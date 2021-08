có thể 5 tháng sau mũi chích ngừa thứ 2 là nên chích mũi thứ 3 - Mì Hảo Hảo gây ung thư chỉ trong hàng xuất khẩu. Na Uy tịch thu mì Thiên Hương nghi gây ung thư. Chủ Nhật 29/8/2021 sẽ xét cấp phép vaccine nội hóa Nanocovax. Bố ráp giấy đi đường giả, thuốc ngừa dịch giả. Trong 6 ngày, SG phát hiện hơn 54.000 người F0. SG đề xuất cho 25.000 shipper chạy liên quận. Đà Nẵng cảnh báo cơ nguy vỡ trận. Đ

Mỹ dội bom, giết kẻ chủ mưu bom sân bay Kabul. Taliban kêu gọi nữ nhân viên y tế ra làm việc. Pulitzer Prize Board trao giải đặc biệt cho các phóng viên tại Afghanistan, 1 triệu đô khẩn cấp. Taliban siết an ninh sân bay. Khủng bố sắp nổ thêm. Tương lai sân bay Kabul có thể: Taliban giữ an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ điều hành để giúp di tản tiếp.

- Biden: đang xem xét, có thể 5 tháng sau mũi chích ngừa thứ 2 là nên chích mũi thứ 3

- Mì Hảo Hảo gây ung thư chỉ trong hàng xuất khẩu. Na Uy tịch thu mì Thiên Hương nghi gây ung thư. Chủ Nhật 29/8/2021 sẽ xét cấp phép vaccine nội hóa Nanocovax. Bố ráp giấy đi đường giả, thuốc ngừa dịch giả. Trong 6 ngày, SG phát hiện hơn 54.000 người F0. SG đề xuất cho 25.000 shipper chạy liên quận. Đà Nẵng cảnh báo cơ nguy vỡ trận. Để dân bớt bức xúc vì bị phong tỏa, Bộ Y Tế lên video dạy cách "quý ông bền bỉ sinh hoạt vợ chồng"

- Mỹ: TQ trên đà trở thành một hiểm họa nguyên tử lớn hơn cho Hoa Kỳ so với Nga

- Trung Tá TQLC lên mạng bày tỏ bất mãn về rút quân ở sân bay Kabul, bị lột chức Tiểu Đoàn Trưởng

- Phó chủ tịch 1 mạng lưới Tin lành viết bài ca ngợi khoa học, mời độc giả chích ngừa, bị hội thánh sa thải

- Kentucky: khuyên giáo dân đừng sợ COVID vì Chúa sẽ cứu, 1 mục sư nhập viện nằm vài tuần, rồi tắt thở

- Texas: chết vì viêm tuyến tụy, sau khi chờ 24 giờ để có giường ICU vì bệnh viện đầy bệnh nhân COVID

- California: giáo viên chưa chích ngừa, gỡ khẩu trang để đọc bài, lây dịch cho 12 học sinh tiểu học

- Quận Cam: cảnh sát bố ráp, bắt 4 máy cờ bạc, nhiều người Việt, nhiều lượng ma túy, tiền mặt, một súng

- HỎI 1: Bạch Ốc, CDC, WHO, và các hãng bào chế vaccine không buộc nhân viên chích ngừa? ĐÁP 1: Hầu hết là sai.

- HỎI 2: Đối tác chiến lược Việt-Mỹ gay go? ĐÁP 2: Phân tích nhức nhối từ RFA.

QUẬN CAM (VB-28/8/2021) --- Các bậc ba mẹ vùng Nam California kinh hoàng trước bản tin một em bé 4 tuổi ở quận Riverside County (giáp viên Quận Cam) chết vì COVID, và trở thành người chết trẻ nhất Hoa Kỳ vì bị lây dịch. Bé này dương tính trong tuần lễ đầu tháng 8/2021, nhưng lý do chết mới được Sở Y Tế Riverside thông báo sau khi phòng giảo nghiệm xác nhận lý do vì COVID.

Bé 4 tuổi không có bệnh nền, theo phát ngôn nhân sở y tế là Jose Arballo Jr. Tên của em bé và thị trấn cư ngụ của gia đình không được tiết lộ.

