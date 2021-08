Mỹ: nhập viện tăng 24%, chết tăng 96%, sẽ chết thêm 100,000 người lẽ ra cứu được vào tháng 12 - BS gốc Việt từ Mỹ giúp VN chống COVID. Pfizer Việt Nam: không phân phối vắc xin cho tư nhân. Bình Dương: Sẽ tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell do TP.SG chia sẻ. Tàu chiến Ấn Độ chở máy thở, oxy lỏng hỗ trợ VN. Amazon hoàn tiền cho khách hàng mua mì Hảo Hảo. Mì gói Ta, Mì gói Hàn (Nongshim) cũng thê thả

BS gốc Việt từ Mỹ giúp VN chống COVID. Pfizer Việt Nam: không phân phối vắc xin cho tư nhân. Bình Dương sẽ tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell do TP.SG chia sẻ. 6 tỉnh phía Nam giãn cách kéo dài. Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 tại SG đã xuất viện.

.

- COVID ở Mỹ: nhập viện tăng 24%, chết tăng 96%, sẽ chết thêm 100,000 người lẽ ra cứu được vào tháng 12

- BS gốc Việt từ Mỹ giúp VN chống COVID. Pfizer Việt Nam: không phân phối vắc xin cho tư nhân. Bình Dương: Sẽ tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell do TP.SG chia sẻ. Tàu chiến Ấn Độ chở máy thở, oxy lỏng hỗ trợ VN. Amazon hoàn tiền cho khách hàng mua mì Hảo Hảo. Mì gói Ta, Mì gói Hàn (Nongshim) cũng thê thảm. 6 tỉnh phía Nam giãn cách kéo dài. Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 tại SG đã xuất viện.

- ISIS bắn 6 phi đạn vào sân bay Kabul. Mỹ trả đũa, không kích hủy xe bom, 9 người dân Kabul chết theo.

- Mỹ và 97 nước yêu cầu Taliban cho "rời nước an toàn và trật tự" ngoại kiều và dân Afghan cần đi sau 31/8/2021

- LHQ báo động" Bắc Hàn chạy lại lò nguyên tử. Mỹ xin đối thoại, Kim Jong Un im lặng

- ủy ban điều tra đòi nộp hồ sơ bạo loạn 6/1/2021 liên hệ các con của Trump, các quan phụ tá Trump

- từ Maine tới thủ đô dự bạo loạn 6/1/2021, hò hét đòi nội chiến, bị cảnh sát đánh bầm mặt, lại bị vô tù

- DB Jim Jordan (Cộng Hòa-OH) thú nhận có nhiều cú phone với Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021

- bão Ida quét vào Louisiana làm chết ít nhất 1 người vì cây ngã đè, và làm mất điện 1 triệu khách hàng

- HỎI 1: Trùm Mafia Nhật dọa Thẩm phán: ông sẽ ân hận trọn đời còn lại nhé? ĐÁP 1: Đó là ông trùm Satoru Nomura.

- HỎI 2: Nanocovax – Ứng cử viên cho vaccine Covid-19 thứ 7 của Việt Nam. ĐÁP 2: Ý kiến từ chuyên gia.

.

QUẬN CAM (VB-30/8/2021) --- Tình hình COVID-19 tại Hoa Kỳ tăng tốc: trong 2 tuần lễ qua, số lượng bệnh nhân dương tính nhập viện tăng 24%, trong khi số bệnh nhân COVID chết tăng 96%. Hiện thời, chỉ mới 52% dân số Mỹ chích ngừa đầy đủ, trong khi hơn 61% chích ngừa ít nhất 1 mũi.

.

Bác sĩ Anthony Fauci báo động rằng tình hình chích ngừa kém sẽ dẫn tới thêm 100,000 người chết vì COVID vào tháng 12/2021, và nếu chích ngừa tăng tốc sẽ ngăn được số lượng bi thảm này. Hiệnt hời khoảng 80 triệu dân Mỹ đủ điều kiện chích ngừa lại không chịu chích ngừa.

.

--- Phi đạn quân khủng bố rạng sáng Thứ Hai 30/8/2021 đã bắn vào sân bay Kabul trong khi Mỹ đang rút quân khỏi Afghanistan. Dự kiến Mỹ phải hoàn tất di tản vào Thứ Ba 31/8. Chưa rõ thiệt hại từ các phi đạn này. Quân ISIS lên tiếng rằng chính họ bắn 6 phi đạn vào sân bay. Một viên chức Taliban nói rằng các phi đạn đã bị bắn chận bởi dàn phòng không phi đạn của sân bay.

