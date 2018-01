Mỹ: Nhập Cảng Nhiều Hơn Xuất, Chỉ Thêm 148,000 Việc Làm Mới

WASHINGTON - Xuất cảng của Hoa kỳ tăng đến mức cao nhất trong Tháng 11, nhưng nhập cảng tăng mạnh hơn, mở rộng khiếm ngạch mậu dịch.Bộ thương mại loan báo: dầu tăng giá góp phần đưa khiếm ngạch mậu dịch tới mức kỷ lục gần 5 năm là 50.5 tỉ, tăng 1.6 tỉ so với tháng trước.Đa số kinh tế gia phỏng đoán khiếm ngạch mậu dịch Tháng 11 là 47.9 tỉ, là giảm. Trong khi đó, xuất cảng cũng tăng – trị giá hàng hoá và dịch vụ xuất cảng của Tháng 11 là 200.2 tỉ, tăng 4.4 tỉ, là kỷ lục – phần dịch vụ xuất cảng thu về 65.7 tỉ. Nhập cảng Tháng 11 là 250.7 tỉ, tăng 6 tỉ, là cao chưa từng thấy.Khiếm ngạch mậu dịch 11 tháng tính từ Tháng 1-2017 là 513.6 tỉ, tăng 53.4 tỉ, là tăng 11.6% so với cùng kỳ năm trước. Khiếm ngạch mậu dịch về hàng hoá với Trung Cộng trị giá 35.4 tỉ, là cao nhất 2 năm. Khiếm ngạch mậu dịch với Canada và Mexico cũng tăng.Liên quan đến tình hình kinh tế Hoa Kỳ, một bản tin khác cho biết rằng tuy các ngành nghề tiếp tục tuyển dụng công nhân, 148,000 việc làm mới tạo ra trong tháng cuối năm 2017 là tin gây thất vọng.Số việc làm này là thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của kinh tế gia, cũng không bằng Tháng 12-2016 với 155,000 việc làm.Tỉ lệ thất nghiệp vẫn là 4.1%.Giới phân tích dự báo 200,000 việc làm mới trong tháng qua, đặc biệt là sau khi hãng ADP chuyên làm sổ luơng báo tin hãng xưởng tư thuê 250,000 người.1 số kinh tế gia sẽ cập nhật để điều chỉnh bởi báo cáo của ADP có thể là giao động.Số việc làm trung bình hàng tháng trong quý 4-2017 là 204,000, theo tính toán của Bộ lao động.Thực tế là thị trường lao động đang ở vào tình trạng hầu như “toàn dụng”, hãng xưởng khó tìm người làm những việc yêu cầu – nhiều nơi phải tăng luơng để thu hút công nhân. Luơng tăng trung bình 2.5% trong năm qua, là mạnh hơn tăng lạm phát.Tin chi tiết ghi: kỹ nghệ bán lẻ giảm tuyển dụng trong khi kỹ nghệ chế xuất tăng thêm 25,000 việc làm, xây dựng 30,000 và y tế 29,000.