--- TIN COVID tại VN theo Bộ Y Tế, báo, đài. Điều kinh ngạc hôm Thứ Bảy khi đọc trang báo Sức Khỏe & Đời Sống của Bộ Y Tế VN, ngay trang nhất, chiếm diệnt ích 1/2 trang và là tin lớn nhất ghi dòng chữ "Đang truyền hình trực tuyến: Giải pháp vượt trội giúp phái mạnh bền bỉ hơn khi yêu"... Điều này làm nhiều nhà đạo đức phẫn nộ, vì trong khi cả nước chống chọi với dịch COVID, thì các quan chức Y Tế xem video dạy về giường chiếu. Chống dịch kiểu này thì bao giờ xong?

Bản tin dạy bền bỉ đó lớn gấp đôi bản tin về "Bộ trưởng Bộ Y tế" kế bên, và các dòng chữ của Bộ Y Tế bao phủ cả lời nói ông Bộ Trưởng: "SKĐS - Yếu sinh lý là nỗi lo lắng của mọi đấng mày râu trong đời sống tình dục. Nó làm cho quý ông cảm thấy xấu hổ và tự ti. Cần làm gì để khắc phục tình trạng này để nâng cao chất lượng đời sống tình dục, hạnh phúc lứa đôi?"

Giường chiếu để chống dịch: Chụp sáng Thứ Bảy 28/8/2021 (giờ California) từ màn hình báo Sức Khỏe & Đời Sống, tiếng nói của Bộ Y Tế VN.

Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 27/8 đến 18h ngày 28/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.103 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (5.481), Bình Dương (4.049), Đồng Nai (797), Long An (451), Tiền Giang (241), Đồng Tháp (143), Đà Nẵng (109), Khánh Hòa (92), Quảng Bình (90), Kiên Giang (77), Nghệ An (70), Hà Nội (61), Đắk Lắk (60), Bình Thuận (49), Cần Thơ (37), Bà Rịa - Vũng Tàu (35), Bến Tre (25), Thừa Thiên Huế (24), Thanh Hóa (22), An Giang (20), Phú Yên (16), Sóc Trăng (16), Quảng Ngãi (15), Bạc Liêu (13), Quảng Nam (13), Trà Vinh (13), Bình Phước (13), Hậu Giang (11), Bình Định (11), Đắk Nông (8 ), Vĩnh Long (6), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Lâm Đồng (4), Lạng Sơn (3), Gia Lai (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (1) trong đó có 6.468 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca. Tại TP. SG tăng 98 ca, Bình Dương giảm 138 ca, Đồng Nai giảm 199 ca, Long An giảm 3 ca, Tiền Giang giảm 71 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 352 ca tử vong tại TP. SG (271), Bình Dương (38), Đồng Nai (16), Tiền Giang (15), Long An (4), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Bến Tre (1), Nghệ An (1), Thừa Thiên Huế (1).

Trong 6 ngày, SG phát hiện hơn 54.000 F0 từ 1,4 triệu mẫu xét nghiệm. Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết từ 23/8 đến nay, thành phố xét nghiệm hơn 1,4 triệu người, ghi nhận 54.498 ca dương tính.

Đà Nẵng cảnh báo cơ nguy vỡ trận. "Đà Nẵng sẽ mất kiểm soát điều trị nếu không kiềm chế tốc độ tăng F0." Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu thực tế như trên khi số ca nhiễm trong ngày vượt qua con số 200 và thành phố đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19.

Có phải vì quân đội "đi chợ hộ" không tìm được địa chỉ nhà dân? Sở Công thương TP.SG đề xuất cho 25.000 shipper chạy liên quận. Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản đề xuất lên UBND TP.HCM cho phép những shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19 được tham gia hoạt động trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội.

Giấy đi đường giả. Phát hiện nhóm người in giả 10 giấy đi đường với giá 90 nghìn. Công an quận 10, TP.HCM vừa phát hiện một nhóm đối tượng làm, sử dụng giấy đi đường giả để vận chuyển hàng hóa trên địa bàn.

Thuốc giả. Cảnh báo nạn buôn bán thuốc giả điều trị Covid-19. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng đã bất chấp thủ đoạn, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này, tránh 'tiền mất, tật mang'.