.

Hoa Kỳ nói đã thực hiện cú không kích từ phi cơ robot đêm Chủ Nhật tại Kabul nhắm phả hủy một xe bom do quân ISIS chuẩn bị. Một phóng viên nhiếp ảnh AFP hôm Thứ Hai đã chụp hình chiếc xe bị phá hủy, còn nhìn thấy dàn phóng phi đạn nơi băng ghế sau của xe. Một viên chức Taliban tại hiện trường này nói ông tin là ít nhất 5 phi đạn đã phóng lên. Xe chở bom ISIS này bị trúng không kích của Mỹ khoàng 2 kilometres (1.2 dặm) cách sân bay Kabul.

.

Tuy nhiên, cú không kích vào xe bom ISIS lại làm cho 5 thường dân chết. Đại úy Bill Urban, phát ngôn nhân Bộ hành quân Hoa Kỳ, nói trong bản văn rằng Mỹ có biết thiệt hại thường dân khi phá hủy xe bom ở Kabul và rất tiếc về chuyện này. Tuy nhiên, CNN nói rằng cú không kích nhắm vào xe bom đó đã giết 9 thành viên 1 gia đình, trong đó có 6 trẻ em. Một người anh của 1 nạn nhân trong gia đình nói rằng họ là dân thường, không dính gì tới ISIS hay Daesh.

.

--- Hoa Kỳ và 97 quốc gia khác hôm Chủ Nhật nói họ sẽ yêu cầu Taliban bảo đảm sẽ thực hiện "cuộc rời nước an toàn và trật tự" cho những người Afghan có thể ra đi sau ngày 31/8/2021, hạn chót quân lực Mỹ rời Afghanistan.

.

Nhóm 98 quốc gia ký bản tuyên bố chung kêu gọi Taliban hãy cho phép các công dân 98 quốc gia này, các cư dân và nhân viên, và cả những người Afghan từ làm việc cho họ đang gặp nguy có thể tiếp tục rời Afghanistan tự do. Bản văn không có Nga và Trung Quốc, 2 nước trong Hội Đồng Bảo An LHQ.

.

--- Trận bão Ida quét vào Louisiana làm chết ít nhất 1 người vì cây ngã đè, và làm mất điện toàn bộ thị trấn New Orleans trước khi dịu xuống vào sáng Thứ Hai. Nhiều đường phố bị ngập lụt vì mưa và gió lớn tới 150 dặm/giờ. Nhiều nhà bị gió lốc phá hủy. Có hơn 1 triệu dân Louisiana mất điện vào sáng Thứ Hai.

.

--- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (6.050), TP. Sài Gòn (5.889), Long An (524), Đồng Nai (491), Tiền Giang (221), Khánh Hòa (126), Hà Nội (110), An Giang (90), Kiên Giang (73), Nghệ An (68), Tây Ninh (56), Đà Nẵng (54), Bình Thuận (46), Thừa Thiên Huế (40), Đồng Tháp (37), Cần Thơ (36), Trà Vinh (36), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Quảng Bình (30), Quảng Ngãi (30), Đắk Lắk (24), Bình Định (20), Sóc Trăng (19), Thanh Hóa (18), Bình Phước (15), Phú Yên (14), Bến Tre (11), Quảng Nam (10), Vĩnh Long (7), Ninh Thuận (7), Quảng Trị (6), Đắk Nông (5), Hà Tĩnh (4), Hậu Giang (4), Lâm Đồng (3), Bạc Liêu (3), Sơn La (2), Kon Tum (2), Hưng Yên (2), Bắc Ninh (2), Cà Mau (1) trong đó có 7.504 ca trong cộng đồng.

.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.467 ca. Tại Bình Dương tăng 636 ca, TP. SG tăng 932 ca, Long An giảm 9 ca, Đồng Nai tăng 114 ca, Tiền Giang tăng 66 ca.





.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 315 ca tử vong tại TP. SG (245), Bình Dương (39), Tiền Giang (7), Long An (6), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Hà Nội (1), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

.

Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 tại SG đã xuất viện. Từ 1/1/2021 đến nay TP.HCM đã có 107.216 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; riêng ngày 29/8 có 2.372 bệnh nhân xuất viện. Tính đến 06 giờ ngày 30/8/2021, có 210.425 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 209.980 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 445 trường hợp nhập cảnh. SG hiện đang điều trị 40.133 bệnh nhân, trong đó: có 2.449 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.736 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.





.

Shipper nằm trong danh sách của Sở Công thương TP.PHCM tại 8 quận, huyện thuộc “vùng đỏ” được phép hoạt động trở lại từ 30/8. Tối 29/8, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn số 2925, cho phép shipper nằm trong danh sách của Sở Công thương và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sẽ được phép hoạt động ở các quận 'vùng đỏ' kể từ ngày 30/8.

.

6 tỉnh phía Nam giãn cách xã hội đến giữa tháng 9. Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến giữa tháng 9 vì nhiều ổ dịch chưa được ngăn chặn triệt để.

.

Quảng Ngãi. Cách ly khẩn cấp hơn 1.200 công nhân ở Công ty Hoya Lens. Số ca nhiễm nCoV liên tục tăng ở Công ty Hoya Lens, Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng khẩn cấp cách ly tập trung hơn 1.200 người lao động ở doanh nghiệp này.





.

Phó giáo sư, bác sĩ kiều bào Mỹ lập nhóm tư vấn từ xa cho bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam. Nhóm bác sĩ hỗ trợ tư vấn từ xa hiện nay gồm 40 thành viên là những y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng có bằng đang hành nghề tại Mỹ và các tình nguyện viên đã sẵn sàng triển khai tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai và Tiền Giang. Ngày 30-8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đồng chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang tổ chức thành công Tọa đàm trực tuyến "Kinh nghiệm thực tiễn chữa trị bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ - Thành lập nhóm bác sỹ tư vấn từ xa cho F0 tại Đồng Nai và Tiền Giang". Trong đó có Đại tá, Bác sỹ Huỳnh Khải Tinh, Quân y Bộ binh Mỹ, Chuyên khoa Cấp cứu - Tai Mũi Họng.

.

Mì gói Ta, Mì gói Hàn cũng thê thảm. Mì ăn liền Hàn Quốc phải thu hồi vì chứa chất cấm vượt 148 lần. Sản phẩm mì ăn liền của hãng Nongshim (Hàn Quốc) vừa bị EU thu hồi vì chứa chất cấm ethylene oxide cao hơn 148 lần so với tiêu chuẩn EU. Trong khi dư luận đang không ngừng xôn xao việc một số nhãn hiệu mì, miến ăn liền có xuất xứ từ Việt Nam “dính” lùm xùm liên quan đến chất cấm ethylene oxide bị tìm thấy trong sản phẩm của mình khi xuất sang thị trường châu Âu (EU) thì mới đây, một thương hiệu mì ăn liền khác đến từ Hàn Quốc cũng vừa bị cơ quan quản lý thực phẩm EU “tuýt còi”.





.

Amazon ra khuyến cáo và hoàn tiền cho khách hàng mua mì Hảo Hảo. Trong thư gửi khách hàng đã mua sản phẩm trên Amazon tại Anh, sàn thương mại điện tử này cho hay, hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi châu Âu (RASFF) đã công bố thông báo thu hồi sản phẩm mì tôm ăn liền Acecook Hảo Hảo do chứa chất độc hại.

.

Pfizer Việt Nam: không phân phối vắc xin cho tư nhân. Đại diện hãng dược Pfizer Việt Nam khẳng định, hiện chỉ cung cấp vắc xin cho các chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu, không phân phối cho tư nhân. Ngày 30.8, trả lời Thanh Niên xung quanh có hay không việc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Donacoop đàm phán thành công để mua 15 triệu liều vắc xin Pfizer, đại diện Pfizer tại Việt Nam cho hay, hiện tại trong giai đoạn đại dịch này, Pfizer chỉ cung cấp vắc xin Covid-19 Pfizer-BioNTech cho các chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu. Theo đại diện Pfizer tại Việt Nam, việc thỏa thuận cung cấp vắc xin, các chính phủ sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và phân phối vắc xin tại quốc gia của họ. "Chúng tôi xin khẳng định lại rằng không có vắc xin nào được cung cấp qua trung gian tại thời điểm này. Hiện tại, không có nhà phân phối tư nhân nào được ủy quyền cho vắc xin của chúng tôi trên toàn thế giới", đại diện Pfizer tại Việt Nam khẳng định.

.

