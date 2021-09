MSNBC: lý tưởng chủ đạo của Cộng Hòa là xây dựng 1 Hoa Kỳ da trắng thượng đẳng - Thủ tướng xin bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX, phân bổ vắc xin gấp. Thủ tướng ký Công điện hỏa tốc về việc mua vắc xin Abdala của Cuba. Shipper SG thấy điểm nào vắng có thể vào xét nghiệm. Khoảng 75% dân SG có thể tự test nhanh tại nhà. Lập đường dây nóng 019 - Không Covid của Việt Nam. VN trá

- Thủ tướng xin bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX, phân bổ vắc xin gấp. Shipper SG thấy điểm nào vắng có thể vào xét nghiệm. Khoảng 75% dân SG có thể tự test nhanh tại nhà. VN tránh đóng cửa toàn bộ nhà máy chỉ vì một ca F0. VN nhận tiền kiều bào ủng hộ cho công tác phòng chống Covid-19.

- bình luận gia MSNBC: lý tưởng chủ đạo của Cộng Hòa là xây dựng 1 Hoa Kỳ da trắng thượng đẳng

- Thủ tướng xin bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX, phân bổ vắc xin gấp. Thủ tướng ký Công điện hỏa tốc về việc mua vắc xin Abdala của Cuba. Shipper SG thấy điểm nào vắng có thể vào xét nghiệm. Khoảng 75% dân SG có thể tự test nhanh tại nhà. Lập đường dây nóng 019 - Không Covid của Việt Nam. VN tránh đóng cửa toàn bộ nhà máy chỉ vì một ca F0. SG: 20% bệnh nhân COVID-19 bị trầm cảm, 66,7% bệnh nhân từng thở máy bị rối loạn lo âu. VN nhận tiền kiều bào ủng hộ cho công tác phòng chống Covid-19.

- Virginia bỏ phiếu sớm: bầu cử Thống Đốc Virginia 2/11/2021 cũng là dấu chỉ cho bầu cử toàn quốc giữa kỳ 2022

- lòng đầy căm thù, Trump xúi Cộng Hòa Thượng Viện đảo chánh, lật ghế lãnh đạo của TNS McConnell

- 2 TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC), Mike Lee (Cộng Hòa-UT) xem thư Trump tố "gian lận bầu cử" nhưng chẳng có gì

- Trẻ em tuổi từ 5 tới 11 tại Hoa Kỳ sẽ có thể được chích mũi chống COVID từ ngày lễ Halloween

- Pew Research: "evangelical" (truyền bá Phúc âm) bây giờ có nghĩa là "ủng hộ Trump và là cử tri Cộng Hòa" đầy giả hình và da trắng thượng đẳng

- ứ đọng tàu hàng bên ngoài các hải cảng Los Angeles và Long Beach: bạn nên mua sắm mùa lễ sớm

- dịch tăng, nổ súng tăng: bắn giết tập thể tăng gấp đôi trong tháng 7/2020 so với cùng thời kỳ năm trước

- California: thang máy hỏng, 4 người bị kẹt lơ lửng, được lính cứu hỏa Palm Desert cứu ra an lành

- HỎI 1: Không có nước nào có số người chết vì súng nhiều như Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Không đúng lắm.

- HỎI 2: Ngôi nhà mỏng nổi tiếng ở Boston bán giá 1.25 triệu đôla? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/9/2021) --- Kẹt trong thang máy, tại một tòa cao ốc ở thị trấn Palm Desert, Nam California. Bốn người, trong đó có 3 trẻ em, đã được cứu ra khỏi thang máy bị hỏng, làm thang máy lơ lửng nửa chừng hôm Chủ Nhật.

Tai nạn xảy ra lýc 12:40 p.m., theo lời Ty Cứu Hỏa Riverside. Nhân viên cấp cứu đã tới đưa được 4 người ra khỏi thang máy hỏng bình an.

--- Hai Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) và Mike Lee (Cộng Hòa-UT) đã đích thân khảo sát các thông tin Trump đưa ra gọi là "gian lận bầu cử" nhưng rồi thấy chẳng có gì.

