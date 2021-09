Thứ Ba 14/9/2021, California hỏi ý dân muốn bãi nhiệm Thống Đốc Newsom hay không. TT Biden kêu gọi chống bãi nhiệm, nói nếu Newsom bị thay thế, chủ nghĩa Trump sẽ thắng, sẽ thay đổi cả California, cả Hoa Kỳ và cả thế giới. Thăm dò: Newsom thắng. Thấy thua, Cộng Hòa ném bùn, vu khống gian lận. - SG tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần. Phó Thủ Tướng Đam: phải chuẩn bị sống với siêu vi. SG sau ngày 30-9,

Hôm nay Thứ Ba 14/9/2021, California bầu cử đặc biệt để hỏi cư dân muốn bãi nhiệm Thống Đốc Newsom hay không. TT Biden hôm Thứ Hai đã tới vận động chống bãi nhiệm, nói nếu Newsom bị thay thế, chủ nghĩa Trump sẽ thắng, sẽ thay đổi cả California, cả Hoa Kỳ và cả thế giới. Thăm dò: Newsom thắng. Thấy sẽ thua, Cộng Hòa ném bùn, vu khống gian lận.

- Florida: Thống Đốc nói dân có quyền không chích ngừa, thị trấn nào ép chích ngừa sẽ bị phạt tiền

- SG tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần. Phó Thủ Tướng Đam: phải chuẩn bị sống với siêu vi. SG sau ngày 30-9, không cần giấy đi đường. Dân SG ở vùng kiểm soát được dịch sẽ trực tiếp đi chợ. Cấp thẻ xanh Covid cho F0 tự cách ly tại nhà. SG mua thêm 200.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà. TPSG: 94,34% học sinh tiểu học vào lớp trên internet, 1.517 HS mồ côi vì dịch. Đề xuất sớm tiêm vaccine cho shipper và 7 nhóm lao động tại SG. VN sẽ có ít nhất 1 vaccine được cấp phép khẩn cấp vào cuối 2021.

- Walmart: không xài tiền điện tử Litecoin

- Texas: sát thủ thú tội bắn chết 1 nữ luật sư vì đã bầu cho Biden, lại còn cắm cờ ủng hộ Biden

- Cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chỉ trích cựu Chánh văn phòng của bà đã phản bội, viết sách kiếm tiền

- Tennessee: bị tín đồ chê nói chính trị nhiều quá, siêu mục sư Locke nói không nghe thì chớ vô nhà thờ

- Yen Nguyen lái xe gắn máy từ Texas,tới Arkansas, lạc tay lái, tông gờ đường xa lộ, từ trần

- Dalena Nguyen và Terrell Funches đâm chết 1 người với 60 nhát dao, mỗi sát thủ lãnh 40 năm tù

- Arkansas: Sonny Jade Pham, 21 tuổi, lái xe lao xuống hồ nước tự sát sau khi gây nhau với vợ

- HỎI 1: Larry Elder đã nói ngày 31/8/2021 trong cuộc phỏng vấn CNN: "Tôi không tin khoa học khuyên người trẻ chích ngừa. Tôi không tin người trẻ nên mang khẩu trang ở trường học. Tôi không chắc là khoa học đã xác định như thế." ĐÁP 1: Elder nói những lời phản khoa học như thế.

- HỎI 2: Sài Gòn: Vì sao đại đa số ca Covid tử vong là ở giai đoạn đầu ''nhập viện''? ĐÁP 2: RFI nêu câu hỏi.

QUẬN CAM (VB-14/9/2021) --- Vào sáng Thứ Hai, một bản thông cáo báo chí nói rằng công ty Walmart sẽ bắt đầu nhận tiền kỹ thuật số Litecoin chi trả từ người mua sắm. Đó là bản tin không đúng, bản tin giả mạo. Walmart không hề có bản tin như thế.

Báo New York Times loan tin rằng một số thông tấn lớn, trong đó có Reuters và Bloomberg, tưởng là tin thật nên đã phổ biến. Walmart sau đó ra thông cáo rằng Walmart không chấp nhận xài tiền Litecoin, và bản tin kia là giả mạo. Trước đó cả Việt Báo - vietbao.com - cũng đã dịch bản tin trên ra tiếng Việt để lưu hành. Việt Báo trân trọng dịch tin cải chánh của Walmart nơi đây.

--- HÔM NAY THỨ BA 14/9/2021 là ngày bầu cử đặc biệt tại California về câu hỏi có nên bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom hay không. Nếu bạn là cử tri California chưa đi bầu, xin nhớ, hôm nay, Thứ Ba 14/9/2021, hãy bước tới một phòng phiếu gần nhà để bỏ phiếu đã điền sẵn; nếu đã làm mất phiếu bầu thì chỉ cần đưa căn cước ID để lấy mẫu phiếu bầu thay thế. Tương lai California nằm trong tay bạn.

Hôm Thứ Hai 13/9/2021, Tổng Thống Joe Biden đã tới Nam California để vận động cho Thống Đốc Newsom, chỉ trích ứng cử viên Cộng Hòa Larry Elder là một "bản sao nhân bản sinh học" của Trump. Biden nói về Elder, người phát thanh viên nổi tiếng bảo thủ, đối thủ chính của Newsom, rằng, "Elder là bản sao của Trump. Quý vị có thể hình dung Elder là Thống Đốc của California? Bạn không thể để như thế. Quá nhiều tác hại." ​



Newsom thời gian đã mời nhiều lãnh đạo Dân Chủ tới vận động giúp -- từ Phó Tổng Thống Kamala Harris cho tới các Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Elizabeth Warren và Amy Klobuchar -- để xin cử tri bỏ phiếu "NO" (KHÔNG ) cho câu hỏi trong lá phiếu "có muốn bãi nhiệm Newsom hay không".

Newsom cũng chạy quảng cáo trên truyền hình cho thấy hình ảnh cựu Tổng Thống Barack Obama đứng bên và ca ngợi Newsom, và một tấm hình cho thấy Elder đứng kế bên Trump.

Biden, nói tại California hôm Thứ Hai, nhấn mạnh tầm quan trọng của bầu cử đặc biệt rằng kết quả bầu cử hôm Thứ Ba 14/9/2021 sẽ ảnh hưởng lớn cho California, sẽ tác động dây chuyền sang toàn quốc, "và nói rất thẳng, không phải chuyện giỡn, tác hại cả toàn cầu."

