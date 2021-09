Nhật-VN ký hiệp ước: vũ khí và công nghệ quốc phòng Nhật sẽ bán cho VN, hợp tác giữ an ninh biển - SG có 80.858 trường hợp F0 đang cách ly tại gia. SG: ca cấp cứu và tử vong giảm. SG sẽ thí điểm thẻ xanh Covid-19 tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ. SG cho shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9. Gần 36.000 ca mắc COVID-19, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 11. Loạt điểm du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu đ

SG: có 80.858 trường hợp F0 đang cách ly tại gia, ca cấp cứu và tử vong giảm, sẽ thí điểm thẻ xanh Covid-19 tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ; cho shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9. Gần 36.000 ca mắc COVID-19, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 11. Bộ Y Tế: Hướng dẫn F0, F1 cách tập thở và vận động tại nhà.

- Nhật-VN ký hiệp ước: vũ khí và công nghệ quốc phòng Nhật sẽ bán cho VN, hợp tác giữ an ninh biển

- SG có 80.858 trường hợp F0 đang cách ly tại gia. SG: ca cấp cứu và tử vong giảm. SG sẽ thí điểm thẻ xanh Covid-19 tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ. SG cho shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9. Gần 36.000 ca mắc COVID-19, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 11. Loạt điểm du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu được mở lại sau 15/9. Cần Thơ cách ly cùng lúc 2 bệnh viện lớn. Hà Nội xem xét nới lỏng giãn cách. Giáo hội Phật giáo kêu gọi tăng ni, phật tử ủng hộ ‘Sóng và máy tính cho em’. Đà Nẵng sẽ thí điểm mở cửa đón khách nước ngoài. Bộ Y Tế: Hướng dẫn F0, F1 cách tập thở và vận động tại nhà.

- California bầu cử bãi nhiệm: Cộng Hòa nhìn thấy sắp thua thê thảm, đang lớn tiếng vu khống gian lận nhưng không đưa ra chứng cớ

- Afghanistan: cho nữ giới vào đại học, nhưng ngồi lớp riêng cho nữ, giảng viên cũng là phụ nữ

- Bắc Hàn nói bắn thành công phi đạn tầm xa, trúng mục tiêu 1,500 kilometers cách điểm phóng

- California: ba và mẹ không chích ngừa, chết vì COVID-19, để lại 5 con nhỏ, trong đó có 1 bé sơ sanh

- Walmart hợp tác với Litecoin: mua sắm trên mạng từ khắp thế giới sẽ trả tiền kỹ thuật số

- Một người từng bị án tử hình, ở tù oan 15 năm, ra tù từ 2012, chết ngày 2/9/2021 sau mấy tuần lễ lây dịch

- Dân Chủ Hạ Viện muốn nâng thuế công ty tới 26.5% từ 21% hiện nay, thấp hơn mức thuế 28% Biden đề ra

- HỎI 1: Đưa Đài Loan vào LHQ trong mọi hoạt động? ĐÁP 1: Nhiều tổ chức Hoa Kỳ đang vận động như thế.

- HỎI 2: Khoảng 45%-65% cảnh sát San Diego trả lời bản thăm dò nói thà bị đuổi, còn hơn chích ngừa? ĐÁP 2: Có nói thế.

QUẬN CAM (VB-13/9/2021) --- Hệ thống bán lẻ Walmart loan báo hôm Thứ Hai sẽ hợp tác công ty tiền kỹ thuật số Litecoin, nơi người mua sắm trên mạng từ khắp thế giới sẽ dùng phương pháp trả tiền mới này.

Doug McMillon, Tổng quản trị công ty Walmart, nói rằng khi hợp tác với Litecoin, công ty sẽ cho người mua sắm kinh nghiệm trả tiền êm xuôi, không trở ngại, và gần như lệ phí zero bất kể là người mua đang ở đâu trên thế giới. Dịch vụ trả tiền kỹ thuật số trên các tiệm eCommerce kể từ ngày 1/10/2021.