Tác phẩm sắp phát hành của Bob Woodward và Robert Costa ghi rằng 2 Thượng nghị sĩ này sau cùng đã bỏ phiếu công nhận JKoe Biden thắng cử, sau khi đích thân khảo sát thư tố cáo gian lận của Trump và đích thân điện thoại tới các quan chức tiểu bang đ63 chất vấn về các điểm TRump gọi là gian lận.

Và rồi Thượng nghị sĩ Graham thú nhận rằng Trump lý luận y hệt "học trò lớp 3" trong các thư tố cáo. Graham đã đồng ý họp ngày 2/1/2021 với Rudy Giuliani và nhóm pháp lý của Trump và rồi thú nhận là những người làm việc cho Trump chỉ bịa đặt vu vơ, không chứngc ớ gì.

Giuliani cũng khảo sát một văn bản ngày 4/1/2021 quyc hụp rằng Pennsylvania đã tiến hành đếm 682,777 phiếu gửi tới qua thư mà "không quan sát chính đáng" --- mà 1 thẩm phán liên bang trướcv đó đã bác bỏ 2 tháng trước. Nhưng rồic hẳng có chứng cớ gian lận nào.

--- Trẻ em tuổi từ 5 tới 11 tại Hoa Kỳ sẽ có thể được chích mũi chống COVID vào ngày lễ Halloween. Pfizer hôm Thứ Hau nói vaccine công ty này an toàn và hiệu qủa nhưng ở liều lượng thấp cho trẻ em.

BioNTech sẽ nộp hồ sơ lên FDA duyệt vào cuối tháng 9/2021, và cần 1 tháng để FDA xét duyệt. Hiệnt hời các vaccine chỉ giành cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Hầu hết các nước chưa chích ngừa trẻ em, nhưng Cuba đang chích ngừa từ 2 tuổi trở lên và TRung Quốc chích ngừa từ 3 tuổi trở lên.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 18/9 đến 17h ngày 19/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.025 ca ghi nhận trong nước TP SG (5.496), Bình Dương (2.332), Đồng Nai (953), An Giang (287), Long An (249), Kiên Giang (151), Tiền Giang (102), Bà Rịa - Vũng Tàu (84), Tây Ninh (53), Cần Thơ (52), Khánh Hòa (37), Bình Định (30), Quảng Ngãi (24), Hà Nội (20), Cà Mau (18), Quảng Bình (15), Bình Phước (15), Ninh Thuận (15), Phú Yên (13), Quảng Nam (13), Hậu Giang (11), Đắk Nông (11), Trà Vinh (8 ), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (6), Bến Tre (6), Quảng Trị (5), Bạc Liêu (3), Đà Nẵng (2), Vĩnh Long (2), Thanh Hóa (2), Hà Tĩnh (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1) trong đó có 5.894 ca trong cộng đồng.



- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 665 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. SG tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 233 ca tử vong tại TP. SG (182), Bình Dương (31), Long An (9), An Giang (3), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Quảng Bình (1), Tây Ninh (1).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX, xin phân bổ nhanh vắc xin dành cho Việt Nam năm 2021. Chiều 20-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX. Không rõ cuộc đối thoại này nói tiếng Việt hay ngoại ngữ. Nhấn mạnh Việt Nam đang rất khó khăn về vắc xin, để bảo đảm tiêm đủ vắc xin cho người dân, Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vắc xin cho Việt Nam càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhất là trong các tháng 9, 10 và 11; hoàn thành thỏa thuận cung cấp vắc xin cho Việt Nam trong năm 2021. Với phương châm vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục triển khai tiêm nhanh và hiệu quả nhất các liều vắc xin nhận được; sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết để COVAX xem xét sớm phân bổ vắc xin cho Việt Nam. Bà Aurélia Nguyen bày tỏ, trong bối cảnh nguồn cung vắc xin trên thế giới tiếp tục khan hiếm, COVAX gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm phân bổ đủ vắc xin, COVAX sẽ cố gắng hết sức thực hiện các cam kết với Việt Nam; trong tháng 10, COVAX sẽ tiếp tục phân bổ 85 triệu liều vắc xin cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam; sẽ tiếp tục quan tâm, phân bổ vắc xin cho Việt Nam trong thời gian tới. COVAX đang theo dõi sát tiến triển về nghiên cứu các vắc xin dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và sẽ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam về vấn đề này.