Tình hình California trong thời đại dịch đã trải qua nhiều gian nan, từ đóng cửa chống dịch làm suy hại cho kinh tế, tới nạn cháy rừng, nạn vô gia cư đã làm nhiều người bất mãn Thống Đốc Newsom. Nhưng khi Elder nổi bật lên như một lãnh tụ Cộng Hòa được thăm dò cho thấy có thể sẽ nhiều phiếu nhất trong 46 ứng cử viên đối thủ Newsom, thì làn sóng thuận chiều đã tràn tới ủng hộ Newsom.





Newsom hôm Thứ Hai, đứng bên Biden, nói bầu cử 2020 là "bầu cử quan trọng nhất trong đời chúng ta," thì bây giờ Elder là khuôn mặt cho thấy "chủ nghĩa Trump vẫn còn trên lá phiếu ạti California. Chúng ta có thể đã đánh bại Trump, nhưng chưa đánh bại chủ nghĩa Trump."

Trump không chính thức ủng hộ Elder, nhưng các chính sách Elder đưa ra trong khi vận động là phần nhiều thuần túy Trump. Elder muốn cho dân tự do, có quyền miễn chích ngừa, miễn mang khẩu trang, sẽ siết luật phá thai, sẽ xóa bỏ luật về tiền lương tối thiểu...

Các thăm dò gần đây cho thấy Newsom nhiều phần sẽ thắng lớn. Thăm dò gần nhất là từ viện Public Policy Institute of California cho thấy 58% cử tri nhiều phần đi bầu muốn giữ Newsom, trong khi 39% muốn bãi nhiệm Newsom.

Tỷ lệ cử tri cũng cho thấy Newsom sẽ thắng phiếu, nếu cử tri Dân Chủ ra đi bầu ào ạt. California có 22 triệu cử tri, nhưng Cộng Hòa chỉ 1/4, cỡ khoảng trên 5 triệu. Dân Chủ cộng thêm 3 triệu cử tri, và thêm 2.6 triệu người độc lập.

Cử tri gốc Latino chiếm hơn 1/4 (trong khi 2003 chỉ chiếm 17.5%), theo thống kê của Romero. Cử tri gốc Á cũng tăng, bây giờ là 10.4%. Nhìn chung, giới trẻ cũng đông hơn.



Các khuynh hướng này cho thấy Dân Chủ nhiều phần sẽ thắng. Điều đó đã thấy rõ 2 thập niên qua. California không bầu 1 người Cộng Hòa nào vào ghế dân cử cấp tiểu bang kể từ 2006, khi Schwarzenegger thắng nhiệm kỳ 2, và Dân Chủ bây giờ là siêu đa số ở cả Thượng và Hạ Viện tiểu bang.

Thấy thua, Cộng Hòa chơi độc chiêu của Trump: vu khống gian lận, ngay từ khi phòng phiếu chưa mở cửa. Bản tin của NBC News hôm Thứ Hai cho biết Cộng Hòa hôm Thứ Hai đang tung ra chiến thuật giống như cựu TT Trump nói rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, dù trước khi có bất cứ một lá phiếu đơn độc nào được báo cáo hay một người chiến thắng đã tuyên bố.

Đảng viên Cộng Hòa Larry Elder hôm Thứ Hai đã kêu gọi những người ủng hộ ông sử dụng mẫu trên mạng để báo cáo gian lận, mà trong đó cho rằng họ đã “phát hiện gian lận” trong các “kết quả” của cuộc bầu cử bãi nhiệm tại California “mà kết quả là Thống Đốc Gavin Newsom được phục hồi làm thống đốc.”

Vấn đề là: vào Thứ Hai khi đường dẫn vào trang web vận động của Elder, thì cuộc bầu cử đã chưa xảy ra. Cũng chưa có kết quả nào đã được công bố. Và Elder vẫn đang vận động để thay thế Newsom làm thống đốc.

Chưa hết, bản tin AP hồi tháng 7/2021 cũng ghi rằng Elder từng hăm dọa giết cô vợ cũ, đã thổi phồng các thành quả kinh doanh, và bị các người thân cận kinh doanh báo động về "hành vi bất định" --- trong đó, có quan ngại về triệu chứng bệnh tâm thần khi sống ở Texas và Georgia trong thập niên qua.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 13/9 đến 17h ngày 14/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.508 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 10.496 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (6.312), Bình Dương (2.178), Đồng Nai (777), Long An (379), Kiên Giang (157), An Giang (111), Tiền Giang (102), Tây Ninh (75), Bình Phước (54), Khánh Hòa (44), Cần Thơ (40), Bạc Liêu (34), Bình Định (34), Đồng Tháp (32), Đắk Nông (26), Hà Nội (21), Quảng Nam (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Bến Tre (13), Thừa Thiên Huế (11), Đà Nẵng (11), Đắk Lắk (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (8 ), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Ninh Thuận (5), Bình Thuận (5), Vĩnh Long (3), Phú Yên (2), Nghệ An (2), Lâm Đồng (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.740 ca trong cộng đồng.

​- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 672 ca. Tại TP. SG tăng 866 ca, Bình Dương giảm 1.473 ca, Đồng Nai tăng 9 ca, Long An tăng 52 ca, Kiên Giang tăng 80 ca.

Phó Thủ Tướng Đam: chuẩn bị sống với siêu vi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuẩn bị kỹ lưỡng để sống chung an toàn với virus SARS-C0V-2. Chiều 14/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vắc xin phòng COVID-19. Đam cho rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc điều trị từ sớm, hệ thống ôxy trong các bệnh viện, các loại xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ, tới đây là vắc xin phòng COVID-19, Việt Nam có thể tiến tới sống chung với virus SARS-CoV-2, khi nhiều nhà khoa học nhận định loại virus này sẽ tiếp tục tồn tại.

Thủ tướng đồng ý cho SG tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được thống nhất về tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo tinh thần Chỉ thị 16.

SG sau ngày 30-9, không cần giấy đi đường. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình thông tin sau ngày 30-9, TP HCM không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một app (ứng dụng) di chuyển do công an quản lý.

