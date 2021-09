2 nhà khoa học mở đường tìm ra vaccine chống COVID-19, thắng giải Breakthrough Prize trị giá 3 triệu đô - Shipper, nhân viên siêu thị, nhà thuốc SG được lưu thông từ 5h đến 21h30. VN bắt cá 3 tay: Vaccine Nano Cova (nội hóa), Sputnik V của Nga, Abdala của Cuba. VN sẽ có ứng dụng công nghệ duy nhất phòng, chống dịch. Cho Phú Quốc đón du khách quốc tế. TQ tặng thêm 3 triệu liều vắc xin cho VN năm na

Mở đường khám phá ra vaccine chống COVID-19, 2 nhà khoa học đã được trao giải thưởng Breakthrough Prize trị giá 3 triệu đô. Giải thưởng đã trao cho Katalin Kariko và Drew Weissman hôm Thứ Năm 9/9/2021. Dự kiến có thể cũng sẽ thắng Giải Nobel tương lai.

- Biden: công chức, nhân viên hợp đồng liên bang và các hãng tư có trên 100 nhân viên sẽ buộc chích ngừa, hoặc phải xét nghiệm mỗi tuần; hãng tư bị phạt mỗi vi phạm $14,000

- Cộng Hòa thông báo sẽ kiện Biden: cưỡng bách chích ngừa là độc tài, vi hiến, vi phạm quyến tự do

- nhiều nhà thờ California, Texas... phát mẫu đơn miễn chích ngừa cho giáo dân, vì cầu nguyện là đủ

- Florida: bắt 2 học sinh 13 và 14 tuổi, âm mưu dùng súng thảm sát trường trung học của chính các em

- Bạch Ốc sẽ trao hồ sơ Trump liên hệ bạo loạn 6/1/2021 cho Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- Detroit nộp yêu cầu lên tòa buộc Sidney Powell đền luật sư phí $204,000 vì đơn kiện bịa đặt về bầu cử 2020.

- Tập Cận Bình: sẽ tặng 100 triệu liều vaccine chống COVID-19 cho các nước đang phát triển năm nay

- Facebook ra mắt kính Ray-Ban Stories: chụp hình, quay phim, cho bạn nghe nhạc, nói phone, gửi hình và video lên mạng

- Trump: ước muốn lên đấu võ đài với Tổng Thống Joe Biden, chỉ vài giây là Biden sẽ đo ván thôi

- Virginia: Philip Nguyen, 19 tuổi, giết bố là Truman Nguyen, 78 tuổi, chôn xác nơi sân sau nhà

- Cộng Hòa nhức nhối: thăm dò UC Berkeley/Los Angeles Times cho thấy 60.1% cử tri sẽ bầu KHÔNG bãi nhiệm Newsom

- DB gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ, Fla.): sẽ bỏ phiếu chống vài điểm chưa rõ trong dự luật $3.5 ngàn tỷ đô

- HỎI 1: Ford co cụm ở Ấn Độ, sau khi lỗ 2 tỷ đôla? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có 6 thương nhân Đài Loan chết vì dịch ở VN? ĐÁP 2: Đúng vậy. Bản tin RTI kể.

QUẬN CAM (VB-10/9/2021) --- Hai học sinh trung học cấp cơ sở Harns Marsh Middle School tại thị trấn Lehigh Acres, gần Fort Myers, tiểu bang Florida, có ý định dùng súng thảm sát tại trường các em đã bị bắt, sau khi một giáo viên được mật báo về âm mưu này.

.

Trường đã báo cảnh sát hôm Thứ Tư, khám xét túi xách một em lớp 8 cho thấy 1 bản đồ có ghi dấu các nơi gắn camera giám sát của trường, theo lời Carmine Marceno, Cảnh sát trưởng Quận Lee County trong buổi họp báo chiều Thứ Năm.

Hai học sinh 13 tuổi và 14 tuổi cũng nghiên cứu chế tạo bom ống, và được nói là đã "nghiên cứu tận tường" vụ thảm sát ở Trung Học Columbine High School năm 1999, trong đó 2 em vị thành niến bắn chết 13 người.



Khám xét nhà 2 em, cảnh sát thấy nhiều chứng cớ, súng và dao. Hình trên từ cảnh sát Quận Lee County.