Bình Dương: Sẽ tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell do TP.SG chia sẻ. Ngày 30-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã thống nhất triển khai tiêm vắc xin Vero Cell của Sinopharm tiếp nhận từ TP.HCM. Ông Nguyễn Hồng Chương - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết dự kiến hai ngày nữa khi nhận được vắc xin Vero Cell, các đơn vị tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm.

Tàu chiến Ấn Độ

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

Đáp 2

chở máy thở, oxy lỏng hỗ trợ Việt Nam. Tàu đổ bộ INS Airavat cập cảng TP HCM, mang theo 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy lỏng để hỗ trợ nỗ lực phòng chống dịch Covid-19. "Tàu INS Airavat mang theo vật tư y tế đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/8. Con tàu chở theo 100 tấn oxy y tế hóa lỏng trong 5 thùng chứa cùng 300 máy tạo oxy, dựa trên đề xuất được chính phủ Việt Nam đưa ra nhằm ứng phó đại dịch Covid-19", Cục thông tin Báo chí thuộc chính phủ Ấn Độ ra thông cáo cho biết.--- Lò nguyên tử Yongbyon của Bắc Hàn, được nghĩ là đã đóng cửa kể từ tháng 12/2018, lại hoạt động trở lại, theo lời cơ quan giám sát nguyên tử Liên Hiệp Quốc IAEA. Bản văn IAEA cho biết kể từ đầu tháng 7/2021, người ta thấy xả nước làm nguội từ đây, cho thấy dấu hiệu lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động.Gary Samore từ đại học Brandeis University nhận định rằng như thế, lò này đang sản xuất chất plutonium để Bắc Hàn sản xuất vũ khí nguyên tử. Chính phủ Biden nói sẵn sàng đối thoại với Bắc Hàn, nhưng không thấy trả lời gì.--- Ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 nhiều phần sẽ tới chỗ kình nhau với Trump vì Trump đòi có "đặc quyền hành chánh" để giữ kín nhiều hồ sơ liên hệ tới Trump, bất kể Trump không còn là Tổng Thống. Ủy ban hôm Thứ Tư gửi thư đòi tài liệu từ 8 cơ quan liên bang để đòi các hồ sơ và các truyền thông để xem các vấn đề liên hệ ngày bạo loạn.Ủy ban cũng gửi trát đòi hồ sơ liên hệ tới các phụ tá của Trump, kể cả các thành viên gia đình. Ủy ban đòi xem hồ sơ và các cuộc nói chuyện trong Bạch Ốc "liên hệ" tới cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump; 3 người con của Donald Trump là Ivanka, Eric và Donald Trump Jr.; cậu con rể Jared Kushner; cũng như một số dân cử.Ủy ban cũng đòi Văn Khố Quốc Gia nộp các cuộc truyền thông liên hệ các phụ tá cao cấp của Trump. Trump nói rằng đó là các hồ sơ mật, vì Trump có đặc quyền hành chánh. Tuy nhiên, trên nguyên tắc, Trump không còn là Tổng Thống, nghĩa là dân thường thôi, không còn đặc quyền nào, theo Ủy ban.--- Làm thế nào luật sư có thể biện hộ cho một người tham dự bạo loạn 6/1/2021? Cách đơn giản nhất: đổ tội cho Trump kích động? Kyle Fitzsimons, 37 tuổi, cư dân thị trấn Lebanon (tiểu bang Maine), đã tham dự bạoo loạn và xô xát bạo lực với cảnh sát, mặt Fitzsimons bị một cảnh sát lấy gậy đánh cho tóe máu.Thẩm phán G. Michael Harvey đã từ chối tại ngoại hồi tháng 4/2021 đối với Fitzsimons, vì trong khi Fitzsimons nói rằng anh bị đám đông xô tới nhưng băng hình cho thẩm phán thấy anh này hung hăng xông tới chạm trán cảnh sát, bị đánh té nhưng lại chồm dậy và tấn công cảnh sát.Hôm Thứ Sáu 27/8/2021, luật sư Natasha Taylor-Smith được tòa bổ nhiệm cãi cho Fitzsimons đã nói rằng y không có ý bước vào tòa nhà Quốc Hội hay dính tới bạo lực, nhưng vì đám đông hôm đó bừng bừng khí thế, hò hét chửi mắng cuộc bầu cử "gian lận" và nói là sẽ khởi sự một cuộc nội chiến.--- Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-OH) thú nhận với báo Politico rằng ông có lẽ có nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại với Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021, chứ không phải chỉ một cú điện thoại. Vấn đề chỉ còn là, Jordan và Trump nói gì trong ngày bạo loạn. Ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn đang đòi xem nội dung các cú điện thoại đó trong ngày 6/1/2021.Hồi tháng 7/2021, DB Jordan nói rằng hình như sau khi bạo loạn thì Jordan mới nói điệnt hoại với Trump, không phải trước đó. "Cũng không nhớ, không biết khi nào đã nói phone với Trump hôm đó."Bây giờ thì đổi giọng. Sau khi biết Ủy ban Điều tra đòi xem bản chép lại các cú phone đó của Trump và Jordan. DB Jordan nói với báo Politico rằng hôm đó có nói phone với Trump hình như nhiều hơn 1 lần. Hết giấu nổi.---: Trùm Mafia Nhật dọa Thẩm phán: ông sẽ ân hận trọn đời còn lại nhé.: Đó là ông trùm Satoru Nomura. Y còn có bí danh là "Thượng Đế" và "Hoàng Đế" do đàn em gọi. Nmura, 74 tuổi, là trùm băng mafia bạo lực nhất Nhật Bản. Nomura bị tuyên án tử hình hôm Thứ Ba 24-8-2021 về tội sát nhân và mưu sát 3 người khác trong khoảng thời gian từ 1998 tới 2014.. Phó Tướng của Nomura là Fumio Tanoue, 65 tuổi, bị án chung thân.. Nomura khi nghe thẩm phán Ben Adachi tuyên án tử xong, hăm dọa: "Ngươi sẽ ân hận về điều này trọn phần đời còn lại của ngươi.". Cảnh sát bây giờ tăng bảo vệ thẩm phán và tuần tra, không xem lời hămd ọa là giỡn. Cin tiết:---: Nanocovax – Ứng cử viên cho vaccine Covid-19 thứ 7 của Việt Nam.: Ý kiến từ chuyên gia.

