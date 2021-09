Cuba bắt đầu chích ngừa chống COVID-19 đối với trẻ em từ 2 tới 10 tuổi, nói rằng cần ngăn cản biến chủng Delta. Cuba có 2 thuốc vaccine nội hóa: Abdala và Soberana. Cam Bốt hôm Thứ Sáu bắt đầu chích ngừa trẻ em từ 6 tới 11 tuổi để học sinh có thể tới trường sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.

.

- California và Quận Cam: kỳ thị người gốc Á tăng hơn 100%, nhiều cụ cao niên không dám rời nhà

- Thành ủy SG: cần sớm mở cửa kinh tế, sống chung với siêu vi. 5 ngày nữa, dân quận 5 SG được… ra đường đi chợ. Quận 7 SG "bình thường mới": Nhiều người đến ngân hàng, đi mua điện thoại. Cần Giờ mở lại du lịch. Thủ tướng Chính xin Áo nhường vaccine cho VN. mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Chỉ 30-40% doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đủ năng lực phục hồi sản xuất ngay. Đồng Tháp: 15 đám tang lây hơn 200 ca. Khánh Hòa: Hơn 60% nhân lực du lịch chuyển nghề.

- Gina Haspel (Giám Đốc CIA của Trump) nói sau bầu cử 2020: lo phe hữu đảo chánh, Trump điên rồi, như đứa con nít 6 tuổi nổi sùng

- cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr chửi thề, nói thẳng với Trump là cứ làm kiểu Trump là thua rồi

- Trump thú nhận với TNS Lindsey Graham: không luật sư nào khá hơn Giuliani để vu khống gian lận

- các nhà bình luận: Cộng Hòa cần thấy rõ hình ảnh nguy hiểm rằng Trump là kẻ phóng hỏa không ân hận

- Trump ký lệnh sai luật: thêm 6 tháng bảo vệ 4 con lớn và gia đình, 3 cận thần, tốn 1.7 triệu đô công quỹ

- 35% người bệnh bị hội chứng COVID kéo dài nhiều tháng sau, thường nhất là kiệt sức và khó thở

- Cộng Hòa quậy: Bộ Trưởng Tư Pháp 24 tiểu bang dọa kiện Biden về lệnh nhân viên hãng trên 100 người phải chích ngừa

- Cuba có 2 vaccine nội hóa, bắt đầu chích ngừa trẻ em từ 2 tới 10 tuổi, để cản biến chủng Delta

- Mỹ phạt thêm nhiều cơ sở pháp nhân Trung Quốc vì các vấn đề liên hệ Hồng Kông

- Kentucky: bồi thẩm đoàn đề nghị kêu án 45 năm tù cho hung thủ đâm chết Sam Phan

- San Francisco và San Jose: 2 ông gốc Việt mua vé số cào, trúng số 7 triệu đôla

- HỎI 1: Có phải họa sĩ DP Trương vẽ cùng lúc 2 siêu cầu thủ bóng đá Ronaldo và Messi? ĐÁP 1: Video cho thấy như thế.

- HỎI 2: Vài lời về Tướng Phùng Quang Thanh. ĐÁP 2: Từ nhà văn Mạc Văn Trang.

.

QUẬN CAM (VB-17/9/2021) --- Trong những ngày cuối ngồi trong Bạch Ốc, Trump ký một sắc lệnh dị thường, trong đó cung cấp thêm 6 tháng mật vụ bảo vệ 4 đứa con đã trưởng thành của Trump, gia đình 4 người này, và 3 quan chức thân tín. Theo hồ sơ do báo Washington Post mới nhận được, chi phí đó làm tốn 1.7 triệu đô công quỹ.

.

Ký như thế là sai luật, nhưng Trump nổi tiếng là vi phạm luật để moi tiền cho gia đình. Theo luật, chỉ các cựu Tổng Thống, các vợ hay chồng của các cựu Tổng Thống, và bất kỳ đứa con nào dưới 16 tuổi mới được mật vụ bảo vệ. Nhưng Trump đã ban 6 tháng mật vụ bảo vệ cho Trump Jr., 43 tuổi, Ivanka, 39 tuổi, Eric, 37 tuổi, và Tiffany, 27 tuổi, và các hôn phối của họ và các con.

