Tòa đại sứ Mỹ dọn vào sân bay Kabul, nơi quân Mỹ giữ an ninh, giúp di tản. Taliban vây bên ngoài, không tấn công. TT Biden: rất buồn, nhưng phải rút. Phóng viên MSNBC: 95% dân Mỹ đồng ý với Biden. Taliban hứa cho phụ nữ làm việc, ra đường, nhưng cấm giao du với đàn ông. GS đại học Stanford: chỉ vì Trump hứa với Taliban rút quân Mỹ trước tháng 5/2020 trong Hòa ước Doha và đã thả 5.000 tù binh Talib

Nữ Thị trưởng 27 tuổi ở Afghanistan: di tản đi đâu bây giờ, tôi và chồng ngồi chờ Taliban tới để họ giết. Biden: rất buồn, nhưng phải rút. Phóng viên MSNBC: 95% dân Mỹ đồng ý với Biden.

.

- Tòa đại sứ Mỹ dọn vào sân bay Kabul, nơi quân Mỹ giữ an ninh, giúp di tản. Taliban vây bên ngoài, không tấn công. TT Biden: rất buồn, nhưng phải rút. Phóng viên MSNBC: 95% dân Mỹ đồng ý với Biden. Taliban hứa cho phụ nữ làm việc, ra đường, nhưng cấm giao du với đàn ông. GS đại học Stanford: chỉ vì Trump hứa với Taliban rút quân Mỹ trước tháng 5/2020 trong Hòa ước Doha và đã thả 5.000 tù binh Taliban cho họ chiến đấu tiếp. Nữ Thị trưởng 27 tuổi ở Afghanistan: đi đâu bây giờ, tôi và chồng ngồi chờ Taliban tới để họ giết. Tuyệt vọng, dân Afghanistan xin di tản, đu vào phi cơ quân sự Mỹ đang cất cánh.

- food stamp tăng 25%, tức là $121/người trước thời dịch, sẽ thêm $36 từ tháng 10/2021 cho 42 triệu dân nghèo

- SG đang điêu trị gần 44.000 người F0. SG xin chính phủ trợ giúp tiền, gạo. SG lò thiêu quá tải, thi hài chở về Bến Tre. Doanh nghiệp miền Tây kiệt sức. Huế, Quảng Nam truy tố 2 người tội lây dịch

- TQ bị tố cáo lập các nhà tù hải ngoại, bắt cóc, giam những người bất đồng chính kiến

- em bé sinh thời đại dịch có điểm thông minh IQ thấp hơn so với các bé sinh trước tháng 1/2020

- thuốc chích ngừa Pfizer trình hồ sơ xin FDA chấp thuận mũi thứ 3 để chống dịch COVID-19

- Trump & Cộng Hòa chống khẩu trang, nhưng 2 khách sạn Trump ở Miami và Chicago buộc nhân viên và khách mang khẩu trang

- Mục sư Jimmy DeYoung Sr. ở Tennessee chống chích ngừa, lây dịch, nhập viện 1 tuần là tắt thở

- HỎI 1: Tập Cận Bình liếm mép: Mỹ sẽ bỏ Đài Loan như Afghanistan? ĐÁP 1: Các chuyên gia cảnh báo.

- HỎI 2: Sự khốn khổ mang tên “Khai báo y tế”? ĐÁP 2: Chuyện VN, do Ngô Anh Tuấn kể lại trên Báo Tiếng Dân.

.

QUẬN CAM (VB-17/8/2021) --- Bản tin COVID, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 16/8 đến 18h ngày 17/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.605 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.595 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.559), Bình Dương (3.332), Long An (581), Tiền Giang (411), Đồng Nai (298), Cần Thơ (172), Đồng Tháp (170), Khánh Hòa (139), Đà Nẵng (124), Tây Ninh (88), Trà Vinh (79), Bà Rịa - Vũng Tàu (79), Vĩnh Long (76), Phú Yên (71), Hà Nội (61), Bình Thuận (55), Sóc Trăng (44); An Giang (33), Kiên Giang (31), Gia Lai (26), Đắk Lắk (24), Bắc Ninh (20), Hà Tĩnh (19), Nghệ An (16), Bình Định (12), Thanh Hóa (12), Ninh Thuận (11), Quảng Nam (11), Bến Tre (10), Quảng Ngãi (5), Quảng Trị (5), Lào Cai (4), Bạc Liêu (3), Lạng Sơn (3), Lâm Đồng (3), Bình Phước (3), Cà Mau (2), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 4.465 ca trong cộng đồng.