Người dân SG ở vùng kiểm soát được dịch sẽ trực tiếp đi chợ. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết từ nay đến cuối tháng 9, shipper sẽ hoạt động liên quận và người dân ở các vùng kiểm soát được dịch sẽ trực tiếp đi chợ theo quy định của địa phương. Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM chiều ngày 14.9. Hội nghị sẽ xem xét cho ý kiến về tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TPHCM về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM từ sau ngày 15.9.

Cấp thẻ xanh Covid cho F0 tự cách ly tại nhà: Có thể xét nghiệm máu tìm kháng thể. Ngày 14.9, trao đổi với PV Thanh Niên về giải pháp cấp thẻ xanh Covid-19 cho F0 cách ly tại nhà nhưng không có chứng nhận, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng chống Covid-19, nói: "Theo tôi, người dân nên tự nguyện khai báo, và ngành y tế sẽ giúp cho những người này có giấy chứng nhận bằng lấy máu xét nghiệm nhanh kháng thể để xác định đã nhiễm hay chưa nhiễm". “Đây là giải pháp mở cửa cấp chứng nhận thẻ xanh Covid-19 cho những F0 tự cách ly tại nhà đã khỏi bệnh, cần thiết khi đi ra ngoài đi làm việc, tham gia vào khối sản xuất, dịch vụ… và họ phải khai báo đúng. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ cho TP.HCM 10.000 test nhanh kháng thể”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.

SG mua thêm 200.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà. UBND TP HCM giao Sở Y tế chủ động chuẩn bị thêm 200.000 túi thuốc phục vụ điều trị F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà. Nội dung này được đề cập trong văn bản do Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM), ký ngày 14/9. Trước đó, ngày 31/8 Sở Y tế đề nghị UBND cho phép mua thêm 200.000 túi thuốc, trước bối cảnh lượng F0 trong cộng đồng gia tăng. Trước đó, thành phố đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc A và B, đưa về các trung tâm y tế quận, huyện để cung cấp phường, xã.

TPSG: 94,34% học sinh tiểu học vào lớp trên internet, 1.517 HS mồ côi vì dịch. Trong báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM về tình hình năm học mới tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP HCM, ngày 14-9, Sở GD-ĐT TP HCM đánh giá dịch Covid-19 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, bao gồm cả HS, GV tại TP. Theo thống kê mới nhất, có 10.073 HS phổ thông, 3.386 GV đang thuộc diện F0, 1.517 HS rơi vào hoàn cảnh mồ côi do dịch Covid-19.

Đề nghị quân đội chi viện thêm cho trạm y tế lưu động. Sở Y tế TPSG đề nghị Cục Quân y, Bộ Quốc phòng hỗ trợ thêm nhân lực tham gia 102 trạm y tế lưu động tại các quận, huyện và TP Thủ Đức. Nội dung này được đề cập trong văn bản do Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng ký ngày 12/9, sau cuộc họp giữa Sở và Cục Quân y - Bộ Quốc phòng về việc điều phối, bố trí, sắp xếp các trạm y tế lưu động tại các phường, xã, thị trấn dựa vào số F0 đang ở nhà thuộc các địa phương. Cục Quân y sẽ bổ sung nhân sự cho 102 trạm y tế lưu động tại các quận 3, 4, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Hóc Môn; nâng tổng số trạm y tế lưu động do Cục hỗ trợ tại TP HCM lên 502 trạm (trước đây là 400 trạm). Việc bố trí số lượng nhân sự sẽ dựa vào số F0 đang quản lý tại nhà của các xã, phường.

Đề xuất sớm tiêm vaccine cho shipper và 7 nhóm lao động tại SG. Sở Công Thương TP.HCM đề xuất 3 đợt tiêm chủng vaccine, trong đó, đợt 1 ưu tiên tiêm mũi 2 cho hơn 33.000 shipper. Ngày 14/9, Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương ký công văn gửi Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức về đề xuất phương án phối hợp tiêm vaccine cho người lao động doanh nghiệp ngành công thương. Theo đó, Sở Công Thương phân loại 8 nhóm người lao động doanh nghiệp cần tiêm gồm: Logistics; xúc tiến thương mại; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh gas; kinh doanh hóa chất; phân phối (chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi); sản xuất công nghiệp; và shipper. Tổng số vaccine cần tiêm cho nhóm này tính đến 12/9 là 175.285 liều.

Ngày mai Thứ Tư 15/9/2021, Hội đồng Đạo đức họp đánh giá về vắc xin Nanocovax. Ngày mai, 15.9, Thành viên các hội đồng sẽ cùng họp đánh giá về vắc xin Covid-19 Nanocovax. Trong năm nay có vắc xin Covid-19 của Việt Nam được cấp phép.

Việt Nam sẽ có ít nhất 1 vaccine được cấp phép khẩn cấp vào cuối 2021. Theo Bộ Y tế, từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có ít nhất có 1 vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép khẩn cấp và triển khai tiêm trong nước từ đầu năm 2022. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực đã chủ động nghiên cứu vaccine, với có 3 ứng viên vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng ở các giai đoạn khác nhau. Trong đó, 2 loại vaccine là phát triển trong nước và 1 vaccine được chuyển giao công nghệ nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam đang tiếp tục hợp tác với một số quốc gia trong chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine khác. Thông tin tại cuộc họp 14/9/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 tự nghiên cứu và phát triển.

Đồng Nai cho phép doanh nghiệp ở 'vùng xanh' hoạt động sau ngày 20/9. Sau ngày 20/9, tỉnh Đồng Nai cho phép các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thiết yếu ở 'vùng xanh' được hoạt động trở lại. Ngày 14/9, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian mở cửa kinh tế sau ngày 20/9 thay vì sau 15/9.

--- Một cư dân Texas đã chết vào sáng Thứ Bảy, khi xe gắn máy của anh tông vào một gờ chặn đường. Cảnh sát tiểu bang Arkansas nói rằng tai nạn xảy ra lúc 11:55 a.m. ngày 11/9/2021 trên xa lộ State Highway 341 tại County Road 74 ở quận Baxter County.