.

Bảo vệ thêm 6 tháng cũng ban tặng cho Cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin, cựu Chánh văn phòng Mark Meadows, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Robert O’Brien.

.

Chơi màn chĩa tiền của dân nhưng cũng biết mắc cỡ: Tất cả đều từ chối trả lời báo Washington Post, chỉ trừ Mnuchin cho một phát ngôn nhân trả lời báo này, rằng Mnuchin chấp nhận bảo vệ thêm "bời vì các quan chức chính phủ khuyên như thế."

.

--- Bộ Ngân Khố Mỹ hôm Thứ Sáu công bố lệnh trừng phạt thêm nhiều cơ sở pháp nhân Trung Quốc vì các vấn đề liên hệ Hồng Kông. Các cơ sở pháp nhân đó, bao gồm cả Taiwan Be Charm Trading Co Ltd, Victory Somo Group HK Ltd, Black Drop Intl Co Ltd, và công ty thiết bị kỹ nghệ China 49 group Ltd.

.

Đầu tuần này, TQ đã chỉ trích lập trường Mỹ về hiệp ước hợp tác an ninh Anh-Úc, Mỹ cũng như về lập trường Mỹ đối với Đài Loan.

.

--- Một cuộc nghiên cứu về các bệnh nhân tại California nhiễm dương tính COVID-19 cho thấy 35% người báo cáo ít nhất 1 hội chứng 2 tháng sau khi họ nhiễm dương tính, một hiện tượng y học gọi là “long COVID” (COVID kéo dài).

.

Nghiên cứu thực hiện từ trước khi có vaccine, và mới do CDC ấn hành tuần này. Các hội chứng y tế kéo dài trong nghiên cứu này thường nhất là: kiệt sức và khó thở.

.

Các nhà nghiên cứu nhận ra là phụ nữ, người trên 40 tuổi, người da đen, và người có tiền sử bệnh dễ bị dính "COVID kéo dài." Nhưng nghiên cứu này cần mở rộng, vì mẫu nghiên cứu chỉ là 366 người.

.

--- Báo USA Today ghi rằng Bộ Trưởng Tư Pháp từ 24 tiểu bang ký thư chung, gửi Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, hăm dọa kiện về yêu cầu nhân viên các công ty trên 100 người phải chích ngừa, nếu không thì phải xét nghiệm hàng tuần.

.

Vận động này dẫn đầu bởi Bộ Trưởng Tư Pháp Alan Wilson của South Carolina, gọi đòi hỏi chích ngừa là "tai họa và bất lợi." Thư cũng ký tên các Bộ Trưởng Tư Pháp của Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Texas, Utah, West Virginia và Wyoming.

.

--- Cuba hôm Thứ Năm bắt đầu chích ngừa chống COVID-19 đối với trẻ em từ 2 tới 10 tuổi, nói rằng cần ngăn cản biến chủng Delta. Cuba có 2 thuốc vaccine nội hóa: Abdala và Soberana, được Cuba nói là an toàn và hiệu quả. Cả 2 vaccine này cần chích 3 mũi.

.

Trong các tuần trước, Cuba đã chích ngừa cho người từ 11 tới 18 tuổi. Hiện thời Cuba còn nhiều tỉnh bị trúng dịch nặng nề, trong đó có các tỉnh Matanzas, Ciego de Ávila và Cienfuegos... đã phải xin các y bác sĩ từ các tỉnh khác tới giúp, hỗ trợ tại các bệnh viện đã tràn ngập.

.

--- Cam Bốt hôm Thứ Sáu bắt đầu chích ngừa trẻ em từ 6 tới 11 tuổi để học sinh có thể tới trường sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19. Thủ Tướng Hun Sen khai mạc chiến dịch chích ngừa trẻ em, nói trực tiếp trên đài TV nhà nước và trang Facebook của ông rằng các cháu của ông và các thành viên trẻ trong các gia đình quan chức cao cấp đều cho thấy được chích ngừa.