Nanocovax – Ứng cử viên cho vaccine Covid-19 thứ 7 của Việt Nam

Nguyễn Hồng Vũ -- 28-8-2021

.

Hôm nay, nhiều báo đưa tin cho hay rằng “Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia vừa chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a đối với vaccine phòng COVID-19 Nanocovax”.

Do vậy, “hồ sơ và dữ liệu nghiên cứu của vaccine Nanocovax sẽ được chuyển sang hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) để xem xét trước khi Bộ Y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine Nanocovax. Thời gian tối đa là 20 ngày, tuy nhiên, nếu vaccine Nanocovax đảm bảo mọi yêu cầu đặt ra, thời gian cấp phép có thể ngắn hơn, thậm chí chỉ trong vòng dưới một tuần.”

Vậy thì có nhiều khả năng chúng ta sẽ sớm có vaccine COVID-19 thứ 7 được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Việt Nam. Trong thời gian này tôi nhận được nhiều lời đề nghị từ các bạn về việc “đánh giá” vaccine Nanocovax và các câu hỏi đại loại như: có nên chích vaccine này không? Có an toàn không? Có hiệu quả không? So với các vaccine khác thì thế nào?!

Điều này thực sự làm tôi khá “lúng túng” vì kể từ bài viết phản biện của tôi về Nanocovax vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, dựa trên 2 bài báo khoa học của công ty Nanogen đăng tải trên trang BioRxiv (vào ngày 20 tháng 7, cho các kết quả tiền lâm sàng) và MedRxiv (vào ngày 22 tháng 7, cho các kết quả lâm sàng pha 1-2) cho thấy ngoài các khuyết điểm nhỏ thì một số khuyết điểm lớn còn tồn tại trong các số liệu khoa học này nên khó đánh giá được tính “hiệu quả” của vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus.

Có thể các số liệu mới hơn đã được nhóm thực hiện nhưng chỉ báo cáo trong “Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia” để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp, nên tôi cũng như các nhà khoa học khác chưa có dịp tiếp cận để có thể “đánh giá” một cách khách quan.

Do vậy, việc quyết định chích vaccine Nanocovax hiện nay ở người dân có thể dựa vào những điểm sau:

• Niềm tin với các thành viên trong “Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia” đã đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của Nanogen một cách công tâm, khách quan.

• Niềm tin vào những thành viên trong nhóm nghiên cứu của công ty Nanogen.

