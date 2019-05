Thép Trung Cộng Tràn Ngập Thị Trường Việt Nam

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2 triệu tấn sắt thép các loại từ Trung Quốc trị giá 1,22 tỉ USD, tăng 7,3% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu sắt thép về Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019 đạt 4,67 triệu tấn, tương đương 3,13 tỷ USD, tăng 9% về lượng và tăng 3,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Tính trung bình 4 tháng, giá sắt thép nhập khẩu là 670,3 USD/tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2018.Trung Quốc vẫn luôn là nhà cung cấp hàng đầu sắt thép các loại cho Việt Nam. Sắt thép từ Trung Cộng chiếm gần 42% về lượng và chiếm gần 40% về kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam, đạt 1.95 triệu tấn, tương đương 1.22 tỉ USD.Thị trường cung cấp sắt thép lớn thứ hai cho Việt Nam là Nam Hàn: 545,745 tấn, tương đương 451.78 triệu USD.Nhật Bản là thị trường lớn thứ ba, 614,594 tấn, tương đương 424.94 triệu USD.Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu sắt thép từ Đài Loan, Bỉ, Indonesia, Pháp, Malaysia.