Mì Hảo Hảo gây ung thư chỉ trong hàng xuất khẩu. Mì Hảo Hảo, miến Good chứa chất gây ung thư, nhà sản xuất nói gì? Liên tiếp 2 sản phẩm của Acecook mới đây bị thu hồi tại Ireland vì chứa chất cấm ethylene oxide. Ông Kijiwara Junichi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, công ty đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân. Theo ông Kajiwara Junichi - Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, toàn bộ mỳ Hảo Hảo dùng trong túi an sinh đang được phát đến người dân khó khăn do dịch Covid-19 ở TPHCM được sản xuất để cung ứng cho thị trường trong nước.

"2 sản phẩm bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, dành riêng cho thị trường châu Âu, không phải sản phẩm nội địa. Các sản phẩm đang dùng trong gói an sinh tại TPHCM không liên quan gì đến các sản phẩm bị Ireland đánh giá có chứa ethylene oxide” - ông Kajiwara Junichi khẳng định và cho biết thêm: theo thông tin từ Cơ quan quản lý thực phẩm Ireland, lô hàng sản phẩm xuất khẩu của Acecook Việt Nam bị cơ quan quản lý Ireland thu hồi do liên quan đến chất có nguy cơ gây ung thư.

Mì Thiên Hương bị Na Uy tịch thu vì nghi chất ung thư. Mỳ gói của Công ty Thiên Hương bị Na Uy thu hồi vì nghi chứa chất gây ung thư. Sản phẩm mỳ khô vị bò gà của Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương bị thu hồi tại thị trường Na Uy do mối nguy chứa chất ethylene oxide. Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) và Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương (TP.HCM) về cảnh báo của Liên minh Châu Âu (EU) đối với sản phẩm mì khô vị bò gà. Cụ thể, Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, đơn vị nhận được cảnh báo của EU đối với sản phẩm mỳ khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken- and beefspices" bị thu hồi tại thị trường Na Uy do chứa 0,052 mg/kg - ppm ethylene oxide.

Ngày mai Chủ Nhật 29/8/2021 sẽ xét cấp phép vaccine nội hóa Nanocovax. Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế cho biết ngày mai 29/8 sẽ xem xét họp cấp phép cho 2 loại vaccine, có Nano Covax. Cuộc họp sẽ diễn ra cả ngày 29/8 để xem xét cấp phép cho 2 loại vaccine COVID-19. Trong đó, 1 loại vaccine nhập khẩu và 1 loại vaccine của Việt Nam là Nano Covax. Trước đó ngày 27/8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia cho biết đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a đối với vaccine Nano Covax.

--- Thông báo của chính phủ Taliban kêu gọi tất cả các nữ nhân viên của Bộ Y Tế Công Cộng (chế độ cũ) tại thủ đô và tại tất cả cảc tỉnh hãy tiếp tục việc làm bình thường. Nhà Nước Hồi Giáo (The Islamic Emirate) không thấy trở ngại nào cho các phụ nữ [ngành y tế] làm việc tiếp. Thông báo ký tên Z.Mujahid (phát ngôn nhân Taliban). Đó là một bước chuyển biến mới, vì chế độ Taliban trước khi cấm giới nữ đi học, đi làm, ra đường phải có nam thân nhân đi theo bảo vệ.

--- Hội đồng Giải thưởng Pulitzer Prize Board hôm Thứ Sáu đã tuyên bố trao giải đặc biệt cho các phóng viên tại Afghanistan — "từ phóng viên chính thức và tự do cho tới thông dịch viên, cho tới tài xế, cho tới người dẫn chương trình làn sóng truyền thông" để vinh danh tất cả nam nữ phóng viên đã tường trình cuộc chiến nhiều thập niên qua ở Afghanistan bất kể nguy hiểm cho sinh mạng. Trị giá giải này là 1 triệu đô để trợ giúp khẩn cấp cho các phóng viên và gia đình.



Taliban tăng thêm quân giữ an ninh quanh sân bay Kabul để không cho các đám đông tụ họp, sau khi xảy ra cú nổ bom tự sát 2 ngày trước đó. Taliban hôm Thứ Bảy lập thêm nhiều vòng an ninh và nhiều chốt kiểm soát tới sân bay, với các chiến binh đồng phục, xe Humvees và mắt kính nhìn đêm tịch thu từ quân chế độ cũ. Cú nổ bom hôm Thứ Năm đã làm chết 169 người Afghan và 13 lính Mỹ.

