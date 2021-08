Tử vong vì dịch ở SG tăng. Shipper SG sẽ được hoạt động nhiều quận. SG tặng Đồng Nai vaccine Tàu. Vaccine nội hóa còn kẹt. SG gỡ hơn 300 bài viết, video đăng tin giả về COVID. Đà Nẵng dùng flycam giám sát 'ai ở đâu ở yên đó'.

- Lính Taliban đưa người tới sân bay Kabul, trao cho Mỹ di tản. Phi đạn khủng bố bắn gần sân bay, 1 em bé chết. Pháp, Anh đòi lập khu an toàn ở Kabul cho quốc tế hoạt động nhân đạo. Thế vận Tokyo: 2 vận động viên Afghan từ Kabul tới. Tư lệnhq uân lực Anh: phải bỏ sót, không di tản kịp hết.

- Tử vong vì dịch ở SG tăng. Shipper SG sẽ được hoạt động nhiều quận. SG tặng Đồng Nai vaccine Tàu. Vaccine nội hóa còn kẹt. Bình Dương siết thêm giãn cách. SG gỡ hơn 300 bài viết, video đăng tin giả về COVID. Hơn 85.000 doanh nghiệp đóng cửa. Cảng biển kẹt cứng: xuất khẩu gạo tắc nghẽn. Đà Nẵng dùng flycam giám sát 'ai ở đâu ở yên đó'.

- bão Ida vào Lousiana, 9,000 lính tới cứu hộ, dự kiến bão sẽ thổi sập nhà, cuốn trôi cầu đường

- Ủy ban điều tra 6/1/2021 yêu cầu Facebook, Google, Twitter, Snapchat, YouTube trong 2 tuần nộp hồ sơ về bạo loạn

- Oregon: chết dịch ào ạt, 2 quận chật nhà xác, phải xin xe tải đông lạnh tới quàn tạm xác

- bắt 2 người bay từ Nam Cali về thủ đô bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, tấn công cảnh sát

- GS tâm lý học Harvard: Tin vịt, tin giả về siêu vi coronavirus gây ra trầm cảm, lo âu, nổi giận

- Virginia: Đại học Liberty University phong tỏa toàn bộ khuôn viên 20,000 người để chống dịch lây lan

- Oklahoma: Giám Mục Konderla và Linh Mục Dovan Nguyen hôm nay Lễ Cung Hiến Nhà Thờ mới xây

- Biden xin Quốc Hội tăng lương 2.7% cho 2.1 triệu công chức dân sự liên bang kể từ 1/1/2022

- Michigan: phóng viên tường thuật cuộc biểu tình chống chích ngừa & khẩu trang, bị ban tổ chức đấm

- California: 2 DB/TB Janet Nguyen, Kevin McCarty mặc dù chích ngừa đầy đủ, lại dính COVID, may là nhẹ

- HỎI 1: Có phải chính phủ liên bang chi tiền cho nông dân phá hủy mùa màng? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Tai nạn cột sống vì thể thao tới 4/5 là đi xe đạp? ĐÁP 2: Đúng thế, tại Mỹ.

QUẬN CAM (VB-29/8/2021) --- Ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 đã yêu cầu nhiều công ty mạng xã hội nộp các hồ sơ liên hệ tới ngày bạo loạn. Trong đó có các công ty Facebook, Google, và Twitter, được yêu cầu nộp các kích động diễn biến dẫn tới ngày bạo loạn, các tin giả về bầu cử 2020, những lời kích động bạo lực liên hệ tới ngày bạo loạn, ảnh hưởng nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Điều tra là Bennie Thompson nói cũng yêu cầu các công ty trên, kể cả Reddit, Snapchat, và YouTube trong 2 tuần lễ phải phúc trình.

--- Hai dân biểu tiểu bang California -- trong đó có DB gốc Việt -- tuy đã chích ngừa đầy đủ, nhưng bây giờ lại dính dương tính COVID. DB/TB Janet Nguyen (Cộng Hòa, Quận Cam) nói bà xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng, dự kiến sẽ trở về thủ phủ càng sớm càng tốt, có lẽ sau ngày Lễ Lao Động, để làm việc tiếp.

DB/TB Kevin McCarty (Dân Chủ, Sacramento) nói có triệu chứng nhẹ nên phải cách ly 1 tuần lễ. Các dân cử California đang khẩn cấp thảo luận hàng trăm dự luật trước khi tới ngày nghỉ 10/9/2021. DB Kevin McCarty nói rằng tuần trước ông xét nghiệm 2 lần âm tính, nhưng lần thứ ba thì dương tính, "sau khi cảm thấy triệu chứng giống như cảm cúm."