--- Một người từng bị kết án tử hình, ở tù oan 15 năm, được ra tù từ năm 2012, vừa mới từ trần ngày 2/9/2021 sau mấy tuần lễ lây dịch và nhập viện từ tháng 8/2021. Damon Thibodeaux, 47 tuổi, được ra tù năm 2012 nhờ chứng cớ DNA giúp chứng minh anh là vô tội đối với cái chết năm 1996 của người em họ 14 tuổi.

Tiểu bang Louisiana đã có 15 năm tìm cách xử tử Thibodeaux trước khi trả tự do anh này. Từ đó, anh sống bằng nghề lái xe vận tải đường xa tại Minnesota, và sau đó tại Texas. Báo The Star Tribune ghi rằng khi anh chạy trên Florida hồi tháng 8/2021 thì lây dịch COVID, và rồi từ trần ngày 2/9/2021.

--- Các Dân biểu Dân Chủ dự tính đề nghị nâng tỷ suất thuế công ty tới 26.5% từ mức 21% hiện nay và áp đặt thêm thuế 3% đối với thu nhập cá nhân trên 5 triệu đôla, theo lời 2 người phụ tá Dân Chủ Hạ Viện liên hệ kế hoạch này.

Phần tăng thuế sẽ là một phần trong kế hoạch của Ủy Ban Chuẩn Chi (House Ways and Means Committee) để chi trả cho dự luật ngân sách đang xúc tiến. Mức thuế 26.5% sẽ cao hơn mức thuế hiện nay là 21%, nhưng thấp hơn đề nghị của TT Biden là 28%.

--- Bộ Trưởng Đại Học của chính phủ Taliban là Abdul Baqi Haqqani hôm Chủ Nhật nói chính phủ sẽ cho phép nữ giới theo học bậc đại học, nhưng các lớp nữ sẽ riêng và có thể dạy bởi các nữ giảng viên.

Haqqani nói trong buổi họp báo ở Kabul rằng Afgahnistan hiện có nhiều nữ giảng viên, cho nên không trở ngại, "Tất cả nỗ lực sẽ là tìm và cung cấp nữ giảng viên cho nữ sinhv iên."

Tân chính phủ do Taliban lãnh đạo đã ra mắt hôm Thứ Bảy, trùng hợp với tròn 20 năm vụ khủng bố 9/11 tại Hoa Kỳ.

--- Bắc Hàn hôm cuối tuần đã thử nghiệm thành công phóng một phi đạn tầm xa, theo thông tấn nước này. Sau 2 năm nghiên cứu, Bắc Hàn đã thành công phóng thử trong 2 hôm và thấy các phi đạn bắn trúng mục tiêu khoảng 1,500 kilometers cách điểm phóng, theo lời thông tấn Korean Central News Agency (KCNA).

KCNA nói việc phát triển phi đạn tầm xa, một vũ khí chiến lược có ý nghĩa lớn đã đạt sau 2 năm nỗ lực của các nhà khoa học của chế độ.

--- Những con số cho thấy cuộc bầu cử bãi nhiệm rất dị biệt: 2021 không phải 2003. Tiểu bang California đang mùa bầu cử để nêu câu hỏi: cử tri có muốn bãi nhiệm Thống Đốc Dân Chủ hay không? Cộng Hòa bứng được ghế Thống Đốc Dân Chủ 2003, năm nay khối cử tri rất khác năm xưa: Cộng Hòa ít hơn, trong khi tăng cử tri Latino và gốc Á, và trẻ hơn -- khuynh hướng cho thấy Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) sẽ giữ được ghế, nếu cử tri đi bầu đông đảo.

Mindy Romero, Giám đốc viện nghiên cứu Center for Inclusive Democracy (CID) tại đại học University of Southern California (USC) và là chuyên gia về bầu cử, nói Newsom biết như thế, và kết quả bất định là tùy theo số đông cử tri chịu đi bầu.

Bầu sớm qua thư mấy tuần rồi, và hơn 7 triệu phiếu đã gửi đi và nhận được. Ngày cuối là Thứ Ba 14/9/2021. Hai câu hỏi trên phiếu bầu: (1) nên bãi nhiệm Newsom không, (2) nếu bãi nhiệm, thì bầu cho ai trong danh sách 46 người ở câu 2.