.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 951 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 218 ca, Bình Dương tăng 810 ca, Long An giảm 18 ca, Tiền Giang tăng 259 ca, Đồng Nai giảm 290 ca.

.

SG đang điêu trị gần 44.000 người F0. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đang điều trị tại nhà 43.730 bệnh nhân COVID-19. Theo HCDC, tính ngày 17/8, TP.HCM có 43.730 F0 đang được điều trị tại nhà, trong đó, 17.274 F0 mới và 26.456 F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Trong 33.208 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 2.065 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.993 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

.

Huế truy tố 1 phụ nữ tội lây dịch. Tối 17/8, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan. Theo cơ quan công an, trước đó, tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy) với 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, trường hợp mắc COVID-19 là chị P.T.T.T. (21 tuổi), ngày 24/7 đi xe máy từ Đà Nẵng về Thừa Thiên - Huế và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9/8, chị hoàn thành cách ly, trở về địa phương. Tuy nhiên đến ngày 14/8, người này có biểu hiện sốt, ho nên được Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc khám sàng lọc; qua test nhanh xác định dương tính với COVID-19. Qua truy vết cho thấy chị này sau khi về nhà không chấp hành cách ly theo dõi y tế tại nhà mà tiếp xúc với nhiều người (49 F1).

.

Quảng Nam truy tố 1 phụ nữ tội lây dịch. Cô gái 29 tuổi trốn chốt kiểm dịch, trở về quê từ TP Đà Nẵng nhưng không đi khai báo y tế, bị mắc Covid-19 và lây nhiễm cho chồng cùng con trai. Chiều 17-8, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác" xảy ra trên địa bàn xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình).

.

SG xin chính phủ trợ giúp tiền, gạo. UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khoảng 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian giãn cách xã hội.

.

SG lò thiêu quá tải, thi hài chở về Bến Tre. Vụ 46 thi hài về Bến Tre hỏa táng: Long An không nhận nên về Bến Tre. Một tài xế chở nhiều lần với 46 thi hài từ TP HCM về Bến Tre để hỏa táng đã bị công an phát hiện. Trong số này có đến 41 thi hài tử vong do Covid-19. Tối 16-8, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận Công an TP Bến Tre đang điều tra xử lý về hành vi vi phạm kiểm soát lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với tài xế Lê Phúc Hậu (SN 1992; ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

.

Doanh nghiệp miền Tây kiệt sức. Doanh nghiệp nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long đa số phá sản, ngừng hoạt động, số quy mô lớn, áp dụng được 3 tại chỗ chỉ làm 5-10% công suất. Thông tin trên được Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ đưa ra sau khi tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. VCCI Cần Thơ nhận xét, doanh nghiệp ở khu vực này đa số có quy mô nhỏ và siêu nhỏ nên sức chống chịu còn yếu khi khủng hoảng xảy ra.

.

--- Đơn vị Taliban hải ngoại ở Pakistan (TTP) đã chúc mừng quân Taliban đã chiếm hoàn toàn Afghanistan, chỉ trừ sân bay Kabul để quân Mỹ từ từ di tản, nói đây là chiến thắng chung của Hồi Giáo. Mohammad Khorasani, phát ngôn nhân TTP, gửi bản văn lập lại sự hỗ trợ cho Taliban Afghanistan, và hứa "hỗ trợ và tăng sức mạnh cho Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan (Islamic Emirates of Afghanistan).

.