AFGHANISTAN

--- Phi đạn đã bắn trúng một ngôi nhà gần sân bay Kabul chiều Chủ Nhật, gây ra tiếng nổ lớn. Rashid, Cảnh sát trưởng Kabul, nói phi đạn bắn vào một xóm nhà tây bắc Kabul, làm chết một trẻ em. Chưa có tổ chức nào nói là họ đã bắn phi đạn. Chuyện này xảy ra sau vài ngày bom tự sát ở cổng sân bay Kabul làm chết hơn 180 người, trong đó có 13 chiến binh Mỹ.

Phi đạn bắn ra vài giờ sau khi Tổng Thống Biden cảnh báo có tin khủng bố sẽ tấn công tiếp. Pentagon nói hôm Thứ Bảy vụ Mỹ dội bom từ phi cơ robot trả đũa quân khủng bố ISS-K đã làm chết 2 thánh chiến quân cấp cao ở phía đông Afghanistan. Trước đó, Mỹ nói bom đã giết 1 người chủ mưu, soạn kế hoạch bom tự sát sân bay Kabul.

Trong mấy năm gần đây, quân cực đoan ISIS-K là kẻ thù của Taliban, tuy cùng chống Mỹ, cũng là thủ phạm tấn công bệnh viện, đền thờ, trường học và xử tử nhiều dân sự. Cả IS và Taliban cùng là Hồi Giáo hệ phái Sunni, nhưng tranh nhau vị trí là chính nghĩa chân thực Sunni.

Một hiện tượng chưa từng có đã xảy ra: hôm Thứ Bảy, một đơn vị quân Taliban hướng dẫn một đoàn người Afghan từ các xe buýt xuống để tới cổng sân bay Kabul, bàn giao họ cho lính Mỹ để di tản ra khỏi Afghanistan. Sau 20 năm chiến tranh, các chiến binh Taliban và Hoa Kỳ trực tiếp gặp nhau mặt đối mặt, cách nhau 30 mét, ở cổng sân bay Kabul để giúp người di tản. Đơn vị hộ tống người di tàn tới sân bay là Lực Lượng Đặc Biệt Badri của Taliban.

Bilal Karimi, phát ngôn nhân Taliban, phóng tweet, nói lính Taliban đã bước vào một phần quân sự của sân bay Kabul, nhưng Pentagon nhấn mạnh rằng lính Mỹ không để như thế, vẫn kiểm soát từ cổng sân bay vào.

Tư lệnh quân lực Anh quốc Sir Nick Carter nói với BBC rằng ông đau lòng vì không mang hết mọi người cần di tản đi di tản.

Thế vận hội Người khuyết tật Tokyo đã xúc động đón 2 vận động viên Afghan từ Kabul tới. Họ được di tản vài ngày trước sang Pháp, rồi được chở sang Nhật thi Thế Vận Khuyết Tật: Zakia Khudadadi và Hossain Rasouli vào Làng Thế Vận đêm Thứ Bảy. Phát ngôn viên Thế Vận Craig Spence nói ai cũng khóc, trong buổi đón 2 lực sĩ tưởng là hết cơ hội rời Kabul.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng quốc tế đang thương thuyết với Taliban để "bảo vệ và hồi hương" các công dân Afghan gặp nguy sau Thứ Ba (ngày cuối chiến dịch di tản). Pháp và Anh vào Thứ Hai sẽ thúc giục LHQ họp với Taliban để lập khu an toàn tại Kabul cho các hoạt động nhân đạo.

LHQ đã cảnh báo các nước lân cận Afghanistan về cơ nguy có thêm nửa triệu dân tỵ nạn tràn vào từ biên giới của họ. Taliban đã giữ an ninh chung quanh sân bay chặt chẽ hơn. Nhóm 5 thành viên Hội Đồng Bảo An LHQ (Pháp, Anh, Mỹ, Nga, TQ) sẽ họp vào Thứ Hai về tình hình Afghanistan.

COVID VN.