--- Cộng Hòa sẽ nhức nhối, vì các cuộc thăm dò cho thấy nỗ lực bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom sẽ thất bại, trong khi vài ngày nữa là bầu cử 14/9/2021.

.

Theo bản kháo sát của UC Berkeley Institute of Governmental Studies đồng thực hiện với báo Los Angeles Times phổ biến hôm Thứ Sáu, có 60.1% cử tri nhiều phần sẽ bỏ phiếu sẽ bầu KHÔNG bãi nhiệm Newsom, trong khi 38.5% nói sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm Newsom. Chưa tới 2% cử tri chưa quyết định bầu ra sao.

Kết quả này thăm dò trong khoảng ngày 30/8 tới 6/9/2021, phù hợp với kết quả thăm dò gần đây của các tổ chức độc lập, cho thấy Newsom sẽ vẫn giữ ghế Thống Đốc qua bầu cử 14/9/2021.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 09/9 đến 17h ngày 10/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (7.539), Bình Dương (3.563), Đồng Nai (823), Long An (321), Tây Ninh (248), Tiền Giang (156), Kiên Giang (86), Bình Phước (58), Đồng Tháp (58), Quảng Bình (48), Quảng Ngãi (45), Cần Thơ (37), Khánh Hòa (34), Bình Thuận (34), Đà Nẵng (30), Hà Nội (29), Bạc Liêu (26), Đắk Lắk (26), An Giang (19), Đắk Nông (17), Quảng Nam (16), Nghệ An (16), Bình Định (15), Phú Yên (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Thừa Thiên Huế (8 ), Bến Tre (6), Lâm Đồng (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (3), Ninh Thuận (3), Sơn La (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Hưng Yên (1) trong đó có 8.680 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Tại TP.SG tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 254 ca tử vong tại TP.SG (195), Bình Dương (41), Tiền Giang (3), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1).

Shipper, nhân viên siêu thị, nhà thuốc SG được lưu thông từ 5h đến 21h30. Công an TP.HCM vừa chỉ đạo công an các đơn vị “nới lỏng” thời gian di chuyển trên đường đối với nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhân viên tiệm thuốc, shipper… từ 5h đến 21h30 hằng ngày.

Bình Dương: tiêm trước, ra phố sau. Bình Dương nới lỏng giãn cách một số huyện, thị: Chưa tiêm vaccine chưa được ra đường. Bình Dương đang xây dựng các kịch bản khi trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9 với việc nới dần các biện pháp chống dịch, cho người dân vùng xanh được tự do đi lại.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các tỉnh miền Tây Nam Bộ phải phấn đấu giảm số F0 trong 7 ngày tới. Trong 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại 12 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ biến thiên không đồng đều: 6 tỉnh ghi nhận số mắc thấp, 3 tỉnh số mắc giảm, 3 tỉnh không giảm, riêng Kiên Giang ghi nhận số mắc trong ngày cao nhất, từ 100-200 ca/ngày. Số ca mắc COVID-19 tại Tiền Giang và Đồng Tháp bằng tổng của 10 tỉnh trong khu vực.

TQ tặng thêm 3 triệu liều vắc xin cho VN năm nay. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công bố Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vắc xin cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vắc xin viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Ông cho biết một số địa phương của Trung Quốc cũng viện trợ vắc xin và trang thiết bị y tế cho các địa phương Việt Nam.

VN cho lưu hành Vaccine TQ hiệu Hayat-Vax. Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vắc xin Hayat-Vax, vắc xin thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phê duyệt khẩn cấp vắc xin Hayat-Vax. Vắc xin do Trung Quốc sản xuất và đóng gói tại UAE. Đây là vắc xin ngừa COVID-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam.

Tiến độ của 3 loại vaccine đang thử nghiệm lâm sàng tại VN:

- Vaccine Nano Cova của VN. Tại Cuộc họp trực tuyến về rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng (TNLS) vaccine phòng, chống COVID-19 tại Việt Nam, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) báo cáo, đến nay vaccine Nano Covax đã được nghiệm thu kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tiêm 2 liều vaccine giai đoạn 2 và 3. Ngày 22/8 vừa qua, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (gọi tắt là Hội đồng Đạo đức) đã họp khẩn cấp đánh giá kết quả giữa kỳ TNLS giai đoạn 3a. Với vaccine Covivac do Viện Vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, phát triển đã hoàn thành đánh giá kết quả TNLS giai đoạn 1. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tiêm liều 1 của giai đoạn 2 cho 375 tình nguyện viên. Từ 15-20/9, sẽ được tiêm liều 2 của giai đoạn 2. Đây là giai đoạn "dò liều" để mức liều tối ưu giữa mức 3mcg và 6mcg để triển khai cho giai đoạn 3. Dự kiến tới tháng 12/2021, vaccine này sẽ triển khai TNLS giai đoạn 3.