Thủ tướng ký Công điện hỏa tốc về việc mua vắc xin Abdala của Cuba. Ngày 20/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện hỏa tốc gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Cuba, đề nghị chỉ đạo lãnh đạo Bộ Y tế tham gia đoàn triển khai quy trình ký kết hợp đồng mua vắc xin Abdala. Công điện nêu rõ, để chuẩn bị, kịp thời phục vụ chuyến thăm Cuba của Đoàn Chủ tịch nước và triển khai ”chiến lược ngoại giao vắc xin”, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất theo thẩm quyền các quy trình, quy định để có cơ sở ban hành Nghị quyết về mua vắc xin phòng Covid-19 của Cuba.

Từ ngày mai 21/9/2021, shipper SG thấy điểm nào vắng có thể vào xét nghiệm. Từ ngày 21.9, shipper tại TPHCM có thể xét nghiệm tại bất kỳ điểm xét nghiệm nào ở 312 trạm y tế phường, xã và 500 trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố trong thời gian từ từ 6h - 21h.

Khoảng 75% dân SG có thể tự test nhanh tại nhà. Đa số người dân có thể tự lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế ở địa phương.

Thủ tướng: Lập đường dây nóng 019 - Không Covid của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế phối hợp lập đường dây nóng 019 - Không Covid của Việt Nam.

Phó Thủ tướng: Tránh đóng cửa toàn bộ nhà máy chỉ vì một ca F0. Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, bao gồm các giải pháp về kiểm soát F0; tránh tình trạng khi có F0 trong một phân xưởng mà phải dừng toàn bộ nhà máy với hàng chục phân xưởng. Doanh nghiệp kiến nghị không đóng cửa nhà máy chỉ vì một F0. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ đã phối hợp với Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tiến hành điều tra, khảo sát 500 tập đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động cho thấy, gần 50% doanh nghiệp bị tác động nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, số còn lại bị ảnh hưởng lớn. Là doanh nghiệp có hơn 6.300 lao động tại khu công nghệ cao của TPHCM, đại diện Công ty Nidec Việt Nam nêu kiến nghị, sau khi hoạt động trở lại, bất kỳ trường hợp F0 nào được phát hiện tại dây chuyền sản xuất, chỉ cần cách ly hoặc đóng cửa phần sản xuất liên quan, không phải đóng toàn bộ doanh nghiệp. Có nhiều lao động ngoại tỉnh, doanh nghiệp mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho lao động di chuyển giữa các địa phương.







Từ 1-10, dân SG đến cơ quan nhà nước phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Từ 1-10, toàn TP.HCM áp dụng cách làm việc cho các cơ quan Nhà nước; người dân trực tiếp đến trụ sở cơ quan làm hồ sơ phải được tiêm 2 mũi vaccine.

Hà Nội chưa thể 'bình thường mới' hoàn toàn, sẽ ban hành Chỉ thị khác về phòng chống dịch. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, UBND TP. Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị mới, trước mắt là áp dụng cho 2 tuần tới, nhưng sẽ căn cứ vào thực tế để có thể kéo dài thời gian thực hiện.