-- Bản tin theo Bộ Y Tế VN, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.663 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 12.752 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (5.414), TP SG (4.957), Long An (533), Đồng Nai (377), Tây Ninh (234), Tiền Giang (155), Hà Nội (133), Đà Nẵng (106), An Giang (103), Đồng Tháp (93), Khánh Hòa (92), Bình Thuận (78), Quảng Bình (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (55), Đắk Lắk (52), Nghệ An (50), Cần Thơ (37), Kiên Giang (29), Bến Tre (22), Phú Yên (21), Trà Vinh (20), Bình Phước (18), Quảng Ngãi (14), Bình Định (13), Bạc Liêu (12), Sơn La (11), Hậu Giang (11), Thanh Hóa (11), Thừa Thiên Huế (7), Ninh Thuận (6), Lâm Đồng (6), Cà Mau (5), Vĩnh Long (5), Gia Lai (3), Quảng Nam (3), Đắk Nông (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), Lào Cai (2) trong đó có 5.712 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 522 ca. Tại Bình Dương tăng 1.365 ca, TP. SG giảm 524 ca, Long An tăng 82 ca, Đồng Nai giảm 420 ca, Tây Ninh tăng 234 ca.



Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày 28-29/8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 344 ca tử vong tại TP. SG (256), Bình Dương (31), Tiền Giang ngày 28-29/8 (18), Long An ngày 28-29/8 (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh ngày 28-29/8 (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Phúc (1).

16.000 chuyên gia, y bác sĩ vào Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Hơn 16.000 chuyên gia, y bác sĩ cùng hàng tấn trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đã được Bộ Y tế huy động vào TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. TP SG, Bình Dương có số ca mắc mới vẫn ở mức cao (với khoảng 50% ghi nhận tại cộng đồng) và có xu hướng gia tăng do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng.

Tử vong vì dịch ở SG tăng. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nên vẫn có thể ghi nhận thêm các ổ dịch mới. Tại TPSG, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng 7 và cao nhất vào tuần thứ 2 và thứ 3 tháng 8/2021.

Shipper tại TP.SG sẽ được hoạt động tại 8 quận, huyện, TP thuộc vùng đỏ. Công an TP.HCM cấp thêm 20.000 giấy đi đường cho hệ thống bán lẻ, lực lượng đóng gói combo... Cho shipper lưu thông trong thời gian giãn cách ở 8 quận, huyện vùng đỏ (TP Thủ Đức, quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn).



Các shipper này phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và được test nhanh hàng ngày (mẫu gộp 3) từ 5 đến 6h. Tại 14 quận, huyện còn lại, shipper đang hoạt động phải đảm bảo được xét nghiệm 2 ngày/lần. Bí thư quận/huyện và phường chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy TP.HCM về việc kiểm soát shipper và lực lượng này khi ra đường sẽ phải có mã QR “di biến động”

Vaccine nội hóa còn kẹt. Chưa thể cấp phép khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 Nanocovax vì phải bổ sung dữ liệu. Tối 29/8, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có thông tin chính thức kết luận cuộc họp của Hội đồng đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine COVID-19 Nanocovax diễn ra cùng ngày. Đề nghị bổ sung, cập nhật các nội dung: Về tính an toàn, về tính sinh miễn dịch, về hiệu quả bảo vệ.



SG tặng Đồng Nai vaccine Tàu. Đồng Nai tiếp nhận 500.000 liều vaccine Sinopharm. Sau khi tiếp nhận 500.000 liều Vero Cell (hãng Sinopharm) từ TP HCM, Đồng Nai sẽ ưu tiên tiêm cho người dân ở vùng nguy cơ cao. Số vaccine trên được TP HCM chia sẻ cho Đồng Nai trong bối cảnh địa phương ghi nhận gần 23.000 ca nhiễm, 186 người tử vong, xếp thứ 3 cả nước. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tỉnh đang lên kế hoạch sử dụng vaccine Vero Cell, nhưng chủ trương sẽ tiêm cho người dân vùng nguy cơ cao trước, sau đó đến vùng nguy cơ thấp.

Bộ Y tế: Không có căn cứ khoa học việc dùng giun đất chữa trị COVID-19. Bộ Y tế cho biết, chưa cấp phép và chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị COVID-19 của địa long (giun đất).