--- Đại sứ Hoa Kỳ Ross Wilson nói rằng ông vẫn còn ở Kabul, văn phòng sứ quán đã dọn vào sân bay to Hamid Karzai International Airport tại Kabul, nơi được quân Mỹ bảo vệ. Wilson nói ông và các nhân viên đang giúp di tản công dân Mỹ và những người Afghanistan từng hợp tác với Hoa Kỳ.

.

--- John Kirby, Trưởng ban Báo chí Bộ Quốc Phòng, nói hôm Thứ Ba rằng chiến dịch di tản bằng phi cơ tiếp tục tại sân bay Kabul. Trong 24 giờ qua, có hơn 1,000 lính Mỹ tới sân bay Kabul để giúp di tản, nghĩa là quân số Mỹ tại Kabul bây giờ là 3,500 người. Cùng thời lượng đó, có từ 700 tới 800 người đã được di tản ra khỏi Afghanistan, với trong đó ít nhất 150 công dân Mỹ.

.

Di tản tiếp tục hôm Thứ Ba tại sân bay ở Kabul, một ngày sau khi bị ngưng vì đám đông hỗn loạn tràn ngập. Hôm qua có tin là đám đông hỗn loạn ùa lên các phi cơ, nhiều người rớt xuống đất. Có tiếng súng, không rõ là vì sao. Có ít nhất 7 người chết hôm qua ở sân bay.

.

Hiện thời Taliban kiểm soát các tuyến đường dẫn tới sân bay Hamid Karzai International Airport ở Kabul, nghĩa là ai muốn tới cổng chính phi trường sẽ phải được phép Taliban. Quân Mỹ kiểm soát sân bay, phía sau hàng rào kẽm gai. Có tin quân Mỹ tại Kabul bắn chết 2 người vũ trang hôm Thứ Hai, sau khi họ bắn vào quân Mỹ; nhân chứng nói với CNN rằng người vũ trang thứ 3 bị thương.

.

Taliban nói hôm Thứ Ba sẽ ân xá cho bất kỳ ai buông vũ khí tại Afghanistan -- trong khi Taliban sẽ đón nhận phụ nữ vào làm việc trong chính phủ Taliban. Enamullah Samangani, ủy viên văn hóa Taliban, nói với Sky News rằng Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan không muốn phụ nữ trở thành nạn nhân, họ sẽ tham dự chính quyền theo Luật Shariah.

.

Điều đó chưa rõ ràng, vì khi Taliban nắm quyền từ 1996 cho tới khi Mỹ tấn công năm 2001, Taliban cấm nữ giới đi học, không cho phép phụ nữ làm việc, buộc họ che mặt, cấm không cho bước ra khỏi nhà nếu không có người nam trong gia đình đi hộ tống.

.

Nhưng hôm Thứ Ba trên đường phố Kabul có một số nữ phóng viên người Afghanistan làm việc cho các thông tấn. Cơ quan thông tấn TOLO của Afghanistan đã ca ngợi lòng can đảm của các nữ phóng viên qua Twiiter, hình ảnh vài nữ phóng viên của họ với ghi chú: "Các nữ phóng viên can đảm của chúng tôi đang lấy tin trên đường phố Kabul sáng nay."

.

Sáng Thứ Ba, nữ phóng viên Beheshta Arghand của TOLO đã phỏng vấn đại diện cao cấp Abdul Haq Hammad của Taliban trực tiếp truyền hình, một hình ảnh không thể tưởng tượng là có hồi 2 thập niên trước. Taliban nói họ đã thay đổi.

.

Hôm Thứ Hai, phóng viên Clarissa Ward (người Mỹ da trắng) của CNN loan tin rằng các nữ phóng viên người Afghanistan mà cô quen đều lo sợ cho tương lai. Ward nói chuyện với các chiến binh Taliban hôm Thứ Hai, và được họ nói rằng họ chấp nhận cho các nữ phóng viên nhưng phải mang bộ trang phục niqab (trùm toàn thân, có khăn đầu) và đừng giao du với đàn ông ngoài gia đình.

.