- Vaccine Sputnik V đóng ống tại Việt Nam "đạt tiêu chuẩn chất lượng". Về tiến độ, kết quả chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) cho biết phía Nga đã trả lời vaccine Sputnik V do Vabiotech đóng ống đã đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu. Đơn vị cũng đang làm việc với các đơn vị liên quan để xin cấp phép xuất xưởng cho các lô này.

- Hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine Abdala của Cuba. Bộ Y tế đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với đối tác Cuba để tiếp cận hồ sơ chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Abdala. Bộ Y tế đã giao Công ty TNHH MTV vắc xin Pasteur Đà Lạt thảo luận với đối tác Cuba về các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ và lập kế hoạch làm việc với đoàn chuyên gia của Cuba sang khảo sát tại Việt Nam.

Sẽ sớm có ứng dụng công nghệ duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Chính phủ yêu cầu trong thời gian sớm nhất phải có ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cho Phú Quốc đón du khách quốc tế. Chiều 10/9, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Kế hoạch đón khách quốc tế đến Phú Quốc dự kiến thực hiện từ tháng 10, kéo dài trong 6 tháng, thời gian có thể điều chỉnh phụ thuộc vào thực tế. Giai đoạn đầu (ba tháng), Phú Quốc thí điểm đón 2.000-3.000 khách mỗi tháng, thông qua chuyến bay thuê bao; phục vụ khách trong phạm vi, địa điểm hạn chế. Giai đoạn hai (ba tháng), quy mô sẽ mở rộng từ 5.000 đến 10.000 khách mỗi tháng; có thể đón khách qua chuyến bay thương mại; mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ khách. Khách quốc tế đến Phú Quốc phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam công nhận.

Bộ Y Tế: Thiền tập giúp nhân viên y tế trụ vững ở nơi làm việc. Báo Sức Khỏe & Đời Sống hôm 10/9/2021 ghi nhận rằng: Công việc căng thẳng, áp lực khiến nhiều y tá, điều dưỡng kiệt sức muốn nghỉ việc. Đội ngũ y điều dưỡng có thể làm gì để giảm thiểu căng thẳng trong môi trường y tế? Đó là Thiền. Báo cáo Đánh giá rủi ro y tế của Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ cho thấy: 82% y tá tin rằng họ có nguy cơ mắc bệnh ở mức đáng kể do căng thẳng tại nơi làm việc. Những người lãnh đạo bệnh viện và cơ sở y tế có thể giúp tạo ra một nơi làm việc lành mạnh và thúc đẩy các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cho đội ngũ y tá, và những nỗ lực này cũng sẽ giúp giữ các y tá ở lại lâu hơn với nghề. Để giảm căng thẳng trong công việc, duy trì thời gian làm việc và đảm bảo sức khỏe cá nhân, họ có thể học cách quản lý công việc điều dưỡng lâm sàng thông qua việc phát triển khả năng chánh niệm — ý thức về khoảnh khắc hiện tại — như được dạy trong các chương trình thiền chánh niệm, chẳng hạn như chương trình thực hành Giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm (MBSR). Nghiên cứu đã mời được 83 y tá tham gia khóa học 8 tuần MBSR và có 61 y tá trong số đó hoàn thành khóa học. Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra: thực hành chánh niệm có thể gia tăng lòng trắc ẩn tự thân và trạng thái bình an nội tâm ở y tá. Nghiên cứu cũng cho thấy, tình trạng kiệt sức của các y tá giảm rõ rệt sau khi tham gia khóa học.