Bình Dương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 'vùng đỏ' đến 15/9. Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vừa họp và thống nhất sẽ tiếp tục siết chặt giãn cách xã hội đối với các các khu vực “vùng đỏ” thêm 15 ngày. Các “vùng đỏ” của tỉnh gồm: TP Thuận An, TP Dĩ An, thị xã Tân Uyên, TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 31/8.

dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ 30/8. Thái Bình vừa nâng cấp độ phòng dịch lên một mức với quy định từ ngày 30/8 sẽ dừng toàn bộ dịch vụ ăn uống tập trung, đồng thời yêu cầu người vào tỉnh này phải có kết quả xét nghiệm 72 giờ thay cho test nhanh trước đó.'ai ở đâu ở yên đó'. Hôm 29/8, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) bắt đầu thử nghiệm sử dụng flycam để giám sát việc chấp hành quy định không ra khỏi nhà của người dân trên địa bàn.viết, video trên mạng xã hội đăng tin giả về COVID-19. Sở TT&TT TP.HCM đã phối hợp với Bộ TT&TT gỡ bỏ 112 bài viết trên mạng xã hội, 182 video trên Youtube, 17 video trên Tiktok có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hơnrời khỏi thị trường trong 8 tháng, trong đó riêng TP HCM chiếm gần 1/3. Số liệu kinh tế - xã hội tháng 8 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường đã vượt số thành lập mới. Theo đó, tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.Hệ thốngvì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn. Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.--- Nếu bạn đang cư ngụ ở tiểu bang Oregon thì cảnh giác: chết vì dịch COVID đang tăng thần tốc, tới nỗi 2 quận đã xin thêm các xe tải đông lạnh tới giữ xác, theo các viên chức hôm Thứ Bảy.Hiện thời quận Tillamook County, nơi bờ biển tây bắc Oregon, và quận Josephine County, phía tây nam xin gửi xe tải đông lạnh tới, theo lời nữ phát ngôn nhân Bobbi Doan của Sở Quản Trị Khẩn Cấp Oregon.Gordon McCraw, Giám Đốc Sở Khẩn Cấp Quận Tillamook County, nói rằng nhà quàn duy nhất của quận liên tục chật chỗ, lúc nào cũng dư 9 xác vì chết dịch nhiều quá.Ba ủy viên của quận Tillamook County --- Mary Faith Bell, David Yamamoto và Erin Skaar --- đưa ra lời kêu gọi cư dân hãy đi chích ngừa để chống dịch vì chỉ trong vài ngày, từ 18/8 tới 23/8/2021 đã có thêm 6 người chết vì dịch, vượt quá con số 5 người chết dịch trong suốt 18 tháng đại dịch.Tỷ lệ chích ngừa của quận Tillamook là 70%. Nhưng thê thảm là quận Josephine County, tỷ lệc hích ngừa chỉ 53%, thế là bệnh viện tràn ngập, nhà xác luôn luôn chật chỗ, đại đa số bệnh nhân là chưa chích ngừa. Nhưng các ủy viên quận Josephine County lại không muốn kêu gọi cư dân chích ngừa.Đài phát thanh Jefferson Public Radio loan tin rằng trong buổi họp với các viên chức y tế đầu tháng này, ủy viên Herman Baertschiger Jr. của Quận Josephine County, cũng là cựu lãnh đạo thiểu số Cộng Hòa ở Thượng Viện Oregon, nói: "Tôi không muốn trói bó rọ bất kỳ ai và chích họ một mũi."--- Trận bão Ida bắt đầu tàn phá tiểu bang Lousiana vào Chủ Nhật, trước đó đã buộc di tản cư dân New Orleans và các nơi ven biển từ hôm Thứ Bảy, khi bão Ida tiến vào Mỹ từ Cuba và vào Vịnh Mexico, sẽ tăng cường độ trong 24 tới 36 giờ đồng hồ khắp vùng ven biển tiểu bang Louisiana vào chiều hay tối Chủ Nhật.Gió vào sáng Chủ Nhật tăng tới tốc độ 150 dặm/giờ. Tính vào lúc 8:30 a.m. Chủ Nhật, công ty điện Entergy Louisiana LLC cho biết có 11,683 hộ dân cư mất điện. Trận bão sẽ phần lớn tàn phá một số khu vực Louisiana, bao gồm cả New