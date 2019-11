Thử Thuốc Xóa Ký Ức Đau Khổ

60 người đã ký hợp đồng với nghiên cứu thao tác trí nhớ của Tiến sĩ Alain Brunet, đã được hợp nhất bởi một cái gì đó mà họ không muốn nhớ. Chấn thương của sự phản bội.

Đối với một số người, đó là sự không chung thủy và đối với những người khác, một sự từ bỏ tàn bạo, không lường trước được. Nó giống như vầy, ’Tôi đã rời bỏ bạn. Tạm biệt, theo Giáo sư tâm thần học của Đại Học McGill nói.

Trong điều kiện lâm sàng, lạnh, bệnh nhân của ông ấy đang mắc chứng rối loạn điều chỉnh, do sự chấm dứt (không phải do họ lựa chọn) về một mối quan hệ lãng mạn. Mục tiêu của Brunet và các nhà nghiên cứu khác là giúp những người như thế này - những người bị khinh miệt, bị phản bội, bị tổn thương - mất hoàn toàn sự thu hồi. Để cố tình quên.

Trong bốn đến sáu khóa, các tình nguyện viên đọc to từ một kịch bản đánh máy mà họ tự sáng tác - một tác phẩm đầu tiên về sự tan vỡ của họ, với càng nhiều chi tiết cảm xúc càng tốt - trong khi dưới ảnh hưởng của propranolol, một loại thuốc huyết áp phổ biến và rẻ tiền. Ý tưởng là cố tình kích hoạt lại ký ức và mang lại trải nghiệm và cảm xúc chua cay mà nó khơi dậy một lần nữa. Bạn cảm thấy thế nào về điều đó? Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Và, quan trọng nhất: Bộ nhớ của bạn đã thay đổi kể từ tuần trước?

Các nhà điều tra đã đưa ra giả thuyết rằng bốn đến sáu khóa kích hoạt lại trí nhớ theo propranolol sẽ đủ để làm giảm đáng kể những ký ức liên quan đến chấn thương kèm theo. Giảm sức mạnh của bộ nhớ, Brunet nói, và bạn giảm sức mạnh của cơn đau.