.

Hun Sen nói chích ngừa là để bảo vệ sức khỏe và sinh mạng trẻ em, để khi vào trường thì học sinh và thầy cô đều an toàn đối với COVID-19.

.

Hun Sen cũng ra lệnh ngành y tế nghiên cứu xem trẻ em từ 3 tới 5 tuổi có nên chích ngừa không. Vẫn chưa có ngày trường học mở cửa lại.

.

Gần 72% trong khối dân số 17 triệu người Cam Bố đã chích ít nhất 1 mũi vaccine từ khi chiến dịch chích khởi động từ tháng 2/2021. Hai loại vaccine từ Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm chiếm hầu hết trong chích ngừa.

.

--- Tướng Mark Milley không phải viên chức cao cấp duy nhất lo ngại về tâm thần bất ổn của Trump sau khi Trump thua phiếu Biden tháng 11/2021. Báo Business Insider đăng 1 số thông tint ừ tác phẩm mới của Bob Woodward và Robert Costa.

.

Giám Đốc CIA lúc đó là Gina Haspel đã thảo luận về các kế hoạch của Trump, và về tâm thần bất ổn của Trump hôm 10/11/2020. Haspel nói: "Chúng ta đang trên còn đường dẫn tới một cuộc đảo chánh của phe hữu. Toàn bộ chuyện này thiệt là điên khùng. Trump đang hành động y hệt như đứa con nít 6 tuổi đang nổi sùng."

.

Cuộc nói chuyện đó xảy ra vào ngày sau khi TRump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper. Lúc đó, có tin Haspel có thể bị Trump sa thải ra khỏi chức Giám Đốc CIA.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 16/9 đến 17h ngày 17/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước TPSG (5.972), Bình Dương (4.013), Đồng Nai (345), Long An (273), Kiên Giang (180), Tiền Giang (118), Tây Ninh (114), An Giang (106), Quảng Ngãi (52), Cần Thơ (50), Quảng Bình (37), Đồng Tháp (35), Khánh Hòa (35), Bình Phước (21), Bình Thuận (18), Hà Nội (15), Bạc Liêu (14), Ninh Thuận (13), Quảng Trị (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Hậu Giang (11), Phú Yên (10), Bình Định (9), Nghệ An (9), Đà Nẵng (8 ), Sóc Trăng (6), Lâm Đồng (3), Vĩnh Long (3), Thừa Thiên Huế (3), Thanh Hóa (3), Cà Mau (3), Bến Tre (1), Quảng Nam (1), Gia Lai (1) trong đó có 6.656 ca trong cộng đồng.

.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. SG tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca.

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 212 ca tử vong tại TP. SG (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

.

Thành ủy SG: cần sớm mở cửa kinh tế, sống chung với siêu vi. Trưa 17/9, phát biểu tại cuộc họp về kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các chuyên gia đều thống nhất quan điểm: thành phố cần sớm mở cửa nền kinh tế, sống chung với COVID-19. Theo Nên, qua các ý kiến có trao đổi, thảo luận, tranh luận của các chuyên gia nổi lên 5 vấn đề: Thứ nhất, từ diễn biến và tình hình dịch bệnh, các chuyên gia đều nhìn nhận không thể loại hẳn dịch COIVID-19 ra khỏi cộng đồng. Thứ hai, điều kiện tiếp cận y tế cho người dân đã cơ bản, dù vẫn còn những việc phải cố gắng. Thứ ba, sức chịu đựng của xã hội tới giờ này gần như đến giới hạn, sức chịu đựng nền kinh tế cũng tổn thương rồi, cần phục hồi chứ không thể đóng mãi. Thứ tư, các ý kiến đều thống nhất quan điểm tiếp tục giãn cách, nhưng phải từng bước mở dần đảm bảo độ an toàn, quản lý rủi ro. Hầu hết ý kiến đều khẳng định TPHCM không thể không mở cửa. Thứ năm, các ý kiến đều đề nghị phải chuyển chiến lược sang giai đoạn bình thường mới, sống chung, sống thích nghi… trong môi trường có dịch bệnh nên cần chuẩn bị mọi điều kiện để ứng phó.