Dù vậy, một số nữ phóng viên đã bị Taliban hăm dọa qua điện thoại, có lẽ vì những bản tin thời quá khứ họ viết bất lợi cho Taliban, theo lời các cô kể cho Ward.

.

Tổng Thống Biden nói hôm Thứ Hai với toàn dân Mỹ rằng ông rất buồn, nhưng không có gì ân hận khi quyết định kết thúc vai trò Hoa Kỳ tại Afghanistan, và Mỹ không thể nào kéo dài hiện diện tại Afghanistan trong khi biết rõ là vô ích, và trong khi lực lượng chính phủ Afghanistan không muốn chiến đấu.

.

Nicolle Wallace, bình luận viên MSNBC cũng từng làm việc cho cựu Tổng Thống George W. Bush khi quân Mỹ lần đầu vào Afghanistan năm 2001, nói rằng đất nước Hoa Kỳ sẽ đồng ý với Biden: "Tôi muốn nói 2 điều, cả 2 đều khó nói. Nhưng phải nói: 95% dân Mỹ sẽ đồng ý với tất cả những gì Biden vừa nói. Trong khi 95% nhà báo săn tin ở Bạch Ốc sẽ không đồng ý." Rút khỏi Afghanistan, là hết tin giựt gân cho các phóng viên?

.

Ben Rhodes, cựu phụ tá Cố Vấn An Ninh của chính phủ Obama, nói rằng Biden đã không muốn đưa lính vào Afghanistan từ khi có đợt tăng quân Mỹ vào đó năm 2009, vì Biden thấy là vô ích, không có lợi cụ thể nào. Lúc đó khủng bố al-Qaeda đã tan rã, và Osama bin Laden đang trốn ra ngoài Afghanistan (tới năm 2011, bin Laden bị biệt kích Mỹ bắn chết tại nơi ẩn trốn ở Pakistan).

.

Robert Crews, sử gia đại học Stanford University chuyên về Afghanistan và Trung Á, nói rằng chính phủ Trump ký hòa ước với Taliban năm ngoái là bước ngoặt lớn đưa tới Taliban nắm quyền (ghi chú: hòa ước Doha ký tháng 2-2020, trong đó Trump cam kết rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan).

.

Crews nói, Hòa ước Doha đặt ra 14 tháng để "rút toàn bộ quân Mỹ, quân đồng minh..." trong khi Mỹ trả tự do 5,000 tù binh Taliban, với điều kiện Taliban không cho nhóm khủng bố nào, kể cả al Qaeda, dùng Afghanistan làm căn cứ tấn công Mỹ hay đồng minh.

.

Crews nói với CNN rằng Hòa ước Doha cho Taliban chính nghĩa hợp pháp và cho họ lộ trình tấn công một xã hội do người Mỹ giúp xây dựng trong 20 năm qua.

.

--- Báo Axios nói rằng Trump còn có một mật ước với Taliban là sẽ rút quân Mỹ ra trước tháng 5/2021, và Trump không để lại kế hoạch gì cho chính phủ Biden về Afghanistan, trừng cam kết rút quân. Nhưng cũng không có cả kế hoạch rút quân. Đó là lời một viên chức chính phủ Biden nói với Axios. (ghi chú: 14 tháng rút quân trong Hòa ước Doha ký 29/2/2020 nghĩa là, tháng 5/2021 Mỹ phải rút quân toàn bộ, theo Trump cam kết với Taliban).

.