• Niềm tin vào người Việt Nam và hàng Việt Nam.

Nhưng thực sự dưới góc nhìn của nhà khoa học thì mình thấy khi đặt “niềm tin” vào sức khỏe của mình thì khá mạo hiểm khi còn khá nhiều những thắc mắc chưa lời đáp về các kết quả nghiên cứu này. Mình sẽ hẹn một bài viết đánh giá vaccine Nanocovax khi mình có nhiều số liệu khoa học hơn (số liệu mà mình có thể dựa lên đó phân tích công khai, chứ không phải những số liệu được gửi riêng cho mình mà người gửi không muốn công bố danh tính).

Mình có thoáng thấy một số bạn thắc mắc là TS Vũ cũng đang làm trong một nhóm nghiên cứu về vaccine COVID-19 ở Mỹ, vậy thì TS Vũ có phải là “đối thủ cạnh tranh” hay không?, những lời nhận xét của TS Vũ có khách quan không? hay chỉ là muốn trù dập đối thủ? Mình thấy những thắc mắc này khá hợp lý và cần phải được làm rõ. Đúng là mình đang tham gia trong nhóm nghiên cứu về vaccine COVID-19 nhưng công nghệ của nhóm mình dựa trên virus vector và nhóm Nanogen dựa trên protein tái tổ hợp, là 2 công nghệ hoàn toàn khác nhau.

Việc thành công của nhóm mình ở Mỹ hoặc thành công của nhóm Nanogen ở Việt Nam không làm ảnh hưởng lợi ích gì của nhau về sở hữu trí tuệ, công nghệ, nguồn quỹ đầu tư hoặc thị trường cạnh tranh. Ngược lại, công việc mình đang làm khi tham gia trực tiếp trong nhóm nghiên cứu về vaccine COVID-19, cho mình những kinh nghiệm và cái nhìn khá sắc nét về việc “đánh giá thế nào” về các nghiên cứu vaccine COVID-19, những kết quả nào quan trọng, những điểm nào cần làm rõ, kết quả nào cho thấy lo ngại, v.v…

Đây là lý do mà khi một bài báo được nộp lên các tạp chí chuyên ngành thì các Editor thường mời những nhà nghiên cứu cùng chuyên môn để nhận xét, đánh giá và những nhà nghiên cứu này phải không có “xung đột lợi ích” (conflict of interest) với nhóm nộp bài. Mình cũng từng được mời làm người “nhận xét đánh giá” (reviewer) cho khá nhiều công trình nghiên cứu về ung thư cũng vì lý do này và luôn đứng ở vị trí khách quan nhìn nhận và góp ý để nhóm hoàn thiện hơn, logic hơn cho nghiên cứu của mình.

Việc mình viết một số bài “bình luận, đánh giá” khoa học về vaccine Nanocovax trong thời gian qua là một việc làm tự nguyện và đứng ở vai trò người làm khoa học trong cùng chuyên môn để đánh giá khách quan vì mình muốn người Việt Nam có một sản phẩm vaccine có thể tin tưởng sử dụng dựa trên các bằng chứng khoa học vững chắc (solid scientific evidences) chứ không phải bằng niềm tin. Chính những bằng chứng khoa học vững chắc thế này đã làm cho các vaccine như Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, v.v… trở thành những vaccine COVID-19 phổ biến nhất hiện nay, độ tin cậy cao, người dùng an tâm về tính an toàn & hiệu quả và “biết rõ” tỉ lệ nguy cơ phản ứng phụ nguy hiểm của nó ra sao.

Mình cũng rất muốn biết vaccine Nanocovax sẽ “nên” đứng ở vị trí nào trong bảng xếp hạng tin cậy trong 7 loại vaccine COVID-19 sắp tới đây ở Việt Nam và mình tin rằng nhiều bạn cũng muốn biết vì đó là quyền cơ bản của con người, quyền được “biết rõ” những gì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn và bạn tự chịu trách nhiệm điều đó. Bạn nên biết chọn cái tốt hơn cho sức khỏe của mình nếu được chọn và nên biết cái nào là “lựa chọn cuối cùng” của mình khi không có sự lựa chọn.

Bảo trọng nhe bà con! (Bình Luận từ Facebook)

https://baotiengdan.com/2021/08/28/nanocovax-ung-cu-vien-cho-vaccine-covid-19-thu-7-cua-viet-nam/

.

.