Nếu đa số đồng ý bãi nhiệm Newsom, gần như chắc chắn là Cộng Hòa sẽ chiếm ghế Thống Đốc, vì không người Dân Chủ nổi tiếng nào trong danh sách 46 người. Dẫn đầu thăm dò là Larry Elder, một nhà truyền thông bảo thủ nổi tiếng trên một làn sóng phát thanh được tiếp vận rộng rãi.

Năm 2003, Gray Davis (Dân Chủ) là Thống Đốc California đầu tiên bị bãi nhiệm. Lúc đó California khủng hoảng năng lượng, cúp điện xoay vòng, tăng thuế và phí, kinh tế chao đảo. Tài tử nổi tiếng Arnold Schwarzenegger (Cộng Hòa) nhảy vào, thắng cử dễ dàng.

Lúc đó, 9 triệu trong gần 15 triệu cử tri tham gia bầu phiếu. Khoảng 4 triệu ủng hộ Davis, tức 44%. Nhưng Schwarzenegger được 4.2 triệu phiếu.

Lúc đó, 35% cử tri là Cộng Hòa, 43% là Dân Chủ, 16% không đảng phái.

Bây giờ khác rồi. California có 22 triệu cử tri, nhưng Cộng Hòa chỉ 1/4, cỡ khoảng trên 5 triệu. Dân Chủ cộng thêm 3 triệu cử tri, và thêm 2.6 triệu người độc lập.

Cử tri gốc Latino chiếm hơn 1/4 (trong khi 2003 chỉ chiếm 17.5%), theo thống kê của Romero. Cử tri gốc Á cũng tăng, bây giờ là 10.4%. Nhìn chung, giới trẻ cũng đông hơn.

Các khuynh hướng này cho thấy Dân Chủ nhiều phần sẽ thắng. Điều đó đã thấy rõ 2 thập niên qua. California không bầu 1 người Cộng Hòa nào vào ghế dân cử cấp tiểu bang kể từ 2006, khi Schwarzenegger thắng nhiệm kỳ 2, và Dân Chủ bây giờ là siêu đa số ở cả Thượng và Hạ Viện tiểu bang.

Bây giờ Cộng Hòa lại ra độc chiêu kiểu Trump: vu khống là bầu cử gian lận, dù không có chứng cớ nào. Phóng viên Jean Guerrero của báo Los Angeles Times nói trên chương trình “Reliable Sources” của CNN hôm Chủ Nhật rằng Larry Elder đang đi mọi nơi, lớn tiếng nói rằng y sẽ thua vì bầu cử gian lận.

Karthick Ramakrishnan, Giáo sư về chính sách công ở UC Riverside, nói kiểu vu khống gian lận như thế là dấu hiệu bệnh hoạn của nền dân chủ. Vì California, trái nghịch với nhiều tiểu bang khác, đã cho ghi danh và bầu cử thuận lợi, cho bầu sớm, cho bầuq ua thư nhiều tuần trước ngày bầu cử, và các phiếu bầu đều theo dõi tiến trình được qua mạng.



Nếu bạn là cử tri California chưa đi bầu, xin nhớ, Thứ Ba 14/9/2021 hãy bước tới một phòng phiếu gần nhà để bỏ phiếu đã điền sẵn; nếu đã làm mất phiếu bầu thì chỉ cần đưa căn cước ID để lấy mẫu phiếu bầu thay thế. Tương lai California nằm trong tay bạn.

--- Chuyện buồn California: cả ba và mẹ đều chết vì COVID-19 cách nhau 2 tuần lễ, để lại 5 con nhỏ, trong đó có em bé mới sanh. Bản tin KTLA ghi rằng Davy Macias, 37 tuổi, là 1 y tá sản khoa ở quận San Bernandino County (giáp biên Quận Cam) tại y viện Kaiser Permanente, nơic ô làm việc suốt mùa đại dịch.