Video sau là ngắn nhất về hướng dẫn Thiền tập, chỉ 2 phút rưỡi, có phụ đề tiếng Việt (nhấp chuột vào logo bánh xe, rồi chọn ngôn ngữ):

https://youtu.be/LMHdWj3t2y4

Có thể tham khảo video tiếng Anh, ngắn chỉ 3:19 phút, của Oxford University, ở đây:

https://youtu.be/CVW_IE1nsKE

Và có thể tham khảo video Thiền từ Thầy Nhất Hạnh, dài 41 phút, phụ đề tiếng Anh (không có tiếng Việt):

https://youtu.be/huSZ_PDlNVg

Tất cả các thiền pháp trên đều xuất phát từ Tứ Niệm Xứ (Niệm thân, thọ, tâm, pháp) của Phật Giáo.

--- Chính phủ Biden ra sắc lệnh ảnh hưởng khoảng 100 triệu người Mỹ đang làm việc liên bang và công ty lớn trong lĩnh vực tư phải chích một mũi vaccine chống COVID-19, nếu không thì phải xét nghiệm coronavirus mỗi tuần lễ.

Sở Sức Khỏe & An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) của Bộ Lao Động sẽ thực hiện lệnh này, buộc các công ty có hơn 100 nhân viên phải buộc nhân viên chích ngừa hay là xét nghiệm mỗi tuần.Biden ký sắc lệnh buộc những người làm việc trong các công ty hợp đồng cho liên bang phải chích vaccine trong 75 ngày tới, hay là sẽ phải mất việc. OSHA sẽ phạt các công ty không thực hiện lệnh cưỡng bách chích ngừa sẽ bị phạt $14,000 môi trường hợpp vi phạm.Biden hôm Thứ Năm rằng nói những người không chích ngừa đang nằm chật bệnh viện khắp Hoa Kỳ. Hiện thời 3/4 dân Mỹ đủ điều kiện chích ngừa thì đã chích ngừa ít nhất 1 mũi, nhưng 80 triệu người vẫn chưa chích ngừa. Biden chỉ trích sự lan truyền tin giả về siêu vi khuẩn và các dân cử đang cố gắng làm suy yếu công việc chống dịch.--- Chỉ vài giờ sau khi Biden loan báo, Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC ra thông báo là sẽ nộp đơn kiện chính phủ Biden. Ronna McDaniel, Chủ tịch RNC, viết trong bản văn rằng Joe Biden từng nói với dân Mỹ rằng khi đắc cử sẽ không cưỡng bách chích ngừa, nhưng bây giờ Biden nói ngược lại, buộc tất cả các công ty nhỏ, các công nhân và gia đình họ khắp nước Mỹ phải trả giả.Bản văn thêm: "Như nhiều người Mỹ, tôi ủng hộ vaccine nhưng chống cưỡng bách chích ngừa. Nhiều công ty nhỏ và công nhân không có tiền hay tài nguyên pháp lý để chống sắcc lệnh độc tài và vi hiến của Biden, nhưng khi sắc lệnh hiệu lực, RNC sẽ kiện chính phủ Biden để bảo vệ dân Mỹ và quyền tự do."--- Xin miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo đang được nhiều tu sĩ cổ võ. Ngay tại hội thánh có tên rất khoa học là Christian Science Church, tín đồ phần lớn dựa vào cầu nguyện thay vì y khoa, và do vậy không đưa ra chính sách chính thức. Tại thị trấn Rocklin trong vùng Sacramento, Bắc California, mục sư Greg Fairrington, quản nhiệm nhà thờ Destiny Christian Church, trao hàng trăm mẫu đơn xin miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo.Tại tiểu bang Texas, một nhà truyền giáo gửi mẫu thư xin miễn chích ngừa tới bất ký ai - với đề nghị một khoản cúng tặng $25. Đối với nhiều nhà thờ, các tin giả trộn lẫn với tín ngưỡng đã làm nhiều người tránh né chích ngừa.--- Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Joe Biden sẽ không ngăn cản việc tiếp cận tài liệu về TRump liên hệ tới vụ bạo loạn 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội. Reuters hôm Thứ Năm ghi lời 1 quan chức Bạch Ốc nói họ đang làm việc với Ủy Ban Đặc Biệt Điều Tra về bạo loạn 6/1 để bảo đảm sẽ trao hồ sơ cho Ủy ban.Viên chức này nói hành pháp đang làm việc với lập pháp về bạo loạn 6/1/2021, Tổng Thống nói rõ rằng sự kiện 6/1 là cuộc tấn công chưa từng có trước đó nhắm vào nền dân chủ Mỹ, và cần điều tra đầy đủ để bảo đảm không xảy ra lần nữa. Ngày 25/8/2021, Ủy ban Hạ Viện vừa nói ra trát 2 tuần lễ để hành phảp trao hồ sơ, và ngày 9/9/2021 là hạn chót nộp hồ sơ.--- Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ, Fla.) nói hôm Thứ Năm rằng bà dự định bỏ phiếu chống các điều khoản đang thảo luận ở Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee) nằm trong dự luật ngân sách $3.5 ngàn tỷ đô, vì lo ngại về tiến trình lập pháp.Bà khen ngợi nỗ lực của ủy ban, nhưng nói sẽ bỏ phiếu "Không" trừ phi có một số sửa đổi. DB Murphy nói bà ủng hộ phần lớn dự luật, nhưng quan ngại vì Ủy ban chưa đưa ra các đề nghị về thuốc có toa, về ưu đãi năng lượng sạch, và về tăng thuế. Bà nói các dân cử vẫn chưa xem bản nhận định của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội về nhiều đề nghị trong dự luật, và bà cần phải giải thích cho cử tri trong khu vực bà đại diện là tại sao bà phải bỏ phiếu thế này hay thế kia.