.

5 ngày nữa, dân quận 5 SG được… ra đường đi chợ. Thông tin được bà Trương Minh Kiều, Phó chủ tịch UBND quận 5 (TP.HCM) cho biết trong kế hoạch mở những “chợ dã chiến” tại các tuyến đường rộng thoáng trên địa bàn quận từ ngày 22.9 tới. Bà Kiều cho biết: “Chúng tôi sẽ cho mở chợ dã chiến luân phiên, ví dụ hôm nay ở khu phố này, mai chuyển sang phu phố khác, tập trung những phường người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, sắp tới là phường 3. Thực tế sau thời gian dài giãn cách ngồi trong nhà, người dân cần có cơ hội đi ra ngoài thư giãn, hít thở khí trời chút. Quan trọng hơn, họ có thể trực tiếp chọn lựa sản phẩm và mua bán trong giới hạn phòng chống dịch cho phép, thực hiện nghiêm 5K. Chúng tôi lựa những tuyến đường rộng thoáng, cho hàng hóa về, bố trí giãn cách giữa các ô. Lượng người dân đi mua cũng được thông báo giới hạn theo khung giờ…”

.

Quận 7 SG "bình thường mới": Nhiều người đến ngân hàng, đi mua điện thoại. Những ngày đầu thực hiện trạng thái "bình thường mới", người dân quận 7 có "thẻ xanh Covid-19" có thể dễ dàng mua sắm, sử dụng các dịch vụ như ngân hàng, sửa chữa thiết bị, máy móc… Ghi nhận tại quận 7 trong sáng 17-9, ngày thứ 3 địa phương này thí điểm "bình thường mới", nhiều cơ sở dịch vụ, cửa hàng đã mở cửa trở lại. Đường phố cũng bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp. Tại một số ngân hàng, cửa hàng kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện tử, siêu thị, cửa hàng thực phẩm, thuốc men, nhiều người đến mua sắm, sử dụng dịch vụ. Những doanh nghiệp, hộ kinh doanh này đều đã được cấp phép hoạt động trở lại, bảo đảm các yêu cầu như: người lao động tại cơ sở phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ", tuân thủ 5K. Các cửa hàng bán thức ăn vẫn hoạt động dưới hình thức bán mang về thông qua ứng dụng công nghệ.

.

Cần Giờ mở lại du lịch. Sở Du lịch thành phố SG phối hợp với huyện Cần Giờ xây dựng chương trình thí điểm tổ chức chuyến du lịch vào ngày 19-9 tới dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đây là tour du lịch đầu tiên sau thời gian dài thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) là đơn vị tư vấn và trực tiếp tổ chức. Dự kiến sẽ có hơn 100 nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu tham dự tour thí điểm này. Theo kế hoạch, từ ngày 16-9 đến 30-10, huyện Cần Giờ sẽ thí điểm mở cửa du lịch đón người dân, du khách có đầy đủ điều kiện an toàn.

.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xin Áo nhường vaccine cho VN. Chiều ngày 16.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả của Áo trong kiểm soát đại dịch, đồng thời chia sẻ với Thủ tướng Áo về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do biến thể Delta gây ra ở Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Áo xem xét hỗ trợ, chuyển nhượng vaccine dư dôi, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19, xem xét cung cấp các trang thiết bị y tế cho Việt Nam và mong muốn Áo có tiếng nói thúc đẩy COVAX đẩy nhanh phân bổ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới.

.

mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer.