Khi Macias có bầu được 34 tuần lễ thì dính siêu vi COVID-19, và phải nhập viện. Bà mẹ 5 con sinh non 6 tuần lễ, nhưng không bao giờ gặp con gái sơ sanh, theo trang GoFundMe do người thân lập ra.

Chồng cô Davy là Daniel Macias, 39 tuổi, giáo viên trung học, dính COVID-19 thời gian ngắn sau vợ. Hai người đều thở máy trong ICU, khi Davy lìa đời. Hai tuần sau. Daniel từ trần. Cả 2 đều không hề chích ngừa. Daniel trước khi vào thở máy đã thúc giục mọi người quen hãy đi chích ngừa.

--- Nhật Bản và Việt Nam đã ký một thỏa hiệp để xuất cảng thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật sang VN để tăng hợp tác trong khi Trung Quốc ngày càng hung hăng ở các vùng biển Châu Á, theo tin của Kyodo.

Hiệp ước ký ở Hà Nội trong khi Bộ TRưởng Quốc Phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đi chuyến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức năm ngoái. Nhật sẽ tăng tốc nói chuyện với VN để bán các tàu chiến Nhật, theo lời Kishi trong buổi họp báo trực tuyến, sau khi họp với đối nhiệm Phan Van Giang.

Việt Nam, là một trong khối ASEAN, là nước thứ 11 ký hiệp ước như thế với Nhật Bản, vào lúc TQ dành chủ quyền Biển Hoa Đông (nơi TQ đang tranh chấp với Nhật và Đại Hàn) và Biển Hoa Nam (tức là Biển Đông như VN gọi, nơi TQ tranhc hấp với VN, Philippines...).

Nhật và VN nói là cùng đồng ý về tầm quan trọng của thông thương cả đường biển và bầu trời trên Biển Đông, cũng như tôn trọng luật quốc tế. Trong buổi họp, Kishi nói với Giang là ông muốn gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế về sự chống mạnh mẽ các "nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng" trong khi TQ tuyên bố chủ quyền trên đảo Senkaku Islands hiện do Nhật Bản quản trị trên vùng Biển Hoa Đông.

Kishi cũng nói với Giang rằng "sự ổn định tình hình về Đài Loan là quan trọng" đối với an ninh Nhật Bản và phầnc òn lại của thế giới, trong khi đồng ý nâng cấp hợp tác song phương, như sẽ cho tàu chiến và phi cơ Nhật Bản ghé tah8m Việt Nam, và trong lĩnh vực an ninh mạng.

Kishi cũng nói Nhật sẽ làm việc với VN để Bắc Hàn gỡ bỏ vũ khí sát ah5it ập thể và loại phi đạn đạn đạo ở mọi tầm bắn.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 12/9 đến 17h ngày 13/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.172 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 11.168 ca ghi nhận trong nước tại TP. SG (5.446), Bình Dương (3.651), Đồng Nai (768), Long An (327), Tiền Giang (161), Tây Ninh (142), Kiên Giang (77), Cần Thơ (68), Đồng Tháp (59), Quảng Bình (57), An Giang (44), Khánh Hòa (44), Bình Phước (42), Hà Nội (41), Bình Thuận (38), Đắk Lắk (28), Cà Mau (21), Đắk Nông (20), Thừa Thiên Huế (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (13), Sóc Trăng (11), Nghệ An (9), Thanh Hóa (7), Quảng Nam (7), Phú Yên (7), Bạc Liêu (6), Vĩnh Long (5), Bến Tre (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (5), Trà Vinh (4), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1) trong đó có 5.926 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 301 ca. Tại TP.SG giảm 712 ca, Bình Dương tăng 463 ca, Đồng Nai giảm 206 ca, Long An tăng 42 ca, Tiền Giang tăng 81 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 298 ca tử vong tại TP. SG (228), Bình Dương (32), Đồng Nai (10), Long An (7), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), An Giang (1).

279 ca

SG có 80.858 trường hợp F0 đang cách ly tại gia

số ca cấp cứu và tử vong giảm đi

SG sẽ thí điểm thẻ xanh

SG cho shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9

Gần 36.000 ca mắc COVID-19, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 11.