--- Luật sư thành phố Detroit đã nộp yêu cầu lên tòa liên bang buộc Sidney Powell và các luật sư ủng hộ Trump phải trả thành phố tiền luật sư phí $204,000 vì đơn kiện thất bại của bà đầy thuyết âm mưu về bầu cử 2020. Báo The Detroit Free Press ghi rằng bà Powell và các luật sư khác có thể sẽ bị buộc trả luật sư phí sau khi Thẩm Phán liên bang Linda Parker tuyên phạt các luật sư ủng hộ Trump phải trả bao gồm cả luật phí.Parker viết trong phán lệnh ngày 25/8/2021 rằng đơn kiện đó lẽ ra [bà Powell] không nên đưa ra, và lẽ ra tiểu bang sẽ không bao giờ nên bị kiện như thế, do vậy tòa yêu cầu Powell và nhóm luật sư cùng đứng tên phải bồi hoàn luật sư phí cho tiểu bang và thành phố.Công ty của luật sư David Fink đòi bồi hoàn $182,192 luậts ư phí vì đại diện Detroit. Phía Bộ Tư Pháp Michigan đòi thêm $22,000.Powell và nhóm luậtsư thân Trump buộc phải học 12 giờ về pháp lý. PHán lệnh của Thẩm phán Parker có thể dẫn tới tước bằng hành nghề luật sư. Nhóm của Powell trước đó đã bị phạt $100,000 đền luật sư phí ở Wisconsin cũng vì đơn kiện vu khống gian lận bầu cử.--- Sau 16 năm nghiên cứu ở đại học University of Pennsylvania để mở đường khám phá ra vaccine chống COVID-19, 2 nhà khoa học đã được trao giải thưởng Breakthrough Prize trị giá 3 triệu đô. Giải thưởng trao cho Katalin Kariko và Drew Weissman, là một trong 5 giải loan báo trao ra hôm Thứ Năm 9/9/2021 về thành quả khoa học và toán học.Katalin Kariko và Drew Weissman đã thành công trong việc biến đổi phân tử nhiễm sắc thể gọi là messenger RNA (mRNA) để ra lệnh cho tế bào trong cơ thể con người phải làm ra các chất đạm biến đổi. Phương pháp này có thể chữa nhiều bệnh, và gần nhất là tạo ra kháng thể trong cơ thể người chích ngừa để chống siêu vi coronavirus. Trong đó, 2 vaccine làm theo phương pháp này là Moderna, và Pfizer/BioNTech, nơi bà Kariko bây giờ đang làm việc.Phương pháp của Kariko (nhà khoa học gốc Hungary 66 tuổi) và Weissman, 62 tuổi, đã giúp tạo ra các vaccines chống COVID-19 và trong 9 tháng qua đã có nhiều giải thưởng khoa học tới đếm không nổi. Nhưng giải thưởng Breakthrough Prize, giải được bảo trợ từ các công ty kỹ thuật lớn, hiện đã tới năm thứ 10, là giải trao tiền nhiều nhất. Người ta đoán 2 nhà khoa học này sẽ được trao Giải Nobel trong tương lai.--- Chủ Tịch Tập Cận Bình cam kết tặng 100 triệu liều vaccine chống COVID-19 cho các nước đang phát triển năm nay, trong bài diễn văn trong hội nghị thượng đỉnh BRICS họp qua video hôm Thứ Năm. Phẩn này là thêm vào $100 triệu đôla họ Tập đã trao tặng cho nỗ lực toàn cầu COVAX phát hành vaccine hồi tháng trước, như thông báo trên đài quốc doanh CCTV.--- Bạn có thể gọi đó là mắt kính gián điệp. Nhưng không, công ty Facebook Inc. và EssilorLuxottica SA hôm Thứ Năm gọi sản phẩm họ sản xuất chung là mắt kính thông minh, tên gọi Ray-Ban Stories.Mắt kính trông như bình thường, nhưng có thể chụp hình và quay video, có thể cho bạn nghe nhạc, hay nhận các cú điện thoại, theo thông báo của Facebook. Tất cả các chức năng đó sẽ làm việc chung nhau qua phần mềm ứng dụng View của Facebook.Nút bấm trên gọng bên phải của Ray-Ban Stories sẽ cho bạn thực hiện các chức năng. Bạn chỉ đưa ngón tay bấm xuống là có hình chạy vào cell phone rồi, trong khi nếu bạn sử dụng máy ảnh ở điện thoại, bạn phải mất công mở ra, gõ mật mã rồi bấm ứngd ụng camera trên phone trước khi chịup hình.Facebook nói mắt kính này sẽ chụp các khoảnh khắc tự nhiên nhất rất trực tiếp, cũng như nghe nhạc, nói chuyện qua phần mềm Facebook View, phóng hình và video lên mạng xã hội. Mắt kính Ray-Ban Stories sẽ bán ở Mỹ, Anh, Úc, Canada, Ireland, và Italy với giá ban đầu là $299.--- Donald Trump hôm Thứ Năm nói rằng ông ước muốn lên đấu võ đài với Tổng Thống Joe Biden. Trong buổi quảng cáo cho trận đấu võ đài của võ sĩ Evander Holyfield, 58 tuổi, kình với võ sĩ Vitor Belfort, 44 tuổi, Trump được hỏi là Trump muốn đấu võ đài với ai.Trump nói, nếu Trump chọn ai đó trên thế giới để đấu võ đài, "Tôi nghĩ có lẽ dễ nhất cho trận đấu của tôi nên là Joe Biden vì tôi nghĩ sẽ đấm gục Biden rất nhanh, rất rất nhanh. Biden sẽ thê thảm lớn. Tôi nghĩ Biden sẽ gục trong vài giây đồng hồ thôi."Video dài chỉ 0:53 giây đồng hồ với lời Trump:

https://youtu.be/FsvaQ7U_D0g

--- Truman Nguyen, 78 tuổi, cư dân Bắc Virginia, được báo cáo đã mất tích hôm Thứ Hai. Và cảnh sát đã tìm ra xác ông cụ hôm Thứ Tư, chôn nơi sân sau nhà, và cảnh sát đã bắt con trai cụ là Philip Nguyen, 19 tuổi, ở cùng trong nhà, đưa ra truy tố về tội sát nhân bậc hai.

Cảnh sát Fairfax County đã tới khám xét nhà họ Nguyễn sau khi có người báo rằng có thể cậu con đã hãm hại thân phụ.

.

--- HỎI 1: Ford co cụm ở Ấn Độ, sau khi lỗ 2 tỷ đôla?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hãng xe Ford nói hôm Thứ Năm sẽ giảm sản lượng ở Ấn Độ sau khi lỗ 2 tỷ đôla. Tổng quản trị Ford là Jim Farley nói "quyết định này khó khăn, nhưng cần thiết" để có thể lâu dài kinh doanh có lợi tức. Farley viết trong bản văn rằng trong hơn 10 năm qua vào thị trường Ấn Độ, kết quả là lỗ 2 tỷ đôla, và nhu cầu xe mới yếu hơn dự toán.

Sản xuất sẽ tức khắc ngưng, và xuất cảng sẽ giảm ở cơ xưởng Chennai trong các tháng tới. Đóng cửa sẽ ảnh hưởng 4,000 công nhân.