Yen Nguyen, 49 tuổi, cư dân Plano lúc đó đi hướng bắc trên chiếc xe đời 2017 Honda CBR đã chạy lạng qua hướng đông. Khi nhận ra sai lầm đã tự điều chỉnh, vượt cả 2 làn xe trước khi tông vào gờ đường trên vai xa lộ hướng bắc.

--- Một người đàn ông đã bị kêu án 40 năm tù vì năm 2017 đã đâm chết 1 người mà sát thủ nghĩ là sắp bán một chiếc xe cũ, theo bản tin từ quận Harris County. Terrell Derrick Funches, 23 tuổi, và Dalena Nguyen, 19 tuổi, cùng thú tội sát nhân, và riêng biệt bị kêu án 40 năm tù vì đã giết Altaf Hussain Malik, người lúc đó trong tuổi 40s và có 4 đứa con.

Funches đã bị kêu án hôm Thứ Sáu. Cô Nguyen lúc xảy ra là vị thành niên, đã ra tòa với tư cách thành niên, và bị kêu án vào tháng 6/2021. Biện Lý Kim Ogg nói đây là vụ tấn công máu lạnh đã giết 1 người chồng, người cha.

Gia đình Malik nghĩ là anh tới tiệm Sam’s Club tại Bellaire Boulevard và Texas 6 tại Chinatown vào đêm 5/12/2017 để gạ bán chiếc xe cũ màu xanh Audi A8 cho một người muốn mua. Hai ngày sau, người ta thấy xác Malik trong 1 thùng rác bên ngoài khu chung cư ở địa chỉ 3109 Truxillo St. ở quận Third Ward, theo lời cảnh sát Houston.

Malik bị đâm chết với 60 nhát dao. Vào lúc đó, cả Funches và Nguyen đã vào Google tìm nhóm chữ “how to dispose of a body” (làm sao để thủ tiêu 1 xác chết).

--- Cảnh sát Arkansas cho biết Sonny Jade Pham, 21 tuổi, cư dân Batesville và là sinh viên Lyon College đã chết hôm Thứ Bảy 11/9/2021 sau khi nhânc hứng nhìn thấy Pham lái xe lao xuống hồ Bryan Lake trong khuôn viên đại học này.

Ty Cảnh Sát Batesville đã tới cứu hộ sau khi nhân chứng tìm cách cứu Pham. Đội thợ lặn Independence County Dive Team mang được xác Pham và xe lên khỏi mặt hồ. Không cứu nổi Pham. Bản tin cảnh sát nói Pham vừa mới kết hôn vừa học ở Lyon College, vừa làm việc ở Walmart.

Vợ của Pham khai rằng trước đó đã báo cảnh sát rằng Pham có dấu hiệu kém an toàn, sau khi 2 người cãi nhau. Cảnh sát nói có chứng cớ cho thấy Pham đã tự sát bằng cách lái xe lao xuống hồ nước.

--- Siêu mục sư bảo thủ Greg Locke đã chỉ trích ngược các thành viên trong hội thánh của ông, những người đã chỉ trích các bài giảng của ông nghiêng về chính trị, đã gọi họ là hèn nhát và giả hình. Trong bài giảng hôm Chủ Nhật 12/9/2021, đăng lên Twitter bởi tổ chức quan sát Right Wing Watch, cho thấy mục sư Locke, quản nhiệm hội thánh Global Vision Bible Church tại Mount Juliet, Tennessee, chỉ trích các tín đồ đã chê ông là "nói chính trị nhiều quá" trong các bài giảng.

Locke nói rằng ông bực mình vì bị chê là ưa nói chính trị, và nói ai không muốn nghe thì chớ vào nhà thờ của ông. Mục sư nói trung bình mỗi bài giảng đạo dài 45 phút tới 1 giờ, ông chỉ nói chính trị có vài phút.

--- Các thành phố và quận nào trong tiểu bang Florida ra lệnh phải chích ngừa COVID-19 mới cho làm việc sẽ bị phạt $5,000 mỗi vụ vi phạm, theo lời Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa) hôm Thứ Hai.

Trong buổi họp báo, DeSantis nói lệnh cưỡng bách chích ngừa từ cơ quan chính quyền là vi phạm luật tiểu bang cấm các cơ sở kinh doanh tư không được đòi hỏi "thông hành chích ngừa" từ khách hàng. DeSantis nói, "Chúng tôi không để ai bị sa thải vì một lệnh cưỡng bách chích ngừa."

DeSantis nói bất kỳ cơ quan chính quyền nào ra lệnh cưỡng bách chích ngừa có thể bị phạt nhiều triệu đôla. Buổi họp báo của ông có mời lên tiếng từ cảnh sát, các công chức phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa chống COVID-19 - trong đó có 1 công chức từ thị trấn Gainesville nói sai lạc rằng vaccine sẽ "biến đổi RNA của quý vị." (RNA là loại phân tử trong cơ thể người có nhiều chức năng điều hợp chất đạm).

DeSantis, người được xem là có thể là ứngv iên Tổng Thống Cộng Hòa 2024, xem chích ngừa là lựa chọn cá nhân, nói cư dân chỉ nên chích ngừa nếu muốn.

--- Một người đàn ông Texas đã bị bắt tuần trước, và bị cáo buộc đã bắn chết 1 phụ nữ, và tội âm mưu giết chồng phụ nữ đó, một phần vì 2 vợ chồng này ủng hộ Tổng Thống Joe Biden thay vì Donald Trump.

Joseph Angel Alvarez, 38 tuổi, bị truy tố tội giết và tấn công gia trọng trong vụ bắn 2 luật sư Georgette G. Kaufmann và Daniel L. Kaufmann tại thị trấn El Paso hôm 14/11/2020, vài ngày sau cuộc bầu cử 2020.

Trong bản tuyên ngôn gửi tới một địa chỉ quân lực Mỹ vào đêm nổ súng, Alvarez viết rằng y bắn 2 vợ chồng Kaufmann vì họ bầu cho Biden, và cắm 1 lá cờ của Biden trong khi treo búp bê Trump, theo tin đài Channel 4. Một thẩm phán phán lệnh Alvarez với tiền tại ngoại treo ở mức 2.5 triệu đôla, và giam ở nhà tù quận El Paso County.

--- Cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã chỉ trích 1 trong những cựu nhân viên của bà vì đã kể những chi tiết bà đã phản ứng trong khi bạo loạn diễn ra ngày 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội. Báo Politico kể rằng cựu TRưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Stephanie Grisham, ngươi từng giữ chức Chánh văn phòng cho bà Melania Trump, viết trong cuốn sách mới rằng bà tìm cách mời bà Melania lên tiếng phản đối bạo lực đang xảy ra ở tòa nhà Quốc Hội.

Sài Gòn: Vì sao đại đa số ca Covid tử vong là ở giai đoạn đầu ''nhập viện''?

Trọng Thành, RFI

Khi người ủng hộ TRump xông vào tòa nhà Quốc Hội, Grisham text cho bà Melania hỏi: "Bà có muốn tweet rằng biểu tình ôn hòa là quyền của mọi gnười dân Mỹ, nhưng không có chỗ cho bạo lực và phi pháp?"Bà Melania trả lời: "Không."Vài giờ sau đó, Grisham tuyên bố từ chức Chánh Văn Phòng của bà Melania TRump, theo báo Politico. Trong bản văn gửi tới báo Politico, bà Melania tấn công Grisham rằng cuốn sách là ác ý, là để tự biện hộ cho thành qủa kém của Grisham trong cương vị Trưởng ban Báo chí, kém quan hệ xã hội, kém chuyên môn tại Bạcch Ốc, và xuyên qua phản bội, bà Grisham kiếm tiền trong khi làm hại bà Trump.Trong sách hồi ký, Grisham cũng kể rằng bà Melania từ chối làm nghi lễ đón tân Đệ nhất phu nhân Jill Biden, mà bà Melania đồng ý với Trump rằng bầu cử 2020 là "gian lận" dù không chứng cớ gì.

Ngày 31/08/2021, cục Quản lý Khám Chữa Bệnh của bộ Y Tế thông báo, qua «phân tích dữ liệu 5.575 ca tử vong, đủ thông tin cho thấy có 77,11% ca tử vong là ở tầng điều trị thứ 2, nơi không phải là tầng có bệnh nhân nặng nhất». Theo hình dung thông thường, số ca chết chủ yếu tập trung ở tầng chóp của tháp điều trị, nơi có đủ mọi phương tiện hiện đại nhất, và mọi bệnh nhân nặng nhất trên nguyên tắc sẽ phải được chuyển đến điều trị tại đây, để còn nước còn tát. Vì sao số lượng ca tử vong lại tập trung chủ yếu tại «tầng đầu» của hệ thống bệnh viện hay phần chân của «tháp điều trị» Covid (theo cách gọi của bộ Y Tế Việt Nam) ? RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Phan Xuân Trung (Sài Gòn) (*).

***

RFI : Xin Bác sĩ cho biết các lý do chính của tình trạng đầy nghịch lý, «tầng đầu» của hệ thống bệnh viện lại là nơi nhiều bệnh nhân Covid qua đời nhất?

BS Phan Xuân Trung : Việt Nam trước giờ chưa có kinh nghiệm chống dịch to lớn như vậy, cho nên mọi thứ trở nên lúng túng. Việc thiếu hụt về tài nguyên y tế, bản thân đối với y tế Việt Nam vốn đã là một khiếm khuyết to lớn, mãn tính. Khi chưa có dịch, chúng ta ai cũng biết rằng bệnh nhân không đủ giường bệnh để nằm. Một giường có thể nằm ghép hai, ba người. Cũng có hình ảnh, như ở Bệnh viện Ung bướu thì bệnh nhân phải nằm dưới gầm giường. Thiếu thốn đầu tư cho y tế như vậy người dân đã phải gánh chịu từ nhiều năm rồi.

Tựu trung lại thì người chết khá nhiều khi nhập viện, tập trung ở «đầu vào», mà người ta gọi là «tầng hai». Do thiếu tổ chức, thiếu chuẩn bị, thiếu nguồn lực về tất cả mọi mặt, cho nên hậu quả là «đầu ra» là quá tệ hại. Người ta chết bởi vì ngay từ ở nhà, người ta không biết được rằng người ta sẽ bị bệnh như thế nào, người ta sẽ được điều trị như thế nào, khi bệnh thì kêu ai và đi đến đâu. Cho nên việc chết không chỉ xẩy ra ở «tầng hai», mà xảy ra từ nhà của bệnh nhân, cho đến trên chiếc xe cấp cứu. Và nơi tiếp nhận là một sự khiếm khuyết toàn diện, sự đổ vỡ toàn diện diễn ra ở đó.

RFI : «Đổ vỡ toàn diện» nghĩa là như thế nào?

BS Phan Xuân Trung : Khi nói về vấn đề sức khỏe, chúng ta phải nhìn nó một cách toàn diện. Từ khi bắt đầu bệnh đến khi điều trị ở cái nấc cuối cùng. Theo cách nhìn của tôi, thì phải chia ra làm bốn phần. Giai đoạn thứ nhất - giai đoạn quan trọng hàng đầu - là giai đoạn chăm sóc tại nhà. Nơi đó chứa nhiều bệnh nhân nhất, từ thể bệnh nhẹ nhất, đa dạng nhất, và người dân cần phải trang bị cho mình kiến thức để tự bảo vệ. Nếu như cái tầng đó, tức «tầng dân chúng», «tầng nhà», mà được ổn định tốt, thì tầng sau sẽ đỡ hơn. Giai đoạn thứ hai là «tầng cấp cứu», tức là khi người ta đã chuyển nặng, đã khó thở, cần can thiệp, thì phải có nơi tiếp nhận và xử lý ban đầu. Nếu như vậy, đó phải là những cơ sở y tế gần dân nhất. Đó là các trung tâm y tế quận, huyện. Anh làm cái gì tôi không cần biết, nhưng khi gọi cấp cứu, quận huyện phải là nơi chạy đến nhanh nhất, để đánh giá tình hình, phân loại xử trí, rồi sau đó mới chuyển đi tiếp. Còn giai đoạn thứ ba là «tầng tiếp nhận» vào trong bệnh viện chuyên khoa. Thì cái nơi tiếp nhận đó, họ có chia ra thành nhỏ hơn nữa, hay thành hai ba phần, thì chuyện đó không quan trọng. Đã đến đây, thì xác nhận là bệnh nhân Covid. Can thiệp nhẹ hay nặng, can thiệp tối thiểu hay tối đa, thì điều này sẽ được quyết định sau khi bước vào cổng của bệnh viện rồi.

