều vắc xin AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ. Ngày mai (24-9), số vắc xin này sẽ được chuyển ngay cho các quận huyện chủ yếu để tiêm mũi 2 cho người dân.

Bệnh nhân Covid-19 thở máy tại SG đang giảm. Số F0 nặng, nguy kịch đang điều trị phải thở máy 5 ngày qua đã giảm dần, được đánh giá là "tín hiệu lạc quan". Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM, cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19, chiều 23/9. Cụ thể, ngày 18/9 có 2.350 ca phải thở máy; ngày 19/9 là 2.342 ca; ngày 20/9 là 2.234 ca; ngày 21/9 còn 2.174; ngày 22/9 giảm còn 2.056. Như vậy, trung bình mỗi ngày giảm khoảng 58 bệnh nhân thở máy. Trong 20 ngày qua, nhóm bệnh nhân thở máy đang điều trị giảm gần 700 ca.





SG: Còn hơn 3.700 trẻ em mắc COVID-19 đang điều trị. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM đang đón nhận những tín hiệu tích cực với số ca mắc mới, ca bệnh nặng, tử vong có xu hướng giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhóm trẻ mắc COVID-19 nhập viện đang có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước. Tính đến sáng 23/9 tại TPHCM đã ghi nhận tổng cộng 354.193 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện nay, trên địa bàn số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 35.489 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.467 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và 3 là 40.970 người.

Bệnh viện SG vùng xanh sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Theo kế hoạch, các bệnh viện vùng xanh sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mới để chuyển sang điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường. Chiều 23/9, trong cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng, chống COVID-19 tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết dự kiến các bệnh viện, trung tâm y tế vùng xanh như quận 7, Cần Giờ, Củ Chi sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Theo đó, các bệnh viện, trung tâm y tế này dự kiến sẽ sớm được khảo sát, chuyển đổi để điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường. Trước mắt, các bệnh viện ngừng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mới, tập trung vào bệnh nhân F0 đang điều trị để các bệnh viện trên địa bàn sớm quay lại trạng thái điều trị như ban đầu.

Từ 24/9, dân Khánh Hòa được tập thể dục trong công viên, mở lại cửa hàng tạp hóa. Khánh Hòa cũng cho phép một số dịch vụ cắt tóc, gội đầu, rửa xe, sửa chữa điện nước, cửa hàng tạp hóa… hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh phải đăng ký với xã, phường và chỉ mở cửa khi được cấp phép. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã trải qua hơn 2 tuần không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng; số ca mắc mới chủ yếu tại các khu cách ly y tế tại dân cư và khu cách ly tập trung, đang có xu hướng giảm. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà, từ ngày 23/6 đến 12 giờ ngày 23/9/2021, toàn tỉnh ghi nhận 7.583 ca mắc COVID-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc; trong đó, hai địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất là TP Nha Trang 4.254 ca và thị xã Ninh Hoà 1.953 ca.

Bà Rịa-Vũng Tàu giãn cách

Thừa Thiên Huế xuất hiện ổ dịch

Dịch lan ra 5/9 xã, phường của TP Phú Quốc.