Orleans, cũng như một số phần của Florida, Mississippi và Alabama.Thị Trưởng New Orleans là LaToya Cantrell hôm Thứ Bảy kêu gọi cư dân di tản tự nguyện càng nhanh càng tốt. John Bel Edwards, Thống Đốc Lousiana, cũng thúc giục di tản, nói bão Ida mạnh cấp 4, sẽ là một trong các trận bão ạnh nhất từng vào Louisiana kể từ thập niên 1850s, sẽ càn quét 150 dặm phía đông và tây tính từ trung tâm bão.Hiện thời đã đưa 4,000 lính Vệ Binh tới, và sẽ có thêm 5,000 lính Vệ Binh tới nữa để có thể cứu những người sẽ bị kẹt. Trận bão Ida dự kiến sẽ thổi sập nhiều căn nhà, dâng nước lũ có thể cuốn trôi nhiều cầu, đường.--- Cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông ở Nam California --- David Nicholas Dempsey, 34 tuổi, cư dân Van Nuys và Jeffrey Scott Brown, 54 tuổi, cư dân Santa Ana --- vì đã tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Hai người đã ra tòa buôi đầu tiên hồi tuần trước.Cả hai bị truy tố nhiều tội, kể cả tội ngăn cản nhân viên công lực trong một cuộc hỗn loạn dân sự. Dempsey bị cho là dùng 1gậy sắc và ống xịt hơi cay tấn công cảnh sát. Brown bị cho là xịt hơi cay vào cảnh sát và đã xô nhiều cảnh sát khi họ giữ tuyến đầu ngăn cản, không cho người bạo loạn xông vào tấn công các dân cử Quốc Hội.--- Tin vịt, tin giả, tin dỏm, tin bóp méo sai lệch về siêu vi coronavirus gây hại cho những người tin vào đó, theo lời báo động của Giáo sư Roy Perlis, người dạy tâm lý học ở đại học y khoa Harvard Medical School, khi trả lời phỏng vấn của đài MCNBC hôm Thứ Bảy.GS Perlis nói rằng trong cuộc khảo sát mới nhất của viện nghiên cứu trong trường, có 20,000 người Hoa Kỳ trả lời về 4 mẩu tin giả về chích ngừa. Kết quả: 1/5 dân Mỹ tin ít nhất là 1 trong 4 tin giả đó, và 1/2 người nói không biết chắc chắc về ít nhất là 1 trong 4 mẩu tin giả đó. Có nghĩa là, tin giả đã thuyết phục 1/5 dân Mỹ và gây hoang mang 1/2 dân Mỹ.Tai hại là khi không tin vào các thông tin chính xác về chích ngừa, tất yếu sẽ có tỷ lệ cao trầm cảm trong những người bị tin giả lừa gạt. Do vậy, trong một số buổi họp cộng đồng, chúng ta hiêu được vì sao nhiều người nổi giận đối với việc mang khẩu trang và chích ngừa, rồi cũng có người hung hăng ở sân bay chỉ vì chuyện mời mang khẩu trang.GS Perlis nói thái độ lo lắng, nổi giận là hiển lộ của những bất ổn nội tâm, là trầm cảm và lo âu ẩn giấu. Chỉ vì tin vào tin giả, tin vịt.--- Đại học Liberty University tại Virginia ra lệnh phong tỏa toàn bộ khuôn viên trường tạm thời từ Thứ Hai 30/8/2021 để chống dịch COVID đang tăng vọt. Dự kiến lệnh phong tỏa sẽ kết thúc vào ngày 10/9/2021.Đã có 159 trường hợp dương tính trong sinh viên và giảng viên tính vào hôm Thứ Bảy, theo thông báo của trường. Đại học này có khoảng 15,000 sinh viên và 5,000 giảng viên và nhân viên trong khuôn viên trường. Đa số lây nhiễm, 124 trường hợp, là ở sinh viên.--- Sau 2 năm xây dựng, giáo xứ St. Joseph’s Catholic Church tại địa phận Tulsa của tiểu bang Oklahoma chính thức khánh thành tòa building mới cho nhà thờ vào Chủ Nhật 29/8/2021. Linh mục Dovan Nguyen nói rằng giáo xứ đã chờ đợi từ lâu, vì trước giờ nhiều người phải ngồi bên ngoài để dự thánh lễ, vì bên trong không đủ chỗ.Ngôi nhà thờ mới nằm trên đoạn phố 14,900 của đường East 21st, xây theo kiến trúc Việt Nam. Dự kiến Giám Mục David Konderla của địa phận Tulsa sẽ làm thánh lễ cho ngôi nhà thờ mới vào 10 a.m. Chủ Nhật.