MỸ BOM TRẢ ĐŨA. Một phi cơ robot của Mỹ hôm Thứ Sáu đã dội bom nhắm vào người soạn kế hoạch nổ bom tự sát hôm Thứ Năm ở sân bay Kabul. Phi cơ không người lái của Mỹ đã dội bom vào một nơi trong tỉnh Nangahar của Afghanistan, giết chết người soạn kế hoạch cho quân khủng bố ISIS-K. Hoa Kỳ cho biết không thiệt hại nào cho thường dân, và nhân vật soạn kế hoạch ISIS-K đã bị giết.

Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói rằng nhóm an ninh quốc gia báo cáo lên Tổng Thống Biden rằng có tin quân khủng bố sắp tấn công sân bay Kabul, trước khi Mỹ kết thúc chiến dịch di tản vào ngày 31/8/2021.





Bạch Ốc hôm Thứ Bảy nói rằng đã có thêm 6,800 người được di tản ra khỏi Afghanistan, trong khoảng thời gian 3 giờ sáng Thứ Sáu tới 3 giờ sáng Thứ Bảy (giờ thủ đô DC) trên 32 chuyến bay quân sự và 34 phi cơ đồng minh. Kể từ ngày 14/8 (khỏi đầu chiến dịch), Mỹ đã di tản hay giúp di tản khoảng 111,900 người. Tính từ cuối tháng 7/2021, có 117,500 người được di tản ra.

Người chỉ huy tối cao của Taliban là Hibatullah Akhundzada vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, mặc dù đã vào thủ đô Kabul từ nhiều ngày qua. Hibatullah Akhundzada đã lên ngôi chỉ huy Taliban năm 2016, sau khi người tiền nhiệm là Mullah Omar bị ám sát.





Người ta không biết việc hàng ngày và nơi làm việc của Akhundzada. Thế giới Tây phương chỉ có 1 tấm ảnh duy nhất của Hibatullah Akhundzada do Taliban phổ biến. Nhưng Zabihullah Mujahid (phát ngôn nhân Taliban) khi được báo chí quốc tế hỏi, đã nói là Akhundzada sẽ xuất hiện.

Mỹ sẽ bàn giao sân bay Kabul cho Taliban, theo lời Ned Price, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ. Tuy nhiên, như thế rồi làm sao di tản những người trong danh sách cần di tản mà chưa đưa đi kịp? Kể từ ngày 1/9/2021, sẽ bàn giao, nhưng điều hành một sân bay hiện đại không phải chuyện dễ, vì đòi hỏi nhiều chuyên viên kỹ thuật.



Chính phủ Mỹ và các nước NATO đang thương thuyết với Taliban để tới giải pháp: Taliban giữ an ninh sân bay, và giao phần điều hành sân bay cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (1 thành viên NATO) để sẽ tiếp tục giúp di tản những người cần di tản. Thương thuyết đang diễn tiến, theo lời Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

--- Cảnh sát thị trấn Fountain Valley hôm Thứ Tư cho biết đã bắt 7 người liên hệ một sòng bài bất hợp pháp tại nhà một gnười trên đoạn phố 9100 của đường Caladium Avenue. Nhóm 7 người bị bắt về các tội cờ bạc, sở hữu chất ma túy methamphetamine, chống đối công lực, sở hữu ma túy trong khi vũ trang, và tội sở hữu một khẩu súng trong khi từng là một tội phạm hình sự.

Có ít nhất 5 trong 7 người này là tội phạm hình sự từng có án. Một số được tạm thả ra, một số bị đưa vào nhà tù Quận Cam. Nhóm bị đưa vào tù Quận Cam là: Tyler Nguyen, 34 tuổi, cư dân Westminster; Tu Tran, 39, cư dân Midway City; và Juan Onate, 22, cư dân Santa Ana.

Khám xét ngôi nhà, cảnh sát thấy 4 dàn máy cờ bạc, áo giáp, một khẩu súng đã lên đạn, một số lượng lớn chất ma túy methamphetamine, $10,000 tiền mặt.