Anurag Mehrota, Giám đốc điều hành Ford India, nói Ford India sẽ tiếp tục sản xuất động cơ để xuất cảng, cũng như vẫn hỗ trợ khách hàng theo các bảo đảm khi mua xe.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/09/09/India-Ford-production-end/5081631199657/

--- HỎI 2: Có 6 thương nhân Đài Loan chết vì dịch ở VN?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bản tin RTI kể.

Đã có 6 thương nhân Đài Loan không may qua đời trong đợt bùng phát Covid-19 lần này tại Việt Nam

Hải Ly, RTI

Đã có 6 thương nhân Đài Loan không may qua đời trong đợt bùng phát Covid-19 lần này tại Việt Nam

Tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai tới nay đã có tổng cộng 6 thương nhân Đài Loan tử vong do mắc Covid-19, chính quyền địa phương đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin cho người dân, cho tới thời điểm hiện tại, người Đài Loan trên địa bàn hai tỉnh này hầu hết đã hoàn thành tiêm chủng mũi vắc-xin ngừa Covid-19 thứ nhất, doanh nghiệp hy vọng có thể khôi phục hoạt động sản xuất, vì lo ngại rằng nếu tiếp tục kéo dài tình hình như hiện tại, e rằng sẽ làm đứt đoạn chuỗi cung ứng.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam đã kéo dài hơn 4 tháng, tính từ ngày 23/7 đến ngày 31/8 đã có tổng cộng 6 thương nhân Đài Loan tại Việt Nam tử vong do Covid-19, lần lượt thuộc các khu vực công nghiệp trọng điểm của Nam bộ gồm tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, gần đây do tỷ lệ tiêm vắc-xin đã được nâng cao, giúp làm tăng đáng kể cảm giác an toàn trong tâm lý của các thương nhân Đài Loan.

“Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 99% người Đài Loan đều đã tiêm mũi vắc-xin thứ nhất rồi”, theo Hội trưởng Hội thương gia Đài Loan tại Bình Dương ông Trương Khánh Hoàng cho biết, trừ những trường hợp người Đài Loan do huyết áp quá cao nên phải sắp xếp một ngày khác để tiêm, còn lại những người cần tiêm đều đã được tiêm hết rồi, mấy ngày nay Hội thương gia bắt đầu bố trí lập danh sách, tiếp nhận đăng ký tiêm mũi vắc-xin thứ hai.

Trong thời gian hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thực hiện phong tỏa, các doanh nghiệp đều nghiêm chỉnh tuân thủ chính sách “3 tại chỗ” của chính quyền địa phương bao gồm công nhân ăn, ở và sản xuất đều ngay tại nhà máy, thông qua phương pháp tạo một khu vực khép kín không tiếp xúc với bên ngoài để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho công nhân viên, chỉ có điều vận hành sản xuất trong điều kiện như vậy khó tránh khỏi việc làm giảm sút năng suất.

Theo ông Trương Khánh Hoàng cho biết, song song với việc tỷ lệ bao phủ vắc-xin của Việt Nam gia tăng, sắp tới có khả năng chính quyền tỉnh Bình Dương cũng sẽ nới lỏng có điều kiện cho phép các doanh nghiệp được khôi phục sản xuất, “chính phủ cũng biết rằng không thể nào cứ phong tỏa mãi như vậy được”, theo quan sát của ông, nếu số ca nhiễm của tỉnh Bình Dương giảm, có khả năng sau khoảng 10 ngày nữa có cơ hội nới lỏng và mở cửa dần cho các doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất trở lại.

Theo ông Trương Khánh Hoàng cho biết, có tới 80% trong số các doanh nghiệp áp dụng chính sách “3 tại chỗ” vẫn xuất hiện ca nhiễm, có một số doanh nghiệp không muốn mạo hiểm ngừng sản xuất một cách đơn giản cứ nói ngừng là ngừng được, vì trong địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều nhà cung ứng nguyên liệu, ví dụ như doanh nghiệp sản xuất giày thì phải dùng đến keo dán, nếu doanh nghiệp cung ứng keo dán không thể sớm khôi phục hoạt động sản xuất, sợ rằng sau khoảng 2 tháng nữa thì các xưởng sản xuất giày sẽ không có keo dán có thể sử dụng.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005968