Phú Quốc chỉ có thể đón khách du lịch từ 20/12/2021

Cảnh báo tổn thương "hậu COVID" kéo dài

Bệnh tình của Phi Nhung trở nặng

HỎI 1

ĐÁP 1

xã hội theo Chỉ thị 15 trên diện rộng. Khuya 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn đã ký ban hành Văn bản 13417/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo và các khu vực đang áp dụng lệnh phong tỏa) từ 0 giờ, ngày 23/9. Tỉnh tiếp tục tạm dừng các dịch vụ ăn uống có tổ chức hát với nhau; chợ đêm, nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet; các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở làm đẹp, cơ sở vật lý trị liệu, massage, spa, xông hơi; các tụ điểm, khu vui chơi...trong cộng đồng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 8 ca nhiễm, xuất hiện một ổ dịch mới trong cộng đồng. Ba ca nhiễm cộng đồng ghi nhận ở làng La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. 5 ca còn lại gồm 2 ca được phát hiện ở chốt kiểm soát y tế, 3 ca trong khu cách ly, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cho biết ngày 23/9.Đến cuối giờ chiều 23-9, ổ dịch tại phường An Thới, TP Phú Quốc đã lây lan ra thêm phường Dương Đông và 3 xã Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm của TP này. Báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) thông báo trên địa bàn đã có tổng cộng 69 ca nhiễm COVID-19, đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR (63 ca tại An Thới, 1 ca tại Dương Đông, 5 ca mới phát hiện ở Hàm Ninh). Ngoài ra, còn có các trường hợp nghi nhiễm qua test sàng lọc tại cộng đồng đang chờ kết quả xét nghiệm xác nhận.. Lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Kiên Giang cho rằng tỷ lệ người dân tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Phú Quốc còn thấp nên chưa vội đón khách quốc tế. Ngày 23/9, UBND tỉnh Kiên Giang họp trực tuyến với các bộ, ngành để bàn phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế bằng hộ chiếu vaccine. Trao đổi với Zing chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế vào tháng 10 này là điều không thể có vì tỷ lệ người dân tiêm vaccine tại đảo ngọc còn thấp. “Phú Quốc có thể đón khách sớm nhất là ngày 20/12. Phải tiêm đầy đủ vaccine mới có thể đón khách”, ông Thái nói.ở trẻ em, thanh thiếu niên. Báo Sức Khỏe & Đời Sống của Bộ Y Tế cho biết về cơ nguy di hại kéo dài. Chỉ trong 5 tháng gần đây, hàng chục nghìn trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, loại vi rút gây ra đại dịch COVID-19. Khi trẻ em mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, trẻ vẫn có thể tồn tại một số tổn thương khác sau khi khỏi bệnh – được coi là "COVID kéo dài", "hậu COVID".Hậu Covid-19, trẻ em có thể gặp các vấn đề gì? Đau ngực, ho kéo dài, khó thở hơn khi tập thể dục. Nguy cơ mắc bệnh viêm cơ tim ở trẻ em dưới 16 tuổi bị mắc COVID-19 cao hơn 37 lần so với những trẻ chưa bị nhiễm vi rút. Trẻ em đã bị mắc COVID-19 có thể bị rối loạn về sự chú ý, lời nói, học tập ở trường, tâm trạng. Đó là hiện tượng"sương mù não" (brain fog), suy nghĩ/tập trung/trí nhớ "mờ nhạt". Trẻ em và thanh thiếu niên dễ mệt mỏi hơn và sức chịu đựng kém hơn. Các triệu chứng bên trong (lo lắng và trầm cảm), các triệu chứng bên ngoài (hành vi gây rối và chống đối), và các triệu chứng thể chất liên quan đến căng thẳng (như đau đầu, đau bụng). Một nghiên cứu trên 129 trẻ em ở Ý cho thấy 42,6% trẻ em gặp ít nhất một triệu chứng hơn 60 ngày sau khi nhiễm bệnh.. Ca sĩ Phi Nhung đã nổi tiếng về hoạt động từ thiện từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Sau hơn một tháng điều trị COVID-19, hiện sức khoẻ của Phi Nhung đang yếu dần. Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, một lãnh đạo của Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ca sĩ Phi Nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp cho ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số Bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.--- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra về Bạo Loạn 6/1/2021 đang điều tra trong hướng nhìn sự kịện 6/1/2021 như là một nỗ lực đảo chánh, theo lời Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-CA) nói trên đài MSNBC hôm Thứ Tư.DB Schiff --- cũng là một cựu công tố liên bang, hiện là Chủ tịch Ủy ban Tình Báo Hạ Viện và là một người điều hợp vụ luận tội Trump lần đầu --- được Nicolle Wallace phỏng vấn trên MSNBC.Wallace ghi nhận rằng chính Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) đã nói rằng kế hoạch 6 phần để suy tôn Trump lên Tổng Thống sau khi Trump thua phiếu trong bầu cử 2020 hiển nhiên là một nỗ lực đảo chánh --- và đã chỉ đích danh các Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-KY) và Ted Cruz (Cộng Hòa-TX) như là các giải pháp để thực hiện cuộc đảo chánh để đưa Trump vào ghế Tổng Thống.Nhìn ngày 6/1/2021 như đảo chánh không gì mới lạ, vì chính DB Cộng Hòa Kinzinger, một cựu Trung tá Không quân, đã nói như thế ngay trong ngày bạo loạn 6/1/2021.--- Giá trung bình một căn nhà biệt lập tại California đã tới kỷ lục mới: 827,000 đôla. Đây là giá trung bình toàn tiểu bang California trong tháng 8/2021, cũng là kỷ lục cao lần thứ 5 trong 6 tháng qua, theo lời Bộ Tài Chánh.Như thế là tăng 2% so với giá hồi tháng 7/2021, và là mức tăng 17% so với một năm trước. Trong khi đó, số lượng thương vụ nhà biệt lập đương hữu đã giảm 13% trong tháng 8/2021 so với tháng 7/2021, chỉ 414,000 căn nhà bán ra toàn tiểu bang. Thương vụ nhà biệt lập California giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước.--- Các giới chức liên bang tại Ohio cho biết hồi tháng trước đã tịch thu một lô hàng giả mạo gồm các thẻ chích ngừa chống COVID-19 và các mẩu dán đã chích ngừa vaccine hiệu Pfizer. Lô hàng tịch thu này là 1,683 thẻ giả mạo, và 2,034 mẩu dán đã chích ngừa.Các thẻ giả mạo này dự kiến sẽ bán cho những người không muốn chích ngừa nhưng phải làm việc ở nơi đòi hỏi phải chích ngừa như trường học, cơ quan công quyền, tiệm ăn...--- Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow và là người ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump, tuần này tiếp tục đi các nơi để tuyên truyền rằng cuộc bầu cử đã bị trộm. Nhưng đã bị chận họng ngay bởi một quan chức Cộng Hòa.Bộ Trưởng Hành Chánh Alabama là John Merrill (Cộng Hòa) hôm Thứ Ba 21/9/2021 nói rằng Lindell đã bịa đặt khi nói rằng 100,000 phiếu bầu của tiểu bang Alabama đã bị máy lật ngược từ bầu cho Trump chuỷển sang bầu cho Biden vì bọn tin tặc từ xa tấn công mạng.Lindell nói như thế trong một video sau khi thăm Merrill tại Alabama tuần trước, nói rằng tất cả các quận của Alabama đều bị ảnh hưởng, và rằng tin tặc tấn công qua mạng không dây Bluetooth, nhưng không đưa ra chứng cớ nào.Bộ Trưởng Hành Chánh Merrill nói với báo AL.com, đã bác bỏ lời của Lindell rằng Lindell chỉ bịa đặt. Merrill nói tất cả máy bầu phiếu của Alabama đều là đặt làm riêng (custom-built) chứ không phải mua máy có sẵn, lại không có nối modem (thiết bị truyền tín hiệu kỹ thuật số), do vậy không ai có thể ảnh hưởng qua điện thoại di động [không dây] hay qua dây điện thoại.--- Nói chuyện trên CNN hôm Thứ Tư 22/9/2021, Michael D'Antonio, người từng viết sách về cuộc đời Trump, nói rằng các thông tin gần đây cho thấy các luật sư của Trump biết rõ rằng chuyện họ vu khống bầu cử gian lận là vô căn cứ, và do vậy đã tới lúc tòa án phải bước vào để cấm Trump kiện tụng, y hiệt kiểu đơn TRump mới đưa ra kiện cháu gái là Mary Trump và báo The New York Times vì đã tiết lộ hành vi gian thuế của Trump.Bình luận viên Erica Hill của CNN nói rằng Trump kịện là không ngạc nhiên vì đó là những bí mật Trump giấu từ nhiều thập niên.D'Antonio nói rằng đã có chứng cớ rằng Trump nói dối, vu khống, và có chứng cớ rằng các luật sư của Trump cũng biết rõ là chuyện bầu cử gian lận là vô căn cứ, vậy mà Trump đã đưa Sidney Powell và Rudy Giuliani đứng ra kiện hơn 60 vụ kiện ở nhiều tiểu bang để bịa đặt là có gian lận.D'Antonio nói rằng đã tới lúc các thẩm phán phải cấm Trump kiện tụng, vì trong qúa khứ đã lạm dụng cơ chế tòa án quá nhiều lần, vậy là đủ để cấm bước vào nộp đơn kiện.--- Hàng hàng không United Airlines nói rằng 97% nhân viên tại Hoa Kỳ của hãng đã chích ngừa đầy đủ chống COVID-19 chỉ chưa đầy 1 tuần lễ sau hạn chót phải chích ngừa, nếu không muốn bị sa thải.Hàng không này nói con số đó không tính "số lượng nhỏ" các nhân viên xin miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo hay y khoa. Hàng không này nói rằng sẽ tiến hành thủ tục sa thải các nhânv iên không chịu chích ngừa kể từ Thứ Ba tuần sau.Hồi tháng trước, United Airlines đã ra hạn chót là ngày 27/9/2021 (tức là Thứ Hai tới) cho toàn bộ 67,000 nhân viên tại Mỹ phải chích ngừa, nếu không thì sẽ bị sa thải.--- Một xe cấp cứu đang kéo một dàn xe khổng lồ "Unity Bridge" của những người ủng hộ Trump lại bị tai nạn mới, đụng xe liên hệ 3 chiếc xe tại Michigan làm xe cứu thương này tông thẳng vào một trụ điện thoại bên đường.Báo MLive loan tin rằng tai nạn đụng xe xảy ra sau 1 p.m. Thứ Tư 22/9/2021 tại giao lộ Dort Highway và Court Street tại thị trấn Flint, Michigan. Các nhân viên cứu thương nói không ai thương tích nghiêm trọng.---: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris vinh danh những người bắt sống John McCain tại VN?: Không phải. Hồi cuối tháng 8/2021, PTT Kamala Harris đã đặt vòng hoa tưởng niệm John McCain tại 1 tượng đài Hà Nội, nơi ghi dấu chiếc phi cơ McCain lái bị bắn rơi và nơi McCain bị bắt sống năm 1967. Một số người cuồng nhiệt đã lên mạng nói rằng bà Harris vinh danh bon cai tù. Nhưng thực tế, tượng đài này là nơi rất nhiều quan chức Mỹ tới thăm và đặt vòng hoa. Khi McCain từ trần năm 2018, nhiều người Mỹ và Việt đã tới đặt vòng hoa nơi tượng đài, hoàn toàn không có ý nghĩa gì là vinh danh bọn cai tù. Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, và cả John McCain đã tới tượng đài này trong quá khứ. Riêng McCain đã nhiều lần thăm tượng đài này.