--- Một ngày sau khi phóng lên mạng những lời bất mãn về cuộc rút quân ở Aghanistan, Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến Stuart Scheller, Tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn TQLC, loan báo rằng ông đã bị cách chức Tiểu đoàn trưởng.

Scheller viết rằng ông đã bày tỏ bất mãn về cuộc rút quân hỗn loạn, và bây giờ ông bị cách chức, nhưng ông thông cảm vì nếu ông là cấp chỉ huy trực tiếp, thì ông cũng sẽ cách chức người dưới quyền nào bất mãn như thế. Ông nói ông sẽ không nói gì nữa cho tới khi rời lực lượng TQLC.

Vấn đề ‘đối tác chiến lược’ Việt- Mỹ: thực tế và danh xưng!

Thanh Trúc, RFA

--- Daniel Darling, Phó chủ tịch truyền thông của mạng lưới Tin lành Phúc âm National Religious Broadcasters (NRB), đã viết một bài bình luận trên báo USA TODAY và trả lời phỏng vấn trên đài MSNBC ở chương trình "Morning Joe" -- trong đó Darling kêu gọi mọi người nên chích ngừa và mang khẩu trang.Trong bài bình luận, Darling ca ngợi khoa học và cựu Tổng Thống Donald Trump. Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu 27/8/2021, Darling bị sa thải ra khỏi truyềnt hông tôn giáo này, vì những gì ông viết và nói là sai với chính sách của NRB.Tổ chức Tin Lành này yêu cầu Darling lựa chọn, hoặc tuyên bố rút lại những gì đã viết, hoặc ký giấy thú nhận là đã làm sai chính sách. Darling từ chối, nên bị sa thải tức khắc, và không cho tiền bồi thường.--- Chuyện này ở tiểu bang Kentucky. Tim Parsons, mục sư cao cấp của hội thánh Center Point Church tại thị trấn Lexington, đã chết vì COVID sau khi hội thánh viết trên trang web, khuyên giáo dân "chớ có lo buồn" về siêu vi coronavirus bởi vì "Thượng Đế đang kiểm soát mọi chuyện."Mục sư Tim Parsons chết một ngày sau khi hội thánh thực hiện nghi lễ cầu nguyện và nhịn ăn để xin Thiên Chúa cho ông hồi phục sức khỏe, theo báo Christian Post. Từ trước tới gần đây hội thánh Center Point Church trực tiếp gặp trong nhà thờ để cầu nguyên, nhưng đã tạm thời cầu nguyện trực tuyến viễn liên sau khi Mục sư Parsons nhập viện đầu tháng này, theo một bản tin từ CBS.--- Chuyện này ở quận Marin County, California. Có 12 trong 22 học trò ở một trường tiểu học bị dính biến thể Delta sau khi dự lớp học với giáo viên chưa chích ngừa và dính dương tính. Tuổi các học sinh không ghi trong báo cáo của CDC, nhưng được biết là chưa đủ tuổi để chích ngừa (tức là dưới 12 tuổi).Trong 12 em dính dương tính, có 8 em có triệu chứng COVID, nhưng không nặng tới mức phải nhập viện. Bàn học các em cách nhau 6 feet, theo quy định của CDC. Nhưng người giáo viên chưa chích ngừa đã gỡ khẩu trang ra trong khi đọc bài cho các em nghe.--- TRung Quốc đang trên đà trở thành một hiểm họa nguyên tử lớn hơn cho Hoa Kỳ so với Nga. Đó là nhận định hôm Thứ Sáu của Thomas Bussiere, Phó Tư Lệnh Trung Tâm Hành Quân Chiến Lược Hoa Kỳ. Nói chuyện qua diẽn đàn trực tuyến, Bussiere nói rằng kho vũ khí nguyên tử của TQ không còn đúng là chính sách "phòng ngừa tối thiểu" nữa. Bussiere nói rằng thời điểm vài năm tới, TQ sẽ vượt lằn ranh hiểm họa.--- Mới tuần qua, một cựu chiến binh tại Texas đã chết vì viêm tuyến tụy, một bệnh được xem là dễ chữa trị sau khi chờ 24 giờ để có giường ICU, nhưng giường ICU đã chật hết vì những người dính dương tính COVID, theo tin CBS.Thoạt tiên, Daniel Wilkinson tới bệnh viện địa phương, nơi đây bác sĩ cấp cứu là Hasan Kakli chẩn đoán anh bị viêm tuyến tụy (pancreatitis), nói rằng anh cần chữa trị gấp, nhưng bệnh viện của bà Kakli không có thiết bị y tế chữa bệnh này. Trong khi các bệnh viện đầy chật người bệnh COVID, phải mất nhiều cú điện thoại và nhiều giờ để thấy 1 giường trống ở 1 bệnh viện cựu chiến binh ở Houston mà Wilkinson có thể được chở tới bằng trực thăng. Nhưng khi anh được chở tới, tức là 24 giờ sau khi vào bệnh viện địa phương, thì quá trễ để cứu. Vì bọt không khí đã hiện ra trong ruột rồi.Kakli nói với CBS rằng bà chưa bao giờ mất 1 bệnh nhân vì bệnh này, vì bệnh này không khó để chữa trị. Vấn đề bây giờ là hết giường ICU, và khi có giường thì quá trễ để cứu.--- Tổng Thống Biden nói hôm Thứ Sáu rằng các viên chức y tế đang xem xét về mũi chích ngừa thứ 3, và có thể sẽ đồng ý rằng 5 tháng sau khi chích mũi 2 là nên chích mũi thứ 3. Biden nói đã bàn với BS Fauci sáng Thứ Hai.Naftali Bennett, Thủ Tướng Israel, đã khuyến khích Hoa Kỳ nên chích mũi thứ 3 sớm cho dân, sau khi họp trực tiếp với Biden, nói rằng tại Israel đã có gần 3 triệu ngườic hích mũi thứ 3 rồi.---: Bạch Ốc, CDC, WHO, và các hãng bào chế vaccine không buộc nhân viên chích ngừa?: Hầu hết là sai. Trên mạng lắm tin vịt. Hiện thời chích ngừa chống COVID là cưỡng bách đối với nhân viên tại Bạch Ốc, tại CDC, tại FDA, theo lệnh liên bang. Trong khi đó, các công ty bào chế thuốc chủng ngừa (Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson) cũng yêu cầu tất cả nhân viên phải chích ngừa. Những ai không chích ngừa sẽ xét nghiệm thường xuyên.. Chỉ duy cơ quan World Health Organization (WHO) chưa cưỡng bách nhânv iên chích ngừa, chỉ khuyến khích. Nhưng WHO bản doanh ở Thụy Sĩ, có nhân viên làm việc tại 150 quốc gia toàn cầu, không đưa ra lệnh cưỡng bách chích ngừa, nhưng chỉ thông tin rộng rãi và tạo cơ hội tiếp cận chích ngừa. Chi tiết:---: Đối tác chiến lược Việt-Mỹ gay go?: Phân tích nhức nhối từ RFA.--- 27/8/2021Chuyến công du Singapore và Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris kết thúc trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cố gắng triệt thoái khỏi Afghanistan đúng thời hạn.

Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam tiếp sau chuyến thăm tháng trước của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng về chính sách đối ngoại của hành pháp Biden tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từng được Tổng thống Joe Biden công bố qua báo cáo sơ lược Hướng Dẫn Chiến Lược An Ninh Quốc Phòng Tạm Thời hồi tháng 3/2021.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết mục tiêu chuyến đi của bà Harris nhằm “tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với hai đối tác quan trọng của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Trong chuyến đi này, Phó Tổng thống sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo của cả hai chính phủ Singapore và Việt Nam về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch, biến đổi khí hậu và các nỗ lực khác nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Câu hỏi hiện tại, được giới quan sát đặt ra là vì sao Hà Nội cũng như Washington không nhân dịp bà Harris đến Việt Nam để nâng mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Ngay từ ngày 12/8, tức là trước chuyến công du Đông Nam Á của nữ PTT. Mỹ, nhà phân tích thời sự Derek Grossman đã cho RFA biết:

“Không thể đảm bảo Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam cuối tháng này. Thế nhưng có thể đặt câu hỏi là nếu có một vị khách cấp cao như vậy từ Chính phủ Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam thì chắc hẳn phải có thành quả cụ thể được đưa ra trong chuyến công du đó”.

Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia tại Canberra, một chuyên gia về Đông Nam Á và Việt Nam, trước chuyến thăm cũng cho rằng việc nâng cấp quan hệ sẽ không xảy ra.