Chúng ta thấy rằng hai bước đầu tiên đã khiếm khuyết. Cái việc chăm sóc tìm hiểu tinh thần, thuốc men tại nhà là không có. Thậm chí, khi dịch mới bắt đầu, dân chúng bắt đầu tự thủ cho mình những loại thuốc men để phòng thân tại nhà, nhưng mà đã gặp những sự cản trở từ phía chính quyền, từ những văn bản trước đó. Ví dụ như, họ không có quyền mua một số loại thuốc cảm, sốt, ho, kháng sinh… Bởi vì bộ Y Tế đã ra văn bản cấm nhà thuốc bán, vì liên quan đến Covid phải có đơn thuốc, khai báo y tế… Mục đích lúc đó là để kiểm soát số người nhiễm (tức «F0») (với mục tiêu tiến hành cách ly tập trung toàn bộ F0, trong thời gian đầu). Những ai bị sốt, bị ho, thì không được mua thuốc chống sốt, chống ho. Đây là một sự cản trở thứ nhất. Cản trở tiếp theo là các bệnh viện bị phong tỏa ngay khi có bóng dáng của một F0 nào đó đi qua. Việc này khiến nhiều bệnh viện sợ hãi và không muốn hoạt động nữa. Bởi các hoạt động như vậy mang lại những rủi ro to lớn. Như vậy, cánh cửa dành cho bệnh nhân ngay trong giai đoạn chăm sóc ban đầu đó đã bị đóng sập lại.

Tiếp theo đó, việc phong tỏa khiến các thị trường thuốc, các chợ sỉ dược phẩm cũng bị đóng cửa. Thuốc men càng ngày càng hạn hẹp lại. Bác sĩ thì bị huy động vào trong các chuyện như «xét nghiệm», «truy vết». Thành ra cả một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà bệnh nhân hầu như bị tê liệt. Bệnh nhân chịu trận. Bệnh thì ráng chịu thôi ! Bệnh nhân cũng không biết mình sẽ xử lý gì khi virus xâm nhập. Người ta tự cứu nhau bằng những bài thuốc dân gian, như xông hơi, lá sả, lá chanh, hay tinh dầu, cháo hành, cháo ớt… Đại khái là những cái cách tự cứu mình. Dân chúng tự cứu nhau, ví dụ như tôi có tham gia nhóm Giúp Nhau Mùa Dịch. Hầu như không có bàn tay của chính quyền dính vô chuyện này.

Với chăm sóc y tế ban đầu rơi vào tình trạng bị bỏ rơi, thả nổi như vậy, người ta rơi vào tình trạng ngộp thở, thiếu oxy. Mặc dù có việc tự chữa, tự cứu nhau, với những đội thiện nguyện về oxy, nhưng đó cũng không phải là đội ngũ chuyên môn, để có thể giúp cho bệnh nhân một cách chuẩn xác. Còn về thuốc men, lúc đó chưa có một phác đồ điều trị. Thậm chí khi tôi đưa ra phác đồ điều trị (cho bệnh nhân tại gia đình), thì lại bị đả phá, rồi mạng Giúp Nhau Mùa Dịch bị đánh sập, hoặc cấm tôi không được đăng bài trên mạng Facebook để hướng dẫn bệnh nhân. Thì như vậy, «mặt trận tuyến đầu» bệnh nhân tự chữa trị, tự bảo vệ đó bị phá hư, khiến cho nhu cầu nhập viện cấp cứu càng tăng lên.

RFI : Xin Bác sĩ cho biết tình hình cấp cứu cụ thể thế nào?

BS Phan Xuân Trung : Khi người ta cần cấp cứu, trong cơn tuyệt vọng, người ta kêu cứu, thì tài nguyên về cấp cứu không đầy đủ. Cơ số xe cấp cứu không được tăng thêm, trong lúc số ca tăng vọt, cho nên nhiều bệnh nhân bị bỏ rơi. Họ tuyệt vọng phải ở lại nhà. Số được đưa đến bệnh viện bằng những xe cấp cứu không đủ đáp ứng, bị chậm trễ. Một trong những nguyên nhân ác nghiệt gây ra chậm trễ là các rào chắn, rào thép gai, băng dọc băng ngang các con đường. Nó cản trở việc cấp cứu đó, cản trở việc cấp cứu của các xe 115 của nhà nước, cản trở luôn sự cấp cứu của dân chúng với nhau. Và đội ngũ tắc-xi cũng bị tê liệt, khi không được chạy, không được tham gia. Mọi con đường tìm lối thoát bị chặn. Hậu quả tất yếu là nhiều người có điều kiện được nhập viện (mà người ta gọi là «tầng hai»), thì khi lọt vô được vào cánh cổng đó là đã hết hơi rồi. Không còn sức để mà sống nữa. Cho nên là chuyện vô tới nơi là chết, số lượng chết tăng lên là hiển nhiên.

Chưa nói đến chuyện vô đến vòng nhập viện, thì người ta được điều trị như thế nào. Theo hình ảnh những clip mà lộ ra ngoài, hoặc là những người bạn của tôi quay livestream, để cho tôi nhìn những thứ bên trong, thì hầu như cái gọi là «tầng 2» đó chỉ là nơi để những cái giường… cùng những bình oxy mà thôi. Phác đồ điều trị thì các bác sĩ tự tìm lấy phác đồ riêng, trong đó có dexaméthasone, rồi các loại thuốc kháng viêm, chống đông…Đại khái là như vậy. Hầu như khi đó chưa có phác đồ bài bản nào dành cho bệnh nhân cả. Chỉ có tiếp nhận, úp oxy cho bệnh nhân và bệnh nhân phó thác số mạng mình cho những dòng oxy đó. Rồi đến oxy cũng cạn kiệt. Có bạn tôi phải la làng vì theo oxy, nhiều nơi thiếu. Như vậy sẽ dẫn tới tan vỡ về chữa trị.