SG: 20% bệnh nhân COVID-19 bị trầm cảm, 66,7% bệnh nhân từng thở máy bị rối loạn lo âu. Theo kết quả khảo sát được thực hiện tại BV Hồi sức COVID-19 TP.HCM, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 bị trầm cảm là 20%, rối loạn lo âu là 53,3%, stress là 16,7%. Ngày 20/9, thông tin từ BV Hồi sức COVID-19 TP.HCM (do BV Chợ Rẫy phụ trách) cho biết, theo kết quả khảo sát, đánh giá sức khỏe tinh thần của người bệnh tại các khoa điều trị ở BV Hồi sức COVID-19 được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 bị trầm cảm là 20%, rối loạn lo âu là 53,3%, stress là 16,7%. Đặc biệt, những bệnh nhân từng thở HFNC có tỉ lệ trầm cảm là 66,7%. Tương tự, những bệnh nhân từng thở oxy qua mặt nạ, hoặc thở máy cũng có tỉ lệ rối loạn lo âu cao, lên tới 66,7%.

SG ban hành Bộ tiêu chí ''du lịch an toàn''. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao. Theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch, 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách lưu trú và người ngoài cơ sở bảo đảm tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa Covid-19 và qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc. Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc. Chiều tối 20.9, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - cho biết, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang diễn ra cùng ngày, đã thống nhất chủ trương ưu tiên nguồn vaccine COVID-19 cho TP.Phú Quốc.

Tiếp nhận tiền kiều bào ủng hộ cho công tác phòng chống Covid-19

Câu chuyện xảy ra ở San Francisco: một chó nhỏ bị một chó lớn thảm sát ngay giữa phố.

. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sáng nay tổ chức lễ tiếp nhận tiền và hiện vật tổng trị giá gần 824 triệu đồng của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, Đức và Macao (Trung Quốc). Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ các nhu yếu phẩm và 50 ngàn khẩu trang kháng khuẩn, trị giá 654,3 triệu đồng; Hiệp hội Đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macao ủng hộ 86,1 triệu đồng; và Cộng đồng người Việt Nam tại Freising - CHLB Đức ủng hộ 83 triệu đồng. Sư cô Thích Nữ Giới Tánh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết Trung tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ quê hương, đất nước trong đại dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung thời gian qua. Trung tâm nhận được sự quan tâm và tin tưởng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cả cộng đồng sở tại, là cầu nối trực tiếp đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc.--- Lý tưởng chủ đạo của Cộng Hòa bây giờ là xây dựng một Hoa Kỳ da trắng thượng đẳng. Nhà bình luận Medhi Hasan trên đài MSNBC dẫn lời Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-NY), người từng phản đối Đại Hội Cộng Hòa Toàn Quốc 2016 vì chống Trump, nhưng bây giờ Stefanik đã chấp nhận đi theo những lời nói dối của Trump để kiếm phiếu.Hasan giải thích lý do Cộng Hòa chống lại lý thuyết phê phán sắc tộc ("critical race theory" - CRT) là một cơ hội để đề cao chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.Hasan nói chính tuyên truyền da trắng thượng đẳng đã dẫn tới bắn chết người gốc Latino ở El Paso, dẫn tới vụ bắn xả súng vào giáo đường Do Thái Giáo ở Pittsburgh, trước kia chỉ riêng Trump đề cao da trắng thượng dẳng nhưng bây giờ có cả DB Elise Stefanik, người từng lộ vẻ trung dung Cộng Hòa.Hasan nói trong năm 2016, DB Stefanik không chịu tới dự hội nghị Cộng Hòa toàn quốc vì bất đồng với Trump, nhưng bây giờ bà đề cao những tư tưởng vô nghĩa như thế, và rất buồn là "da trắng thượng đẳng bây giờ là lý tưởng chủ đạo của Cộng Hòa."Hasan nói, Cộng Hòa da trắng thượng đẳng bây giờ không có chỗ cho người Cộng Hòa trung dung, và đang đưa Cộng Hòa vào vòng tay của tân phát xít.--- Nếu bạn là cử tri Virginia, hãy cân nhắc kỹ lá phiếu: tiểu bang Virginia tuần này bắt đầu cho bầu phiếu sớm. Cuộc tranh cử giành ghế Thống Đốc tiểu bang Virginia vào ngày 2/11/2021 sẽ là một trong các chỉ dấu cho thấy lòng dân sẽ nghiêng về Dân Chủ hay Cộng Hòa trong giữa kỳ 2022.Thống Đốc đương nhiệm Ralph Northam không được tái cử liên tiếp theo Hiến pháp Virginia (không cho người đang cầm quyền ứng cử, vì sợ quyền lực có thể bị lạm dụng), do vậy sau các vòng sơ bộ, 2 ứng cử viên chính ra giành ghế Thống Đốc Virginia cũng là biểu tượng của 2 thế lực Dân Chủ và Cộng Hòa.Ứng cử viên Dân Chủ là Terry McAuliffe, cũng là một cựu Thống Đốc Virginia, tranh ghế với ứng cử viên Cộng Hòa Glenn Youngkin, đã tranh luận dữ dội hôm Thứ Năm 16/9/2021 tại thị trấn Grundy, nơi họ chỉ trích nhau về nhiều vấn đề như hạn chế để phòng chống dịch COVID-19, về quyền phá thai, và về kinh tế.Bầu cử 2021 tới, như thế là 2 năm sau khi Dân Chủ Virginia chiếm quyền kiểm soát Hạ Viện, Thượng Viện và Thống Đốc tiểu bang. Tất cả các ứng cử viên đều ý thức rằng cuộc bầu cử trong năm bị chệch đi với tổng tuyển cử là khó được cử tri tham gia bầu cử đông đảo, và nếu cử tri Dân Chủ lười đi bầu thì chủ nghĩa TRump lại ngóc đầu dậy, như cách McAuliffe gọi tên đối thủ Youngkin là Trumpkin.Dân Biểu tiểu bang Hala Ayala (Dân Chủ) và là ứng cử viên tranh ghế Phó Thống Đốc nói rằng những tiến bộ mà khối đa số Dân Chủ đã đưa tiểu bang Virginia đi xa nhiều năm ánh sáng, bây giờ giữ được hay không là tùy cử tri Dân Chủ nhiệt tình đi bầu hay không.Thượng nghị sĩ tiểu bang Stephen Newman (Cộng Hòa), người ủng hộ Youngkin và là người kêu gọi cả phe ủng hộ Trump và bảo thủ trung dung hãy trao ghế Thống Đốc Virginia cho Cộng Hòa vào kỳ bầu cử 11/2021 đang diễn ra, nói rằng "Người Cộng Hòa đã đoàn kết lần này tới mức tôi chưa từng thấy."Ghế Thống Đốc Virginai sẽ vào tay ai? Hầu hết các bản thăm dò cho thấy ứng viên Dân Chủ McAuliffe hơn điểm ứng viên Cộng Hòa Youngkin, nhưng không xa. Thăm dò 8News/Emerson College phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy 49% cử tri ủng hộ McAuliffe, 45% ủng hộ Youngkin. Nghĩa là, kể như suýt soát. Nếu bầu cử sớm không đông, và nếu vào ngày bầu cử 2/11/2021 bỗng nhiên Virginia có bão tuyết, thì ghế Thống Đốc kể như bất định.