--- Một trong những nữ Thị Trưởng đầu tiên tại Afghanistan nói hôm Chủ Nhật rằng cô đang chờ quân Taliban tới bắt và giết cô, trong khi quân đội Hồi Giáo này đã chiếm trọn thủ đô Kabul. Zarifa Ghafari, 27 tuổi, nói với phóng viên báo Anhq uốc i như thế.Cô nói cô chờ Taliban tới, hiện thời không ai giúp cô và gia đình cô, "Tôi chỉ ngồi đây với thân quyến và với chồng tôi. Và họ sẽ tìm tới những người như tôi và giết tôi. Tôi không thể rời bỏ gia đình tôi. Thêm nữa, tôi có thể đi đâu bây giờ?"Ghafari là Thị Trưởng trẻ nhất Afghanistan và là phụ nữ đầu tiên giữ chức này tại thành phố Maidan Shar ở tỉnh Wardak. Cô đã từng được chính phủ Mỹ trao giải thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm Nhất 2020 (the 2020 International Women of Courage Awards) tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 4/3/2020.--- Một tấm ảnh của báo Defense One cho thấy bên trong một phi cơ quân sự chở hàng C-47 cất cánh ra khỏi Kabul khuya Chủ Nhật cho thấy 640 người Afghans chen nhau ngồi ở sàn phi cơ. Trực thăng không vận này bình thường chỉ chở tối đa 188 người, trên nguyên tắc an toàn.Báo Defense One ghi rằng các phi công ban đầu không muốn chở quá đông người như thế, nhưng không thể nào kéo người ra đẩy xuống trong tình hình di tản và quân Taliban đã chiếm trọn Kabul, chỉ để sân bay Kabul cho người Mỹ di tản. Ban đầu phi công nhìn, báo cáo là 800 người đang chở, nhưng kiểm tra lại thì chỉ 640 người. Có thể các phi cơ khác còn chở đông hơn.--- Một đoạn băng video cho thấy nhiều người tuyệt vọng tìm cách trốn khỏi Afghanistan bằng cách bám vào, đu vào một bên chiếc phi cơ quân lực Mỹ khi chiếc này cất cánh. Phóng viên của thông tấn Afghan Asvaka News nói rằng có người bám vào phi cơ và đã rớt xuống đất chết từ một chiếc C-47 của Không quân Mỹ.Video dài 35 giây đồng hồ:

https://youtu.be/kaJvgUpZtNI

.

.

--- Công ty thuốc chích ngừa Pfizer-BioNTech cho biết hôm Thứ Hai họ đã nộp hồ sơ về thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 lên cơ quan FDA của Hoa Kỳ và Sở Y Học Châu Âu một phần trong đơn xin phép cho chích mũi chích ngừa tăng bổ, tức là mũi thứ 3 chống dịch cho người đã chích 2 mũi.

.

Kết quả nghiên cứu sơ khởi cho thấy mũi thứ 3 có hiệu lực chống lại các biến thể siêu vi, như biến thể Beta và biến thể Delta. Trong khi bây giờ nhiều người hệ miễn nhiễm suy yếu có thể gặp nguy hiểm bất kể là đã chích xong 2 mũi.

.

--- Có ít nhất 2 khách sạn của Trump ra chỉ thị cưỡng bách mang khẩu trang, ngay cả khi các Thống Đốc Cộng Hòa và các dân cử Cộng Hòa chỉ trích việc yêu cầu mang khẩu trang là vi phạm quyền tự do cá nhân của các công dân.

.

Báo Politico ghi rằng Trump cho thấy thái độ chống lại mang khẩu trang trong 2 trong cả trăm bản tuyên bố Trump đưa ra xuyên qua ủy ban Save America PAC của Trump kể từ khi bị cấm cửa ở Twitter, và mới đây Trump cũng tránh một câu hỏi khi lên đài Fox News.

.

Trong khi đó, các Thống Đốc Cộng Hòa, trong đó có Ron DeSantis của Florida, và Greg Abbott của Texas đã ra sắc lệnh cấm cưỡng bách mang khẩu trang trong trường học và nơi khác. Nhưng cơ sở kinh doanh của Trump, ít nhất là hai nơi:

. Khách sạn Trump International Hotel tại Miami yêu cầu mang khẩu trang ở tất cả các nơi công cộng.

. Khách sạn Trump Hotel tại Chicago tương tự, buộc tất cả nhân viên phải mang khẩu trang.

.

--- Mục sư Jimmy DeYoung Sr. tại Tennessee, cũng là giáo sư tiên tri về Kinh Thánh nổi tiếng, đã tắt thở hôm Chủ Nhật sau hơn một tuần lây dịch và được nhập viện ngày 7/8/2021 để điều trị ở bệnh viện Memorial Hospital tại Chattanooga, TN. Mục sư DeYoung Sr. nổi tiếng với các bài giảng tiên tri thần bí và cùng lúc là thái độ chốngc hích ngừa.