Về sau này, người ta bắt đầu thấy tầm quan trọng của «tầng điều trị ban đầu», tầng thứ nhất, tức tại nhà. Nếu việc chăm sóc tại nhà được tổ chức tốt, thì có thể cứu được người ngay khi bệnh bắt đầu chớm. Tôi đã từng chia sẻ hình ảnh việc điều trị Covid này như việc «dập lửa». Nếu lửa mới bắt đầu nhen nhóm nhỏ, mà dập ngay lập tức thì không thành đám lửa lớn. Mà đợi đến khi đám lửa đã bùng lên rồi, thì dập cực kỳ khó khăn. Mình chưa nói đến các cản trở xảy ra trong quá trình cấp cứu bệnh nhân, như đã trình bày, với việc ngăn cản lưu thông, rồi thiếu oxy, thuốc men, mọi thứ. Cho nên dẫn đến một thảm họa. Tôi cho rằng, nếu như Covid có một tỉ lệ tử vong trung bình 2%, ví dụ như vậy, mà ở thành phố HCM tăng gấp thêm nhiều thì đó là do cách điều hành, cách quản lý của Nhà nước, góp phần làm tăng tử vong đó lên.

RFI : Một số người cho rằng trong hệ thống điều trị Covid, giới y bác sĩ nhất là những người làm trong Nhà nước, dường như đã bị cản trở trong phát ngôn, như vậy thông tin về thực trạng khủng hoảng đã không thể lan truyền dễ dàng qua các kênh chính thức. Bác sĩ nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

BS Phan Xuân Trung : Tôi chỉ biết là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trong hệ thống này bị rời rạc, manh mún, gián đoạn, không được liên thông, liên kết với nhau, cho nên con số bị chậm, bị trễ. Con số tử vong ở địa phương tăng cao, nhưng bộ Y Tế không cập nhật kịp. Lúc ban đầu người ta nhập liệu rất chi tiết về từng con người, nhưng bây giờ khi con số cực lớn ập tới thì không có người nhập liệu, để thống kê.

Điểm thứ hai là tôi không hiểu việc, các con số «xấu xí», chết chóc được ghi nhận ở những người quản lý bệnh viện, các thông tin đó chắc chắn là sẽ được đưa đến lãnh đạo. Và có khi con số đó quá chua xót đến mức mà người ta không dám nói liền một cách đầy đủ, mà vì lý do này hay lý do khác, người ta cũng có thể làm giảm nhẹ con số đó, hoặc tìm cách đưa như thế nào để xã hội tiếp nhận đỡ sốc hơn. Tôi không biết rõ về truyền thông về số liệu như thế, vì tôi đứng ở vòng ngoài quan sát thôi.

Không nói ra nhưng chúng ta cũng thấy là có hai «loại thông tin» không giống nhau. Một loại thông tin trên báo chí chính thống, với những điều được lặp đi, lặp lại, và chỉ thay đổi ở những con số, và một loại thông tin khác sinh động hơn, chân thật hơn. Đó là những clip, những hình ảnh quay thực tế từ những nơi bên trong bệnh viện, hoặc những cảnh chết chóc ở phía bên ngoài, những đám tang, những sự đau thương. Đó là những thông tin cực kỳ sinh động, những thông tin thật, phản ánh thật. Còn những loại thông tin được mài giũa, chau chuốt, cắt góc, xén sửa, gọi là «các thông tin lề phải», thì người ta chán, cũng không thèm đọc nữa. Bởi vì nó không có gì hay hơn, mới hơn, đúng hơn. Mà người ta sẽ quay sang các thông tin trên các mạng xã hội, thông tin của các clip quay lén đưa được ra. Ví dụ như có báo chí nào nói đến chuyện chứa xác trong các thùng container, nhưng qua các clip, chúng ta thấy hành trình bốc xác từ xe cứu thương bỏ vô container như thế nào. Câu chuyện về những gì được phép đưa, những gì không được phép đưa là những câu chuyện từ lâu rồi của chính quyền Việt Nam. Người ta chia ra các loại «tin xám», «tin trắng», «tin đen» … Nó phải được kiểm duyệt, được lọc lại. Người ta không muốn đưa ra hình ảnh «xấu», gây mất uy tín, thể diện.

Và có một điều là trong hệ thống quản lý của Việt Nam là bên dưới phải phục tùng bên trên, không được cãi lời, mặc dù có thể thấy là mệnh lệnh từ bên trên gây ra những hậu quả, nhưng người ta cũng không dám nói, vì nói ra sẽ mất chức. Chúng tôi thấy trên mạng người ta bêu rếu một anh trên đài VTV rất hùng hổ nói rằng, những ai nói «sống chung với dịch», thì tương đương là phản động, chống đối đường lối, chính sách. Ở bên dưới, người ta đưa hình ảnh của ông thủ tướng, nói rằng phải tính đến bài toán «sống chung với dịch». Hai cách phát biểu đó hoàn toàn trái ngược nhau. Trước đó, cái cách quy chụp đanh thép, mang tính hù dọa đã khiến cho người thấy được sự việc người ta không muốn nói. Nói ra thì nó không lợi cho mình, mà còn gây hại thêm. Cho nên từ dân chúng, cho đến người có chức có quyền, không dám hó hé, không dám đi ngược, mà chính vì không dám hó hé, mà chính vì việc không dám có tiếng nói trái ngược, thể hiện thực tế, mà dẫn đến các hậu quả to lớn.

RFI : Bác sĩ đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của chăm sóc và điều trị tại nhà, về vai trò hàng đầu của phòng dịch, phòng hơn chống. Vậy theo Bác sĩ, còn điều gì nữa có thể rút ra từ các bài học «sai lầm» trong vấn đề này, trong những tháng đầu tiên của khủng hoảng đại dịch ở Sài Gòn?

BS Phan Xuân Trung : Ca bệnh nặng tăng lên nhiều là lây nhiễm nhiều. Những hoàn cảnh nào gây ra lây nhiễm nhiều? Đến bây giờ người ta không chối cãi được là việc dồn người «F1» (tức người có tiếp xúc với người nhiễm – F0) vào một khu. Trong số những người có tiếp xúc với người nhiễm này, thế nào cũng có một vài anh bị, và từ đó sẽ lan ra những người không mắc. Người ta gọi đó là «lò ấp F1 thành F0».