Loạt điểm du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu được mở lại sau 15/9.

Cần Thơ cách ly cùng lúc 2 bệnh viện lớn.

Hà Nội xem xét nới lỏng giãn cách sau ngày 15.9 và 21.9.

Bay nội địa: Bỏ đề xuất phân vùng, không hạn chế với người đã tiêm vắc xin.

Giáo hội Phật giáo kêu gọi tăng ni, phật tử ủng hộ ‘Sóng và máy tính cho em’.

PTT hỏi: Xe chở mấy trăm con lợn, hàng nghìn con gà mà sang tải thì doanh nghiệp sống sao nổi?

Đà Nẵng sẽ thí điểm mở cửa đón khách nước ngoài.

Phát hiện ổ dịch COVID-19 ở Quy Nhơn

Hướng dẫn F0, F1 cách tập thở và vận động tại nhà

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua:. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).. Sở Y tế TP.SG cho biết thành phố có 80.858 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, trong đó, số bệnh nhân ở quận Bình Tân là nhiều nhất. Với số lượng lớn F0 điều trị tại nhà, TP.HCM đã triển khai các trạm y tế lưu động để điều trị cho bệnh nhân. Theo thống kê của Sở Y tế, số lượng trạm y tế phân bổ tại các quận, huyện, TP Thủ Đức là 502 trạm. Hiện tại, số trạm y tế lưu động tại thành phố là 472, số lượng cần bổ sung là 30 trạm.Chủ tịch UBND TP.SG: 'Đáng mừng là'. 'Gần đây tín hiệu đáng mừng là số ca cấp cứu và tử vong (do COVID-19, PV) giảm đi. Đây là chỉ số cho thấy TP.HCM đang đạt được nhiều kết quả, dần dần tiến đến kiểm soát dịch' - Chủ tịch UBND TP.HCM nói. Chiều 13-9, phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về những nhiệm vụ sau ngày 15-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, đã đưa ra năm kết quả mà TP đạt được sau hơn ba tuần nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM và Công điện 1099 của Chính phủ.Covid-19 tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ. Thẻ xanh và thẻ vàng Covid-19 là công cụ được TP.HCM dùng để quản lý những cá nhân an toàn (đã tiêm vaccine hoặc F0 khỏi bệnh) trong kế hoạch mở cửa từng phần. Thẻ xanh Covid-19 được cấp ra sao là thông tin được ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, lý giải tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 13/9. Ông Thắng cho biết thẻ xanh Covid-19 được ứng dụng cấp thẻ cho người dân, không phải một tấm thẻ để đeo trên người. Thẻ xanh Covid-19 là khái niệm được sinh ra từ một ứng dụng thể hiện thông số về các tiêu chí an toàn. Thẻ được ứng dụng tự động xây dựng trên các thông số của cơ sở dữ liệu. Tiêu chí phát hành thẻ xanh Covid-19 được quy định bởi Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM. Thẻ xanh Covid sẽ được TP.HCM ứng dụng trong mọi sinh hoạt, hoạt động của người dân thời gian tới. Cụ thể, các tiêu chí thành phần của thẻ xanh Covid-19 dựa trên số liệu về tiêm chủng vaccine Covid-19, các yếu tố dịch tễ, xét nghiệm kháng thể...và miễn phí xét nghiệm đến ngày 30.9. Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết tại buổi livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 13.9. Về hoạt động của shipper có gì thay đổi sau ngày 15.9 không? Ông Lê Hòa Bình cho biết từ ngày 16.9, TPHCM sẽ cho shipper chạy liên quận với điều kiện phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho lực lượng shipper từ ngày 16 đến 30.9. Ông Bình cho biết việc này để giảm gánh nặng liên quan đến chi phí đặt hàng của người dân. Về lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế, ông Lê Hòa Bình cho biết dự kiến TPHCM thực hiện theo 3 giai đoạn: giai đoạn 1, từ ngày 16.9 đến 31.10; giai đoạn 2 từ ngày 31.10 đến 15.1.2022 và giai đoạn 3 sau ngày 15.1.2022.Ngày 13/9, Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục ghi nhận 963 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 35.901 ca, trong số ca nhiễm mới có 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại xã Hiệp Phước (Nhơn Trạch); tiếp tục vẫn ghi nhận ca mắc tại các nhà trọ trong khu phong tỏa, công ty thực hiện 3T trong đó 268 ca trong khu phong tỏa và 694 ca trong khu cách ly.Từ 15/9, Bà Rịa-Vũng Tàu cho mở lại chợ truyền thống, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, công trình xây dựng, khách sạn ở nơi đang áp dụng