.

Bài giảng mới nhất của Mục sư là ở nhà thờ Harrison's Church of the Highlands. Mục sư nổi tiếng về chương trình phát thanh hàng ngày "Prophecy Today" (Tiên Tri Hôm Nay) được chuyền đi để phát thanh lại ở hàng trăm chương trình nhà thờ toàn quốc Hoa Kỳ.

.

MS DeYoung nói trong bài giảng từ tháng 12-2020 kêu gọi giáo dân chiêm nghiệm về dấu tích của con dã thú trong Kinh Thánh, và đưa ra các tin sai lầm để thúc giục giáo dân chớ có chích ngừa.

.

--- Bản tin Fox News ghi theo một nghiên cứu sơ khởi tại Hoa Kỳ cho thấy trẻ em sinh trong thời đại dịch COVID-19 có điểm trí thông minh IQ thấp hơn so với các em bé sinh trước tháng 1/2020, nhưng các nguyên nhân y khoa ẩn tàng vẫn chưa thể biết rõ.

.

Nghiên cứu này đăng trên mạng medRxiv vào ngày 11/8/2021, trước khi đưa cho các nhà nghiên cứu khác kiểm chứng và duyệt (peer review) lại về cuộc nghiên cứu, nêu ra giả thuyết rằng có thể trong 1,000 ngày đầu tiên trong đời một em bé là thời điểm quan trọng nhất để phát triển.

.

Khám phá này rút ra từ cuộc khảo sát khoảng 605 trẻ em tại Rhode Island, hầu hết là trẻ em da trắng, trong đó có 39 em sinh trong năm 2018 và 2019.

.

--- Trợ cấp thực phẩm food stamp sẽ được tăng 25%, và mức tăng này là vĩnh viễn, không phải ạtm thời. Chính phủ Biden chấp thuận mức tăng này cho người nghèo Hoa Kỳ kể từ tháng 10/2021, phúc lợi trung bình cho trợ cấp thực phẩm food stamp, còn gọi là chương trình SNAP, sẽ tăng 25% trên mức của thời trước đại dịch. Mức tăng trợ cấp này sẽ giúp cho tất cả 42 triệu người đang hưởng trợ cấp SNAP.

.

Như thế, theo luật mới, trợ cấp trung bình hàng tháng, $121/người trước thời đại dịch, sẽ tăng thêm $36 kể từ tháng 10/2021 cho toàn bộ 42 triệu người. Jamie Bussel, viên chức trong hội từ thiện Robert Wood Johnson Foundation, nói rằng mức tăng này sẽ giảm bớt nạn đói nghèo.

.

--- Trung Quốc không chỉ có những nhà giam trong lãnh thổ TQ, nhưng cũng có các nhà giam bí mật ở hải ngoại, nơi gián điệp TQ hoạt động. Cô Wu Huan, 26 tuổi, kể rằng cô bị an ninh TQ bắt cóc ở Dubai, thành phố đông dân nhất của tiểu vương quốc Ả Rập UAE, giam cô 8 ngày trong một biệt thự bên trong dùng làm nhà giam, nơi đó lúc đó cũng đang giam ít nhất 2 người sắc tộc Uy Ngô Nhĩ (Uyghurs, sắc tộc đa số ở Tân Cương).

.

Cô Wu kể với phóng viên AP rằng cô bị ép ký giấy kết tội vị hôn phu của cô, một người Trung Quốc bất đồng chính kiến, về tội sách nhiễu cô. Điều kiện giam cô khắc nghiệt, phải xin cai ngục cho uống nước hay đi vệ sinh mỗi lần khác hay phải dùng nhà vệ sinh. Cô được an ninh hải ngoại TQ thả ra ngày 8/6/2021.

.