Nếu chúng ta hiểu cái căn bản của lây nhiễm, chúng ta giãn con người ra, thì câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Ở đây ngược lại, do lúc đó hầu như chỉ bám theo một phương hướng rất cũ, đó là «cách ly tập trung» và «phong tỏa», tức là dùng mọi biện pháp hành chính, những biện pháp cứng rắn, để kìm chế con người ở yên một vị trí. Thế mà chính việc ở yên một vị trí như thế là nguyên nhân để gây ra lây lan nhiều. Bởi vì nhà người ta chật chội quá, sống chung, sống đụng với nhau, tiếp xúc với nhau hàng ngày, nên khi lửa cháy rồi, nó cháy toàn bộ. Nếu điều trị tại nhà, thì phải có các điều kiện cách ly đàng hoàng, chứ không phải ở chung ở đụng, như trong thực tế.

Thực sự ra tôi cũng không hình dung được dân Sài Gòn nghèo đến mức như vậy. Tôi không hình dung ra được cho tới khi tôi tham gia, cắm đầu vô điều trị Covid cho người dân tại nhà. Tôi đi vô từng con hóc, con hẻm, tôi mới thấy là hình ảnh của Sài Gòn không giống như trước giờ tôi nghĩ, mặc dù tôi cũng xuất thân từ trong giới lao động chứ không phải giàu có gì. Nhưng khi đi vào trong hẻm hóc, nhất là ở khu Lộc Hưng, khu xóm đạo, đường Tôn Đản, đường Đoàn Văn Bơ ở quận 4…. Nói chung là khi mình len lỏi vô, thì mình thấy mức sống của con người nó quá thấp, nó tăm tối, nó bẩn chật, nó chung đụng. Và đó là những nơi bùng phát dịch bệnh. Đó là điều cực kỳ rõ.

Nếu trước đó, tôi hiểu như vậy, thì tôi đã đề nghị khác đi rồi. Để F0 điều trị tại nhà mà quên cân nhắc điều kiện cũng là yếu tố góp phần làm tăng tử vong, làm tăng lây nhiễm. Nếu như bình tĩnh trước đó, thì sẽ hướng đến «giãn cách», mà không tập trung. Chỗ nào chật chội thì cho giãn cách. Cho công nhân về quê bớt, cho giãn mật độ dân số, hoặc khuyến khích người dân di tản ra những vùng trống.

Về sau này, khi vấn đề này được nêu lên, thì chính quyền đã thực thi việc di chuyển người dân khỏi những ngôi nhà lụp xụp, có nguy cơ cao đó, ra những nơi an toàn hơn, giãn cách hơn, để chống lây nhiễm. Điều này đã được làm ở một hai quận, và cũng đã mang lại hiệu quả. Một số quận hiện nay cũng muốn điều đó, nhưng lại thấy nhu cầu là quá cao, khó mà di dời được một số đông như vậy. Tôi thấy rằng không phải di dời tất cả, mà chỉ cần giảm mật độ, một căn nhà ở lại, một căn nhà đi. Thứ hai nữa là chỉ cần giãn cách một số đối tượng có nguy cơ thôi, những người già yếu, bệnh nền có sẵn. Chúng ta chỉ cần «bóc tách» những người đó ra khỏi đám lửa đang cháy, thì đã cứu được rồi. Không cần phải «bóc tách F0», mà cần bóc tách những người có nguy cơ cao.

RFI : Còn để ra khỏi tình trạng hiện nay, xin Bác sĩ cho biết nên làm gì để bảo đảm hệ thống y tế không rơi vào tình trạng như vừa qua.

BS Phan Xuân Trung : Để xử lý đại dịch này (về mặt y tế), có hai phần chính và một phần phụ. Phần chính thứ nhất là chống lây, phần thứ hai là chữa trị. Phần thứ ba là cái giá phải trả cho các giải pháp. Việc giãn cách, cách ly, phong tỏa lockdown thuộc về phần chống lây. Như vậy, nếu đã hội đủ điều kiện không còn lây lan nữa, thì phải giải bỏ những giải pháp này đi chứ. Tôi cho rằng, dù có lây nhiễm thì cái dư địa cho virus không còn nữa. Tôi cho rằng đã đến lúc, thậm chí gọi là muộn rồi. Bởi ngày nào còn giãn cách là một ngày dẫn đến tai họa cho xã hội. Nhiều thứ tai họa lắm, chứ không phải chỉ có cái đói không. Bao nhiêu người bị thiếu thuốc men, bao nhiêu người bị chết vì bệnh khác, rồi suy sụp kinh tế, khủng hoảng tinh thần, trầm uất, rồi sụp sụp về giáo dục, tất cả mọi mặt đều bị suy yếu. Thành ra trở lại bình thường càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó.

RFI : Xin cảm ơn Bác sĩ Phan Xuân Trung.

Ghi chú

(*) Bác sĩ Phan Xuân Trung là người sáng lập mạng lưới Giúp Nhau Mùa Dịch, gồm các y bác sĩ tình nguyện hỗ trợ miễn phí các bệnh nhân Covid tại Sài Gòn, ra đời đầu tháng 6/2021, thu hút sự tham gia của khoảng 50.000 thành viên. Bác sĩ Phan Xuân Trung cũng chủ trì trang Facebook cá nhân, chuyên tư vấn cho các bệnh nhân Covid-19 và những người quan tâm. Dựa trên các trải nghiệm của ba tháng liên tục điều trị bệnh nhân Covid-19 và những vấn đề gặp phải trong cuộc khủng hoảng đại địch chưa từng có này, đầu tháng 9/2021, Bác sĩ Phan Xuân Trung đã biên soạn chuyên khảo «Các vấn đề xử trí dịch cần rút ra từ thực tế ở TP Hồ Chí Minh», nhằm đúc rút một số kiến thức căn bản, kinh nghiệm xử trí dịch bệnh, bài học sai lầm cần rút ra nhằm giảm nhẹ tổn thất sinh mạng khi xảy ra những trận dịch trong tương lai.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20210913-tp-hcm-vi-sao-dai-da-so-ca-tu-vong-covid-la-o-giai-doan-dau-nhap-vien

.