Chỉ thị 15 và thí điểm hoạt động trở lại 4 điểm du lịch tại 'vùng xanh'. Ngày 13/9, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ký văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện vùng xanh như Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo.TP Cần Thơ tạm thời cách ly toàn bộ 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ và cơ sở 1 Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ. Từ 0h ngày 13/9, TP Cần Thơ tạm thời cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ và toàn bộ cơ sở 1 Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ để ngăn chặn lây nhiễm liên quan đến ca mắc COVID-19. Thời gian cách ly tính đến 0h ngày 13/9 đến ngày 0h ngày 27/9.Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch sau ngày 15.9 và 21.9. Chiều 13.9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, các địa phương phải tính toán, nghiên cứu, sớm có phương án phòng, chống dịch sau ngày 21.9 tới. Đối với vùng 2, vùng 3, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ.Thay vì đề xuất phân các sân bay theo vùng xanh, vàng, đỏ tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, Cục Hàng không đề xuất nối lại tất cả đường bay nội địa, chỉ phân theo tần suất của từng giai đoạn và điều kiện với khách đi lại. Trong đó, riêng khách đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19, khách khỏi bệnh COVID-19 được đi lại không hạn chế.Tiếp theo phát động của Thủ tướng Chính phủ tối 12-9, hôm 13-9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản kêu gọi tăng ni, phật tử quyên góp ủng hộ cho chương trình "Sóng và máy tính cho em". Trong văn bản ngày 13-9, HT Thích Thiện Nhơn - chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - thay mặt ban thường trực Hội đồng trị sự kêu gọi tăng ni, phật tử, các chùa, cơ sở tự viện phát tâm đóng góp ủng hộ chương trình với thông điệp: "Máy tính cho em, ươm mầm trí tuệ". Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức kêu gọi tăng ni, phật tử, các chùa, cơ sở tự viện ủng hộ bằng tiền, máy tính, điện thoại thông minh và liên hệ với sở giáo dục và đào tạo địa phương thực hiện chương trình. Tăng ni, phật tử cũng có thể ủng hộ tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Dẫn ví dụ, có địa phương đặt ra quy định xe chở hàng phải sang tải, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị rút kinh nghiệm sâu sắc, bởi “xe chở mấy trăm con lợn, hàng nghìn con gà mà sang tải thì doanh nghiệp làm sao sống nổi!”. “Sang xe, đổi tài xế, làm mất thời gian, gây ùn ứ.” Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Khẳng định mục tiêu dập dịch là quan trọng nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, Phó Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đó là khó khăn trong huy động công nhân vào làm việc; lưu thông hàng hóa, cả đầu vào và đầu ra, gặp trở ngại; thu hoạch, tái đàn, tiêu thụ, sản xuất giảm hiệu quả…TP. Đà Nẵng không nằm trong kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhưng lãnh đạo TP Đà Nẵng vẫn rất mong được thực hiện đón du khách bằng "hộ chiếu vaccine " để giúp ngành du lịch nhanh chóng phục hồi.: Tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch phường. Bí thư và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng Nguyễn Văn Nghị. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường Hải Cảng Nguyễn Quang Thanh.. Ngày 13/9, Bộ Y tế phát hành chuỗi video hướng dẫn bệnh nhân và người nghi ngờ mắc COVID-19 đang cách ly, điều trị tại nhà. Video đầu tiên trong chuỗi video này sẽ "Hướng dẫn F0, F1 cách tập thở và vận động tại nhà". Người mắc và người nghi ngờ mắc COVID-19 đều được khuyến khích vận động vừa sức để theo dõi các tình trạng khó thở, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ quá trình bình phục. Trong video này, BS. Nguyễn Thành Quân đến từ Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành sẽ hướng dẫn cách F0 và F1 có thể tập thở, vận động nhẹ tại nhà với 4 phần:- Hướng dẫn các cách tập thở- Tư thế nghỉ ngơi- Bài tập trên giường- Các bài tập rèn luyện sức đề kháng.Video dài 6 phút:

https://youtu.be/N52NMa8cZXM

--- HỎI 1: Đưa Đài Loan vào LHQ trong mọi hoạt động?

ĐÁP 1: Nhiều tổ chức Hoa Kỳ đang vận động như thế. Báo Taipei Times ghi rằng các đại diện từ gần 50 tổ chức người Mỹ gốc Đài Loan tại California tuần qua đã ra bản tuyên bố chung, đòi đưa Đài Loan vào LHQ trước đại hội khoáng đại, dự kiến khai mạc vào Thứ Hai 13/9/2021, nói là Đài Loan đã sẵn sàng đóng góp cụ thể vào các vấn đề quốc tế. Bản tuyên bố chung từ 50 tổ chức đưa ra từ Trung tâm Văn hóa và Kinh tế Đài Loan (TECO) tại Los Angeles đưa ra 1 ngày sau bản văn tương tự đưa ra từ 6 tổ chức vùng Bắc California.

Dự kiến trong ngày khai mạc khoáng đại LHQ, TECO ở New York sẽ mở ra một loạt vận động để kêu gọi đưa Đài Loan vào LHQ, phần lớp tập trung xuyên qua trang web: GiveTaiwanAVoice.com.

Cuộc thảo luận của LHQ sẽ nhiều đề tài, từ Thứ Ba cho tới ngày 27/9/2021, tập trung về hồi phục sau đại dịch COVID-19, tái thiết bền vững, đáp ứng nhu cầu toàn cầu, tôn trọng nhân quyền, tăng nỗ lực LHQ. Chi tiết:

https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2021/09/13/2003764287

--- HỎI 2: Khoảng 45%-65% cảnh sát San Diego trả lời bản thăm dò nói thà bị đuổi, còn hơn chích ngừa?

.

ĐÁP 2: Có nói thế. Báo San Diego Union-Tribune nói rằng bản thăm dò mới thực hiệnt uần trước của hội San Diego Police Officers Association (SDPOA) ghi rằng 90% cảnh sát San Diego trả lời bản thăm dò nói rằng họ chống việc cưỡng bách chích ngừa COVID-19, và 65% trong đó nói sẽ họ sẽ suy tính nghỉ việc nếu bị ép chích ngừa.

Khoảng 45% nói họ thà bị đuổi còn hơn là chích ngừa, theo bản khảo sát tuần qua của San Diego Police Officers Association.

Bản tin nói, 733 thành viên -- khoảng 38% số cảnh sát mà hội này đại diện -- trả lời bản khảo sát. Chưa tới 1% cảnh sát trả lời nói họ không có lập trường về lệnh cưỡng báchc hích ngừa, 8% nói họ chưa quyết định là sẽ nghỉ hay không nếu thành phố ép chích ngừa, và 23% nói họ chưa quyết định là sẽ chấp nhận sa thải hay không thay vì theo lệnh cưỡng bách chích ngừa.

Tính vào cuối tháng trước (tháng 8), khoảng 1/2 trong 1,971 cảnh sát SD nói họ chưa chích ngừa.

Lệnh của Tổng Thống Biden là nơi nào có trên 100 nhân viên thì phải chích ngừa, nếu không thì phải xét nghiệm mỗi tuần. Thị Trưởng San Diego sẽ đưa ra quyết định có thể là vào Thứ Sáu tuần tới.

Chi tiết:

https://www.police1.com/coronavirus-covid-19/articles/union-survey-some-san-diego-cops-would-consider-leaving-if-there-was-a-vaccine-mandate-cPc17azjkPjPRT0Y/

.