Vị hôn phu của cô đang bị truy nã vì phổ biến các khẩu hiệu lên án nhà nước TQ về đàn áp ở Hồng Kông. Phát ngôn nhân Hua Chunying của Bộ Ngoại Giao TQ nói với AP rằng không có chuyện gián điệp TQ hải ngoại bắt cóc hay giam cầm ai.

.

--- HỎI 1: Tập Cận Bình liếm mép: Mỹ sẽ bỏ Đài Loan như Afghanistan?

.

ĐÁP 1: Các chuyên gia cảnh báo. Bài báo trên tờ Taiwan News nhan đề "US conservatives claim China 'licking chops' at Taiwan after fall of Kabul" (Các nhà báo thủ Hoa Kỳ nói TQ liếm mép ngó Đài Loan sau khi Kabul sụp đổ). Tình hình Taliban chiếm trọn Afghanistan làm cho TQ có thể thêm táo bạo đánh chiếm Đài Loan. Báo New York Times hôm 13/8/2021 dẫn lời phân tích gia quốc phòng Pháp quốc François Heisbourg rằng Mỹ bỏ rơi đồng minh sẽ có hậu quả lâu dài, và có nghĩa là Mỹ không có quyết tâm quân sự lâu dài như thế "bây giờ sẽ lay chuyển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới, như Đài Loan, Ukraine, the Philippines và Indonesia, như thế chỉ làm hài lòng TRung Quốc và Nga."

Hôm Chủ Nhật, mạng Weibo đăng lại bài trên báo quốc doanh Hoa Lục Strait Herald, trong bài bình luận cảnh cáo Đài Loan: "Đừng tin Mỹ quá, hãy ngó Afghanistan hôm nay."

Báo quốc doanh Hoa Lục khác có tên là China Affairs cũng kêu gọi cư dân mạng Đài Loan "hãy tin rằng Mỹ sẽ bỏ rơi Đài Loan không do dự, một khi chiến tranh bùng nổ ở Eo Biển Đài Loan."

Xem chi tiết ở đây:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4270762

.

--- HỎI 2: Sự khốn khổ mang tên “Khai báo y tế”?

.

ĐÁP 2: Chuyện VN, do Ngô Anh Tuấn kể lại trên Báo Tiếng Dân.

.

Sự khốn khổ mang tên “Khai báo y tế”?

Ngô Anh Tuấn, Báo Tiếng Dân -- 16-8-2021

.

Ngày 15/8/2021, tôi có việc phải đi lên Điện Biên nên trước đó, chiều ngày 14/8/2021, tôi phải đi test nhanh Covid dù đã được tiêm vắc-xin. Để được test, tất nhiên phải qua vòng khai báo y tế. Tôi được phát giấy cho ngồi ghi vì họ không chấp nhận mã QR.

Tôi tự lái xe từ Hà Nội lúc khoảng 13h25 ngày 15/8/2021 nhưng tới 24h cùng ngày mới tới được đến chân đèo Pha Đin, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 80km. Với khoảng cách 350km, tôi phải di chuyển tới khoảng 10h đồng hồ, phần vì đèo dốc nhưng một phần là phải tốn rất nhiều thời gian để khai báo mà qua 3 trạm kiểm tra y tế. Cụ thể:

Khi chuẩn bị qua điểm ra khỏi Hà Nội, tôi phải xuất trình giấy tờ và khi được chấp thuận thủ tục được đi ra khỏi Hà Nội, tôi phải chạy qua bên kia cho người ta kiểm tra lại hồ sơ và phát cho tờ khai y tế để điền vào. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi quay lại xe để đi thì anh CSGT gợi ý bảo tôi rằng anh anh nên khai online để đi lại dễ dàng hơn. Tôi vui vẻ đồng ý và mở mạng ra khai nhưng khi anh ấy check mã QR thì lại không ổn. Anh ấy bảo tôi khai lại theo mẫu do Bộ Công an vừa mới ban hành hôm qua. Tôi cũng thoải mái khai lại và sau khi khai thì anh ấy quét mã ok thật. Trước khi chào nhau, anh ấy còn dặn tôi giữ mã, cứ gặp chỗ nào quét phát là ok mà đi thôi. Tôi cảm ơn và đi.