Năm 2019, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski tới thăm tượng đài McCain bị bắt, kể rằng bà hãnh diện nhìn thấy "Tượng đài này biểu hiện cho sự phục vụ của một người yêu nước nồng nhiệt, nhưng cũng là biểu tượng cho sự hy sinh vô bờ bến của toàn bộ quân lực Hoa Kỳ."

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/kamala-harris-mccain-vietnam/

--- HỎI 2: Bịt miệng dân bằng tiền phạt?

ĐÁP 2: Loan tin, chuyển tin coi chừng, sơ suất là bị phạt nặng. Bản tin RFA cho biết Công an đề xuất mức phạt đến 60 triệu (2630 USD).

Vu khống trên mạng xã hội: Công an đề xuất mức phạt đến 60 triệu.

RFA

Kể từ ngày 1/12 tới đây, các hành vi làm, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng nhằm xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tối đa 60 triệu đồng.

Báo Nhà nước Việt Nam dẫn đề xuất trong dự thảo lần 2 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng vừa được Bộ Công an hoàn thành ngày 21/9 và đưa tin cùng ngày.

Tin cho biết, sau khi lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng, Bộ Công an đã đề xuất phạt tiền 20-40 triệu đồng đối với hành vi phát tán, tàng trữ thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng hay thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trong điều 9 của dự thảo.

Ngoài ra, mức phạt còn lên tới 40-60 triệu đồng đối với hành vi làm ra và phát tán thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác.

Những hành vi làm và phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm; thông tin xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc chuyên trang, diễn đàn điện tử để đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm nhục, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cũng đối mặt mức phạt tối đa 60 triệu đồng.

Các mức phạt trong dự thảo vừa nêu được nói cao hơn gấp 2-3 mức đang được áp dụng hiện nay.

Bộ luật Hình sự 2015 định nghĩa vu khống là hành vi loan truyền thông tin sai sự thật do người khác tạo ra mặc dù biết đó là thông tin sai sự thật. Nội dung của thông tin sai sự thật thể hiện sự xúc phạm đến danh dự, uy tín, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Dạng đặc biệt của vu khống là hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, cơ quan tố tụng sẽ chấp nhận các chứng cứ điện tử như ghi âm, ghi hình, chụp ảnh màn hình rồi lập vi bằng. Ngoài ra còn có lời khai của các bên liên quan, nhân chứng, kết luận giám định, văn bản công chứng hay các nguồn khác mà pháp luật quy định.

Trao đổi với truyền thông nhà nước, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội, cho rằng dư luận gần đây quan tâm việc một số cá nhân sử dụng tính năng livestream để thể hiện quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều video livestream được ông cho là có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân khác. Đơn cử trường hợp CEO Công ty Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, livestream cáo giác một số nghệ sĩ có tiếng về tiền quyên góp từ thiện không được minh bạch.

Tổ chức Freedom House, có trụ sở ở Mỹ, hôm 21/9 công bố báo cáo xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do internet. Freedom House cáo buộc Chính phủ Hà Nội là một trong ít nhất 55 nhà cầm quyền trên thế giới áp dụng chính sách điều tra, bắt giữ và kết tội những người đưa lên mạng xã hội những bài viết của họ.

Chi tiết:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/slander-on-social-platforms-police-propose-a-fine-of-up-to-60-million-vnd-09222021084345.html

.