--- Theo bản tin trên báo Wall Street Journal, Trump đang lặng lẽ gài mìn bứng ghế lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY). Vấn đề chỉ là Trump sẽ tìm ra Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào nhảy ra bứng ghế lãnh đạo của McConnell.Tuy nhiên, theo 2 phóng viên Michael Bender và Lindsey Wise của WSJ, chưa thấy Thượng nghị sĩ nào dám nhảy ra theo lệnh Trump để đánh phá TNS McConnell. Bản tin nói Trump đã nói chuyện với nhiều Thượng nghị sĩ và đồng minh về cách giành ghế lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện của McConnell.Chia rẽ giữa Trump và TNS McConnell đã rộng hơn từ khi Trump thua phiếu Biden, thế rồi McConnell chúc mừng Biden.Khi được phóng viên hỏi về chuyện Trump thúc giục đảo chánh trong khối Cộng Hòa Thượng Viện, một đồng minh của Trump nói rằng ông chẳng dính vô làm chi: TNS Tommy Tuberville (Cộng Hòa-AL) nói, "Không, tôi không dính vô chuyện tác chiến đó, Thêm nữa, McConnell đang làm việc rất tốt."--- Một bản phân tích mới của viện Pew Research cho thấy rằng chữ "evangelical" (truyền bá Phúc âm) không còn có nghĩa là "born-again" (tái sinh [trong ơn Chúa]) như truyền thống. Chữ này bây giờ có nhiều nghĩa chỉ cho "ủng hộ Trump và là cử tri Cộng Hòa."NBC News nói rằng chữ đó không còn có ý nghĩa tín ngưỡng hay tâm linh, hay Hội thánh, mà bây giờ gần như nghĩa thuần chính trị. NBC nói những người tự nhận là "evangelical" trở thành đồng nghĩa với: chống di dân, chống khoa học, chống phá thai...Theo khảo sát của Pew, Trump được người evangelical ủng hộ trong năm 2020 nhiều hơn năm 2016. Có tới 16% người không còn tự gọi họ là "evangelical" từ năm 2016 tới 2020, và nhóm này không ủng hộ Trump trong bầu cử.NBC cũng dẫn ra bản thăm dò PRRI cho thấy người evangelicals không quy lỗi bạo loạn 6/1/2021 cho dân quân, hay cho các nhóm d atrắng thượng đẳng, cũng chẳng quy lỗi cho Trump hay cho truyền thông bảo thủ.. Những người "evangelical" bây giờ tới 57% vu khống rằng bạo loạn 6/1/2021 cho các nhóm phe tả.. Và 68% người da trắng "evangelical" nói rằng Trump là "người yêu nước chân chính."Nhà bình luận Charles Blow trên tờ New York Times số Chủ Nhật 19/9/2021 viết rằng người "evangelical" đã đổi tôn giáo để lấy quyền lực. Điển hình là siêu mục sư Franklin Graham lên án cựu Tổng Thống Bill Clinton đã ngoại tình, nhưng im lặng đối với Trump khi lộ ra chuyện Trump ngoại tình với ngôi sao phim tình dục Stormy Daniels khi vợ Trump đang hồi phục hậu sản.Mục sư Graham viết năm 1998: "Tội của Clinton có thể được tha thứ, nhưng phải thú tội..." Bình luận gia Blow nói cái giả hình của người da trắng evangelicals không gây ngạc nhiên gì "vì bản thân tôi là người trưởng thành trong nhà thờ (mặc dù tôi không còn là người có đạo nữa) nhưng vẫn còn gây thất vọng."--- Nếu bạn muốn mua sắm mùa lễ trong năm nay cho tiện lợi, thì hãy đi mua sắm ngay từ bây giờ. Bởi vì đang xảy ra hiện tượng ứ đọng tại vùng biển bên ngoài các hải cảng Los Angeles và Long Beach.Báo Daily Breeze ghi rằng trong vài tuần qua, số lượng tàu hàng chờ cặp bến tăng tới kỷ lục, với 146 tàu hàng ngoài hai cảng này hôm Thứ Tư. Tình hình ứ đọng trong vận chuyển hàng vùng Nam California là do không còn chỗ trong các hải cảng, hay không còn các xe cẩu để múc các thùng hàng từ tàu hàng lên cảng. Và như thế, bạn mua sắm cho mùa lễ năm nay từ bâyg iờ có thể sẽ hợp lý hơn.--- Trong mùa đại dịch, xả súng bắn hàng loạt tăng vọt. Một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Open Network ghi rằng hiện tượng xả súng bắn tập thể đã tăng gấp đôi trong tháng 7/2020 so với cùng thời kỳ năm trước.Các nhà khoa học định nghĩa xả súng bắn tập thể (mass shootings) là khi vụ bắn súng liên hệ tới 4 người hay nhiều hơn bị giết hay bị thương. Thống kê này ghi nhận: 88 vụ bắn tập thể trong tháng 7/2020, có 42 vụ trong tháng 7/2019, và có 45 vụ trong tháng 7/2018.Theo thống kê của Gun Violence Archives, năm 2020 có 611 vụ bắn tập thể toàn quốc, trong khi có 417 vụ một năm trước đó.---Bác sĩ thú y Mimi Nguyen kể với cảnh sát rằng vào một ngày cuối tháng 8/2021, cô như lệ thường đã đi bộ dẫn chú chó nhỏ tên là Boo Boo, khi tới gần góc đường Market và Octavia, chỉ chưa tới 10 giây đồng hồ là mọi chuyện liền thay đổi.Cô Mimi kể là khi quay đầu lại thì ngó thấy đầu của chú chó Boo Boo nằm trong miệng con chó lớn kia rồi. Ty Cảnh Sát San Francisco nói Boo Boo bị tấn công bởi 1 con chó giống pit bull của 1 phụ nữ. Khi cô mang Boo Boo về lại văn phòng thú y thì hết chữa rồi. Boo Boo chết và phụ nữ lạ kia cũng biến mất.

Cô Mimi và Ty Cảnh Sát SF khuyên những người có thú cưng hãy cảnh giác về môi trường chung quanh. Cảnh sát đang dựa theo 1 video để điều tra.

--- HỎI 1: Không có nước nào có số người chết vì súng nhiều như Hoa Kỳ?

ĐÁP 1: Không đúng lắm. Thượng nghị sĩ tiểu bang Melissa Agard (Dân Chủ-Madison) đưa ra bản Thông cáo báo chí hôm 2/9/2021 trong đó có viết "Không có nước nào có số người chết vì súng nhiều như Hoa Kỳ..." Nếu tính theo con số thuần túy, số người chết vì súng tại Mỹ chỉ là hàng thứ nhì, còn nhiều nhất thế giới là ở Brazil. Nhưng khi tính theo tỷ lệ dân số, Hoa Kỳ đứng hàng thứ 32.

Theo thống kê 2017 Pew Research Center, 4/10 dân Mỹ nói hoặc họ làm chủ một khẩu súng, hoặc họ sống trong căn nhà có súng, như thế là tỷ lệ cao nhất thế giới. Nhưng số người chết vì súng thì không cao nhất thế giới.

Theo bản phúc trình World Population Review "Gun Deaths By Country 2021" đứng đầu chết vì súng trong năm 2016 (năm gần nhất WPR thống kê được toàn cầu) là Brazil, với 43,200 người chết, trong khi toàn cầu là 250,000 người chết vi súng.

Hoa Kỳ đứng thứ nhì: số người chết vì súng năm 2016 là 37,200 người.

Chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/sep/17/melissa-agard/united-states-gun-deaths-are-among-highest-world-o/

--- HỎI 2: Ngôi nhà mỏng nổi tiếng ở Boston bán giá 1.25 triệu đôla?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ngôi nhà này có tên là Skinny House tại Boston. Rao bán từ tháng 8/2021 với giá 1.2 triệu đôla, nhưng hoàn tất hồ sơ bán hôm Thứ Năm 16/9/2021 là giá $1.25 triệu đôla. Căn nhà này 4 tầng, xây từ năm 1862, rộng 1,165 square feet (108 meters vuông) — chiều rộng là 10 feet (3 meters) nơi rộng nhất, và chiều hẹp phía sau là 9.25 feet (2.8 meters).



Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, không có cửa trước, vào phải đi qua cửa hông.

Ngôi nhà này có huyền thoại là 2 anh em được thừa kế mảnh đất. Khi 1 người đi lính thời Nội Chiến Mỹ, người kia xây ngôi nhà bự, chiếm phần lớn đất, chừa khoảng đất hẹp cho người anh/em. Khi anh chiến binh trở về, mới xây căn nhà Skinny House hẹp để bít ánh sáng bên hông ngôi nhà người kia. Chi tiết:

https://apnews.com/article/lifestyle-oddities-business-boston-81e0ce1f3acc25ca5efa79473854dfb1

.