Đi được khoảng 5 km, tôi lại bị dừng xe lại đề nghị khai báo y tế tiếp vì đây là địa phận của tỉnh Hoà Bình, không phải Hà Nội nữa. Nghe lời anh CSGT lúc nãy, tôi đưa mã QR ra quét nhưng những người làm việc ở đây không chấp nhận vì họ nói họ không có công nghệ đó. Tôi không nghe vì cái này có gì mà công nghệ cao siêu chứ, chỉ cần cái smart phone là làm được tất.

Anh bạn đứng bên cạnh tôi cũng là người nhìn thấy tôi lọ mọ khai ở “đầu cầu Hà Nội” nên cũng góp ý là không nên bắt anh ấy ngồi ghi nữa, quét được thì quét đi cho người ta. Tuy vậy, bạn gái ngồi đó nhất quyết yêu cầu phải ghi và để thể hiện thiện chí, bạn ấy kêu tôi đọc cho bạn ấy ghi cho nhanh. Tôi đành đứng đọc cho bạn ấy ghi dù trong lòng không vui. Trước khi đi, tôi dặn bạn ấy là nên đeo bao tay vào chứ cầm giấy của người ta liên tục là có nguy cơ cao đấy. Bạn ấy cười…

Đi hết địa phận Hoà Bình, qua Sơn La, tôi gặp trạm khai báo y tế. Trạm này bố trí khá khoa học, gồm bàn khai báo cho người đi xe máy, bàn cho người đi xe tải và bàn cho người đi xe con. Thấy mọi người hì hục ghi giấy, tôi cũng không mang mã QR ra đòi quét nữa vì sợ họ tự ái lại chửi cho sấp mặt nữa thì mệt. Khai xong, tưởng mọi việc thế là ổn, định quay ra xe thì bạn vừa nhận thủ tục của mình kêu mình lại bảo mình ghi thêm cái bản cam kết là không dừng đỗ lại Sơn La vì cái “tội” anh tới từ Hà Nội. Vì hôm nay lái xe đường dài, sáng ăn chay, không ăn thịt nên tính tình hiền lành hơn mọi khi, tôi lại hý hoáy ngồi ghi ghi, chép chép cho hoàn tất nghĩa vụ mà tiếp tục hành trình.

Tổng thời lượng khai báo và chờ đợi đến lượt mình để nộp, hoàn thiện thủ tục qua 3 trạm khai báo y tế nêu trên khoảng hết 75-80 phút, chiếm khoảng trên dưới 1/7 tổng thời lượng di chuyển của tôi. Điều này không chỉ gây tốn kém thời gian, phiền hà cho tôi mà còn tăng khả năng lây nhiễm chéo từ người khác cho tôi hoặc cho chính những cán bộ phụ trách việc khai báo này.

Trên suốt tuyến đường Hà Nội – Điện Biên, tất cả hàng quán đều đóng, khi ngồi viết stt nay lúc 01h05 sáng, cũng là lúc bụng tôi đói cồn cào vì suốt buổi chiều không có hạt cơm nào vào bụng (dự liệu tình hình rồi nên nấu cơm và vắt thành nắm tròn rồi nhưng khi đi ra khỏi nhà thế nào lại quên mất không mang theo); mà việc đóng hàng quán này, hơn ai hết, những người dân và cán bộ ở đây đều biết.

Vậy thì, nếu ở đâu muốn kiểm tra thì chốt những lối chính vào mỗi khu dân cư khi có ai vào thì kiểm tra chứ sao lại cứ kéo khách vãng lai xuống để kiểm tra là sao? Điều này là hết sức vô lý, phản khoa học; ai cũng thấy sai mà sao mãi không chịu sửa đổi, cứ duy trì mãi thế sao?

Không biết các bạn có ai có cùng nỗi khổ này? (Bình Luận từ Facebook)

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/08/16/su-khon-kho-mang-ten-khai-bao-y-te/

.

.