Chỉ 30-40% doanh nghiệp

Đồng Tháp

Khánh Hòa

Phạt người tung tin giả

HỎI 1

ĐÁP 1:

Phê duyệt kinh phíSố tiền mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer được trích từ nguồn Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngày 17.9, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1547/QĐ-TTg về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Quyết định nêu rõ, sử dụng 2.652.537 triệu đồng (Hai nghìn sáu trăm năm mươi hai tỉ năm trăm ba mươi bảy triệu đồng) từ nguồn Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7731/BYT-KHTC ngày 16.9.2021.chế biến, xuất khẩu thủy sản đủ năng lực phục hồi sản xuất ngay. Hiện chỉ có 30-40% doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Đó là thông tin từ hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi trong chế biến, xuất khẩu nông sản, thủy sản sau giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở khu vực Nam Bộ, diễn ra ngày 17-9 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.báo cáo Phó thủ tướng: 15 đám tang lây hơn 200 ca. Đây là một trong nhiều ví dụ được bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nêu ra để trả lời câu hỏi 'vì sao ca nhiễm ở Đồng Tháp cứ lai rai, dịch giảm chậm?' Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nói thêm có lý do bỏ sót trong xét nghiệm, thứ hai là kiểm soát người ngoài tỉnh về gần đây có lúc chưa chặt. Ông Phong nêu ngay ví dụ về việc 15 đám ma, trong đó có đám ma của người mất được đưa từ TP.HCM về, đã làm lây lan hơn 200 ca dương tính. Phong cũng đánh giá có tình trạng lây chéo trong khu cách ly. Nhất là giai đoạn đầu, đưa người vào cách ly cấp tập, không phân loại kịp nên lây lan nhiều. Rồi có việc nhân nhượng đưa gia đình vào cùng một phòng, trong khi nguy cơ mỗi người là khác nhau.: Hơn 60% nhân lực du lịch chuyển nghề vì ảnh hưởng Covid-19. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, với việc hàng loạt người lao động trong ngành du lịch nghỉ việc, sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, ngành du lịch hoạt động bình thường trở lại thì nguồn lao động trong lĩnh vực này thiếu hụt nghiêm trọng.' Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021, Sở Du lịch Khánh Hòa sẽ triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch năm 2021.'Hà Nội cho mở hiệu cắt tóc'. Người tung tin giả rằng 'Hà Nội cho phép mở cửa quán ăn, cắt tóc', cùng các tin sai sự thật về tiêm vaccine, đã bị cơ quan chức năng xử lý, yêu cầu gỡ tất cả bài viết sai sự thật. Công an xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có các thông tin sai sự thật về việc Hà Nội cho mở lại cửa hiệu cắt tóc cùng những thông tin xúc phạm uy tín của các cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19. Người này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm đồng thời chủ động xóa các nội dung sai sự thật.