--- Tổng Thống Joe Biden công bố kế hoạch tăng lương công chức liên bang kể từ ngày 1/1/2022, theo một lá thư gửi cho các lãnh đạo Quốc Hội hôm Thứ Sáu. Biden viết rằng ông dự kiến tăng lương căn bản toàn bộ công chức liên bang từ 2022 ở mức 2.2% và tăng ở mức địa phương trung bình 0.5%, tức là tăng trung bình 2.7% cho công chức dân sự liên bang.Biden viết rằng tăng như thế cũng phù hợp với ngân sách 2022. Nếu không có gì thay đổi, thì tăng lương áp dụng từ ngày 1/1/2022. Khoảng 2.1 triệu công chức sẽ được tăng lương. Nhưng không áp dụng cho 600,000 nhân viên bưu điện, vì ngành bưu điện chỉ tăng theo thương lượng.--- Một phóng viên ở Michigan nói rằng anh bị đấm vào mặt trong khi làm phóng sự một buổi tập họp đông người nhằm phản đối việc mang khẩu trang hôm Thứ Năm. Brendan Quealy, phóng viên của báo Traverse City Record-Eagle, ghi nhận rằng cuộc biểu tình là để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa và lệnh cưỡng bách mang khẩu trang tại các trường học.Một người trong ban tổ chức là Heather Cerone nhìn thấy phóng viên đang ghi âm thì nói: "Brendan, đừng có tường thuật nhé. Chúng tôi không cho phép ghi âm. Chúng ta đang đứng nơi mảnh đất tư nhân nơi đây, nơi chúng tôi thuê."Phóng viên Quealy sau đó kể với các điều tra viên rằng 2 người đàn ông tới, xô anh ra, một người đấm vào mặt anh với cả 2 tay. Báo này đã phản đối hành vi hung hăng bạo lực của nhóm biểu tình. Cảnh sát thị trấn Grand Traverse nói là đang điều tra.---: Có phải chính phủ liên bang chi tiền cho nông dân phá hủy mùa màng?: Sai. Tin đồn này lan ra từ mùa hè 2021, nói chính phủ Hoa Kỳ chi tiền cho nông dân phá hủy vụ mùa để tạo ra tinh hình thiếu lương thực. Tin này lan truyền qua video TikTok, có những người nói họ nhận được thư từ Bộ Nông Nghiệp USDA, chỉ thị nông dân hãy phá hủy mùa màng. Thực sự không có chuyện đó. Cái họ gọi là thư chỉ thị, thực ra là đề ngày vào năm 2018, và là từ một lớ[ huấn luyện quản trị đất. Thêm nữa, người phóng lên TikTok này thông báo cho người xem rằng đây chỉ là để giễu thôi (this was just a joke). Nhưng rồi có người không nhận ra trò giễu. Một phát ngôn nhân Bộ Nông Nghiệp nói với Snopes rằng các tin đồn nhảm đó chẳng đúng gì đâu. Chi tiết:---Tai nạn cột sống vì thể thao tới 4/5 là đi xe đạp?: Đúng thế, tại Mỹ. Người ta thường nghĩ rằng tai nạn cột sống vì thể thao đa số là banh bầu dục, hay túc cầu, hay đấu võ... nhưng nghiên cứu mới cho thấy, đa số tai nạn cột sống vì thể thao là đi xe đạp. Trong hơn 12,000 trường hợp thương tích cột sống vì thể thao trong người thành niên Hoa Kỳ, có tới 81% là tai nạn đi xe đạp. Hầu hết là rạn nứt cột sống, thường ở nơic ổ, nhưng cũng ở lưng. Một số người bị nặng tới mức tê liệt. Sau xe đạp, tai nạn cột sống nhiều kế tiếp là trượt tuyết (skiing) và lướt tuyết (snowboarding), chiếm 12% trường hợp tai nạn cột sống. Còn môn thể thau đấu võ chỉ chiếm 3% thương tích cột sống.Có thể có nhiều lý do làm cho mônt hể thao xe đạp gây thương tích cột sống nhiều nhất. Bởi vì người lớn đi xe đạp nhiều nhất, không mấy ai trượt tuyết hay đấu võ. Thêm nữa, tai nạn có khi không phải tự họ gây ra, mà trên đường còn lắm xe hơi, xe tải. Thêm nữa, đi xe đạp mang nón bảo hộ chỉ bảo vệ được thương tích nơi đầu, nhưng không giữ gìn được cổ và lưng. Nghiên cứu này in ở tạp chí Journal of Neurosurgery: Spine. Tác giả nghiên cứu là GS Blake Hauser và các đồng sự ở đại học y khoa Harvard Medical School ở Boston, khảo sát hơn 80,000 trường hợp thương tích vì thể thao. Trong đó, hơn 12,000 người bị thương cột sống. Chi tiết: