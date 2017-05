Phật Quan Âm Thiền Tự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản tại Phật Quan Âm Thiền Tự.

Stanton, Quận Cam (Bình Sa) - - Phật Quan Âm Thiền Tự tọa lạc tại số 7922 Sata Catalina Ave, Stanton, CA 90680 do Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam THống Nhất Hải Ngoại làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 - 2017.Tham dự buổi lễ có Khoảng 300 Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự, trong đó có Thượng Tọa Thích Tâm Thành, TT. Thích Pháp Giới, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm cùng các chư Đại Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông.Điều khiển chương trình buổi lễ do Sư Cô Thích Nữ Huệ Phương.Như thường lệ, trước khi vào lễ chính thức có phần thuyết pháp về cuộc đời Đức Phật do Đại Đức Thích Đức Trí, trú xứ Phật Quan Âm Thiền Tự phụ trách phần tiếng Việt, tiếp theo Sư cô Thích Nữ Lệ Ngộ, Tu Viện Phước Tường, Arizona thuyết giảng bằng Anh ngữ.Sau 3 hồi chuông trống Bát Nhã, Ban cung nghinh đã cung thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.Nghi thức khai mạc bắt đầu với phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, Phút nhập từ bi quán để tri ân công đức của Đấng Thế Tôn, bậc cha lành chung của muôn loài; tưởng niệm chư vị lịch đài tổ sư đã duy trì, phát huy và bảo tồn chánh pháp; tưởng nhớ các vị anh linh chiến sĩ đã vị quốc vong thân; những đồng bào đã vùi thây nơi rừng sâu và biển cả để đi tìm tự do.Tiếp theo lời chào mừng và cảm ơn của Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự đến Chư Thượng Tọa, Ni Sư cùng Đại Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử đã quang lâm tham dự buổi lễ Phật Đản, PL 2561 - 2017 tại Phật Quan Âm Thiền Tự, Thượng Tọa tiếp: "Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ qúy ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bóng cây che mát cho chúng con trên bước đường tu tập giải thoát, nhân dịp nầy Thượng Tọa thành kính tri ân chư vị thiện nam, tín nữ Phật tử đã ủng hộ đầy đủ cho ngày đại lễ được thành tựu viên mản, nhờ vào công đức của qúy vị nên chúng tôi mới có điều kiện thực hiên, trong dịp nầy chúng tôi không quên cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp chương trình văn nghệ nhân ngày Phật Đản hôm nay, ngoài ra chúng tôi xin tri ân chư vị đã đóng góp tịnh tài từ ngày mới thành lập đến nay để Phật Quan Âm Thiền Tự có điều kiện duy trì những sinh hoạt từ đó đến nay, cảm ơn các cơ quan truyền thông đã thường xuyên đăng tải những tin tức sinh hoạt của Phật Quan Âm Thiền Tự.” Thượng Tọa cũng thông báo đến đồng hương Phật tử biết, nhờ vào sự hổ trợ của qúy đồng hương Phật tử, qúy vị mạnh thường quân mà ngôi chùa nay cũng tạm ổn. TT. cũng mong qúy đồng hương tiếp tục hổ trợ để Phật Quan Âm Thiền Tự mỗi ngày một hoàn chỉnh hơn.Sau đó các em Gia Đình Phật Tử lên làm lễ Dâng Hoa Cúng Phật.Nghi thức lễ Đản Sinh chính thức bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản mừng Đức Phật Đản Sinh cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Sau nghi thức Khánh Đản là lễ phóng sinh, tiếp theo nghi thức tắm Phật.Sau phần nghi lễ Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni về trai đường thọ trai,Trong lúc nầy đồng hương Phật tử dùng cơm chay do đạo tràng Phật Quan Âm Thiền Tự khoản đãi, sau đó cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đản Sinh rất đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu và đạo tràng Phật Quan Âm Thiền Tự thực hiện.Kết thúc chương trình là Lễ Quy Y Tam Bảo và cúng thí thực.