Một số lý do được Giáo sư Thayer đưa ra, bao gồm những điều ông từng nhận định, rằng sự nhìn nhận về giá trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn khoảng cách quá xa; Hoa Kỳ chưa có dấu hiệu chuẩn bị một sự nâng cấp quan hệ. Điển hình, ông phân tích tiếp, một số phát biểu từ phát ngôn nhân Việt Nam cho thấy hai bên chưa hẳn đồng quan điểm về mọi mặt:

“Nói thẳng ra là Việt Nam và Mỹ có thể ‘đồng sàng’ về mặt an ninh nhưng ‘dị mộng’ vì có những giấc mơ khác nhau.Tại thời điểm này Việt Nam không muốn gây hấn với Trung Quốc. Hơn 21 tháng qua đã không có sự cố hàng hải nào đáng kể giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy, nhìn từ quan điểm của Việt Nam thì tình hình như hiện nay với Trung Quốc không thể tốt hơn nữa và họ không muốn phá hỏng bầu khí hiện tại”.

Vào ngày 20/8, trang mạng The Diplomat đăng bài của hai đồng tác giả Hồng Kông Nguyễn và Phạm Mười Nguyễn, nói rằng quan hệ Mỹ Việt thừa ở mức đối tác toàn diện nhưng thiếu ở mức đối tác chiến lược.

Đến ngày 24/8, ngày bà Kamala Harris tới Hà Nội như dự tính, mạng VietnamNet đăng bài có tựa ‘Quan hệ Việt Mỹ mang cả tính toàn diện và chiến lược’. Báo dẫn nguyên văn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ , ông Phạm Quang Vinh, rằng “Nếu nhìn vào mọi khía cạnh song phương, rồi quan hệ ở tầm khu vực và toàn cầu, có thể thấy mọi vấn đề đã trải dài ở cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng...thì câu trả lời là quan hệ Việt - Mỹ đã ở tầm chiến lược và nói rộng ra, mối quan hệ này mang cả tính toàn diện và tính chiến lược”

Giới blogger và các nhà quan sát sau đó cho rằng việc nâng cấp quan hệ toàn diện lên nấc đối tác chiến lược không xảy ra trong thời gian bà Harris có mặt tại Việt Nam.

Đối với nhà phân tích, Giáo sư Derek Grossman, giả sử có sự nâng cấp quan hệ đi nữa thì trên thực tế không có thay đổi gì lắm bởi quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vốn đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt, cho biết Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tức là mức đô cao nhất, với Trung Quốc năm 2009, Nga năm 2012 và Ấn Độ năm 2016:

“Ngoài ra Việt Nam còn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 9 quốc gia khác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Singapore, Thái Lan, Indonesia”

“Quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia đó, chẳng hạn với Tây Ban Nha là đối tác chiến lược trong khi Mỹ vẫn là đối tác toàn diện từ 2013, thì khác một trời một vực.”

Cần so sánh như thế, Thạc sĩ Hoàng Việt dẫn giải tiếp, để thấy dù Mỹ và Việt Nam chưa tiến đến quan hệ đối tác chiến lược nhưng cũng không thể nói mối quan hệ đó thiếu tính chiến lược:

“Kể cả cựu Thứ trưởng Phạm Quang Vinh hay rất nhiều bạn ở Việt Nam hầu hết đều nhận định mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ bây giờ đã vượt quá tầm đối tác toàn diện, thậm chí còn hơn nữa từ chính trị, ngoại giao cho tới đầu tư rồi tới an ninh quốc phòng”

“Thế nhưng có lẽ vì nhiều vấn đề tế nhị cho nên Việt Nam vẫn còn ngại ngần và chưa sẵn sàng. Có thể ngầm hiểu Trung Quốc là yếu tố cản trở việc nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược của Việt Nam với Hoa Kỳ”.

Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với những 17 nước, nên là nếu thêm Mỹ vào thì Trung Quốc không có lý do gì để phàn nàn cả, là ý kiến của nhà nghiên cứu Trần Thị Bích thuộc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc tế CSIS ở Washington DC:

“Trong 17 nước đó có nhiều nước đã là đồng minh với Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Thế thì tôi nghĩ Việt Nam nên nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện đối với Mỹ hiện tại lên mức chiến lược. Tức là thông qua những, thông cáo chung hoặc những văn bản công khai, thì hai bên sẽ có khung làm việc vững chắc hơn, rõ ràng hơn để có thể hợp tác với nhau tốt hơn”

“Không chỉ cựu Đại sứ Phạm Quang Vinh mà thậm chí Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đã vài lần nhắc tới trong các sự kiện khác nhau. Tức là nếu như hai Đại sứ nói rằng mối quan hệ Việt Mỹ trong bản chất đã là chiến lược rồi, chỉ có tên gọi hiện tại chưa là chiến lược mà chỉ toàn diện thôi, thế thì tôi đặt câu hỏi rằng bản chất đã là chiến lược mà tại sao hai bên không chính thức hóa mối quan hệ đó lên tầm chiến lược đi?”

Quan hệ giữa Việt Nam và Australia, nhà nghiên cứu của CSIS lập luận tiếp, đã được nâng từ mức toàn diện lên mức chiến lược:

“Mà theo quan điểm của Việt Nam thì đối tác toàn diện là mức thấp hơn so với đối tác chiến lược, vậy nếu như Việt Nam và Mỹ không chính thức nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược thì sự nâng cấp của Việt Nam với những đối tác khác có ý nghĩa gì hay không?”.

Một cái nhìn khác mà nhà nghiên cứu Trần Thị Bích muốn chia sẻ với những người quan tâm:

“Về hình thức ngoại giao, việc công bố nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược, chẳng hạn như Việt Nam tiếp một đối tác là Tổng thống thì việc công bố sẽ là quyết định của hai Tổng thống. Thế thì mặc dù rất nhiều người hy vọng trong chuyến thăm này bà Phó Tổng thống có thể nâng cấp quan hệ của họ lên đối tác chiến lược, nhưng mà như vậy không được bình thường cho lắm, thủ tục ngoại giao không được hợp lý cho lắm”

“Chúng ta có thể kỳ vọng bà Harris đến thăm lần này thì hai bên rất thành công trong hợp tác song phương, và sau đó khi Tổng thống Biden và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cơ hội gặp nhau trực tiếp thì hy vọng Mỹ và Việt Nam sẽ chính thức công bố quan hệ của họ lên mức đối tác chiến lược”.

Sau cùng, trả lời RFA qua điện thư ngay sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ rời Việt Nam, chuyên gia Biển Đông và Việt Nam của Học viện Quốc phòng Australia, Giáo sư Carl Thayer viết:

“Tôi nhớ và từng lưu ý quí vị từ trước là cả hai cựu Đại sứ Mỹ đến Việt Nam cũng như vị nguyên đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong các sự kiện khác nhau, đều phát biểu gần giống nhau rằng đối tác toàn diện Mỹ Việt không khác mấy với danh xưng đối tác chiến lược trên thực tế”

“Nói đến toàn diện là nói đến hợp tác trong nhiều lãnh vực, bao gồm 9 điểm trong thỏa thuận đối tác toàn diện Việt Nam –Hoa Kỳ năm 2013”

“Còn chiến lược có ý nghĩa khác đối với quan chức Mỹ cũng như quan chức Việt Nam. Với Washington thì chiến lược liên quan chủ yếu đến phòng thủ, an ninh hay định hướng quân sự. Đây là kế hoạch đường dài mà giới chức Việt Nam tham khảo và cân nhắc mọi yếu tố nhằm đạt tới mục tiêu kinh tế xã hội và lợi ích quốc gia”.

Mặt khác, Giao sư Thayer nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược mà Việt Nam nhắm tới hàm chứa một cơ chế chung trong điều hành cùng là sự đánh giá mối quan hệ song phương mà thường là ở cấp độ ngoại trưởng. Tất cả đòi hỏi bản Kế Hoạch Hành Động về lâu về dài, thông thường là ba năm.

Nói cách khác, mục tiêu và cột mốc đã có nhưng hai phía vẫn trong tiến trình rà soát và đánh giá hàng năm. Đó là thủ tục rắc rối mà có vẻ như tới giờ cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam chưa đạt đồng thuận ở một số điểm, Giáo sư Thayer kết luận.

.