--- Hai tác giả Bob Woodward và Robert Costa viết rằng cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr năm ngoái đã nói thẳng vào mặt Trump, kể cả có lúc bằng ngôn ngữ bực dọc, phân tích tại sao Trump sẽ thua trong bầu cử Tổng Thống 2020.Báo Business Insider, nhận được một phó bản sách sắp xuất bản "Peril," ghi rằng Barr nói với Trump rằng Trump sẽ thua phiếu Biden nếu Trump cứ tách lìa các cử tri vùng ngoại ô mà các dân cử Cộng Hòa trong truyền thống phải dựa vào để thắng cử cấp toàn quốc.Bill Barr có lúc nói tục để cho Trump hiểu rõ hơn: "Có nhiều người ngoài kia, người độc lập và người Cộng Hòa ở vùng ngoại ô tại các tiểu bang chủ lực đang nghĩ rằng ông là một thằng assh*le" -- Barr nói thế với Trump, theo Woodward và Costa ghi lại. "Họ nghĩ rằng ông hành động y hệt một thằng assh*le và ông phải bắt đầu ghi nhận tình hình như thế." ("They think you act like an assh*le and you got to, you got to start taking that into account.")Trump cũng thường xuyên giận dữ nói với Barr rằng Trump muốn thấy Barr truy tố các kẻ thù trong "nhà nước ngầm" như cựu Giám Đốc FBI James Comey trước ngày bầu cử, nhưng Barr trả lời rằng làm như thế sẽ không tới đâu.Barr nói: "Những người ái mộ Trump quan tâm về chuyện truy tố Comey và những người khác, nhưng nhiều người khác thì không bận tâm. Họ không bận tâm về các nỗi đau đớn tục tĩu của ông. Và cứ như dường mỗi lần ông bước ra công chúng, ông lại nói về các nỗi đau đớn trời đánh của ông." ("They don't care about your f*cking grievances. And it just seems that every time you're out there, you're talking about your goddamn grievances.")--- Tác phẩm "Peril" của Bob Woodward và Robert Costa cũng cho thấy Trump thất vọng về các luật sư cố vấn. Báo Business Insider kể về cuộc đối thoại giữa Donald Trump và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) sau một buổi họp báo bịa đặt về "bầu cử gian lận" tung ra bởi Rudy Giuliani và Sidney Powell, lúc đó trong buổi họp báo có thuốc nhuộm tóc chảy trên khuôn mặt Giuliani.TNS Graham nói, "Mấy người này còn kinh khủng hơn cả sự kỳ dị." Trump lúc đó thú nhận rằng Giuliani không có khả năng [pháp lý] nhưng Trump cũng nói là Trump không thể tìm được luật sư nào khá hơn để nhận công việc [vu khống] đó.Trump nói, "Hắn [Giuliani] khùng thiệt. Hắn nói toàn những chuyện khùng. (He's crazy. He says crazy sh*t.) Tôi hiểu. Nhưng không có luật sư thông minh nào có thể đại diện cho tôi vì họ bị áp lực. Các luật sư thực sự được nói là họ không có thể đại diện cho ban vận động của tôi."--- Hôm Thứ Năm 16/9/2021, một số bình luận gia lên CNN nói về tình hình Trump đưa ra bản văn ủng hộ những người bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Cựu Thống Đốc John Kasich (Cộng Hòa-OH) nói bản văn mới nhất của Trump có nghĩa là đã tới lúc người Cộng Hòa nên ngừng chúi đầu vào cát mà hy vọng rằng Trump sẽ biến dạng đi.Kasich nói đã tới lúc các dân cử Cộng Hòa phải mở mắt để nhìn thấy rằng bây giờ Trump vẫn ủng hộ bọn bạo loạn, nghĩa là ủng hộ bọn đã đập phá cửa và xông vào tòa nhà Quốc Hội, và nếu còn ủng hộ Trump nghĩa là đang bác bỏ một tương lai lớn cho con cháu chúng ta, "Hãy tỉnh thức vì lợi ích đất nước."Người dẫn chương trình Jim Acosta nói rằng Trump hành động y hệt như kẻ phóng hỏa không biết ân hận, tự hãnh diện với những ngọn lửa Trump phóng ra để đốt cháy nền dân chủ, "Điều phiền toái nhức nhối là 78% người Cộng Hòa nói rằng Joe Biden không thực sự thắng cuộc bầu cử 2020."--- Báo Voice of OC ghi nhận rằng cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương tại Quận Cam tiếp tục gặp mức tăng các trường hợp kỳ thị căm ghét kể từ khi đại dịch khởi sự năm ngoái, phần lớn nhiều người nói rằng cộng đồng gốc Á là mang tới siêu vi khuẩn coronavirus.Mary Anne Foo, Giám đốc điều hành hội Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA), nói hội này đã cùng với nhiều hội đoàn khác hỗ trợ chống dịch, giáo dục, truyền tin, xét nghiệm... nhưng liên tục gặp nhiều người quy chụp cho dân gốc Á, "Tụi bay là nguyên nhân dịch này. Tụi bay là từ Trung Quốc tới, tụi bay là cộng sản."Trong buổi họp báo hôm Thứ Tư 15/9/2021 do Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley tổ chức, Foo nói rằng ngay cả trong buổi họp công cộng của Hội Đồng Giám Sát cũng rất là buồn khi thấy Giám Đốc Sở Y Tế Clayton Chau và Giám sát viên Andrew Đỗ cũng bị la hét kỳ thị.Ủy ban Quan Hệ Nhân Dụng Quận Cam (Orange County Human Relations Commission) dự kiến sẽ phổ biến bản báo cáo về tội kỳ thị 2020 vào Thứ Sáu, trong đó có một số thống kê quan ngại: "Trong năm 2020, các trường hợp kỳ thị căm ghét tại Quận Cam tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Trong 263 trường hợp báo cáo, 76 trường hợp liên hệ tới kỳ thị chống người gốc Á, tức là tăng gấp 10 lần so với năm trước. Kỳ thị chống người Do Thái cũng tăng với 94 trường hợp báo cáo, so sánh với 44 trường hợp trong năm 2019."Foo cũng nói, "Tại Quận Cam, từ tháng 3/2020 tới tháng 6/2021, chúng ta có 210 vụ kỳ thị chống người gốc Á riêng ở Quận Cam. Tại tiểu bang California, thì có mức tăng hơn 100%. Đó là lý do nhiều người già không muốn bước ra khỏi nhà."--- Dân gốc Việt tại Bắc California trúng số trong tuần này nhiều hơn dân ở Nam California. Có 3 người trúng số cào, thắng tổng cộng 8 triệu đôla, theo Sở Xổ Số California Lottery.Tại San Francisco, Danh Pham thắng $5 triệu đôla nhờ chơi số 100X Scratchers mua ở tiệm ạtp hóa L & J Groceries, địa chỉ 21 Leland Ave..Tại San Jose, Ngan Nguyen thắng $2 triệu đôla nhờ chơi số cào Instant Prize Crossword mua ở tiệm Dolce Espresso, 2078 Tully Road.Cũng ở South Bay, Jimwell Castro thắng $1 triệu đô nhờ chơi số Multiplier Mania Scratchers mau ở tiệm Mountain View Unocal, 101 East El Camino Real tại thị trấn Mountain View.--- Bồi thẩm đoàn tại phiên tòa Warren Circuit Court, tiểu bang Kentucky, hôm Thứ Năm đã kết án Mach Sar, 37 tuổi, về tội đâm chết Somrhut “Sam” Phan, 29 tuổi, cư dân thị trấn Bowling Green. Bồi thẩm đề nghị 45 năm tù cho Sar.Phan bị đâm 27 nhát dao vào hôm 30/1/2020 tại 1 căn nhà tiền chế trong khu Wheel Mobile Home Park, 436 Dishman Lane. Thẩm phán John Grise cho biết sẽ tuyên án cho Sar vào ngày 26/10/2021.---: Có phải họa sĩ DP Trương vẽ cùng lúc 2 siêu cầu thủ bóng đá Ronaldo và Messi?Video cho thấy như thế. Họa sĩ DP Trương dùng phương pháp như máy in vi tính để đồng thời vẽ 2 chân dung của 2 siêu cầu thủ bóng đá Christiano Ronaldo và Lionel Messi. Video này phóng lên trong tháng 9/2021, chỉ dài 2:53 phút:

https://youtu.be/IfyDISiw6mY

.

Nhiều người thắc mắc, có thực hay không. Trong quá khứ, họa sĩ DP Trương cũng đăng vài video sử dụng kỹ thuật vẽ như máy in vi tính. Như, năm 2019, họa sĩ này vẽ chân dung Will Smith. Có một số video khác cũng cho thấy thêm về kỹ thuật vẽ của họa sĩ DP Trương.

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/ronaldo-and-messi-drawing/

.

--- HỎI 2: Vài lời về Tướng Phùng Quang Thanh.

.

ĐÁP 2: Từ nhà văn Mạc Văn Trang.

.

Đành nói vài lời

Mạc Văn Trang, Báo Tiếng Dân - -16/09/2021

.

Tôi không bao giờ muốn nói gì về những người chết mà mình không ưa. Trường hợp ĐT Phùng Quang Thanh (PQT) cũng vậy. Chết là cho qua, rồi lịch sử sẽ phán xét.



Nhưng việc tổ chức tang lễ ông Phùng Quang Thanh như bậc “khai quốc công thần” và khu “lăng mộ” của ông chiếm mấy ngàn m2 ruộng đất ở quê, khiến đành nói vài lời.



1. Tang lễ của ông giữa lúc giãn cách vì dịch bệnh nhưng được tổ chức tập trung rất đông người; điếu văn và những lời lẽ ca ngợi ông trên các phương tiện truyền thông… có cái gì đó “Ý Đảng trái với Lòng Dân”; nó che lấp đi điều gì đó trước con mắt của Nhân Dân? Chuyện ông Phùng Quang Thanh vì sao “mất chức” và biệt tăm? Bao nhiêu lời đồn đại, người dân đều không có quyền biết sự thật; trắng, đen lẫn lộn. Giờ đây truyền thông “bắt” người dân phải tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh như vị tướng quân vĩ đại. Nay mai lại đặt tên đường phố, dựng tượng đài mang tên Phùng Quang Thanh?



2. Nhiều người dân mà tôi quen biết, nghĩ gì về Phùng Quang Thanh?

– Phùng Quang Thanh là một anh hùng ở chiến trường, nhưng là tướng hèn, đột nhiên làm Bộ trưởng QP; mấy cựu chiến binh, mấy bà già ở CLB Cầu lông của tôi, sau khi nghe, nhìn Phùng Quang Thanh rụt cổ, cúi đầu phát biểu ngập ngọng ở Hội nghị Đối thoại an ninh khu vực Shangri-La, tại Singapore, đều bực tức, cảm thấy nhục, thấy hèn không chịu được!

– 10 năm Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng QP là thời kỳ quân đội làm kinh tế bung bét; “thị trường sao vạch” sôi động nhất. Lúc đó quân đội VN đã có hơn 400 tướng, vào loại nhiều tướng nhất thế giới, mà ông vẫn phát biểu trước Quốc hội rằng, không được thăng chức thì “anh em tâm tư lắm”(!).

– Phùng Quang Thanh nói ở Quốc hội rằng: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung quốc, ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng cái đó nguy hiểm cho dân tộc”. Lời nói này nên ghi trên bia mộ của ông.

Một Đại tướng chỉ huy quân đội chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia mà sợ quân xâm lược như vậy thì còn ai tin, ai theo lệnh ông chống giặc?

– Sống đã vậy, chuẩn bị cho cái chết, ông cũng u mê. Từ một anh nông dân “chân đất mắt toét” đi làm lính rồi lên tướng của Quân đội Nhân dân; một quân đội gắn bó máu thịt với dân, sống chết cùng dân… vậy mà ông chiếm dụng đến mấy ngàn mét vuông đất ruộng của quê hương để làm mộ táng ông. Nhân cách văn hoá của Phùng Quang Thanh quá thấp! Ông định làm con ma bám giữ cái nấm mộ hoành tráng của ông mãi mãi sao?!

– Nhưng Phùng Quang Thanh có một chút công trạng cuối cùng, là ông chết đúng lúc Vương Nghị mò sang Hà Nội. Biết tin này Vương Nghị chắc đau buồn lắm; lại thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đến, nên nghe nói Nghị chuồn về sớm hơn dự định.

Ông Phùng Quang Thanh ạ, tôi chỉ muốn nói, Đảng của ông đã cố đắp điếm, che chắn cho ông bằng hình thức một tang lễ hào nhoáng, bằng những lời lẽ vô cùng lâm ly thống thiết, nhưng sự thật không biết là bao nhiêu! Chỉ có lòng dân mới phần nào nói lên sự thật.

Cầu mong cho ông được an nghỉ và các đồng đội đã hy sinh ở thế giới bên kia vẫn thân ái đón nhận ông. (Bình Luận từ Facebook)

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/09/16/danh-noi-vai-loi/

.

.